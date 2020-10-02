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Екатерина Кузнецова
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Критика «путинской власти» и поддержка оппозиции. Кем была главред KozaPress Ирина Славина, устроившая самосожжение Материал редакции

В соцсетях предполагают, что журналистку довели до самоубийства регулярными преследованиями и давлением силовиков.

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Мемориал на месте гибели Ирины Славиной Фото Nn.ru

2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина (настоящая фамилия Мурахтаева) подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Накануне журналистка сообщала об обыске в своей квартире из-за дела «Открытой России», а перед самосожжением написала, что в её смерти виновата «Российская Федерация».

Славина активно высказывалась против «путинского режима», поддерживала оппозицию и регулярно публиковала в KozaPress новости о фальсификациях на выборах и коррупции местных чиновников. Своей деятельностью она привлекала внимание Центра «Э» (ведомство занимается борьбой с экстремизмом) и полиции. Профсоюз журналистов и оппозиционные политики считают, что Славину «довели до самоубийства» российские власти.

Славина подожгла себя у здания МВД после обысков, связанных с «нежелательной организацией» «Открытой Россией»

Рано утром 1 октября в квартире Славиной прошли обыски — в них участвовали 10 человек, в том числе двое понятых. Их проводили по уголовному делу нижегородского предпринимателя и лидера нижегородских пастафариан (пародийная религия) Михаила Иоселевича — его обвиняют в «осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации».

По версии следствия, 2 и 3 сентября в Храме летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде, принадлежащем Иолесевичу, проходили лекции для наблюдателей на выборах от партии «Яблоко», писала Славина. Следователи считают, что организаторами лекций были активисты «Открытой России». Лекции перед выборами в Храме в сентябре уже дважды прерывала полиция и сотрудники Центра «Э». Тогда силовики якобы отреагировали на анонимное заявление нижегородца, который утверждал, что мероприятие организованы «Открытой Россией».

«Открытая Россия» — российская общественная организация, созданная политическим деятелем Михаилом Ходорковским. В 2017 году её Генпрокуратура признала её нежелательной в России. По версии генпрокуроров, деятельность «Открытой России» представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

Во время обыска журналистку попросили «добровольно отдать брошюры и листовки» «Открытой России», однако у неё их «нет и быть не может», рассказала Славина. Затем силовики в течение пяти часов «методично» обыскали квартиру и забрали технику — «все цифровые носители, телефон не только мой, но и моего мужа, ноутбук ребёнка, мой ноутбук». Протокол изъятых вещей журналистке не выдали.

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Помимо Славиной, обыск провели у заместителя председателя нижегородского регионального отделения партии «Яблоко» Алексея Садомовского, бывшего координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде Дмитрия Силивончика, координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова и у гражданских активистов Юрия Шапошникова и Михаила Бородина. У них тоже изъяли технику, личные вещи и документы.

После обыска Славина опубликовала в фейсбуке пост: «Если бы они так и не явились ко мне, значит, всё это время я х****й какой-то занималась. Ведь так? Теперь понимаю, что всё было не зря». Она поблагодарила за поддержку, подписавшись «Капитанской дочкой». Следующая публикация появилась в соцсети журналистки 2 октября.

В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.

Ирина Славина
главный редактор издания KozaPress

Спустя 10 минут после размещения записи Славина приковала себя к лавочке у здания нижегородского МВД и подожгла одежду. Прохожий пытался затушить огонь курткой, однако журналистка его оттолкнула, а огонь распространился очень быстро.

Осторожно, кадры содержат шокирующие сцены.

Славину неоднократно штрафовали за публикации и участие в акции. Она открыто критиковала «путинскую власть» и поддерживала оппозицию

Славина начинала работать журналистом в газете «Нижегородская правда» в 2003 году, однако в 2010 году учредители издания начали давить на редакторов. «Ни для кого не секрет, что в Нижегородской области цензура тотальная», — отмечала журналистка. Из-за оппозиционных взглядов она сменила несколько редакций, а в 2016 году основала издание KozaPress.

Со слов Славиной, она была единственным редактором в издании, которое существовало на пожертвования читателей. «В „Козе“ [заказных материалов] не было, нет и не будет, пока я у руля. Все коммерческие материалы выходят строго с пометкой, как того требует закон. Это сразу отворачивает рекламодателя. Все хотят манипулировать общественным мнением. Это лишает меня дохода. На донаты не прожить», — рассказывала главред издания.

Журналистка публиковала общественно-политические новости Нижнего Новгорода, аналитику и личное мнение. Около 18 часов 2 октября сайт издания перестал работать.

Без цензуры. Без указки «сверху». О Нижнем Новгороде и Нижегородской области. В рубрике «Пятая колонка» публикуются мнения.

Описание издания KozaPress на сайте

Помимо работы в издании, Славина занималась активистской деятельностью, за что неоднократно привлекала внимание Центра «Э» В марте 2019 года её оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несогласованном марше памяти убитого политика Бориса Немцова. Тогда в полиции заявили, что наказание не связано с её профессиональной деятельностью.

В октябре того же года журналистку привлекли к административной ответственности за пост в фейсбуке. Она предложила переименовать город Шахунью в Шах**ню после того, как на одном из домов повесили мемориальную доску с портретом Иосифа Сталина. Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей за неуважение к власти.

«Значит, я всё делаю правильно, раз размеры моих штрафов растут. Я вот только думаю, где я недорабатываю, что ещё уголовного дела в отношении меня нет», — комментировала штраф Славина.

В очередной раз главреда KozaPress оштрафовали на 65 тысяч рублей в июле 2020 года по делу о фейках о коронавирусе. Судья признал новость о первом заболевшем Covid-19 в городе Кстове заведомо недостоверной и «создавшей угрозу причинения вреда жизни». Журналистка обжаловала решение, так как «есть новость, написанная позднее, о том, что заражение коронавирусом руководителя Академии самбо в Кстове и его семьи подтвердилось».

У меня нет сомнения, что это очередное позорное решение суда — месть системы за мои публикации. И хотя сумма штрафа для меня убийственная, мне придаёт силы понимание, что я на стороне света. Я не сдамся.

Ирина Славина
главный редактор издания KozaPress

Славина отмечала, что в последнее время участвовала в протестах против «грабительского и карательного благоустройства» нижегородского парка «Швейцария». По словам журналистки, на проект выделили «совершенно сумасшедшие деньги», которые местные власти якобы могут «под шумок» потратить на коммуникации для будущей коммерческой застройки.

По версии следствия, протесты против дорогостоящего благоустройства финансировала «Открытая Россия», однако это не так, заявила главред KozaPress. «Я как журналист не могу пройти мимо этих событий и писала об этом. Более того, я дважды вставала в [живую цепь в парке] сама, потому что происходящее не может не затрагивать меня как жителя Нижнего Новгорода и гражданина», — сказала Славина.

Журналистка поддерживала Алексея Навального, называя его «гордостью России», а Путина — «позором». «Путинскую власть» Славина считала «узурпаторской», ради которой полиция «превратилась в царскую охранку». Журналистка заявляла, что если понадобится, она будет выходить на одиночные пикеты и митинги.

Во время выборов в нижегородской области 13 сентября Славина писала в издании и на своей странице в фейсбуке о предполагаемых фальсификациях и аномалиях. «Узурпаторы поменяли тактику. Ведь зачем заморачиваться со вбросами бюллетеней в переносные урны, когда можно просто рисовать нужные голоса на так называемом досрочном голосовании», — комментировала надомное голосование журналистка.

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Журналистка неоднократно отмечала, что опасается преследования полиции за свои публикации. Например, 27 сентября она написала, что сфотографировала карикатуру, на которой Владимир Путин представал в образе гомосексуалиста. «Интересно, не будет ли этот пост поводом к приводу только по той причине, что я видела эту карикатуру, снимала её, распространяла и сейчас описываю», — размышляла Славина.

Знакомые журналистки называли её принципиальной и смелой. «Она была просто очень свободным и пассионарным человеком. Быть таким в России, как мы видим, смертельно опасно. С Ирины не слезали местные силовики», — рассказала пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.

В соцсетях предполагают, что Славину довели до самоубийства. В СК это отрицают

После смерти Славиной Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо, в котором заявил о систематическом давлении и преследовании KozaPress со стороны властей. Журналисты потребовали провести расследование гибели коллеги: «Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки [доведения до самоубийства]».

О самосожжении Славиной высказался Навальный. Он назвал преследование журналистки полицией «доведением до самоубийства», за которое должны отвечать не только «силовики», но и «те в Кремле, кто отдавал им приказы».

Alexey Navalny @navalny
Преступление за которое должны ответить не только «силовики» Нижнего Новгорода, устроившие многомесячный непрекращающийся харасмент оппозиции в городе (вчера обыски и допросы прошли у многих, включая координатора нашего штаба).Должны ответить и те в Кремле, кто отдавал им приказы

Пользователи соцсетей тоже предполагают, что Славину довели до самоубийства преследованием из-за её активной гражданской позиции и неоднократных высказываний против власти.

Илья Яшин @IlyaYashin
Кошмар какой. Нижегородская журналистка Ирина Славина подожгла себя у здания МВД после обыска в её квартире по делу об участии в "нежелательной организации". Скончалась на месте. Все эти ментовские развлечения и маски-шоу - совсем не игрушки. Власть реально людям психику ломает. https://t.co/DLotRlP88B
Leonid Volkov @leonidvolkov
Государство не в первый раз пыталось выдавить Славину из общественной деятельности — уже были чудовищные штрафы за ее статьи...

И все равно не укладывается в голове: она была сильной, жизнерадостной и профессиональной.

Огромное горе. Сочувствие родным и близким.
Leonid Volkov @leonidvolkov
И да. Когда тебя год за годом преследуют, изводят и унижают — разные люди реагируют по-разному. Человеческая психика устроена сложно и разнообразно. Никто не вправе требовать, чтобы человек такое выдерживал.

Так что Ирина Славина абсолютно права в своей предсмертной записке.
Roman Dobrokhotov @Dobrokhotov
Буквально вчера Ирина Славина спокойным и решительным голосом рассказывала нам об обыске, о том как местные власти распиливают миллиарды, о фабрикации уголовного дела. И вот сегодня она подожгла себя у здания МВД и погибла. https://theins.ru/news/235457

В нижегородском Следственном комитете заявили, что смерть Славиной не связана с недавними обысками. Правоохранители также назначили женщине посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы «установить её психическое состояние». «Сообщения, что смерть погибшей связана с проведением у неё накануне гибели обысков, не имеет никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой», — добавили в СК.

#происшествия #медиа #соцсети #регионы #иринаславина

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Алиса Барышман

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Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой

А что, у свидетелей можно технику изымать и дверь выпиливать?

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Кисель Имбиревич

Алиса
18

Ты не из России чтоли 

Ответить

Алиса Барышман

Кисель
2

Это был риторический вопрос

Ответить

Удачный магнит

–1

Правоохранители также назначили женщине посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы «установить её психическое состояние». «Сообщения, что смерть погибшей связана с проведением у неё накануне гибели обысков, не имеет никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой», — добавили в СК.

Ну вот собственно и все, ради чего была эта жертва.

Ответить

Алексей Панкратов

Удачный
14

А. Так обычное же дело, когда свидетелям по делу двери мусора выносят. 

Ответить

Удачный магнит

Алексей
2

Речь о том, что эта жертва зря. Если выбираешь бороться, то борись другими способами. Здесь же тебе просто посмертно напишут шизофрению и жертва ни приведет ни к чему, кроме как к скорби близких.

Ответить

Алексей Панкратов

Удачный
0

Дак никто же не поверит в этот диагноз.

Ответить

Удачный магнит

Алексей
2

Тут недавно Навальному нарушение обмена веществ поставили. Ты видишь бунт на улицах?

Ответить

Lee

Удачный
0

Как ты, блять, связал две разных вещи - заключение каких-то там дебилов по ту сторону и народные волнения масс?
Действие Славиной - показательное и нравоучащее действие, влекущее за собой отложение в башках людей какого-то параметра, галочки, которая отобразится в какой-то определенный предстоящий день.
Убийство Бориса Немцова - именно это является пробуждающим мотивом для гражданского недовольства. Власть показала, что ей подвластно всё - и даже решение над дальнейшими судьбами людей. Естественно, что первой реакцией народа было - "Вы че, охуели совсем там?". А поступок Славиной, всё-таки это больше её личное решение, уйти таким образом воспринимается скорее как открытый видимый плевок в лицо государству, от которого оно не сможет отмыться.

Ответить

Удачный магнит

Lee
0

Молодец, все хорошо проанализировал.

Ответить

Алексей

Удачный
0

В смысле? Какой бунт? По твоему остался хоть один человек на планете Земля, верящий в бунт в России? 

Ответить

Litnikov Danil

Удачный
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%94%D1%8B%D0%BA

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Удачный магнит

Litnikov
0

Что нужно делать с этой информацией? Ты приводишь в пример самосожжение в стране с другой культурой и политикой.

Ответить

Litnikov Danil

Удачный
0

в стране с другой культурой и политикой

В чем разница то? Прецедент что я привел был один из определяющих в той истори

Ответить

Удачный магнит

Litnikov
2

В той да. Наша история здесь причем?

Ответить

Litnikov Danil

Удачный
0

А чем она отличается? Что ты ждёшь то? Что ск сразу начнет посыпать голову пеплом  или что толпы возмущенных тут же пойдут брать штурмом зимний?

Ответить

Удачный магнит

Litnikov
0

В смысле чего я жду? Я написал, что подобная жертва зря.

Ответить

A patient

Удачный
0

Как ты из этих заявлений СК сделал вывод, что зря?

Ответить

Удачный магнит

A
0

Я выше уже написал, почему зря.

Ответить

Алиса Барышман

Удачный
0

Кмк её скорее запугали чем-то, раз она на такое пошла(у них бывают такие "предложения", после которых молча сидишь и думаешь что делать). Тем более ей до этого жить тоже не особо давали.

Ответить

Удачный магнит

Алиса
0

Есть предположение, что если бы ей угрожали, то мы бы увидели более развернутый пост, а не просто обвинение рф.

Ответить

Алиса Барышман

Удачный
0

Обычно эти угрозы не личные и не прямым текстом, которые подаются в довольно абсурдной форме. Плюс давят на чувство вины.
Будто бы силовиков и их методы не знаешь.

Ответить

Функциональный яд

Удачный
0

Ответить

Екатерина Кузнецова

4

Если вдруг вы решите скрасить мою пятницу донатами после двух дней работы над материалами о насилии и убийствах — буду рада)))) <3

Ответить

Андрей Заварзин

Екатерина
5

Кинул бы тебе пару донатов за щеку)0)0)))00

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
3

Боже я и так на грани, а ты хочешь, чтобы я УМЕРЛА ОТ ЭТОЙ НЕРЕАЛЬНОЙ ШУТКИ?

Ответить

Андрей Заварзин

Екатерина
0

Прости, поправляйся, вот тебе мемы с котиком

Ответить

Андрей Заварзин

Екатерина
3

А если серьезно, ты же зп за эту работу получаешь

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
–1

Ну и что

Ответить

Aleksey Vasiliev

Екатерина
0

если ещё по пятницам вебкамишь, то почему нет )

Ответить

Bad Mother Fucker

5

мусора хуже говна

Ответить

Litnikov Danil

2

Сильно

Ответить

Руслан Астратов

2

"Она предложила переименовать город Шахунью в Шах**ню после того, как на одном из домов повесили мемориальную доску с портретом Иосифа Сталина."

Ну так ведь она полностью права

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

–6

Ок.

Ответить

1 2

0

Бля, я в предыдущих новостях где бегло прочитал "Её удалось спасти", а тут

Ответить

kubanoid.online

0

.....

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

0

Ну... Вот и мы дошли до самосожжения.

Ответить

Alex Anashin

0

А в таких случаях точно нужно свечку зажигать?

Ответить

Евгений Кочин

0

Видео с ней это одна из самых жутких вещей, которые я видел. Сил её близким.
P.S. И не дай Бог оказаться таким прохожим, у чувака пиздец стресс наверное случился.

Ответить

Вячеслав Андреев

Евгений
0

Пиздец. Хуй развидешь потом. Знаешь только что не понимаю. Вот я час назад в пятой гта людей уничтожал всеми возможными способами. Причём с огромным удовольствием. Потом посмотрел это видео и сука чуть не поседел (ну ладно я преувеличиваю но передернуло очень жестко). Не понимаю как мозг различает где веселье и шуточные убийства, а где реальная жесть.

Ответить

Константин Чегемов

0

Напомнило как я детстве шапку назло маме не носил и уши отморозил 😕
Идиотский поступок, правда?

Ответить

Peko Peko

0

Она была наркоманом и проституткой и властям было не выгодно доводить её до самоубийства?

Ответить

Заслуженный рубин

–4

Хватит её пиарить.

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