Запрет на размещение оружия в космосе и расчистка мировой торговли от санкций. Главное из выступления Путина в ООН Материал редакции
«Желаю всем народам планеты — мира и благополучия», — так президент России закончил свою речь.
22 сентября Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Из-за пандемии коронавируса речь президента России впервые прозвучала с экрана, своё обращение он записал заранее. Путин выступил на Генассамблее ООН в пятый раз, что стало рекордом среди советских и российских лидеров.
TJ приводит главное из выступление Путина.
ООН должен больше учитывать интересы всех стран
Путин считает, что ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир и помогать в преодолении локальных кризисов. Он заявил, что организация «не должна костенеть», она должна адаптироваться к реалиям. Путин считает, что Совет безопасности ООН должен полнее учитывать интересы всех стран, но право вето ядерной пятёрки должно сохраняться.
Для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения
Путин считает, что «оценить масштабы шока» из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 пока невозможно. По его оценке, восстанавливать глобальную экономику предстоит ещё долго — необычным способом. Путин напомнил об инициативе России организовать для поставок еды и лекарств свободные от санкций «зелёные коридоры».
Цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам
Путин предупредил о проблеме кибербезопасности. Он считает, что цифровые технологии могут, как и обычное оружие, попасть в руки радикалов и экстремистов. Путин заявил, что нужно учиться использовать новые технологии во благо человечества.
Российская вакцина от коронавируса доказала свою надёжность. Её бесплатно могут раздать сотрудникам ООН
Путин предложил провести онлайн-конференцию с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин от коронавируса. Он заявил, что российская вакцина от коронавируса Sputnik V доказала свою надёжность. Президент России предложил бесплатно предоставить её сотрудникам ООН.
Путин предложил заключить документ о запрете на размещение оружия в космосе
Путин рассказал, что Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.
Устав ООН — источник международного права, который даёт народам право самим определять свою судьбу
Путин напомнил, в 2020 году мир отмечает два «исторических юбилея» – 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединённых Наций. Президент России считает, что Устав ООН остаётся источником «послевоенного миропорядка».
Путин считает, что Устав ООН даёт народам право самим определять свою судьбу.
Путин завершил выступление пожеланием «всем народам планеты мира и благополучия».
Последний раз Путин выступал на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году. Тогда президент России осудил внешнее вмешательство в дела ряда стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое «привело к трагическим последствиям». «Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, что вы натворили», — эта цитата Путина стала заголовками во многих СМИ. Российский президент также предложил создать международную коалицию для борьбы с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство».
Гитлер тоже постоянно надрывался о том, как он жаждет мира для всех
Вероятный рак
Тогда президент России осудил внешнее вмешательство в дела ряда стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое «привело к трагическим последствиям». «Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, что вы натворили»
Лицемер х2
1. Снимите санкции (конечно во благо коронабольных)
2. Мы за цифровую цензуру (ведь кругом террористы и доступ к технологиям простым людям опасен, вон что в телегу пишут)
3. Наша вакцина первая (только нахуй никому не нужна и не протестирована, но первая, можем хоть сейчас раздать, видите? Пер-ва-я)
4. Мы проебывсем космос, потому давайте и другим запретим в него лезть
ну а в чем проблема, слова настоящего политика
Так непривычно видеть Путина на международных конференциях
Изящный теркин30см
Удивлен, что его еще туда пускают
Его перестали было пускать, но Путин 2 раза пробирался в прихожую и срал в ботинки, и все решили - хер с ним, пусть заходит и болтает
Строгий корабль
1. СБ и право вето в нем, потому что так дела воевали - говно
2. Санкции не должны быть предметом политики - говно
3. Цифровая угроза - говно
4. Про вакцину - говно
5. Про космос, звучит более менее, но так как дед всегда говорит одно, а подразумевает говно - говно
«Это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность» — кому блять доказавшей?
Если этой хуйнёй Собянина и Шойгу штрыкнули, и они до сих пор не подохли — это не доказательство эффективности. Для достоверности нужно Собянина и Шойгу как минимум вскрыть и препарировать.
«Желаю всем народам планеты — мира и благополучия»
Почему это прозвучало как в американских фильмах перед приближающимся пездецом "И да поможет нам Бог"?
Запрет на размещение оружия в космосе
Так ты и не сможешь. У тебя 22 протокола после инспекции росспирта... космоса, я хотел сказать роскосмоса. Хотел бы, да не сможешь.
Вооружение космоса неотвратимый процесс. Война за новые ресурсы неизбежна. Хорошо, если все в космосе и останется. Я даже не против. Пусть эти три дурачка Россия, Китай и США колонизируют Луну и меряются там письками на все налоги. А на Земле путсь будет тишина.
Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность.
@Дмитрий Орлов запиши себе в конспект как нужно уметь троллить на фоне отравления Навального, а не вот это твое "Здоровья Алексею и скорейшего выздоровления"