Уже 3 ноября решится, останется ли Дональд Трамп на второй срок, или демократы возьмут реванш за поражение 2016 года.

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Фото Washington Times

Президентская гонка в США подошла к финалу: через несколько недель состоятся всеобщие выборы, на которых решится, в чьих руках окажется Белый дом следующие четыре года. К концу сентября уже завершились подготовительные мероприятия — во всех штатах прошли праймериз, определившие кандидатов, а партийные съезды утвердили своих претендентов на высший государственный пост.

29 сентября стартовал завершающий этап президентской кампании. Лидеры общественного мнения: кандидат от Демократической партии Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп начали серию теледебатов. Это событие традиционно привлекает внимание не только миллионов избирателей, но и СМИ практически по всему миру. Дебаты транслируют все ведущие телеканалы США, а в соцсетях сторонники кандидатов также традиционно устраивают многочасовые баталии.

Обычно с этого момента предвыборная кампания становится наиболее интересной: предвыборные штабы наконец-то достают свои козыри, в ход идёт компромат, провокации и многочисленные «домашние заготовки». Зрители имеют возможность в прямом эфире наблюдать, как отреагирует кандидат, а кандидаты видят в режиме онлайн, как меняется их рейтинг.

Шесть кандидатов, три раунда дебатов

Всего шесть человек претендуют на пост президента в 2020 году. Помимо Трампа и Байдена, в выборах участвуют рэпер Канье Уэст и журналист Дэн Раттинер как независимые кандидаты. Либертарианская партия выдвинула профессора Джоанн Джоргенсен, а Партия зелёных — эколога Хауи Хокинса.

Несмотря на то, что все они официальные и зарегистрированные кандидаты, в дебатах участие примут только Трамп и Байден, как преодолевшие «порог выживаемости» своего рейтинга в 15%. Недооценивать аутсайдеров, однако, не стоит. Хотя они в целом набирают 2-3% голосов избирателей, иногда именно они могут серьёзно вмешаться в подведение итогов выборов. Например, в 2016 году лидер «зелёных» Джилл Стайн настояла на пересчёте голосов в ключевых штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Необходимые для этого два миллиона долларов её кампания собрала буквально за несколько часов. Пересчёт ни к чему не привёл, но на две недели отсрочил окончательную победу Трампа.

Всего предусмотрено три раунда дебатов: 29 сентября, 15 и 22 октября. Наконец, 3 ноября состоятся сами выборы: помимо президента и вице-президента американцы выберут 435 членов Палаты представителей, треть Сената и 13 губернаторов штатов.

Коллегия выборщиков

Распределение числа выборщиков в коллегии по штатам США

Выборы президента США проходят по двухступенчатой системе: сначала избиратели от каждого штата голосуют за своих делегатов — так формируется Коллегия выборщиков из 538 человек, а уже затем Коллегия голосует за кандидатов. Претенденту, чтобы победить на выборах, достаточно заручиться поддержкой как минимум 270 выборщиков.

Количество выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе (два сенатора и депутаты палаты представителей). В свою очередь количество депутатов палаты представителей равно числу избирательных округов в штате. Таким образом, минимальное число выборщиков от штата — 3, а максимальное — 55 (Калифорния). Ещё трёх выборщиков направляет федеральный округ Колумбия, который в Конгрессе не представлен.

Каждый штат сам решает, как распределяются имеющиеся в его распоряжении голоса выборщиков. В большинстве из них предусмотрено, что кандидат, набравший больше всех голосов избирателей, получает сразу все голоса выборщиков. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска, где в каждом округе определяется по одному выборщику, а в целом по итогам выборов в штате распределяются голоса ещё двух.

Процесс голосования на выборах Фото Крейг Митчелл, Getty

Формально выборщики не связаны законом голосовать именно за того, за кого высказались избиратели. В 25 штатах выборщики могут изменить своё мнение без последствий, ещё в 25 им угрожает только штраф, если они поступят против воли избирателей. На практике, однако, такое происходит крайне редко. За всю историю президентских выборов немногим более 160 выборщиков меняли своё решение или сдавали пустой бюллетень.

По Конституции США, Коллегия выборщиков должна проголосовать на 41-й день после дня всенародного голосования. Для этого выборщики соберутся в столицах своих штатов и проголосуют по кандидатурам президента и вице-президента, заполнив отдельно бюллетени по каждой позиции. После этого их голоса будут подсчитаны, а результаты занесены в протоколы.

Оригиналы протоколов будут опечатаны и направлены в сенат США. По установленной процедуре, председатель сената должен вскрыть конверты с протоколами в присутствии других членов сената и депутатов палаты представителей, после чего будет составлен общий протокол голосования всей коллегии.

Хотя президент считается избранным именно в этот момент, фактически результаты будут известны уже 3 ноября, а длительная процедура сбора и голосования выборщиков носит в известной степени формальный характер. Вновь избранного президента приводят к присяге в полдень 20 января — с этого момента он считается вступившим в должность.

Фото Тамир Калифа, FRE

Фиолетовые штаты

В большинстве штатов США сложились свои электоральные предпочтения. В «синих» штатах традиционно лидируют с большим отрывом кандидаты от демократов, в «красных», как правило, выигрывают республиканцы. Однако в нескольких нет устойчивого преобладания того или иного электората. В зависимости от ситуации, избиратели могут высказаться по-разному в Аризоне, Флориде, Айове, Мичигане, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании, Висконсине, Колорадо, Мэн, Миннесоте, Неваде, Нью-Гемпшире и Вирджинии.

Суммарно эти «фиолетовые» или «колеблющиеся» (swing state) штаты распределяют 171 голос выборщиков в Коллегии, что привлекает повышенное внимание кандидатов в президенты, поскольку победа в них значительно увеличивает шансы на избрание. Именно поэтому кандидаты очень мало агитируют в Калифорнии (традиционно голосует за демократов) и Техасе (обычно выбирает республиканцев), а гораздо чаще проводят митинги во Флориде и Огайо.

Голосование во время эпидемии

Соединённые Штаты больше всего пострадали от эпидемии коронавируса — в стране зафиксировано более 4 миллионов заражённых, более 200 тысяч погибших. Политики разного уровня высказывались в пользу того, что необходимо использовать опыт некоторых штатов по всеобщему голосованию по почте, чтобы не создавать дополнительные риски заражения при скоплении людей на избирательных участках.

Голосование по почте — одна из форм досрочного голосования, которая широко применяется в США. На президентских выборах 2016 года так подали 33 миллиона бюллетеней, то есть примерно 25% всех голосов избирателей. На выборах 2020 года, ещё до начала дебатов, в 13 штатах уже досрочно проголосовали более миллиона американцев, установив своеобразный исторический рекорд.

Сейчас невозможно сказать, кто лидирует в голосовании, однако известно, что демократы и сторонники Байдена предпочитают голосовать досрочно и по почте, а республиканцы и сторонники Трампа собираются прийти на избирательные участки в день голосования 3 ноября.

Трамп опережает Джо Байдена (60-39%) среди тех, кто будет голосовать на участке. Те, кто планирует проголосовать досрочно, отдают предпочтение Джо Байдену (87-13%) голосов. Инфографика ABC News

Трамп выступает против повсеместного почтового голосования — по мнению главы государства, так выборы будут сфальсифицированы, миллионы бюллетеней потеряны, а настоящих результатов «мы не узнаем».

Donald J. Trump @realDonaldTrump The Ballots being returned to States cannot be accurately counted. Many things are already going very wrong! «Избирательные бюллетени, возвращаемые штатам, нельзя точно подсчитать. Многое уже идёт не так!»

Статистика не согласна с Трампом: в 2000-2012 годах в ходе почтового голосования в стране зафиксировали не более 500 случаев мошенничества с голосами избирателей, хотя комиссиям пришлось обработать около миллиарда бюллетеней.

Скандалы и интриги

Способность Почтовой службы США обработать в течение короткого периода несколько десятков миллионов бюллетеней — только одна из перечня болезненных тем, которые обсуждаются в преддверии выборов 2020 года.

В ходе своей кампании Трамп неоднократно высказывал убеждение, что ряд других государств, в частности Китай, пытаются вмешаться в выборы, чтобы воспрепятствовать его переизбранию. «Тебе придётся научиться говорить по-китайски», — заявил он радиоведущему Хью Хьюитту в ходе интервью, описывая мрачные перспективы победы Джо Байдена.

Если я не выиграю выборы, Китай будет владеть Соединёнными Штатами. Дональд Трамп президент США

Частые нападки Трампа на Китай вызвали в ответ ироническую реакцию Компартии этой страны. Её представитель Ху Сицзинь призвал избирателей поддержать Трампа, поскольку именно благодаря ему китайцы становятся сплочённее.

Hu Xijin 胡锡进 @HuXijin_GT I strongly urge American people to reelect Trump because his team has many crazy members like Pompeo. They help China strengthen solidarity and cohesion in a special way. It’s crucial to China’s rise. As a CPC member, I thank them. https://t.co/hFq4rPPbyl Я настоятельно призываю американский народ переизбрать Трампа, потому что в его команде много сумасшедших, таких как госсекретарь Помпео. Они особым образом помогают Китаю укреплять солидарность и сплочённость. Это очень важно для подъёма Китая. Как член КПК я благодарю их

Президент США описывал на митингах свою кампанию как борьбу не против демократов, а против Китая. «Если Байден победит, то Китай победит. Если мы победим, то Огайо победит, и самое главное, по всей справедливости, Америка победит», — заявил он на митинге в Огайо.

О Джо Байдене Трамп до сих пор высказывался в уничижительном тоне, показывая, что не воспринимает его как серьёзного противника. Он дал ему обидное прозвище «Sleepy Creepy» (Сонный Жуткий) и даже потребовал, чтобы Байден до или после дебатов сдал тест на стимулирующие препараты.

Задолго до самих выборов Трамп называл Байдена «соперником мечты», указывая, что демократ уже трижды пытался баллотироваться на выборах и ни разу не побеждал.

CBS News @CBSNews https://t.co/MmvyiLUWGT President Trump tells @CBSEveningNews @jeffglor that Joe Biden would be a "dream" opponent in the 2020 presidential election: “Joe Biden ran three times. He never got more than 1 percent and President Obama took him out of the garbage heap.” https://cbsn.ws/2LyTqwT Я мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не набирал более 1% поддержки. Президент Обама достал его буквально из мусорной кучи и дал ему должность, и тогда всех это шокировало

Ещё одна проблема, с которой столкнулся Трамп — это утёкшие в сеть данные, которые использовал его штаб в 2016 году. База данных содержит сведения о 200 миллионах избирателей, из которых 3,5 миллиона (преимущественно темнокожих) отнесены к категории «Сдерживание». В 16 штатах для них выстроили рекламную кампанию в соцсетях, призванную воздержаться от участия в выборах.

Интерес прессы привлекла также публикация The New York Times, в которой журналисты рассказали, как Трамп в течение последних 10 лет избегал уплаты подоходного налога. Республиканец, по словам издания, декларировал многомиллионные убытки принадлежащих ему фирм. Трамп назвал публикацию «полностью сфабрикованной фальшивкой», пообещав предоставить свои налоговые декларации «в скором времени».

Кампания «I will vote»

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Знаменитости и звёзды шоу-бизнеса развернули в соцсетях кампанию, призванную убедить прийти на выборы максимальное число избирателей. Для этого они обращались к своим поклонникам, используя как обычные публикации в блогах (описывали порядок голосования), так и встроенные ссылки в сторис инстаграма (по свайпу открывался сайт избирательной комиссии).

Mark Ruffalo @MarkRuffalo Pennsylvania friends: be aware that PA uses a two-envelope mail ballot system: A completed ballot goes into a “secrecy envelope” that has no identifying information, and then into a larger mailing envelope that the voter signs. 1/2 https://t.co/KmG4i2MmxK Друзья из Пенсильвании: имейте в виду, что Почтовая служба использует систему голосования по почте с двумя конвертами: заполненный бюллетень помещается в «секретный конверт», в котором нет идентифицирующей информации, а затем в больший почтовый конверт, который подписывает избиратель

Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс иронически обыграл ситуацию с публикацией своих обнажённых фото в инстаграме, представив её тоже как своего рода агитационную кампанию.

Chris Evans @ChrisEvans Now that I have your attention

🤦🏻‍♂🤷🏻‍♂....



VOTE Nov 3rd!!! Теперь, когда я привлёк ваше внимание... ГОЛОСУЙТЕ 3 ноября!

Dwayne Johnson @TheRock @KamalaHarris.



Progress takes courage, humanity, empathy, strength, KINDNESS & RESPECT.



We must ALL VOTE: https://t.co/auLbc8xDBv As a political independent & centrist, I’ve voted for both parties in the past. In this critical presidential election, I’m endorsing @JoeBiden Progress takes courage, humanity, empathy, strength, KINDNESS & RESPECT.We must ALL VOTE: https://bit.ly/DJVote2020 Как независимый политик и центрист, я голосовал за обе партии в прошлом. На этих решающих президентских выборах я поддерживаю Джо Байдена и Камалу Харрис. Прогресс требует мужества, человечности, сочувствия, силы, ДОБРОТЫ И УВАЖЕНИЯ. Мы ВСЕ должны ПРОГОЛОСОВАТЬ

Рейтинги и прогнозы

Согласно большинству опросов, Байден лидирует: за него готовы проголосовать 50% американцев, в то время как за Трампа хотят отдать голос 43% опрошенных. Однако из-за непрямой системы выборов рейтинг кандидата не конвертируется напрямую в голоса избирателей. В 2016 году Хиллари Клинтон набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, однако проиграла выборы.

В избирательной системе США не так важно, сколько голосов выиграл кандидат, чем то, где он их выиграл. Победа даже с минимальным перевесом в каждом из «колеблющихся» штатов приносит ощутимый перевес в Коллегии выборщиков. Тем не менее, если верить данным опросов, то Байден должен выиграть в большинстве из них.

Отвечая на вопрос журналистов, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае своего проигрыша, Трамп отметил, что «передачи никакой не будет, честно говоря, будет продолжение». Так он выразил уверенность, что победит на выборах. Этот ответ президента породил множество слухов, что он может отказаться уступить свой пост, даже если проиграет.

Издание The Atlantic посвятило разбору ситуации статью, которую планировало выпустить в ноябрьском номере, однако «из-за срочности» опубликовало её на сайте заранее. В публикации политтехнологи и юристы разобрали вероятные негативные сценарии и сошлись, что как раз силовой вариант удержания власти маловероятен.

На фото выпуск газеты «Лос-Анджелес Таймс» за 27 февраля 1980 года. На иллюстрации к статье Рейган на фоне своего предвыборного плаката «Давайте сделаем Америку снова великой». Со таким же слоганом «Make America Great Again» ведёт свои кампании Трамп Фото NBC News

Специалисты указали, что у действующего президента есть богатый набор инструментов в действующем законодательстве, который при желании может позволить затянуть подведение итогов выборов до 20 января — дня, когда к присяге должен быть приведён вновь избранный глава государства. Это привело бы США к конституционному кризису, на который пока непонятно как реагировать.

Республиканцы набрали на выборы 2020 года около 50 тысяч добровольцев, чтобы наблюдать за чистотой выборов в «колеблющихся» штатах. Такая политтехнология уже применялась раньше: группы «наблюдателей» блокировали вход избирателей на участки, насильственно удерживали работников комиссий, активно оспаривали право людей голосовать, предупреждали их об уголовном преследовании за незаконное голосование и в целом делали всё возможное, чтобы отпугнуть избирателей от участков.

Технология нацелена на то, чтобы при малейшем сомнении в честности прошедших в том или ином штате выборов можно было потребовать от губернатора не утверждать их итоги. В этом случае выборщиков должны будут направить законодательные собрания штатов. В шести «колеблющихся» штатах большинство в региональных парламентах принадлежит республиканцам. В истории США уже случались прецеденты с конфликтующими Коллегиями выборщиков, так что такой вариант не кажется невероятным. Журнал Politico, наоборот, назвал все описанные сценарии надуманными и сравнил их с научной фантастикой.

Конспирология

Дополнительный интерес выборам 2020 года привлекает и популярная в США легенда о «Проклятии американских президентов» или «проклятии Текумсе». Согласно пророчеству, каждого американского президента, избранного в год, кратный 20, убьют или он умрёт до окончания срока своих полномочий.

Известно, что все президенты, избранные в год, без остатка делящийся на 20, кроме двух последних, умирали в должности, подтверждая, таким образом, правило. Рональд Рейган (избран в 1980) и Джордж Буш-младший (избран в 2000) пережили каждый покушение, но остались живы и благополучно завершили своё президентство. В связи с этим появилась версия, что проклятие действует только до седьмого колена.

Что думают по поводу риска избираться в 2020 году Трамп и Байден — неизвестно. Кандидаты не комментировали публично своё отношение к легенде о президентском проклятии.