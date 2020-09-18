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Ольга Щербинина
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«За моей семьей идёт охота»: главные цитаты из первого интервью главы отдела расследований ФБК Марии Певчих Материал редакции

Навальный «чувствует себя достаточно хорошо», говорит она.

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Мария Певчих Фото Игоря Цветкова

Мария Певчих — автор или соавтор практически всех расследований Фонда борьбы с коррупцией, выходивших с 2011 года. Именно она вместе с коллегами обнаружила бутылку из-под воды, на которой европейские специалисты обнаружили следы яда «Новичок». В интервью «Би-би-си» Певчих рассказала, как ФБК делает свои расследования, о дне, когда отравили Алексея Навального, и том, как он чувствует себя сейчас. Это её первое интервью, отметила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

О том, как Певчих попала на работу в ФБК

Я училась на соцфаке МГУ, потом в Лондонской школе экономики — политологии. Жила обычной жизнью, работала. [..] в 2009-2010 году читала «Живой журнал» Алексея Навального. [..] А потом он опубликовал у себя же в ЖЖ объявление о наборе юриста в новый проект «РосПил». По этому объявлению и взяли Любу Соболь, а меня не взяли. Потому что никаким юристом я не являюсь и в госзакупках понимаю мало. Но мы с Алексеем познакомились и решили придумать что-то ещё. И этим чем-то ещё оказался отдел расследований.

О расследованиях ФБК

Я начала работать по расследовательским кейсам. Ну то есть, грубо говоря, вот какая-то очевидная махинация, что-то выглядит сильно не так или просто плохо — и нужно разобраться, кто на этом зарабатывает. [...]


Моя работа заключается в том, что я несу ответственность за всё, что называется расследованием Фонда борьбы с коррупцией, за фактологическую часть в первую очередь. Я непосредственно расследую сама, и самое большое удовольствие, которое я получаю от собственной работы, — оно в тот момент, когда я что-то долго ищу, а потом нахожу, и это, безусловно, моя самая-самая любимая часть. Если бы можно делать только это, я бы делала только это.


Ну а потом уже как руководитель отдела я отвечаю и за чужую работу: помогаю что-то доделывать, дорасследовать. Ну а потом ту фактуру, которую мы нашли, я аккуратненько складываю, причёсываю и вместе с Алексеем пишу сценарий. [...]

Если это не ролик, который записан в студии, а что-то чуть более сложное, снятое на улице или где-то ещё, то с вероятностью близкой к ста процентам, я на этих съёмках присутствовала и непосредственно участвовала.

О дне отравления Навального

М.П.: Мы остались [в Томске] на день дольше с нашими коллегами, потому что надо было доделать то, что мы не успели в предыдущие три дня. [В то утро] мы завтракали внизу в ресторане, он прямо при гостинице. У моего коллеги Жоры [Албурова] есть странное хобби — он очень увлекается самолётами.


Би-би-си: То есть он просто отслеживал по FlightRadar то, как летел самолёт с Алексеем?

М.П.: Да, без какой-либо причины на это. Он просто так делает. Он отслеживает мои самолеты, Алексея, вообще любые. Он делал ровно это, заметил, что самолет приземлился в Омске и написал какую-то смешную смску Кире [Ярмыш], типа: «Ну чё, пацаны, как там Омск?».

О решении отправиться на поиски улик

Такое решение даже не нужно было принимать — оно абсолютно очевидное, и это единственное, что мы могли сделать в той ситуации. Есть Алексей, здоровый человек, за которым мы наблюдали ещё и предыдущие несколько дней в Новосибирске и Томске. И есть очень неприятное видео из самолёта, где видно только сидения и слышен его крик. Дальше объяснять было ничего не нужно. Здоровые люди не попадают в кому просто так, у него нет диабета, у него нет никаких заболеваний, которые могли бы привести к этому. Нам было понятно, что что-то сильно не так. И естественно, это Россия. Отравление здесь — это, к моему огромному ужасу, почти норма. С некоторыми людьми это случалось дважды. А если речь идет об отравлении, то значит, у этого могли остаться следы.

О поисках в номере Навального

Нас не то, чтобы супер легко пустили, но при этом мы не прорывались через кордоны или ещё что-то такое. Мы объяснили ситуацию — и попали туда. С нами была администратор гостиницы. [...]

В итоге мы зашли, всё это было достаточно буднично, мы не обсуждали: сейчас мы откроем дверь, ты пойдёшь туда, а я пойду туда, и так далее, нет. Мы зашли, мы додумались взять перчатки, спасибо коронавирусу, теперь они есть у всех с собой всегда. Открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр.

Би-би-си: То есть вы собирали всё, что потенциально может иметь какую-то ценность?

М.П.: Да, к чему человек мог притрагиваться.

О бутылках из-под воды

Мы понимали, что несмотря ни на что, эти бутылки — просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными. Не забери мы их из Томска, они стали бы мусором. Нет никаких сомнений, что сейчас этих бутылок и след бы простыл. Но мы понимали: есть микроскопические шансы, что они окажутся полезными. А ещё более микроскопические, что мы их привезем, покажем и передадим. [...]
Я не понимаю всего этого хайпа вокруг этой бутылки, потому что её смысловая нагрузка достаточно маленькая. На ней нашли остаточные частицы «Новичка» — боевого отравляющего вещества. И это же вещество нашли в организме Алексея Навального три независимые друг от друга лаборатории.

Об отъезде в Германию

Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами. На этом самолете была Юля Навальная. Семье требовалось некое сопровождающее лицо, этим лицом оказалась я. Вот и всё.

О скрытности

Тот факт, что я как-то связана с ФБК, являлся секретом только для очень широкой публики — и этот секрет не стоил выеденного яйца. Это был мой личный выбор и желание избежать какой-либо публичности.

Ну а плохие люди, которые следят за ФБК — представители всяких там спецслужб, люди которые ставят нам в офис прослушку, которые как наружка непрерывно за нами ходят — ну я для них родной человек.

О сотрудничестве с органами

Сейчас то, что происходит с моим якобы уклонением от общения со Следственным комитетом — это уже перевранная много раз информация. Во-первых, не СК, а томская полиция, во-вторых, не допрос, а опрос — это две огромные разницы. Для допроса требуется дело, которого нет уже почти месяц.

Би-би-си: А ты допускаешь возможность взаимодействовать с ними?

М.П.: Зависит от формата взаимодействия, пока все выглядит достаточно паршиво. Опираясь на то, как дело подаётся в СМИ, ничего хорошего я от них не жду.

О преследовании семьи

За моей семьей в России идёт целенаправленная охота. За моими 85-летними бабушками гоняются какие-то пригожинские гопники, они скребутся под дверь, разговаривают с соседями в местах, где я никогда не жила, ходят за мамой. Выдумана какая-то жуткая, сумасшедшая история про моего отца, с которым я 15 лет не общаюсь — у меня родители в разводе. А его рисуют чуть ли не ключевой фигурой всего произошедшего.

О возвращении в Россию

Я, конечно, посмотрю, что и как будет развиваться, но я хочу и буду приезжать в Россию, как я постоянно делала до этого. Часть времени я провожу в Великобритании, часть в России, это комфортная для меня схема, которую я себе выстроила. Я приезжаю в Москву и на выходные, и на большие отрезки времени. Я планирую сохранить эту возможность.

О состоянии Навального сейчас

Он чувствует себя достаточно хорошо, чтобы передать тебе привет — когда узнал об этом интервью. Он ещё очень далеко от полного выздоровления, очень много работы впереди. Он безусловно понимает, что происходит. Но любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это ещё займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней. Он это делает, и я надеюсь, что в ближайшее время он вернётся в своё нормальное состояние. [...]
Давай так: он выглядит хорошо и замечательно — по сравнению с тем, как это было в Омске.

11 сентября МВД сообщило, что Мария Певчих уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию. Полиция уточнила, что она постоянно проживает в Великобритании. По информации «Медузы», с Певчих не пытались связаться сотрудники ведомства, хотя её телефон последние две недели был «постоянно включён». Она не получала повесток, её не вызывали на допросы.

После госпитализации Навального некоторые издания написали о возможной причастности Певчих к отравлению политика. В частности, такие материалы выпустили ФАН, «Правда.ру» и «Царьград».

«Проект» и ФБК 17 сентября сообщили, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт. Следы яда обнаружили на бутылке с водой из его гостиничного номера. Её в Германию вывезла Мария Певчих.

«Проект» и ФБК: Навального отравили до поездки в…
Один из сотрудников ФБК рассказал, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих — полиция…
tjournal.ru

#отравлениенавального #фбк #навальный

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33 комментария
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Трогательный украинец

9

Вот такие ребята должны работать в антикоррупционном комитете России.

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Атлант поправил плечи

Трогательный
2

она девушка 

Ответить

Трогательный украинец

Атлант
4
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Dmitry Shiryaev

Трогательный
2

Как будто в антикоррупционном комитете России нужны те, кто расследует коррупцию)

Ответить

Daniil Minashkin

Трогательный
0

Проживающие в Великобритании? 

Ответить

Намерен Абдужаббор

5

А команда Навального неплоха

Ответить

Lee

Намерен
2

Что-то в ней есть, да

Ответить

Намерен Абдужаббор

Намерен
0

@Пожилой Мартингал блять ты заебал на каждый мой дизлайк кидать мне дизлайк, вот серьезно. @Вахтёр разберись

Ответить

Праздничный самолет

Намерен
0

Там в ФБК много красоток так-то

Ответить

Иван Клюхин

–5

У моего коллеги Жоры [Албурова] есть странное хобби — он очень увлекается самолётами.

Би-би-си: То есть он просто отслеживал по FlightRadar то, как летел самолет с Алексеем?
М.П.: Да, без какой-либо причины на это. Он просто так делает. Он отслеживает мои самолеты, Алексея, вообще любые.

Чё за бред?

Ответить

Атлант поправил плечи

Иван
13

хобби у человека такое

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как летают самолеты через FlightRadar

Жора Албуров 

Ответить

kinkysweets

Атлант
0

Покажите ему новый Microsoft Flight Simulator

Ответить

FOX

Иван
6

часть расследований ФБК основано на отслеживании перелетов, именно после таких расследований из FlightRadar пропали некоторые самолеты 

Ответить

NiemandDa

Иван
4

Родители жены тоже так делают. Жена говорит родителям куда мы летим, а они следят

Ответить

Трогательный украинец

NiemandDa
2

Я тоже так делаю, когда летят близкие мне люди.

Ответить

Намерен Абдужаббор

Трогательный
1

мне кажется это нормально, волноваться за близких и следить за их полётом

Ответить

55Leon77

NiemandDa
0

Больные ублюдки

Ответить

colorless

Иван
4

Я тоже трекаю самолеты жены)

И иногда смотрю заранее маршруты перелета, что бы посмотреть на какой город или гору или еще что то обратить внимание с высоты (если время суток и облака позволяют).

Ответить

colorless

colorless
2

Или вот на прошлой неделе ехали на север от мск через шарик, и я смотрел флайтрадар, будет ли идти на посадку или взлет какой нибудь 747 боинг, что бы если что подгодать и по объездной проехать как раз когда он взлетать будет.

Ответить

Женатый крюк

Иван
4

Сталкинг от жорика 

Ответить

Рамиль Салахетдинов

Иван
4

Я тоже так делаю!

Ответить

Иван Клюхин

Рамиль
0

Зачем?!

Ответить

Зеленый якорь

Иван
3

У меня знакомый тож таким увлекается. Он смотрит либо свои будущие рейсы на которых улетит, либо рейсы в ту страну куда хочет поехать. Я тоже не понимаю, но такие дела.

Ответить

Мягкий бокал

Зеленый
0

А он не боится летать? 
Похоже на успокоение. 

Ответить

Зеленый якорь

Мягкий
1

Ну хз, вроде нет, летает он часто. Он любит путешествовать, ловит кайф от этого. "открывай флайтрадар, видишь рейс №хз, вот я там полечу эх быстрее бы" типа такого.

Ответить

Max

2

Крутая, смелая и сильная девушка!

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Oleg Arm

1

Скользкая 

Ответить

Женатый крюк

–7

Я училась на соцфаке МГУ, потом в Лондонской школе экономики — политологии.

Давно так не смеялся. А бакалавр менеджера из Синергии у тебя есть?

Ответить

Приличный глобус

Женатый
0

Технарь порвался

Ответить

Праздничный самолет

0

Крутая фурия. А видоса нет, что ли?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Праздничный
1

Вгляд похож на Еву Грин хД

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Евгений Клочков

0

люди работают
понимать надо

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Bad Mother Fucker

–2

клёвая, ябывдул

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