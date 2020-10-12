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Екатерина Кузнецова
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В Нижегородской области 18-летний студент устроил расстрел на остановке. Его бабушка и ещё трое погибли. Главное Материал редакции

Для поиска сбежавшего подростка объявили план «Перехват»: его ищут с дронами и тепловизорами.

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Место стрельбы в Нижегородской области Фото во «Вконтакте» «Твой Бор»

Днём 12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей. Четверо, включая его бабушку, погибли. В районе уже объявили план «Перехват», но стрелка пока не нашли.

Подросток приехал в гости к бабушке и, по одной из версий, незадолго до происшествия поссорился с ней. По словам одноклассников, он был «тихим и спокойным». Ружьё, которое предположительно подарил отец, стрелок зарегистрировал 10 дней назад.

Очевидцы сообщают противоречивые данные: говорят, что студент расстрелял бабушку после ссоры, а у остановки специально выжидал автобус

Вечером 12 октября в посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области подросток расстрелял людей у автобусной остановки — погибло четыре человека, ещё трое ранены. Судя по ориентировке МВД, стрелявший — 18-летний Монахов Данил.

Местные жители рассказали, что вместе с отцом он приехал в гости к бабушке из Нижнего Новгорода, а охотничье ружьё ему подарил отец. Монахов поссорился с бабушкой, после чего во дворе её дома выстрелил из ружья сначала в неё, а затем в пожилого соседа, который хотел оказать помощь, пишет Baza. Бабушка умерла в скорой по дороге в больницу.

Знакомая погибшей бабушки о моменте расстрела на автобусной остановке Видео телеграм-канала «112»

Другая местная жительница рассказала, что не знает о конфликте и, судя по её словам, не наблюдала ссоры. «Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10-15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям», — сообщила соседка погибшей Монаховой.

По словам водителя автобуса, находившегося у остановки, пассажиры попросили подождать женщину, бегущую к остановке в тапочках, пишет Life. Затем они услышали выстрелы и увидели упавшего на землю пожилого мужчину, который встал и убежал в подъезд. Увидев, что «вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус», водитель быстро тронулся и «еле успел уехать с места стрельбы», отмечает издание.

По словам местных жителей, стрелок целился в людей на остановке, а автобус задело дробью. Другие свидетели произошедшего сообщили, что Монахов готовился к нападению — ждал автобус около остановки, пишет Baza. Очевидцы насчитали около 16 выстрелов.

После нападения Монахов сбежал в лес. «[Стрелок] в бегах сейчас. Все дороги перекрыли. Всех по домам разогнали», — рассказал Nn.ru очевидец. При себе он имеет два охотничьих ружья и 40 патронов. Разрешение на оружие ему выдали 2 октября — в тот же день он зарегистрировал ружьё Hatsan Escort, из которого стрелял в бабушку и прохожих, сообщил Life. Второе ружьё — отцовский охотничий ИЖ. В городском паблике во «ВКонтакте» отмечают, что преступник может передвигаться на автомобиле.

Стрелок был «тихим и уравновешенным» и имел инвалидность третьей группы. Его ищут с дронами и тепловизорами

Бывшие одноклассники охарактеризовали Монахова как «уравновешенного молодого человека», пишет Life со ссылкой на источники в полиции. Одна из одноклассниц рассказала, что в школе нападавший был «тихим и спокойным», однако «ходили слухи о его заболевании». Издание выяснило, что у Монахова была третья группа инвалидности, астма, врождённый порок сердца, а также он наблюдался у невролога.

Монахов окончил школу в 2020 году и поступил на первый курс в Нижегородское училище-интернат на специальность «Мастер по обработке цифровой информации».

Возле дома и квартиры погибшей бабушки Монахова начали работать следователи. После того, как очевидцы заявили о нескольких выстрелах, специалисты стали искать гильзы в траве.

На всех прилегающих дорогах объявили план-перехват, а въезды и выезды в посёлок перекрыла полиция. К месту трагедии для прикрытия следователей и поисков преступника прибыли ОМОН и СОБР. Нападавшего ищут с помощью тепловизоров, служебных собак и дронов, пишет Baza. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства «двух и более лиц». Согласно закону, стрелку грозит до 20 лет лишения свободы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

ОМОН на месте стрельбы в Нижегородской области Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Нижегородской области

Региональные власти рассказали местным журналистам о состоянии пострадавших.

  • Женщина находится в тяжёлом состоянии с одним ранением живота. Состояние стабильное, её перевели в областную больницу;
  • Мужчина находится в состоянии средней тяжести с ранениями ног. Его перевели в областную больницу.

#происшествия #регионы #расстрелвнижнем

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72 комментария
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Евгений Кочин

34

Мастер по обработке цифровой информации.
Блчдь, как же надо не любить образование, чтобы даже специальность так уебищно обозвать.

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Славянский будильник

Евгений
0

Тут, я б сказала, тупое направление, а не название даже. Вот меня тож можно обозвать мастером по обработке цифровой информации, но у меня собственный отдел на работе. То есть такая формулировка подходит под что угодно, от бабы Лизы, которая сидит в 1С, до руководящих должностей. Тупизм прям. Не понимаю, чему на таком факультете могут учить о__0 

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Konstantin Abramov

Славянский
19

Помню давным давно приходила дама на собеседование, перечисляля в резюме обязанности на прежнем месте работы:
- забой информации в компьютер

Ответить

Славянский будильник

Konstantin
5

сук)))) забой

Ответить

пепси

Konstantin
2

нинада забой(((((

Ответить

Славянский будильник

пепси
0

американ бой

Ответить

пепси

Славянс…
5

нинада забой((9

уеду с тобой

забой прощай

Ответить

Daniil Silantev

Konstantin
0

А чего бы не вбитие/забитие)

Ответить

Vitali

Евгений
2

Самое смешное, что максимум чему там научат это рисовать танчик в паскале

Ответить

Ударный пистолет

Vitali
1

Питону там могут научить. А больше и не надо

Ответить

Vitali

Ударный
4

научат дергать питона?

Ответить

Ударный пистолет

Vitali
3

Это ты должен был уметь к моменту поступления

Ответить

Vova Kira

Vitali
1

Как придушить питона

Ответить

rossoshmap

12

водитель быстро тронулся

смешно звучит в контексте

Ответить

Игорь Рачук

rossoshmap
13

Рихнулся по газам

Ответить

Пышный Данила

rossoshmap
1

Avval bosh bilan, keyin avtobusda

Ответить

rossoshmap

Пышный
0

Яхши

Ответить

Пышный Данила

rossoshmap
0

pokazhy penis

Ответить

rossoshmap

Пышный
0

@Владимир Климов тут ваш пациент 

Ответить

Пышный Данила

rossosh…
0

Ты из Россоши?

Ответить

rossoshmap

Пышный
0

Да нет незнаю

Ответить

Пышный Данила

rossosh…
0

Поздно, не отвертишься теперь

Ответить

rossoshmap

Пышный
0

ты мне угрожаешь?

Ответить

Пышный Данила

rossosh…
0

Ты что, не хочешь меня угостить чаем и прописать в свою квартиру?

Ответить

rossoshmap

Пышный
1

нет

Ответить

Skoi Skoi

14

Дрон и Тепловизор я надеюсь- это клички местных мусоров

Ответить

Scentedcreatorfan

6

Сукааааа, досмотрел видео и прямо жопа пламенеет от этой ёбнутой бабки. Я понимаю, шок и всё такое, но какую же дичь она сморозила... "говорят, в игры играл". Других-то проблем поди не было у этого существа. Откуда вообще идут настолько дремучие стереотипы? Просто кто насрал ей в голову?

Ответить

пепси

Scentedcreatorf…
6

Ящик, очевидно

Ответить

Eoin Healy

Scentedcreatorf…
2

Да этой шизе уже не одна сотня лет. В убийствах Джека Потрошителя были виноваты бульварные романы, Чарльза Менсона - песни Битлов, ну а теперь компуктер.

Ответить

Рустам Полторжицкий

5

Игры блять виноваты, вы что со всем ?

Ответить

Vitali

Рустам
2

виновата дота или контр страйк

Ответить

Пышный Данила

Vitali
16

Дока 2

Ответить

Vitali

Пышный
0

Извиняюсь, перепутал и неправильно название написал

Ответить

rossoshmap

Пышный
0

бабка говорит в видео 112

Ответить

пепси

Пышный
0

Дока 2 Трейд

Ответить

Dmitry Yashin

Рустам
0

А почему нет?

Ответить

пепси

Dmitry
5

Потому что проблема комплексная и есть факторы влияния первостепенной значимости, а есть уровнями пониже. Влияет ли вездесущая реклама пива на увеличение потребления алкоголя? Скорее всего да. Заставляет ли реклама пива (или водки) пить алкуху постоянно? Нет. В Корее например очень много пьют. И если спросить молодых корейцев, почему они так любят выпить, то ответ будет достаточно очевидным: потому что жизнь дается тяжело и это один из способов расслабиться, изменить восприятие. Я вон в Вайс Сити людей давил и что? Это означает, что я стану давить их за рулем ИРЛ? Достаточно понятно изъясняюсь для твого уровня восприятия?

Ответить

Scentedcreatorfan

пепси
3

Игры наоборот помогают снимать стресс, отвлечься от рутины и от проблем, иногда даже забыться, если это что-то интересное. Более того, в них даже можно выплеснуть агрессию, накопленную в бытовых условиях, поэтому винить игры - самый настоящий маразм. Уже сколько было исследований на эту тему, а болезные продолжают повторять свою мантру

Ответить

пепси

Scentedcreatorf…
2

Мне стресс помогают только синглплееры снимать))0

Ответить

Scentedcreatorfa

пепси
2

Хех, ну да, мультиплеерные игры не подходят ввиду соревновательной составляющей, но иногда можно во что-то кооперативное с дружками-пирожками погонять, это тоже очень хорошо расслабляет, особенное если компания адекватная

Ответить

Артём Железнов

Рустам
0

Кек. А что у него были за отношения в семье на самом деле никто не расскажет. Со стороны то он и кажется нормальным, но такой пиздец либо рли от шизи (что возможно) либо скорее всего от семьи. Но нет блять кс переиграл. Давайте кс запретим, а потом будем удивлять а хули таких случаев меньше не становится.

Ответить

Нормальный Данила

0

@московский школьник накосячил - отвечай

Ответить

Странный мангал

Нормальный
16

ты ахуел, пес?

Ответить

Игорь Рачук

0

  третья группа инвалидности, астма, врождённый порок сердца, а также он наблюдался у невролога

Ну... Хоть армия парню не грозит.

Ответить

Творческий самолет

Игорь
12

как и тебе карьера юмориста

Ответить

Игорь Рачук

Творческий
1

Иди, хряпни чекушку за моё здоровье!

Ответить

Пышный Данила

Игорь
6

Армия и тюрьма — вещи в современной России одинаковые.

Ответить

Пышный Данила

Пышный
3

Зек подтверждает

Ответить

Evgenij Koval

Пышный
1

@Меглин почему порвался?

Ответить

Harry Hatchet

Пышный
0

Правильно ли я понимаю, что ты не был ни там ни там?

Ответить

Scentedcreatorfan

Harry
0

Тут относительно недавно вирусился тред вдвшнка, который на конкретных примерах показал дикость службы в армии, поэтому такие выводы и делают
Тут еще неизвестно, где лучше чалиться

Ответить

Dmitry Yashin

Игорь
0

Теперь точно не грозит.

Ответить

Славянский будильник

4

хаха я здесь живу(

Ответить

Дима Уточкин

2

"Бабушка умерла в скорой по дороге в больницу."

Не подтвердилось. https://vk.com/wall-31980961_1455893

Ответить

Владимир Сапсаенко

1

Подросток
18-летний

Ответить

пепси

Владимир
2

18teen
так что вполне

Ответить

Степан Анейчик

пепси
0

Тинейджер ≠ подросток

Ответить

Игорь Рачук

1

Похоже, пирожки бабушкины не понравились.

Ответить

Dmitry Yashin

Игорь
0

Снова фэйл.

Ответить

Scentedcreatorfan

1

Подвешенное батей чеховское ружье выстрелило явно не так, как было задумано

Ответить

Evgeny Volnov

0

В очередной раз хочется охуеть с "до 20 лет" за четырех убитых (и нескольких раненых).

Ответить

Dmitry Yashin

Evgeny
0

Это мало?

Ответить

Evgeny Volnov

Dmitry
5

За умышленное убийство одного человека может быть и не мало, за массовое — конечно мало. Учитывая еще и неэффективную систему перевоспитания (а точнее ее полное отсутствие) — вообще хуйня в квадрате. Сажают реальных массовых убийц на маленькие сроки и они выходят будущими рецидивистами через десяток лет.

Ответить

Dmitry Yashin

Evgeny
1

20 лет - это 2/3 твоей жизни, ващет.

Ответить

John Müller

Dmitry
1

Умышленно отнять даже одну жизнь (самооборона и защита кого-то не в счёт) - это уже пиздец какая серьёзная заявка на то, чтобы провести много лет далеко, а если речь идёт о нескольких преднамеренно убитых, то такой человек никогда не должен возвращаться в социум

Ответить

Vitali

Evgeny
0

С этим кстати вообще проблема, выходят и будто думают что они изменились в тюрьме.
А потом тоже самое, или еще хуже.

Ответить

Евгений Большаков

0

а откуда информация про 40 патронов? Откуда знают что именно 40 ? 
Причем инфа была практически с самого начала, с 5 вечера. 

Ответить

Dmitry Yashin

Евгений
1

Купил, наверное, недавно - сказано, что у него разрешение только со 2-го октября.

Ответить

пепси

Евгений
1

40 40роков........

Ответить

Scentedcreatorfan

Евгений
0

Вероятнее всего, вскрыли его сычевальню и нашли коробки, либо чеки, поэтому и сделали вывод

Ответить

Виктор Мохов

0

Мастер по обработке цифровой информации.
Таких мастеров тюрьмы полны))) Нелепое название профессии. Для парня сейчас выход один, точнее их даже 40. Жаль людей и его юную жизнь, хреновенько распорядился.

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Убийц и заказчиков убийсва Немцова:также искали?

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