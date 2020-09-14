Итоги выборов 13 сентября: часть кандидатов Навального и Каца выиграла, жалоб на фальсификации много – их не признают Материал редакции
«Вбросы», пожар, массовая драка и не только — главное о трёх днях голосования.
С 11 по 13 сентября в России прошли первые трёхдневные выборы разных уровней — депутатов в Горсоветы, губернаторов и президента республики.
«Единая Россия» победила практически во всех регионах, однако потеряла большинство в Горсоветах трёх регионов — в двух из них штаб Навального проводил расследование перед отравлением политика. Оппозиционным кандидатам от «Городских проектов» тоже удалось победить — депутатами стали семь человек.
Помимо локальных побед оппозиционеров, выборы примечательны предположительными фальсификациями, пожаром, массовой дракой, голосованием «на пеньках», а также уничтожением неиспользованных бюллетеней при помощи топора и бензопилы.
Наблюдатели сообщали о фальсификациях: вскрытых пломбах, «вбросах» бюллетеней и расхождении в количестве бланков и проголосовавших
Во время единого дня голосования наблюдатели сообщали о фальсификациях на участках. В Казани член ТИК решила спрятать журналы голосования под платье, говоря наблюдателю «не отдам». Присутствовавшие члены УИКа заявили, что женщина сделала это, потому что «отвечает за сохранность» документов. Присутствовавший рядом полицейский предупредил наблюдателя, что может составить административный протокол за нарушение порядка.
К утру 14 сентября в Новосибирске, по данным штаба Навального и ЦИКа, лидировал оппозиционный 19-летний кандидат в депутаты Вячеслав Якименко. Однако позже наблюдатели заявили о попытке вброса около 300 бюллетеней за его конкурента-действующего депутата Горсовета Евгения Яковенко. «300 курсантов проголосовали. То есть вброс 300 бюллетеней, потому что курсанты не имеют права голосовать, они не имеют постоянной прописки. Это было ночью», — сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске и член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.
Наблюдатели вызвали полицию и подали заявление о фальсификации. После подсчёта Якименко набрал 1294 голоса, а Яковенко 1305 — разница составила всего 11 голосов. Около администрации Октябрьского района города собрались люди и прошли одиночные пикеты с лозунгами «Верните нам наш выбор».
Штаб «Городских проектов» сообщил, что в нескольких бюллетенях на одном из избирательных участков в Самаре не было их кандидата Алексея Шатилова, однако, несмотря на это, он всё равно победил. Горпроекты также заподозрили фальсификации на участке в Нижнем Новгороде, где 119 из 122 голосов отдали за одного кандидата. В соцсетях отметили, что подобное видели и на других участках в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Совсем необычное произошло на другом нижегородском участке — действительных бюллетеней было 272, однако за кандидата от «Единой России» проголосовал 321 человек.
В Подольске наблюдатели обнаружили в урне ровную пачку около 140 бюллетеней. Результаты потребовали аннулировать, члены комиссии признали нарушение, однако позже бюллетени забрал МИК Подольска, «а там процесс завис», отметил штаб Навального в Москве.
Для удаления кандидатов с участков члены избирательных комиссий прибегали к разным приёмам, сообщило «Волга. МБХ Медиа». В Татарстане кандидата в депутаты от «Открытой России» выманили с участка, включив сигнализацию его машины, а когда он вышел — закрылись в участке. В Казани наблюдателя одного из участков пытались удалить, а позже его машину протаранил неизвестный.
В Смоленской области подделали сайт «Умного голосования» команды Навального, сообщили «Открытые Медиа». Список кандидатов изменили, добавив в него кандидатов от ЛДПР — из всего списка только трое совпадают с реальным списком «Умного голосования».
Председатель ЦИК Элла Панфилова заявила, что нарушений во время выборов практически не было, их уже рассматривают: «Много это или мало? Практически ничего. Но сейчас мы нарушений видим очень мало».
Пожар на участке, массовая драка и голосование «на пеньках»
За три дня голосования было немало странностей. Например, в ночь с 12 на 13 сентября на избирательном участке в сельском клубе Воронежской области произошёл пожар — сгорели все бюллетени с досрочного голосования. Списки избирателей восстановили — им предложили вновь проголосовать 13 сентября.
В Новосибирске не обошлось без массовой драки. У одного из избирательных участков в школе подрались сторонники кандидатов-самовыдвиженцев в горсовет Михаила Алояна и Степана Сафонкина. «Доверенное лицо Сафонкина стоял в окружении сторонников Алояна, они бурно что-то обсуждали, потом началась драка. Сторонника Сафонкина уронили на землю и стали бить. Сафонкинским наваляли и уехали», — рассказал свидетель.
Силу применили и к наблюдателю. В Петербурге член комиссии сначала препятствовал его работе, а затем схватил за горло и оттолкнул. В Сыктывкаре неизвестные облили зелёнкой кандидата в депутаты Госсовета республики Коми Виктора Воробьёва, сообщило «МБХ Медиа».
Во Владимире 15 наблюдателей от «Справедливой России» 18 часов держали в полиции без еды и воды, а затем отвезли на 100 километров в сторону Москвы, высадив у города Покров, сообщили «Открытые медиа».
13 сентября на главу совета местного отделения «Справедливой России» Михаила Ерохина возбудили уголовное дело за попытку мошенничества. Его задержали, когда он получил 2,1 миллиона рублей за «неосуществление преступных действий — провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов».
На некоторых участках нестандартно решили избавиться от неиспользованных бюллетеней. В Новосибирске их разрезали бензопилой, а в Красноярском крае разрубили топором.
Как и во время голосования по поправкам в Конституцию, выборы 13 сентября проходили на самых неожиданных участках: в маршрутках, на детских площадках, на картонных коробках посреди пустыря, в багажниках автомобилей и даже в заброшенной бане интерната для душевнобольных. Такие голосования теперь называют «на пеньке». 14 сентября ЦИК провёл расследование и официально признал только три таких пня.
Директор ФБК Иван Жданов опубликовал данные о количестве и соотношении голосов, отданных «на пеньке» и на обычных избирательных участках. В таких условиях легче подделать результаты голосования, так как на участках нет камер наблюдения и практически не бывает наблюдателей.
На одном из участков на детской площадке во дворе жилых домов в Тамбове избиратели голосовали под песни.
Самыми удачными городами для оппозиционеров стали Томск и Новосибирск — там депутатами стали представители штаба Навального
Самые удачные выборы для оппозиционных кандидатов прошли в Новосибирске и Томске. Депутатом Гордумы в Томске стала координатор штаба Навального Ксения Фадеева — она победила на 7 из 9 участков. Именно в Томске отравили Навального после съёмок расследования о коррупции в нескольких городских структурах, руководителями которых были депутаты Гордумы. Фадеева стала первым руководителем штаба, победившим на выборах.
«Единую Россию» обошёл ещё один представитель штаба Навального в Томске — Андрей Фатеев. Он стал депутатом Горсовета, набрав 1315 голосов, тогда как его соперник Сергей Панасюк — всего 605.
Новым вице-спикером Горсовета в Новосибирске стал координатор штаба Навального Сергей Бойко — он набрал 2514 голосов, а бывший вице-спикер коммунист Ренат Сулейманов — 2302 голоса. По предварительным данным, трое из пяти кандидатов в депутаты от оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020» тоже победили — одного из них поддерживало «Умное голосование».
От «Городских проектов» Максима Каца и Ильи Варламова Из 63 кандидатов в депутаты от «Городских проектов» Максима Каца и Ильи Варламова победили семеро — большинство из них из Самары и Томска. В посёлке Новгородской области победила фельдшер скорой помощи и член Альянса врачей от кандидат в депутаты от партии «Яблоко».
Хотя, по предварительным данным, «Единая Россия» всё ещё лидирует в голосовании в Заксобрания всех регионов, партия уже оказывается в меньшинстве в Горсоветах Новосибирска, Томска и Тамбова. В Новосибирске «ЕдРо» набрало чуть больше 38%, а в Томске — всего 24,5%. В Тамбове большинство голосов отдали за партию «Родина» — 45,7%, тогда как у «Единой России» — 20,6%.
Ну 3 региона это конечно же победа. Несомненно.
100% был продуманный план Навального с отравлением, чтоб за него проголосовали.
Надеюсь, Пу в след раз тоже этот метод попробует
Из 39 регионов - _ -
Табличка с итогами УМГ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_IYOWcgisF0ugzXlwB4h0pbcClrMmRYYqR8pAkGu9QQ/edit#gid=1127662333
Скажите чётко, сколько было кандидатов выставлено с помощью УГ и сколько из них победило?
Ребята, это точно 21 век?
Кстати, фраза не отдам и последующее вмешательство полицейского - хороший слоган для Рос. власти
Молодцы Северяне. Видно что они не боятся пойти против режима
Надежный меч
Томск и Новосибирск практически на одной широте с Москвой. Северяне, лол
По подсчетам журнала Евгении Альбац The New Times «Умное голосование» на выборах в региональные парламенты поддержало 239 кандидатов. Избрано 18 человек (7,53% от поддержанных)
Разве 7% это "выборы прошли удачно для оппозиции"?
Нет никаких выборов вице-спикера, он обыграл вице-спикера, по ссылке об этом говорится. Спикеров сами депутаты выберут из своего состава
Игра в выборы становется забавней: зеленка, таран авто, массовая драка.