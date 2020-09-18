Я начала работать по расследовательским кейсам. Ну то есть, грубо говоря, вот какая-то очевидная махинация, что-то выглядит сильно не так или просто плохо — и нужно разобраться, кто на этом зарабатывает. [...]



Моя работа заключается в том, что я несу ответственность за всё, что называется расследованием Фонда борьбы с коррупцией, за фактологическую часть в первую очередь. Я непосредственно расследую сама, и самое большое удовольствие, которое я получаю от собственной работы, — оно в тот момент, когда я что-то долго ищу, а потом нахожу, и это, безусловно, моя самая-самая любимая часть. Если бы можно делать только это, я бы делала только это.



Ну а потом уже как руководитель отдела я отвечаю и за чужую работу: помогаю что-то доделывать, дорасследовать. Ну а потом ту фактуру, которую мы нашли, я аккуратненько складываю, причёсываю и вместе с Алексеем пишу сценарий. [...]



Если это не ролик, который записан в студии, а что-то чуть более сложное, снятое на улице или где-то ещё, то с вероятностью близкой к ста процентам, я на этих съёмках присутствовала и непосредственно участвовала.

