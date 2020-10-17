Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и оскорбления в адрес жертвы.

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Полиция возле места происшествия в городе Конфлан-Сент-Онорин Reuters

На окраине Парижа обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. По данным СМИ, которые ссылаются на первые сведения из расследования, предполагаемый преступник — это 18-летний подросток из Москвы чеченского происхождения.

Что произошло

Преподавателя убили вечером 16 октября, около 17:00 по местному времени, напав на него на улице возле колледжа Collège du Bois-d'Aulne. Полицейские вскоре застрелили нападавшего, а около 17:30 местное отделение сообщило об инциденте публично. Жителей попросили временно избегать места происшествия — площади Рене-Пикар (René-Picard) возле колледжа.

Площадь прямо перед колледжем Google Maps

По данным Le Monde, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который «бродил» по округе. Приехав, они обнаружили жертву и попытались остановить предполагаемого преступника. Тот отказался сдаться и пригрозил ножом. Уже на территории муниципалитета Эраньи, что в получасе ходьбы от колледжа, полицейские застрелили мужчину. Перед этим подозреваемый, как пишет издание, выкрикнул: «Аллаху Акбар».

Затем полиция оцепила место убийства и вызвала сапёров на случай, если подозреваемый носил взрывное устройство. Однако об обнаружении «пояса смертника» в итоге не сообщалось.

Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура (PSAT), которая обычно и занимается подобными делами. Дело открыли по факту «убийства в связи в возможным террористическим мотивом» и «террористической организации». Расследование сразу сделали масштабным: также задействованы антитеррористический отдел национальной полиции (SDAT) и Главное управление внутренней безопасности (DGSI).

Что известно об убийце

У застреленного полицией мужчины нашли удостоверяющий личность документ, в котором указано — у него российское гражданство, ему 18 лет. Из этого же документа следует, что предполагаемый преступник был чеченского происхождения. Об этих данных пишут сразу несколько СМИ, включая Le Monde, Le Parisien и Actu17.

Статья дополняется Спасибо за наводку Пожилой Мартингал