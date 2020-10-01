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Екатерина Кузнецова
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В Индии после группового изнасилования и пыток погибли две девушки за неделю. В стране начались протесты и задержания Материал редакции

Протестующие недовольны и кремацией — на важный для индийцев ритуал не только не пустили родственников, но и якобы избили их.

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Фото AFP

В Индии за неделю погибли две девушки из касты «неприкасаемых» — их изнасиловали и жестоко избили группы мужчин. После этого в индийских городах прошли несколько волн протестов — демонстранты требуют справедливого наказания для подозреваемых, призывают власти к борьбе с проблемой насилия и дискриминации «низших» каст в стране.

Протесты жёстко подавляли, задерживая и избивая не только жителей, но и членов оппозиционных партий. Теперь политики организовывают новые протесты, требуя отставки премьер-министра и возлагая вину за смерти девушек на правительство.

Одну из погибших кремировали посреди поля — власти запретили родственникам участвовать в ритуале, выстроив у костра «живую цепь» из полиции

14 сентября в индийском штате Уттар-Прадеш в городе Хатрас четверо мужчин изнасиловали и избили 19-летнюю девушку из касты «неприкасаемых» — далитов. Пострадавшая (её имя не раскрывается из-за закона об анонимности жертв насилия) вместе с матерью находилась на сельскохозяйственных полях, пишет издание The Wire. Мать отвлеклась и из-за плохого слуха не услышала, что на её дочь напали. Она увидела девушку в 100 метрах от себя на земле в «луже крови».

«Неприкасаемые» — общее название для нескольких индийских «низших» каст. Чаще всего занимаются низкооплачиваемым трудом, например, сортировкой мусора. Дискриминация по кастовому признаку в Индии запрещена, однако «неприкасаемые» до сих пор жалуются на насилие, притеснение и жестокость со стороны представителей высших каст.

Четверо нападавших избили, душили и изнасиловали девушку, повредили ей язык, шею и спинной мозг, из-за чего все её конечности парализовало, сообщило The Wire. Пострадавшая неделю лежала в больнице: затем ей стало хуже и её перевели в палату интенсивной терапии. Родственники девушки утверждают, что им приходилось «умолять» врачей оказать ей помощь. Позже пациентку перевезли в больницу Дели. Спустя две недели после группового изнасилования, 29 сентября, она умерла из-за остановки сердца.

Родственникам не выдали тело девушки, хотя мать просила об этом, чтобы совершить дома традиционные ритуалы перед кремацией. «Они сожгли её тело без каких-либо надлежащих индуистских ритуалов около трёх часов ночи», — сказал один из родственников. Семью девушки заперли в полицейском участке в то время, когда тело погибшей вывезли для кремации без согласия родственников, рассказала её мать.

Отказ в выдаче тела вызвал недовольство защитников прав «неприкасаемых» и членов партии Индийского национального конгресса. Они пришли к больнице, где умерла девушка. Ночью, когда погибшую повезли на кремацию, недалеко от места сожжения тела тоже собрались местные жители и СМИ.

Защитники прав «неприкасаемых» и члены партии Индийского национального конгресса у больницы в Дели Фото PTI

По словам свидетелей, полиция выстроилась в «живую цепь» около места кремации в поле, не подпуская к нему собравшихся на стихийный митинг. Родственники несколько раз пытались забрать тело погибшей из автомобиля скорой помощи, однако их оттеснили и даже избили индийские силовики, рассказал брат погибшей. В соцсетях поспешную кремацию и отношение к родным жертвы назвали «нарушением прав человека», «жестоким» и «аморальным».

Tanushree Pandey @TanushreePande
#HathrasCase Major ruckus in the village right now. UP cops & officials forcing kin to cremate body overnight. Family begging that let us at least take the girl home one last time. Village people came in front of the ambulance, saying “we will not let you burn our girl forcibly” https://t.co/gHAv4Oq5Yd
Полицейские и официальные лица штата заставляют родственников кремировать тело ночью. Семья просит хотя бы в последний раз отвезти девочку домой. К машине «Скорой помощи» подошли сельские жители: «Мы не дадим вам насильно сжечь нашу девушку»
Licypriya Kangujam @LicypriyaK
This is how you treat a daughter of this country. 😭

#HathrasHorrorShocksIndia
#JusticeForManishaValmiki https://t.co/7Mm2HF0jFB
Вот как относятся к дочерям в этой стране

В полиции опровергли заявления о том, что на кремацию не пустили родственников, показав видео, на котором дядя девушки бросает дрова в костёр с её телом. Однако мужчина сообщил, что полицейские заставили его участвовать в похоронах: «Они не оставили нам выбора. Нам было страшно. Если бы они хотели пустить членов семьи, они могли бы позволить присутствовать её брату и отцу, но они выбирали, кого хотели».

रॉकी ! @Ninza_Frm_SriLK
@_pallavighosh @KanganaTeam Hello faku.. You need to see this.. https://t.co/Mg5f92rnLz

Изначально полиция возбудила уголовное дело только о покушении на убийство и преступление против меньшинств, а позже начала расследовать и групповое изнасилование. 27 сентября арестовали четверых подозреваемых от 20 до 35 лет из высшей касты тхакуров— они были знакомы с жертвой, так как проживали в одной деревне. 1 октября полиция Уттар-Прадеша заявила, что доказательств изнасилования нет, а СМИ «исказили» данные о погибшей.

По словам родственников, далиты подвергались жестокому обращению со стороны тхакуров, которых в деревне было больше. Одного из подозреваемых около 20 лет назад осудили на три месяца тюрьмы за нападение на дедушку погибшей, он же в последнее время преследовал её, из-за чего девушка боялась выходить из дома, рассказали её родственники.

Мать погибшей девушки требует жестокого наказания для подозреваемых в изнасиловании: «Я хочу, чтобы их публично повесили».

После смерти девушки власти выделили её семье компенсацию 25 лакх рупий (250 тысяч рублей).

На следующий день после смерти изнасилованной девушки стало известно ещё об одной погибшей после группового изнасилования в том же индийском штате. Трое или четверо мужчин заставили сесть в машину 22-летнюю девушку-далита, после чего сделали ей укол с наркотиком, пишет Би-би-си. По словам матери девушки, ей сломали ноги и позвоночник, посадили в рикшу и отправили домой: «Когда она приехала, она выглядела очень слабой. Наша дочь не могла говорить и вставать». По пути в больницу девушка умерла. Подозреваемых задержала полиция.

Во время протестов были столкновения с полицией — демонстрантов задерживали и избивали дубинками

В Индии давно обсуждают проблему насилия над женщинами, в особенности из «нижних» каст. Две смерти после групповых изнасилований и жестоких избиений за несколько дней спровоцировали протесты по всей стране. Демонстранты обвиняют власти страны в отсутствии борьбы с насилием — по подсчётам Национального бюро регистрации преступлений в Индии насилию подвергаются в среднем 87 женщин в день.

Протесты организовали как активистки, выступающие за права женщин, так и оппозиционные политические партии. Демонстранты требовали справедливого наказания подозреваемым в насилии. Соратники оппозиционеров держали в руках изображение премьер-министра Индии Нарендры Моди — он, как и предполагаемые насильники, принадлежит к касте тхакуров. Демонстранты считают, что часть вины за смерть изнасилованных девушек лежит на правительстве. В конце протеста портрет Моди сожгли.

В некоторых городах протесты жёстко разгоняла полиция — демонстрантов оттесняли и избивали дубинками. Протестующим из Всеиндийской демократической ассоциации женщин и Национальной федераций индийских женщин даже не позволили собраться, задержав их по пути. Всего арестовали около 130 человек из-за нарушения запрета на массовые мероприятия во время пандемии.

В Уттар-Прадеше после протестов ввели режим чрезвычайного положения из-за опасности распространения Covid-19 — теперь жителям запрещено собираться группами больше пяти человек.

Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke
Yogi's police shielding the rapists and assaulting those who are demanding justice for the gang-rape victim.

#HathrasHorrorShocksIndia #बलतकर_यग_सरकर https://t.co/4UJzdpFhPn

Одним из лидеров протестов стала оппозиционная партия «Конгресс» — во время демонстраций полиция арестовала 13 её последователей. Члены партии призывают к честному расследованию, а также обвиняют власти в одобрении кастовой иерархии в Индии.

Генсекретарь «Конгрессса» Приянка Ганди-Варда возмутилась поспешной кремацией и заявила, что жертву изнасилования «убило безжалостное правительство». Она сочла, что премьер-министр «не имеет морального права» оставаться на посту после очередной смерти изнасилованной девушки.

1 октября члены «Конгресса» отправились в Уттар-Прадеш поддержать семью погибшей девушки. Однако по пути в деревню встретили сопротивление полиции — политикам запретили продолжить путь как на машине, так и пешком. Протестующие попытались пробиться сквозь оцепление, однако их задержали, а некоторых полиция избила во время потасовки.

𝐒𝐚𝐫𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥 @SaralPatel
@RahulGandhi Shame on @myogiadityanath. https://t.co/6LL2Wvwjjl
Priyanka Gandhi Vadra @priyankagandhi
हथरस जन स हम रक। रहल ज क सथ हम सब पदल नकल त बरबर हम रक गय, बरबर ढग स लठय चलई। कई करयकरत घयल ह। मगर हमर इरद पकक ह। एक अहकर सरकर क लठय हम रक नह सकत। कश यह लठय, यह पलस हथरस क दलत बट क रकष म खड हत। https://t.co/lRq9kLSHJz

Запрет членам «Конгресса» посетить семью погибших и жестокие задержания политиков осудили министры индийских штатов. Действия полиции назвали «неоправданными» и «безрассудными», а происходящее в штате Уттар-Прадеш — «джунглями». Теперь партия «Конгресс» организовывает новые протесты против правительства Индии под лозунгом «Справедливость для дочерей Индии».

Congress @INCIndia
Every time dictatorial forces have tried to suppress the voice of India, the voice of India has grown stronger. This time round, nothing can stop Congress from fighting for #JusticeForIndiasDaughters.

Workers & leaders of @INCWestBengal have poured out to the streets in protest. https://t.co/eSApLtoz8E

#индия #происшествия #протесты #политика

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55 комментариев
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Глобальный ГОСТ

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демонстранты требуют справедливого наказания для подозреваемых

А в России такое не принято

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Андрей Рядькин

Глобальный
1

Сколько человек вышло на улицу в России, когда власть почти убила главного оппозиционера? Я знаю, ты следишь за ситуацией 

Ответить

Roman Golovin

Андрей
0

Миллионы
Просто в разных местах

Ответить

Глобальный ГОСТ

Roman
1

На работу

Ответить

Замкнутый браслет

Глобальный
1

Скинулся бы госдеп на 3 месячные зарплаты протестующим, не пошли бы

Ответить

Глобальный ГОСТ

Андрей
0

Человек 20

Ответить

Андрей Рядькин

Глобальный
0

его возвращение в Россию это какой то мазохизм чистой воды

Ответить

Никита Сагиров

Андрей
0

Ради денег на что только не пойдёшь)))

Ответить

Andrey Voronin

Андрей
0

В Спб человек 200...

Ответить

Строительный пёс_анон

5

Индия это пиздец. Китай по сравнению с этой клоакой — фантастическая утопия блять.

Ответить

A big purple banana 🍆

Строительный
0

даже с sewer oil?

Ответить

Прикладной Кирилл

1

пздц как мне не нравятся индусы.....

Ответить

Офицерский Никита

Прикладной
2

А китайцы?

Ответить

Прикладной Кирилл

Офицерский
–1

азиаты и индусы - вот их я не очень вообще. 

Ответить

Ху Эмай

Прикладной
1

а эфиопы?

Ответить

Прикладной Кирилл

Ху
0

с ними не сталкивался, поэтому всё равно 

Ответить

Огненный Женя

Приклад…
0

А цыгане?

Ответить

Прикладной

Огненный
0

классный фильм :)

Ответить

Строительный

Огненный
0

А пёсики?

Ответить

Огненный Женя

Строите…
0

Аааа... письки...

Ответить

Строительный

Огненный
0

ЧЛЕНЫ.

Ответить

Офицерский Никита

Прикладной
0

А американцы???

Ответить

Прикладной Кирилл

Офицерский
0

кореш был в сша 3 месяца, приехал с ненавистью к азиатам.

Ответить

пепси

Приклад…
1

Ну китайцы в штатах это напасть

Ответить

Глобальный ГОСТ

пепси
0

Китайцы везде напасть

Ответить

A big purple

пепси
0

разве не азиаты там прогресс движут?

Ответить

Прикладной Кирилл

Офицерский
0

норм с американцами. 

Ответить

Замкнутый

Приклад…
1

трахался с американскими мужиками, советуешь?

Ответить

Прикладной

Замкнут…
0

нет. общался с челом из sweeeeet hooome Alabama

Ответить

Замкнутый

Приклад…
0

а че нет

Ответить

Прикладной

Замкнут…
0

был бы он девчонкой - тогда другое дело.

Ответить

Замкнутый

Приклад…
0

а сейчас что мешает?

Ответить

A big purple banana 🍆

Прикладной
1

вой до ё сэ со?

Ответить

Прикладной Кирилл

Прикладной
0

так. что могу подкорректировать: есть образованные люди, к ним претензий нет. И среди всех национальностей есть классные. Но из Индии постоянно какие-то изнасилования эти зверские, ну и я лично встречался на улице с индусами. Какие-то нагловатые ребята. 
То же и про азиатов: среди них есть классные, у меня есть кореша, но часто можно увидеть, как они тоже немного наглые, что не очень.

Ответить

MAx Shvedov

Прикладной
0

Индусы - это последователи индуизма, индийцы - жители Индии.

Ответить

Настя Кудри

3

А»»еть, что я только что прочитала?! Какое то средневековое варварство, как будто сценарий для нового фильма ужасов. Мне стало страшно 😳

Ответить

Социологический месяц

Настя
0

Так же европейцы читают новости про СНГ

Ответить

Настя Кудри

Социологический
0

Да

Ответить

Екатерина Кузнецова

2

выскажусь: пока писала материал, не покидало сильное чувство шока от того, что «кремация» у местных властей означает сжигание тела блин прям посреди поля

Ответить

Глобальный ГОСТ

Екатерина
2

А ещё там срут на дорогах

Ответить

Замкнутый браслет

Глобальный
3

и купаются в помойных реках, и там же моются, и там же одежду стирают

Ответить

Ваня Погост

Замкнутый
2

Самый треш, что каждый трушный индиец должен быть предан Гангу после смерти, обычно мертвецов сжигают и развеивают пепел над водой. Но у бедняков часто нет денег на покупку дров, поэтому они просто спускают трупы по реке. Так что раздутые зловонные тела среди купающихся, моющихся и стирающихся тоже не в диковинку.

Ответить

Замкнутый браслет

Ваня
0

бля, вот ведь жизнь без забот.

Ответить

A big purple banana 🍆

Глобальный
1
Ответить

Замкнутый браслет

Екатерина
1

 что «кремация» у местных властей означает сжигание тела блин прям посреди поля

Милочка моя, ты не знаешь всех прелестей Индии

Ответить

Евгений Абрамовских

Екатерина
1

Там у них парсы трупы в поле оставляют, ждут пока их обгладают падальщики, а потом кости в коробочку складывают и хранят у себя в доме. Так что до понимания пиздец в Индии ещё далеко. 

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Где фемки?

Ответить

Lolllp

A
1

Там есть свои феминистическое движение, организации помощи женщинам

Ответить

Офицерский Никита

A
0

Зачем ты обижаешь тех, кто борется там за права женщин?
Или ты о маршенкуловой?

Ответить

Рыжий

0

Их нравы

Ответить

Посторонний фитиль

0

Смотрел на Netflix Delhi Crime и после этого тяжелого сериала появилась лёгкая надежда, что индусы отрегулируют свою систему, потому что она в крайне плачевном состоянии, но увы...

Ответить

MAx Shvedov

Посторонний
0

Индусы - это последователи индуизма, индийцы - жители Индии.

Ответить

Огненный Женя

0

Жду Новый год, чтобы 2020 ушёл

Ответить

Должен Данила

0

Индия не заслужила суверенитета.

Ответить

Глобальный ГОСТ

Должен
0

Не рвись

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