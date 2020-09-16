Создателя движения «Оккупай-педофиляй» неоднократно судили за экстремизм, однако в интернете были те, кто его поддерживал.

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Фото Максима Марцинкевича

16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. Его адвокаты не верят в самоубийство, утверждая, что мужчину пытали и требовали взять вину за преступление двадцатилетней давности.

Марцинкевича судили за экстремизм несколько раз. Пока он был на свободе, он снимал ролики, в которых преследовал и унижал педофилов и наркоторговцев, а также призывал к межнациональной розни. Однако видео «Тесака» пользовались популярностью на YouTube и в соцсетях, а из-за некоторых роликов «Оккупай-педофиляй» действительно задерживали и судили преступников.

Марцинкевич был не только самым медийным и популярным в соцсетях российским неонацистом, но и отчасти участвовал в политике, за что его, кажется, не любили ни оппозиционеры, ни власть.

Адвокаты «Тесака» не верят в самоубийство. Они заявили, что Марцинкевича пытали и требовали взять вину за убийство в 1990-х

Марцинкевича нашли повешенным в своей камере, а рядом обнаружили одноразовый бритвенный станок. Что именно стало причиной смерти, пока не ясно. Незадолго до смерти «Тесака» перевели в четырёхместную камеру, но сидел он там один. Следователи начали проверку.

Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, пишет Baza. «Тесак» также попросил передать гражданской жене в Екатеринбург книгу про коммунизм и личный дневник, а записку окончил словами «Простите меня».

Позже в сети опубликовали предположительно ещё одну предсмертную записку, датируемую 15 сентября. На измазанном кровью листе написано: «Я уже вскрыл сонную артерию. А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!»

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Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик усомнился, что мужчина мог покончить с собой: «Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек». Второй адвокат Валентина Трофимик заявила, что от «Тесака» требовали подписать явку с повинной в убийстве, совершённом ещё в 1990-е. Она добавила, что Марцинкевич в последнее времы пребывал в депрессии, так как считал, что из-за возможного обвинения в убийстве не сможет выйти на свободу никогда.

Другой адвокат «Тесака» Иван Сидоров заявил, что на этой неделе его должны были этапировать в Москву для разбирательства по новому делу. Марцинкевич якобы подписал явку с повинной и признался, что причинил кому-то тяжкие телесные повреждения, отметил адвокат.

Девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 1990-х годов. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьёзные сомнения по поводу того, что он сделал это сам. Алексей Михальчик адвокат Максима Марцинкевича

В 2014 году, находясь в СИЗО, Марцинкевич написал письмо, в котором заявил, что не собирается совершать самоубийство, а если его найдут мёртвым, значит ему «сильно помогли» в этом: «Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь — значит, мне помогли. Очень сильно. Сердечной недостаточности, равно как и других заболеваний, у меня нет — это тоже стоит сказать, на всякий случай».

Письмо Максима Марцинкевича из СИЗО в 2014 году Фото Baza

В смерти Марцинкевича некоторые обвинили Алексея Навального. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сделала репост записи журналиста Максима Кононенко, написавшего, что Навальный «сломал жизнь» и «довёл до самоубийства» «Тесака».

Впервые «Тесак» попал в тюрьму в 2007 — за экстремизм. Заявление в прокуратуру тогда написал Навальный

Навального упоминают в связи со смертью Марцинкевича из-за того, что в феврале 2007 года политик с Марией Гайдар и Олегом Козыревым написал на «Тесака» заявление в прокуратуру. В нём говорилось о визите Марцинкевича и группы из 10-15 человек на политические дебаты от движения «Демократическая альтернатива» в клубе «Билингва». Там «Тесак» скандировал «Зиг Хайль», вскидывая руку вверх, и заявлял, что «борьба за свою страну — это убийство таджиков, негров и либералов».

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Спустя полгода Марцинкевича задержали, обвинив в части 2 статьи 282 из-за «демонстрации нацистской символики и высказывания экстремистского характера», направленных «на разжигание межнациональной и религиозной розни». В 2008 году «Тесака» осудили на 3 года общего режима.

«Тесак» и до заявления Навального был известен, как националист — состоял в группе скинхедов «Русская цель», а до 2003 года входил в «Народную национальную партию», которая занималась преследованием нерусских. В 2005 году Марцинкевич организовал собственное неонацистское объединение «Формат 18», в названии которого зашифрованы инициалы Адольфа Гитлера.

Члены «Формата 18» не только нападали и избивали темнокожих, азиатов и бездомных, но и снимали это на видео, публикуя их в интернете. Все ролики начинались со слов Марцинкевича «Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма». В 2006 году на одном из подобных видео «Тесак» с соратниками инсценировали «казнь» «таджикского наркоторговца». В подмосковье несколько членов «Формата 18» в белых костюмах, похожих на одежду американской расистской организации «Ку-клукс-клан», и с ненастоящими автоматами сначала «инсценировали повешение» человека, затем отрубили у него ногу, которая оказалась ногой свиньи, и сожгли её на костре вместе с деревянным крестом.

После этого предположительный член «Формата 18» Артём Зуев сказал: «И сегодня я, Великий Дракон московского региона, объявляю войну веротерпимости, толерантности, мультирасовому обществу. Объявляю войну всем врагам белого мира». Прокуратура узнала о ролике уже во время суда над Марцинкевичем в 2007 году — он сам отправил видео на телеканал РЕН-ТВ для передачи Марианны Максимовской, а телевизионщики передали ролик в прокуратуру. Марцинкевичу добавили полгода лишения свободы, в совокупности он отсидел 3,5 года.

После выхода из тюрьмы «Тесак» снялся в проекте «Дау», написал книгу, а по мотивам его жизни сняли фильм

Деятельностью «Формата 18» вдохновился режиссёр Павел Бардин — в 2009 году он выпустил фильм «Россия 88», повествующий о банде скинхедов. Они, как и организация «Тесака», избивают выходцев из Азии и Кавказа, снимая происходящее на камеру. В 2009 году Марцинкевич выпустил книгу «Реструкт», в которой рассказал об уголовных делах и жизни в тюрьме. В 2014 прокуратура признала её экстремистской.

После выхода на свободу Марцинкевич снялся в проекте режиссёра Ильи Хржановского «Дау. Вырождение». В фильме «Тесак» играет подопытного в советском эксперименте по созданию идеального человека. В одной из сцен Марцинкевич рисует на живой свинье лозунги и шестиконечную звезду Давида, а затем разрезает животное, напевая песню «С чего начинается Родина».

Они получают жёсткое задание — искоренить распущенность разлагающихся элементов институтского сообщества, а при необходимости разрушить и стереть с лица земли хрупкий мир секретной советской науки. Из анонса фильма «Дау. Вырождение»

Максим Марцинкевич Скриншот фильма «Дау. Вырождение»

В 2012 году Марцинкевич планировал участвовать в выборах в «Координационный совет оппозиции», руководство которого даже заявило, что примет его заявку, однако «Тесаку» отказали предположительно из-за его причастности к движению «Наши». Марцинкевич не скрывал своей неприязни к либеральным политикам, нередко иронизируя над оппозиционерами. Например, на одном из митингов «Тесак» планировал выступить, только чтобы «сказать, что Навальный - стукач и п*****с».

«На самом деле я намного больший оппозиционер, чем все они. Я давно и последовательно выступаю против Путина. То, что меня не зарегистрировали, меня не удивило. Либералы — это лицемерные существа», — заявил Марцинкевич.

После выхода из тюрьмы Марцинкевич на замену «Формату 18» создал организацию «Реструкт», члены которой помимо преследования людей неславянской внешности занялись поиском и унижением предполагаемых педофилов. «Реструкт» делился на «Оккупай-педофиляй», «Оккупай-наркофиляй» и «Оккупай-геронтофиляй» — они занимались борьбой с педофилами, наркоторговцами и гомосексуалами.

Одним из самых известных движений было «Оккупай-педофиляй»: его члены либо лично искали в соцсетях предполагаемых педофилов, либо несовершеннолетние сами обращались с жалобами на домогательства со стороны взрослых. Марцинкевич, его соратники или дети под присмотром членов движения общались в соцсетях с предполагаемыми педофилами, договариваясь о встрече.

Поиски и встречи с предполагаемыми педофилами Марцинкевич называл «сафари» или «охота на педофилов».

На встречу с «педофилами» иногда отправляли детей в качестве наживки, а члены «Реструкта» наблюдали за происходящим. В «сафари» зачастую участвовали не только Марцинкевич и соратники, но и «зрители», которыми за тысячу рублей мог стать любой желающий.

Во время «сафари» члены «Оккупай-педофиляй» избивали предполагаемых педофилов, унижали, обливали мочой и снимали происходящее на камеру — так же они поступали с наркоторговцами. Позже видео публиковали на YouTube и во «ВКонтакте», собирая сотни тысяч просмотров. Соцсети не всегда их блокировали. Подобные видео прославили Марцинкевича далеко за пределами нацистских движений.

В СМИ и соцсетях осуждали «Реструкт» за сходство с «судом Линча» и чиновников — за игнорирование проблемы. Порой, несмотря на неоднозначные действия членов движения, оно приносило и пользу. Например, в 2013 году после публикации ролика с очередной «охоты на педофила», задержали замглавы Управления судебных приставов Подмосковья Андрея Каминова — его осудили на 2,5 года лишения свободы за попытку сношения с несовершеннолетним.

Затем Марцинкевича осудили за экстремизм, разбой и нападения, во время одного из которых погиб человек

В 2014 осудили и самого Марцинкевича. Его вновь обвинили в экстремизме за обзоры на фильмы «Сталинград», «Околофутбола», а также за видео «Выкинуть чурок» о погромах в Бирюлёво. Обозревая «Сталинград», «Тесак» заявил, что «болел за немцев». По версии следствия, Марцинкевич возбуждал межнациональную ненависть в обзорах фильмов и в книге «Реструкт».

Тесак о фильме «Сталинград»

Узнав об обвинениях, «Тесак» уехал сначала в Белоруссию, а затем на Кубу. Однако там он потерял паспорт, из-за чего его задержала кубинская полиция и отправила на родину, где его арестовали. Летом 2014 года Марцинкевича приговорили к 5 годам лишения свободы, однако позже суд уменьшил срок до 2 лет 10 месяцев.

Осенью 2016 года «Тесак» должен был выйти на свободу, однако ещё до освобождения на него и девятерых его соратников вновь завели уголовные дела — за экстремизм, хулиганство, разбой, уничтожение чужого имущества и избиение восьми предполагаемых наркоторговцев, один из которых умер.

Обвинение строилось на роликах, на которых Марцинкевич с соратниками нападали на людей, применяли газовые балончики, элетрошокеры и металлические дубинки, обливали краской, а затем отбирали личные вещи.

Максим Марцинкевич на суде в 2018 году Фото «Агентства Москва»

27 июня 2017 года «Тесака» и его соратников признали виновными, приговорив его к 9 годам строгого режима. Спустя год Мосгорсуд отменил приговор, отправив на новое рассмотрение, но 28 декабря 2018 года снова приговорил Марцинкевича к 10 годам тюрьмы.