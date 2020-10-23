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Анатолий Чиквин
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Трамп и Байден поспорили на финальных дебатах о пандемии, российских деньгах и Линкольне. Обзор и реакция соцсетей Материал редакции

«Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале» и другие примечательные моменты, мемы и шутки.

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Фото Getty

В Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) состоялись финальные дебаты кандидатов в президенты США. В отличие от предыдущего раунда, во время которого Дональд Трамп регулярно перебивал и Джо Байдена, и модератора, встреча 22 октября прошла по новой схеме. Теперь на время ответа кандидата у оппонента отключали микрофон, после чего оба могли свободно дискутировать.

Ведущей впервые с 1992 года стала темнокожая женщина — корреспондент NBS News в Белом доме Кристен Уэлкер. Модератор задавала вопросы по заранее известным темам — и Трамп ещё перед дебатами критиковал их перечень, требуя уделить больше внимания внешней политике. Главными вопросами дебатов стали борьба с пандемией, положение американских семей, проблема расизма в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Байден вышел на сцену в чёрной маске и снял её, когда подошёл к трибуне. Трамп вышел к трибуне без маски.

The Recount @therecount
The presidential candidates greet their significant others.

#Debates2020 https://t.co/zvLhkWT2PM

По окончании дебатов оба кандидата ушли со сцены, не попрощавшись и без традиционных напутственных пожеланий. В соцсетях назвали Уэлкер одним из главных героев вечера, поскольку она провела непростую и эмоционально напряжённую встречу.

The Hill @thehill
Social media users praise Welker's debate moderating: "I hope Chris Wallace is taking notes" #Debates2020 http://hill.cm/ogm9xrX https://t.co/ViJlZYdFZw
Пользователи социальных сетей хвалят модератора дебатов Кристен Уэлкер: «Надеюсь, Крис Уоллес делает заметки» (Уоллес — модератор предыдущих дебатов)
Amber Athey @amber_athey
Kristen Welker deserves a lot of praise for how she moderated that debate tonight. She kept order, asked pertinent follow-up questions, and didn't make it about herself.
Кристен Уэлкер заслуживает большой похвалы за то, как она модерировала сегодняшние дебаты. Она следила за порядком, задавала уместные уточняющие вопросы и ничего не говорила о себе

Борьба с пандемией

Трамп представил радужную картину состояния США, заявив, что погибло гораздо меньше людей, чем предполагалось некоторыми прогнозами (наихудший сценарий, созданный Имперским колледжем Лондона предполагал, что 81 процент населения заразится и около 2,5 миллионов человек умрут). Он выразил уверенность, что отдельные всплески скоро пройдут, и отдельно остановился на том, что переболел коронавирусом сам и приобрёл иммунитет. «Всё больше и больше людей выздоравливают», — отметил Трамп.

Президент повторил своё заявление с предыдущих дебатов, пообещав вакцину от вируса «в течение нескольких недель». Однако после того, как модератор попросила конкретизировать это обещание, Трамп фактически ушёл от ответа, сказав, что это неточный срок. Он в очередной раз обвинил в появлении вируса Китай, отметив, что ни он, ни Байден не виноваты в том, что болезнь попала в США.

Байден в ответ сказал, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей — по официальным данным, после коронавируса в США погибли более 220 тысяч человек. Демократ обвинил оппонента в излишней медлительности и нарисовал мрачную перспективу в ближайшем будущем. «Мы вот-вот вступим в тёмную-тёмную зиму, и нет никакой уверенности, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года», — отметил Байден.

Трамп парировал, сказав, что не уверен, будет ли вообще та «тёмная-тёмная зима», о которой говорит Байден. По словам президента, теперь учёные знают о болезни гораздо больше, чем в начале, и страна всё больше открывается, а производство возобновляется.

Российские деньги и китайские счета

Настоящей тяжёлой артиллерией в этой серии дебатов стал взаимный обмен обвинениями в коррупции. Кандидаты обрушили друг на друга поток компромата, приписав каждый оппоненту связи с Китаем, Россией и даже Ираном.

Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Когда-нибудь тебе придётся объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас.

Дональд Трамп
президент США

Историю, на которую сослался Трамп, придали огласке в докладе сенатского комитета по внутренней безопасности. В докладе утверждалось, что инвестиционная компания Rosemont Seneca Thornton, одним из соучредителей которой был Хантер Байден, сын кандидата-демократа, получила 3,5 миллиона долларов от Елены Батуриной. Та якобы получала незаконные строительные контракты от своего мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Я не получал деньги из Китая, ты — да. Я не получал от Украины, ты — да. Я не получал из России, ты — да.

Дональд Трамп
президент США

Байден назвал не более чем «русской пешкой» личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который, по мнению кандидата от демократов, возглавлял кампанию по поиску компромата на него. Он вспомнил про встречу в декабре 2019 года Джулиани с украинским парламентарием Андреем Деркачём, которого в США считают российским агентом, и высказал убеждение, что адвокату просто скармливают дезинформацию.

«Я ни пенни не взял ни от одного государства», — отверг обвинения Трампа кандидат и тут же передразнил республиканца, предложив ему опубликовать свои налоговые декларации.

Россия тебе платит... Китай тебе платит... Опубликуй свои налоговые декларации или перестань говорить о коррупции!

Джо Байден
кандидат в президенты США
The Hill @thehill
Joe Biden to President Trump: "Release your tax return or stop talking about corruption." #Debates2020 https://t.co/iKZVkD8a4f
Джо Байден президенту Трампу: «Опубликуйте налоговую декларацию или перестаньте говорить о коррупции»

Байден заявил, что если кто и получает деньги от Китая и России, так это сам Трамп. Он напомнил о публикации The New York Times о секретных китайских счетах миллиардера, из которой следовало, что нынешний президент заплатил налогов в этой стране в 50 раз больше, чем в США.

Республиканец в ответ признал наличие счетов в Китае: «Я занимался бизнесом, у меня много банковских счетов, они повсюду», — отметил он, подчеркнув, что закрыл их в 2015 году, перед началом первой президентской кампании. Китай, по его словам действительно платит, но не ему напрямую, а в бюджет США, в который поступают импортные пошлины за продукты из этой страны.

Трамп: Китай платит, они платят миллиарды и миллиарды долларов. Я только что дал 28 миллиардов долларов нашим фермерам.

Байден: Налогоплательщик.

Трамп: Деньги. Это деньги налогоплательщиков. И я знаю конкретного, его зовут Китай.

Трамп вновь отверг обвинения, что он якобы не платил подоходный налог в течение 10 лет. Президент заявил, что в Налоговой службе к нему «ужасно несправедливы», если заявляют такое, и добавил, что он заплатил «миллионы и миллионы» долларов налогов в виде авансовых платежей. Глава государства также пообещал опубликовать свои налоговые декларации «как только мы закончим», но он уже говорил так и на прошлых дебатах.

Проблема расизма и Авраам Линкольн

Неожиданным героем вечера стал 16-й президент США республиканец Авраам Линкольн. Обсуждая проблемы расизма, оба кандидата не раз упомянули его в своих речах.

Никто не сделал больше для темнокожих, чем Дональд Трамп. Возможно, за исключением Авраама Линкольна, никто не сделал того, что сделал я.

Дональд Трамп
президент США

Обсуждение Линкольна, президента, при котором США отменили рабство, породило волну шуток в соцсетях, в которых пользователи отмечали внезапность появления этой фигуры в дискуссии.

Washington Post TikTok Guy 🎃 @davejorgenson
Abraham Lincoln weighs in https://t.co/F7JCmDxt2X
Washington Post TikTok Guy 🎃 @davejorgenson
Tonight is the night Abraham Lincoln became president
Сегодня вечером президентом стал Авраам Линкольн

Байден подверг сомнению достижения Трампа, указав, что биография самого Линкольна далеко не безупречна.

Авраам Линкольн — один из самых расистских президентов, которые у нас были в современной истории. Он подливал масла в огонь каждого расиста. Всех до единого.

Джо Байден
кандидат в президенты США

Республиканец стал возражать Байдену и так появилась самая запоминающаяся цитата дебатов: «Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале» (I'm the least racist person in this room).

Complex @Complex
President Trump: "I'm the least racist person in this room.”

#Debates2020  http://bit.ly/2Hr6Gqz

https://t.co/qzCv9RsBZY

В соцсетях остановились на том, что президент США сказал так перед темнокожей ведущей. Сама Уэлкер продолжила давить на Трампа, требуя от него полноценно ответить американцам, которые обеспокоены его «расистскими» поступками. Президент ушёл от прямого ответа, сказав, что «люди могут думать о нём всё, угодно».

Я даже не вижу зрителей, потому что темно, но мне всё равно, кто в зале. Я последний, кого здесь можно назвать расистом.

Дональд Трамп
президент США
Professor Snape @_Snape_
Lord Voldemort was the least racist Dark Lord.

#DebateTonight #Debates2020
Лорд Волдеморт был наименее расистским Тёмным Лордом
Sarah Cooper @sarahcpr
Trump: I am the least racist person here! Out of everyone! I can’t even see the audience because they’re so dark too many Black people
Трамп: Я здесь наименее расистский человек! Из всех! Я даже не могу видеть публику, потому что они такие тёмные, слишком много чёрных
Men’s Rice Activist @the_ena_da
Trump saying “I’m the least racist person in this room“ after years and years of racist remarks and even discriminatory business practices is like Ted Bundy walking into a courtroom and saying “I’m the least murderous person in this room” goofy shit🤪
Трамп говорит: «Я последний, кого здесь можно назвать расистом» после многих лет расистских высказываний и дискриминационных методов ведения бизнеса — это примерно как Тед Банди (серийный убийца — прим. ред.), который входит в зал суда и говорит: «Я последний, кого здесь можно назвать убийцей». Бессмыслица!
Daniel 'danbanbam' Spencer @danbanbam
"I'm the least racist person in the room!"

Kristin Welker: https://t.co/fjiQ51mT3b
Yara shahidi @YaraShahidi
Also, can we take a second to acknowledge that Trump said to Kristen Welker... A BLACK WOMAN ... that he's the least racist person in the room #Debates2020
Также давайте выделим секундочку, чтобы признать, что Трамп сказал Кристен Уэлкер ... ТЕМНОКОЖЕЙ ЖЕНЩИНЕ ... что он последний, кого здесь можно назвать расистом
Eric Cox @EricCoxTV
The most memorable part of the debate for me: President Trump said "I'm the least racist person in this room."

Kristen Welker, a black woman, was in the room.

#PresidentialDebate2020 #Debates2020 https://t.co/xf8Qo4QEpO
Самая запоминающаяся для меня часть дебатов: президент Трамп сказал: «Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале».Кристен Уэлкер, темнокожая женщина, была там
Aubrey O'Day @AubreyODay
wait a minute.. isn’t the ‘least racist person in a room’ STILL A RACIST?! #Debates2020
Минуточку, а разве «последний, кого можно назвать расистом в этом зале» НЕ ВСЁ РАВНО РАСИСТ?!

Байден не преминул воспользоваться возможностью перейти в контратаку на президента. Неизвестно, было ли это домашней заготовкой, или просто демократ случайно оговорился, но, критикуя Трампа, он исказил название ультраправой группировки «Proud Boys» (Гордые парни), превратив их в «Poor Boys» (Бедных парней»).

Он запрещает мусульманам, потому что они мусульмане... Он сделал всё ещё хуже по всем направлениям. Он сказал о бедных парнях, когда мы в последний раз были здесь на сцене: «Отойдите и ждите». Этот парень — собачий свисток размером с сирену!

Джо Байден
кандидат в президенты США
Steadman™ @AsteadWesley
proud boys ---> poor boys ---> broke bois
jess mcintosh @jess_mc
"Poor Boys" is great I vote we keep it.
«Бедные парни» — это здорово, я голосую, чтобы так и оставить
Avi Bueno @Avi_Bueno
Biden slipped up there, but fuck it, let's go with it - we'll call them the Poor Boys from now on.
Байден оговорился, но, чёрт возьми, давайте подхватим — с этого момента мы будем называть их бедными парнями
The Hill @thehill
People embrace rebranding of "Proud Boys" to "Poor Boys" after Biden misspeaks #Debates2020 http://hill.cm/QLjjU22 https://t.co/uBapc2L4tl
Люди приветствуют ребрендинг «Proud Boys» в «Poor Boys» после того, как Байден оговорился

Мигранты

Байден признал, что он и бывший президент-демократ Барак Обама «совершили ошибку», потому что не добились всеобъемлющей иммиграционной реформы. Он сделал это замечание после того, как Трамп стал защищать политику своей администрации по разделению семей на границе — шаг, который раскритиковали и отменили ещё в 2018 году. Однако с тех пор родители более чем 500 детей, разлучённых в соответствии с этим решением, так и остались не найдены.

По словам Байдена, то, что произошло с этими детьми, то, что они содержатся теперь без родителей в миграционных центрах — это преступление. Трамп вернул Байдену обвинение, заметив, что эти центры были построены ещё при администрации Обамы. «Кто построил клетки, Джо? Поговорим о том, кто построил клетки!», — отметил Трамп.

Байден также пообещал в первые 100 дней своего президентства «наметить путь» для обретения гражданства 11 миллионам нелегальных иммигрантов, находящихся в США.

Bryan Behar @bryanbehar
Trump responded to Biden’s reiteration that 500 kids can’t find their families by muttering “Good.”

This is literally the only thing you need to know about the last 4 years in America. #Debates2020
Трамп ответил на повторение Байдена о том, что 500 детей не могут найти свои семьи, пробормотав «Хорошо». Это буквально всё, что вам нужно знать о последних четырёх годах жизни в Америке
The Dude's Abidin' with Biden @iDudeness
"They are so well taken care of..." ~ Donald Trump 10.22.20
#Debates2020 https://t.co/rp7Fc8vP9n
«О них так хорошо заботятся». Дональд Трамп, 22 октября 2020 года

Национальная безопасность

Байден раскритиковал Трампа за то, что тот «рекламирует» свои дружеские отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, но по сути так и не достиг серьёзного прогресса в денуклеаризации полуострова. Президент возразил, что, по крайней мере руководство в Пхеньяне идёт с ним на контакт, в отличие от Барака Обамы. Глава государства отметил, что его дружба с лидером Северной Кореи помогла сохранить мир в регионе. «Мы не воюем, у нас хорошие отношения», — подчеркнул он.

Это всё равно что сказать, что у нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически вторгся в остальную Европу. Давай!

Джо Байден
кандидат в президенты США

Страховка и минимальная зарплата

Трамп подтвердил намерение отменить систему медицинского страхования Obamacare на «совершенно новую», однако не указал детали плана. По его словам, он надеется завоевать на этих выборах большинство для Республиканской партии в Палате представителей, и тогда утверждение программы станет возможным. Байден возразил, что Трамп обещал представить свой план в 2017, 2018 и 2019, 2020 годах, но его так никто и не увидел. Демократ сказал о планах не только оставить, но и расширить Obamacare, назвав его новую модификацию Bidencare.

Далее кандидаты поспорили о положении малого бизнеса в стране и обсудили, как скажется на нём возможное повышение минимальной заработной платы до 15 долларов за час (сейчас на федеральном уровне без надбавок 7-8 долларов). Байден заявил, что поддерживает это предложение, поскольку в условиях пандемии придётся спасать малый бизнес. «Каждый шестой из них идёт ко дну. Они не смогут подняться без нашей помощи». Трамп возразил, что повышение минимальной зарплаты напрямую никак не скажется на судьбе малого бизнеса.

Изменение климата

Трамп и Байден заняли противоположные позиции по изменению климата. Демократ назвал это «экзистенциальной угрозой человечеству», республиканец же настоял на необходимости выхода из глобальных климатических соглашений.

Посмотрите на Китай. Как же там грязно! Посмотрите на Россию, посмотрите на Индию. Там грязно, воздух грязный! Я вывел нас из Парижского соглашения, потому что нам предстояло потратить триллионы долларов, а с нами обошлись так несправедливо — это разрушило бы наш бизнес!

Дональд Трамп
президент США

Байден взял на себя обязательство в случае избрания вновь присоединиться к Парижскому климатическому соглашению и заявил, что его план позволит создать новые рабочие места в экологически чистой энергетической отрасли. Демократ пообещал, что отдаст приоритет возобновляемым источникам энергии, таким как солнце и ветер, а нефтяная промышленность постепенно будет сворачиваться. Байден подчеркнул, что переход будет постепенным, но сказал, что хочет перейти к нулевым выбросам в производстве энергии к 2035 году.

Ремарка соперника о сокращении добычи нефти вызвала удивлённую реакцию президента: он назвал эти слова «сильным заявлением», поскольку нефтяная промышленность является важной частью экономики нескольких штатов.

Adam Best @adamcbest
“China and India are filthy”

“Immigrants have low IQs”

Says “I‘m the least racist person in the room” to a black woman moderator.

Trump wasn’t “disciplined” or “restrained.” He soaked the national audience with a fire hose of bigotry. #Debates2020
«Китай и Индия грязные», «У иммигрантов низкий IQ», сказать «Я последний, кого здесь можно назвать расистом» темнокожей женщине-модератору.Трамп не был «дисциплинирован» или «сдержан». Он залил аудиторию пожарным шлангом фанатизма

Трамп повторил свой старый тезис, что ветряные электростанции негативно влияют на окружающую среду, выбрасывая парниковые газы в атмосферу, а также убивают птиц. Последнее утверждение пользователи соцсетей встретили со скепсисом — многие учёные считают его как минимум спорным.

Telebot @sebalitio
Trump "Wind... kills birds" #Debates2020 https://t.co/T02LtQ0CbX
Armaní Najaé @ArmaniNajae
Trump said the wind killing the birds https://t.co/gdG9YFzuuq
spooky jarvis johnson @jarvis
trump said BLM

Bird
Lives
Matter

Вместо итогов

В заключении каждого из кандидатов спросили, что они скажут на инаугурации американцам, включая тех, кто не голосовал за них.

Трамп сказал, что страну объединит экономический успех, но это произойдёт не при Байдене: «Он хочет поднять налоги для всех, это убьёт его». По словам Трампа, если изберут Байдена, то начнётся такая депрессия, которой не было до сих пор, и это «будет очень печальный день для страны».

В ответном слове Байден пообещал, что будет «президентом для всех», независимо от того, кто голосовал за него, а кто против. «Мы собираемся предпочесть науку фантастике. Мы собираемся предпочесть надежду страху», — заключил демократ.

Дебаты шли полтора часа, из которых Трампу досталось на 3,5 минуты эфирного времени больше. Он гораздо чаще перебивал своего оппонента, но модератор каждый раз останавливала его. По мнению СМИ, действующий президент выглядел в этом раунде гораздо увереннее, однако неизвестно, смогло ли это как-то отразиться на его рейтинге за 12 дней до выборов.

По итогам каждый из кандидатов традиционно объявил о своей победе на дебатах и призвал сторонников голосовать за себя на выборах.

Joe Biden @JoeBiden
Let’s go win this, folks.

http://iwillvote.com
Давайте победим, ребята
Political Polls @Politics_Polls
Who did you think did the better job or won tonight's presidential debate?
Biden 54% (+19)
Trump 35%

@YouGovAmerica/@CBSNewsPoll, Among Debate Watchers

#Debates2020 https://t.co/rdXFmvS4UZ
Donald J. Trump @realDonaldTrump
https://t.co/cC37vJYagA
Confirm #ACB🇺🇸🗽 @Respctful
I'll just leave this here.
#Debates2020 https://t.co/7Vt0vD8o10
Я просто оставлю это здесь
Ronna McDaniel @GOPChairwoman
For those keeping score, moderator interruptions for each candidate:

Biden: 8
Trump: 41

Despite this, @realDonaldTrump beat Biden and effectively laid out the case for Four More Years!

#Debates2020
Модератор прерывал каждого кандидата столько: Байдена — 8, Трампа — 41. Несмотря на это, Трамп одолел Байдена и эффективно изложил аргументы в пользу ещё четырёх лет!
Kash @high_kash
I can’t unsee it now 😂😂#Debates2020 #DebateTonight https://t.co/E0UW9JLCCq
Не могу это развидеть
•⃞ @bttmkun
Tonight’s debate summed up #Debates2020 https://t.co/PHFkAUgnqY
Justina Amuso @amuso_justina
This is funniest stuff ever 🤣🤣...exactly how I feel...#Debates2020 https://t.co/kiKaXAY5VP
🍬🎃 presidential push 2 talk button ✊🏽 @Vergiliaux
I hoped the mute button would win the debate. https://t.co/fuuTOtKkQQ
Я надеялся, что кнопка отключения звука выиграет дебаты
Steve @SeeSteve
#Debates2020 #DebateTonight #PresidentialDebate2020 mute button guy backstage: https://t.co/aXCwcNfRcr
Ahmed Ali @MrAhmednurAli
The person with their finger on the mute button needs to be replaced.

#Debates2020 https://t.co/Rq5uzaFQfD
Нужно заменить человека, у которого был палец на кнопке отключения звука

#сша #выборы #трамп #дебаты

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41 комментарий
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Роман Чернов

7

Обожаю вот это:
Трамп сказал Кристен Уэлкер ... ЧЁРНОЙ ЖЕНЩИНЕ ... что он последний, кого можно назвать расистом

Чёрная же не может быть расистом, ну да, ну да

Ответить

Андрей Когут

Роман
3

Да они самые главные расисты

Ответить

A big purple banana 🍆

Роман
0

Как минимум 8к хуесосов так считают

Ответить

Годовой кот

2

Опять "статья" о каких-то ноунейм петушках.

Ответить

Сергей Васильев

1

Далее кандидаты поспорили о положении малого бизнеса в стране и обсудили, как скажется на нём возможное повышение минимальной заработной платы до 15 долларов за час (сейчас на федеральном уровне без надбавок 7-8 долларов). Байден заявил, что поддерживает это предложение, поскольку в условиях пандемии придётся спасать малый бизнес. «Каждый шестой из них идёт ко дну. Они не смогут подняться без нашей помощи».

Как подъём минимальной ЗП поможет малому бизнесу?

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
1

Бизнес наконец-то поймёт что легально нанимать бессмысленно и будет набирать нелегалов, избегая налоги

Ответить

Anton Gostev

Илья
0

В итоге носители кандидатских/докторских степеней в gender studies, которые хотят работать на самых низкооплачиваемых работах, будут винить нелегалов за то, что те забрали у них рабочие места. А другая часть выжившего бизнеса перейдет на автоматизацию, в том или ином виде, сокращая расходы на сильно подорожавшую неквалифицированную рабочую силу.
Похоже на план засланных агентов

Ответить

Anton Gostev

Сергей
0

Быстро избавит от мучений, отправив на тот свет

Ответить

Anton Gostev

1

Зачем нам какие-то заморские дебаты, давайте российские

Ответить

solawind

Anton
0

https://tjournal.ru/flood/226193

Запись в подсайте Офтоп — Офтоп на TJ
Запись в подсайте Офтоп — Офтоп на TJ
tjournal.ru
Ответить

Anton Gostev

solawind
0

Это не дебаты 

Ответить

solawind

Anton
0

другого нет

Ответить

Михаил Набоков

Anton
–1

с КЛОУНАМИ

Ответить

van der Pusch

1

Президент повторил своё заявление с предыдущих дебатов, пообещав вакцину от вируса «в течение нескольких недель».

Тем временем Pfizer/BioNTech:

Ответить

Kir Kirsky

1

Моча и говно схлестнулись. Желаю демам просрать этому клоуну снова, может они в чувство придут. А то заперлись в своем манямирке и гниют там.

Ответить

Санитарный пёс_анон

–1

Трамп победит, можно было и не устраивать эти шоу.

Ответить

Bad Mother Fucker

Санитарный
1

Путин победит, можно было и не устраивать эти шоу

Ответить

Просто Тимуррр

0

Чота я не вкурил. Если оно уже дебатируют, как Кенни Вест может включиться в президентскую гонку если он ещё только запустил свой мерч?

Ответить

Сергей Звезда

Просто
0

Канье просто занимается маркетингом. За него и проголосовать-то могут не во всех штатах: основная гонка разворачивается между двумя кандидатами, а остальные априори мимо

Ответить

Taktischer Corgi

0

Трампибайден какой-то

Ответить

Lofoten Forsake

0

Намного лучше прошли эти дебаты. Хоть немного понял, кто что говорит.

Ответить

Элементарный корабль

0

Знатоки русского языка, почему здесь нужна запятая?
Опубликуй свои налоговые декларации, или перестань говорить о коррупции!

Ответить

Dmitry Yashin

Элементарный
0

Потому что это сложносочинённое предложение с союзом "или".

Ответить

Элементарный корабль

Dmitry
0

Почему, здесь же: ты опубликуй, ты перестань.

Ответить

Dmitry Yashin

Элементарный
0

Ну. По этой логике, это сложносочинённое предложение, части которого связаны союзом "или". В таких случаях запятая нужна.

Ответить

Элементарный корабль

Dmitry
0

Ладно, пойду искать примеры. Всегда думал, что запятую нужно ставить, например если "Опубликуй декларации, или я не перестану напоминать тебе об этом".

Ответить

Dmitry Yashin

Элемент…
0

Это другой случай - здесь противопоставление, поэтому нужно ставить

Ответить

Романелло Кивогенс

Dmitry
0

Давайте поступим проще. Во фразе "Опубликуй или перестань" нужна запятая? Очевидно, что нет. А в предложении "Опубликуй или перестань говорить"? По-моему тоже. Так где же то самое ключевое слово, которое и порождает необходимость поставить запятую?

Ответить

Dmitry Yashin

Элементарный
0

Хотя, с другой стороны, это ж побудительное предложение. а значит, нихуя ставить не надо.

Ответить

Элементарный корабль

0

Каково Путину сидеть в бункере, зная, что он никогда не сможет унизить оппонента в дебатах? Трамп вон как настоящая альфа себя ведёт.

Ответить

Мощный Каковощи

0

"Получал деньги от Путина через жену Лужкова"))) был бы жив Юрий Михайлович, он бы наверное вдоволь насмеялся. Связать Лужкова с Путиным это конечно сильно

Ответить

Испанский томагавк_два

0

Сорта говна. Обама был норм президентом

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alexferman

0

Я даже не вижу зрителей, потому что темно

Негры в зале, наверное, охренели

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Jan Lemon

0

«Кристен Уэлкер заслуживает большой похвалы за то, как она модерировала сегодняшние дебаты. Она следила за порядком, задавала уместные уточняющие вопросы и ничего не говорила о себе»

Заслуживает большлй похвалы, серьезно? Я думал это ее работа. 

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Valeria Makarova

Jan
0

По сравнению с другими модераторами, которые думали, что они с кандидатами сидят на кухне и обсуждают политику под пиво с орешками

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Совместный торшер

0

А слово "black" уже надо писать с заглавной или пока есть выбор?

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Максим Куликов

0

Кому лень читать:
- ты же просто сэндвич с дерьмом
- нет, это ты сэндвич с дерьмом

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Владимир Красильников

0

Очень важный вопрос: может ли женщина с фотографии считаться черной?

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Bad Mother Fucker

Владимир
0

смотря кем

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So Dope

–1

Байдэн на мумию похож малость)

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Санитарный пёс_анон

So
–1

Ботокс называется. Чего не шутить про это.

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