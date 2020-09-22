Как смерть Верховного судьи в США влияет на президентскую гонку и чем способна помочь Трампу Материал редакции
Если Трампу удастся назначить своего кандидата перед выборами, республиканцы будут в большинстве и в Сенате, и в суде — это установит власть консерваторов на годы вперёд.
За полтора месяца до выборов в США президентская гонка и отношения между демократами и республиканцами обострились — всё из-за недавней смерти Верховного судьи Рут Гинзбург. Теперь открытую вакансию одного из девяти судей кандидаты в президенты хотят использовать для усиления власти своих партий.
Дональд Трамп настаивает на избрании своего кандидата в судьи всего за 40 дней до выборов — и республиканцы планируют его поддержать. Демократы называют такое решение лицемерием, ведь четыре года назад в схожей ситуации кандидата в судьи от Барака Обамы в Сенате даже не стали рассматривать.
Если Трампу всё же удастся назначить судью-консерватора, то и в Верховном суде, и в Сенате перед выборами за республиканцами будет большинство, что позволит в ближайшие годы продвигать в США консервативную повестку.
В США умерла судья-либерал Верховного суда — её любили за защиту женщин и отстаивание равенства
Рут Бейдер Гинзбург была одной из девяти судей Верховного суда США — 18 сентября она скончалась в возрасте 87 лет из-за осложнений от метастаз рака поджелудочной железы. Гинзбург была второй женщиной в истории США, назначенной на пост Верховного судьи.
Гинзбург родилась в Бруклине в семье евреев-иммигрантов. После школы получила степень бакалавра в Корнеллском университете, а затем поступила в юридическую школу Гарварда. Гинзбург рассказывала, что в школе в основном учились мужчины, а женщины зачастую сталкивались с сексизмом. Например, однажды декан юридического факультета собрал студенток, спросив каждую, почему они занимают места мужчин в университете.
Не окончив Гарвард, Гинзбург перевелась в Колумбийский университет— там она стала первой женщиной, поступившей на юридический факультет. Позже она работала в юридической школе Рутгерса, где была одной из двух женщин-преподавателей. В 1970-х в США женщины редко преподавали в школах для юристов — на всю страну их было всего около 20.
Помимо преподавания Гинзбург добровольно занималась делами Американского союза гражданских свобод — она боролась с угнетением женщин американским обществом. В 1972 году союз создал проект по защите прав женщин, директором которого стала Гинзбург. За три года она выступила с шестью исками о правах женщин в Верховном суде, выиграв пять из них.
Гинзбург выбрала необычную стратегию для борьбы за равноправие: нередко истцами в делах выступали мужчины. Например, она выиграла дело о повышении выплат мужчинам-вдовцам до уровня женщин. Таким образом юрист демонстрировала, что от системы неравенства в США страдают не только женщины, но и мужчины.
В 1980 году президент Джимми Картер выдвинул кандидатуру Гинзбург на должность судьи Апелляционного суда округа Колумбия, а Сенат утвердил её. В 1993 году президент Билл Клинтон назначил Гинзбург судьёй Верховного суда.
При жизни Гинзбург пользовалась популярностью среди американцев: её называли Notorious R.B.G с отсылкой к культовому рэперу из 90-х Notorious B.I.G, о ней написали книгу, рисовали арты и сняли документальный фильм. Всё потому, что Гинзбург выступала за права женщин и меньшинств, а также не стеснялась в выражениях в адрес политиков, например, назвав Трампа «притворщиком» во время президентской гонки в 2016 году.
Верховный суд — один из главных органов, решающий важные общественные дела и одобряющий конституционные реформы
Верховный суд в США — суд высшей инстанции, который обычно разбирает апелляционные дела, однако может быть и первой инстанцией. Именно Верховный суд принимает решения по конституционности важных реформ в законодательстве. Например, в 1974 году в деле «США против Никсона» суд постановил, что президент не может быть выше Верховного суда, в 2004 году суд запретил применять смертную казнь к несовершеннолетним, а в 2015 легализовал однополые браки. Чаще всего такие решения принимаются единогласно, но иногда достаточно и мнения большинства судей.
В составе находятся девять судей, один из которых — председатель. Кандидатуру Верховного судьи выдвигает президент, зачастую исходя из сходства политических взглядов. И хотя судьи должны быть беспристрастны, на деле их условно можно разделить на консерваторов и либералов.
Если кандидат от президента удачно проходит собеседование в Сенатском комитете — его утверждает большинство членов Сената. Обычно такая процедура длится в среднем около 70 дней, но иногда президенты и члены сената настаивают на более быстром одобрении. Судьи находятся на службе пожизненно за исключением двух случаев: добровольной отставки и импичмента.
Смерть судьи обострила президентскую гонку — Трамп хочет продвинуть консервативного кандидата, а Байден настаивает на назначении после выборов
После смерти Гинзбург Трамп заявил, что нового судью необходимо назначить «без промедления». Президент призвал к выбору и одобрению кандидата до 3 ноября — до них осталось всего 43 дня, что гораздо меньше стандартного срока рассмотрения кандидатуры. В последний раз сенаторы выбирали судью так быстро в 1993 году, когда назначили Гинзбург.
Президент обновил список кандидатов ещё до смерти судьи Гинзбург, а выдвинуть одного из них планирует после похорон судьи 22 сентября, сообщили источники Reuters. Кандидатом Трампа может стать одна из двух судей Апелляционного суда США: консервативная католичка и противник абортов Эми Кони Барретт и латиноамериканка Барбара Лагоа.
Предположения подтвердились, когда президент заявил, что хотел бы видеть Верховным судьёй женщину.
Если Трамп выдвинет кандидатуру и настоит на её одобрении до выборов, то Сенат может её одобрить, так как большинство в нём принадлежит республиканцам (53 сенатора из 100). В таком случае ко дню голосования демократы будут в меньшинстве и в Сенате, и в Верховном суде, в котором 6 из 9 судей будут консерваторами. В Сенате Трамп заручился поддержкой лидера республиканцев сенатора Митча Макконелла: «Мы обязались работать с президентом Трампом и поддерживать его повестку».
Стремление Трампа как можно скорее выбрать нового судью раскритиковал кандидат в президенты от демократов и его главный противник Джо Байден, назвав это «злоупотреблением властью». Он призвал сенаторов «следовать совести» и не голосовать за кандидата от Трампа, чтобы «охладить пламя» перед выборами. Если же Трамп утвердит своего кандидата, то Байден в случае победы на выборах «отзовёт» нового судью от республиканцев. По словам демократа, место Гинзбург должен занять её преемник.
Сам Байден не собирается выдвигать своего кандидата в судьи до 3 ноября, однако отметил, что в будущем предложит должность темнокожей женщине: «Мой кандидат в Верховный суд станет первой в истории афроамериканской женщиной-судьёй».
Позицию Байдена поддержало большинство американцев-участников опроса Reuters. 62% опрошенных считают, что нового судью должен назначать президент, которого выберут 3 ноября. С этим согласились сторонники не только демократов, но и республиканцев.
Демократы обвиняют республиканцев в лицемерии — в 2016 году тоже умер судья. Однако сенат был против назначения нового кандидата до выборов
Подобная ситуация в США складывается не впервые. В 2016 году за 9 месяцев до президентских выборов умер судья Антонин Скалия. Тогда Сенат c республиканцами в большинстве даже не стал рассматривать кандидата от президента Барака Обамы. Это объясняли тем, что Верховного судью должен выбирать новый глава государства.
Лидер республиканцев Митч Макконелл, который сейчас поддерживает Трампа в стремлении назначить нового судью до выборов, четыре года назад был категорически против быстрого утверждения кандидата. Об этом ему напомнил сенатор от демократов Чак Шумен, указав слова Макконелла после смерти Скалии: «Американский народ должен иметь право голоса при выборе следующего судьи Верховного суда. Следовательно, [судью нельзя назначать], пока у нас не будет нового президента».
Не все сенаторы-республиканцы поддержали Трампа. Двое членов Сената отказались голосовать за кандидата до 3 ноября, ещё двое не против рассмотрения нового судьи, однако голосовать собираются только после президентской гонки. Чтобы кандидата от Трампа не одобрили, необходимы голоса ещё двух сенаторов-республиканцев.
Если же Трампу удастся назначить консервативного судью, то это может помочь республиканцам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Если конфликты после 3 ноября будут очень серьёзными, в США повторится ситуация 2000 года, когда в выборы вмешался Верховный суд и решил исход выборов в пользу Джордж Буша. Если затянется подсчёт голосов или возникнут какие-то ещё проблемы с определением победителя, и потребуется вмешательство Верховного суда, то новый судья, которого протащат республиканцы, безусловно, встанет на их точку зрения», — отметил Васильев.
А можно разбор от экспертов чем грозят новые выборы в США для России в зависимости от победителя
сейчас, погоди, они уроки сделают и сразу зайдут в каменты
Бля буду, 100% это завершится старым богатым пердуном наверху
Фильм про неё хороший, кто ещё не видел:
On the Basis of Sex (По половому признаку)
Шикарный.
Посмотрел его недели 2-3 назад и офигел от того, что она жива ещё - то есть события фильма совсем недавние.
А теперь она умерла :(
До смерти Гинзбург в составе Верховного суда консерваторами были пятеро, а либералами — четверо. Двоих кандидатов назначил Дональд Трамп.
Не сильно шарю в повестке, но местные говорили как-то, что 4 судьи либеральные, 4 консервативные и 1 голос колеблющийся. Мол, баланс был, а сейчас он может быть нарушен.
Это всё условно, на самом деле важнее, кто выдвигал судей в политических междупартийных делах, а в общественно-политических вопросах судьи предпочитают следовать консенсусу. По принципу "либералы-консерваторы" выносится примерно двадцать процентов решений, если короче.
Все чуваки радостно потирающие ручки, пожалуйста, вспомните об этом, когда заплатив 160$ консульского сбора, вам откажут в визе Штатовской.
Либералы ещё не обвинили Трампа в смерти Гинзбург? Секретные источники нью йорк таймсу может что-то сообщали?
Сенат может её одобрить, так как большинство в нём принадлежит республиканцам (53 сенатора из 100)
Двое членов Сената отказались голосовать за кандидата до 3 ноября
ещё двое не против рассмотрения нового судьи, однако голосовать собираются только после президентской гонки.
Чтобы кандидата от Трампа не одобрили, необходимы голоса ещё двух сенаторов-республиканцев.
С учетом того, что в Сенате США 100 сенаторов, а для одобрения кандидатуры необходим 51 голос, сдается мне, что у авторки проблемы с арифметикой
важно не сколько проголосуют против, а сколько проголосуют за. Для одобрения кандидатуры судьи ВС всё ещё нужно большинство
Я думаю, что это должна быть женщина, потому что на самом деле мне нравятся женщины намного больше, чем мужчины.
Мотивация как ртом