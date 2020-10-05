Профессор и эксперт по гепатологии объяснил TJ, за что на самом деле дали награду.

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Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2020 года Фото Клаудио Брециани, Reuters

5 октября Норвежская комиссия объявила лауреатов Нобелевской премии по медицине 2020 года — ими стали учёные Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С. Благодаря их исследованию стали доступны высокочувствительные анализы крови на вирус и появление новых лекарств, что значительно улучшило глобальную систему здравоохранения, говорится на сайте Нобелевской премии.

Вирус гепатита А и В выявили ещё в 1970 году, а вот идентифицировать гепатит С не могли ещё около 10 лет — его называли «ни А, ни В». Открыть вирус удалось только в 1989 году — исследованием инфекции параллельно занимались несколько учёных.

Олтер из Национального института здравоохранения США изучал возникновение гепатита у пациентов, перенесших переливание крови. Хаутон, работавший в фармацевтической компании Chiron, занимался выделением генетической последовательности вируса. Чарльз Райс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе проводил испытания возбудителя гепатита С на шимпанзе — он определил, что выявленный коллегами вирус действительно является возбудителем гепатита С.

Схема вклада Олтера, Хаутона и Райса Иллюстрация Nobel media

Чем важно открытие нобелевских лауреатов и как оно отразилось на мировой системе здравоохранения, в разговоре с TJ объяснил руководитель Гепатологического центра СЗГМУ имени Мечникова, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии, профессор, доктор медицинских наук Игорь Бакулин.

Игорь Бакулин заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени Рысса, руководитель Гепатологического центра СЗГМУ имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук

Открытие сделали давно, в 1989 году, а оценили его, как это обычно происходит, намного позже — спустя 30 лет. Почему наградили учёных только сейчас? Традиционно так и происходит. По-видимому, должна была пройти проверка временем, плюс конкурсы, которые должны показать преимущества того или иного подхода в диагностике, профилактике или лечении.

Сейчас новостные сайты пестрят тем, что это открытие позволило разработать лекарственные препараты, излечивающие хронический вирусный гепатит С у большинства — почти у 100% инфицированных людей. Даже такой короткой информацией можно объяснить важность открытия лауреатов премии.

Выявившие вирус учёные смогли диагностировать инфицированных хроническим гепатитом С на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которую открыли в 1989 году. Когда специалисты открыли ферментные комплексы, которые участвуют на разных этапах сборки вируса и вирусной цепочки РНК, тогда стало возможным понимать, какие белковые молекулы могут их ингибировать или полностью блокировать. Вот так и появились лекарственные препараты против гепатита С.

Лекарства уже не только прошли все стадии клинических исследований, но и вошли в рутинную клиническую практику. Постепенно препараты и их эффективность улучшалась: после того, как открыли этапы сборки вируса, с 2010 года появилась новая генерация лекарств – прямые противовирусные агенты.

Вирус гепатита С — это один из немногих примеров, когда хроническое заболевание можно вылечить полностью. Современные противовирусные препараты не вызывают каких-либо побочных эффектов, а курс терапии довольно короткий — от 8 до 12 недель. То есть за 2-3 месяца от заболевания можно излечиться полностью. Кроме того, последние схемы препаратов обеспечивают производство и упаковку таким образом, что лечение предполагает приём препарата 1-2 раза в сутки.

Не все препараты, входящие в схему лечения от гепатита С, выпускаются в России, однако, у нас зарегистрированы и имеются в наличии все самые новые противовирусные препараты.

Несмотря на всё, что мы знаем о гепатите С, каждый день приходится видеть специалистов, которые до этого не знали о возможностях его лечения — приходится об этом рассказывать.



Наша главная задача сейчас — обеспечить доступность лекарственной терапии для большинства пациентов хроническим гепатитом С. ВОЗ в 2016 году провозгласил стратегию — к 2030 году обеспечить диагностику у 90% и излечение 80% инфицированных людей. Это приведёт к снижению общей смертности и к ограничению распространения инфекции в мире.