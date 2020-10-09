Азербайджан и Армения обстреливают города друг друга: погибли десятки мирных жителей, разрушились тысячи домов.

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Жительница Степанакерта после обстрела города Фото Давида Гахраманяна, AP

27 сентября в Нагорном Карабахе после затишья возобновились военные действия. Армии Азербайджана и Армении воюют не только на фронте — артиллерия обстреливает города друг друга. В обеих странах погибли уже десятки мирных жителей и сотни военных, уничтожены тысячи домов, многие вынуждены жить в бомбоубежищах и бежать от войны в безопасные районы.

Ни Азербайджан, ни Армения до сих пор не признали вину за начало военных действий и каждый день обвиняют друг друга в провокациях и лжи. Пока не ясно, как может окончиться конфликт, ведь каждая сторона стоит на своём: Армения призывает страны признать независимость Карабаха, чтобы наступило перемирие, а Азербайджан согласен окончить войну, только если армянские военные покинут «оккупированный» Карабах.

Страны по прежнему обвиняют друг друга в провокациях и привлечении наёмников. Погибли сотни солдат

На фронте в Нагорном Карабахе до сих пор ведутся ожесточённые бои с помощью артиллерии и ракет, а армянские и азербайджанские военные ежедневно сообщают о сбитых беспилотниках, уничтоженной технике и убитых бойцах. К 9 октября подтвердили смерти около 350 солдат армянской армии — большинство из них погибло в возрасте 20 лет.

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Назвать точное число погибших пока нельзя, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. «Поймите правильно: это – совершенно другая война, это – бедствие, не похожее ни на первую войну, ни на апрельскую войну 2016 года. Мы приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к этому, склоняя головы перед павшими воинами», — добавил Ованнисян.

Число погибших азербайджанских военных тоже неизвестно. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял 4069 военных, но другая сторона данные не подтвердила — азербайджанские власти обещают раскрыть количество убитых только после окончания военных действий.

Также армянское Минобороны сообщило, что уже уничтожены 145 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники Азербайджана и база горючего. В свою очередь Азербайджан сообщил об уничтожении 270 артиллеристских установок, 60 средств ПВО, 250 единиц бронетехники и 8 складов боеприпасов.

Иллюстрация Би-би-си

Из-за продолжения военных действий премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал демобилизованных за последний год граждан добровольно записаться в армию и отправиться на фронт. Армянский премьер отметил, что добровольцы отправятся не на службу, а на битву «между жизнью и смертью». «Если у кого-то есть военная форма или каски, взять их с собой», — добавил Пашинян. В Азербайджане объявили только о частичной мобилизации — всеобщий призыв не потребовался, так как армия достаточно укомплектована, сообщило Минобороны страны.

На стороне Азербайджана воюют турецкие и сирийские наёмники, сообщали власти Армении ещё в начале военных действий. Азербайджан предположения опроверг, однако позже о присутствии сирийских наёмников заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с «Исламским государством». Я обсуждал это с Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными. Эмманюэль Макрон президент Франции

Российские власти напрямую не обвинили Азербайджан в использовании наёмников с Ближнего Востока, а Владимир Путин призвал обе страны прекратить огонь. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в Нагорный Карабах прибывают террористы из Сирии. Нарышкин призвал конфликтующие страны вывести из региона наёмников, отметив, что Закавказье может стать «новым плацдармом» для террористов. «Речь идёт о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне», — добавил глава СВР.

О привлечении Азербайджаном сирийских наёмников рассказывают в СМИ и соцсетях. В Нагорном Карабахе убиты 93 наёмника — их тела доставили в Сирию 5 октября, сообщили источники РИА «Новости». По данным издания, в зону конфликта направили ещё больше 400 наёмных сирийских бойцов.

На одном из распространяющихся роликов житель Сирии рассказывает, якобы его брат погиб во время военных действий в Нагорном Карабахе — он был среди турецких и сирийских наёмников Азербайджана. Журналисты, находящиеся в Нагорном Карабахе, также публикуют видео и сообщения о том, что против Армении воюют ближневосточные наёмники.

Боевые действия на армянской стороне в Нагорном Карабахе Фото Брендана Хофмана

Азербайджан тоже обвиняет Армению в привлечении курдских наёмников. Однако президент Армении Армен Саркисян назвал обвинения «полной чушью», а представитель сирийской курдской партии демократического союза заявил, что у курдов в Сирии «и своих проблем достаточно, чтобы ещё и на стороне Армении воевать».

Как и в первые дни военных действий, из Нагорного Карабаха поступают противоречивые сведения — и страны обвиняют друг друга в «фейках». Азербайджан неоднократно заявлял о взятых под контроль территориях непризнанного НКР, а Армения — об обстреле аэропорта в Гяндже. Однако ни азербайджанские, ни армянские заявления не подтвердились.

В зоне конфликта обе страны обстреливают города: погибли 60 мирных жителей, разрушены дома, люди живут в бомбоубежищах

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика

Во время военных действий в Нагорном Карабахе погибают не только военные, но и мирные жители. За одиннадцать сильно пострадала столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. Жителей города призвали покинуть дома.

Азербайджанские военные начали обстреливать город ракетами 2 октября — атаки не прекращаются до сих пор. По словам местных жителей и журналистов, в городе несколько раз в день срабатывает воздушная тревога из-за опасности обстрела и кружащих над Степанакертом азербайджанских беспилотников.

Видео телеграм-канала Александра Коца

Ракетами «Смерч» уничтожаются не только военные объекты, но и жилые дома и инфраструктура. По словам местных жителей, спустя неделю с начала военных действий «Степанакерт уже выглядит как Сталинград».

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4 октября на Степанакерт обрушился один из самых сильных обстрелов. Обстреляли электроподстанцию — как минимум один человек погиб, а город временно остался без электричества. Жители пользовались бензиновыми генераторами и газовыми горелками для приготовления еды. Позже электроснабжение восстановили, но при обстреле 8 октября город вновь частично обесточили.

Жителям Степанакерта приходится отапливать дома, сжигая мебель, сообщил корреспондент Znak.com. «Людям не на чем готовить еду. Те обитатели убежищ, у которых дома была хотя бы одна газовая горелка, считаются везунчиками. Многие люди остались без какой-либо связи, потому что их мобильные телефоны разрядились», — — пишет издание.

Еды жителям тоже не хватает — продуктовые магазины закрыты: «Тем, кто находится в относительной близости от центра города, едой помогают военные, а те, кто из-за постоянных бомбежек не может покинуть подвалы домов, по несколько дней живут без еды».

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Многие жители Степанакерта покинули город ещё в первые дни обстрела, но есть и те, кто остался. Отказываются уезжать зачастую родственники мужчин, которые отправились на линию фронта. Оставшиеся местные ночуют в подвалах и бомбоубежищах, а иногда в церквях.

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Одним из первых азербайджанские военные начали обстреливать город Матуни. Атаковали из «Града» и других, более мощных систем залпового огня, рассказал мэр города Эдик Аванесян. Во время обстрела 28 сентября в городе погибли двое местных жителей и были ранены несколько французских и армянских журналистов. Один из корреспондентов из Франции получил тяжёлые травмы, но его удалось спасти. Из-за обстрела повредились линии электропередач и подстанция, разрушены дома.

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4 октября под обстрел азербайджанских военных попал город Шуши в непризнанном НКР, ракетой разрушили Дом культуры. Во время обстрела в здании проходило совещание около 300 военных. Спецкор «Новой газеты» Илья Азар рассказал, что в Доме культуры могли также прятаться женщины и дети. Спасатели достали часть погибших из под завалов.

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В дорогу рядом с разрушенным зданием попала ракета «Смерч». Она не разорвалась, оставшись в асфальте. В ночь обстрела, по данным СМИ, погибли около 15 жителей Шуши. 8 октября город вновь попал под обстрел — ракеты повредили православный храм. Во время падения ракет в церкви находились семьи с детьми, но они укрылись в подвале, пишет Sputnik. Вслед за первым ударом произошёл и второй — тяжело ранен российский военкор и главный редактор «Сегодня.ру» Юрий Котенок и двое местных журналистов. Минобороны Азербайджана утверждает, что не обстреливало храм, так как «не берёт на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники».

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Тысячи жителей Нагорного Карабаха, решившие не оставаться в опасном регионе, отправляются в Армению через приграничный город Горис. В мэрии Гориса власти расположили пункт гуманитарной помощи: там принимают беженцев и либо распределяют их по гостиницам, либо ожидают, пока за ними приедут родственники. Первый этаж мэрии заставлен коробками с продуктами, водой и одеждой. Продовольствие не только раздают пребывающим в мэрию, но и рассылают в другие города с гуманитарными проблемами. Помощь для пострадавших районов и фронта собирают и в других городах.

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По данным омбудсмена НКР Артака Бегларяна, с 27 сентября по 7 октября из-за артобстрелов погибли 20 мирных жителей, 93 человека ранены — 73 из них получили тяжёлые травмы. Азербайджанские военные атаковали около 100 поселений, уничтожили 4,5 тысячи домов, больше 700 промышленных и инфраструктурных объектов. «Вооруженные силы Азербайджана намеренно атаковали жизненно важную инфраструктуру, что является серьёзным военным преступлением, углубляющим гуманитарный кризис в Арцахе», — добавил Бегларян.

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В свою очередь омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева тоже обвинила Армению в совершении военных преступлений «не только против азербайджанского государства, но также против региона и европейских стран в целом». Алиева отметила, что армянские военные нарушили нормы военного права, применив артиллерию и авиацию против мирных жителей.

Азербайджан

О ситуации в населённых пунктах Азербайджана известно меньше — чаще всего информацию предоставляет правительство и омбудсмен страны. Работу журналистов в регионе жёстко контролируют власти, пишет Би-би-си. Азербайджанские власти обвиняют Армению в «провокациях» и артобстрелах нефтепровода Тбилиси-Джейхан, Суговушанского водохранилища и населённых пунктов — Гянджу, Барда, Бейлаган, Тертер и других.

При обстреле Гянджи погиб один человек и четверо ранены, заявили в МИД Азербайджана. Повреждены жилые дома и улицы города, но электричество работает без перебоев. Многие магазины и заправки после обстрелов закрылись. Местные жители рассказали, что не будут «бежать» из города и опасаться армянской авиации. «Мы, гянджийцы, никогда не бежим. Ещё в первую войну (в 1992-1994 годах — прим. TJournal), когда нас постоянно обстреливали, мы сказали — не побежим. Женщины и дети могут уехать, если захотят, но мужчины останутся».

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В обстрелянном городе Барда жить не сильно отличается от привычной. По словам корреспондента ТАСС, жители уезжают из города только на время атаки Армении, но позже возвращаются. Однако в Тертере больше ощущается война: многие не выходят из домов или сидят в бомбоубежащих, а большинство женщин с детьми уехали к родственникам на восток Азербайджана.

В Азербайджане, как и в Армении, собирают гуманитарную помощь на фронт. На обочине дорог, ведущих в Нагорный Карабах, установлены стенды с водой и едой — её бесплатно могут взять проезжающие, чтобы передать солдатам, пишет ТАСС. За время боевых действий в Азербайджане 31 мирный житель погиб, а 154 ранено, сообщила Генпрокуратура страны.

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Азербайджана готов прекратить конфликт, если Армения покинет «оккупированные» земли. Армянские власти настаивают на признании независимости Карабаха

Ни Армения, ни Азербайджан до сих пор не взяли на себя ответственность за начало военных действий. Несмотря на призывы России, Евросоюза, США и других стран сложить оружие и начать мирный диалог, участники конфликта в Нагорном Карабахе всё ещё обстреливают населённые пункты друг друга.

Большинство стран сохраняют нейтралитет, не поддерживая ни одну из сторон, а лишь призывая к мирным переговорам. Открыто Азербайджан поддержали Турция и Афганистан.

8 октября в Женеве состоялась встреча представителя МИД Азербайджана и членов ОБСЕ. Президент Азербайджана отметил, что министр иностранных дел Армении встречу проигнорировал. «Его там нет. Наш министр иностранных дел находится там. Это демонстрирует, кто желает вести переговоры, а кто просто хочет обвинить Азербайджан», — заявил Алиев. В МИД Армении заявили, что встреча 8 октября и не планировалась. Однако 9 октября пройдёт консультация представителей МИД конфликтующих стран в Москве при участии стран ОБСЕ.

Армянские военные смотрят обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна Фото Павла Волкова, «Новая газета»

У Азербайджана и Армении есть свои условия для прекращения огня в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил, что к переговорам можно приступить, когда Турция прекратит участие в конфликте, а азербайджанские власти выведут из региона или нейтрализуют сирийских наёмников. При этом армянский премьер утверждает, что предотвратить конфликт можно только международным признанием независимости Нагорного Карабаха.

Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха. Никол Пашинян премьер-министр Армении

Позиция Азербайджана в конфликте не изменилась — президент Алиев настаивает, что Карабах — азербайджанская территория. 8 октября он потребовал от Армении вывести войска со спорных территорий. В азербайджанском МИД также заявили, что одностороннего прекращения огня в зоне военных действий не будет.

Ilham Aliyev @presidentaz Основной месседж в адрес Армении должен заключаться в том, что мы находимся не на армянской, а на своей земле.