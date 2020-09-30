Вторая волна пандемии и новые ограничения в Москве и России. Главное Материал редакции
Снова есть угроза карантина.
В интернете несколько месяцев обсуждали слухи от «знакомых из администрации» о введении повторного карантина из-за коронавируса с 20 сентября. К этой дате карантин так и не ввели, что стало поводом для шуток и мемов.
Однако спустя несколько дней ситуация с коронавирусом в Москве изменилась. За последние две недели число ежедневно регистрируемых больных выросло в четыре раза, а госпитализировать стали на 30% больше. Бессимптомных случаев заболевания стало меньше, а заражённых среди детей — больше. Власти Москвы вводят всё больше ограничений, планируют увеличить количество больничных коек для больных Covid-19, а кинотеатры готовятся к повторному закрытию.
Число заболевших и госпитализаций быстро растёт, а симптомы коронавируса проявляются чаще
Во второй половине сентября количество заболевших коронавирусом в России, в том числе в Москве, начало расти. С 23 июня согласно официальной статистике число заболевших в столице постепенно снижалось, а ежедневный прирост в течение трёх месяцев составлял около 600 человек. Но за последние две недели сентября количество выявляемых случаев в день выросло почти в четыре раза — с 600 до 2300 человек.
При этом смертность сейчас ниже, чем была на пике заболеваемости в Москве в июне. Тогда при 2300 заболевших в день умирало больше 70 человек, а сейчас — максимум 23.
Рост заболеваемости Covid-19 можно было бы объяснить увеличением количества тестирований, однако в середине сентября намного больше их делать не стали. Как и в середине августа, в России отчитывались о проведении около 300 тысяч тестов в день — большую часть из них в Москве.
Рост заболевших, скорее всего, не связан с широким тестированием, так как количество госпитализированных больных в Москве увеличилось, сообщили в столичном оперштабе. За третью неделю сентября число госпитализаций с коронавирусом уже увеличилось на 30%, заявили в ведомстве. В городе уже подготовили резервный фонд больничный коек на случай ещё большего ухудшения эпидемиологической ситуации. На заполняемость медучреждений обратил внимание Сергей Собянин.
Судя по официальной статистике, в Москве коронавирус, как в Европе, тоже немного «помолодел». Как и весной, большая часть заболевших — около 40% — больные от 18 до 45 лет. Соотношение заболевших от 46 до 65 лет и от 66 до 79 лет тоже осталось прежним — около 30% и 10% соответственно. Однако процент заболевших среди детей вырос в два раза — примерно с 7% до 14%.
Изменилось и количество бессимптомных случаев заболеваний в России. На пике эпидемии в мае около 40% заболевших не имели клинических симптомов коронавируса, а последние две недели сентября этот показатель не превышал 27%.
Коэффициент распространения вируса в Москве увеличился с лета с 1 единицы до 1,83. Это означает, что коронавирус начал распространяться быстрее. Коэффициент учитывается при решении ослабления и усиления ограничений.
В Москве усилили масочный режим, рекомендуют работать удалённо, школьникам увеличили каникулы, а пожилых призывают оставаться дома
С ростом заболеваемости в Москве власти начали ужесточать ограничения из-за коронавируса. Первыми они коснулись пассажиров московского транспорта, особенно метро — там начали чаще проверять наличие масок и штрафовать за их отсутствие. К 28 сентября в столице оштрафовали уже 85 тысяч человек на сумму 420 миллионов рублей.
Масочный режим усилили также в магазинах и общественных местах. Из-за его нарушения в Москве уже временно закрыли 43 магазина «Перекрёсток» и «Магнолия». Роспотребнадзор также пригрозил театрам штрафом в 500 тысяч рублей или приостановкой деятельности на 90 дней, если посетители будут находиться внутри без масок.
В мэрии решили вернуть ещё один «наиболее эффективный инструмент противодействия» коронавирусу — удалённую работу. 24 сентября Собянин уже «убедительно попросил» «Яндекс», Ростех и Сбер отправить сотрудников работать из дома, а на следующий день призвал к этому более пяти тысяч других компаний. В письмах для бизнеса говорится, что это необходимо из-за «наступления осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также из-за изменения динамики заболеваемости COVID-19». По словам Собянина, в мэрии 30% сотрудников уже перешли на удалённую работу.
Возвращается ещё одна мера весеннего «карантина» — ограничения для пенсионеров. 25 сентября мэр Москвы опубликовал новый указ, в котором людям с хроническими заболеваниями и жителям старше 65 лет до 28 октября не рекомендуется выходить из дома без острой необходимости: обращений в медучреждения, поездок на работу, походов в магазин и коротких прогулок на свежем воздухе. Таких же рекомендаций придерживаются власти Подмосковья.
Собянин отметил, что транспортные карты пожилым людям блокировать не будут, рассчитывая на понимание опасности коронавируса.
Ограничения коснутся и школьников. 29 сентября Собянин сообщил, что всем московским школьникам на неделю увеличат каникулы — они будут длиться с 5 по 19 октября. Мэр попросил родителей следить, чтобы дети оставались дома: «Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте». Эта мера необходима, чтобы «снизить динамику заболеваемости», так как подростки «очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее».
Речи о возвращении жёстких ограничений — пропускного режима, закрытия кафе и ресторанов, запрета прогулок в парках — пока нет. Однако кинотеатры, которые открылись одни из последних после весенней вспышки коронавируса, вновь готовятся к закрытию, рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. «Вторая волна коронавируса, очевидно, добьёт отрасль — ещё одного карантина кинотеатры не переживут», — отметил Березин.
В начале октября восемь крупных московских больниц вновь перепрофилируют для лечения больных коронавирусом, а также расконсервируют временные госпитали в одном из павильонов ВДНХ, ледовом дворце «Крылатское» и парке «Сокольники». К 5 октября для приёма коронавирусных больных будет готово 23 медучреждения.
Врачи, особенно участковые бригады и терапевты, в Москве уже работают на пределе, заявил глава профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.
За последние две недели число госпитализированных с коронавирусом подскочило, рассказала врач одной из московских больниц. «В августе оставалось человек 10, и мы действительно все расслабились, думали, что мы начнём работать как обычно. Но этого не произошло. Сейчас у нас снова полное отделение, все забито», — отметила медработница. По её словам, врачей настроили на ожесточённые условия работы: «25 сентября нас предупредили, что минимум до февраля мы будем работать в „красной“ зоне: „Не планируйте, что что-то изменится“. Хотя мы и так всё прекрасно видели».
Заболевших в России становится больше из-за похолодания и несоблюдения санитарных норм, считают власти
Не только в Москве ухудшается эпидемиологическая ситуация. Как и весной, вслед за столицей число больных коронавирусом увеличивается в регионах. К 29 сентября заболели 1 167 805 россиян, выздоровели 952 399, а погибли 20 545 человек. Количество заболевших в течение трёх месяцев ежедневно составляло около шести тысяч человек, а 24 сентября впервые с конца июня преодолело отметку сначала в семь, а затем и восемь тысяч заболевших — и продолжает расти.
Высокий коэффициент распространения коронавируса фиксируют в Калужской (1,44) и Тверской областях (1,42), Ямало-Ненецком округе (1,39) и Костромской области (1,35).
Рост заболеваемости Covid-19 в России связан с «наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций» и с несоблюдением санитарных норм, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Заболевших стало больше также из-за посещения массовых мероприятий, добавила вице-премьер Татьяна Голикова.
Осень — благоприятное время для распространения коронавируса, считает иммунолог Владимир Болибок. «Из-за похолодания люди будут собираться в закрытых помещениях, пользоваться больше транспортом. Нас ждут более тесные контакты и всё это будет приводить к распространению коронавирусной инфекции»., — отметил врач. Такого же мнения придерживается профессор и врач из Израиля Полина Степенски: «Летом, когда было полегче, большинство людей были на открытых пространствах и поэтому заражались меньшим количеством вирусов».
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Ненецком автономном округе продлили режим повышенной готовности ещё на месяц, в Алтайском крае Роспотребнадзор порекомендовало организациям вернуть сотрудников на удалённую работу, а в Новоалтайске уже разворачивают госпиталь для больных пневмонией и коронавирусом.
В Воронежской области вернули часть запретов — ограничили посещаемость фитнес-клубов и спортивных стадионов, приостановили работу ночных клубов и развлекательных центров, а также закрыли фуд-корты. На Кузбассе для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции, а в Ленобласти для пожилых людей в магазинах установят определённые часы посещений. В Петербурге ужесточили «масочный» режим — теперь маски и перчатки нужно носить в метро, такси и каршеринге.
В регионах перевели часть школ на дистанционное обучение. Сейчас их 95 по всей стране, однако часть из них вернётся к обычному режиму работы, а другие школы могут перейти на дистанционку при необходимости, заявил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. «Соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», — отметил Глушко.
О введении нового карантина говорить рано, однако это может произойти, если россияне не будут соблюдать ограничения из-за коронавируса, отметила Голикова на совещании с Владимиром Путиным.
Вернуть некоторые ограничения потребуется, если свободных больничных коек в России останется меньше 30%, считает руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Свободных мест в больницах к 29 сентября было около 31%, а при необходимости их число можно увеличить, заявила Голикова. Однако в Минздраве отметили, что почти 90% коек для больных коронавирусом в России занято.
Российские больницы не готовы ко второй волне коронавируса, считает 57% врачей, участвовавших в опросе RNC Pharma и «Доктор на работе». При этом Москва и Петербург более подготовлены, отмечают 19% столичных медиков. В регионах о необходимой оснащённости больниц сообщили только 8% врачей.
Руководитель «ковидного» госпиталя в Новосибирске Лариса Федина заметила, что больных стало больше, но вторая волна будет «мягче» первой: «Сейчас в нашей больнице есть и аппараты ИВЛ, и СИЗЫ. Так что уже никого вторая волна не пугает — все спокойно ждут её, будем работать. Надеюсь, всё закончится к февралю, мы снова будем работать в привычном режиме».
Осенний алмаз
В Москве почти нет людей в масках, а в метро вообще как на дебила смотреть будут если ты в маске.
Кстати, сегодня в Москве нагнули фитнесс клуб С.С.С.Р., ибо хрен ли у вас посетители бегают без масок и перчаток!
Будет решаться вопрос о возбуждении административных дел. Клубу грозит штраф до 500 тыс. рублей.
А сама спустила маску с носа, считай что нет ее
Таких же вот продавцов в магазинах штрафуют за это, сука
Очки и маску по-другому носить не получается. Либо ты без очков, но в маске, либо ты в очках, но без маски и со штрафом. А по итогу получается, что ты в очках и без маски, ибо она нос не прикрывает, отчего, по сути, не работает. Жопа, короче
Сто раз уже объясняли, как и где надо подвернуть маску, чтобы комфортно носить её с очками
С самого начала "масочного режима" наблюдаю исключительно формальное отношение. Если на кассе хотят видеть маску на покупателе, то достаточно её надеть только в момент оплаты.
Причём это доходит до абсурда, стоишь без маски всю очередь на кассе, подходишь, без маски все пробивают. На 3 секунды, пока карточку приложил - одел маску, потом снова снял. Нахуя такие меры? Хуй знает
Чем больше человек кашляет - тем меньше хочет носить маску, такая логика. Самолёты, улицы, любые общественные места - и в лицо прямо кашляют, даже рукой не закрываются.
Наверное, хотят побольше заразить людей, хоть чего-то в жизни добиться.