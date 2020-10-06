От захвата Белого дома до аннулирования результатов выборов.

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Протестуюзие в Бишкеке 5 октября Фото Владимира Воронина, AP

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы: наблюдатели жаловались на подкуп избирателей и фальсификации, а выиграли провластные партии. Это не понравилось жителям страны — и на следующий день в нескольких городах прошли массовые протесты.

Демонстранты строили баррикады, переворачивали и сжигали полицейские автомобили, захватили Белый дом и СИЗО, выпустив оттуда бывшего президента и других политиков, осужденных за коррупцию. В ответ полиция применяла водомёты, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ — есть погибший и пострадавшие.

6 октября протесты продолжились, но теперь демонстранты захватывают всё больше государственных учреждений, назначают своих кандидатов на посты мэра Бишкека и Генпрокуратуры. ЦИК Киргизии признала голосование нечестным, так что теперь страну ждут новые выборы. Протесты продолжаются.

На парламентских выборах фиксировали подкуп избирателей и фальсификации. Победили провластные партии

4 октября в Киргизии прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш — законодательный орган страны. В голосовании участвовали 16 партий, в том числе «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Ата-Мекен», в которые перешли депутаты из распавшейся из-за внутренних конфликтов провластной «Социал-демократическая партия Кыргызстана» (СДПК).

«Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельной семьёй Матраимовых, члены которой занимают высокие государственные посты. Об одном из них, экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов, проводили расследования о владении незадекларированным имуществом и контрабанде.

Перед голосованием жители сообщали о попытках «Мекеним Кыргызстан» и других партий подкупить голосующих. «Я бы не назвал их „преступниками“ — ко мне подошли подтянутые парни слегка бандитского вида. Они сказали мне притихнуть, и что им нужно, „собрать голоса“. Потом ещё добавили: „Тебе нужны проблемы?“», — рассказал один из местных активистов.

В день выборов по всей стране наблюдатели фиксировали нарушения. Очевидцы снимали вбросы бюллетеней, однако в ЦИК это назвали «технической проверкой урн». Избиратели сообщали, что на участки «массово подвозили» людей на автобусах и завозили военных, выстраивавшихся в очередь.

Были и нарушения тайны голосования, сообщило издание Kloop. На некоторых участках перед входом стояли люди с «подозрительными списками»: «Группа людей снаружи участка со списками отмечает, кто пришёл и подталкивает к выбору той или иной партии», — рассказывали наблюдатели.

На участках над кабинками для голосования находились камеры, а члены комиссий сидели слишком близко к урнам, «а иногда даже берут в руки бюллетени, чтобы помочь внести их». На нарушения жаловались и журналисты — их не пускали на участки, а на сотрудников «Радио Азатыык» напали.

По данным подсчёта автоматически считывающих урн вечером 4 октября большинство голосов набрала провластная партия «Биримдик» — 24, 54%. 7% барьер преодолели также «Мекеним Кыргызстан», набравшая 23,9% голосов, «Кыргызстан» – 8,74% и «Бутун Кыргызстан» – 7,09%.

Кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Искендер Матраимов оказался недоволен результатами голосования. Он сказал, что выборы были «грязными, и партия не удовлетворена результатами» так как ожидал более высокого числа голосов, сообщила журналистка Венера Джуматаева.

Результаты выборов не признала партия сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — «Социал-демократы», а её член Темирлан Султанбеков назвал голосование «фейком».

Мы не признаем итоги выборов, так как были беспрецедентные нарушения: массовые подвозы на УИКи, подкупы, запугивания, фальсификация бюллетеней в пользу провластных партий, был задействован административный ресурс и криминал. Темирлан Султан член партии «Социал-демократов»

К ним присоединились другие партии, не преодолевшие 7% порог. «Ата Мекен» заявили, что образуют оппозиционный блок с непрошедшими партиями. Её лидер Жанар Акаев отметил, что «предварительно выигрывают три партии, которые организовали семейно-клановую коррупционную систему». Партия «Реформа» тоже не признала легитимность парламентских выборов: «Выборы в ЖК КР 2020 стали самыми грязными с беспрецедентным количеством нарушений в истории Кыргызстана!».

«Мекен Ынтымагы», «Бир Бол» и «Замандаш» присоединились к бойкотирующим, а «Ыйман Нуру» и «Республика» сомневаются в честности выборов. Из 16 участвовавших в выборах партий половина оказалась недовольна голосованием.

Протестующие жгли автомобили силовиков и разграбили машины «Скорой помощи». Силовики разгоняли протест резиновыми пулями и слезоточивым газом

Сразу после оглашения предварительных результатов сторонники непрошедших в парламент партий устроили митинги. Вечером 4 октября у здания ЦИК собрались несколько десятков протестующих от «Мекен Ынтымагы» и «Социал-демократов». Однако массовые протесты начались только на следующий день.

Завтра мы, оппозиционные партии, выйдем со своими требованиями. Мы не должны позволять пройти партиям олигархов и криминала. Мы призываем всех завтра, чтобы добиться отмены результатов выборов. Жанар Акаев лидер партии «Ата Мекен»

5 октября с 11 утра сторонники разных партий начали собираться на мирный протест на центральной площади Бишкека. Параллельно митинг проходил на площади у театра оперы и балета в Бишкеке, а также в Нарыне, Караколе и Таласе.

Демонстранты требовали аннулировать результаты выборов, а некоторые призывали к свержению действующей власти. Среди протестующих были стычки за право выступать на трибуне. К центру города стянулась милиция, спецназ и СОБР на автобусах и бронированных автомобилях, а митингующие со сцены просили силовиков «не поддерживать воров».

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Во время митинга в толпе «запустили» пакет для денег — их планировали потратить на воду и еду для протестующих. К обеду собрали около 56 тысяч сомов (55 тысяч рублей). В некоторых районах Бишкека плохо работала сотовая связь и интернет.

Выступающие на митингах заявляли, что если состоятся перевыборы, оппозиционные партии «Ата Мекен» «Замандаш», «Республика» и «Бир Бол» объединятся в оппозиционный блок.

К вечеру 12 из 16 партий подписали меморандум, потребовав от ЦИК отменить результаты выборов. Митингующие заявляли, что если комиссия не пойдёт на их условия, то они «распустят ЦИК».

К шести вечера на центральной площади Бишкека собралось около четырёх тысяч человек — среди них было много провокаторов, заявляли выступающие на сцене. Спустя два часа протестующие перекрыли один из проспектов города и двинулись к Белому дому. Среди участников акции всё чаще были слышны призывы к отставке действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

У Белого дома собралась толпа протестующих. Некоторые перелазили через забор, раскачивали и пытались открыть ворота, бросали камни в сторону здания.

Видео Sputnik

Силовики разгоняли протестующих водомётами, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. В МВД сообщили, что спецсредства применяли для «сохранения спокойствия» в Бишкеке. В ответ протестующие бросали камни и стеклянные бутылки. Демонстранты разбегались по близлежащим улицам и дворам, скрываясь от силовиков.

Во время столкновений некоторые протестующие разбивали окна в зданиях, поджигали мусорные баки и баннеры провластных партий, переворачивали и сжигали полицейские автомобили, захватили пожарную машину. Два автомобиля «Скорой помощи» пропали, позже их нашли разбитыми и разграбленными, однако одна из бригад пострадала, а вторую к вечеру 5 октября не нашли.

Протестующие заблокировали двор «скорой помощи», не позволяя автомобилям выехать. «Они блокируют нашу скорую: выехать и заехать не можем на вызовы. Туда митингующих загнал спецназ. Они стёкла бьют, машины бьют», — сообщил главврач станции Искендер Шаяхметов. На медиков могли напасть из-за слухов: «Сегодня нас бьют, калечат только потому, что кто-то сделал вброс, что мы развозим боеприпасы [силовикам]», — добавил Шаяхметов.

В одном из районов Бишкека после столкновений между силовиками и протестующими наступило перемирие: демонстранты заявили, что не хотят насилия и «попросили спецназ успокоиться», пишет телеграм-канал «Короче». Однако позже силовиков вновь начали забрасывать камнями и столкновения с задержаниями возобновились.

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Протестующие захватили Белый дом, Комитет нацбезопасности, СИЗО и Генпрокуратуру. Они освободили бывшего президента и премьер-министра

К трём часам ночи участники акций прорвались к Белому дому — они бросали в здание бутылки с зажигательными смесями. Протестующие вместе с сыном бывшего президента Кадыром Атамбаевым зашли в Белый дом и захватили его, не встретив сопротивления. По данным СМИ, в здании орудовали мародёры, а затем начался пожар.

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Вслед за Белым домом участники акций прорвались в здание Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Затем протестующие захватили СИЗО и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого летом осудили на 11 лет за коррупцию. Демонстранты также выпустили бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Равшана Жээнбекова.

Во время протестов многие демонстранты получили сильные ранения. Кандидаты от партии «Ата-Мекен» пострадали: Жанара Акаева ранили в ногу, в Тилека Токтогазиева попали резиновые пули, а Эльдар Абакиров задело осколками светошумовой гранаты. Фельдшеру скорой помощи в голову попал камень — она в тяжёлом состоянии.

Один из силовиков выстрелил в журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова — момент попал на видео. «Спецназовец видел, что я в светоотражающем жилете, снимал на камеру специально стоя в освещённом месте, чтобы меня было видно, но почему-то он решил подстрелить меня. Что-то пролетело над головой, почувствовал волосами. Ещё миллиметр и попало бы в голову», — рассказал Кожомуратов.

После протестов в Бишкеке пострадали около 600 человек, госпитализировали около 150 человек — 13 из них в реанимации. Погиб один протестующий — во время взрыва ему оторвало обе ноги.

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Чиновников смещают с должностей, назначая своих кандидатов, а ЦИК отменила результаты выборов

Утром 6 октября протесты продолжились, а оппозиционеры начали первые кадровые перестановки. Протестующие политики назначили новых исполняющих обязанности главы ГКНБ, генпрокурора и мэра Бишкека. «Меня называют народным мэром. Вчера во время беспорядков меня позвали и народ провозгласил меня мэром», — заявил мэр Жоошбек Коеналиев. В стране создали Координационный совет.

Перестановки происходили и вдали от столицы. В селе Чаек Нарынской области жители сместили администрацию, самостоятельно назначив кандидатов, а в Чаткальском районе свергли местного главу. В села Кум Добо жители привязали к дереву двоих односельчан, потому что они стреляли из ружья, когда протестующие пришли поговорить с главой села.

Полномочные представители трёх регионов Киргизии, премьер-министр, спикер парламента и глава Киргизской телерадовещательной корпорации подали в отставку. Вместе с ними сложили полномочия Мэр Нарына, начальник УВД Нарынской области, глава Баткенской области. Сторону протестующих приняло Министерство финансов Киргизии — в ведомстве приостановили все финансовые операции «до особого распоряжения легитимной власти».

Оппозиционеры освободили из СИЗО экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, сторонников Атамбаева. Затем захватили Генпрокуратуру и здание мэрии Бишкека, при этом сотрудников «никто не трогал» и они продолжают работать в штатном режиме, сообщило издание «Кактус».

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Протестующие начали захватывать не только государственные здания. В стране заняли уже несколько золоторудных месторождений. В Кара-Балте захватили завод, а в Бишкеке пытаются прорваться на предприятие «Кыргызалтын» — они тоже занимаются освоением золота. Последователи партии «Бир Бол» получили управление над телеканалом «Ала-Тоо 24», якобы угрожая сотрудникам физической расправой. Руководство пытаются сменить и в других телекомпаниях, пишет «Медиазона» со ссылкой на сотрудника «Ала-Тоо 24».

Президент Киргизии Жээнбеков обратился к протестующим, попросив сохранять мир в стране.

«Я дал приказ силовикам не стрелять пулями [в протестующих] во избежание пролития крови граждан. Мы предприняли все меры, чтобы не усугубить ситуацию. Мир в стране, стабильность в обществе выше любого мандата депутата. Я предлагал ЦИК отменить результаты выборов, если это необходимо и если были случаи нарушения закона. Сооронбай Жээнбеков президент Киргизии

ЦИК признал итоги выборов 4 октября недействительными из-за массовых жалоб. Её член Гульнара Джурабаева ушла в отставку: «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий». Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова тоже намеревалась покинуть пост, но её отставку не приняли, так как она «несёт политическую ответственность», сообщило АкиPress.

Протесты в Киргизии продолжаются.