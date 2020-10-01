В Индии после группового изнасилования и пыток погибли две девушки за неделю. В стране начались протесты и задержания Материал редакции
Протестующие недовольны и кремацией — на важный для индийцев ритуал не только не пустили родственников, но и якобы избили их.
В Индии за неделю погибли две девушки из касты «неприкасаемых» — их изнасиловали и жестоко избили группы мужчин. После этого в индийских городах прошли несколько волн протестов — демонстранты требуют справедливого наказания для подозреваемых, призывают власти к борьбе с проблемой насилия и дискриминации «низших» каст в стране.
Протесты жёстко подавляли, задерживая и избивая не только жителей, но и членов оппозиционных партий. Теперь политики организовывают новые протесты, требуя отставки премьер-министра и возлагая вину за смерти девушек на правительство.
Одну из погибших кремировали посреди поля — власти запретили родственникам участвовать в ритуале, выстроив у костра «живую цепь» из полиции
14 сентября в индийском штате Уттар-Прадеш в городе Хатрас четверо мужчин изнасиловали и избили 19-летнюю девушку из касты «неприкасаемых» — далитов. Пострадавшая (её имя не раскрывается из-за закона об анонимности жертв насилия) вместе с матерью находилась на сельскохозяйственных полях, пишет издание The Wire. Мать отвлеклась и из-за плохого слуха не услышала, что на её дочь напали. Она увидела девушку в 100 метрах от себя на земле в «луже крови».
Четверо нападавших избили, душили и изнасиловали девушку, повредили ей язык, шею и спинной мозг, из-за чего все её конечности парализовало, сообщило The Wire. Пострадавшая неделю лежала в больнице: затем ей стало хуже и её перевели в палату интенсивной терапии. Родственники девушки утверждают, что им приходилось «умолять» врачей оказать ей помощь. Позже пациентку перевезли в больницу Дели. Спустя две недели после группового изнасилования, 29 сентября, она умерла из-за остановки сердца.
Родственникам не выдали тело девушки, хотя мать просила об этом, чтобы совершить дома традиционные ритуалы перед кремацией. «Они сожгли её тело без каких-либо надлежащих индуистских ритуалов около трёх часов ночи», — сказал один из родственников. Семью девушки заперли в полицейском участке в то время, когда тело погибшей вывезли для кремации без согласия родственников, рассказала её мать.
Отказ в выдаче тела вызвал недовольство защитников прав «неприкасаемых» и членов партии Индийского национального конгресса. Они пришли к больнице, где умерла девушка. Ночью, когда погибшую повезли на кремацию, недалеко от места сожжения тела тоже собрались местные жители и СМИ.
По словам свидетелей, полиция выстроилась в «живую цепь» около места кремации в поле, не подпуская к нему собравшихся на стихийный митинг. Родственники несколько раз пытались забрать тело погибшей из автомобиля скорой помощи, однако их оттеснили и даже избили индийские силовики, рассказал брат погибшей. В соцсетях поспешную кремацию и отношение к родным жертвы назвали «нарушением прав человека», «жестоким» и «аморальным».
В полиции опровергли заявления о том, что на кремацию не пустили родственников, показав видео, на котором дядя девушки бросает дрова в костёр с её телом. Однако мужчина сообщил, что полицейские заставили его участвовать в похоронах: «Они не оставили нам выбора. Нам было страшно. Если бы они хотели пустить членов семьи, они могли бы позволить присутствовать её брату и отцу, но они выбирали, кого хотели».
Изначально полиция возбудила уголовное дело только о покушении на убийство и преступление против меньшинств, а позже начала расследовать и групповое изнасилование. 27 сентября арестовали четверых подозреваемых от 20 до 35 лет из высшей касты тхакуров— они были знакомы с жертвой, так как проживали в одной деревне. 1 октября полиция Уттар-Прадеша заявила, что доказательств изнасилования нет, а СМИ «исказили» данные о погибшей.
По словам родственников, далиты подвергались жестокому обращению со стороны тхакуров, которых в деревне было больше. Одного из подозреваемых около 20 лет назад осудили на три месяца тюрьмы за нападение на дедушку погибшей, он же в последнее время преследовал её, из-за чего девушка боялась выходить из дома, рассказали её родственники.
Мать погибшей девушки требует жестокого наказания для подозреваемых в изнасиловании: «Я хочу, чтобы их публично повесили».
На следующий день после смерти изнасилованной девушки стало известно ещё об одной погибшей после группового изнасилования в том же индийском штате. Трое или четверо мужчин заставили сесть в машину 22-летнюю девушку-далита, после чего сделали ей укол с наркотиком, пишет Би-би-си. По словам матери девушки, ей сломали ноги и позвоночник, посадили в рикшу и отправили домой: «Когда она приехала, она выглядела очень слабой. Наша дочь не могла говорить и вставать». По пути в больницу девушка умерла. Подозреваемых задержала полиция.
Во время протестов были столкновения с полицией — демонстрантов задерживали и избивали дубинками
В Индии давно обсуждают проблему насилия над женщинами, в особенности из «нижних» каст. Две смерти после групповых изнасилований и жестоких избиений за несколько дней спровоцировали протесты по всей стране. Демонстранты обвиняют власти страны в отсутствии борьбы с насилием — по подсчётам Национального бюро регистрации преступлений в Индии насилию подвергаются в среднем 87 женщин в день.
Протесты организовали как активистки, выступающие за права женщин, так и оппозиционные политические партии. Демонстранты требовали справедливого наказания подозреваемым в насилии. Соратники оппозиционеров держали в руках изображение премьер-министра Индии Нарендры Моди — он, как и предполагаемые насильники, принадлежит к касте тхакуров. Демонстранты считают, что часть вины за смерть изнасилованных девушек лежит на правительстве. В конце протеста портрет Моди сожгли.
В некоторых городах протесты жёстко разгоняла полиция — демонстрантов оттесняли и избивали дубинками. Протестующим из Всеиндийской демократической ассоциации женщин и Национальной федераций индийских женщин даже не позволили собраться, задержав их по пути. Всего арестовали около 130 человек из-за нарушения запрета на массовые мероприятия во время пандемии.
В Уттар-Прадеше после протестов ввели режим чрезвычайного положения из-за опасности распространения Covid-19 — теперь жителям запрещено собираться группами больше пяти человек.
Одним из лидеров протестов стала оппозиционная партия «Конгресс» — во время демонстраций полиция арестовала 13 её последователей. Члены партии призывают к честному расследованию, а также обвиняют власти в одобрении кастовой иерархии в Индии.
Генсекретарь «Конгрессса» Приянка Ганди-Варда возмутилась поспешной кремацией и заявила, что жертву изнасилования «убило безжалостное правительство». Она сочла, что премьер-министр «не имеет морального права» оставаться на посту после очередной смерти изнасилованной девушки.
1 октября члены «Конгресса» отправились в Уттар-Прадеш поддержать семью погибшей девушки. Однако по пути в деревню встретили сопротивление полиции — политикам запретили продолжить путь как на машине, так и пешком. Протестующие попытались пробиться сквозь оцепление, однако их задержали, а некоторых полиция избила во время потасовки.
Запрет членам «Конгресса» посетить семью погибших и жестокие задержания политиков осудили министры индийских штатов. Действия полиции назвали «неоправданными» и «безрассудными», а происходящее в штате Уттар-Прадеш — «джунглями». Теперь партия «Конгресс» организовывает новые протесты против правительства Индии под лозунгом «Справедливость для дочерей Индии».
Сколько человек вышло на улицу в России, когда власть почти убила главного оппозиционера? Я знаю, ты следишь за ситуацией
Миллионы
Просто в разных местах
Глобальный ГОСТ
На работу
Скинулся бы госдеп на 3 месячные зарплаты протестующим, не пошли бы
Глобальный ГОСТ
Человек 20
его возвращение в Россию это какой то мазохизм чистой воды
А китайцы?
азиаты и индусы - вот их я не очень вообще.
а эфиопы?
Прикладной Кирилл
с ними не сталкивался, поэтому всё равно
А американцы???
кореш был в сша 3 месяца, приехал с ненавистью к азиатам.
норм с американцами.
трахался с американскими мужиками, советуешь?
Прикладной Кирилл
так. что могу подкорректировать: есть образованные люди, к ним претензий нет. И среди всех национальностей есть классные. Но из Индии постоянно какие-то изнасилования эти зверские, ну и я лично встречался на улице с индусами. Какие-то нагловатые ребята.
То же и про азиатов: среди них есть классные, у меня есть кореша, но часто можно увидеть, как они тоже немного наглые, что не очень.
А»»еть, что я только что прочитала?! Какое то средневековое варварство, как будто сценарий для нового фильма ужасов. Мне стало страшно 😳
Социологический месяц
Так же европейцы читают новости про СНГ
Глобальный ГОСТ
А ещё там срут на дорогах
и купаются в помойных реках, и там же моются, и там же одежду стирают
Самый треш, что каждый трушный индиец должен быть предан Гангу после смерти, обычно мертвецов сжигают и развеивают пепел над водой. Но у бедняков часто нет денег на покупку дров, поэтому они просто спускают трупы по реке. Так что раздутые зловонные тела среди купающихся, моющихся и стирающихся тоже не в диковинку.
Замкнутый браслет
что «кремация» у местных властей означает сжигание тела блин прям посреди поля
Милочка моя, ты не знаешь всех прелестей Индии
Там у них парсы трупы в поле оставляют, ждут пока их обгладают падальщики, а потом кости в коробочку складывают и хранят у себя в доме. Так что до понимания пиздец в Индии ещё далеко.
Где фемки?