Президента выдвигали в номинанты уже семь раз — на этот раз за «внесение Бога в Конституцию».

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24 сентября в СМИ и соцсетях разошлась новость о выдвижении Владимира Путина в кандидаты на Нобелевскую премию мира. Она вызвала обсуждение, но стоило ли его вообще начинать — большой вопрос.

Автор инициативы Сергей Комков не входит в список тех, кто может выдвигать номинантов на премию, но пытается сделать это уже третий раз подряд. Интерес Комкова к Путину проявляется и в профессии — он работает главным редактором издания «Президент», а также пишет книги о том, как США разрабатывает планы по порабощению России.

О выдвижении Путина на премию мира написали многие СМИ. Иногда в странном контексте

24 сентября во многих российских СМИ вышла новость с заголовком «Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира». В изданиях рассуждали с экспертами о шансах президента на получение премии, выясняли у политологов, повлияет ли номинирование на его имидж, и публиковали комментарии пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

РИА «ФАН» (которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным) опубликовало материал с заголовком «Мусульмане всего мира просят вручить Путину „Нобеля“ за слово „Бог“». Правда, издание привело лишь комментарии русскоязычного представителя одной из диаспор в Швеции, индуиста-главу комиссии Московской торгово-промышленной палаты, башкирского депутата и сенатора от Еврейской автономной области.

Выдвижение Путина не обошлось и без упоминания Алексея Навального. «Национальная служба новостей» опубликовала сообщение о новых номинантах с заголовком «Путин против Навального. Война за премию мира началась».

В издании «Царьград» (которым владеет бизнесмен Константин Малофеев) считают, что Путин не должен быть номинантом, но только потому, что Нобелевская премия якобы «давно себя дискредитировала». Автор заявки на премию Сергей Комков, которого в материале называют «экспертом», заявил, что решение Нобелевского комитета покажет «зрелость» международного института. «Сейчас будет очень серьёзный политический и международный тест на гражданскую зрелость этого международного института», — отметил Комков.

Кандидатом в номинанты премии мира Путина выдвинул автор книг о плане США по порабощению России

Писатель Сергей Комков сообщил о своём решении на специально созванной конференции «О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира».

Это уже третья попытка автора инициативы номинировать российского президента на «Нобеля». Известно об одной из них — в 2014 году Комков выдвинул кандидатуру Путина, однако тогда Нобелевский комитет заявил, что в решении учтёт конфликт между Россией и Украиной из-за Крыма.

Помимо этого, в 2007 году Международный центр исследований альтернативной энергии в Цюрихе выдвинул Путина за идею создать нынешний «Роснано». В 2013 году его выдвигали дважды: Международная академия духовного единства и британский лорд Питер Траскотт за «сворачивание сирийского химического арсенала». В 2016 году кандидатуру Путина за «борьбу с терроризмом» предложил французский политолог.

Комков отметил, что отправил заявку в Нобелевский комитет 9 сентября, а на следующий день её зарегистрировали — с тех пор он внимательно следит за её продвижением. Автор инициативы добавил: «Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет пошёл! И его уже никто не сможет остановить!». Пока не ясно, действительно ли Нобелевский комитет принял заявку Комкова и будет рассматривать кандидатуру Путина — подтверждений этому нет.

Владимир Владимирович достоин премии. Он номинирован по двум позициям: за то, что 27 стран мира получили гуманитарную, медицинскую помощь в период пандемии и за внесение поправки о Боге в Конституцию России. Сергей Комков писатель

Комков — автор книг «Год Сурка», «Кремлёвский сурок», «Кремлюди», «Стерва» и «Ослы на переправе», в которых зачастую обыгрывается схожий сюжет: об экономическом плане США и западных стран по порабощению России.

Автор инициативы работает главным редактором общественно-политического издания «Президент», миссия которого заключается в том, чтобы «президент России мог получить правдивую информацию любого уровня, до которого только достают СМИ». Также Комков является автором «Литературной газеты», на сайте которой говорится, что Комков — доктор философских и педагогических наук, профессор, президент Всероссийского общества «Образование».

Помимо этого, в газете пишут, что Комков — член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, вице-президент Международной академии духовного единства народов мира, член Экспертного совета по проблемам молодежной политики Мосгордумы, член Союза писателей Москвы, автор более 100 научных публикаций по проблемам образования и воспитания.

Сергей Комков

Фото из его фейсбука

Не ясно, на основании чего Комков подал заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира, ведь список тех, кто может это сделать, довольно короткий.

Кто может номинировать на Нобелевскую премию мира:

Члены национальных ассамблей и национальных правительств (члены кабинетов или министры) суверенных государств, а также действующие главы государств;

Члены Международного Суда в Гааге и Постоянного третейского суда в Гааге;



Члены Института международного права;

Члены международного правления Международной женской лиги за мир и свободу;



Профессора университетов, почётные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии; ректоры университетов и директора университетов (или их эквиваленты); директора институтов исследования мира и институтов внешней политики;



Лица, удостоенные Нобелевской премии мира;



Члены основного совета директоров или его эквивалента организаций, удостоенных Нобелевской премии мира;

Действующие и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета;



Бывшие советники Норвежского Нобелевского комитета.



Заявка на выдвижение кого-то номинантом Нобелевской премии сама по себе ничего не значит, потому что комитет ежегодно получает около 300 таких писем. Лауреатом премии может стать только один или максимум три человека, а иногда комиссия решает, что ни один из претендентов не достоин премии.

Нобелевскую премию мира критикуют за скрытность и неоднозначных лауреатов

Нобелевскую премию мира вручают с 1901 года вручают « т ому, кто больше и лучше всех потрудился для укрепления братства между народами, для того, чтобы распустить или сократить действующие армии, или тому, кто способствовал проведению мирных переговоров », написал в завещании инженер и изобретатель динамита Альфред Нобель.

Все заявки на премию рассматривает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти членов — их выбирает норвежский парламент. Номинантами могут стать люди или организации — их имена и названия не раскрываются в течение 50 лет в соответствии с уставом. Скрыты не только номинанты, но и итоги исследования кандидатур лауреатов — при вручении премии известны лишь их имена и краткие описания достижений.

Выдвигать можно совершенно разных кандидатов. Например, в 1939 году шведский депутат выдвинул кандидатуру Адольфа Гитлера. Однако инициатор был антифашистом, а его предложение вручить Гитлеру премию мира — сатирой. Лауреатом премии не стал и Иосиф Сталин, хотя за «усилия по прекращению Второй мировой войны» его кандидатуру выдвигали дважды — в 1945 и 1948 годах.

Вокруг Нобелевской премии мира ходит немало споров. Критики подчёркивают, что критерии выбора лауреатов неочевидны, а итоги исследований не публикуются ещё 50 лет. Особенно осуждают то, что лауреата нельзя лишить премии, что бы ни случилось после её вручения. Например, после присуждения Нобелевской премии Обаме бывший глава норвежского комитета Гейр Лундестад писал в книге «Председатель мира», что американский президент не оправдал его ожиданий.

Вручение Нобелевской премии мира Бараку Обаме Фото Getty Images

Иногда с решениями Нобелевского комитета не согласны даже его члены. В 1973 году после вручения премии госсекретарю США Генри Киссинджеру за заслуги при достижении временного перемирия во Вьетнаме (война закончилась только в 1975 году) несколько сотрудников комитета ушли в отставку. В 1994 году один из членов комитета подал в отставку после награждения палестинского лидера Ясира Арафата за заключения соглашений о развитии мира на Ближнем Востоке.

В 2020 году группа профессоров университета Ратгерс в Нью-Джерси предложила кандидатуру Алексея Навального. Председатель Европейской народной партии Дональд Туск предложил Евросоюзу выдвинуть Светлану Тихановскую и её мужа Сергея Тихановского кандидатами на Нобелевскую премию мира, «чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы». И группа профессоров, и Евросоюз имеют право выдвинуть кандидатуру номинантов, так как соответствуют критериям списка Нобелевского комитета.