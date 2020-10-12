В Нижегородской области 18-летний студент устроил расстрел на остановке. Его бабушка и ещё трое погибли. Главное Материал редакции
Для поиска сбежавшего подростка объявили план «Перехват»: его ищут с дронами и тепловизорами.
Днём 12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей. Четверо, включая его бабушку, погибли. В районе уже объявили план «Перехват», но стрелка пока не нашли.
Подросток приехал в гости к бабушке и, по одной из версий, незадолго до происшествия поссорился с ней. По словам одноклассников, он был «тихим и спокойным». Ружьё, которое предположительно подарил отец, стрелок зарегистрировал 10 дней назад.
Очевидцы сообщают противоречивые данные: говорят, что студент расстрелял бабушку после ссоры, а у остановки специально выжидал автобус
Вечером 12 октября в посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области подросток расстрелял людей у автобусной остановки — погибло четыре человека, ещё трое ранены. Судя по ориентировке МВД, стрелявший — 18-летний Монахов Данил.
Местные жители рассказали, что вместе с отцом он приехал в гости к бабушке из Нижнего Новгорода, а охотничье ружьё ему подарил отец. Монахов поссорился с бабушкой, после чего во дворе её дома выстрелил из ружья сначала в неё, а затем в пожилого соседа, который хотел оказать помощь, пишет Baza. Бабушка умерла в скорой по дороге в больницу.
Другая местная жительница рассказала, что не знает о конфликте и, судя по её словам, не наблюдала ссоры. «Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10-15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям», — сообщила соседка погибшей Монаховой.
По словам водителя автобуса, находившегося у остановки, пассажиры попросили подождать женщину, бегущую к остановке в тапочках, пишет Life. Затем они услышали выстрелы и увидели упавшего на землю пожилого мужчину, который встал и убежал в подъезд. Увидев, что «вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус», водитель быстро тронулся и «еле успел уехать с места стрельбы», отмечает издание.
По словам местных жителей, стрелок целился в людей на остановке, а автобус задело дробью. Другие свидетели произошедшего сообщили, что Монахов готовился к нападению — ждал автобус около остановки, пишет Baza. Очевидцы насчитали около 16 выстрелов.
После нападения Монахов сбежал в лес. «[Стрелок] в бегах сейчас. Все дороги перекрыли. Всех по домам разогнали», — рассказал Nn.ru очевидец. При себе он имеет два охотничьих ружья и 40 патронов. Разрешение на оружие ему выдали 2 октября — в тот же день он зарегистрировал ружьё Hatsan Escort, из которого стрелял в бабушку и прохожих, сообщил Life. Второе ружьё — отцовский охотничий ИЖ. В городском паблике во «ВКонтакте» отмечают, что преступник может передвигаться на автомобиле.
Стрелок был «тихим и уравновешенным» и имел инвалидность третьей группы. Его ищут с дронами и тепловизорами
Бывшие одноклассники охарактеризовали Монахова как «уравновешенного молодого человека», пишет Life со ссылкой на источники в полиции. Одна из одноклассниц рассказала, что в школе нападавший был «тихим и спокойным», однако «ходили слухи о его заболевании». Издание выяснило, что у Монахова была третья группа инвалидности, астма, врождённый порок сердца, а также он наблюдался у невролога.
Монахов окончил школу в 2020 году и поступил на первый курс в Нижегородское училище-интернат на специальность «Мастер по обработке цифровой информации».
Возле дома и квартиры погибшей бабушки Монахова начали работать следователи. После того, как очевидцы заявили о нескольких выстрелах, специалисты стали искать гильзы в траве.
На всех прилегающих дорогах объявили план-перехват, а въезды и выезды в посёлок перекрыла полиция. К месту трагедии для прикрытия следователей и поисков преступника прибыли ОМОН и СОБР. Нападавшего ищут с помощью тепловизоров, служебных собак и дронов, пишет Baza. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства «двух и более лиц». Согласно закону, стрелку грозит до 20 лет лишения свободы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Региональные власти рассказали местным журналистам о состоянии пострадавших.
- Женщина находится в тяжёлом состоянии с одним ранением живота. Состояние стабильное, её перевели в областную больницу;
- Мужчина находится в состоянии средней тяжести с ранениями ног. Его перевели в областную больницу.
Мастер по обработке цифровой информации.
Блчдь, как же надо не любить образование, чтобы даже специальность так уебищно обозвать.
Славянский будильник
Тут, я б сказала, тупое направление, а не название даже. Вот меня тож можно обозвать мастером по обработке цифровой информации, но у меня собственный отдел на работе. То есть такая формулировка подходит под что угодно, от бабы Лизы, которая сидит в 1С, до руководящих должностей. Тупизм прям. Не понимаю, чему на таком факультете могут учить о__0
Помню давным давно приходила дама на собеседование, перечисляля в резюме обязанности на прежнем месте работы:
- забой информации в компьютер
нинада забой(((((
водитель быстро тронулся
смешно звучит в контексте
Avval bosh bilan, keyin avtobusda
Яхши
pokazhy penis
@Владимир Климов тут ваш пациент
Ты из Россоши?
Да нет незнаю
Поздно, не отвертишься теперь
ты мне угрожаешь?
Ты что, не хочешь меня угостить чаем и прописать в свою квартиру?
Сукааааа, досмотрел видео и прямо жопа пламенеет от этой ёбнутой бабки. Я понимаю, шок и всё такое, но какую же дичь она сморозила... "говорят, в игры играл". Других-то проблем поди не было у этого существа. Откуда вообще идут настолько дремучие стереотипы? Просто кто насрал ей в голову?
Да этой шизе уже не одна сотня лет. В убийствах Джека Потрошителя были виноваты бульварные романы, Чарльза Менсона - песни Битлов, ну а теперь компуктер.
Игры блять виноваты, вы что со всем ?
А почему нет?
Потому что проблема комплексная и есть факторы влияния первостепенной значимости, а есть уровнями пониже. Влияет ли вездесущая реклама пива на увеличение потребления алкоголя? Скорее всего да. Заставляет ли реклама пива (или водки) пить алкуху постоянно? Нет. В Корее например очень много пьют. И если спросить молодых корейцев, почему они так любят выпить, то ответ будет достаточно очевидным: потому что жизнь дается тяжело и это один из способов расслабиться, изменить восприятие. Я вон в Вайс Сити людей давил и что? Это означает, что я стану давить их за рулем ИРЛ? Достаточно понятно изъясняюсь для твого уровня восприятия?
Игры наоборот помогают снимать стресс, отвлечься от рутины и от проблем, иногда даже забыться, если это что-то интересное. Более того, в них даже можно выплеснуть агрессию, накопленную в бытовых условиях, поэтому винить игры - самый настоящий маразм. Уже сколько было исследований на эту тему, а болезные продолжают повторять свою мантру
Мне стресс помогают только синглплееры снимать))0
Хех, ну да, мультиплеерные игры не подходят ввиду соревновательной составляющей, но иногда можно во что-то кооперативное с дружками-пирожками погонять, это тоже очень хорошо расслабляет, особенное если компания адекватная
Кек. А что у него были за отношения в семье на самом деле никто не расскажет. Со стороны то он и кажется нормальным, но такой пиздец либо рли от шизи (что возможно) либо скорее всего от семьи. Но нет блять кс переиграл. Давайте кс запретим, а потом будем удивлять а хули таких случаев меньше не становится.
@московский школьник накосячил - отвечай
третья группа инвалидности, астма, врождённый порок сердца, а также он наблюдался у невролога
Ну... Хоть армия парню не грозит.
Творческий самолет
как и тебе карьера юмориста
Пышный Данила
Армия и тюрьма — вещи в современной России одинаковые.
Пышный Данила
Зек подтверждает
Правильно ли я понимаю, что ты не был ни там ни там?
Тут относительно недавно вирусился тред вдвшнка, который на конкретных примерах показал дикость службы в армии, поэтому такие выводы и делают
Тут еще неизвестно, где лучше чалиться
"Бабушка умерла в скорой по дороге в больницу."
Не подтвердилось. https://vk.com/wall-31980961_1455893
Подросток
18-летний
Похоже, пирожки бабушкины не понравились.
Подвешенное батей чеховское ружье выстрелило явно не так, как было задумано
В очередной раз хочется охуеть с "до 20 лет" за четырех убитых (и нескольких раненых).
Это мало?
За умышленное убийство одного человека может быть и не мало, за массовое — конечно мало. Учитывая еще и неэффективную систему перевоспитания (а точнее ее полное отсутствие) — вообще хуйня в квадрате. Сажают реальных массовых убийц на маленькие сроки и они выходят будущими рецидивистами через десяток лет.
20 лет - это 2/3 твоей жизни, ващет.
Умышленно отнять даже одну жизнь (самооборона и защита кого-то не в счёт) - это уже пиздец какая серьёзная заявка на то, чтобы провести много лет далеко, а если речь идёт о нескольких преднамеренно убитых, то такой человек никогда не должен возвращаться в социум
а откуда информация про 40 патронов? Откуда знают что именно 40 ?
Причем инфа была практически с самого начала, с 5 вечера.
Купил, наверное, недавно - сказано, что у него разрешение только со 2-го октября.
Вероятнее всего, вскрыли его сычевальню и нашли коробки, либо чеки, поэтому и сделали вывод
Мастер по обработке цифровой информации.
Таких мастеров тюрьмы полны))) Нелепое название профессии. Для парня сейчас выход один, точнее их даже 40. Жаль людей и его юную жизнь, хреновенько распорядился.