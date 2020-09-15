В некоторых странах заболевших стало даже больше, чем весной — и хотя вирус стал менее летальным, ограничения всё равно возвращают.

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В начале сентября сразу несколько стран заявили о начале второй волны коронавируса — спустя месяцы затишья. Заболевших становится даже больше, чем весной, но, кажется, вирус стал безопаснее. Теперь в Европе чаще болеют молодые люди от 18 до 30 лет, а летальность вместе с возрастом стала ниже.

Однако не везде власти настроены оптимистично — они всё равно возвращают ограничения, штрафуют за собрания больше шести человек «с целью социализации», а в Израиле даже ввели строгий карантин, запретив отходить далеко от дома.

В Австрии объявили начало второй волны Covid-19 — и ужесточили ограничения

В Австрии пик заболеваемости коронавирусом был в начале апреля, а затем до середины июля число заражённых почти не превышало 100 человек в день. Рост заболеваемости вновь начался в августе, а к 12 числу достиг 869 заболевших в день.

«То, что мы сейчас переживаем, является началом второй волны», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц 13 сентября. Ситуация в Вене «особенно драматическая» — там регистрируют 50% всех заболевших. Курц отметил, что осень и зима для австрийцев будут тяжёлыми, поэтому жителям нужно строго соблюдать меры: носить маски, держать дистанцию и сократить контакты.

С 14 августа в стране ужесточили ограничения из-за роста заболевших — теперь маски нужно носить во всех общественных заведениях, в том числе учителям и ученикам в школе даже вне класса. На мероприятиях в закрытых помещениях могут присутствовать максимум 50 человек, а на открытом воздухе — не больше 100.

Рост заболевших может быть связан с тестированием, которое сейчас проводят более обширно, чем весной. Среди заражённых чаще встречаются молодые люди, а больных в домах престарелых и среди пожилых людей стало меньше. Вместе с тем снизилось и число тяжелобольных, однако за неделю с 7 по 13 сентября госпитализированных с Covid-19 в Австрии стало больше на треть — 226 человек.

В начале сентября в Австрии запустили сервис Austrian Corona — его ещё называют светофором. На сайте отображается карта Австрии, разделённая на регионы, обозначаемые разными цветами в зависимости от эпидемиологической обстановки: зелёный — низкий риск заражения, жёлтый — средний, оранжевый — высокий и красный — очень высокий риск. Однако разработчики советуют соблюдать все меры предосторожности даже в «зелёных» регионах, чтобы число заражённых не росло.

Карта Austrian Corona 15 сентября 2020 года

В Испании заболевших даже больше, чем весной — но теперь они легче переносят Covid-19 и гораздо реже умирают

В Испании — одной из самых пострадавших от коронавируса стран Европы, — вновь растёт число больных. На 100 тысяч жителей Испании — 268 заражённых, это самый высокий показатель среди европейских стран. С начала сентября в Испании регистрируют больше заболевших, чем во время первой волны коронавируса в апреле.

Заболевшие нынешней вспышки в Испании «помолодели» — теперь преимущественно болеют люди до 40 лет, при этом и болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых. Вместе с возрастом снизилась и летальность — в весенний пик в стране умирало в среднем 700 людей в день, а теперь около 70.

Повторение весеннего сценария с переполненными больницами маловероятна, считает профессор Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада. Сейчас в стране занято всего 7,5% больничных коек, а в Мадриде, где заболевших больше всего — 17,5%.

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Рост числа заражённых преимущественно связан с политикой масштабного тестирования — всего за одну неделю августа в стране сделали около 500 тысяч тестов.

В Испании пока не вводят новые общенациональные ограничения — в некоторых регионах власти настаивают на ношении масок и запрещают собираться группами больше 10 человек.

Во Франции заболевших больше в туристических районах — там ужесточили ограничения

Во Франции число заражённых тоже начало расти в начале августа — 11 сентября в стране зарегистрировали больше 10 тысяч заражённых в день, что выше, чем весной. На графиках число ещё выше, но это связано с тем, что данные за выходные публикуются в последующие дни. 12 сентября 2,5 тысяч больных Covid-19 госпитализировали — пятую часть из них отправили в реанимацию.

Рост числа заболевших связан не только с увеличением тестирований — с июля положительный результат показывал 1,1% тестов, тогда как в сентябре уже 5,4%.

Рост заболеваемости в стране не равномерный — всплеск наблюдается в 42 регионах, которые объявили «красными зонами». Места с наибольшим числом заражённых — Париж, Лион и почти всё Средиземноморье. Рост заболевших в основном наблюдается в густонаселённых регионах и тех, где летом было большое количество туристов.

В «красных зонах» уже ввели более строгие ограничения, например, обязали носить маски во всех общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование. Например, зрителям велогонки «Тур де Франс» запретили находиться у старта и финиша заезда, если трасса находится в регионе с плохой эпидемиологической обстановкой. Премьер-министр Франции Жан Кастекс также попросил власти Средиземноморья и Бордо ввести ещё более жёсткие меры из-за «тревожного развития» коронавируса.

Теперь в регионах «красной зоны» разрешены мероприятия только до тысячи человек, а не пяти тысяч, как раньше, а вне мероприятий нельзя собираться в группы больше 10 человек.

В Чехии теперь фиксируют в три раза больше заболевших, чем весной

Чехия, которая первой в Европе ввела строгий карантин, первая и отменила ограничения, чтобы восстановить пострадавшую экономику. С конца апреля и до середины июля число заболевших не росло, а каждый день выявляли около 100 новых случаев. Однако последний месяц больных с Covid-19 становится всё больше, а с 10 по 13 сентября в Чехии фиксировали три рекорда заболевших в день подряд.

И хотя власти связывали рост заболевших с увеличенным числом тестирований, правительственный эпидемиолог Роман Примула заявил, что в Чехии началась вторая волна коронавируса. В стране один из самых высоких показателей заболеваемости — 94 человека на 100 тысяч жителей, выше только в Испании и Франции.

Чтобы сгладить рост заболеваемости необходимо в течение как минимум трёх неделю соблюдать более строгие ограничения и отказаться от массовых праздников, пояснил Примула. Если этого не сделать, то вскоре больницы вновь будут работать на пределе возможностей, а ковидные отделения откроются снова, сказал эпидемиолог.

В Чехии, как и в большинстве европейских стран, пока не вводят карантин, как весной, однако в общественных местах нельзя находиться без медицинских масок. Из-за роста заболевших соседние страны ввели ограничения для прибывающих из Чехии, например, в Германию будут пускать только людей с отрицательным тестом на Covid-19.

Коронавирус в Великобритании тоже «помолодел» — им чаще болеют люди от 18 до 24 лет

В Великобритании число заболевших хоть и снижалось с мая, однако в течение двух месяцев ежедневный прирост составлял около 600 человек в день, а в начале августа вновь перевалил за тысячу. Второй волны коронавируса Великобритании не избежать, заявил правительственный эпидемиолог Джон Эдмундс.

На фоне растущего числа заболевших в стране усилили ограничительные меры — теперь запрещено собираться больше шести человек «с целью социализации». За нарушение правила жителей оштрафуют на 130 долларов, а при повторном «собрании» штраф удваивается. При этом дети продолжают ходить в школу, а работники — в офисы.

Отсутствие ограничений среди молодых людей может плохо повлиять на распространение вируса, потому что средний возраст заболевших так же, как и в других европейских странах, снизился — теперь чаще болеют люди от 18 до 24 лет.

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В правительстве Великобритании отметили, что не исключают ужесточение ограничений при необходимости. А она может появиться — коэффициент распространения коронавируса в стране резко вырос.

Рост заболеваемости может зависеть от увеличения количества тестирований, однако профессор и директор программы Imperial из Школы общественного здравоохранения в Великобритании Пол Эллиотт считает, что дело не в этом: «То, что мы видим, является свидетельством эпидемии в обществе, а не результатом увеличения тестирования».

В Италии постепенно растёт число заболевших — но ситуация лучше, чем в Испании и Франции

В Италии ситуация с коронавирусом гораздо лучше, чем в Испании, Франции и даже Чехии — рост новых заболевших пока небольшой в сравнении с весенними показателями. Так же, как и в Испании, коронавирус в стране сильно «помолодел» — средний рост заболевших 32 года. Смертность тоже низкая — за последний месяц в день умирало максимум 16 человек.

Однако итальянский Минздрав отметил, что в стране плавно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Несмотря на это, в стране заработали школы, а из ограничений пока только закрытие ночных клубов, необходимость носить маски в общественных местах и социальное дистанцирование.

В Израиле вновь ввели трёхнедельный карантин — закрыли общественные места и запретили отходить от дома

Самые жёсткие меры на фоне роста заболевших коронавирусом вводят в Израиле. Во время первой волны вируса в апреле в стране было не много заболевших — в среднем около 400 человек в день. Тогда в Израиле действовали строгие ограничения. В мае ситуация с коронавирусом стабилизировалась, а заболевших почти не было.

Однако в начале июня число инфицированных и погибших постепенно начало расти, достигнув 4764 заболевших и 17 погибших в день 14 сентября. За день до этого власти решили ввести первый в мире повторный карантин с 18 сентября по 9 октября.

Во время карантина в Израиле не будут работать школы, закроются рестораны, кафе, торговые и развлекательные центры. Остальные компании и госструктуры продолжат работу, но с некоторыми ограничениями. Израильтянам, как и во время прошлого карантина, нельзя будет отходить от дома дальше, чем на 500 метров.

Однако не все в израильском правительстве поддерживают идею возобновления карантина. Ограничения приходится вводить, потому что Министерство здравоохранения не работает должным образом, заявил министр финансов Исраэль Кац.

Министр экономики Амир Перец отметил, что восстанавливать экономику после карантина будет очень сложно. «Я поддерживаю закрытие на ночь, при котором около 80% экономики останется открытым. Пандемия экономического коронавируса не менее серьёзна, чем пандемия здоровья», — отметил Перец.

Фото XinHua/Globallook

Бороться с коронавирусом нужно не закрывая всю страну, а воздействуя только на очаги заболеваний, считает министр соцразвития Ицик Шмули. Другие министры также заявили, что после сильного удара по экономике не оправятся целые отрасли в бизнесе.