Если Трампу удастся назначить своего кандидата перед выборами, республиканцы будут в большинстве и в Сенате, и в суде — это установит власть консерваторов на годы вперёд.

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Изображение Верховной судьи Рут Гинзбург в Нью-Йорке Фото Спенсера Платта, Getty Images

За полтора месяца до выборов в США президентская гонка и отношения между демократами и республиканцами обострились — всё из-за недавней смерти Верховного судьи Рут Гинзбург. Теперь открытую вакансию одного из девяти судей кандидаты в президенты хотят использовать для усиления власти своих партий.

Дональд Трамп настаивает на избрании своего кандидата в судьи всего за 40 дней до выборов — и республиканцы планируют его поддержать. Демократы называют такое решение лицемерием, ведь четыре года назад в схожей ситуации кандидата в судьи от Барака Обамы в Сенате даже не стали рассматривать.

Если Трампу всё же удастся назначить судью-консерватора, то и в Верховном суде, и в Сенате перед выборами за республиканцами будет большинство, что позволит в ближайшие годы продвигать в США консервативную повестку.

В США умерла судья-либерал Верховного суда — её любили за защиту женщин и отстаивание равенства

Рут Бейдер Гинзбург была одной из девяти судей Верховного суда США — 18 сентября она скончалась в возрасте 87 лет из-за осложнений от метастаз рака поджелудочной железы. Гинзбург была второй женщиной в истории США, назначенной на пост Верховного судьи.

Фото Алекси Розенфельд, Getty Images

Гинзбург родилась в Бруклине в семье евреев-иммигрантов. После школы получила степень бакалавра в Корнеллском университете, а затем поступила в юридическую школу Гарварда. Гинзбург рассказывала, что в школе в основном учились мужчины, а женщины зачастую сталкивались с сексизмом. Например, однажды декан юридического факультета собрал студенток, спросив каждую, почему они занимают места мужчин в университете.

Не окончив Гарвард, Гинзбург перевелась в Колумбийский университет— там она стала первой женщиной, поступившей на юридический факультет. Позже она работала в юридической школе Рутгерса, где была одной из двух женщин-преподавателей. В 1970-х в США женщины редко преподавали в школах для юристов — на всю страну их было всего около 20.

Помимо преподавания Гинзбург добровольно занималась делами Американского союза гражданских свобод — она боролась с угнетением женщин американским обществом. В 1972 году союз создал проект по защите прав женщин, директором которого стала Гинзбург. За три года она выступила с шестью исками о правах женщин в Верховном суде, выиграв пять из них.

Гинзбург выбрала необычную стратегию для борьбы за равноправие: нередко истцами в делах выступали мужчины. Например, она выиграла дело о повышении выплат мужчинам-вдовцам до уровня женщин. Таким образом юрист демонстрировала, что от системы неравенства в США страдают не только женщины, но и мужчины.

В 1980 году президент Джимми Картер выдвинул кандидатуру Гинзбург на должность судьи Апелляционного суда округа Колумбия, а Сенат утвердил её. В 1993 году президент Билл Клинтон назначил Гинзбург судьёй Верховного суда.

Рут Гинзбург на слушаниях по её утверждению в Сенате в 1993 году Фото Стивена Кроули

При жизни Гинзбург пользовалась популярностью среди американцев: её называли Notorious R.B.G с отсылкой к культовому рэперу из 90-х Notorious B.I.G, о ней написали книгу, рисовали арты и сняли документальный фильм. Всё потому, что Гинзбург выступала за права женщин и меньшинств, а также не стеснялась в выражениях в адрес политиков, например, назвав Трампа «притворщиком» во время президентской гонки в 2016 году.

Верховный суд — один из главных органов, решающий важные общественные дела и одобряющий конституционные реформы

Верховный суд в США — суд высшей инстанции, который обычно разбирает апелляционные дела, однако может быть и первой инстанцией. Именно Верховный суд принимает решения по конституционности важных реформ в законодательстве. Например, в 1974 году в деле «США против Никсона» суд постановил, что президент не может быть выше Верховного суда, в 2004 году суд запретил применять смертную казнь к несовершеннолетним, а в 2015 легализовал однополые браки. Чаще всего такие решения принимаются единогласно, но иногда достаточно и мнения большинства судей.

В составе находятся девять судей, один из которых — председатель. Кандидатуру Верховного судьи выдвигает президент, зачастую исходя из сходства политических взглядов. И хотя судьи должны быть беспристрастны, на деле их условно можно разделить на консерваторов и либералов.

До смерти Гинзбург в составе Верховного суда консерваторов и либералов было по четыре человека, а один — колеблющийся. Двоих кандидатов назначил Дональд Трамп.

Если кандидат от президента удачно проходит собеседование в Сенатском комитете — его утверждает большинство членов Сената. Обычно такая процедура длится в среднем около 70 дней, но иногда президенты и члены сената настаивают на более быстром одобрении. Судьи находятся на службе пожизненно за исключением двух случаев: добровольной отставки и импичмента.

Смерть судьи обострила президентскую гонку — Трамп хочет продвинуть консервативного кандидата, а Байден настаивает на назначении после выборов

После смерти Гинзбург Трамп заявил, что нового судью необходимо назначить «без промедления». Президент призвал к выбору и одобрению кандидата до 3 ноября — до них осталось всего 43 дня, что гораздо меньше стандартного срока рассмотрения кандидатуры. В последний раз сенаторы выбирали судью так быстро в 1993 году, когда назначили Гинзбург.

Судьи Верховного суда США Фото Gettu Images

Президент обновил список кандидатов ещё до смерти судьи Гинзбург, а выдвинуть одного из них планирует после похорон судьи 22 сентября, сообщили источники Reuters. Кандидатом Трампа может стать одна из двух судей Апелляционного суда США: консервативная католичка и противник абортов Эми Кони Барретт и латиноамериканка Барбара Лагоа.

Предположения подтвердились, когда президент заявил, что хотел бы видеть Верховным судьёй женщину.

Я думаю, что это должна быть женщина, потому что на самом деле мне нравятся женщины намного больше, чем мужчины. Дональд Трамп президент США

Если Трамп выдвинет кандидатуру и настоит на её одобрении до выборов, то Сенат может её одобрить, так как большинство в нём принадлежит республиканцам (53 сенатора из 100). В таком случае ко дню голосования демократы будут в меньшинстве и в Сенате, и в Верховном суде, в котором 6 из 9 судей будут консерваторами. В Сенате Трамп заручился поддержкой лидера республиканцев сенатора Митча Макконелла: «Мы обязались работать с президентом Трампом и поддерживать его повестку».

Стремление Трампа как можно скорее выбрать нового судью раскритиковал кандидат в президенты от демократов и его главный противник Джо Байден, назвав это «злоупотреблением властью». Он призвал сенаторов «следовать совести» и не голосовать за кандидата от Трампа, чтобы «охладить пламя» перед выборами. Если же Трамп утвердит своего кандидата, то Байден в случае победы на выборах «отзовёт» нового судью от республиканцев. По словам демократа, место Гинзбург должен занять её преемник.

Дональд Трамп на митинге во время предвыборной кампании 19 сентября Фото Криса Карлсона, AP

Сам Байден не собирается выдвигать своего кандидата в судьи до 3 ноября, однако отметил, что в будущем предложит должность темнокожей женщине: «Мой кандидат в Верховный суд станет первой в истории афроамериканской женщиной-судьёй».

Позицию Байдена поддержало большинство американцев-участников опроса Reuters. 62% опрошенных считают, что нового судью должен назначать президент, которого выберут 3 ноября. С этим согласились сторонники не только демократов, но и республиканцев.

Демократы обвиняют республиканцев в лицемерии — в 2016 году тоже умер судья. Однако сенат был против назначения нового кандидата до выборов

Подобная ситуация в США складывается не впервые. В 2016 году за 9 месяцев до президентских выборов умер судья Антонин Скалия. Тогда Сенат c республиканцами в большинстве даже не стал рассматривать кандидата от президента Барака Обамы. Это объясняли тем, что Верховного судью должен выбирать новый глава государства.

Лидер республиканцев Митч Макконелл, который сейчас поддерживает Трампа в стремлении назначить нового судью до выборов, четыре года назад был категорически против быстрого утверждения кандидата. Об этом ему напомнил сенатор от демократов Чак Шумен, указав слова Макконелла после смерти Скалии: «Американский народ должен иметь право голоса при выборе следующего судьи Верховного суда. Следовательно, [судью нельзя назначать], пока у нас не будет нового президента».

Не все сенаторы-республиканцы поддержали Трампа. Двое членов Сената отказались голосовать за кандидата до 3 ноября, ещё двое не против рассмотрения нового судьи, однако голосовать собираются только после президентской гонки. Чтобы кандидата от Трампа не одобрили, необходимы голоса ещё двух сенаторов-республиканцев.