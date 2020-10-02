В соцсетях предполагают, что журналистку довели до самоубийства регулярными преследованиями и давлением силовиков.

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Мемориал на месте гибели Ирины Славиной Фото Nn.ru

2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина (настоящая фамилия Мурахтаева) подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Накануне журналистка сообщала об обыске в своей квартире из-за дела «Открытой России», а перед самосожжением написала, что в её смерти виновата «Российская Федерация».

Славина активно высказывалась против «путинского режима», поддерживала оппозицию и регулярно публиковала в KozaPress новости о фальсификациях на выборах и коррупции местных чиновников. Своей деятельностью она привлекала внимание Центра «Э» (ведомство занимается борьбой с экстремизмом) и полиции. Профсоюз журналистов и оппозиционные политики считают, что Славину «довели до самоубийства» российские власти.

Славина подожгла себя у здания МВД после обысков, связанных с «нежелательной организацией» «Открытой Россией»

Рано утром 1 октября в квартире Славиной прошли обыски — в них участвовали 10 человек, в том числе двое понятых. Их проводили по уголовному делу нижегородского предпринимателя и лидера нижегородских пастафариан (пародийная религия) Михаила Иоселевича — его обвиняют в «осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации».

По версии следствия, 2 и 3 сентября в Храме летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде, принадлежащем Иолесевичу, проходили лекции для наблюдателей на выборах от партии «Яблоко», писала Славина. Следователи считают, что организаторами лекций были активисты «Открытой России». Лекции перед выборами в Храме в сентябре уже дважды прерывала полиция и сотрудники Центра «Э». Тогда силовики якобы отреагировали на анонимное заявление нижегородца, который утверждал, что мероприятие организованы «Открытой Россией».

«Открытая Россия» — российская общественная организация, созданная политическим деятелем Михаилом Ходорковским. В 2017 году её Генпрокуратура признала её нежелательной в России. По версии генпрокуроров, деятельность «Открытой России» представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

Во время обыска журналистку попросили «добровольно отдать брошюры и листовки» «Открытой России», однако у неё их «нет и быть не может», рассказала Славина. Затем силовики в течение пяти часов «методично» обыскали квартиру и забрали технику — «все цифровые носители, телефон не только мой, но и моего мужа, ноутбук ребёнка, мой ноутбук». Протокол изъятых вещей журналистке не выдали.

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Помимо Славиной, обыск провели у заместителя председателя нижегородского регионального отделения партии «Яблоко» Алексея Садомовского, бывшего координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде Дмитрия Силивончика, координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова и у гражданских активистов Юрия Шапошникова и Михаила Бородина. У них тоже изъяли технику, личные вещи и документы.

После обыска Славина опубликовала в фейсбуке пост: «Если бы они так и не явились ко мне, значит, всё это время я х****й какой-то занималась. Ведь так? Теперь понимаю, что всё было не зря». Она поблагодарила за поддержку, подписавшись «Капитанской дочкой». Следующая публикация появилась в соцсети журналистки 2 октября.

В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию. Ирина Славина главный редактор издания KozaPress

Спустя 10 минут после размещения записи Славина приковала себя к лавочке у здания нижегородского МВД и подожгла одежду. Прохожий пытался затушить огонь курткой, однако журналистка его оттолкнула, а огонь распространился очень быстро.

Осторожно, кадры содержат шокирующие сцены.

Славину неоднократно штрафовали за публикации и участие в акции. Она открыто критиковала «путинскую власть» и поддерживала оппозицию

Славина начинала работать журналистом в газете «Нижегородская правда» в 2003 году, однако в 2010 году учредители издания начали давить на редакторов. «Ни для кого не секрет, что в Нижегородской области цензура тотальная», — отмечала журналистка. Из-за оппозиционных взглядов она сменила несколько редакций, а в 2016 году основала издание KozaPress.

Со слов Славиной, она была единственным редактором в издании, которое существовало на пожертвования читателей. «В „Козе“ [заказных материалов] не было, нет и не будет, пока я у руля. Все коммерческие материалы выходят строго с пометкой, как того требует закон. Это сразу отворачивает рекламодателя. Все хотят манипулировать общественным мнением. Это лишает меня дохода. На донаты не прожить», — рассказывала главред издания.

Журналистка публиковала общественно-политические новости Нижнего Новгорода, аналитику и личное мнение. Около 18 часов 2 октября сайт издания перестал работать.

Без цензуры. Без указки «сверху». О Нижнем Новгороде и Нижегородской области. В рубрике «Пятая колонка» публикуются мнения. Описание издания KozaPress на сайте

Помимо работы в издании, Славина занималась активистской деятельностью, за что неоднократно привлекала внимание Центра «Э» В марте 2019 года её оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несогласованном марше памяти убитого политика Бориса Немцова. Тогда в полиции заявили, что наказание не связано с её профессиональной деятельностью.

В октябре того же года журналистку привлекли к административной ответственности за пост в фейсбуке. Она предложила переименовать город Шахунью в Шах**ню после того, как на одном из домов повесили мемориальную доску с портретом Иосифа Сталина. Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей за неуважение к власти.

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«Значит, я всё делаю правильно, раз размеры моих штрафов растут. Я вот только думаю, где я недорабатываю, что ещё уголовного дела в отношении меня нет», — комментировала штраф Славина.

В очередной раз главреда KozaPress оштрафовали на 65 тысяч рублей в июле 2020 года по делу о фейках о коронавирусе. Судья признал новость о первом заболевшем Covid-19 в городе Кстове заведомо недостоверной и «создавшей угрозу причинения вреда жизни». Журналистка обжаловала решение, так как «есть новость, написанная позднее, о том, что заражение коронавирусом руководителя Академии самбо в Кстове и его семьи подтвердилось».

У меня нет сомнения, что это очередное позорное решение суда — месть системы за мои публикации. И хотя сумма штрафа для меня убийственная, мне придаёт силы понимание, что я на стороне света. Я не сдамся. Ирина Славина главный редактор издания KozaPress

Славина отмечала, что в последнее время участвовала в протестах против «грабительского и карательного благоустройства» нижегородского парка «Швейцария». По словам журналистки, на проект выделили «совершенно сумасшедшие деньги», которые местные власти якобы могут «под шумок» потратить на коммуникации для будущей коммерческой застройки.

По версии следствия, протесты против дорогостоящего благоустройства финансировала «Открытая Россия», однако это не так, заявила главред KozaPress. «Я как журналист не могу пройти мимо этих событий и писала об этом. Более того, я дважды вставала в [живую цепь в парке] сама, потому что происходящее не может не затрагивать меня как жителя Нижнего Новгорода и гражданина», — сказала Славина.

Журналистка поддерживала Алексея Навального, называя его «гордостью России», а Путина — «позором». «Путинскую власть» Славина считала «узурпаторской», ради которой полиция «превратилась в царскую охранку». Журналистка заявляла, что если понадобится, она будет выходить на одиночные пикеты и митинги.

Во время выборов в нижегородской области 13 сентября Славина писала в издании и на своей странице в фейсбуке о предполагаемых фальсификациях и аномалиях. «Узурпаторы поменяли тактику. Ведь зачем заморачиваться со вбросами бюллетеней в переносные урны, когда можно просто рисовать нужные голоса на так называемом досрочном голосовании», — комментировала надомное голосование журналистка.

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Журналистка неоднократно отмечала, что опасается преследования полиции за свои публикации. Например, 27 сентября она написала, что сфотографировала карикатуру, на которой Владимир Путин представал в образе гомосексуалиста. «Интересно, не будет ли этот пост поводом к приводу только по той причине, что я видела эту карикатуру, снимала её, распространяла и сейчас описываю», — размышляла Славина.

Знакомые журналистки называли её принципиальной и смелой. «Она была просто очень свободным и пассионарным человеком. Быть таким в России, как мы видим, смертельно опасно. С Ирины не слезали местные силовики», — рассказала пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.

В соцсетях предполагают, что Славину довели до самоубийства. В СК это отрицают

После смерти Славиной Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо, в котором заявил о систематическом давлении и преследовании KozaPress со стороны властей. Журналисты потребовали провести расследование гибели коллеги: «Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки [доведения до самоубийства]».

О самосожжении Славиной высказался Навальный. Он назвал преследование журналистки полицией «доведением до самоубийства», за которое должны отвечать не только «силовики», но и «те в Кремле, кто отдавал им приказы».

Alexey Navalny @navalny Преступление за которое должны ответить не только «силовики» Нижнего Новгорода, устроившие многомесячный непрекращающийся харасмент оппозиции в городе (вчера обыски и допросы прошли у многих, включая координатора нашего штаба).Должны ответить и те в Кремле, кто отдавал им приказы

Пользователи соцсетей тоже предполагают, что Славину довели до самоубийства преследованием из-за её активной гражданской позиции и неоднократных высказываний против власти.

Илья Яшин @IlyaYashin Кошмар какой. Нижегородская журналистка Ирина Славина подожгла себя у здания МВД после обыска в её квартире по делу об участии в "нежелательной организации". Скончалась на месте. Все эти ментовские развлечения и маски-шоу - совсем не игрушки. Власть реально людям психику ломает. https://t.co/DLotRlP88B

Leonid Volkov @leonidvolkov Государство не в первый раз пыталось выдавить Славину из общественной деятельности — уже были чудовищные штрафы за ее статьи...



И все равно не укладывается в голове: она была сильной, жизнерадостной и профессиональной.



Огромное горе. Сочувствие родным и близким.

Leonid Volkov @leonidvolkov И да. Когда тебя год за годом преследуют, изводят и унижают — разные люди реагируют по-разному. Человеческая психика устроена сложно и разнообразно. Никто не вправе требовать, чтобы человек такое выдерживал.



Так что Ирина Славина абсолютно права в своей предсмертной записке.

Roman Dobrokhotov @Dobrokhotov Буквально вчера Ирина Славина спокойным и решительным голосом рассказывала нам об обыске, о том как местные власти распиливают миллиарды, о фабрикации уголовного дела. И вот сегодня она подожгла себя у здания МВД и погибла. https://theins.ru/news/235457

В нижегородском Следственном комитете заявили, что смерть Славиной не связана с недавними обысками. Правоохранители также назначили женщине посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы «установить её психическое состояние». «Сообщения, что смерть погибшей связана с проведением у неё накануне гибели обысков, не имеет никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой», — добавили в СК.