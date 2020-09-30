Разборы
Анатолий Чиквин
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«Да заткнись ты уже»: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена и что об этом пишут в соцсетях Материал редакции

Спор кандидатов в президенты о будущем страны и первая реакция на это.

60 комментариев
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Кадр из эфира телеканала CBS News

В ночь на 30 сентября в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандидатов в президенты США перед выборами, которые состоятся 3 ноября. Дональд Трамп и Джозеф Байден в течение полутора часов выступали на сцене университета Case Western Reserve. Дебаты, как и на прошлых выборах, модерировал журналист Fox News Крис Уоллес.

Каждому из кандидатов задали шесть вопросов, темы которых заранее оглашались: борьба с пандемией, перспективы экономики, протесты на почве расовой несправедливости, обеспечение прозрачности предстоящего голосования и ситуация с выбором нового члена Верховного суда США. Кроме того, ведущий отдельно остановился на предыдущей деятельности кандидатов.

Кандидаты обошлись без традиционного рукопожатия. Байден вместо этого приветствовал президента словами: «Как дела, дружище?». «Я в порядке», — ответил Трамп. С самого начала президент выбрал агрессивную тактику поведения: он постоянно перебивал и оппонента, и ведущего, выходил за рамки регламента и высказывал всё новые и новые обвинения в адрес Байдена. Дебаты усилиями республиканца всё больше превращались в хаос. В какой-то момент Байден не выдержал и прямо сказал Трампу: «Да заткнись ты уже» (You shut up, man).

Пользователи соцсетей критиковали Уоллеса за неспособность вести дебаты по порядку, однако многие сошлись во мнении, что с участием Трампа сделать это было просто невозможно.

Jay Willis @jaywillis
Hear me out: They should have a moderator at this debate
Послушайте, у них должен быть модератор на этих дебатах.
Josh Barro @jbarro
People are hating on Chris Wallace but I think there was no way to moderate this debate effectively.
Люди ненавидят Криса Уоллеса, но я думаю, что не было возможности эффективно модерировать эти дебаты.

Байден не стеснялся в выражениях. Он назвал Трампа «щенком Путина» и клоуном, переспросив у ведущего: «Была хоть минута, когда он не говорил?».

USA TODAY @USATODAY
Biden, on Trump: "He's Putin's puppy." #PresidentialDebate

Фраза Байдена «You shut up, man» мгновенно разошлась по социальным сетям. Пользователи комментировали общий ход дебатов, назвав их «адовой вечеринкой».

Jason Carney @JasonBCarney
“Would you shut up man...😂😂😂”
#PresidentialDebate #shutupman https://t.co/e3CA9ezC5b
Carter Jenkins @CarterJenkins
Let’s shut him up November 3rd 🤡
Давай заткнём его 3 ноября
reem @ducrtes
“just shut up man” “will you shut up” “okay clown” this isn’t the presidential debate this is an among us chatroom fight
«Просто заткнись, чувак», «заткнись», «хорошо, клоун» — это не президентские дебаты, это срач в чате

На сайте Байдена практически сразу же после дебатов появился соответствующий мерч. Футболку с его предложением Трампу заткнуться можно купить за 30 долларов.

Laurie Garrett @Laurie_Garrett
That didn't take long.
https://store.joebiden.com/will-you-shut-up-man-black-t-shirt/?fbclid=IwAR0fFraSMR_QigS_6OWdziuwXJURE5Q3YMWNVnjxF6vaMibbozR3tgSKp6c#.X3Pw5A8_CW4.facebook
Jenna Ellis @JennaEllisEsq
The leftist media that adores Biden lost any fake argument about Trump not acting “presidential.”

Their candidate: "You're a clown." "Just shut up, man." "You're a liar." "You're a racist." You're such a clown."

To a sitting president. 🤦🏼‍♀
Левые СМИ, которые обожают Байдена, выдвигают любой фейк о Трампе, говоря, что это «не по-президентски». В то же время их кандидат: «Ты клоун». «Просто заткнись, чувак». «Ты лжец». «Ты расист». Ты такой клоун». Действующему президенту!
Madison Malone Kircher @4evrmalone
this is like watching a tiktok duet from hell
Это как смотреть тикток-дуэт прямиком из ада

Борьба с эпидемией

Во время дискуссии о здравоохранении, которая заняла первые 30 минут дебатов, Трамп обвинил Байдена в попытке отменить частную медицину и подчеркнул, что «социалистическая» демократическая партия манипулирует своим кандидатом. Байден в ответ пообещал расширить программу Obamacare (которую так и не смог отменить Трамп), уточнив, что полностью одобряет программу партии.

Я и есть Демократическая партия.

Джо Байден
кандидат в президенты США

В ответ Байден обвинил Трампа в том, что тот не принял должных мер по борьбе с эпидемией. В итоге умерло более 200 тысяч человек и около 40 тысяч новых заражений фиксируется ежедневно. Трамп парировал, заявив, что без принятых мер умерли бы миллионы, «хотя и одна смерть — это слишком много». Президент вновь обвинил в распространении коронавируса Китай и пообещал, что США получат вакцину «уже в ближайшие недели».

Байден: Мне сегодня очень повезло.

Трамп: С чем?

Байден: Очень повезло.

Трамп: С чем?

Байден: Мой оппонент постоянно врёт.

Хотя кандидаты спорили в прямом эфире, не отвлекаясь на перерывы, в их аккаунтах в Твиттере регулярно появлялись новые записи.

Joe Biden @JoeBiden
It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. https://t.co/EhOiWdjh1b
Сегодня ночь дебатов, так что я приготовил наушник и стимулирующие вещества (на фото мороженое).
Donald J. Trump @realDonaldTrump
The American people want LAW & ORDER — Joe Biden won’t even say those words!
Американскому народу нужен ЗАКОН и ПОРЯДОК — Джо Байден даже не произнесёт таких слов!

Выборы нового члена Верховного суда

На дебатах затронули назначение нового члена Верховного суда после смерти Рут Гинзбург: Трамп настаивает на избрании своего кандидата перед выборами, демократы настаивают на решении вопроса после голосования. Трамп подчеркнул, что избран не на три с половиной года, а на четыре, и что волен использовать своё право всё это время.

Joy Reid @JoyAnnReid
Um... adding Supreme Court Justices isn’t a bragging right ... it means someone died...
Но ведь... выдвижение судей Верховного суда — это не повод для хвастовства... это означает, что кто-то умер...

Байден заявил, что победитель выборов должен иметь право выдвинуть свою кандидатуру в Верховный суд. Он обратил внимание, что если предложенную Трампом кандидатуру утвердят, то у Белого дома появится возможность окончательно отменить Obamacare, то есть сделать то, что у неё не получалось прошедшие четыре года.

Sophia Benoit @1followernodad
This debate feels like watching Uncut Gems
Эти дебаты похожи на просмотр «Неогранённых драгоценностей»
Josh Olson @joshuarolson
https://t.co/sibwP6bfUX
Aaron Levie @levie
This is like a really bad zoom meeting.
Это больше похоже на плохой созвон в зуме

Перспективы экономики

Когда разговор зашёл об экономике, Байден немедленно атаковал Трампа, заявив, что тот будет первым президентом, после которого останется меньше рабочих мест, чем было до него. Демократ сразу же вспомнил тему неуплаты налогов и предложил президенту обнародовать свои декларации.

NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение…
Газета получила данные о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет. Сам президент опроверг…
tjournal.ru
USA TODAY @USATODAY
Wallace asks Trump: Is it true that you paid $750 in federal income taxes in 2016 and 2017?

Trump: "I've paid millions of dollars in taxes. Millions of dollars of income tax."

Biden: "Show us your tax returns."

Trump: "You'll see it as soon as it's finished."
Уоллес Трампу: «Правда ли, что вы заплатили 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах?» Трамп: «Я заплатил миллионы долларов налогов. Миллионы долларов подоходного налога». Байден: «Покажите нам свои налоговые декларации». Трамп: «Вы их увидите, как только мы закончим».

Трамп отверг обвинения, заявив, что потерял «целое состояние» из-за того, что вынужден был переехать в Вашингтон и заняться реформой правительства. Президент перешёл в контратаку на демократа, отметив, что всего лишь пользовался возможностью налогового манёвра, принятой ещё при Байдене — и, если тот не отменил её за 25 лет пребывания у власти, то это его вина.

Трамп заявил, что стараниями его администрации создана самая успешная экономика в истории. Он признал, что эпидемия коронавируса нанесла ей серьёзный урон, но отметил, что многие предприятия уже вновь открылись и более 10 миллионов человек вышли на работу, что, по его словам, «беспрецедентный успех».

Протесты на почве расовой несправедливости

Ведущий спросил Трампа, готов ли тот немедленно осудить насилие правых контрпротестующих, которое зафиксировано в ходе многочисленных акций. Президент заявил, что готов и хочет «видеть мир», но тут же оговорился, что всё насилие на улицах идёт на самом деле от левых и «антифа». Это немедленно вызвало волну возмущения в соцсетях.

George Conway @gtconway3d
I can't believe he said that
Я не могу поверить, что он сказал это.
Lil Uzi Hurt 🥺 @lostblackboy
If I were the moderator, I would simply not let the question, “Do you oppose white supremacy?” go unanswered.
Если бы я был модератором, я бы не допустил, что вопрос: «Вы против превосходства белых?» остался без ответа.
eleanor @snitchery
trump: i’ve done more for black americans than any other president in history

moderator: ok then condemn white supremacy

trump: I will not 😏
Трамп: «Я сделал для чёрных американцев больше, чем любой другой президент в истории». Модератор: «Хорошо, тогда осудите идеи превосходства белых». Трамп: «Нет»
Be A King @BerniceKing
Denouncing white supremacy matters.
Обличение идей превосходства белых имеет значение.

Трамп спросил у Уоллеса, кого именно он должен осудить со сцены, и ведущий привёл в пример крайне правую группировку «Proud Boys». «Отступите и ждите» (Stand back and stand by), — обратился к ним президент в эфире.

Stephen Curry @StephenCurry30
Stand back and stand by??????????? No further questions your honor! #vote
Отступите и ждите???? Больше нет вопросов, ваша честь!
Death Star PR @DeathStarPR
Moderator: "Are you willing, tonight, to condemn Order 66 and to say that the Stormtroopers need to stand down?"

Palpatine: "Stormtroopers, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about the Rebels and the left."
Модератор: «Вы готовы осудить Приказ 66 и сказать, что штурмовикам нужно уйти?» Палпатин: «Штурмовики, отойдите и ждите! Но вот что я вам скажу: кто-то должен что-то делать с повстанцами и левыми».
KATY PERRY @katyperry
SAY IT FOR HIM. Condemn white supremacy and blatant racism with YOUR vote, Nov 3rd! #Debates2020
«СКАЖИТЕ ЭТО ЕМУ. Осуждайте идеи превосходства белых и вопиющий расизм своим голосом 3 ноября!»

Трамп вспомнил, что именно Байден в 1994 году называл афроамериканцев «суперагрессорами» и обращался с ними «так ужасно, как никто в этой стране». Президент назвал себя самым популярным республиканцем в темнокожих сообществах, отметив, что Байден не сделал для них «практически ничего».

Feldman @EvgenyFeldman
начался сегмент про глобальное изменение климата, Трамп говорит, что он за чистую воду и вообще сейчас в Америке прекрасная ситуация с выбросами. Байден реагирует вот так: https://t.co/WXWPT8Ew7f

Обеспечение прозрачности выборов

Байден пообещал, что признает любые итоги выборов, какими бы они ни были. Демократ подчеркнул, что если проголосуют все, то не будет иметь значения, признает ли это Трамп, поскольку тот проиграет. Президент в ответ разразился гневной речью, в которой вновь раскритиковал как крайне уязвимое к фальсификациям почтовое голосование. Республиканец сравнил длительное ожидание результатов с катастрофой и призвал своих сторонников «внимательно следить за голосованием».

Итоги дебатов и семейные проблемы

Трамп в какой-то момент отошёл от темы и неожиданно атаковал Байдена, вспомнив о проблемах, связанных с его сыном Хантером, упомянув так называемое «Дело Burismа».

Хантера выгнали с военной службы. Его бесславно выгнали, отправили в отставку за употребление кокаина. И у него не было работы до тех пор, пока вы не стали вице-президентом. Как только вы стали вице-президентом, он заработал целое состояние на Украине, в Китае, в Москве и в разных других местах.

Дональд Трамп
президент США

Байден признал проблемы с наркотиками у его сына, но отметил, что гордится тем, что тот победил зависимость. Однако демократ полностью отверг, что Хантер Байден когда-либо получал от супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной 3,5 миллиона долларов. Демократ добавил, что если Трамп хочет поговорить о семье и этике, то разговор о семье действующего президента может длиться «всю ночь».

После дебатов каждый кандидат объявил себя победителем. Пользователи соцсетей выразили разочарование уровнем дискуссии. Опросы телеканалов зафиксировали, что зрители благосклоннее отнеслись к Байдену, нежели к Трампу.

Инфографика CBS News
Andrew Yang🧢🇺🇸 @AndrewYang
I think Joe won but it felt like America lost.
Я думаю, что Джо выиграл, но Америка проиграла.
Loey ✨𓆏 @Loeybug
Please fucking vote
Пожалуйста, б**ть, голосуйте!
Rachel Maddow MSNBC @maddow
Perhaps we could also debate by mail.
Возможно, мы могли бы и дебаты провести по почте.
Mike Murphy @mcwm
I feel like I’m watching a Facebook comment feed in real time
Мне кажется, что я смотрю ленту комментариев в фейсбуке в режиме реального времени.
Charlie Warzel @cwarzel
i think we all can agree this — 3 men in their 70s talking over each other on a tuesday evening — is the best way to do politics
Думаю, мы все можем согласиться с этим — трое мужчин в возрасте за 70 разговаривают во вторник вечером — это лучший способ заниматься политикой.
j aubrey 🤠 @jaubreyYT
https://t.co/03hZny99ye

#трамп #сша #выборы #дебаты

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60 комментариев
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несу разные вещи

33
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Zero-one-one

10

Вот это я понимаю дебаты в цивилизованный и развитой стране

Ответить

Исключительный нос

Zero-one-one
6

Так почему ты все ещё в России, а не просишь гражданство в Украине???

Ответить

Max L

Исключительный
6

Слава Україні

Ответить

Bad Mother Fucker

Max
3

Героям Слава!

Ответить

Zero-one-one

Исключительный
0

Не хочу вставать на колени

Ответить

Bad Mother Fucker

Zero-one-one
1

вот теперь тебя люблю я
вот теперь тебя хвалю я
наконец-то ты, грязнуля
Мойдодыру угодил

Ответить

Πетр Κудряшов

9

Трамп как последний представитель старой сильной Америки - развивает свое производство и свою экономику, топит за рабочие места внутри страны, патриотизм, ставка на белых и нормальных людей. В конце концов он человек дела, а не балабол, какой всю жизнь зарабатывал балабольством(сонный сидит сенатором с 30 лет). Китайцы сделают все, что бы Трамп проиграл. Тогда же сонный балабол проспит Америку на радость своим чинайским спонсорам, для отвлечения рисуя «очень опасного врага» из России с ее экономикой уровня колоний

Ответить

Dra

Πетр
2

Мне казалось, что он состояние унаследовал, нет?

Ответить

Πетр Κудряшов

Dra
0

стартовал не с нуля, но не с текущими 2,5 млрд

Ответить

Вечерний колос

Dra
0

А ты правда из Мозамбика??

Ответить

Dra

Вечерний
0

Я из Мадагаскара. Из столицы Антананариву.

Ответить

Вечерний колос

Dra
0

Как проходят выборы мэра Антананариву?

Ответить

solawind

Πетр
0

Я после этих дебатов еще лучше понимаю почему русским так нравится трамп, в т.ч здесь на ТЖ, и почему им это близко. И почему у умных людей так с него горит

Ответить

Πетр Κудряшов

solawind
1

себя ты «не русский» конечно причисляешь к умным🤦‍♂️

Ответить

solawind

Πетр
0

К умным я причисляю умных американцев рассуждения о трампе у которых читал.

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

Например

Ответить

Вечерний колос

Максим
0

Берни Сандерс

Ответить

Максим Козаченко

Вечерний
1

Джо Байден

Ответить

solawind

Максим
0

Юмор уровня электората трампа

Ответить

solawind

Максим
0

кен уилбер, ричард познер

Ответить

solawind

–2

Трамп отвратительно выступил.  В лучших традициях жирика, слабоумный понос и крики вместо дебатов. Всех кто его поддерживал поздравляю — вы поддерживали долбоеба.

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Ответить

YeezySpace

solawind
17

Да мы уже поняли, что ты любитель демократов.

Ответить

solawind

YeezySpace
1

Это просто факт безотносительно того чего кто-либо любитель. Трамп это уровень жирика.

Ответить

YeezySpace

solawind
15

"Да заткнись уже, парень"
"Продолжай тявкать, парень"
а это видимо фразы серьёзного политика

Ответить

solawind

YeezySpace
–4

В ответ на трампа который бессмысленно кричал как обезьяна просто чтобы перекричать и не дать услышать оппонента, да. Просто посмотри сам

Ответить

Иван Гессе

solawind
8

да они оба молодцы. что базарная бабка, что этот с затыканиями
но байден в этот раз хотя бы не выглядел умирающим обладателем деменции, так что чисто за это победителем можно назначить его

Ответить

Вечерний колос

Иван
4

Всё-таки принял таблетки

Ответить

Вечерний колос

Иван
0

Можно вопрос??? Ты гражданин США??

Ответить

Вечерний колос

solawind
0

Сообщение удалено

Ответить

Вечерний колос

Вечерний
2

Отбой, неправильно прочитал((

Ответить

Евгений Клочков

solawind
0

шо то старый пердун, шо это

Ответить

solawind

Евгений
0

нет. Надо быть реалистами — трамп просто неумный. Чего у него в достатке так только наглости

Ответить

Евгений Клочков

solawind
0

трамп просто неумный

Возможно

нет.

Что нет? оба не старые пердуны, чье присутствие в качестве кандидатов на выборах - плохой звоночек о качестве элит в сверхдержаве?

Ответить

alexferman

Евгений
0

В выборах только молодые должны участвовать?

Ответить

Евгений Клочков

alexfer…
0

между безусыми юнцами с бушующими гормонами и без пяти минут кандидатами в дом престарелых есть некоторый диапазон

Ответить

alexferman

Евгений
0

Есть, но речь же не о том. Я не пойму, почему у тебя неприятие вызывает тот случайный факт, что в такой-то период за пост президента боролись два старикашки.

И вообще, что за навязчивая идея о том, что политики должны быть какими-то гениями. Эта идея - не про демократию.

Ответить

Евгений Клочков

alexfer…
0

тот случайный факт,

Едва ли он случайный, это, имхо, обусловлено тем, что благодаря успехам медицины эти люди получили возможность жить и работать дольше. А так как их положение высокостатусное - то они не просто живут дольше, но и удерживают свой высокий статус дольше 

Потому управленческий аппарат стареет, и как бы не была успешна медицина - все же 70+ дедушки уступают 40-50летним потенциальным политикам. Это чисто про физические и умственные способности, без учета "устаревания опыта"

быть какими-то гениями

Опять же. Между гениями и не-пиздоболом и "не засыпающим на ходу" опять же есть некоторый диапазон 

Ответить

Ночной танк88

6

Диды будто с тж выбежали

Ответить

A big purple banana 🍆

Ночной
0

уд ю шатап уамн?

Ответить

Ночной танк88

A
0

О, вы из Англии

Ответить

Напряженный дым

3
Ответить

Андрей Зименков

2

Когда давно не виделись со школьным другом из-за пандемии.

Ответить

Роман Трусов

2

Дебаты вкраци

Ответить

Pavel Malyshkin

1

По опросу телезрителей победил Трамп с 60% с хвостиком.
Байден одной ногой уже ..., ему похеру.
Модератор чмо и куколд, предавшее свою расу.

Ответить

так не пойдёт

1
Ответить

Дмитрий Алексеевич

так
1

Как довести девушку до оргазма, даже если вам за 70.
Советы от Владимира Вольфовича

Ответить

Not Yet

Дмитрий
0

Вот как теперь развидеть?

Ответить

Харитон Стиб

0

Демократия, что хотим то говорим

Ответить

N.N.

0

Дед с дедом сцепились по пьяни испортили всем вечер каждые выборы одно и тоже нахой...

Ответить

Влажный паркур

0

О, это же демократия, да?

Ответить

Особый чувак

0

Забавно, что Байден отказался провериться на наличие наушников и попросил перерывы каждые пол часа

Ответить

Посторонний

0

Это всё важное, что они наговорили?

Ответить

Сборник комментариев

0

«Да заткнись ты уже»: как прошли первые дебаты Медведева и Путина и что об этом пишут в соцсетях

Ответить

Вечерний колос

0

На сайте Байдена практически сразу же после дебатов появился соответствующий мерч. Футболку с его предложением Трампу заткнуться можно купить за 30 долларов.

Классика))

Ответить

Peter Brand

0

Кто там жаба, кто гадюка?

Ответить

Ручной пулемет

0

"Ху из он ё лист, йоу?"(с) Д.Трамп

Ответить

Πетр Κудряшов

0
Ответить

Илюхер XXX

0

а еее, знаменитые тжшные переводы назад снова!

Ответить

Денис Савчук

0

Борьба была ровна...

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