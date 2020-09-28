В Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном — десятки людей погибли. Главное Материал редакции
Страны обвиняют друг друга в начале военных действий, провокациях, использовании сирийских наёмников и убийстве мирных жителей.
27 сентября в Нагорном Карабахе обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли уже десятки людей, в том числе мирных жителей.
Ни Армения, ни Азербайджан не берут ответственность за начало военных действий. Стороны обвиняют друг друга в провокациях, лжи о количестве пострадавших военных и привлечении наёмников из Сирии. Россия, Евросоюз и НАТО настаивают на прекращении огня и мирных переговорах, а Турция поддержала Азербайджан, назвав Армению главным агрессором и оккупантом.
Военные действия в Нагорном Карабахе длятся второй день — стороны сообщают о десятках погибших, уничтоженных танках и вертолётах
Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооружённые силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и обстреляли из системы «Град» населённые пункты с военными и мирными жителями. Азербайджанская сторона заявила, что начала контрнаступление при помощи армии, танков и авиации, уничтожая армянскую технику.
В первые часы армянская сторона сообщала, что во время столкновений уничтожила несколько танков противника и другую технику, однако позже в Минобороны Азербайджана это опровергли, назвав «ложью и дезинформацией».
Уже спустя несколько часов после объявления о начале военных действий, омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что среди мирного населения погибли несколько человек. Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян объявил о мобилизации мужчин старше 18 лет. «Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана. За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана», — заявил Арутюнян.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что наступление на НКР — это ответные действия на обстрел со стороны Армении. По его словам, 27 сентября армянские войска начали обстреливать азербайджанских военных и мирных жителей. «Сегодня Армения является угрозой для региона. Азербайджан не прибегал к провокации, а лишь защищает собственные позиции. Наше дело правое и мы победим», — добавил Алиев.
В течение дня из зоны конфликта поступали противоречивые данные. Армия Азербайджана заявляла, что заняла семь сёл в Нагорном Карабахе и «уничтожила ряд постов оккупантов, взяты под контроль ряд господствующих высот». В Армении захват сёл опровергли, назвав сообщения Азербайджана «информационной провокацией». Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что предложили одному из армянских гарнизонов сдаться, однако и это Ереван назвал «несоответствующим действительности». К вечеру азербайджанская сторона заявила о захвате одной из дорог в Нагорном Карабахе, но это сообщение Армения тоже опровергла.
К утру 28 сентября стороны разошлись в данных о погибших военных и мирных жителях. Минобороны Азербайджана сообщало, что среди армянских военных погибло около 550 человек, но Ереван подтвердил только 31 погибшего, а позже сообщил ещё о 29 погибших. «В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК „ОСА“, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами, — заявили в Минобороны Азербайджана.
В свою очередь в Минобороны Армении заявили о 200 убитых азербайджанских военных: «Уничтожено четыре вертолета, 27 беспилотников, в том числе ударные, 33 танка и БМП, две инженерных бронетехники». В боях на азербайджанской стороне участвовали наёмники из Сирии, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. «Есть уточненная информация о наёмниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения». МИД Азербайджана отметил, что турецкого вмешательства в конфликте в Карабахе нет, а обвинения в привлечении наёмников — беспочвенны.
Армянских военных тоже обвинили в привлечении наёмников из Сирии и стран Ближнего Востока — их якобы заметили среди убитых. «Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном», — заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.
Ночью «бои продолжались с разной интенсивностью», а рано утром азербайджанские военные возобновили наступление, применив артиллерию, бронетехнику, в том числе тяжелую огнеметную систему «ТОС», сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. В Азербайджане заявили, что наступление начала Армения, обстреляв утром азербайджанский город Тертер.
В Армении и Азербайджане ввели военное положение — армянское Минобороны объявило всеобщую мобилизацию, а азербайджанские власти установили комендантский час в части регионов.
Под контролем Армении находятся несколько районов, которые не входили в состав Нагорного Карабаха, но попали в него после конфликта в 1991 году. Азербайджан называет эти территории «оккупированными» Арменией: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы контролируются армянскими войсками почти полностью, а Агдамский и Физулинский — частично.
Россия, Евросоюз и НАТО призвали остановить вооружённый конфликт. Турция и Афганистан поддержали Азербайджан
Первой на сторону Азербайджана встала Турция. Её президент Тайип Эрдоган поддержал азербайджанского президента в телефонном разговоре, отметив, что готов оказать Баку любую помощь. В турецком МИД вину за конфликт возложили на Армению: «Решительно осуждаем провокацию Армении. Эта провокация является открытым нарушением международного права и привела к гибели гражданского населения». Афганистан тоже поддержал Азербайджан, потребовав от Армении «прекратить оккупацию».
К дипломатическому решению конфликта призвали Евросоюз и НАТО, заявив, что «военного способа решить конфликт в Нагорном Карабахе нет». С президентом Армении общался Владимир Путин — он отметил, что военные действия нужно прекратить. С МИД Азербайджана, Армении и Турции созванивался и глава МИД России Сергей Лавров, также призвав стороны к дипломатии. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что о переводе российских войск в режим повышенной готовности речи не идёт.
Конфликт в регионе возник давно, но нынешняя эскалация — крупнейшая за последние годы
Территория нынешнего Нагорного Карабаха вошла в состав Российской империи в начале 19 века, по итогу русско-персидской войны. Она остаётся предметом спора между Арменией и Азербайджаном до сих пор.
В 1921 году Нагорный Карабах с преимущественно армянским населением вошёл в состав Азербайджанской ССР в качестве автономии. В 1988 году совет Нагорно-Карабахской автономной области обратился к Верховным советам СССР, Азербайджана и Армении с просьбой перейти в состав Армении. Советские власти расценили просьбу как проявление национализма, власти Армении разрешили автономии войти в её состав, но Азербайджан оказался против.
В 1988 году облсовет Нагорного Карабаха объявил о выходе из состава республики, а в 1989 году Армения приняла постановление о «воссоединении» с областью, однако Верховный суд СССР признал решение неконституционным. Между Арменией и Азербайджаном обострился конфликт, переросший в военный действия в 1991-1994 годах, после которого Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года конфликт пытается урегулировать минская группа ОБСЕ из 12 стран во главе с Россией, Францией и США. В 1994 году в Бишкеке подписали договор о бессрочном прекращении огня. В 2007 году разработали проект урегулирования конфликта, в котором предлагается передать Азербайджану территории, захваченные во время военного конфликта, а Нагорному Карабаху предоставить автономию, однако соглашение так и не было достигнуто.
Несмотря на режим прекращения огня на конфликтной территории возникали военные действия в 2014 и 2016 годах. Последний конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 12 июля 2020 года. Тогда власти Азербайджана заявляли об обстреле границы со стороны Армении. При обстрелах с обеих сторон погибло около 15 человек.
Территория нынешнего Нагорного Карабаха вошла в состав Российской империи в начале 19 века, по итогу русско-персидской войны. Она остаётся предметом спора между Арменией и Азербайджаном до сих пор.
Арбитражный американец
Так Карабах к Азербайджанской ССР царь что ли присоединил?
Иосиф Грозный
Карабах отошел Азербайджану по итогам войны 1918-1920, пускай и не без помощи совка, но они и без совка прекрасно столетиями друг друга резали
Жаль что с турками не поступили как с послевоенной Германией. Они ещё не ответили за геноцид армян
Ирония в том, что когда турки, скажем так, будут готовы начать отвечать за геноцид армян, то скорее всего главой турции, да и в целом, общий состав чиновников будет на фоне Эрдогана образцово-показательными няшками, топящими за все хорошее, либерализм, свободы и т.д.
А вот хочется, чтобы отвечал именно такой усатый хрен, как Эрдоган, да и вообще усатые диктаторы задолбали, шо рыгорич, шо мадуро, шо этот кринж патимейкер
Управляющий браслет
Жаль, что с японцам не поступили как с послевоенной военной Германией. До сих пор молятся военным преступникам. А всё из-за американцев и их страха перед совками...
Турки конечно нехорошие ребята, но надо отдать им должное, стратегия "Нож в псину" работает и они ее придерживаются, так что иного от них ожидать сложно.
Руководящий шар
Турки конечно дерзкие
Если со сторны смотреть, то главным бенифицаром данных событий является Турция, которая как и Россия, не может отказаться от имперских амбиций и великого прошлого. Боестолкновения начали Азеры при поддержки Турецких военных. До этого Азейборджан запретил перелеты России над своей территорией недели две назад, а так же по слухам изымали грузовую технику у частников и сейчас прут по трем направлениям разом, что выглядит как подготовленная операция. Еще забавно выглядит когда мусульмане, обвиняют православных в использовании Сирийских боевиков-радикалов. Ну посмотрим как будут развиваться события.
А за что вообще воюют? Кроме "это наше". Там такие богатые территории?
UPD
Вижу.
Согласно экспедиции, проведённой Азербайджаном в советские годы, в Шаумяновском и Кашатагском районах Карабаха имеются следующие запасы руд металлов: золото – 1250 тонн, серебро – 4550 тонн, медь – 1840 тысяч тонн, свинец – 660 тысяч тонн, цинк – 775 тысяч тонн, кобальт – 150 тысяч тонн, хром – 2250 тысяч тонн. Также имеются значительные запасы алюминиевого сырья (до 120 млн. тонн) и железных руд с содержанием железа до 45 – 55%.
Органический лолипоп
@Zero-one-one лайкнул. Пойдешь осваивать?
Боюсь горцев
Управляющий браслет
Jal
и привлечении наёмников из Сирии
Вы то куда, блядь, лезете? У вас дома уже все заебись?
Армяне: строят христианские церкви с 4-го века в Нагорном Карабахе.
Азербайджан созданный Турцией в начале 20 века:
эта наша земля.
Ну и классика: куплю за 1 млн. долларов монету Азербайджана 19 века, или карту Азербайджана 19 века...