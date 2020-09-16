«Охотник на педофилов», неонацист и поклонник Гитлера: кем был Максим «Тесак» Марцинкевич Материал редакции
Создателя движения «Оккупай-педофиляй» неоднократно судили за экстремизм, однако в интернете были те, кто его поддерживал.
16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. Его адвокаты не верят в самоубийство, утверждая, что мужчину пытали и требовали взять вину за преступление двадцатилетней давности.
Марцинкевича судили за экстремизм несколько раз. Пока он был на свободе, он снимал ролики, в которых преследовал и унижал педофилов и наркоторговцев, а также призывал к межнациональной розни. Однако видео «Тесака» пользовались популярностью на YouTube и в соцсетях, а из-за некоторых роликов «Оккупай-педофиляй» действительно задерживали и судили преступников.
Марцинкевич был не только самым медийным и популярным в соцсетях российским неонацистом, но и отчасти участвовал в политике, за что его, кажется, не любили ни оппозиционеры, ни власть.
Адвокаты «Тесака» не верят в самоубийство. Они заявили, что Марцинкевича пытали и требовали взять вину за убийство в 1990-х
Марцинкевича нашли повешенным в своей камере, а рядом обнаружили одноразовый бритвенный станок. Что именно стало причиной смерти, пока не ясно. Незадолго до смерти «Тесака» перевели в четырёхместную камеру, но сидел он там один. Следователи начали проверку.
Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, пишет Baza. «Тесак» также попросил передать гражданской жене в Екатеринбург книгу про коммунизм и личный дневник, а записку окончил словами «Простите меня».
Позже в сети опубликовали предположительно ещё одну предсмертную записку, датируемую 15 сентября. На измазанном кровью листе написано: «Я уже вскрыл сонную артерию. А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!»
Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик усомнился, что мужчина мог покончить с собой: «Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек». Второй адвокат Валентина Трофимик заявила, что от «Тесака» требовали подписать явку с повинной в убийстве, совершённом ещё в 1990-е. Она добавила, что Марцинкевич в последнее времы пребывал в депрессии, так как считал, что из-за возможного обвинения в убийстве не сможет выйти на свободу никогда.
Другой адвокат «Тесака» Иван Сидоров заявил, что на этой неделе его должны были этапировать в Москву для разбирательства по новому делу. Марцинкевич якобы подписал явку с повинной и признался, что причинил кому-то тяжкие телесные повреждения, отметил адвокат.
В 2014 году, находясь в СИЗО, Марцинкевич написал письмо, в котором заявил, что не собирается совершать самоубийство, а если его найдут мёртвым, значит ему «сильно помогли» в этом: «Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь — значит, мне помогли. Очень сильно. Сердечной недостаточности, равно как и других заболеваний, у меня нет — это тоже стоит сказать, на всякий случай».
В смерти Марцинкевича некоторые обвинили Алексея Навального. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сделала репост записи журналиста Максима Кононенко, написавшего, что Навальный «сломал жизнь» и «довёл до самоубийства» «Тесака».
Впервые «Тесак» попал в тюрьму в 2007 — за экстремизм. Заявление в прокуратуру тогда написал Навальный
Навального упоминают в связи со смертью Марцинкевича из-за того, что в феврале 2007 года политик с Марией Гайдар и Олегом Козыревым написал на «Тесака» заявление в прокуратуру. В нём говорилось о визите Марцинкевича и группы из 10-15 человек на политические дебаты от движения «Демократическая альтернатива» в клубе «Билингва». Там «Тесак» скандировал «Зиг Хайль», вскидывая руку вверх, и заявлял, что «борьба за свою страну — это убийство таджиков, негров и либералов».
Спустя полгода Марцинкевича задержали, обвинив в части 2 статьи 282 из-за «демонстрации нацистской символики и высказывания экстремистского характера», направленных «на разжигание межнациональной и религиозной розни». В 2008 году «Тесака» осудили на 3 года общего режима.
«Тесак» и до заявления Навального был известен, как националист — состоял в группе скинхедов «Русская цель», а до 2003 года входил в «Народную национальную партию», которая занималась преследованием нерусских. В 2005 году Марцинкевич организовал собственное неонацистское объединение «Формат 18», в названии которого зашифрованы инициалы Адольфа Гитлера.
Члены «Формата 18» не только нападали и избивали темнокожих, азиатов и бездомных, но и снимали это на видео, публикуя их в интернете. Все ролики начинались со слов Марцинкевича «Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма». В 2006 году на одном из подобных видео «Тесак» с соратниками инсценировали «казнь» «таджикского наркоторговца». В подмосковье несколько членов «Формата 18» в белых костюмах, похожих на одежду американской расистской организации «Ку-клукс-клан», и с ненастоящими автоматами сначала «инсценировали повешение» человека, затем отрубили у него ногу, которая оказалась ногой свиньи, и сожгли её на костре вместе с деревянным крестом.
После этого предположительный член «Формата 18» Артём Зуев сказал: «И сегодня я, Великий Дракон московского региона, объявляю войну веротерпимости, толерантности, мультирасовому обществу. Объявляю войну всем врагам белого мира». Прокуратура узнала о ролике уже во время суда над Марцинкевичем в 2007 году — он сам отправил видео на телеканал РЕН-ТВ для передачи Марианны Максимовской, а телевизионщики передали ролик в прокуратуру. Марцинкевичу добавили полгода лишения свободы, в совокупности он отсидел 3,5 года.
После выхода из тюрьмы «Тесак» снялся в проекте «Дау», написал книгу, а по мотивам его жизни сняли фильм
Деятельностью «Формата 18» вдохновился режиссёр Павел Бардин — в 2009 году он выпустил фильм «Россия 88», повествующий о банде скинхедов. Они, как и организация «Тесака», избивают выходцев из Азии и Кавказа, снимая происходящее на камеру. В 2009 году Марцинкевич выпустил книгу «Реструкт», в которой рассказал об уголовных делах и жизни в тюрьме. В 2014 прокуратура признала её экстремистской.
После выхода на свободу Марцинкевич снялся в проекте режиссёра Ильи Хржановского «Дау. Вырождение». В фильме «Тесак» играет подопытного в советском эксперименте по созданию идеального человека. В одной из сцен Марцинкевич рисует на живой свинье лозунги и шестиконечную звезду Давида, а затем разрезает животное, напевая песню «С чего начинается Родина».
В 2012 году Марцинкевич планировал участвовать в выборах в «Координационный совет оппозиции», руководство которого даже заявило, что примет его заявку, однако «Тесаку» отказали предположительно из-за его причастности к движению «Наши». Марцинкевич не скрывал своей неприязни к либеральным политикам, нередко иронизируя над оппозиционерами. Например, на одном из митингов «Тесак» планировал выступить, только чтобы «сказать, что Навальный - стукач и п*****с».
«На самом деле я намного больший оппозиционер, чем все они. Я давно и последовательно выступаю против Путина. То, что меня не зарегистрировали, меня не удивило. Либералы — это лицемерные существа», — заявил Марцинкевич.
После выхода из тюрьмы Марцинкевич на замену «Формату 18» создал организацию «Реструкт», члены которой помимо преследования людей неславянской внешности занялись поиском и унижением предполагаемых педофилов. «Реструкт» делился на «Оккупай-педофиляй», «Оккупай-наркофиляй» и «Оккупай-геронтофиляй» — они занимались борьбой с педофилами, наркоторговцами и гомосексуалами.
Одним из самых известных движений было «Оккупай-педофиляй»: его члены либо лично искали в соцсетях предполагаемых педофилов, либо несовершеннолетние сами обращались с жалобами на домогательства со стороны взрослых. Марцинкевич, его соратники или дети под присмотром членов движения общались в соцсетях с предполагаемыми педофилами, договариваясь о встрече.
На встречу с «педофилами» иногда отправляли детей в качестве наживки, а члены «Реструкта» наблюдали за происходящим. В «сафари» зачастую участвовали не только Марцинкевич и соратники, но и «зрители», которыми за тысячу рублей мог стать любой желающий.
Во время «сафари» члены «Оккупай-педофиляй» избивали предполагаемых педофилов, унижали, обливали мочой и снимали происходящее на камеру — так же они поступали с наркоторговцами. Позже видео публиковали на YouTube и во «ВКонтакте», собирая сотни тысяч просмотров. Соцсети не всегда их блокировали. Подобные видео прославили Марцинкевича далеко за пределами нацистских движений.
В СМИ и соцсетях осуждали «Реструкт» за сходство с «судом Линча» и чиновников — за игнорирование проблемы. Порой, несмотря на неоднозначные действия членов движения, оно приносило и пользу. Например, в 2013 году после публикации ролика с очередной «охоты на педофила», задержали замглавы Управления судебных приставов Подмосковья Андрея Каминова — его осудили на 2,5 года лишения свободы за попытку сношения с несовершеннолетним.
Затем Марцинкевича осудили за экстремизм, разбой и нападения, во время одного из которых погиб человек
В 2014 осудили и самого Марцинкевича. Его вновь обвинили в экстремизме за обзоры на фильмы «Сталинград», «Околофутбола», а также за видео «Выкинуть чурок» о погромах в Бирюлёво. Обозревая «Сталинград», «Тесак» заявил, что «болел за немцев». По версии следствия, Марцинкевич возбуждал межнациональную ненависть в обзорах фильмов и в книге «Реструкт».
Узнав об обвинениях, «Тесак» уехал сначала в Белоруссию, а затем на Кубу. Однако там он потерял паспорт, из-за чего его задержала кубинская полиция и отправила на родину, где его арестовали. Летом 2014 года Марцинкевича приговорили к 5 годам лишения свободы, однако позже суд уменьшил срок до 2 лет 10 месяцев.
Осенью 2016 года «Тесак» должен был выйти на свободу, однако ещё до освобождения на него и девятерых его соратников вновь завели уголовные дела — за экстремизм, хулиганство, разбой, уничтожение чужого имущества и избиение восьми предполагаемых наркоторговцев, один из которых умер.
Обвинение строилось на роликах, на которых Марцинкевич с соратниками нападали на людей, применяли газовые балончики, элетрошокеры и металлические дубинки, обливали краской, а затем отбирали личные вещи.
27 июня 2017 года «Тесака» и его соратников признали виновными, приговорив его к 9 годам строгого режима. Спустя год Мосгорсуд отменил приговор, отправив на новое рассмотрение, но 28 декабря 2018 года снова приговорил Марцинкевича к 10 годам тюрьмы.
После освобождения «Тесак» хотел уехать из России, отказаться от гражданства и заниматься «культурологическим проектом глобального масштаба». Марцинкевич отмечал, что умереть собирается «красиво»: «Как викинг — в бою! Или на девушке. Или замерзнуть на вершине Эвереста. Хотя, по большому счету, это неважно».
Давайте ещё мемуары писать. Вспоминать. Ну сдох и сдох мудак этот.
Полагаю, подобным образом можно будет охарактеризовать твою жизнь. Сдох и сдох. Не слишком ли ты смело отзываешься о людях ? Ты за свою жизнь, кроме беспросветного «аутизма» чего то добился? Или комментарии писать твоё главное хобби? Добейся хоть какой то известности, планктон офисный. Небось сидишь в коллцентре, боишься с кем либо ещё разговаривать) О твоей бесполезной жизни мемуары точно не напишут. Нельзя написать о том, чего нет.
Как агрессивно!!! 🤡
Уж лучше быть никем, чем Тесаком.
Интересные кумиры и комментарии интересные, новорег.
Земной татарин
Лучше бы в своем загоне сидел
Не надо лезть на все ресурсы, где о твоём кумире написали
И да, добейся уже чего-нибудь - съеби на зону по 282 - тебе там самое место
Либералы — это лицемерные существа. Тут он прав конечно.
он сам лицемер и пиздобол, его интерес был грабить таджиков и собирать бабки со своих тупых скинхеддов новичков. жил он в крылатском в соседнем доме от ельцина. тот еще лузер. его еще в 00 курировали в фсб, и он прекрасно знал что сядет как только патриоты лысые будут не нужны. на его алковписке из окна выпала сестра знакомой. ну тоесть ктото из банды этих алкошей ее выбросил по синьке или накурке. сидел он за дело, те кто покрывали его тоже должны бы присесть
Животное сдохло, можно мне два пуша плиз
Ты про себя?
Земной татарин
Если это было доведение до самоубийства (что еще нужно доказать, но множество подобных случаев, происходящих каждый день уже многое говорят) - это, безусловно, плохо
Но не делать из этого новость "ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ, НЕВИНОВНОГО ЧЕЛОВЕКА УДАВИЛИ" - не меньшее зло
А можно узнать смысловую ценность данной статьи?
То есть, человек по сути ничего великого и прям такого уж заслуживающего внимания не сделал. Ненавидел чёрных, педофилов, отсидел, написал книгу и снова сел, теперь умер.
Вопрос - зачем люди, которые о нем не знают, должны узнать о нем?
Израильский турник
Потому что его убили в тюрьме
Вынужденный ихтиандр
Эпштейна?
Израильский турник
Группа суицидников пришла к райским вратам.
Однако святой Петр прогнал их:
— В раю нет места самоубийцам. Отправляйтесь в ад.
Суицидники грустно побрели вниз. Вдруг святой Петр окликнул их:
— Джеффри Эпштейн есть?
— Я здесь, отец! - отвечает тот.
— Ты можешь зайти, сыно...
В этот момент из толпы выходит Максим Марцинкевич, хватает Эпштейна за волосы и говорит:
-Ну что, сука, думал, я тебя здесь не достану?
Тяжелый ихтиандр
проводил воспитательные беседы с пиздюками, оголявшими cock, из группы выше для группы пониже
Вынужденный ихтиандр
Бред какой-то, он в 13 лет убил? (Даже если убийство было в 99 году)
Проект «Дау» называется, а не «Дао». И хорошо бы его всем посмотреть, прежде, чем писать про Тесака.
Земной татарин
Говно ебаное
Псевдоинтеллектуальная подделка для нитакакихкакфсе
По этому проекту можно прекрасно кино-импотентов выделять
Не очень люблю столь резкие суждения об искусстве, но Ваше мнение, безусловно, имеет право на существование. Хотя, лично мне кажется, что в фильме довольно точно очерчены грани изломов душевных терзаний людей. Тесак не исключение.
Твердый корабль
Что именно такое особенное содержится в этом "проекте", что из-за этого должно измениться мнение о тесаке?
Я не писала, что мнение о Тесаке у кого-то должно измениться. А в проекте много чего содержится, что достойно внимания. Один из немногих хороших современных российских проектов.
Смешной чувак был
Земной татарин
Ну тогда советую тебе песню ЛТ послушать
Шут называется
Она не совсем про Максимку, но про таких вот людишек, которые огромную боль через смех видят
Тесак пил мочу, кстати, известный факт.
Слушайте, русскую тюрьму никто не заслужил, но мля) столько колебаний из-за этого мудака... втф?
По заголовку создалось впечатление, что автор высказала свое личное мнение о герое материала, выглядит субъективно.
Собственно, это не новость, почему тут не может быть мнения?
Тогда надо и писать от своего имени, а не пересказывать факты сквозь призму своего отношения к герою.
участвовал в политике, за что его, кажется, не любили ни оппозиционеры, ни власть.
К чему тут предположения автора о том, кто любил, а кто нет и вообще любили слишком растяжимое понятие.
члены «Оккупай-педофиляй» избивали предполагаемых педофилов, унижали,
Проорал от слова
предполагаемых
Там взрослые голые мужчины с надроченными членами сидели напротив подростков.... в темах про домогательства за пошлые комплименты в адрес женщин, записывали в насильники.
А от чьего имени это написано?
Разбор — это и есть тезис, подкрепленный фактами, а это подсайт разборы ¯\_(ツ)_/¯
Сам то понял, что написал?
Естественно, понял. А ты чего не понял?
Твердый корабль
Ничего плохого в субъективности нет.
Блэд. Уверен что адвокаты такие же крутые, как у Ефремова были. Двое-трое... а все в пустое. Хотя... дело не в этом. Когда карательная машина целенаправлено губит человека, то тут кроме как массовые митинги только бы спасли положение. Но этого нельзя было ожидать с репутацией Тесака.
R.i.p.
Земной татарин
Ты нахуя Ефремова сюда приплел?
Это у него-то АДВОКАТЫ КРУТЫЕ БЫЛИ?
Этот дурачок Пашаев (ему бы больше Пахан подошла фамилия) - мелкий решальщик, который даже денежку подсунуть нужным людям не смог
И УСТРОИЛ ЦИРК ЕБАНЫЙ
На Мишку никакого заказа не было - он получил максимум из-за своей тупости
А мог бы и 2 годика поторчать на поселении и идти дальше играть
А Тесак - очень большая заноза в жопе у МВД
Вот ее и вытащили сегодня