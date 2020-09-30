Спор кандидатов в президенты о будущем страны и первая реакция на это.

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Кадр из эфира телеканала CBS News

В ночь на 30 сентября в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандидатов в президенты США перед выборами, которые состоятся 3 ноября. Дональд Трамп и Джозеф Байден в течение полутора часов выступали на сцене университета Case Western Reserve. Дебаты, как и на прошлых выборах, модерировал журналист Fox News Крис Уоллес.

Каждому из кандидатов задали шесть вопросов, темы которых заранее оглашались: борьба с пандемией, перспективы экономики, протесты на почве расовой несправедливости, обеспечение прозрачности предстоящего голосования и ситуация с выбором нового члена Верховного суда США. Кроме того, ведущий отдельно остановился на предыдущей деятельности кандидатов.

Кандидаты обошлись без традиционного рукопожатия. Байден вместо этого приветствовал президента словами: «Как дела, дружище?». «Я в порядке», — ответил Трамп. С самого начала президент выбрал агрессивную тактику поведения: он постоянно перебивал и оппонента, и ведущего, выходил за рамки регламента и высказывал всё новые и новые обвинения в адрес Байдена. Дебаты усилиями республиканца всё больше превращались в хаос. В какой-то момент Байден не выдержал и прямо сказал Трампу: «Да заткнись ты уже» (You shut up, man).

Пользователи соцсетей критиковали Уоллеса за неспособность вести дебаты по порядку, однако многие сошлись во мнении, что с участием Трампа сделать это было просто невозможно.

Jay Willis @jaywillis Hear me out: They should have a moderator at this debate Послушайте, у них должен быть модератор на этих дебатах.

Josh Barro @jbarro People are hating on Chris Wallace but I think there was no way to moderate this debate effectively. Люди ненавидят Криса Уоллеса, но я думаю, что не было возможности эффективно модерировать эти дебаты.

Байден не стеснялся в выражениях. Он назвал Трампа «щенком Путина» и клоуном, переспросив у ведущего: «Была хоть минута, когда он не говорил?».

Фраза Байдена «You shut up, man» мгновенно разошлась по социальным сетям. Пользователи комментировали общий ход дебатов, назвав их «адовой вечеринкой».

Carter Jenkins @CarterJenkins Let’s shut him up November 3rd 🤡 Давай заткнём его 3 ноября

reem @ducrtes “just shut up man” “will you shut up” “okay clown” this isn’t the presidential debate this is an among us chatroom fight «Просто заткнись, чувак», «заткнись», «хорошо, клоун» — это не президентские дебаты, это срач в чате

На сайте Байдена практически сразу же после дебатов появился соответствующий мерч. Футболку с его предложением Трампу заткнуться можно купить за 30 долларов.

Jenna Ellis @JennaEllisEsq The leftist media that adores Biden lost any fake argument about Trump not acting “presidential.”



Their candidate: "You're a clown." "Just shut up, man." "You're a liar." "You're a racist." You're such a clown."



To a sitting president. 🤦🏼‍♀ Левые СМИ, которые обожают Байдена, выдвигают любой фейк о Трампе, говоря, что это «не по-президентски». В то же время их кандидат: «Ты клоун». «Просто заткнись, чувак». «Ты лжец». «Ты расист». Ты такой клоун». Действующему президенту!

Madison Malone Kircher @4evrmalone this is like watching a tiktok duet from hell Это как смотреть тикток-дуэт прямиком из ада

Борьба с эпидемией

Во время дискуссии о здравоохранении, которая заняла первые 30 минут дебатов, Трамп обвинил Байдена в попытке отменить частную медицину и подчеркнул, что «социалистическая» демократическая партия манипулирует своим кандидатом. Байден в ответ пообещал расширить программу Obamacare (которую так и не смог отменить Трамп), уточнив, что полностью одобряет программу партии.

Я и есть Демократическая партия. Джо Байден кандидат в президенты США

В ответ Байден обвинил Трампа в том, что тот не принял должных мер по борьбе с эпидемией. В итоге умерло более 200 тысяч человек и около 40 тысяч новых заражений фиксируется ежедневно. Трамп парировал, заявив, что без принятых мер умерли бы миллионы, «хотя и одна смерть — это слишком много». Президент вновь обвинил в распространении коронавируса Китай и пообещал, что США получат вакцину «уже в ближайшие недели».

Байден: Мне сегодня очень повезло.



Трамп: С чем?



Байден: Очень повезло.



Трамп: С чем?



Байден: Мой оппонент постоянно врёт.

Хотя кандидаты спорили в прямом эфире, не отвлекаясь на перерывы, в их аккаунтах в Твиттере регулярно появлялись новые записи.

Joe Biden @JoeBiden It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. https://t.co/EhOiWdjh1b Сегодня ночь дебатов, так что я приготовил наушник и стимулирующие вещества (на фото мороженое).

Donald J. Trump @realDonaldTrump The American people want LAW & ORDER — Joe Biden won’t even say those words! Американскому народу нужен ЗАКОН и ПОРЯДОК — Джо Байден даже не произнесёт таких слов!

Выборы нового члена Верховного суда

На дебатах затронули назначение нового члена Верховного суда после смерти Рут Гинзбург: Трамп настаивает на избрании своего кандидата перед выборами, демократы настаивают на решении вопроса после голосования. Трамп подчеркнул, что избран не на три с половиной года, а на четыре, и что волен использовать своё право всё это время.

Joy Reid @JoyAnnReid Um... adding Supreme Court Justices isn’t a bragging right ... it means someone died... Но ведь... выдвижение судей Верховного суда — это не повод для хвастовства... это означает, что кто-то умер...

Байден заявил, что победитель выборов должен иметь право выдвинуть свою кандидатуру в Верховный суд. Он обратил внимание, что если предложенную Трампом кандидатуру утвердят, то у Белого дома появится возможность окончательно отменить Obamacare, то есть сделать то, что у неё не получалось прошедшие четыре года.

Sophia Benoit @1followernodad This debate feels like watching Uncut Gems Эти дебаты похожи на просмотр «Неогранённых драгоценностей»

Aaron Levie @levie This is like a really bad zoom meeting. Это больше похоже на плохой созвон в зуме

Перспективы экономики

Когда разговор зашёл об экономике, Байден немедленно атаковал Трампа, заявив, что тот будет первым президентом, после которого останется меньше рабочих мест, чем было до него. Демократ сразу же вспомнил тему неуплаты налогов и предложил президенту обнародовать свои декларации.

USA TODAY @USATODAY Wallace asks Trump: Is it true that you paid $750 in federal income taxes in 2016 and 2017?



Trump: "I've paid millions of dollars in taxes. Millions of dollars of income tax."



Biden: "Show us your tax returns."



Trump: "You'll see it as soon as it's finished." Уоллес Трампу: «Правда ли, что вы заплатили 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах?» Трамп: «Я заплатил миллионы долларов налогов. Миллионы долларов подоходного налога». Байден: «Покажите нам свои налоговые декларации». Трамп: «Вы их увидите, как только мы закончим».

Трамп отверг обвинения, заявив, что потерял «целое состояние» из-за того, что вынужден был переехать в Вашингтон и заняться реформой правительства. Президент перешёл в контратаку на демократа, отметив, что всего лишь пользовался возможностью налогового манёвра, принятой ещё при Байдене — и, если тот не отменил её за 25 лет пребывания у власти, то это его вина.

Трамп заявил, что стараниями его администрации создана самая успешная экономика в истории. Он признал, что эпидемия коронавируса нанесла ей серьёзный урон, но отметил, что многие предприятия уже вновь открылись и более 10 миллионов человек вышли на работу, что, по его словам, «беспрецедентный успех».

Протесты на почве расовой несправедливости

Ведущий спросил Трампа, готов ли тот немедленно осудить насилие правых контрпротестующих, которое зафиксировано в ходе многочисленных акций. Президент заявил, что готов и хочет «видеть мир», но тут же оговорился, что всё насилие на улицах идёт на самом деле от левых и «антифа». Это немедленно вызвало волну возмущения в соцсетях.

George Conway @gtconway3d I can't believe he said that Я не могу поверить, что он сказал это.

Lil Uzi Hurt 🥺 @lostblackboy If I were the moderator, I would simply not let the question, “Do you oppose white supremacy?” go unanswered. Если бы я был модератором, я бы не допустил, что вопрос: «Вы против превосходства белых?» остался без ответа.

eleanor @snitchery trump: i’ve done more for black americans than any other president in history



moderator: ok then condemn white supremacy



trump: I will not 😏 Трамп: «Я сделал для чёрных американцев больше, чем любой другой президент в истории». Модератор: «Хорошо, тогда осудите идеи превосходства белых». Трамп: «Нет»

Be A King @BerniceKing Denouncing white supremacy matters. Обличение идей превосходства белых имеет значение.

Трамп спросил у Уоллеса, кого именно он должен осудить со сцены, и ведущий привёл в пример крайне правую группировку «Proud Boys». «Отступите и ждите» (Stand back and stand by), — обратился к ним президент в эфире.

Death Star PR @DeathStarPR Moderator: "Are you willing, tonight, to condemn Order 66 and to say that the Stormtroopers need to stand down?"



Palpatine: "Stormtroopers, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about the Rebels and the left." Модератор: «Вы готовы осудить Приказ 66 и сказать, что штурмовикам нужно уйти?» Палпатин: «Штурмовики, отойдите и ждите! Но вот что я вам скажу: кто-то должен что-то делать с повстанцами и левыми».

KATY PERRY @katyperry SAY IT FOR HIM. Condemn white supremacy and blatant racism with YOUR vote, Nov 3rd! #Debates2020 «СКАЖИТЕ ЭТО ЕМУ. Осуждайте идеи превосходства белых и вопиющий расизм своим голосом 3 ноября!»

Трамп вспомнил, что именно Байден в 1994 году называл афроамериканцев «суперагрессорами» и обращался с ними «так ужасно, как никто в этой стране». Президент назвал себя самым популярным республиканцем в темнокожих сообществах, отметив, что Байден не сделал для них «практически ничего».

Feldman @EvgenyFeldman начался сегмент про глобальное изменение климата, Трамп говорит, что он за чистую воду и вообще сейчас в Америке прекрасная ситуация с выбросами. Байден реагирует вот так: https://t.co/WXWPT8Ew7f

Обеспечение прозрачности выборов

Байден пообещал, что признает любые итоги выборов, какими бы они ни были. Демократ подчеркнул, что если проголосуют все, то не будет иметь значения, признает ли это Трамп, поскольку тот проиграет. Президент в ответ разразился гневной речью, в которой вновь раскритиковал как крайне уязвимое к фальсификациям почтовое голосование. Республиканец сравнил длительное ожидание результатов с катастрофой и призвал своих сторонников «внимательно следить за голосованием».

Итоги дебатов и семейные проблемы

Трамп в какой-то момент отошёл от темы и неожиданно атаковал Байдена, вспомнив о проблемах, связанных с его сыном Хантером, упомянув так называемое «Дело Burismа».

Хантера выгнали с военной службы. Его бесславно выгнали, отправили в отставку за употребление кокаина. И у него не было работы до тех пор, пока вы не стали вице-президентом. Как только вы стали вице-президентом, он заработал целое состояние на Украине, в Китае, в Москве и в разных других местах. Дональд Трамп президент США

Байден признал проблемы с наркотиками у его сына, но отметил, что гордится тем, что тот победил зависимость. Однако демократ полностью отверг, что Хантер Байден когда-либо получал от супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной 3,5 миллиона долларов. Демократ добавил, что если Трамп хочет поговорить о семье и этике, то разговор о семье действующего президента может длиться «всю ночь».

После дебатов каждый кандидат объявил себя победителем. Пользователи соцсетей выразили разочарование уровнем дискуссии. Опросы телеканалов зафиксировали, что зрители благосклоннее отнеслись к Байдену, нежели к Трампу.

Инфографика CBS News

Andrew Yang🧢🇺🇸 @AndrewYang I think Joe won but it felt like America lost. Я думаю, что Джо выиграл, но Америка проиграла.

Rachel Maddow MSNBC @maddow Perhaps we could also debate by mail. Возможно, мы могли бы и дебаты провести по почте.

Mike Murphy @mcwm I feel like I’m watching a Facebook comment feed in real time Мне кажется, что я смотрю ленту комментариев в фейсбуке в режиме реального времени.

Charlie Warzel @cwarzel i think we all can agree this — 3 men in their 70s talking over each other on a tuesday evening — is the best way to do politics Думаю, мы все можем согласиться с этим — трое мужчин в возрасте за 70 разговаривают во вторник вечером — это лучший способ заниматься политикой.