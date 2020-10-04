Разборы
Анатолий Чиквин
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Что произойдёт, если кандидат в президенты США снимет свою кандидатуру или умрёт до выборов или инаугурации

Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.

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Фото Алекс Брэндон, AP

После того, как Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом, СМИ начали строить предположения, что будет с выборами президента США. Хотя ведущие политики единодушно пожелали республиканцу скорейшего выздоровления, солидный возраст главы государства (74 года) заставил задуматься над вопросом: как быть, если тот вдруг умрёт.

В американской Конституции не описаны все вероятные сценарии развития событий, но она содержит ответы на большинство возникающих вопросов. Кроме того, в истории США уже возникали прецеденты, когда кандидаты на выборах разного уровня сходили с дистанции или даже умирали до дня голосования. В зависимости от наличия у вас свободного времени и интереса к теме, можно прочитать, что будет с выборами в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Выборы всё равно 3 ноября.

В 50 словах

Формальной причины отменять или переносить выборы из-за смерти кандидата нет. Даже если представить себе, что Трамп покинет президентскую гонку, технически избиратели 3 ноября всё равно голосуют не за него или Байдена, а за выборщиков. Коллегия соберётся 14 декабря, и у неё будет выбор из, по крайней мере, ещё пяти кандидатов.

В 500 словах

На президентских выборах США в 1872 году кандидат от Демократической партии Хорас Грили умер уже после дня всеобщего голосования, но до голосования Коллегии выборщиков. Проблемы тогда это не составило, поскольку Грили проиграл – его соперник Улисс Грант набрал 286 голосов выборщиков, что означало автоматическую победу. Выборщики, доставшиеся демократу, просто перераспределили свои голоса между другими кандидатами, что никак не повлияло на результат выборов.

В 1912 году действующий вице-президент Джеймс Шерман выдвинулся на второй срок вместе с президентом Уильямом Тафтом. Он умер до дня всеобщего голосования – всего за неделю, так, что с бюллетенями уже поздно было что-то делать. Коллегию выборщиков от непростого решения спасло только то, что Шерман тоже проиграл, как и Грили.

Что делать, если большинство голосов выборщиков набрал победивший и умерший кандидат, Конституция США не описывает. Технически выборщики могут проголосовать за любого кандидата, в том числе такого, которого не было в бюллетене. Верховный суд США в деле «Рэй против Блэра» 1954 года постановил, что штаты и партии, к которым принадлежат выборщики, имеют право требовать от них предварительной «клятвы верности голосу». Нарушение клятвы не влечёт за собой уголовных последствий: штаты могут только наложить штраф. Так что вполне допустим вариант, при котором национальный комитет партии утвердит другую кандидатуру вместо умершего и предложит своим выборщикам голосовать за неё.

Теоретически возможна ситуация, когда голоса Коллегии выборщиков разделятся: часть проголосует в соответствии с клятвой за уже умершего кандидата, часть – за нового выдвиженца партии, и ещё часть – за его основного соперника на выборах. Если при этом ни один из них не набирает необходимого большинства в 270 голосов, то применяется правило, указанное в Двенадцатой поправке к Конституции.

По этому правилу президента избирает Палата Представителей, голосуя по штатам (каждый штат имеет один голос). Кандидат для победы должен набрать большинство голосов всех штатов. Если же Палата Представителей не сможет избрать президента до 20 января (дня, когда к присяге должен приводят вновь избранного президента), то действует Двадцатая поправка к Конституции.

По ней к присяге приводят избранного вице-президента, который будет исполнять обязанности президента. Такие же правила применяются, когда президента уже изберут Коллегией выборщиков и протоколы об этом придут в Сенат, но он умрёт до того, как результаты выборов утвердят.

Наконец, когда ни избранного президента, ни избранного вице-президента нельзя привести к присяге (например, умерли или признаны недееспособными), то Конституция разрешает Конгрессу принять специальный закон, который определит, кто будет замещать должность президента до новых выборов.

Всё время, пока избирательная система такими многоходовыми способами решает сложные ситуации, способные возникнуть в ходе выборов, государственная машина не остаётся без управления. Закон 1947 года, известный как Presidential Succession Act, устанавливает, что в случае смерти главы государства новым президентом становится вице-президент, а если умрёт и он, то дальше должность передаётся по цепочке спикеру Палаты Представителей, председателю Сената и министрам в порядке учреждения их ведомств.

При этом вице-президент, вступивший в должность президента, может назначить нового вице-президента без выборов, утвердив его кандидатуру в Конгрессе. Новый вице-президент, в свою очередь, сможет стать президентом, если назначивший его глава государства покинет пост. Такая схема понадобилась на практике единственный раз. В 1973 году Джеральда Форда назначили вице-президентом, в 1974 году он принёс присягу как президент.

#выборы #сша #законы

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12 комментариев
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Широкий космос

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Этот формат заслуживает отдельный тэг.

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Dmitry Yashin

Широкий
1

Когда-то в твиторе (или даже в ЖЖ) было что-то похожее: все новости в определенное количество знаков. Охуенно.

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Stanley H. Tweedle

5

Охуенный формат

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Смелый дебаркадер

2

В 2 слова:
"Ничего особенного"

Ответить

Смелый дебаркадер

Смелый
3

Или так

Ответить

Смелый дебаркадер

Смелый
1

Потому что в США нет автократии, там не концентрируют всю власть в одном из общественных институтов: ни в администрации президента, ни в конгрессе, ни в конституционном суде.

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Принятый американец

Смелый
1

Извини, вижу пропагандона, автоматически ставлю минус.

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Смелый дебаркадер

Принятый
0

Пропагандона чего?

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Untiy16

Смелый
0

Здравого смысла

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YeezySpace

0

Да никто не умрет, у них уже небось лекарство есть.

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Бипедальный Гоминид

0

Значит минимум 2 раза проблема остро назревала, но к счастью умирал не победитель, поэтому решали нихуя не делать по этому поводу. Американцы такие русские.

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Vitaly FlieTantie

0
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