Разборы
Ольга Жигулина
2338

Основная версия причины крушения, 26 погибших и национальный траур на Украине. Главное об авиакатастрофе под Харьковом Материал редакции

«Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с семьями погибших», — Владимир Зеленский.

27 комментариев
В закладки
Фото EPA/Vostock-photo

25 сентября при заходе на посадку возле города Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Из 27 человек на борту погибли 26.

Вечером 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области упал военный самолёт

Об авиакатастрофе первым сообщило издание «Страна», опубликовавшее видео очевидцев. Тогда же стало известно, что разбился военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Изначально сообщалось о 28 людях на борту — помимо членов экипажа, на самолёте летели курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Позже оказалось, что одного из них в последнюю минуту не допустили к полёту — таким образом, на борту находились 27, а не 28 человек, как считалось ранее.

Двое из находившихся на борту выжили после крушения, позже один из них скончался в больнице. Второй на момент публикации находится в тяжёлом состоянии.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полётов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Четыре версии следствия

Разбившийся самолёт мог зацепиться крылом за землю, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом, по его словам, свидетельствует предварительный экспертный анализ, как и о том, что произошёл отказ одного из датчиков в левом двигателе самолёта.

По словам министра, самолёт был выпущен в 1977 году, но мог работать ещё три года «без обновления ресурса». 25 сентября борт совершил шесть взлётов и пять посадок.

Всего Госбюро расследований рассматривает четыре версии произошедшего: техническая неисправность агрегатов; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, ответственными за управление полётами; ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовки его к полёту.

Национальный траур на Украине

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер объявил в регионе траур по погибшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении дня траура по всей стране.

Согласно указу, 26 сентября на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на зданиях органов власти, государственных предприятий и организаций. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не один боевой подвиг. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой утраты. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с их семьями.

Владимир Зеленский
президент Украины

#украина #происшествия

Ольга Жигулина PLUS
+207 059
1
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430","\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f"], "comments": 27, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 216745, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 26 Sep 2020 13:05:13 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Мокрый будильник

13

Позже оказалось, что одного из них в последнюю минуту не допустили к полёту

Чувак родился второй раз.

Ответить

Театральный Даниль

Мокрый
2

Я даже не представляю что он сейчас чувствует

Ответить

пепси

Театральный
2

Что пора бы уходить в другую сферу учиться, так как видно, что Украине (ну, украинским крепким государственникам) похуй на всё, что не их дача или любовница – аппарату 43 года и он блять всё ещё летает, а двигатели давно должны были отправиться в ремонт.

Ну а хули вы хотели? Денег нет! Есть только на курорты для писечек и доченек чиновников. А для вас, украинцы, денег нет!

Ответить

Abram Dikoy

пепси
0

В следующем году набора не будет, все мамки своих чад не отпустят

Ответить

Способный бинокль

Театральный
1

Заебато он себя чувствует 

Ответить

Способный бинокль

Способный
0

ему очень даже охуенно 

Ответить

Abram Dikoy

Театральный
0

Интересно почему не допустили

Ответить

Блестящий кот

Мокрый
0

Напомнило про подобные истории

Мужчина опоздал на самолет, и это спасло ему жизнь
При том, что в результате падения лайнера "Эфиопских авиалиний" погибли 157 человек, пассажиров на…
ru.euronews.com
Ответить

Психологический череп

2

был выпущен в 1977 году

Пиздец, корыту 43 года, а оно по шесть взлетов в день делает

Ответить

Oleg Vorogushin

Психологический
11

Не то что ты в свои 25

Ответить

Психологический череп

Oleg
7
Ответить

Лёша Медведев

Психологический
5

Самолеты долго стареют, там история не как с машинами.

Ответить

Nikolai Popov

Психологический
4

Для самолёта это не возраст.

Ответить

B.A.R.S

Психологический
2

Опять совки поднасрали

Ответить

Vitaly FlieTantie

Психологический
2

Сразу видно - знаток авиации

Ответить

Взаимный кот

Психологический
0

И пять посадок (

Ответить

Способный бинокль

1

Не, это в любом случае пиздец нахуй 

Ответить

Unknown

1

По словам министра, самолёт был выпущен в 1977 году, но мог работать ещё три года «без обновления ресурса» - если упал, значит не мог.

Ответить

Arthur N

–2

Я бы зассал садиться в 43летний самолёт

Ответить

Импортный хот-дог

Arthur
2

Ну и тут ещё момент, ссышь ты или не ссышь — всем по хуй если ты раб в камуфляже.

Ответить

Импортный хот-дог

Arthur
1

При должном соблюдении регламентов, качественном и своевременном техническом обслуживании ничего страшного в этом нет. Вон, в полярных областях некоторые DC-3 подольше полувека летали и ничего.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Импортный
0

B-52 будут летать вообще до 2050-х. Почти сто лет.

Ответить

Zero-one-one

–3

Жаль что Украина не делает свои самолёты, ведь они бы точно не упали

Ответить

Vitaly FlieTantie

Zero-one-one
0

Чего? 

Ответить

Zero-one-one

Vitaly
–1

А? 

Ответить

Vitaly FlieTantie

Zero-one-one
1

Минимум 200 легкомоторных аэропрактов в год. 

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Zero-one-one
0

Вообще-то делает, пусть и не очень успешно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения, банкоматы, устройства и подписку. Главное с конференции компании
Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и другие анонсы.
567
Новости
В Гродно силовик ударил беременную в живот, и она потеряла ребенка
Карину задержали в Гродно прямо около ее дома. Она сидела в машине и разговаривала по телефону с мамой.
324
Новости
Приставы наложили арест на квартиру и счета Навального по иску компании, которую связывают с Пригожиным
Это произошло, пока основатель ФБК был в коме.
130
Популярное за три дня
Новости
«Подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни»: Навальный поблагодарил пилотов самолёта и врачей омской скорой помощи
«Не говорили никакого вранья про диабет и зафигачили мне дозу атропина».
143
Интернет
Как устроен Gone Wild — самый известный NSFW-раздел Reddit, где тысячи людей каждый день публикуют обнажённые фото
В эпоху OnlyFans продолжает жить огромное сообщество, которое убеждено — нюдсы в интернете должны быть бесплатными.
103
Новости
Белорусы вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами и задерживать
Есть сообщения о раненых.
155
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Bulky Blackcrappie

В Windows XP нашли секретную…

Stas Kartuzov

Основная версия причины…

Дмитрий Дмитриев

Основная версия причины…

Радуга

В Windows XP нашли секретную…

Какой Кошмар

Мем: Роберт Паттинсон в…

Vitaly FlieTantie

Основная версия причины…

Mezzo Deesa

В Windows XP нашли секретную…

Дмитрий Дмитриев

Основная версия причины…

Илья Гераськин

Истории с поворотом: время…

Илюхер XXX

Мем: Роберт Паттинсон в…

Myemptyblog

В Windows XP нашли секретную…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Twitter

Bad Mother Fucker

Интернет снова против Джоан…
null