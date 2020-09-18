«За моей семьей идёт охота»: главные цитаты из первого интервью главы отдела расследований ФБК Марии Певчих Материал редакции
Навальный «чувствует себя достаточно хорошо», говорит она.
Мария Певчих — автор или соавтор практически всех расследований Фонда борьбы с коррупцией, выходивших с 2011 года. Именно она вместе с коллегами обнаружила бутылку из-под воды, на которой европейские специалисты обнаружили следы яда «Новичок». В интервью «Би-би-си» Певчих рассказала, как ФБК делает свои расследования, о дне, когда отравили Алексея Навального, и том, как он чувствует себя сейчас. Это её первое интервью, отметила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
О том, как Певчих попала на работу в ФБК
О расследованиях ФБК
О дне отравления Навального
О решении отправиться на поиски улик
О поисках в номере Навального
О бутылках из-под воды
Об отъезде в Германию
О скрытности
О сотрудничестве с органами
О преследовании семьи
О возвращении в Россию
О состоянии Навального сейчас
11 сентября МВД сообщило, что Мария Певчих уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию. Полиция уточнила, что она постоянно проживает в Великобритании. По информации «Медузы», с Певчих не пытались связаться сотрудники ведомства, хотя её телефон последние две недели был «постоянно включён». Она не получала повесток, её не вызывали на допросы.
После госпитализации Навального некоторые издания написали о возможной причастности Певчих к отравлению политика. В частности, такие материалы выпустили ФАН, «Правда.ру» и «Царьград».
«Проект» и ФБК 17 сентября сообщили, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт. Следы яда обнаружили на бутылке с водой из его гостиничного номера. Её в Германию вывезла Мария Певчих.
она девушка
Как будто в антикоррупционном комитете России нужны те, кто расследует коррупцию)
У моего коллеги Жоры [Албурова] есть странное хобби — он очень увлекается самолётами.
Би-би-си: То есть он просто отслеживал по FlightRadar то, как летел самолет с Алексеем?
М.П.: Да, без какой-либо причины на это. Он просто так делает. Он отслеживает мои самолеты, Алексея, вообще любые.
Чё за бред?
хобби у человека такое
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как летают самолеты через FlightRadar
Жора Албуров
Трогательный украинец
Я тоже так делаю, когда летят близкие мне люди.
Намерен Абдужаббор
мне кажется это нормально, волноваться за близких и следить за их полётом
Я тоже так делаю!
Зеленый якорь
У меня знакомый тож таким увлекается. Он смотрит либо свои будущие рейсы на которых улетит, либо рейсы в ту страну куда хочет поехать. Я тоже не понимаю, но такие дела.