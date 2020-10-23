«Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале» и другие примечательные моменты, мемы и шутки.

В закладки

Фото Getty

В Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) состоялись финальные дебаты кандидатов в президенты США. В отличие от предыдущего раунда, во время которого Дональд Трамп регулярно перебивал и Джо Байдена, и модератора, встреча 22 октября прошла по новой схеме. Теперь на время ответа кандидата у оппонента отключали микрофон, после чего оба могли свободно дискутировать. Ведущей впервые с 1992 года стала темнокожая женщина — корреспондент NBS News в Белом доме Кристен Уэлкер. Модератор задавала вопросы по заранее известным темам — и Трамп ещё перед дебатами критиковал их перечень, требуя уделить больше внимания внешней политике. Главными вопросами дебатов стали борьба с пандемией, положение американских семей, проблема расизма в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Байден вышел на сцену в чёрной маске и снял её, когда подошёл к трибуне. Трамп вышел к трибуне без маски.

По окончании дебатов оба кандидата ушли со сцены, не попрощавшись и без традиционных напутственных пожеланий. В соцсетях назвали Уэлкер одним из главных героев вечера, поскольку она провела непростую и эмоционально напряжённую встречу.

The Hill @thehill http://hill.cm/ogm9xrX https://t.co/ViJlZYdFZw Social media users praise Welker's debate moderating: "I hope Chris Wallace is taking notes" #Debates2020 Пользователи социальных сетей хвалят модератора дебатов Кристен Уэлкер: «Надеюсь, Крис Уоллес делает заметки» (Уоллес — модератор предыдущих дебатов)

Amber Athey @amber_athey Kristen Welker deserves a lot of praise for how she moderated that debate tonight. She kept order, asked pertinent follow-up questions, and didn't make it about herself. Кристен Уэлкер заслуживает большой похвалы за то, как она модерировала сегодняшние дебаты. Она следила за порядком, задавала уместные уточняющие вопросы и ничего не говорила о себе

Борьба с пандемией

Трамп представил радужную картину состояния США, заявив, что погибло гораздо меньше людей, чем предполагалось некоторыми прогнозами (наихудший сценарий, созданный Имперским колледжем Лондона предполагал, что 81 процент населения заразится и около 2,5 миллионов человек умрут). Он выразил уверенность, что отдельные всплески скоро пройдут, и отдельно остановился на том, что переболел коронавирусом сам и приобрёл иммунитет. «Всё больше и больше людей выздоравливают», — отметил Трамп.

Президент повторил своё заявление с предыдущих дебатов, пообещав вакцину от вируса «в течение нескольких недель». Однако после того, как модератор попросила конкретизировать это обещание, Трамп фактически ушёл от ответа, сказав, что это неточный срок. Он в очередной раз обвинил в появлении вируса Китай, отметив, что ни он, ни Байден не виноваты в том, что болезнь попала в США.

Байден в ответ сказал, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей — по официальным данным, после коронавируса в США погибли более 220 тысяч человек. Демократ обвинил оппонента в излишней медлительности и нарисовал мрачную перспективу в ближайшем будущем. «Мы вот-вот вступим в тёмную-тёмную зиму, и нет никакой уверенности, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года», — отметил Байден.

Трамп парировал, сказав, что не уверен, будет ли вообще та «тёмная-тёмная зима», о которой говорит Байден. По словам президента, теперь учёные знают о болезни гораздо больше, чем в начале, и страна всё больше открывается, а производство возобновляется.

Российские деньги и китайские счета

Настоящей тяжёлой артиллерией в этой серии дебатов стал взаимный обмен обвинениями в коррупции. Кандидаты обрушили друг на друга поток компромата, приписав каждый оппоненту связи с Китаем, Россией и даже Ираном.

Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Когда-нибудь тебе придётся объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас. Дональд Трамп президент США

Историю, на которую сослался Трамп, придали огласке в докладе сенатского комитета по внутренней безопасности. В докладе утверждалось, что инвестиционная компания Rosemont Seneca Thornton, одним из соучредителей которой был Хантер Байден, сын кандидата-демократа, получила 3,5 миллиона долларов от Елены Батуриной. Та якобы получала незаконные строительные контракты от своего мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Я не получал деньги из Китая, ты — да. Я не получал от Украины, ты — да. Я не получал из России, ты — да. Дональд Трамп президент США

Байден назвал не более чем «русской пешкой» личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который, по мнению кандидата от демократов, возглавлял кампанию по поиску компромата на него. Он вспомнил про встречу в декабре 2019 года Джулиани с украинским парламентарием Андреем Деркачём, которого в США считают российским агентом, и высказал убеждение, что адвокату просто скармливают дезинформацию.

«Я ни пенни не взял ни от одного государства», — отверг обвинения Трампа кандидат и тут же передразнил республиканца, предложив ему опубликовать свои налоговые декларации.

Россия тебе платит... Китай тебе платит... Опубликуй свои налоговые декларации или перестань говорить о коррупции! Джо Байден кандидат в президенты США

The Hill @thehill https://t.co/iKZVkD8a4f Joe Biden to President Trump: "Release your tax return or stop talking about corruption." #Debates2020 Джо Байден президенту Трампу: «Опубликуйте налоговую декларацию или перестаньте говорить о коррупции»

Байден заявил, что если кто и получает деньги от Китая и России, так это сам Трамп. Он напомнил о публикации The New York Times о секретных китайских счетах миллиардера, из которой следовало, что нынешний президент заплатил налогов в этой стране в 50 раз больше, чем в США.

Республиканец в ответ признал наличие счетов в Китае: «Я занимался бизнесом, у меня много банковских счетов, они повсюду», — отметил он, подчеркнув, что закрыл их в 2015 году, перед началом первой президентской кампании. Китай, по его словам действительно платит, но не ему напрямую, а в бюджет США, в который поступают импортные пошлины за продукты из этой страны.

Трамп: Китай платит, они платят миллиарды и миллиарды долларов. Я только что дал 28 миллиардов долларов нашим фермерам. Байден: Налогоплательщик. Трамп: Деньги. Это деньги налогоплательщиков. И я знаю конкретного, его зовут Китай.

Трамп вновь отверг обвинения, что он якобы не платил подоходный налог в течение 10 лет. Президент заявил, что в Налоговой службе к нему «ужасно несправедливы», если заявляют такое, и добавил, что он заплатил «миллионы и миллионы» долларов налогов в виде авансовых платежей. Глава государства также пообещал опубликовать свои налоговые декларации «как только мы закончим», но он уже говорил так и на прошлых дебатах.

Проблема расизма и Авраам Линкольн

Неожиданным героем вечера стал 16-й президент США республиканец Авраам Линкольн. Обсуждая проблемы расизма, оба кандидата не раз упомянули его в своих речах.

Никто не сделал больше для темнокожих, чем Дональд Трамп. Возможно, за исключением Авраама Линкольна, никто не сделал того, что сделал я. Дональд Трамп президент США

Обсуждение Линкольна, президента, при котором США отменили рабство, породило волну шуток в соцсетях, в которых пользователи отмечали внезапность появления этой фигуры в дискуссии.

Washington Post TikTok Guy 🎃 @davejorgenson Tonight is the night Abraham Lincoln became president Сегодня вечером президентом стал Авраам Линкольн

Байден подверг сомнению достижения Трампа, указав, что биография самого Линкольна далеко не безупречна.

Авраам Линкольн — один из самых расистских президентов, которые у нас были в современной истории. Он подливал масла в огонь каждого расиста. Всех до единого. Джо Байден кандидат в президенты США

Республиканец стал возражать Байдену и так появилась самая запоминающаяся цитата дебатов: «Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале» (I'm the least racist person in this room).

В соцсетях остановились на том, что президент США сказал так перед темнокожей ведущей. Сама Уэлкер продолжила давить на Трампа, требуя от него полноценно ответить американцам, которые обеспокоены его «расистскими» поступками. Президент ушёл от прямого ответа, сказав, что «люди могут думать о нём всё, угодно».

Я даже не вижу зрителей, потому что темно, но мне всё равно, кто в зале. Я последний, кого здесь можно назвать расистом. Дональд Трамп президент США

Professor Snape @_Snape_



#DebateTonight #Debates2020 Lord Voldemort was the least racist Dark Lord. Лорд Волдеморт был наименее расистским Тёмным Лордом

Sarah Cooper @sarahcpr Trump: I am the least racist person here! Out of everyone! I can’t even see the audience because they’re so dark too many Black people Трамп: Я здесь наименее расистский человек! Из всех! Я даже не могу видеть публику, потому что они такие тёмные, слишком много чёрных

Men’s Rice Activist @the_ena_da Trump saying “I’m the least racist person in this room“ after years and years of racist remarks and even discriminatory business practices is like Ted Bundy walking into a courtroom and saying “I’m the least murderous person in this room” goofy shit🤪 Трамп говорит: «Я последний, кого здесь можно назвать расистом» после многих лет расистских высказываний и дискриминационных методов ведения бизнеса — это примерно как Тед Банди (серийный убийца — прим. ред.), который входит в зал суда и говорит: «Я последний, кого здесь можно назвать убийцей». Бессмыслица!

Yara shahidi @YaraShahidi Also, can we take a second to acknowledge that Trump said to Kristen Welker... A BLACK WOMAN ... that he's the least racist person in the room #Debates2020 Также давайте выделим секундочку, чтобы признать, что Трамп сказал Кристен Уэлкер ... ТЕМНОКОЖЕЙ ЖЕНЩИНЕ ... что он последний, кого здесь можно назвать расистом

Eric Cox @EricCoxTV



Kristen Welker, a black woman, was in the room.



#PresidentialDebate2020 #Debates2020 https://t.co/xf8Qo4QEpO The most memorable part of the debate for me: President Trump said "I'm the least racist person in this room."Kristen Welker, a black woman, was in the room. Самая запоминающаяся для меня часть дебатов: президент Трамп сказал: «Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале».Кристен Уэлкер, темнокожая женщина, была там

Aubrey O'Day @AubreyODay wait a minute.. isn’t the ‘least racist person in a room’ STILL A RACIST?! #Debates2020 Минуточку, а разве «последний, кого можно назвать расистом в этом зале» НЕ ВСЁ РАВНО РАСИСТ?!

Байден не преминул воспользоваться возможностью перейти в контратаку на президента. Неизвестно, было ли это домашней заготовкой, или просто демократ случайно оговорился, но, критикуя Трампа, он исказил название ультраправой группировки «Proud Boys» (Гордые парни), превратив их в «Poor Boys» (Бедных парней»).

Он запрещает мусульманам, потому что они мусульмане... Он сделал всё ещё хуже по всем направлениям. Он сказал о бедных парнях, когда мы в последний раз были здесь на сцене: «Отойдите и ждите». Этот парень — собачий свисток размером с сирену! Джо Байден кандидат в президенты США

Steadman™ @AsteadWesley proud boys ---> poor boys ---> broke bois

jess mcintosh @jess_mc "Poor Boys" is great I vote we keep it. «Бедные парни» — это здорово, я голосую, чтобы так и оставить

Avi Bueno @Avi_Bueno Biden slipped up there, but fuck it, let's go with it - we'll call them the Poor Boys from now on. Байден оговорился, но, чёрт возьми, давайте подхватим — с этого момента мы будем называть их бедными парнями

Мигранты

Байден признал, что он и бывший президент-демократ Барак Обама «совершили ошибку», потому что не добились всеобъемлющей иммиграционной реформы. Он сделал это замечание после того, как Трамп стал защищать политику своей администрации по разделению семей на границе — шаг, который раскритиковали и отменили ещё в 2018 году. Однако с тех пор родители более чем 500 детей, разлучённых в соответствии с этим решением, так и остались не найдены.

По словам Байдена, то, что произошло с этими детьми, то, что они содержатся теперь без родителей в миграционных центрах — это преступление. Трамп вернул Байдену обвинение, заметив, что эти центры были построены ещё при администрации Обамы. «Кто построил клетки, Джо? Поговорим о том, кто построил клетки!», — отметил Трамп.

Байден также пообещал в первые 100 дней своего президентства «наметить путь» для обретения гражданства 11 миллионам нелегальных иммигрантов, находящихся в США.

Bryan Behar @bryanbehar



This is literally the only thing you need to know about the last 4 years in America. Trump responded to Biden’s reiteration that 500 kids can’t find their families by muttering “Good.”This is literally the only thing you need to know about the last 4 years in America. #Debates2020 Трамп ответил на повторение Байдена о том, что 500 детей не могут найти свои семьи, пробормотав «Хорошо». Это буквально всё, что вам нужно знать о последних четырёх годах жизни в Америке

Национальная безопасность

Байден раскритиковал Трампа за то, что тот «рекламирует» свои дружеские отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, но по сути так и не достиг серьёзного прогресса в денуклеаризации полуострова. Президент возразил, что, по крайней мере руководство в Пхеньяне идёт с ним на контакт, в отличие от Барака Обамы. Глава государства отметил, что его дружба с лидером Северной Кореи помогла сохранить мир в регионе. «Мы не воюем, у нас хорошие отношения», — подчеркнул он.

Это всё равно что сказать, что у нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически вторгся в остальную Европу. Давай! Джо Байден кандидат в президенты США

Страховка и минимальная зарплата

Трамп подтвердил намерение отменить систему медицинского страхования Obamacare на «совершенно новую», однако не указал детали плана. По его словам, он надеется завоевать на этих выборах большинство для Республиканской партии в Палате представителей, и тогда утверждение программы станет возможным. Байден возразил, что Трамп обещал представить свой план в 2017, 2018 и 2019, 2020 годах, но его так никто и не увидел. Демократ сказал о планах не только оставить, но и расширить Obamacare, назвав его новую модификацию Bidencare.

Далее кандидаты поспорили о положении малого бизнеса в стране и обсудили, как скажется на нём возможное повышение минимальной заработной платы до 15 долларов за час (сейчас на федеральном уровне без надбавок 7-8 долларов). Байден заявил, что поддерживает это предложение, поскольку в условиях пандемии придётся спасать малый бизнес. «Каждый шестой из них идёт ко дну. Они не смогут подняться без нашей помощи». Трамп возразил, что повышение минимальной зарплаты напрямую никак не скажется на судьбе малого бизнеса.

Изменение климата

Трамп и Байден заняли противоположные позиции по изменению климата. Демократ назвал это «экзистенциальной угрозой человечеству», республиканец же настоял на необходимости выхода из глобальных климатических соглашений.

Посмотрите на Китай. Как же там грязно! Посмотрите на Россию, посмотрите на Индию. Там грязно, воздух грязный! Я вывел нас из Парижского соглашения, потому что нам предстояло потратить триллионы долларов, а с нами обошлись так несправедливо — это разрушило бы наш бизнес! Дональд Трамп президент США

Байден взял на себя обязательство в случае избрания вновь присоединиться к Парижскому климатическому соглашению и заявил, что его план позволит создать новые рабочие места в экологически чистой энергетической отрасли. Демократ пообещал, что отдаст приоритет возобновляемым источникам энергии, таким как солнце и ветер, а нефтяная промышленность постепенно будет сворачиваться. Байден подчеркнул, что переход будет постепенным, но сказал, что хочет перейти к нулевым выбросам в производстве энергии к 2035 году.

Ремарка соперника о сокращении добычи нефти вызвала удивлённую реакцию президента: он назвал эти слова «сильным заявлением», поскольку нефтяная промышленность является важной частью экономики нескольких штатов.

Adam Best @adamcbest



“Immigrants have low IQs”



Says “I‘m the least racist person in the room” to a black woman moderator.



Trump wasn’t “disciplined” or “restrained.” He soaked the national audience with a fire hose of bigotry. “China and India are filthy”“Immigrants have low IQs”Says “I‘m the least racist person in the room” to a black woman moderator.Trump wasn’t “disciplined” or “restrained.” He soaked the national audience with a fire hose of bigotry. #Debates2020 «Китай и Индия грязные», «У иммигрантов низкий IQ», сказать «Я последний, кого здесь можно назвать расистом» темнокожей женщине-модератору.Трамп не был «дисциплинирован» или «сдержан». Он залил аудиторию пожарным шлангом фанатизма

Трамп повторил свой старый тезис, что ветряные электростанции негативно влияют на окружающую среду, выбрасывая парниковые газы в атмосферу, а также убивают птиц. Последнее утверждение пользователи соцсетей встретили со скепсисом — многие учёные считают его как минимум спорным.

spooky jarvis johnson @jarvis trump said BLM



Bird

Lives

Matter

Вместо итогов

В заключении каждого из кандидатов спросили, что они скажут на инаугурации американцам, включая тех, кто не голосовал за них.

Трамп сказал, что страну объединит экономический успех, но это произойдёт не при Байдене: «Он хочет поднять налоги для всех, это убьёт его». По словам Трампа, если изберут Байдена, то начнётся такая депрессия, которой не было до сих пор, и это «будет очень печальный день для страны».

В ответном слове Байден пообещал, что будет «президентом для всех», независимо от того, кто голосовал за него, а кто против. «Мы собираемся предпочесть науку фантастике. Мы собираемся предпочесть надежду страху», — заключил демократ.

Дебаты шли полтора часа, из которых Трампу досталось на 3,5 минуты эфирного времени больше. Он гораздо чаще перебивал своего оппонента, но модератор каждый раз останавливала его. По мнению СМИ, действующий президент выглядел в этом раунде гораздо увереннее, однако неизвестно, смогло ли это как-то отразиться на его рейтинге за 12 дней до выборов.

По итогам каждый из кандидатов традиционно объявил о своей победе на дебатах и призвал сторонников голосовать за себя на выборах.

Ronna McDaniel @GOPChairwoman



Biden: 8

Trump: 41



Despite this,



#Debates2020 For those keeping score, moderator interruptions for each candidate:Biden: 8Trump: 41Despite this, @realDonaldTrump beat Biden and effectively laid out the case for Four More Years! Модератор прерывал каждого кандидата столько: Байдена — 8, Трампа — 41. Несмотря на это, Трамп одолел Байдена и эффективно изложил аргументы в пользу ещё четырёх лет!

Ahmed Ali @MrAhmednurAli



#Debates2020 https://t.co/Rq5uzaFQfD The person with their finger on the mute button needs to be replaced. Нужно заменить человека, у которого был палец на кнопке отключения звука