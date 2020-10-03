Местные жители и блогеры делятся видео, снимками и историями с побережья, призывая придать историю огласке. Власти с одной стороны признают проблему, с другой — пишут в инстаграме, что пляж чистый.

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В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы, которые круглый год катаются в этом месте, пожаловались на недомогание после контакта с водой: тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения.

Вода в районе Халактырского пляжа оказалась серьёзно загрязнена: пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Масштаб загрязнения всё ещё неясен, но Greenpeace уже потребовал расследовать «экологическую катастрофу» в регионе, а о проблеме активно пишут в соцсетях.

Что произошло

Халактырский пляж — популярное место у туристов и сёрферов. Его, например, показывал Юрий Дудь в выпуска «вДудя» про Камчатку. В начале октября в сети появилось множество постов со словами «Тихий океан умирает». По словам местных жителей, побережье окрасилось в «ядовито жёлтый цвет», цвет воды тоже изменился, появился характерный запах, а контакты с водой приводят к проблемам со здоровьем.

Один из самых популярных постов написала серфингистка Ёла Зикратова, отметив, что стала замечать «странные симптомы» ещё с середины сентября. Об этом же рассказала жительница Петропавловска-Камчатского и администратор Snowave Surf School Екатерина Дыба: «Уже несколько недель все сёрферы испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, слабость, высокая температура». Серфингист Максим Ионов добавил, что «практически ослеп» после одного из заплывов.

Всё дно – мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км.

Ещё 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили.

Было странно, но вода была вроде прозрачнои, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдёт. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более страннои, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное.

Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. Ёла Зикратова серфингистка

Океан вздыхает и выдыхает, это никогда не сможет надоесть. Это как твое собственное дыхание — разве от него можно устать? И я хочу верить, что его сегодняшнее громкое штормовое дыхание не крик о помощи, а суровая песня севера. ⁣⁣

Сеичас я очень обеспокоена тем, что происходит с Тихим. Он стал агрессивным и делает что-то с глазами ребят, которые, как и всегда, всего лишь поглаживают его руками, выгребая на лаин-апы, и заботятся о чистоте его берегов. Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается.

Длится это уже не один день. Возможно, винои всему какои-то природныи процесс, а не идущие в воде игрища военных, и я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида наиденнои на берегу погибшеи ларги и нескольких чаек без видимых повреждении. Но в ответе на мои сториз с просьбои помочь наити эколога, мне пришло сообщение от фридаивера, озабоченного странным внешним видом морских ежеи в бухте.⁣⁣⠀ Елена Горанко серфингистка

Вслед за рассказами серфингистов в соцсетях появились фото и видео с Халактырского пляжа, усеянного мёртвыми морскими животными, выброшенными на берег. Российский экстрим-фотограф Кирилл Умрихин, приехавший в октябре на Камчатку, чтобы покататься, описал увиденную ситуацию: «На песке в прибое лежит много мёртвых молюсков и мелкои дохлои рыбы. Говорят, дальше по берегу есть и мёртвые нерпы и очень много мёртвых морских ежеи, звезд и крабов. Это вообще не шутки и нужно что-то делать».

Рустем Адагамов @adagamov Недалеко от Халактырского пляжа находится полигон для хранения ядохимикатов, где еще в конце 70-х захоронили сотни тонн разной дряни. https://t.co/cTzCXP8LOM

Анфиса @anfisa_a_n На побережье Петропавловск-Камчатского настоящая экологическая катастрофа. Пляжи усыпаны мертвыми нерпами, осьминогами, рыбой, моллюсками. Воду взяли на экспертизу. Даже предварительный анализ показал,что содержание нефтепродуктов превышено в 4 раза. Что стало причиной выясняют. https://t.co/MWzv56zLFU

Российское отделение Greenpeace назвало произошедшее на Камчатке «экологической катастрофой» и потребовало немедленного выяснения причин загрязнения. По словам руководителя организации Василия Яблокова, загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа, «по имеющимся данным, очень серьёзное и привело к уничтожению живого мира».

Возможные причины — мнения властей и местных жителей

Губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на жалобы местных жителей ещё 29 сентября. Он отметил, что «обеспокоен экологической ситуацией в районе Халактырского пляжа», а также поручил специалистам Росгидромета и представителям Министерства природы и экологии провести проверки. Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.

30 сентября пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков добавил: «При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу».

2 октября Кумарьков уточнил, что официально источник загрязнения всё ещё не выявлен, но предварительная версия — проходящие мимо суда: «Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы».

У местных жителей есть подозрения, что могло быть источником загрязнения. 3 октября Юрий Дудь опубликовал съёмку побережья Камчатки, где отчётливо видно нефтяное пятно в воде, и рассказ о ситуации от героя одного из его выпусков — сёрфера Антона Морозова.

Морозов отметил: «Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водои. Каждыи час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9 и 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан».

Greenpeace действительно предоставили спутниковые снимки: по ним видно, что река, впадающая в Тихий океан, сильно помутнела. Местные жители подчёркивают, выше по реке находится военный полигон, а побережье периодически используют для учений. Источник «Медузы», близкий к правительству региона, тоже отметил эту версию: по его словам, загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку.

В последний раз часть Халактырского пляжа закрывали для военных учений в середине августа. «Не хочу делать поспешных выводов, но я помню, как в 2014 году экологи долго пили валерьянку после грандиозных командно-штабных учении на территории Халактырского пляжа, часть которого принадлежит военным. И если повреждения тундры, выкорчеванныи кедрач и перемолотые гусеничнои техникои деревья в прибрежном лесу хотя бы были заметны, то о нахождении в воде химии кроме сёрферов и не умеющих говорить морских млекопитающих, рыб, птиц, растении, вряд ли кто узнает», — отметила Елена Горанко.

В Минобороны заявили, что не причастны к загрязнению побережья: «С июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось».

Также в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского находится Козельский полигон захоронения ядохимикатов. Ещё в 2008 году власти пришли к выводу, что он является опасным объектом с экологической точки зрения.

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Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил выяснить причины массовой гибели морских животных, а минприроды Камчатки признало загрязнение участков Авачинского залива. Но в то же время в инстаграме ведомства появилось видео с пляжа, заявив, что он чистый, а с водой и воздухом всё в порядке.

Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка «Налычево» посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС.

Пост сильно раскритиковали в комментарях: пользователи заметили полосы на песке и предположили, что пляж очистили от мёртвых морских животных ради поста.

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И власти, и Greenpeace отмечают, что масштаб произошедшего только предстоит оценить. А местные жители требуют, чтобы проблему расследовали открыто, а не замалчивали.

Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным.

Я приехала серфить на Камчатку ещё в августе, первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией.

В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос.

Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина.

Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет. Наталья Данилина серфингистка