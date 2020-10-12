Для поиска сбежавшего подростка объявили план «Перехват»: его ищут с дронами и тепловизорами.

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Место стрельбы в Нижегородской области Фото во «Вконтакте» « Твой Бор

Днём 12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей. Четверо, включая его бабушку, погибли. В районе уже объявили план «Перехват», но стрелка пока не нашли.

Подросток приехал в гости к бабушке и, по одной из версий, незадолго до происшествия поссорился с ней. По словам одноклассников, он был «тихим и спокойным». Ружьё, которое предположительно подарил отец, стрелок зарегистрировал 10 дней назад.

Очевидцы сообщают противоречивые данные: говорят, что студент расстрелял бабушку после ссоры, а у остановки специально выжидал автобус

Вечером 12 октября в посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области подросток расстрелял людей у автобусной остановки — погибло четыре человека, ещё трое ранены. Судя по ориентировке МВД, стрелявший — 18-летний Монахов Данил.

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Местные жители рассказали, что вместе с отцом он приехал в гости к бабушке из Нижнего Новгорода, а охотничье ружьё ему подарил отец. Монахов поссорился с бабушкой, после чего во дворе её дома выстрелил из ружья сначала в неё, а затем в пожилого соседа, который хотел оказать помощь, пишет Baza. Бабушка умерла в скорой по дороге в больницу.

Знакомая погибшей бабушки о моменте расстрела на автобусной остановке Видео телеграм-канала «112»

Другая местная жительница рассказала, что не знает о конфликте и, судя по её словам, не наблюдала ссоры. «Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10-15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям», — сообщила соседка погибшей Монаховой.

По словам водителя автобуса, находившегося у остановки, пассажиры попросили подождать женщину, бегущую к остановке в тапочках, пишет Life. Затем они услышали выстрелы и увидели упавшего на землю пожилого мужчину, который встал и убежал в подъезд. Увидев, что «вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус», водитель быстро тронулся и «еле успел уехать с места стрельбы», отмечает издание.

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По словам местных жителей, стрелок целился в людей на остановке, а автобус задело дробью. Другие свидетели произошедшего сообщили, что Монахов готовился к нападению — ждал автобус около остановки, пишет Baza. Очевидцы насчитали около 16 выстрелов.

После нападения Монахов сбежал в лес. «[Стрелок] в бегах сейчас. Все дороги перекрыли. Всех по домам разогнали», — рассказал Nn.ru очевидец. При себе он имеет два охотничьих ружья и 40 патронов. Разрешение на оружие ему выдали 2 октября — в тот же день он зарегистрировал ружьё Hatsan Escort, из которого стрелял в бабушку и прохожих, сообщил Life. Второе ружьё — отцовский охотничий ИЖ. В городском паблике во «ВКонтакте» отмечают, что преступник может передвигаться на автомобиле.

Стрелок был «тихим и уравновешенным» и имел инвалидность третьей группы. Его ищут с дронами и тепловизорами

Бывшие одноклассники охарактеризовали Монахова как «уравновешенного молодого человека», пишет Life со ссылкой на источники в полиции. Одна из одноклассниц рассказала, что в школе нападавший был «тихим и спокойным», однако «ходили слухи о его заболевании». Издание выяснило, что у Монахова была третья группа инвалидности, астма, врождённый порок сердца, а также он наблюдался у невролога.

Монахов окончил школу в 2020 году и поступил на первый курс в Нижегородское училище-интернат на специальность «Мастер по обработке цифровой информации».

Возле дома и квартиры погибшей бабушки Монахова начали работать следователи. После того, как очевидцы заявили о нескольких выстрелах, специалисты стали искать гильзы в траве.

На всех прилегающих дорогах объявили план-перехват, а въезды и выезды в посёлок перекрыла полиция. К месту трагедии для прикрытия следователей и поисков преступника прибыли ОМОН и СОБР. Нападавшего ищут с помощью тепловизоров, служебных собак и дронов, пишет Baza. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства «двух и более лиц». Согласно закону, стрелку грозит до 20 лет лишения свободы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

ОМОН на месте стрельбы в Нижегородской области Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Нижегородской области

Региональные власти рассказали местным журналистам о состоянии пострадавших.

Женщина находится в тяжёлом состоянии с одним ранением живота. Состояние стабильное, её перевели в областную больницу;



Мужчина находится в состоянии средней тяжести с ранениями ног. Его перевели в областную больницу.