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Екатерина Кузнецова
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В Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном — десятки людей погибли. Главное Материал редакции

Страны обвиняют друг друга в начале военных действий, провокациях, использовании сирийских наёмников и убийстве мирных жителей.

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Военнослужащий Азербайджана управляет бронетранспортером и приветствует граждан, собравшихся на обочине дороги в Баку Фото Азиза Каримова, Reuters

27 сентября в Нагорном Карабахе обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли уже десятки людей, в том числе мирных жителей.

Ни Армения, ни Азербайджан не берут ответственность за начало военных действий. Стороны обвиняют друг друга в провокациях, лжи о количестве пострадавших военных и привлечении наёмников из Сирии. Россия, Евросоюз и НАТО настаивают на прекращении огня и мирных переговорах, а Турция поддержала Азербайджан, назвав Армению главным агрессором и оккупантом.

Военные действия в Нагорном Карабахе длятся второй день — стороны сообщают о десятках погибших, уничтоженных танках и вертолётах

Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооружённые силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и обстреляли из системы «Град» населённые пункты с военными и мирными жителями. Азербайджанская сторона заявила, что начала контрнаступление при помощи армии, танков и авиации, уничтожая армянскую технику.

Боевые действия в Нагорном Карабахе  Видео Минобороны Азербайджана

В первые часы армянская сторона сообщала, что во время столкновений уничтожила несколько танков противника и другую технику, однако позже в Минобороны Азербайджана это опровергли, назвав «ложью и дезинформацией».

Уже спустя несколько часов после объявления о начале военных действий, омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что среди мирного населения погибли несколько человек. Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян объявил о мобилизации мужчин старше 18 лет. «Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана. За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана», — заявил Арутюнян.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что наступление на НКР — это ответные действия на обстрел со стороны Армении. По его словам, 27 сентября армянские войска начали обстреливать азербайджанских военных и мирных жителей. «Сегодня Армения является угрозой для региона. Азербайджан не прибегал к провокации, а лишь защищает собственные позиции. Наше дело правое и мы победим», — добавил Алиев.

Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за начало конфликта и первые обстрелы 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей во время военных действий — по их данным погибло около семи человек.

В течение дня из зоны конфликта поступали противоречивые данные. Армия Азербайджана заявляла, что заняла семь сёл в Нагорном Карабахе и «уничтожила ряд постов оккупантов, взяты под контроль ряд господствующих высот». В Армении захват сёл опровергли, назвав сообщения Азербайджана «информационной провокацией». Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что предложили одному из армянских гарнизонов сдаться, однако и это Ереван назвал «несоответствующим действительности». К вечеру азербайджанская сторона заявила о захвате одной из дорог в Нагорном Карабахе, но это сообщение Армения тоже опровергла.

К утру 28 сентября стороны разошлись в данных о погибших военных и мирных жителях. Минобороны Азербайджана сообщало, что среди армянских военных погибло около 550 человек, но Ереван подтвердил только 31 погибшего, а позже сообщил ещё о 29 погибших. «В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК „ОСА“, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами, — заявили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили о 200 убитых азербайджанских военных: «Уничтожено четыре вертолета, 27 беспилотников, в том числе ударные, 33 танка и БМП, две инженерных бронетехники». В боях на азербайджанской стороне участвовали наёмники из Сирии, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. «Есть уточненная информация о наёмниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения». МИД Азербайджана отметил, что турецкого вмешательства в конфликте в Карабахе нет, а обвинения в привлечении наёмников — беспочвенны.

Армянских военных тоже обвинили в привлечении наёмников из Сирии и стран Ближнего Востока — их якобы заметили среди убитых. «Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном», — заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

Потери азербайджанской армии во время конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября Видео Минобороны Армении

Ночью «бои продолжались с разной интенсивностью», а рано утром азербайджанские военные возобновили наступление, применив артиллерию, бронетехнику, в том числе тяжелую огнеметную систему «ТОС», сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. В Азербайджане заявили, что наступление начала Армения, обстреляв утром азербайджанский город Тертер.

В Армении и Азербайджане ввели военное положение — армянское Минобороны объявило всеобщую мобилизацию, а азербайджанские власти установили комендантский час в части регионов.

Жители Азербайджана приветствуют военных, едущих в Нагорный Карабах Фото Reuters

Под контролем Армении находятся несколько районов, которые не входили в состав Нагорного Карабаха, но попали в него после конфликта в 1991 году. Азербайджан называет эти территории «оккупированными» Арменией: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы контролируются армянскими войсками почти полностью, а Агдамский и Физулинский — частично.

Иллюстрация Яны Самойлович, TUT.BY

Россия, Евросоюз и НАТО призвали остановить вооружённый конфликт. Турция и Афганистан поддержали Азербайджан

Первой на сторону Азербайджана встала Турция. Её президент Тайип Эрдоган поддержал азербайджанского президента в телефонном разговоре, отметив, что готов оказать Баку любую помощь. В турецком МИД вину за конфликт возложили на Армению: «Решительно осуждаем провокацию Армении. Эта провокация является открытым нарушением международного права и привела к гибели гражданского населения». Афганистан тоже поддержал Азербайджан, потребовав от Армении «прекратить оккупацию».

К дипломатическому решению конфликта призвали Евросоюз и НАТО, заявив, что «военного способа решить конфликт в Нагорном Карабахе нет». С президентом Армении общался Владимир Путин — он отметил, что военные действия нужно прекратить. С МИД Азербайджана, Армении и Турции созванивался и глава МИД России Сергей Лавров, также призвав стороны к дипломатии. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что о переводе российских войск в режим повышенной готовности речи не идёт.

Россия всегда занимала равновзвешенную позицию, и поэтому именно эта позиция дает России возможности использовать своё влияние или использовать свои традиционно добрые отношения с обеими странами — и с Азербайджаном, и с Арменией, для того, чтобы урегулировать этот конфликт.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Конфликт в регионе возник давно, но нынешняя эскалация — крупнейшая за последние годы

Территория нынешнего Нагорного Карабаха вошла в состав Российской империи в начале 19 века, по итогу русско-персидской войны. Она остаётся предметом спора между Арменией и Азербайджаном до сих пор.

В 1921 году Нагорный Карабах с преимущественно армянским населением вошёл в состав Азербайджанской ССР в качестве автономии. В 1988 году совет Нагорно-Карабахской автономной области обратился к Верховным советам СССР, Азербайджана и Армении с просьбой перейти в состав Армении. Советские власти расценили просьбу как проявление национализма, власти Армении разрешили автономии войти в её состав, но Азербайджан оказался против.

Митинг в центре Еревана в феврале 1988 года Фото Рубена Мангасаряна, РИА «Новости»,  

В 1988 году облсовет Нагорного Карабаха объявил о выходе из состава республики, а в 1989 году Армения приняла постановление о «воссоединении» с областью, однако Верховный суд СССР признал решение неконституционным. Между Арменией и Азербайджаном обострился конфликт, переросший в военный действия в 1991-1994 годах, после которого Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года конфликт пытается урегулировать минская группа ОБСЕ из 12 стран во главе с Россией, Францией и США. В 1994 году в Бишкеке подписали договор о бессрочном прекращении огня. В 2007 году разработали проект урегулирования конфликта, в котором предлагается передать Азербайджану территории, захваченные во время военного конфликта, а Нагорному Карабаху предоставить автономию, однако соглашение так и не было достигнуто.

Военнослужащие Министерства обороны СССР на улицах города Физули Фото Игоря Михалева, РИА «Новости»

Несмотря на режим прекращения огня на конфликтной территории возникали военные действия в 2014 и 2016 годах. Последний конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 12 июля 2020 года. Тогда власти Азербайджана заявляли об обстреле границы со стороны Армении. При обстрелах с обеих сторон погибло около 15 человек.

#азербайджан #армения #нагорныйкарабах #происшествия

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31 комментарий
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Управляющий браслет

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Спасибо SSовку за его наследие. 

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Алексей Любимцев

Управляющий
1

Территория нынешнего Нагорного Карабаха вошла в состав Российской империи в начале 19 века, по итогу русско-персидской войны. Она остаётся предметом спора между Арменией и Азербайджаном до сих пор.

Ответить

Арбитражный американец

Алексей
2

Так Карабах к Азербайджанской ССР царь что ли присоединил?

Ответить

Управляющий браслет

Арбитражный
2

Иосиф Грозный

Ответить

Органический лолипоп

Управляющий
0

Ленин: ну да ну да пошел я нафиг

Ответить

Управляющий браслет

Арбитражный
0

Да

Ответить

Центральный магнит

Арбитражный
0

Точно не вождь пролетариата

Ответить

Алексей Любимцев

Арбитражный
0

Карабах отошел Азербайджану по итогам войны 1918-1920, пускай и не без помощи совка, но они и без совка прекрасно столетиями друг друга резали

Ответить

Zero-one-one

3

Жаль что с турками не поступили как с послевоенной Германией. Они ещё не ответили за геноцид армян

Ответить

Вова А.

Zero-one-one
4

Ирония в том, что когда турки, скажем так, будут готовы начать отвечать за геноцид армян, то скорее всего главой турции, да и в целом, общий состав чиновников будет на фоне Эрдогана образцово-показательными няшками, топящими за все хорошее, либерализм, свободы и т.д.
А вот хочется, чтобы отвечал именно такой усатый хрен, как Эрдоган, да и вообще усатые диктаторы задолбали, шо рыгорич, шо мадуро, шо этот кринж патимейкер

Ответить

Управляющий браслет

Zero-one-one
4

Жаль, что с японцам не поступили как с послевоенной военной Германией. До сих пор молятся военным преступникам. А всё из-за американцев и их страха перед совками...

Ответить

Органический лолипоп

Управляющий
0

Няяя

Ответить

Yufers

Zero-one-one
3

Турки конечно нехорошие ребята, но надо отдать им должное, стратегия "Нож в псину" работает и они ее придерживаются, так что иного от них ожидать сложно.

Ответить

Руководящий шар

Zero-one-one
2

Турки конечно дерзкие

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Вова А.

Руководящий
–1

а еще у них кебаб так себе

Ответить

Yufers

2

Если со сторны смотреть, то главным бенифицаром данных  событий является Турция, которая как и Россия, не может отказаться от имперских амбиций и великого прошлого. Боестолкновения начали Азеры при поддержки Турецких военных. До этого Азейборджан запретил перелеты России над своей территорией недели две назад, а так же по слухам изымали грузовую технику у частников  и сейчас прут по трем направлениям разом, что выглядит как подготовленная операция. Еще забавно выглядит когда мусульмане, обвиняют православных в использовании Сирийских боевиков-радикалов. Ну посмотрим как будут развиваться события.

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Органический лолипоп

1

А за что вообще воюют? Кроме "это наше". Там такие богатые территории? 
UPD
Вижу.
Согласно экспедиции, проведённой Азербайджаном в советские годы, в Шаумяновском и Кашатагском районах Карабаха имеются следующие запасы руд металлов: золото – 1250 тонн, серебро – 4550 тонн, медь – 1840 тысяч тонн, свинец – 660 тысяч тонн, цинк – 775 тысяч тонн, кобальт – 150 тысяч тонн, хром – 2250 тысяч тонн. Также имеются значительные запасы алюминиевого сырья (до 120 млн. тонн) и железных руд с содержанием железа до 45 – 55%.

Ответить

Органический лолипоп

Органический
1

@Zero-one-one лайкнул. Пойдешь осваивать?

Ответить

Zero-one-one

Органический
0

Нееее

Ответить

Zero-one-one

Органический
0

Боюсь горцев

Ответить

Органический лолипоп

Zero-one-one
0

Русский 

Ответить

Zero-one-one

Органический
0

Гусский

Ответить

Zero-one-one

Органический
1

Вообще у них территории как-то странно поделены.- _ - 

Ответить

Управляющий браслет

Органический
0

Jal

Ответить

Органический лолипоп

Управляющий
2

Там ещё есть нефть. США: *выдвигаецо*

Ответить

Руководящий шар

1

Не знаю почему, но почему-то верится, что в этот раз спровоцировал Азербайджан. У них за спиной турки, которые вписываются в любой военный движ. И явно несут херню, дезинформацию

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Руководящий
1

Не забывай кто за спиной у армян...

Ответить

Алексей Панкратов

1

и привлечении наёмников из Сирии

Вы то куда, блядь, лезете? У вас дома уже все заебись? 

Ответить

Илюхер XXX

–1

эти бы усилия да в благое русло, типа там минский дворец хуйнуть

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Harry Matevosyan

–3

Армяне: строят христианские церкви с 4-го века в Нагорном Карабахе.
Азербайджан созданный Турцией в начале 20 века:
эта наша земля. 

Список армянских храмов на территории…
Армя́нская апо́стольская це́рковь (арм. Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցի [һайастанэа́йц…
ru.m.wikipedia.org
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Harry Matevosyan

Harry
0

Ну и классика: куплю за 1 млн. долларов монету Азербайджана 19 века, или карту Азербайджана 19 века...

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