Экологическая катастрофа на Камчатке. На берегу — мёртвые морские животные, сёрферы жалуются на ожоги глаз от воды Материал редакции
Местные жители и блогеры делятся видео, снимками и историями с побережья, призывая придать историю огласке. Власти с одной стороны признают проблему, с другой — пишут в инстаграме, что пляж чистый.
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы, которые круглый год катаются в этом месте, пожаловались на недомогание после контакта с водой: тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения.
Вода в районе Халактырского пляжа оказалась серьёзно загрязнена: пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Масштаб загрязнения всё ещё неясен, но Greenpeace уже потребовал расследовать «экологическую катастрофу» в регионе, а о проблеме активно пишут в соцсетях.
Что произошло
Халактырский пляж — популярное место у туристов и сёрферов. Его, например, показывал Юрий Дудь в выпуска «вДудя» про Камчатку. В начале октября в сети появилось множество постов со словами «Тихий океан умирает». По словам местных жителей, побережье окрасилось в «ядовито жёлтый цвет», цвет воды тоже изменился, появился характерный запах, а контакты с водой приводят к проблемам со здоровьем.
Один из самых популярных постов написала серфингистка Ёла Зикратова, отметив, что стала замечать «странные симптомы» ещё с середины сентября. Об этом же рассказала жительница Петропавловска-Камчатского и администратор Snowave Surf School Екатерина Дыба: «Уже несколько недель все сёрферы испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, слабость, высокая температура». Серфингист Максим Ионов добавил, что «практически ослеп» после одного из заплывов.
Вслед за рассказами серфингистов в соцсетях появились фото и видео с Халактырского пляжа, усеянного мёртвыми морскими животными, выброшенными на берег. Российский экстрим-фотограф Кирилл Умрихин, приехавший в октябре на Камчатку, чтобы покататься, описал увиденную ситуацию: «На песке в прибое лежит много мёртвых молюсков и мелкои дохлои рыбы. Говорят, дальше по берегу есть и мёртвые нерпы и очень много мёртвых морских ежеи, звезд и крабов. Это вообще не шутки и нужно что-то делать».
Российское отделение Greenpeace назвало произошедшее на Камчатке «экологической катастрофой» и потребовало немедленного выяснения причин загрязнения. По словам руководителя организации Василия Яблокова, загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа, «по имеющимся данным, очень серьёзное и привело к уничтожению живого мира».
Возможные причины — мнения властей и местных жителей
Губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на жалобы местных жителей ещё 29 сентября. Он отметил, что «обеспокоен экологической ситуацией в районе Халактырского пляжа», а также поручил специалистам Росгидромета и представителям Министерства природы и экологии провести проверки. Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.
30 сентября пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков добавил: «При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу».
2 октября Кумарьков уточнил, что официально источник загрязнения всё ещё не выявлен, но предварительная версия — проходящие мимо суда: «Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы».
У местных жителей есть подозрения, что могло быть источником загрязнения. 3 октября Юрий Дудь опубликовал съёмку побережья Камчатки, где отчётливо видно нефтяное пятно в воде, и рассказ о ситуации от героя одного из его выпусков — сёрфера Антона Морозова.
Морозов отметил: «Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водои. Каждыи час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9 и 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан».
Greenpeace действительно предоставили спутниковые снимки: по ним видно, что река, впадающая в Тихий океан, сильно помутнела. Местные жители подчёркивают, выше по реке находится военный полигон, а побережье периодически используют для учений. Источник «Медузы», близкий к правительству региона, тоже отметил эту версию: по его словам, загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку.
В последний раз часть Халактырского пляжа закрывали для военных учений в середине августа. «Не хочу делать поспешных выводов, но я помню, как в 2014 году экологи долго пили валерьянку после грандиозных командно-штабных учении на территории Халактырского пляжа, часть которого принадлежит военным. И если повреждения тундры, выкорчеванныи кедрач и перемолотые гусеничнои техникои деревья в прибрежном лесу хотя бы были заметны, то о нахождении в воде химии кроме сёрферов и не умеющих говорить морских млекопитающих, рыб, птиц, растении, вряд ли кто узнает», — отметила Елена Горанко.
В Минобороны заявили, что не причастны к загрязнению побережья: «С июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось».
Также в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского находится Козельский полигон захоронения ядохимикатов. Ещё в 2008 году власти пришли к выводу, что он является опасным объектом с экологической точки зрения.
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил выяснить причины массовой гибели морских животных, а минприроды Камчатки признало загрязнение участков Авачинского залива. Но в то же время в инстаграме ведомства появилось видео с пляжа, заявив, что он чистый, а с водой и воздухом всё в порядке.
Пост сильно раскритиковали в комментарях: пользователи заметили полосы на песке и предположили, что пляж очистили от мёртвых морских животных ради поста.
И власти, и Greenpeace отмечают, что масштаб произошедшего только предстоит оценить. А местные жители требуют, чтобы проблему расследовали открыто, а не замалчивали.
Враги тайно подсунули пакостные поправки. Путин подписывал другое!
Средний химик
Ну выполняется по ходу явно то, что он подписывал, так что и тут всех переиграли!
Подождите, это как? Я ведь всё время думал, что принятие поправок об обнулении срока президента - это лишь прикрытие, способ завлечь людей на голосование. А истинная цель голосования - это сохранение нашего уникального природного богатства. Ведь с прежним текстом конституции очевидно сохранять их не было ни никакой возможности.
Но раз ничего не изменилось, и природу по-прежнему загрязняют, то какая же настоящая была цель у всего этого плебесцита? А, я кажется догадался...
Пост-мета-ирония какая-то.
Российская медицина работает эффективнее всей западной вместе взятой, нет человека и нет медецинских проблем, а остальные все здоровые,
Враги России даже до конституции добрались и делают свои вправки туда и не палятся. Надо новую принять, где будет закреплено право каждого гражданина РФ срать где хочешь и на кого хочешь, а кто не согласен тот агент ЦРУ.
Конченая страна, что ещё тут можно сказать. Как так можно относится к природе, окружающей среде, людям в конце концов (хотя на них похуй, терпиолоиды сраные)
Сильнее чем кремль социальную группу «граждане россии» уже никто не оскорбит
Пыня уже высказал версию, что море само отравилось?
Хотели бы - разбомбили бы все к ебаной матери.
Очевидно же, что данная ситуация властям не выгодна. Значит, траванул берег кто-то из своих. А вы знали, что некоторые из этих выброшенных камчатских пациентов сами производят едкие чернила?
Правительственный коктейль
За него уже Песков речь готовит "мы о некотором водном пространстве ничего не знаем".
Посипаки сказали что корабли мимо проходили и само рассосётся.
Прям как в death stranding
Отдаленный колос
Кодзима настолько гений, что предсказал в своей игре 2019 года экологическую катастрофу в России 2020 года
А чё там за летающие люди? Я не играл, об игре знаю поверхностно
Открытый фонарь
Это Путин и его друзья
Отдаленный колос
Души пяти великих вымираний, т.е. факторов вымирания, Амелия 6 фактор вымирания
Громкий Илья
Долго объяснять, возможно сам гений не доконца понял, что создал.
Популярный блогер: «Камчатка - збс. Красота, природа. Надо развивать эту туристическую жемчужину».
Тупые вояки/промышленники/власти: «Пускайте яд!»
@Сломалось букву Й почините-то, она в постах у всех вечно теряется
Возможно, винои всему какои-то природныи процесс
я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида наиденнои на берегу погибшеи ларги
Белорусский Илья
Возможно это цитирование
Властям на людей-то похуй в стране, а уж на экологию вообще насрать.
Ждем снова:
-Нет никакого загрязнения океана, у морских животных просто проблемы с обменом веществ
Уже несколько недель все сёрферы испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, слабость, высокая температура».
Немного не понял, им было плохо, но они продолжали плавать?
С дивана виднее, как там сёрферы должны были поступать)
Ну да, глаза режет, трупы живности вокруг. Пойду поплаваю.
Без обид, но мне и с дивано видно, что так делать не стоило
С дивана каждый день ныряешь в океан и знаешь как оно должно быть?
Я задал непонятный для меня вопрос, никаких оценок я не давал, а ты уже порвался
Слово порвался хорштй индикатор, спасибо)
Белорусский Илья
Тоже показалось странным. Один даже почти ослеп. Трупы морских обитателей и непонятная реакция организма людей не останавливали от серфинга?
А чё удивляться? Тут некоторые в кинотеатры ходят. А совсем уж безмозглые в Турцию полетели, потом, когда закроют границы, будут ныть, что государство их должно оттуда вытащить
Белорусский Илья
Мне кажется, что в Турции больше следуют нормам безопасности.
Когда у тебя заболел глаз и пару раз вырвало ты тоже бррсаешь все и уезжаешь в другой город потому что есть подозрения о эколргической катастрофе
Белорусский Илья
Если после купания у меня какие-то раздражения/высыпания на коже, если вода кажется загрязнённой, если после плаванья непривычно режет глаза, я в воду обычно второй раз не захожу.
А если турист впервые на берегу моря/океана? Если в принципе в первые за последние несколько лет удалось вырваться и тупо хоть где то покупаться? Или удобно только свою жизнь проецировать на остальных. Типа как у меня, так и у других обязано быть?
Если впервые удалось покупаться, тебя не смутила хрновая реакция организма и ты лезешь в воду опять, то штош поделать.
Грузинский рак
У организма вообще на все хреновая почти реакция, кроме блять дивана. Ты бы знал если пробовал.
Ты видимо не слышал про акклиматизацию, на которую можно подумать в данном случае, штош поделать
А кто додумался че-то в реку сливать? Там же не одна 10 кг бочка, а целые тонны. Что за дегенраты?
Ты слишком хорошего мнения о вояках
Какую реку?
на побережье Авачинского залива Тихого океана
Открытый фонарь
Путин все исправит
Начнет с твоих нологов
Открытый фонарь
Он уже давно начал
Сколько можно травить Сибирь и Камчатку? Нашли блядь безпалевное местечко, мол там народу мало, и никто ничего не увидит, а природа ничего не скажет, и зарегенится со временем.
Постоянно из ниоткуда находится какой то инфо-повод, что бы закрыть тот пиздец который произошёл на днях ранее.
Преподобный жар
Пока один бывший полковник КГБ не перестанет играть в войнушку и пытаться найти способ запугать весь мир.
А вы что хотите, чтобы на дне океана были солдаты НАТО???
Кто проживает на дне океана
Теперь никто
Кошмар как грустно стало от этого комментария, я без сарказма
Не, ну а че.
Детей в америки вывезли, дач в лондонах закупили.
*На самом деле, ужасно. Кремлевские таки решили войти в историю.
Непрерывно входят в историю начиная с Беслана как минимум
Люди - ресурс возобновляемый, как бы вульгарно не звучало.
В прямом смысле слова з*срать уникальную природу России на года - это полный пздц.
Т.е. государственный строй, при котором считается приемлемым и даже необходимым положить х*й на соблюдение экологических норм на заводах, свалках, полигонах, могильниках, итп итд, когда массово вымирает не просто флора/фауна, но и люди живут натурально в говне и в ядовитом смоге - это типа норма и ничего такого, а тут нефти пролили и вписались в историю.
Не, человеческим жертвам можно найти какое-то оправдание (Навальный, украинцы, америка, бородачи).
Так нагло и открыто уничтожать природу, при том, что восстановление стоит бешеных бабок и занимает кучу времени, еще и сами живут недалеко - это просто терминальный кретинизм.
Удивляет количество умственно отсталых людей в стране, которые не могут сложить два и два, и память имеют как у золотой рыбки.
Десятки лет, последовательно, неуклонно правительство пыни выполняет одну и ту же задачу: уничтожение страны, полное и окончательное. После того как пыня уйдёт - возможно вперед ногами - должна остаться только выжженная земля.
Геноцид населения - чек
Вырубка лесов - чек
Отравленные водоёмы - чек
Причём это происходит без отступлений, без изменений, все виляния задом и "приняли-отменили" происходят в вопросах третьестепенных, типа "запрещать интернет или не запрещать". Там, где речь идёт об уничтожении - все решения воплощаются последовательно и неуклонно.
Сказали травить - значит травить.
Реликтовые рощи уничтожают, статусы природоохранных зон - отменяют, генетическому банку семян, в котором хранились образцы российских растений, просто отключили финансирование. СТРАНУ СТИРАЮТ С КАРТЫ, без шуток.
нет, проблема в том, что на руководящих позициях работают не профессионалы, а трусы и жополизы, которые боятся перечить руководству
Посмотрите сериал Чернобыль. Там всё хорошо показано
Про лояльность согласен.
Про то, что не рады, не согласен. Ты не понимаешь мышление людей, которые сейчас у власти. им всё равно на людей. это бесчеловечный режим.
Скажут как обычно что ничего не произошло и всё ок? Врятли местные недодворяне захотят унижаться перед Пыней объясняя что не так.
Но в то же время в инстаграме ведомства появилось видео с пляжа, заявив, что он чистый, а с водой и воздухом всё в порядке.
Да. Есть что местный чинуша заявил то просто корабли проходили как обычно. И типа Тихий океан сам очистится.
А все эти морские обитатели, они же умирали в муках. Со слов сёрферов им вообще не сладко было (и есть), а представте, что эти мучения только усиливаются и заканчиваются лишь с вашей смертью, когда вашу тушку выбросит волной на берег этой проклятой Страны.
30 сентября пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков добавил: «При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу».
Обождите, то есть концентрация нефтепродуктов настолько велика, чтобы сосуды покрываются маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, при этом нормы этих самых нефтепродуктов превышены всего в четыре раза? Чего-то как-то подозрительно.
Надо просто нормы повысить и всё. Не в первый и не в последний раз.
Почему во всей статье буква Й заменяется на И?
Это баг. Мы дали знать нашим погромистам
Лахта тут?)
Это Дудь разлил! Он там был недавно. Решил хайпануть на смерти морского дна.
Стабильность разлилась. На самом деле поправки были за то, что нужно сохранить как можно больше природы, чтобы потом ее уничтожать так как это единственное, что люди из 90 умеют делать
А япы не могли какую-нибудь гадость слить химическую?
Скорее всего Австралия, чет от них давно ничего не слышно, падазрительна
Оставь мне хоть немного надежды на то, что это сделали не наши
Там течение в другую попытку. Давайте пусть будут америкосы с Аляски.
TJ молодец, продолжай дальше вскрывать проблемы в стране. Мне кажется ты достоен платной подписки
Хуйлостан во всей красе.
Про экологические катастрофы по прежнему вся информация только из соц. сетей.
Спокойно, Путин разберется, наведет порядок и накажет виновных.