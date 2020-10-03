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Женя Кузьмин
14 587

Экологическая катастрофа на Камчатке. На берегу — мёртвые морские животные, сёрферы жалуются на ожоги глаз от воды Материал редакции

Местные жители и блогеры делятся видео, снимками и историями с побережья, призывая придать историю огласке. Власти с одной стороны признают проблему, с другой — пишут в инстаграме, что пляж чистый.

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В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы, которые круглый год катаются в этом месте, пожаловались на недомогание после контакта с водой: тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения.

Вода в районе Халактырского пляжа оказалась серьёзно загрязнена: пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Масштаб загрязнения всё ещё неясен, но Greenpeace уже потребовал расследовать «экологическую катастрофу» в регионе, а о проблеме активно пишут в соцсетях.

Что произошло

Халактырский пляж — популярное место у туристов и сёрферов. Его, например, показывал Юрий Дудь в выпуска «вДудя» про Камчатку. В начале октября в сети появилось множество постов со словами «Тихий океан умирает». По словам местных жителей, побережье окрасилось в «ядовито жёлтый цвет», цвет воды тоже изменился, появился характерный запах, а контакты с водой приводят к проблемам со здоровьем.

Один из самых популярных постов написала серфингистка Ёла Зикратова, отметив, что стала замечать «странные симптомы» ещё с середины сентября. Об этом же рассказала жительница Петропавловска-Камчатского и администратор Snowave Surf School Екатерина Дыба: «Уже несколько недель все сёрферы испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, слабость, высокая температура». Серфингист Максим Ионов добавил, что «практически ослеп» после одного из заплывов.

Всё дно – мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км.
Ещё 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили.
Было странно, но вода была вроде прозрачнои, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдёт. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более страннои, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное.
Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже.

Ёла Зикратова
серфингистка

Океан вздыхает и выдыхает, это никогда не сможет надоесть. Это как твое собственное дыхание — разве от него можно устать? И я хочу верить, что его сегодняшнее громкое штормовое дыхание не крик о помощи, а суровая песня севера. ⁣⁣
Сеичас я очень обеспокоена тем, что происходит с Тихим. Он стал агрессивным и делает что-то с глазами ребят, которые, как и всегда, всего лишь поглаживают его руками, выгребая на лаин-апы, и заботятся о чистоте его берегов. Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается.
Длится это уже не один день. Возможно, винои всему какои-то природныи процесс, а не идущие в воде игрища военных, и я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида наиденнои на берегу погибшеи ларги и нескольких чаек без видимых повреждении. Но в ответе на мои сториз с просьбои помочь наити эколога, мне пришло сообщение от фридаивера, озабоченного странным внешним видом морских ежеи в бухте.⁣⁣⠀

Елена Горанко
серфингистка

Вслед за рассказами серфингистов в соцсетях появились фото и видео с Халактырского пляжа, усеянного мёртвыми морскими животными, выброшенными на берег. Российский экстрим-фотограф Кирилл Умрихин, приехавший в октябре на Камчатку, чтобы покататься, описал увиденную ситуацию: «На песке в прибое лежит много мёртвых молюсков и мелкои дохлои рыбы. Говорят, дальше по берегу есть и мёртвые нерпы и очень много мёртвых морских ежеи, звезд и крабов. Это вообще не шутки и нужно что-то делать».

Рустем Адагамов @adagamov
Недалеко от Халактырского пляжа находится полигон для хранения ядохимикатов, где еще в конце 70-х захоронили сотни тонн разной дряни. https://t.co/cTzCXP8LOM
Анфиса @anfisa_a_n
На побережье Петропавловск-Камчатского настоящая экологическая катастрофа. Пляжи усыпаны мертвыми нерпами, осьминогами, рыбой, моллюсками. Воду взяли на экспертизу. Даже предварительный анализ показал,что содержание нефтепродуктов превышено в 4 раза. Что стало причиной выясняют. https://t.co/MWzv56zLFU
Вольга Кувалдавокая ⚪🔴⚪ @Hysterieanfall
TW: погибшие животные! https://t.co/1O1Rc9g1Od

Российское отделение Greenpeace назвало произошедшее на Камчатке «экологической катастрофой» и потребовало немедленного выяснения причин загрязнения. По словам руководителя организации Василия Яблокова, загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа, «по имеющимся данным, очень серьёзное и привело к уничтожению живого мира».

Возможные причины — мнения властей и местных жителей

Губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на жалобы местных жителей ещё 29 сентября. Он отметил, что «обеспокоен экологической ситуацией в районе Халактырского пляжа», а также поручил специалистам Росгидромета и представителям Министерства природы и экологии провести проверки. Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.

30 сентября пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков добавил: «При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу».

2 октября Кумарьков уточнил, что официально источник загрязнения всё ещё не выявлен, но предварительная версия — проходящие мимо суда: «Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы».

У местных жителей есть подозрения, что могло быть источником загрязнения. 3 октября Юрий Дудь опубликовал съёмку побережья Камчатки, где отчётливо видно нефтяное пятно в воде, и рассказ о ситуации от героя одного из его выпусков — сёрфера Антона Морозова.

Морозов отметил: «Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водои. Каждыи час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9 и 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан».

Greenpeace действительно предоставили спутниковые снимки: по ним видно, что река, впадающая в Тихий океан, сильно помутнела. Местные жители подчёркивают, выше по реке находится военный полигон, а побережье периодически используют для учений. Источник «Медузы», близкий к правительству региона, тоже отметил эту версию: по его словам, загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку.

В последний раз часть Халактырского пляжа закрывали для военных учений в середине августа. «Не хочу делать поспешных выводов, но я помню, как в 2014 году экологи долго пили валерьянку после грандиозных командно-штабных учении на территории Халактырского пляжа, часть которого принадлежит военным. И если повреждения тундры, выкорчеванныи кедрач и перемолотые гусеничнои техникои деревья в прибрежном лесу хотя бы были заметны, то о нахождении в воде химии кроме сёрферов и не умеющих говорить морских млекопитающих, рыб, птиц, растении, вряд ли кто узнает», — отметила Елена Горанко.

В Минобороны заявили, что не причастны к загрязнению побережья: «С июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось».

Также в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского находится Козельский полигон захоронения ядохимикатов. Ещё в 2008 году власти пришли к выводу, что он является опасным объектом с экологической точки зрения.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил выяснить причины массовой гибели морских животных, а минприроды Камчатки признало загрязнение участков Авачинского залива. Но в то же время в инстаграме ведомства появилось видео с пляжа, заявив, что он чистый, а с водой и воздухом всё в порядке.

Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка «Налычево» посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС.

Пост сильно раскритиковали в комментарях: пользователи заметили полосы на песке и предположили, что пляж очистили от мёртвых морских животных ради поста.

И власти, и Greenpeace отмечают, что масштаб произошедшего только предстоит оценить. А местные жители требуют, чтобы проблему расследовали открыто, а не замалчивали.

Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным.
Я приехала серфить на Камчатку ещё в августе, первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией.
В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос.
Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина.
Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет.

Наталья Данилина
серфингистка

#разборы #соцети #экология #камчатка

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149 комментариев
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Средний химик

147

Пыньституция работает.

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Илья Барышников

Средний
71
Ответить

Rodion Kutsaev

Средний
23

Враги тайно подсунули пакостные поправки. Путин подписывал другое!

Ответить

Средний химик

Rodion
2

Ну выполняется по ходу явно то, что он подписывал, так что и тут всех переиграли!

Ответить

Litnikov Danil

Средний
0

Ещё б знать во что играем

Ответить

Романелло Кивогенс

Средний
7

Подождите, это как? Я ведь всё время думал, что принятие поправок об обнулении срока президента - это лишь прикрытие, способ завлечь людей на голосование. А истинная цель голосования - это сохранение нашего уникального природного богатства. Ведь с прежним текстом конституции очевидно сохранять их не было ни никакой возможности.

Но раз ничего не изменилось, и природу по-прежнему загрязняют, то какая же настоящая была цель у всего этого плебесцита? А, я кажется догадался...

Ответить

Общественный микроскоп

Романелло
6
Ответить

Dmitry Vakhnin

Романелло
3

Пост-мета-ирония какая-то.

Ответить

Иван Маслов

Dmitry
0

Это из рекламы же

Ответить

Джон Кроули

Романелло
0

Российская медицина работает эффективнее всей западной вместе взятой, нет человека и нет медецинских проблем, а остальные все здоровые,

Ответить

Джон Кроули

Средний
0

Враги России даже до конституции добрались и делают свои вправки туда и не палятся. Надо новую принять, где будет закреплено право каждого гражданина РФ срать где хочешь и на кого хочешь, а кто не согласен тот агент ЦРУ. 

Ответить

Старший глобус

Средний
0

Ну мир Кодзимки таки уникальный, молодые технократы умеют удивить

Ответить

Max L

Средний
0

В Америка ещё хуже! Вот Калифорния пылает!

Ответить

Средний химик

Max
0

Внешний долг подожгли во время беспорядков!

Ответить

Преподобный жар

Средний
0

Трепло КаХэБэшное

Ответить

Баблгам Бич

46

Конченая страна, что ещё тут можно сказать. Как так можно относится к природе, окружающей среде, людям в конце концов (хотя на них похуй, терпиолоиды сраные)

Ответить

Электронный Никита

Баблгам
–41

@Вахтёр оскорбление социальной группы "Граждане России", просьба удалить комментарий и применить меры к автору.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Электронный
29

Сильнее чем кремль социальную группу «граждане россии» уже никто не оскорбит

Ответить

Rhys Prince

Электронный
–2

Ути-пути

Ответить

alexferman

38

Пыня уже высказал версию, что море само отравилось?

Ответить

Антон Т

alexferman
48

Хотели бы - разбомбили бы все к ебаной матери. 

Ответить

Ваша Закладко

Антон
0

жидкий ковид. победит и эту заразу

Ответить

Sergey Filippov

alexferman
16

Очевидно же, что данная ситуация властям не выгодна. Значит, траванул берег кто-то из своих. А вы знали, что некоторые из этих выброшенных камчатских пациентов сами производят едкие чернила?

Ответить

Максим Ростокин

alexferman
12

Достаточно лишь капли советского…

Ответить

Правительственный коктейль

alexferman
6

За него уже Песков речь готовит "мы о некотором водном пространстве ничего не знаем".

Ответить

Ваша Закладко

Правительственн…
3

мы не знакомы с этими осьминогами и ежами

Ответить

Alexandr Korzhenko

alexferman
0

Посипаки сказали что корабли мимо проходили и само рассосётся.

Ответить

Alexander Sakov

20

Прям как в death stranding

Ответить

Отдаленный колос

Alexander
45

Кодзима настолько гений, что предсказал в своей игре 2019 года экологическую катастрофу в России 2020 года

Ответить

Твоего деда дед

Отдаленный
0

А чё там за летающие люди? Я не играл, об игре знаю поверхностно

Ответить

Открытый фонарь

Твоего
25

Это Путин и его друзья

Ответить

Ваша Закладко

Открытый
–2

это дудь 

Ответить

Отдаленный колос

Твоего
3

Души пяти великих вымираний, т.е. факторов вымирания, Амелия 6 фактор вымирания

Ответить

Открытый фонарь

Отдаленный
1

Ну я это и сказал, сейчас фактор вымирания — Путин

Ответить

Громкий Илья

Твоего
1

Долго объяснять, возможно сам гений не доконца понял, что создал.

Ответить

Kir Kirsky

Громкий
0

Симулятор России в котором восстанавливают заблокированный интернет?

Ответить

A big purple banana 🍆

Alexander
0

Это косплей!!

Ответить

Старший глобус

25

Переняли лучшие традиции у СССР, помним, гордимся, можем повторить.

Ответить

Правительственный коктейль

21

Я кажется понял курс нашей страны. Регулярно должен происходить какой-то пиздец, чтобы перекрыть пиздец, который произошел "вчера". 

Ответить

Alexander Kuznetsov

18

Популярный блогер: «Камчатка - збс. Красота, природа. Надо развивать эту туристическую жемчужину».

Тупые вояки/промышленники/власти: «Пускайте яд!»

Ответить

Stanley H. Tweedle

16

Вежливые люди освободили океан от рыбо-оккупантов.

Ответить

Электронный Никита

13

@Сломалось букву Й почините-то, она в постах у всех вечно теряется

Возможно, винои всему какои-то природныи процесс

я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида наиденнои на берегу погибшеи ларги

Ответить

Vladic Samovar

Электронный
7
Ответить

Ваша Закладко

Vladic
0

выйграл

Ответить

Белорусский Илья

Электронный
0

Возможно это цитирование

Ответить

Электронный Никита

Белорусский
1

Не, такое уже много раз было в разных постах

Ответить

Сергей Звезда

Белорусский
1

Не, это правда баг(

Ответить

Dra

9

Властям на людей-то похуй в стране, а уж на экологию вообще насрать.

Ответить

Яня

Dra
1

Видимо у них есть запасная планета

Ответить

Dra

Яня
7

Нет, но у них есть запасные страны.

Ответить

Аристарх Знаменский

9

Ждем снова:
-Нет никакого загрязнения океана, у морских животных просто проблемы с обменом веществ

Ответить

IO

Аристарх
0

Уже почистили пляж и написали что всё в порядке

Ответить

Атлант поправил плечи

7

Уже несколько недель все сёрферы испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, слабость, высокая температура».

Немного не понял, им было плохо, но они продолжали плавать?

Ответить

Alexandr Ivanov

Атлант
1

С дивана виднее, как там сёрферы должны были поступать) 

Ответить

Белорусский Илья

Alexandr
–2

Ну да, глаза режет, трупы живности вокруг. Пойду поплаваю.

Ответить

Громкий Илья

Белорусский
5

Я так каждый день на работу в метро езжу

Ответить

Alexandr Ivanov

Белорусский
0

Пойди уже 

Ответить

Kir Kirsky

Белорусский
0

Трупы были уже после. Читай новость.

Ответить

Kir Kirsky

Белорусский
0

Трупы были уже после. Читай новость.

Ответить

Крепкий крюк

Alexandr
1

Без обид, но мне и с дивано видно, что так делать не стоило 

Ответить

Alexandr Ivanov

Крепкий
–2

С дивана каждый день ныряешь в океан и знаешь как оно должно быть? 

Ответить

Крепкий крюк

Alexandr
2

Да)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Атлант поправил плечи

Alexandr
0

Я задал непонятный для меня вопрос, никаких оценок я не давал, а ты уже порвался 

Ответить

Alexandr Ivanov

Атлант
0

Слово порвался хорштй индикатор, спасибо) 

Ответить

Alexandr Ivanov

Alexandr
0

*хороший 

Ответить

Белорусский Илья

Атлант
–3

Тоже показалось странным. Один даже почти ослеп. Трупы морских обитателей и непонятная реакция организма людей не останавливали от серфинга?

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Белорусский
3

А чё удивляться? Тут некоторые в кинотеатры ходят. А совсем уж безмозглые в Турцию полетели, потом, когда закроют границы, будут ныть, что государство их должно оттуда вытащить

Ответить

Белорусский Илья

Дмитрий
1

Мне кажется, что в Турции больше следуют нормам безопасности.

Ответить

миша лисицын

Белорусский
0

Когда у тебя заболел глаз и пару раз вырвало ты тоже бррсаешь все и уезжаешь в другой город потому что есть подозрения о эколргической катастрофе

Ответить

Белорусский Илья

миша
–2

Если после купания у меня какие-то раздражения/высыпания на коже, если вода кажется загрязнённой, если после плаванья непривычно режет глаза, я в воду обычно второй раз не захожу.

Ответить

Alexandr Ivanov

Белорус…
0

А если турист впервые на берегу моря/океана? Если в принципе в первые за последние несколько лет удалось вырваться и тупо хоть где то покупаться? Или удобно только свою жизнь проецировать на остальных. Типа как у меня, так и у других обязано быть? 

Ответить

Белорусский Илья

Alexandr
–2

Если впервые удалось покупаться, тебя не смутила хрновая реакция организма и ты лезешь в воду опять, то штош поделать.

Ответить

Грузинский рак

Белорус…
0

У организма вообще на все хреновая почти реакция, кроме блять дивана. Ты бы знал если пробовал.

Ответить

Alexandr Ivanov

Белорус…
–1

Ты видимо не слышал про акклиматизацию, на которую можно подумать в данном случае, штош поделать 

Ответить

Ray Smith

Дмитрий
1

Вернулся из Турции неделю назад. В чем проблема? В одной только Москве сейчас заболевших день больше, чем во всей Турции.

Ответить

Kir Kirsky

Белорусский
1

Трупы были после, а непонятные реакции могут быть и от ОРВИ.

Ответить

Алексей Акулов

4

А кто додумался че-то в реку сливать? Там же не одна 10 кг бочка, а целые тонны. Что за дегенраты?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Алексей
14

Ты слишком хорошего мнения о вояках

Ответить

Алексей Акулов

Vitaly
0

Видимо

Ответить

Словесный Интервент

Алексей
–1

Какую реку?
на побережье Авачинского залива Тихого океана 

Ответить

Litnikov Danil

Словесный
2

Писали вроде что эти говна из реки в залив вытекали

Ответить

Max L

8
Ответить

Командный вентилятор

7

Вся Россия - одна большая катастрофа

Ответить

Открытый фонарь

Командный
0

Путин все исправит

Ответить

Dra

Открытый
2

Ему просто не доложили и он не в курсе.

Ответить

Открытый фонарь

Dra
3

Нужно просто потерпеть и не бухтеть

Ответить

Социологический фонарь

Открытый
0

один и тот же кастрюльный сброд в комментах, в каждой подобной теме)

Ответить

A big purple banana 🍆

Открытый
0

Начнет с твоих нологов

Ответить

Открытый фонарь

A
0

Он уже давно начал

Ответить

A big purple banana 🍆

Открытый
1

Нужно закончить, нет времени на ра$$качку

Ответить

Алексей Дудырев

5

Сколько можно травить Сибирь и Камчатку? Нашли блядь безпалевное местечко, мол там народу мало, и никто ничего не увидит, а природа ничего не скажет, и зарегенится со временем. 
Постоянно из ниоткуда находится какой то инфо-повод, что бы закрыть тот пиздец который произошёл на днях ранее. 

Ответить

Преподобный жар

Алексей
3

Пока один бывший полковник КГБ не перестанет играть в войнушку и пытаться найти способ запугать весь мир.

Ответить

A big purple banana 🍆

3

А вы что хотите, чтобы на дне океана были солдаты НАТО???

Ответить

bor_vn

A
1

Единственная причина по которой к нам придут солдаты НАТО - спасти мир от идиотов.

Ответить

Социологический фонарь

bor_vn
0

я думал, у вас учения с ними давно закончились

Ответить

Litnikov Danil

A
0

Кто проживает на дне океана

Ответить

Сергей Морозов

Litnikov
2

Теперь никто

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
1

Кошмар как грустно стало от этого комментария, я без сарказма

Ответить

Социологический фонарь

Сергей
–1

заплачь

Ответить

common sense

3

Одна из версий:
утечка гептила

https://www.sibreal.org/a/30871833.html
https://dailystorm.ru/news/v-gosdume-vzyali-na-kontrol-situaciyu-s-zagryazneniem-vod-u-beregov-kamchatki

Ответить

Женя Кузьмин

common
2

спасибо, увидел твой тег. изучу и добавлю

Ответить

Mmmax

2

Не, ну а че.
Детей в америки вывезли, дач в лондонах закупили.

*На самом деле, ужасно. Кремлевские таки решили войти в историю.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Mmmax
2

Непрерывно входят в историю начиная с Беслана как минимум

Ответить

Mmmax

Vyacheslav
1

Люди - ресурс возобновляемый, как бы вульгарно не звучало.
В прямом смысле слова з*срать уникальную природу России на года - это полный пздц.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Mmmax
0

Т.е. государственный строй, при котором считается приемлемым и даже необходимым положить х*й на соблюдение экологических норм на заводах, свалках, полигонах, могильниках, итп итд, когда массово вымирает не просто флора/фауна, но и люди живут натурально в говне и в ядовитом смоге - это типа норма и ничего такого, а тут нефти пролили и вписались в историю.

Ответить

Mmmax

Vyacheslav
1

Не, человеческим жертвам можно найти какое-то оправдание (Навальный, украинцы, америка, бородачи).

Так нагло и открыто уничтожать природу, при том, что восстановление стоит бешеных бабок и занимает кучу времени, еще и сами живут недалеко - это просто терминальный кретинизм. 

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Боковой шар

2

Удивляет количество умственно отсталых людей в стране, которые не могут сложить два и два, и память имеют как у золотой рыбки.
Десятки лет, последовательно, неуклонно правительство пыни выполняет одну и ту же задачу: уничтожение страны, полное и окончательное. После того как пыня уйдёт - возможно вперед ногами - должна остаться только выжженная земля.
Геноцид населения - чек
Вырубка лесов - чек
Отравленные водоёмы - чек
Причём это происходит без отступлений, без изменений, все виляния задом и "приняли-отменили" происходят в вопросах третьестепенных, типа "запрещать интернет или не запрещать". Там, где речь идёт об уничтожении - все решения воплощаются последовательно и неуклонно.
Сказали травить - значит травить.
Реликтовые рощи уничтожают, статусы природоохранных зон - отменяют, генетическому банку семян, в котором хранились образцы российских растений, просто отключили финансирование. СТРАНУ СТИРАЮТ С КАРТЫ, без шуток.

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Mmmax

Боковой
0

Спорно.
Дед ратует за новый совок и хотел бы красивой витрины. Проблема скорее в том, что Россия слишком большая чтобы за всем уследить и ручные назначения сокурсников сложно контролировать. 
*Скорее всего он сам бы на ТЖ отписал *да, блть, сколько можно, д*билы*

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Сергей Королевский

Mmmax
3

нет, проблема в том, что на руководящих позициях работают не профессионалы, а трусы и жополизы, которые боятся перечить руководству

Посмотрите сериал Чернобыль. Там всё хорошо показано

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Mmmax

Сергей
0

Ты говоришь о первом уровне контекста, я о втором. 
Дед уже сколько лет руководствуется лояльностью, а не профессионализмом. Тут даже обсуждать нечего.
А что миньоны, которые должны вроде как тихонько волости держать, творят черти что  - уверен, в Кремле точно не рады.

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Сергей Королевский

Mmmax
0

Про лояльность согласен.
Про то, что не рады, не согласен. Ты не понимаешь мышление людей, которые сейчас у власти. им всё равно на людей.  это бесчеловечный режим.

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Здоровый браслет

2

Заебали.

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Роман Трусов

1

Kamchatka stranding

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Darth Felus

1

Скажут как обычно что ничего не произошло и всё ок? Врятли местные недодворяне захотят унижаться перед Пыней объясняя что не так.

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Словесный Интервент

Darth
0

Но в то же время в инстаграме ведомства появилось видео с пляжа, заявив, что он чистый, а с водой и воздухом всё в порядке. 

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Alexandr Korzhenko

Darth
0

Да. Есть что местный чинуша заявил то просто корабли проходили как обычно. И типа Тихий океан сам очистится.

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Различный кофе

1

Этот режим даже природу убъет.

После нас хоть потоп.

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Ростислав Алабужев

1

А все эти морские обитатели, они же умирали в муках. Со слов сёрферов им вообще не сладко было (и есть), а представте, что эти мучения только усиливаются и заканчиваются лишь с вашей смертью, когда вашу тушку выбросит волной на берег этой проклятой Страны.

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Романелло Кивогенс

0

 30 сентября пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков добавил: «При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу».

Обождите, то есть концентрация нефтепродуктов настолько велика, чтобы сосуды покрываются маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, при этом нормы этих самых нефтепродуктов превышены всего в четыре раза? Чего-то как-то подозрительно.

Ответить

Mezzo Deesa

Романелло
2

Надо просто нормы повысить и всё. Не в первый и не в последний раз. 

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Джон Титор

0

Почему во всей статье буква Й заменяется на И?

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Сергей Звезда

Джон
1

Это баг. Мы дали знать нашим погромистам

Ответить

Рыбий Глаз

Сергей
0

Очень существенный баг...

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Zero-one-one

0

Как что делать? Есть плутоний и уран

Ответить

Sergey Feiler

0

Лахта тут?)

Ответить

bor_vn

Sergey
0

Выходной.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Это Дудь разлил! Он там был недавно. Решил хайпануть на смерти морского дна.

Ответить

Данил Кругов

0

Серфингист Максим Ионов, исправьте

Ответить

Открытый фонарь

0

Это не Путин, ему это не выгодно!

Ответить

Открытый фонарь

0

Немцы Новичок подмешали 

Ответить

Усталый микроскоп

0

Митинговать будут?

Ответить

Боковой шар

Усталый
0

Дарить цветы пыневикам.

Ответить

Социологический фонарь

Усталый
0

луку сместили, напомни?

Ответить

Stanislav Sobolev

0

Стабильность разлилась. На самом деле поправки были за то, что нужно сохранить как можно больше природы, чтобы потом ее уничтожать так как это единственное, что люди из 90 умеют делать 

Ответить

Stanislav Gazul

0

Это катастрофа. Страшно, что такое происходит.

Ответить

Stanislav Gazul

0

Это катастрофа. Страшно, что такое происходит.

Ответить

Alex Nevi

0

Не ту страну выбрали 🤷🏻‍♂️

Ответить

Сборник комментариев

0

А япы не могли какую-нибудь гадость слить химическую?

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Litnikov Danil

Сборник
0

Скорее всего Австралия, чет от них давно ничего не слышно, падазрительна

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Сборник комментариев

Litnikov
0

Оставь мне хоть немного надежды на то, что это сделали не наши

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Alexandr Korzhenko

Сборник
0

Там течение в другую попытку. Давайте пусть будут америкосы с Аляски.

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Сборник комментариев

0

TJ молодец, продолжай дальше вскрывать проблемы в стране. Мне кажется ты достоен платной подписки

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Илья Казаков

0

Проделки Запада, не иначе! пытаются дестабилизировать обстановку

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Сборник комментариев

0
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Дмитрий Шубкин

0

Хуйлостан во всей красе.
Про экологические катастрофы по прежнему вся информация только из соц. сетей.

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Mattur

0

https://youtu.be/4nsGF13kqWQ

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Словесный Интервент

–2

2020 год скатился в самоповторы 

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Marco Polo

–3

Спокойно, Путин разберется, наведет порядок и накажет виновных.

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Marco Polo

Marco