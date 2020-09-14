«Вбросы», пожар, массовая драка и не только — главное о трёх днях голосования.

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Голосование в деревне Турово Владимирской области Фото из телеграм-канала Григория Мельконьянца,

С 11 по 13 сентября в России прошли первые трёхдневные выборы разных уровней — депутатов в Горсоветы, губернаторов и президента республики.

«Единая Россия» победила практически во всех регионах, однако потеряла большинство в Горсоветах трёх регионов — в двух из них штаб Навального проводил расследование перед отравлением политика. Оппозиционным кандидатам от «Городских проектов» тоже удалось победить — депутатами стали семь человек.

Помимо локальных побед оппозиционеров, выборы примечательны предположительными фальсификациями, пожаром, массовой дракой, голосованием «на пеньках», а также уничтожением неиспользованных бюллетеней при помощи топора и бензопилы.

Наблюдатели сообщали о фальсификациях: вскрытых пломбах, «вбросах» бюллетеней и расхождении в количестве бланков и проголосовавших

Во время единого дня голосования наблюдатели сообщали о фальсификациях на участках. В Казани член ТИК решила спрятать журналы голосования под платье, говоря наблюдателю «не отдам». Присутствовавшие члены УИКа заявили, что женщина сделала это, потому что «отвечает за сохранность» документов. Присутствовавший рядом полицейский предупредил наблюдателя, что может составить административный протокол за нарушение порядка.

Видео «Idel.Реалии»

К утру 14 сентября в Новосибирске, по данным штаба Навального и ЦИКа, лидировал оппозиционный 19-летний кандидат в депутаты Вячеслав Якименко. Однако позже наблюдатели заявили о попытке вброса около 300 бюллетеней за его конкурента-действующего депутата Горсовета Евгения Яковенко. «300 курсантов проголосовали. То есть вброс 300 бюллетеней, потому что курсанты не имеют права голосовать, они не имеют постоянной прописки. Это было ночью», — сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске и член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.

Наблюдатели вызвали полицию и подали заявление о фальсификации. После подсчёта Якименко набрал 1294 голоса, а Яковенко 1305 — разница составила всего 11 голосов. Около администрации Октябрьского района города собрались люди и прошли одиночные пикеты с лозунгами «Верните нам наш выбор».

Фото Ngs.ru

Штаб «Городских проектов» сообщил, что в нескольких бюллетенях на одном из избирательных участков в Самаре не было их кандидата Алексея Шатилова, однако, несмотря на это, он всё равно победил. Горпроекты также заподозрили фальсификации на участке в Нижнем Новгороде, где 119 из 122 голосов отдали за одного кандидата. В соцсетях отметили, что подобное видели и на других участках в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Совсем необычное произошло на другом нижегородском участке — действительных бюллетеней было 272, однако за кандидата от «Единой России» проголосовал 321 человек.

В Подольске наблюдатели обнаружили в урне ровную пачку около 140 бюллетеней. Результаты потребовали аннулировать, члены комиссии признали нарушение, однако позже бюллетени забрал МИК Подольска, «а там процесс завис», отметил штаб Навального в Москве.

Штаб Навального в Москве @teamnavalny_mos



В сейф-пакете с пятницы лежала пачка ровных бюллетеней (это невозможно: они весь день должны были помяться в урне). Около 140.



Комиссия внесла эти бюллетени в КОИБ без пересчёта. Наблюдатели и мобильная группа требуют аннулировать голосование на участке. Подольск, УИК №2317.В сейф-пакете с пятницы лежала пачка ровных бюллетеней (это невозможно: они весь день должны были помяться в урне). Около 140.Комиссия внесла эти бюллетени в КОИБ без пересчёта. Наблюдатели и мобильная группа требуют аннулировать голосование на участке. https://t.co/klb4qgZbZ0

Для удаления кандидатов с участков члены избирательных комиссий прибегали к разным приёмам, сообщило «Волга. МБХ Медиа». В Татарстане кандидата в депутаты от «Открытой России» выманили с участка, включив сигнализацию его машины, а когда он вышел — закрылись в участке. В Казани наблюдателя одного из участков пытались удалить, а позже его машину протаранил неизвестный.

Настя Кадетова @kadetovaa_

Сейф с бюллетенями вчера вечером и сегодня утром.

Интересно, что произошло за ночь?) Краснодар.Сейф с бюллетенями вчера вечером и сегодня утром.Интересно, что произошло за ночь?) https://t.co/niy6mbTXBI [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EhsOzn4XsAEyMuA.jpg","width":956,"height":1276}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EhsOzoYXcAAc5WS.jpg","width":956,"height":1276}}}]

В Смоленской области подделали сайт «Умного голосования» команды Навального, сообщили «Открытые Медиа». Список кандидатов изменили, добавив в него кандидатов от ЛДПР — из всего списка только трое совпадают с реальным списком «Умного голосования».

Председатель ЦИК Элла Панфилова заявила, что нарушений во время выборов практически не было, их уже рассматривают: «Много это или мало? Практически ничего. Но сейчас мы нарушений видим очень мало».

Пожар на участке, массовая драка и голосование «на пеньках»

За три дня голосования было немало странностей. Например, в ночь с 12 на 13 сентября на избирательном участке в сельском клубе Воронежской области произошёл пожар — сгорели все бюллетени с досрочного голосования. Списки избирателей восстановили — им предложили вновь проголосовать 13 сентября.

В Новосибирске не обошлось без массовой драки. У одного из избирательных участков в школе подрались сторонники кандидатов-самовыдвиженцев в горсовет Михаила Алояна и Степана Сафонкина. «Доверенное лицо Сафонкина стоял в окружении сторонников Алояна, они бурно что-то обсуждали, потом началась драка. Сторонника Сафонкина уронили на землю и стали бить. Сафонкинским наваляли и уехали», — рассказал свидетель.

Силу применили и к наблюдателю. В Петербурге член комиссии сначала препятствовал его работе, а затем схватил за горло и оттолкнул. В Сыктывкаре неизвестные облили зелёнкой кандидата в депутаты Госсовета республики Коми Виктора Воробьёва, сообщило «МБХ Медиа».

Фото Виктора Воробьёва

Во Владимире 15 наблюдателей от «Справедливой России» 18 часов держали в полиции без еды и воды, а затем отвезли на 100 километров в сторону Москвы, высадив у города Покров, сообщили «Открытые медиа».

13 сентября на главу совета местного отделения «Справедливой России» Михаила Ерохина возбудили уголовное дело за попытку мошенничества. Его задержали, когда он получил 2,1 миллиона рублей за «неосуществление преступных действий — провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов».

На некоторых участках нестандартно решили избавиться от неиспользованных бюллетеней. В Новосибирске их разрезали бензопилой, а в Красноярском крае разрубили топором.

Как и во время голосования по поправкам в Конституцию, выборы 13 сентября проходили на самых неожиданных участках: в маршрутках, на детских площадках, на картонных коробках посреди пустыря, в багажниках автомобилей и даже в заброшенной бане интерната для душевнобольных. Такие голосования теперь называют «на пеньке». 14 сентября ЦИК провёл расследование и официально признал только три таких пня.

Директор ФБК Иван Жданов опубликовал данные о количестве и соотношении голосов, отданных «на пеньке» и на обычных избирательных участках. В таких условиях легче подделать результаты голосования, так как на участках нет камер наблюдения и практически не бывает наблюдателей.

«Открытые медиа». Эксклюзивы бане интерната для душевнобольных в Смоленской области. Сам Дрюцкий психоневрологический интернат был закрыт на карантин из-за коронавируса. Но, как рассказал «Открытым медиа» кандидат в депутаты райдумы А... бане интерната для душевнобольных в Смоленской области. Сам Дрюцкий психоневрологический интернат был закрыт на карантин из-за коронавируса. Но, как рассказал «Открытым медиа» кандидат в депутаты райдумы Александр Богомаз, местные власти сочли пригодным для волеизъявления это отдельно стоящее здание.



О других особенностях первых в истории многодневных выборов читайте Символом досрочного голосования-2020 могут стать выборы в этом здании —. Сам Дрюцкий психоневрологический интернат был закрыт на карантин из-за коронавируса. Но, как рассказал «Открытым медиа» кандидат в депутаты райдумы Александр Богомаз, местные власти сочли пригодным для волеизъявления это отдельно стоящее здание.О других особенностях первых в истории многодневных выборов читайте здесь Символом досрочного голосования-2020 могут стать выборы в этом здании —. Сам Дрюцкий психоневрологический интернат был закрыт на карантин из-за коронавируса. Но, как рассказал «Открытым медиа» кандидат в депутаты райдумы А...

Вал Мишель @VALMICHEL7

Путин принял Россию с демократией, а оставит с «выборами» на пеньках. Нет, это не курами торгуют с машины. Это избирательный участок в России.Путин принял Россию с демократией, а оставит с «выборами» на пеньках. https://t.co/My4OEGWg0a

На одном из участков на детской площадке во дворе жилых домов в Тамбове избиратели голосовали под песни.

Самыми удачными городами для оппозиционеров стали Томск и Новосибирск — там депутатами стали представители штаба Навального

Самые удачные выборы для оппозиционных кандидатов прошли в Новосибирске и Томске. Депутатом Гордумы в Томске стала координатор штаба Навального Ксения Фадеева — она победила на 7 из 9 участков. Именно в Томске отравили Навального после съёмок расследования о коррупции в нескольких городских структурах, руководителями которых были депутаты Гордумы. Фадеева стала первым руководителем штаба, победившим на выборах.

Ivan Zhdanov @IoannZH

1. Это первая победа руководителя штаба Навального. Чисто «наш» человек.

2. Ксюша участвовала в расследовании ФБК.

3. Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба.

Ура! Победа Ксюши Фадеевой @ksushaaatom очень знаковая.1. Это первая победа руководителя штаба Навального. Чисто «наш» человек.2. Ксюша участвовала в расследовании ФБК.3. Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба.Ура! https://t.co/zdK6sJXVUP

«Единую Россию» обошёл ещё один представитель штаба Навального в Томске — Андрей Фатеев. Он стал депутатом Горсовета, набрав 1315 голосов, тогда как его соперник Сергей Панасюк — всего 605.

Новым вице-спикером Горсовета в Новосибирске стал координатор штаба Навального Сергей Бойко — он набрал 2514 голосов, а бывший вице-спикер коммунист Ренат Сулейманов — 2302 голоса. По предварительным данным, трое из пяти кандидатов в депутаты от оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020» тоже победили — одного из них поддерживало «Умное голосование».

От «Городских проектов» Максима Каца и Ильи Варламова Из 63 кандидатов в депутаты от «Городских проектов» Максима Каца и Ильи Варламова победили семеро — большинство из них из Самары и Томска. В посёлке Новгородской области победила фельдшер скорой помощи и член Альянса врачей от кандидат в депутаты от партии «Яблоко».

Перед выборами между руководителем сети штабов Навального Леонидом Волковым и Максим Кацем возник конфликт — Кац возмутился тем, что «Умное голосование» поддерживало провластных кандидатов или кандидатов-спойлеров вместо членов «Городских проектов». После выборов Кац отметил, что его «кандидаты везде обошли предложенных „Умным голосованием“», назвал спор обычным «политическим обсуждением» и поздравил оппозиционных победителей.