Снова есть угроза карантина.

В закладки

Фото Dailystorm.ru

В интернете несколько месяцев обсуждали слухи от «знакомых из администрации» о введении повторного карантина из-за коронавируса с 20 сентября. К этой дате карантин так и не ввели, что стало поводом для шуток и мемов.

Однако спустя несколько дней ситуация с коронавирусом в Москве изменилась. За последние две недели число ежедневно регистрируемых больных выросло в четыре раза, а госпитализировать стали на 30% больше. Бессимптомных случаев заболевания стало меньше, а заражённых среди детей — больше. Власти Москвы вводят всё больше ограничений, планируют увеличить количество больничных коек для больных Covid-19, а кинотеатры готовятся к повторному закрытию.

Число заболевших и госпитализаций быстро растёт, а симптомы коронавируса проявляются чаще

Во второй половине сентября количество заболевших коронавирусом в России, в том числе в Москве, начало расти. С 23 июня согласно официальной статистике число заболевших в столице постепенно снижалось, а ежедневный прирост в течение трёх месяцев составлял около 600 человек. Но за последние две недели сентября количество выявляемых случаев в день выросло почти в четыре раза — с 600 до 2300 человек.

Число новых заражений, выздоровлений и смертей от коронавируса в Москве Статистика Яндекса

При этом смертность сейчас ниже, чем была на пике заболеваемости в Москве в июне. Тогда при 2300 заболевших в день умирало больше 70 человек, а сейчас — максимум 23.

Рост заболеваемости Covid-19 можно было бы объяснить увеличением количества тестирований, однако в середине сентября намного больше их делать не стали. Как и в середине августа, в России отчитывались о проведении около 300 тысяч тестов в день — большую часть из них в Москве.

Количество ежедневных тестирований на коронавирус в России Статистика Яндекс.Datalens

Рост заболевших, скорее всего, не связан с широким тестированием, так как количество госпитализированных больных в Москве увеличилось, сообщили в столичном оперштабе. За третью неделю сентября число госпитализаций с коронавирусом уже увеличилось на 30%, заявили в ведомстве. В городе уже подготовили резервный фонд больничный коек на случай ещё большего ухудшения эпидемиологической ситуации. На заполняемость медучреждений обратил внимание Сергей Собянин.

Помимо выявляемости заразившихся, мы видим и серьёзный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, у нас ситуация усложняется, Конечно, нам нужно, во-первых, беречься. Во-вторых, чётко следовать требованиям врачей. Сергей Собянин мэр Москвы

Судя по официальной статистике, в Москве коронавирус, как в Европе, тоже немного «помолодел». Как и весной, большая часть заболевших — около 40% — больные от 18 до 45 лет. Соотношение заболевших от 46 до 65 лет и от 66 до 79 лет тоже осталось прежним — около 30% и 10% соответственно. Однако процент заболевших среди детей вырос в два раза — примерно с 7% до 14%.

Изменилось и количество бессимптомных случаев заболеваний в России. На пике эпидемии в мае около 40% заболевших не имели клинических симптомов коронавируса, а последние две недели сентября этот показатель не превышал 27%.

Коэффициент распространения вируса в Москве увеличился с лета с 1 единицы до 1,83. Это означает, что коронавирус начал распространяться быстрее. Коэффициент учитывается при решении ослабления и усиления ограничений.

К 29 сентября в Москве обнаружили 290 293 больных коронавирусом — из них 5203 умерли. Выздоровели 247 301 человек.

В Москве усилили масочный режим, рекомендуют работать удалённо, школьникам увеличили каникулы, а пожилых призывают оставаться дома

С ростом заболеваемости в Москве власти начали ужесточать ограничения из-за коронавируса. Первыми они коснулись пассажиров московского транспорта, особенно метро — там начали чаще проверять наличие масок и штрафовать за их отсутствие. К 28 сентября в столице оштрафовали уже 85 тысяч человек на сумму 420 миллионов рублей.

[{"title":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0441\u043e\u043a \u043d\u0430 \u041b\u044e\u0431\u043b\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0438 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c-\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab<a href=\"https:\/\/t.me\/moscowmap\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438<\/a>\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"036d439b-3ba2-02c0-cbf3-e17ba3d8b343","width":956,"height":956,"size":179031,"type":"jpg","color":"727067","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0441\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u0429\u0443\u043a\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c-\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab<a href=\"https:\/\/t.me\/moscowmap\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438<\/a>\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"87cde53e-3d09-f8c6-06c5-1357d9a48d78","width":1121,"height":1023,"size":291922,"type":"jpg","color":"7a6f67","hash":"","external_service":[]}}}]

Масочный режим усилили также в магазинах и общественных местах. Из-за его нарушения в Москве уже временно закрыли 43 магазина «Перекрёсток» и «Магнолия». Роспотребнадзор также пригрозил театрам штрафом в 500 тысяч рублей или приостановкой деятельности на 90 дней, если посетители будут находиться внутри без масок.

В мэрии решили вернуть ещё один «наиболее эффективный инструмент противодействия» коронавирусу — удалённую работу. 24 сентября Собянин уже «убедительно попросил» «Яндекс», Ростех и Сбер отправить сотрудников работать из дома, а на следующий день призвал к этому более пяти тысяч других компаний. В письмах для бизнеса говорится, что это необходимо из-за «наступления осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также из-за изменения динамики заболеваемости COVID-19». По словам Собянина, в мэрии 30% сотрудников уже перешли на удалённую работу.

Возвращается ещё одна мера весеннего «карантина» — ограничения для пенсионеров. 25 сентября мэр Москвы опубликовал новый указ, в котором людям с хроническими заболеваниями и жителям старше 65 лет до 28 октября не рекомендуется выходить из дома без острой необходимости: обращений в медучреждения, поездок на работу, походов в магазин и коротких прогулок на свежем воздухе. Таких же рекомендаций придерживаются власти Подмосковья.

Собянин отметил, что транспортные карты пожилым людям блокировать не будут, рассчитывая на понимание опасности коронавируса.

Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей. Сергей Собянин мэр Москвы

Ограничения коснутся и школьников. 29 сентября Собянин сообщил, что всем московским школьникам на неделю увеличат каникулы — они будут длиться с 5 по 19 октября. Мэр попросил родителей следить, чтобы дети оставались дома: «Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте». Эта мера необходима, чтобы «снизить динамику заболеваемости», так как подростки «очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее».

Речи о возвращении жёстких ограничений — пропускного режима, закрытия кафе и ресторанов, запрета прогулок в парках — пока нет. Однако кинотеатры, которые открылись одни из последних после весенней вспышки коронавируса, вновь готовятся к закрытию, рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. «Вторая волна коронавируса, очевидно, добьёт отрасль — ещё одного карантина кинотеатры не переживут», — отметил Березин.

В начале октября восемь крупных московских больниц вновь перепрофилируют для лечения больных коронавирусом, а также расконсервируют временные госпитали в одном из павильонов ВДНХ, ледовом дворце «Крылатское» и парке «Сокольники». К 5 октября для приёма коронавирусных больных будет готово 23 медучреждения.

Врачи, особенно участковые бригады и терапевты, в Москве уже работают на пределе, заявил глава профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Люди падают от усталости. Врачей не хватает. Буквально на днях наша активистка, которая работает терапевтом в одной из столичных поликлиник, рассказывала об увеличении нагрузки. Им сказали: сейчас у вас всех будет по 50 приемов. Это при норме 24 приема в день. Андрей Коновал глава профсоюза работников здравоохранения «Действие»

За последние две недели число госпитализированных с коронавирусом подскочило, рассказала врач одной из московских больниц. «В августе оставалось человек 10, и мы действительно все расслабились, думали, что мы начнём работать как обычно. Но этого не произошло. Сейчас у нас снова полное отделение, все забито», — отметила медработница. По её словам, врачей настроили на ожесточённые условия работы: «25 сентября нас предупредили, что минимум до февраля мы будем работать в „красной“ зоне: „Не планируйте, что что-то изменится“. Хотя мы и так всё прекрасно видели».

Заболевших в России становится больше из-за похолодания и несоблюдения санитарных норм, считают власти

Не только в Москве ухудшается эпидемиологическая ситуация. Как и весной, вслед за столицей число больных коронавирусом увеличивается в регионах. К 29 сентября заболели 1 167 805 россиян, выздоровели 952 399, а погибли 20 545 человек. Количество заболевших в течение трёх месяцев ежедневно составляло около шести тысяч человек, а 24 сентября впервые с конца июня преодолело отметку сначала в семь, а затем и восемь тысяч заболевших — и продолжает расти.

Высокий коэффициент распространения коронавируса фиксируют в Калужской (1,44) и Тверской областях (1,42), Ямало-Ненецком округе (1,39) и Костромской области (1,35).

Рост заболеваемости Covid-19 в России связан с «наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций» и с несоблюдением санитарных норм, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Заболевших стало больше также из-за посещения массовых мероприятий, добавила вице-премьер Татьяна Голикова.

Осень — благоприятное время для распространения коронавируса, считает иммунолог Владимир Болибок. «Из-за похолодания люди будут собираться в закрытых помещениях, пользоваться больше транспортом. Нас ждут более тесные контакты и всё это будет приводить к распространению коронавирусной инфекции»., — отметил врач. Такого же мнения придерживается профессор и врач из Израиля Полина Степенски: «Летом, когда было полегче, большинство людей были на открытых пространствах и поэтому заражались меньшим количеством вирусов».

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Ненецком автономном округе продлили режим повышенной готовности ещё на месяц, в Алтайском крае Роспотребнадзор порекомендовало организациям вернуть сотрудников на удалённую работу, а в Новоалтайске уже разворачивают госпиталь для больных пневмонией и коронавирусом.

В Воронежской области вернули часть запретов — ограничили посещаемость фитнес-клубов и спортивных стадионов, приостановили работу ночных клубов и развлекательных центров, а также закрыли фуд-корты. На Кузбассе для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции, а в Ленобласти для пожилых людей в магазинах установят определённые часы посещений. В Петербурге ужесточили «масочный» режим — теперь маски и перчатки нужно носить в метро, такси и каршеринге.

Объявление в «Пятёрочке» в Нижнем Новгороде Фото 04c.ru

В регионах перевели часть школ на дистанционное обучение. Сейчас их 95 по всей стране, однако часть из них вернётся к обычному режиму работы, а другие школы могут перейти на дистанционку при необходимости, заявил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. «Соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», — отметил Глушко.

О введении нового карантина говорить рано, однако это может произойти, если россияне не будут соблюдать ограничения из-за коронавируса, отметила Голикова на совещании с Владимиром Путиным.

Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте-апреле, начале мая этого года, то мы конечно жёстко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем — это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. Татьяна Голикова вице-премьер РФ

Вернуть некоторые ограничения потребуется, если свободных больничных коек в России останется меньше 30%, считает руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Свободных мест в больницах к 29 сентября было около 31%, а при необходимости их число можно увеличить, заявила Голикова. Однако в Минздраве отметили, что почти 90% коек для больных коронавирусом в России занято.

Российские больницы не готовы ко второй волне коронавируса, считает 57% врачей, участвовавших в опросе RNC Pharma и «Доктор на работе». При этом Москва и Петербург более подготовлены, отмечают 19% столичных медиков. В регионах о необходимой оснащённости больниц сообщили только 8% врачей.

Руководитель «ковидного» госпиталя в Новосибирске Лариса Федина заметила, что больных стало больше, но вторая волна будет «мягче» первой: «Сейчас в нашей больнице есть и аппараты ИВЛ, и СИЗЫ. Так что уже никого вторая волна не пугает — все спокойно ждут её, будем работать. Надеюсь, всё закончится к февралю, мы снова будем работать в привычном режиме».

Мне кажется, что она [вторая волна] пока приближается. Если придёт, то это будет начало октября. Сейчас становится чуть больше пациентов с коронавирусом, чем в июле, начале августа. Это ожидаемо. Меры стали мягче, дети и студенты вышли на учебу, поэтому увеличилось количество пациентов. Люди привыкли, что ли, уже, что вирус этот есть, или устали. У нас даже доктора стали пытаться то очки снять, то респиратор, оставаясь только в маске. Лариса Федина руководитель больницы, перепрофилированной под коронавирусный центр в Новосибирске