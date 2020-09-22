«Желаю всем народам планеты — мира и благополучия», — так президент России закончил свою речь.

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22 сентября Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Из-за пандемии коронавируса речь президента России впервые прозвучала с экрана, своё обращение он записал заранее. Путин выступил на Генассамблее ООН в пятый раз, что стало рекордом среди советских и российских лидеров.

TJ приводит главное из выступление Путина.

ООН должен больше учитывать интересы всех стран

Путин считает, что ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир и помогать в преодолении локальных кризисов. Он заявил, что организация «не должна костенеть», она должна адаптироваться к реалиям. Путин считает, что Совет безопасности ООН должен полнее учитывать интересы всех стран, но право вето ядерной пятёрки должно сохраняться.

Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. А главное, это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий. Владимир Путин

Для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения

Путин считает, что «оценить масштабы шока» из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 пока невозможно. По его оценке, восстанавливать глобальную экономику предстоит ещё долго — необычным способом. Путин напомнил об инициативе России организовать для поставок еды и лекарств свободные от санкций «зелёные коридоры».

Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Владимир Путин

Цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам

Путин предупредил о проблеме кибербезопасности. Он считает, что цифровые технологии могут, как и обычное оружие, попасть в руки радикалов и экстремистов. Путин заявил, что нужно учиться использовать новые технологии во благо человечества.

Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски. Владимир Путин

Российская вакцина от коронавируса доказала свою надёжность. Её бесплатно могут раздать сотрудникам ООН

Путин предложил провести онлайн-конференцию с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин от коронавируса. Он заявил, что российская вакцина от коронавируса Sputnik V доказала свою надёжность. Президент России предложил бесплатно предоставить её сотрудникам ООН.

Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность. Владимир Путин

Путин предложил заключить документ о запрете на размещение оружия в космосе

Путин рассказал, что Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.

Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года – хочу это подчеркнуть – уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединённые Штаты Америки. Владимир Путин

Устав ООН — источник международного права, который даёт народам право самим определять свою судьбу

Путин напомнил, в 2020 году мир отмечает два «исторических юбилея» – 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединённых Наций. Президент России считает, что Устав ООН остаётся источником «послевоенного миропорядка».

Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий. В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Владимир Путин

Путин считает, что Устав ООН даёт народам право самим определять свою судьбу.

Убеждён, нынешний юбилей обязывает нас вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН непреходящих принципах межгосударственного общения, а отцы-основатели Всемирной Организации сформулировали их предельно чётко и недвусмысленно. Это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров.

Путин завершил выступление пожеланием «всем народам планеты мира и благополучия».

Последний раз Путин выступал на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году. Тогда президент России осудил внешнее вмешательство в дела ряда стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое «привело к трагическим последствиям». «Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, что вы натворили», — эта цитата Путина стала заголовками во многих СМИ. Российский президент также предложил создать международную коалицию для борьбы с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство».

Выступление Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году