Чем известна Bethesda, что это значит для индустрии, и какие остаются вопросы.

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Скриншот TES V: Skyrim

21 сентября Microsoft объявила о покупке за 7,5 миллиарда долларов компании ZeniMax — владельца студии Bethesda Softworks, известной по выпуску культовых игр — от Doom до Fallout. TJ рассказывает, почему сделку называют исторической для индустрии, как она может поменять расстановку сил на рынке консолей и что изменится для пользователей.

Чем известна Bethesda и почему её покупка — историческая для индустрии и Microsoft

Bethesda основали в 1986 году: поначалу компания выпускала спортивные симуляторы. Студия прославилась в 1994 году, когда выпустила The Elder Scrolls: Arena — культовую игру, которая стала большим коммерческим успехом, несмотря на смешанные отзывы критиков.

После этого TES превратили во франшизу и спустя два года выпустили The Elder Scrolls Chapter II: Daggerfall — она тоже стала для Bethesda коммерческим успехом. Но затем студия сделала несколько спин-оффов TES, которые были не такими успешными. Из-за этого Bethesda чуть не обанкротилась, а в 1999 году её выкупил медиахолдинг ZeniMax.

TES остаётся актуальной и считается одной из самых значимых работ Bethesda — новые части франшизы выходят до сих пор. Последняя часть серии, Skyrim, продалась в количестве более 20 миллионов копий — это одна из самых продаваемых игр в истории.

Но Bethesda известна и по другим проектам: в 2000-х к компании перешли права на Fallout, а в 2008 году она выпустила Fallout 3 — игру, которая вывела серию в мейнстрим на многие годы вперёд. В 2009 и 2010 годах ZeniMax приобрела id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks и Machine Games, после чего Bethesda получила контроль над знаменитыми франшизами Doom, Quake и Wolfenstein. Среди других известных проектов, изданных или разработанных в Bethesda — игры The Evil Within, Rage, Dishonored и Prey.

Главные франшизы Bethesda Изображение Microsoft

До сделки Bethesda была одной из крупнейших независимых компаний по разработке и изданию игр в мире. По состоянию на 2020 год в ней работает 2300 человек и входит восемь студий, включая Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roudhouse Studios. Все они перейдут под контроль Microsoft вместе с издателем Bethesda Softworks.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер пояснил, что приобретение компании стало результатом многолетнего партнёрства Xbox и Bethesda. В 2002 году компания выпустила для оригинальной Xbox The Elder Scrolls III: Morrowind — она стала первой консольной игрой в истории. Как считают эксперты, во многом благодаря ей консоль Microsoft на старте привлекла внимание массовой аудитории.

Игры были с нами с основания этой компании, возможно, наряду с языками программирования и операционными системами, но смысл в том, что в будущем эти интерактивные медиа получили куда больше внимания. Сатья Наделла гендиректор Microsoft

Сделку можно считать исторической как минимум из-за её масштабов: 7,5 миллиарда долларов — это одно из самых крупнейших приобретений в индустрии. Оно всерьёз укрепляет Microsoft на рынке игровых консолей и дистрибуции игр в целом.

Что это значит для игроков и какие остаются вопросы

Несмотря на то, что переговоры о покупке Bethesda начались ещё летом 2020 года, до них студия успела анонсировать как минимум два временных эксклюзива для PlayStation — Deathloop и Ghostwire: Tokyo. В разработке также находятся продолжение TES, космический эпик Starfield, и, вероятно, крупные неанонсированные проекты.

В Microsoft пообещали выпустить Deathloop и Ghostwire: Tokyo на PS5 в формате временных эксклюзивов, как и планировалось. Это значит, что игры сначала появятся на консоли Sony, а уже потом на других платформах, включая Xbox.

При этом все новые игры ZeniMax будут появляться в Game Pass в день релиза, а игры Bethesda добавят в подписку Xbox Game Pass.

О будущих релизах Bethesda информация пока противоречива. В Microsoft не говорят конкретно, будут ли они в принципе выходить на платформе конкурентов, а в Bethesda намекают на то, что ничего не изменится.

Как отметил Фил Спенсер, все будущие проекты компании выйдут на ПК и Xbox, а насчёт других консолей Microsoft будет решать «от случая к случаю». При этом в блоге Xbox говорится, что Starfield выйдет ПК и Xbox, но не упоминаются другие платформы.

Однако в самой Bethesda утверждают, что процесс разработки игр не изменится. Сделка повлияет на них только положительно: компания сможет выпускать более качественные проекты благодаря ресурсам Microsoft, пояснил вице-президент компании по маркетингу Пит Хайнс.

Главное, что мы всё ещё Bethesda. Мы всё ещё работаем над теми же играми, что и вчера, которые делают те же студии, с которыми мы работали многие годы и мы будем издавать эти игры. Пит Хайнс вице-президент Bethesda по маркетингу

Ещё больше неясности в ситуацию внёс глава Bethesda Game Studios Тодд Говард. В блоге компании он намекнул, что сделка не означает выпуск будущих игр эксклюзивно только для Xbox. По его словам, новая форма сотрудничества «не строится вокруг одной системы или экрана».

При этом согласно заявлению журналиста и инсайдера Имрана Хана, Sony вела переговоры с Bethesda об эксклюзивном выпуске Starfield на PlayStation. Однако эта сделка либо не состоится, либо обойдётся Sony в куда большую цену.

Для многих игроков ничего может и не измениться — Bethesda выпускает мультиплатформенные игры, которые выходят на ПК, Xbox, PlayStation, а также на других платформах, хоть и не всегда одновременно. Но сделка может повлиять на тех, кто играет с консолей Sony — основного конкурента Microsoft на игровом рынке: они вполне могут не получить новую часть Doom, Fallout или TES.

Остаётся главный вопрос — станут ли будущие игры Bethesda эксклюзивами экосистемы Xbox, ведь крупные проекты внутренних студий Microsoft за редким исключением не выходят на PlayStation.

Подписка против эксклюзивов — куда движется Xbox и как сделка меняет расстановку сил

В последние годы казалось, что Sony победила в войне консолей: компания отработала механизм производства эксклюзивов, которые становились событием даже за пределами мира игр, а заодно побуждали купить PlayStation. Microsoft же на этом фоне выглядела проигравшей: Xbox продавались вдвое слабее PS, а в итоге их перегнал даже Nintendo Switch.

Но Microsoft не теряла времени и усиливала внутреннюю разработку, приобретая новые студии. В 2014 году компания купила разработчиков Minecraft за 2,5 миллиарда долларов, а в 2018 году совершила сразу несколько приобретений: получила контроль над независимой студией Ninja Theory, выпустившей Hellblade: Senua’s Sacrifice, приобрела Playground Games, работавших над Forza Horizon, купила Obsidian Entertainment — авторов Fallout: New Vegas, а также стала владельцем Undead Labs и Compulsion Games.

После покупки Bethesda общее число внутренних студий Microsoft дошло до 23-х. Глава компании Сатья Наделла прямо заявил, что сделка «и метафорически, и буквально» удваивает количество игрового контента, которым владеет Microsoft.

Несмотря на заявления Фила Спенсера об отсутствии конкуренции с PlayStation, в новом поколении «консольная война» явно лишь обострилась. Обе компании до последнего держали многие вещи в секрете и показали консоли почти одновременно. Но они делают ставки на разные вещи.

Sony ставит во главе стратегии эксклюзивность — масштабные проекты с огромными бюджетами, которые должны окупать затраты как на собственную разработку, так и продавать консоли. Microsoft же долгое время игнорировала политику эксклюзивности, хотя крупные игры от студий компании за исключением The Outer Worlds не выходили на PlayStation.

С покупкой Bethesda проекты Microsoft смогут привлекать сильно больше внимания: если раньше компания скупала инди-разработчиков, то теперь приобрела издателя крупных ААА-игр, которые, несмотря на критику, регулярно становятся событиями в индустрии.

Все последние годы Microsoft отходила от эксклюзивности, чтобы в итоге расширить аудиторию Xbox за её счёт. Не факт, что этим воспользуются, но и упускать такой шанс кажется странным.

В то же время Microsoft не продаёт консоли за счёт эксклюзивности, да и железо — это не основной игровой продукт. Главный актив — это экосистема. И самым важным её элементом остаётся подписка Game Pass, открывающая доступ к более чем 100 играм.

Подписочный сервис в Xbox выполняет роль эксклюзивов на PlayStation — он должен завлекать на платформу своим широким ассортиментом и удерживать пользователей постоянным выходом нового контента. Это как Netflix для игр. К сентябрю у Microsoft было 15 миллионов платных подписчиков — это уже намного больше, чем у PlayStation Now от Sony, но компании постоянно нужен новый цепляющий контент.

Пока что стартовая линейка PS5 кажется более сильной, к тому же Microsoft отложила до следующего года свой единственный крупный эксклюзив — Halo Infinite. Но покупка Bethesda — это инвестиция с прицелом на многие годы: в компании даже не скрывают, что покупка студии окажет «минимальное влияние» на выручку как в текущем, так и в следующих финансовых годах.

В этот раз Microsoft явно приготовилась воевать на равных: увеличила доступность своего сервиса, выпустив более дешёвую консоль, запустила сервис облачного гейминга xCloud и одной сделкой сильно расширила библиотеку Game Pass, привлекающую игроков. Теперь очередь за Sony, бизнес которой, в отличие от Microsoft, не так хорошо диверсифицирован.

Игровое подразделение приносит компании чуть ли не треть всей выручки, поэтому ей критично важно не только не потерять игроков, но и привлечь как можно больше новых. Ну а пользователям такая конкуренция только на пользу: вероятнее всего, они получат больше новых и интересных игр, а также больше выгодных предложений.