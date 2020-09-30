«Да заткнись ты уже»: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена и что об этом пишут в соцсетях Материал редакции
Спор кандидатов в президенты о будущем страны и первая реакция на это.
В ночь на 30 сентября в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандидатов в президенты США перед выборами, которые состоятся 3 ноября. Дональд Трамп и Джозеф Байден в течение полутора часов выступали на сцене университета Case Western Reserve. Дебаты, как и на прошлых выборах, модерировал журналист Fox News Крис Уоллес.
Каждому из кандидатов задали шесть вопросов, темы которых заранее оглашались: борьба с пандемией, перспективы экономики, протесты на почве расовой несправедливости, обеспечение прозрачности предстоящего голосования и ситуация с выбором нового члена Верховного суда США. Кроме того, ведущий отдельно остановился на предыдущей деятельности кандидатов.
Кандидаты обошлись без традиционного рукопожатия. Байден вместо этого приветствовал президента словами: «Как дела, дружище?». «Я в порядке», — ответил Трамп. С самого начала президент выбрал агрессивную тактику поведения: он постоянно перебивал и оппонента, и ведущего, выходил за рамки регламента и высказывал всё новые и новые обвинения в адрес Байдена. Дебаты усилиями республиканца всё больше превращались в хаос. В какой-то момент Байден не выдержал и прямо сказал Трампу: «Да заткнись ты уже» (You shut up, man).
Пользователи соцсетей критиковали Уоллеса за неспособность вести дебаты по порядку, однако многие сошлись во мнении, что с участием Трампа сделать это было просто невозможно.
Байден не стеснялся в выражениях. Он назвал Трампа «щенком Путина» и клоуном, переспросив у ведущего: «Была хоть минута, когда он не говорил?».
Фраза Байдена «You shut up, man» мгновенно разошлась по социальным сетям. Пользователи комментировали общий ход дебатов, назвав их «адовой вечеринкой».
На сайте Байдена практически сразу же после дебатов появился соответствующий мерч. Футболку с его предложением Трампу заткнуться можно купить за 30 долларов.
Борьба с эпидемией
Во время дискуссии о здравоохранении, которая заняла первые 30 минут дебатов, Трамп обвинил Байдена в попытке отменить частную медицину и подчеркнул, что «социалистическая» демократическая партия манипулирует своим кандидатом. Байден в ответ пообещал расширить программу Obamacare (которую так и не смог отменить Трамп), уточнив, что полностью одобряет программу партии.
В ответ Байден обвинил Трампа в том, что тот не принял должных мер по борьбе с эпидемией. В итоге умерло более 200 тысяч человек и около 40 тысяч новых заражений фиксируется ежедневно. Трамп парировал, заявив, что без принятых мер умерли бы миллионы, «хотя и одна смерть — это слишком много». Президент вновь обвинил в распространении коронавируса Китай и пообещал, что США получат вакцину «уже в ближайшие недели».
Хотя кандидаты спорили в прямом эфире, не отвлекаясь на перерывы, в их аккаунтах в Твиттере регулярно появлялись новые записи.
Выборы нового члена Верховного суда
На дебатах затронули назначение нового члена Верховного суда после смерти Рут Гинзбург: Трамп настаивает на избрании своего кандидата перед выборами, демократы настаивают на решении вопроса после голосования. Трамп подчеркнул, что избран не на три с половиной года, а на четыре, и что волен использовать своё право всё это время.
Байден заявил, что победитель выборов должен иметь право выдвинуть свою кандидатуру в Верховный суд. Он обратил внимание, что если предложенную Трампом кандидатуру утвердят, то у Белого дома появится возможность окончательно отменить Obamacare, то есть сделать то, что у неё не получалось прошедшие четыре года.
Перспективы экономики
Когда разговор зашёл об экономике, Байден немедленно атаковал Трампа, заявив, что тот будет первым президентом, после которого останется меньше рабочих мест, чем было до него. Демократ сразу же вспомнил тему неуплаты налогов и предложил президенту обнародовать свои декларации.
Трамп отверг обвинения, заявив, что потерял «целое состояние» из-за того, что вынужден был переехать в Вашингтон и заняться реформой правительства. Президент перешёл в контратаку на демократа, отметив, что всего лишь пользовался возможностью налогового манёвра, принятой ещё при Байдене — и, если тот не отменил её за 25 лет пребывания у власти, то это его вина.
Трамп заявил, что стараниями его администрации создана самая успешная экономика в истории. Он признал, что эпидемия коронавируса нанесла ей серьёзный урон, но отметил, что многие предприятия уже вновь открылись и более 10 миллионов человек вышли на работу, что, по его словам, «беспрецедентный успех».
Протесты на почве расовой несправедливости
Ведущий спросил Трампа, готов ли тот немедленно осудить насилие правых контрпротестующих, которое зафиксировано в ходе многочисленных акций. Президент заявил, что готов и хочет «видеть мир», но тут же оговорился, что всё насилие на улицах идёт на самом деле от левых и «антифа». Это немедленно вызвало волну возмущения в соцсетях.
Трамп спросил у Уоллеса, кого именно он должен осудить со сцены, и ведущий привёл в пример крайне правую группировку «Proud Boys». «Отступите и ждите» (Stand back and stand by), — обратился к ним президент в эфире.
Трамп вспомнил, что именно Байден в 1994 году называл афроамериканцев «суперагрессорами» и обращался с ними «так ужасно, как никто в этой стране». Президент назвал себя самым популярным республиканцем в темнокожих сообществах, отметив, что Байден не сделал для них «практически ничего».
Обеспечение прозрачности выборов
Байден пообещал, что признает любые итоги выборов, какими бы они ни были. Демократ подчеркнул, что если проголосуют все, то не будет иметь значения, признает ли это Трамп, поскольку тот проиграет. Президент в ответ разразился гневной речью, в которой вновь раскритиковал как крайне уязвимое к фальсификациям почтовое голосование. Республиканец сравнил длительное ожидание результатов с катастрофой и призвал своих сторонников «внимательно следить за голосованием».
Итоги дебатов и семейные проблемы
Трамп в какой-то момент отошёл от темы и неожиданно атаковал Байдена, вспомнив о проблемах, связанных с его сыном Хантером, упомянув так называемое «Дело Burismа».
Байден признал проблемы с наркотиками у его сына, но отметил, что гордится тем, что тот победил зависимость. Однако демократ полностью отверг, что Хантер Байден когда-либо получал от супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной 3,5 миллиона долларов. Демократ добавил, что если Трамп хочет поговорить о семье и этике, то разговор о семье действующего президента может длиться «всю ночь».
После дебатов каждый кандидат объявил себя победителем. Пользователи соцсетей выразили разочарование уровнем дискуссии. Опросы телеканалов зафиксировали, что зрители благосклоннее отнеслись к Байдену, нежели к Трампу.
Вот это я понимаю дебаты в цивилизованный и развитой стране
Исключительный нос
Так почему ты все ещё в России, а не просишь гражданство в Украине???
Слава Україні
вот теперь тебя люблю я
вот теперь тебя хвалю я
наконец-то ты, грязнуля
Мойдодыру угодил
Трамп как последний представитель старой сильной Америки - развивает свое производство и свою экономику, топит за рабочие места внутри страны, патриотизм, ставка на белых и нормальных людей. В конце концов он человек дела, а не балабол, какой всю жизнь зарабатывал балабольством(сонный сидит сенатором с 30 лет). Китайцы сделают все, что бы Трамп проиграл. Тогда же сонный балабол проспит Америку на радость своим чинайским спонсорам, для отвлечения рисуя «очень опасного врага» из России с ее экономикой уровня колоний
себя ты «не русский» конечно причисляешь к умным🤦♂️
Например
Трамп отвратительно выступил. В лучших традициях жирика, слабоумный понос и крики вместо дебатов. Всех кто его поддерживал поздравляю — вы поддерживали долбоеба.
Да мы уже поняли, что ты любитель демократов.
Это просто факт безотносительно того чего кто-либо любитель. Трамп это уровень жирика.
"Да заткнись уже, парень"
"Продолжай тявкать, парень"
а это видимо фразы серьёзного политика
В ответ на трампа который бессмысленно кричал как обезьяна просто чтобы перекричать и не дать услышать оппонента, да. Просто посмотри сам
да они оба молодцы. что базарная бабка, что этот с затыканиями
но байден в этот раз хотя бы не выглядел умирающим обладателем деменции, так что чисто за это победителем можно назначить его
Вечерний колос
Сообщение удалено
шо то старый пердун, шо это
трамп просто неумный
Возможно
нет.
Что нет? оба не старые пердуны, чье присутствие в качестве кандидатов на выборах - плохой звоночек о качестве элит в сверхдержаве?
В выборах только молодые должны участвовать?
между безусыми юнцами с бушующими гормонами и без пяти минут кандидатами в дом престарелых есть некоторый диапазон
Есть, но речь же не о том. Я не пойму, почему у тебя неприятие вызывает тот случайный факт, что в такой-то период за пост президента боролись два старикашки.
И вообще, что за навязчивая идея о том, что политики должны быть какими-то гениями. Эта идея - не про демократию.
тот случайный факт,
Едва ли он случайный, это, имхо, обусловлено тем, что благодаря успехам медицины эти люди получили возможность жить и работать дольше. А так как их положение высокостатусное - то они не просто живут дольше, но и удерживают свой высокий статус дольше
Потому управленческий аппарат стареет, и как бы не была успешна медицина - все же 70+ дедушки уступают 40-50летним потенциальным политикам. Это чисто про физические и умственные способности, без учета "устаревания опыта"
быть какими-то гениями
Опять же. Между гениями и не-пиздоболом и "не засыпающим на ходу" опять же есть некоторый диапазон
По опросу телезрителей победил Трамп с 60% с хвостиком.
Байден одной ногой уже ..., ему похеру.
Модератор чмо и куколд, предавшее свою расу.
Как довести девушку до оргазма, даже если вам за 70.
Советы от Владимира Вольфовича
Дед с дедом сцепились по пьяни испортили всем вечер каждые выборы одно и тоже нахой...
«Да заткнись ты уже»: как прошли первые дебаты Медведева и Путина и что об этом пишут в соцсетях