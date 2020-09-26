«Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с семьями погибших», — Владимир Зеленский.

В закладки

Фото EPA/Vostock-photo

25 сентября при заходе на посадку возле города Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Из 27 человек на борту погибли 26.

Вечером 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области упал военный самолёт

Об авиакатастрофе первым сообщило издание «Страна», опубликовавшее видео очевидцев. Тогда же стало известно, что разбился военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Изначально сообщалось о 28 людях на борту — помимо членов экипажа, на самолёте летели курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Позже оказалось, что одного из них в последнюю минуту не допустили к полёту — таким образом, на борту находились 27, а не 28 человек, как считалось ранее.

Двое из находившихся на борту выжили после крушения, позже один из них скончался в больнице. Второй на момент публикации находится в тяжёлом состоянии.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полётов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Четыре версии следствия

Разбившийся самолёт мог зацепиться крылом за землю, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом, по его словам, свидетельствует предварительный экспертный анализ, как и о том, что произошёл отказ одного из датчиков в левом двигателе самолёта.

По словам министра, самолёт был выпущен в 1977 году, но мог работать ещё три года «без обновления ресурса». 25 сентября борт совершил шесть взлётов и пять посадок.

Всего Госбюро расследований рассматривает четыре версии произошедшего: техническая неисправность агрегатов; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, ответственными за управление полётами; ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовки его к полёту.

Национальный траур на Украине

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер объявил в регионе траур по погибшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении дня траура по всей стране.

Согласно указу, 26 сентября на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на зданиях органов власти, государственных предприятий и организаций. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.