Трамп и Байден поспорили на финальных дебатах о пандемии, российских деньгах и Линкольне. Обзор и реакция соцсетей Материал редакции
«Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале» и другие примечательные моменты, мемы и шутки.
В Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) состоялись финальные дебаты кандидатов в президенты США. В отличие от предыдущего раунда, во время которого Дональд Трамп регулярно перебивал и Джо Байдена, и модератора, встреча 22 октября прошла по новой схеме. Теперь на время ответа кандидата у оппонента отключали микрофон, после чего оба могли свободно дискутировать.
Ведущей впервые с 1992 года стала темнокожая женщина — корреспондент NBS News в Белом доме Кристен Уэлкер. Модератор задавала вопросы по заранее известным темам — и Трамп ещё перед дебатами критиковал их перечень, требуя уделить больше внимания внешней политике. Главными вопросами дебатов стали борьба с пандемией, положение американских семей, проблема расизма в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.
Байден вышел на сцену в чёрной маске и снял её, когда подошёл к трибуне. Трамп вышел к трибуне без маски.
По окончании дебатов оба кандидата ушли со сцены, не попрощавшись и без традиционных напутственных пожеланий. В соцсетях назвали Уэлкер одним из главных героев вечера, поскольку она провела непростую и эмоционально напряжённую встречу.
Борьба с пандемией
Трамп представил радужную картину состояния США, заявив, что погибло гораздо меньше людей, чем предполагалось некоторыми прогнозами (наихудший сценарий, созданный Имперским колледжем Лондона предполагал, что 81 процент населения заразится и около 2,5 миллионов человек умрут). Он выразил уверенность, что отдельные всплески скоро пройдут, и отдельно остановился на том, что переболел коронавирусом сам и приобрёл иммунитет. «Всё больше и больше людей выздоравливают», — отметил Трамп.
Президент повторил своё заявление с предыдущих дебатов, пообещав вакцину от вируса «в течение нескольких недель». Однако после того, как модератор попросила конкретизировать это обещание, Трамп фактически ушёл от ответа, сказав, что это неточный срок. Он в очередной раз обвинил в появлении вируса Китай, отметив, что ни он, ни Байден не виноваты в том, что болезнь попала в США.
Байден в ответ сказал, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей — по официальным данным, после коронавируса в США погибли более 220 тысяч человек. Демократ обвинил оппонента в излишней медлительности и нарисовал мрачную перспективу в ближайшем будущем. «Мы вот-вот вступим в тёмную-тёмную зиму, и нет никакой уверенности, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года», — отметил Байден.
Трамп парировал, сказав, что не уверен, будет ли вообще та «тёмная-тёмная зима», о которой говорит Байден. По словам президента, теперь учёные знают о болезни гораздо больше, чем в начале, и страна всё больше открывается, а производство возобновляется.
Российские деньги и китайские счета
Настоящей тяжёлой артиллерией в этой серии дебатов стал взаимный обмен обвинениями в коррупции. Кандидаты обрушили друг на друга поток компромата, приписав каждый оппоненту связи с Китаем, Россией и даже Ираном.
Историю, на которую сослался Трамп, придали огласке в докладе сенатского комитета по внутренней безопасности. В докладе утверждалось, что инвестиционная компания Rosemont Seneca Thornton, одним из соучредителей которой был Хантер Байден, сын кандидата-демократа, получила 3,5 миллиона долларов от Елены Батуриной. Та якобы получала незаконные строительные контракты от своего мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Байден назвал не более чем «русской пешкой» личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который, по мнению кандидата от демократов, возглавлял кампанию по поиску компромата на него. Он вспомнил про встречу в декабре 2019 года Джулиани с украинским парламентарием Андреем Деркачём, которого в США считают российским агентом, и высказал убеждение, что адвокату просто скармливают дезинформацию.
«Я ни пенни не взял ни от одного государства», — отверг обвинения Трампа кандидат и тут же передразнил республиканца, предложив ему опубликовать свои налоговые декларации.
Байден заявил, что если кто и получает деньги от Китая и России, так это сам Трамп. Он напомнил о публикации The New York Times о секретных китайских счетах миллиардера, из которой следовало, что нынешний президент заплатил налогов в этой стране в 50 раз больше, чем в США.
Республиканец в ответ признал наличие счетов в Китае: «Я занимался бизнесом, у меня много банковских счетов, они повсюду», — отметил он, подчеркнув, что закрыл их в 2015 году, перед началом первой президентской кампании. Китай, по его словам действительно платит, но не ему напрямую, а в бюджет США, в который поступают импортные пошлины за продукты из этой страны.
Трамп вновь отверг обвинения, что он якобы не платил подоходный налог в течение 10 лет. Президент заявил, что в Налоговой службе к нему «ужасно несправедливы», если заявляют такое, и добавил, что он заплатил «миллионы и миллионы» долларов налогов в виде авансовых платежей. Глава государства также пообещал опубликовать свои налоговые декларации «как только мы закончим», но он уже говорил так и на прошлых дебатах.
Проблема расизма и Авраам Линкольн
Неожиданным героем вечера стал 16-й президент США республиканец Авраам Линкольн. Обсуждая проблемы расизма, оба кандидата не раз упомянули его в своих речах.
Обсуждение Линкольна, президента, при котором США отменили рабство, породило волну шуток в соцсетях, в которых пользователи отмечали внезапность появления этой фигуры в дискуссии.
Байден подверг сомнению достижения Трампа, указав, что биография самого Линкольна далеко не безупречна.
Республиканец стал возражать Байдену и так появилась самая запоминающаяся цитата дебатов: «Я последний, кого можно назвать расистом в этом зале» (I'm the least racist person in this room).
В соцсетях остановились на том, что президент США сказал так перед темнокожей ведущей. Сама Уэлкер продолжила давить на Трампа, требуя от него полноценно ответить американцам, которые обеспокоены его «расистскими» поступками. Президент ушёл от прямого ответа, сказав, что «люди могут думать о нём всё, угодно».
Байден не преминул воспользоваться возможностью перейти в контратаку на президента. Неизвестно, было ли это домашней заготовкой, или просто демократ случайно оговорился, но, критикуя Трампа, он исказил название ультраправой группировки «Proud Boys» (Гордые парни), превратив их в «Poor Boys» (Бедных парней»).
Мигранты
Байден признал, что он и бывший президент-демократ Барак Обама «совершили ошибку», потому что не добились всеобъемлющей иммиграционной реформы. Он сделал это замечание после того, как Трамп стал защищать политику своей администрации по разделению семей на границе — шаг, который раскритиковали и отменили ещё в 2018 году. Однако с тех пор родители более чем 500 детей, разлучённых в соответствии с этим решением, так и остались не найдены.
По словам Байдена, то, что произошло с этими детьми, то, что они содержатся теперь без родителей в миграционных центрах — это преступление. Трамп вернул Байдену обвинение, заметив, что эти центры были построены ещё при администрации Обамы. «Кто построил клетки, Джо? Поговорим о том, кто построил клетки!», — отметил Трамп.
Байден также пообещал в первые 100 дней своего президентства «наметить путь» для обретения гражданства 11 миллионам нелегальных иммигрантов, находящихся в США.
Национальная безопасность
Байден раскритиковал Трампа за то, что тот «рекламирует» свои дружеские отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, но по сути так и не достиг серьёзного прогресса в денуклеаризации полуострова. Президент возразил, что, по крайней мере руководство в Пхеньяне идёт с ним на контакт, в отличие от Барака Обамы. Глава государства отметил, что его дружба с лидером Северной Кореи помогла сохранить мир в регионе. «Мы не воюем, у нас хорошие отношения», — подчеркнул он.
Страховка и минимальная зарплата
Трамп подтвердил намерение отменить систему медицинского страхования Obamacare на «совершенно новую», однако не указал детали плана. По его словам, он надеется завоевать на этих выборах большинство для Республиканской партии в Палате представителей, и тогда утверждение программы станет возможным. Байден возразил, что Трамп обещал представить свой план в 2017, 2018 и 2019, 2020 годах, но его так никто и не увидел. Демократ сказал о планах не только оставить, но и расширить Obamacare, назвав его новую модификацию Bidencare.
Далее кандидаты поспорили о положении малого бизнеса в стране и обсудили, как скажется на нём возможное повышение минимальной заработной платы до 15 долларов за час (сейчас на федеральном уровне без надбавок 7-8 долларов). Байден заявил, что поддерживает это предложение, поскольку в условиях пандемии придётся спасать малый бизнес. «Каждый шестой из них идёт ко дну. Они не смогут подняться без нашей помощи». Трамп возразил, что повышение минимальной зарплаты напрямую никак не скажется на судьбе малого бизнеса.
Изменение климата
Трамп и Байден заняли противоположные позиции по изменению климата. Демократ назвал это «экзистенциальной угрозой человечеству», республиканец же настоял на необходимости выхода из глобальных климатических соглашений.
Байден взял на себя обязательство в случае избрания вновь присоединиться к Парижскому климатическому соглашению и заявил, что его план позволит создать новые рабочие места в экологически чистой энергетической отрасли. Демократ пообещал, что отдаст приоритет возобновляемым источникам энергии, таким как солнце и ветер, а нефтяная промышленность постепенно будет сворачиваться. Байден подчеркнул, что переход будет постепенным, но сказал, что хочет перейти к нулевым выбросам в производстве энергии к 2035 году.
Ремарка соперника о сокращении добычи нефти вызвала удивлённую реакцию президента: он назвал эти слова «сильным заявлением», поскольку нефтяная промышленность является важной частью экономики нескольких штатов.
Трамп повторил свой старый тезис, что ветряные электростанции негативно влияют на окружающую среду, выбрасывая парниковые газы в атмосферу, а также убивают птиц. Последнее утверждение пользователи соцсетей встретили со скепсисом — многие учёные считают его как минимум спорным.
Вместо итогов
В заключении каждого из кандидатов спросили, что они скажут на инаугурации американцам, включая тех, кто не голосовал за них.
Трамп сказал, что страну объединит экономический успех, но это произойдёт не при Байдене: «Он хочет поднять налоги для всех, это убьёт его». По словам Трампа, если изберут Байдена, то начнётся такая депрессия, которой не было до сих пор, и это «будет очень печальный день для страны».
В ответном слове Байден пообещал, что будет «президентом для всех», независимо от того, кто голосовал за него, а кто против. «Мы собираемся предпочесть науку фантастике. Мы собираемся предпочесть надежду страху», — заключил демократ.
Дебаты шли полтора часа, из которых Трампу досталось на 3,5 минуты эфирного времени больше. Он гораздо чаще перебивал своего оппонента, но модератор каждый раз останавливала его. По мнению СМИ, действующий президент выглядел в этом раунде гораздо увереннее, однако неизвестно, смогло ли это как-то отразиться на его рейтинге за 12 дней до выборов.
По итогам каждый из кандидатов традиционно объявил о своей победе на дебатах и призвал сторонников голосовать за себя на выборах.
Обожаю вот это:
Трамп сказал Кристен Уэлкер ... ЧЁРНОЙ ЖЕНЩИНЕ ... что он последний, кого можно назвать расистом
Чёрная же не может быть расистом, ну да, ну да
Далее кандидаты поспорили о положении малого бизнеса в стране и обсудили, как скажется на нём возможное повышение минимальной заработной платы до 15 долларов за час (сейчас на федеральном уровне без надбавок 7-8 долларов). Байден заявил, что поддерживает это предложение, поскольку в условиях пандемии придётся спасать малый бизнес. «Каждый шестой из них идёт ко дну. Они не смогут подняться без нашей помощи».
Как подъём минимальной ЗП поможет малому бизнесу?
Бизнес наконец-то поймёт что легально нанимать бессмысленно и будет набирать нелегалов, избегая налоги
В итоге носители кандидатских/докторских степеней в gender studies, которые хотят работать на самых низкооплачиваемых работах, будут винить нелегалов за то, что те забрали у них рабочие места. А другая часть выжившего бизнеса перейдет на автоматизацию, в том или ином виде, сокращая расходы на сильно подорожавшую неквалифицированную рабочую силу.
Похоже на план засланных агентов
Зачем нам какие-то заморские дебаты, давайте российские
Президент повторил своё заявление с предыдущих дебатов, пообещав вакцину от вируса «в течение нескольких недель».
Тем временем Pfizer/BioNTech:
Моча и говно схлестнулись. Желаю демам просрать этому клоуну снова, может они в чувство придут. А то заперлись в своем манямирке и гниют там.
Чота я не вкурил. Если оно уже дебатируют, как Кенни Вест может включиться в президентскую гонку если он ещё только запустил свой мерч?
Канье просто занимается маркетингом. За него и проголосовать-то могут не во всех штатах: основная гонка разворачивается между двумя кандидатами, а остальные априори мимо
Потому что это сложносочинённое предложение с союзом "или".
Почему, здесь же: ты опубликуй, ты перестань.
Ну. По этой логике, это сложносочинённое предложение, части которого связаны союзом "или". В таких случаях запятая нужна.
Ладно, пойду искать примеры. Всегда думал, что запятую нужно ставить, например если "Опубликуй декларации, или я не перестану напоминать тебе об этом".
Это другой случай - здесь противопоставление, поэтому нужно ставить
Давайте поступим проще. Во фразе "Опубликуй или перестань" нужна запятая? Очевидно, что нет. А в предложении "Опубликуй или перестань говорить"? По-моему тоже. Так где же то самое ключевое слово, которое и порождает необходимость поставить запятую?
Хотя, с другой стороны, это ж побудительное предложение. а значит, нихуя ставить не надо.
"Получал деньги от Путина через жену Лужкова"))) был бы жив Юрий Михайлович, он бы наверное вдоволь насмеялся. Связать Лужкова с Путиным это конечно сильно
«Кристен Уэлкер заслуживает большой похвалы за то, как она модерировала сегодняшние дебаты. Она следила за порядком, задавала уместные уточняющие вопросы и ничего не говорила о себе»
Заслуживает большлй похвалы, серьезно? Я думал это ее работа.
По сравнению с другими модераторами, которые думали, что они с кандидатами сидят на кухне и обсуждают политику под пиво с орешками
Кому лень читать:
- ты же просто сэндвич с дерьмом
- нет, это ты сэндвич с дерьмом
Очень важный вопрос: может ли женщина с фотографии считаться черной?