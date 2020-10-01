Протестующие недовольны и кремацией — на важный для индийцев ритуал не только не пустили родственников, но и якобы избили их.

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Фото AFP

В Индии за неделю погибли две девушки из касты «неприкасаемых» — их изнасиловали и жестоко избили группы мужчин. После этого в индийских городах прошли несколько волн протестов — демонстранты требуют справедливого наказания для подозреваемых, призывают власти к борьбе с проблемой насилия и дискриминации «низших» каст в стране.

Протесты жёстко подавляли, задерживая и избивая не только жителей, но и членов оппозиционных партий. Теперь политики организовывают новые протесты, требуя отставки премьер-министра и возлагая вину за смерти девушек на правительство.

Одну из погибших кремировали посреди поля — власти запретили родственникам участвовать в ритуале, выстроив у костра «живую цепь» из полиции

14 сентября в индийском штате Уттар-Прадеш в городе Хатрас четверо мужчин изнасиловали и избили 19-летнюю девушку из касты «неприкасаемых» — далитов. Пострадавшая (её имя не раскрывается из-за закона об анонимности жертв насилия) вместе с матерью находилась на сельскохозяйственных полях, пишет издание The Wire. Мать отвлеклась и из-за плохого слуха не услышала, что на её дочь напали. Она увидела девушку в 100 метрах от себя на земле в «луже крови».

«Неприкасаемые» — общее название для нескольких индийских «низших» каст. Чаще всего занимаются низкооплачиваемым трудом, например, сортировкой мусора. Дискриминация по кастовому признаку в Индии запрещена, однако «неприкасаемые» до сих пор жалуются на насилие, притеснение и жестокость со стороны представителей высших каст.

Четверо нападавших избили, душили и изнасиловали девушку, повредили ей язык, шею и спинной мозг, из-за чего все её конечности парализовало, сообщило The Wire. Пострадавшая неделю лежала в больнице: затем ей стало хуже и её перевели в палату интенсивной терапии. Родственники девушки утверждают, что им приходилось «умолять» врачей оказать ей помощь. Позже пациентку перевезли в больницу Дели. Спустя две недели после группового изнасилования, 29 сентября, она умерла из-за остановки сердца.

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Родственникам не выдали тело девушки, хотя мать просила об этом, чтобы совершить дома традиционные ритуалы перед кремацией. «Они сожгли её тело без каких-либо надлежащих индуистских ритуалов около трёх часов ночи», — сказал один из родственников. Семью девушки заперли в полицейском участке в то время, когда тело погибшей вывезли для кремации без согласия родственников, рассказала её мать.

Отказ в выдаче тела вызвал недовольство защитников прав «неприкасаемых» и членов партии Индийского национального конгресса. Они пришли к больнице, где умерла девушка. Ночью, когда погибшую повезли на кремацию, недалеко от места сожжения тела тоже собрались местные жители и СМИ.

Защитники прав «неприкасаемых» и члены партии Индийского национального конгресса у больницы в Дели Фото PTI

По словам свидетелей, полиция выстроилась в «живую цепь» около места кремации в поле, не подпуская к нему собравшихся на стихийный митинг. Родственники несколько раз пытались забрать тело погибшей из автомобиля скорой помощи, однако их оттеснили и даже избили индийские силовики, рассказал брат погибшей. В соцсетях поспешную кремацию и отношение к родным жертвы назвали «нарушением прав человека», «жестоким» и «аморальным».

Tanushree Pandey @TanushreePande #HathrasCase Major ruckus in the village right now. UP cops & officials forcing kin to cremate body overnight. Family begging that let us at least take the girl home one last time. Village people came in front of the ambulance, saying “we will not let you burn our girl forcibly” https://t.co/gHAv4Oq5Yd Полицейские и официальные лица штата заставляют родственников кремировать тело ночью. Семья просит хотя бы в последний раз отвезти девочку домой. К машине «Скорой помощи» подошли сельские жители: «Мы не дадим вам насильно сжечь нашу девушку»

Licypriya Kangujam @LicypriyaK



#HathrasHorrorShocksIndia

#JusticeForManishaValmiki https://t.co/7Mm2HF0jFB This is how you treat a daughter of this country. 😭 Вот как относятся к дочерям в этой стране

В полиции опровергли заявления о том, что на кремацию не пустили родственников, показав видео, на котором дядя девушки бросает дрова в костёр с её телом. Однако мужчина сообщил, что полицейские заставили его участвовать в похоронах: «Они не оставили нам выбора. Нам было страшно. Если бы они хотели пустить членов семьи, они могли бы позволить присутствовать её брату и отцу, но они выбирали, кого хотели».

Изначально полиция возбудила уголовное дело только о покушении на убийство и преступление против меньшинств, а позже начала расследовать и групповое изнасилование. 27 сентября арестовали четверых подозреваемых от 20 до 35 лет из высшей касты тхакуров— они были знакомы с жертвой, так как проживали в одной деревне. 1 октября полиция Уттар-Прадеша заявила, что доказательств изнасилования нет, а СМИ «исказили» данные о погибшей.

По словам родственников, далиты подвергались жестокому обращению со стороны тхакуров, которых в деревне было больше. Одного из подозреваемых около 20 лет назад осудили на три месяца тюрьмы за нападение на дедушку погибшей, он же в последнее время преследовал её, из-за чего девушка боялась выходить из дома, рассказали её родственники.

Мать погибшей девушки требует жестокого наказания для подозреваемых в изнасиловании: «Я хочу, чтобы их публично повесили».

После смерти девушки власти выделили её семье компенсацию 25 лакх рупий (250 тысяч рублей).

На следующий день после смерти изнасилованной девушки стало известно ещё об одной погибшей после группового изнасилования в том же индийском штате. Трое или четверо мужчин заставили сесть в машину 22-летнюю девушку-далита, после чего сделали ей укол с наркотиком, пишет Би-би-си. По словам матери девушки, ей сломали ноги и позвоночник, посадили в рикшу и отправили домой: «Когда она приехала, она выглядела очень слабой. Наша дочь не могла говорить и вставать». По пути в больницу девушка умерла. Подозреваемых задержала полиция.

Во время протестов были столкновения с полицией — демонстрантов задерживали и избивали дубинками

В Индии давно обсуждают проблему насилия над женщинами, в особенности из «нижних» каст. Две смерти после групповых изнасилований и жестоких избиений за несколько дней спровоцировали протесты по всей стране. Демонстранты обвиняют власти страны в отсутствии борьбы с насилием — по подсчётам Национального бюро регистрации преступлений в Индии насилию подвергаются в среднем 87 женщин в день.

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Протесты организовали как активистки, выступающие за права женщин, так и оппозиционные политические партии. Демонстранты требовали справедливого наказания подозреваемым в насилии. Соратники оппозиционеров держали в руках изображение премьер-министра Индии Нарендры Моди — он, как и предполагаемые насильники, принадлежит к касте тхакуров. Демонстранты считают, что часть вины за смерть изнасилованных девушек лежит на правительстве. В конце протеста портрет Моди сожгли.

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В некоторых городах протесты жёстко разгоняла полиция — демонстрантов оттесняли и избивали дубинками. Протестующим из Всеиндийской демократической ассоциации женщин и Национальной федераций индийских женщин даже не позволили собраться, задержав их по пути. Всего арестовали около 130 человек из-за нарушения запрета на массовые мероприятия во время пандемии.

В Уттар-Прадеше после протестов ввели режим чрезвычайного положения из-за опасности распространения Covid-19 — теперь жителям запрещено собираться группами больше пяти человек.

Одним из лидеров протестов стала оппозиционная партия «Конгресс» — во время демонстраций полиция арестовала 13 её последователей. Члены партии призывают к честному расследованию, а также обвиняют власти в одобрении кастовой иерархии в Индии.

Генсекретарь «Конгрессса» Приянка Ганди-Варда возмутилась поспешной кремацией и заявила, что жертву изнасилования «убило безжалостное правительство». Она сочла, что премьер-министр «не имеет морального права» оставаться на посту после очередной смерти изнасилованной девушки.

1 октября члены «Конгресса» отправились в Уттар-Прадеш поддержать семью погибшей девушки. Однако по пути в деревню встретили сопротивление полиции — политикам запретили продолжить путь как на машине, так и пешком. Протестующие попытались пробиться сквозь оцепление, однако их задержали, а некоторых полиция избила во время потасовки.

Priyanka Gandhi Vadra @priyankagandhi हथरस जन स हम रक। रहल ज क सथ हम सब पदल नकल त बरबर हम रक गय, बरबर ढग स लठय चलई। कई करयकरत घयल ह। मगर हमर इरद पकक ह। एक अहकर सरकर क लठय हम रक नह सकत। कश यह लठय, यह पलस हथरस क दलत बट क रकष म खड हत। https://t.co/lRq9kLSHJz [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EjO66IHU4AEcVUd.jpg","width":768,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EjO66IIVoAE0H8-.jpg","width":768,"height":1024}}}]

Запрет членам «Конгресса» посетить семью погибших и жестокие задержания политиков осудили министры индийских штатов. Действия полиции назвали «неоправданными» и «безрассудными», а происходящее в штате Уттар-Прадеш — «джунглями». Теперь партия «Конгресс» организовывает новые протесты против правительства Индии под лозунгом «Справедливость для дочерей Индии».

Congress @INCIndia



Workers & leaders of Every time dictatorial forces have tried to suppress the voice of India, the voice of India has grown stronger. This time round, nothing can stop Congress from fighting for #JusticeForIndiasDaughters Workers & leaders of @INCWestBengal have poured out to the streets in protest. https://t.co/eSApLtoz8E [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EjQLTNtVoAAmBfd.jpg","width":1280,"height":960}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EjQLXDrVgAAKKSX.jpg","width":1024,"height":576}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EjQLXj2UwAE3v5m.jpg","width":1024,"height":576}}}]