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Сергей Звезда
1600

Во Франции обезглавили учителя истории после лекции с карикатурами на Мухаммеда. Подозревают 18-летнего россиянина Материал редакции

Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и оскорбления в адрес жертвы.

144 комментария
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Полиция возле места происшествия в городе Конфлан-Сент-Онорин Reuters

На окраине Парижа обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. По данным СМИ, которые ссылаются на первые сведения из расследования, предполагаемый преступник — это 18-летний подросток из Москвы чеченского происхождения.

Что произошло

Преподавателя убили вечером 16 октября, около 17:00 по местному времени, напав на него на улице возле колледжа Collège du Bois-d'Aulne. Полицейские вскоре застрелили нападавшего, а около 17:30 местное отделение сообщило об инциденте публично. Жителей попросили временно избегать места происшествия — площади Рене-Пикар (René-Picard) возле колледжа.

 Площадь прямо перед колледжем Google Maps

По данным Le Monde, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который «бродил» по округе. Приехав, они обнаружили жертву и попытались остановить предполагаемого преступника. Тот отказался сдаться и пригрозил ножом. Уже на территории муниципалитета Эраньи, что в получасе ходьбы от колледжа, полицейские застрелили мужчину. Перед этим подозреваемый, как пишет издание, выкрикнул: «Аллаху Акбар».

Затем полиция оцепила место убийства и вызвала сапёров на случай, если подозреваемый носил взрывное устройство. Однако об обнаружении «пояса смертника» в итоге не сообщалось.

Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура (PSAT), которая обычно и занимается подобными делами. Дело открыли по факту «убийства в связи в возможным террористическим мотивом» и «террористической организации». Расследование сразу сделали масштабным: также задействованы антитеррористический отдел национальной полиции (SDAT) и Главное управление внутренней безопасности (DGSI).

Что известно об убийце

У застреленного полицией мужчины нашли удостоверяющий личность документ, в котором указано — у него российское гражданство, ему 18 лет. Из этого же документа следует, что предполагаемый преступник был чеченского происхождения. Об этих данных пишут сразу несколько СМИ, включая Le Monde, Le Parisien и Actu17.

#новости #франция #происшествия

Статья дополняется
Спасибо за наводку Пожилой Мартингал
Сергей Звезда PLUS
+226 485
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
1
23
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144 комментария
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Регулярный томагавк_два

17

сам кхахка ая мирна кхакха я религи кхая

Ответить

Свободный ГОСТ

Регулярный
–4
Стрельба в мечетях Крайстчерча
Стрельба в мечетях Кра́йстчерча — два последовательных террористических акта, произошедшие в двух…
ru.wikipedia.org
Ответить

Регулярный томагавк_два

Свободный
2

блин Миш ну ты серьёзно?

Ответить

A big purple banana 🍆

Регулярный
1

Что, другое?

Ответить

Регулярный томагавк_два

A
2

Ещё раз: поехавших фанатиков полно во всех религиях. ПГМщики топят за то, чтобы посадить любого, кто опорочит их выдуманную религию (прошу без очевидных шуток; имею в виду, что ПГМ не имеет ничего общего с христианством as is), радикальные мусульмане, ну, убивают любого, кто опорочит их выдуманную религию (читай пункт в скобках выше). Кто попадает в новости чаще? Обои. Но кто чаще попадает в новости с привкусом металла на языке? 

Ответить

A big purple

Регуляр…
2

каво? нихуя не понял

Ответить

Регулярный томагавк_два

Регулярный
1

или Егор

Ответить

Регулярный томагавк_два

Регулярный
0

путаюсь в вас уже

Ответить

Свободный ГОСТ

Регуляр…
0

ты точно путаешься, я не деанонился. Московский - не я

Ответить

Регулярный

Свободн…
0

короче, Дим, ну твой аргумент - это что-то на уровне "попробовали бы в мичети"

Ответить

Регулярный

Регуляр…
0

ТОЛЬКО ОНИ ПОПРОБОВАЛИ

Ответить

Регулярный

Регуляр…
1

остановите меня

Ответить

Свободный ГОСТ

Регуляр…
0

это "мирные" христиане

Ответить

Регулярный

Свободн…
3

как часто они головы отрезают за карикатуры их бога, напомни?
и попрошу без пусей и прочих ебанутых дел от РПЦ. 
отрезают головы, взрывают людей, вот это вот всё. как часто?

Ответить

Традиционный

Регуляр…
–1

А ты сейчас обо всех мусульманах? Как ты определяешь группу которую ненавидишь в данную минуту?

Ответить

Регулярный

Традици…
4

Не обо всех, конечно. Группу? Ненавижу? Я ненавижу только пару людей в своей жизни, ненависть штука сильная, не потратишь просто так. Я о тех, кто теряет голову (сорри за каламбур, я реально не специально) от религии и готов убивать за - буквально - картинку

Ответить

Евгений Клочков

Традици…
1

всех не всех, но представителям этой группы стоило бы задуматься, как так выходит, что именно их соплеменники по вере так часто мелькают в таких новостях

Ответить

Традиционный

Евгений
0

Ну как, на ближнем востоке война за войной, куча террористических организаций финансируется всеми подряд, так много десятков лет. Сейчас и в африке то же самое.

Думаешь там в книжках сильно разное написано?

Ответить

Алиса Барышман

Традици…
0

всеми подряд,

не всеми подряд, а представителями той же группы

Ответить

Традиционный

Алиса
0

Американцы тоже любят заигрывать с различными организациями, типа ветвей аль-каиды в сирии

Ответить

ouxen

Традици…
0

цивилизованный европеец не будет себя так определять

Ответить

Традиционный

ouxen
0

Как и цивилизованный японец

Ответить

ouxen

Традици…
1

японцы не нужны

Ответить

Традиционный

ouxen
0

нацики

Ответить

ouxen

Традици…
1

да они подонки

Ответить

Свободный ГОСТ

Регуляр…
0

я не слежу за полушоколадными

Ответить

Регулярный

Свободн…
1

а чо за ними следить, они сами в новости врываются

Ответить

Евгений Клочков

Регуляр…
1

буква з пропущена

Ответить

Это не шутки

Регуляр…
0

Ну вообще христиане довольно много людей поуничтожали за свою историю. Наверно с мусульманами даже лучше и не сравнивать

Ответить

KSA

Свободн…
0

Линуксоид что ли?
До регистра докопался

Ответить

Регулярный томагавк_два

Регулярный
0

МИША НАЙДЕН

Ответить

A big purple banana 🍆

Регулярный
0

ты бухая иль чоль?

Ответить

Регулярный

A
0

Не, как стекло. Яблоко ем

Ответить

Владимир Филатов

Свободный
1

Тут чувак хоть годный видос сделал

Ответить

A big purple banana 🍆

Владимир
1

еще накрутил подписоты пудипаю и рамиресу

Ответить

ouxen

6

А русского хуй пустят во францию

Ответить

Универсальный историк

ouxen
–1

Коммент был удален, автор этого клиента еблан (то есть я). Он это осознал и ему стыдно.

Ответить

ouxen

Универсальный
0

какого хера

Ответить

Универсальный историк

ouxen
0

Ну сначало было одно, потом я понял, что это не то и удалил коммент. А так как на тж нельзя удалять комменты то получается это. Вообще вот. Как-то так.

Ответить

ouxen

Универсальный
0

а что там было

Ответить

Универсальный

ouxen
2

Какой-то паукан на какой-то паутине и ещё какие-то слова были.

Ответить

ouxen

Универс…
1

приплетаешь

Ответить

Универсальный

ouxen
1

Есть немножко.

Ответить

Alex Blake

3

Когда уже Европа очнется от дурного сна и погонит муслимов поганой метлой со своих земель?

Ответить

Alexander Rokov

Alex
2

В России-то это уже сделали, да? 

Ответить

Alex Blake

Alexander
1

Россия не Европа

Ответить

Alexander Rokov

Alex
1

Ага, понял установку. Мигранты в Европе - это ад, мигранты в России - это хорошо и мы все их любим, пусть их будет всё больше и больше.

Ответить

Олимпийский пистолет

Alexander
0

даю тебе звания героя россии за мудрые мусли

Ответить

Alex Blake

Alexander
0

Я такого не говорил. По крайней мере узбеки с таджиками в РФ свои порядки не называют, излишние права не качают, на пособия по безработице не живут (в отличии от европейских мусульман мигрантов).

Ответить

Максим Чистов

Alex
0

А уж чеченцы как права не качают, ахазахах

Ответить

Denis Manchenko

Alex
1

Не погоняет она их.
Германия держит на страховке, приплачивает пособия.

Ответить

Alexander Rokov

Denis
0

Слава богу, Россия с мигрантами строго обходится, хаха.

Ответить

так не пойдёт

0

Какие чувства вызывают у вас такие новости?

Ответить

Zakhar Zakharov

так
10

когда-то давно в детстве, когда еще шла вторая чеченская война, я посмотрел, как чеченцы обезглавливают русских солдат. прям до сих пор перед глазами эти звуки. 
так что да, отвратительное чувство в груди

Ответить

так не пойдёт

Zakhar
0

это плохая история

Ответить

Zakhar Zakharov

так
3

еще в 6-м классе, когда у многих появились телефоны, все кидали друг другу видюшки.

и одни раз посмотрел видео, как толпа мужчин избивают одну девушку. и все это происходит под очень чуткую нежную музыку. в конце она уже без сознания лежит, а мужики забросали в ее голову шлакоблоки. я две недели ходил охуевший. как будто что-то изменилось внутри. эту песню до сих пор помню) 

не любитель трэш-видео, как определенная группа людей, не понимаю абсолютно их. я-то мелкий просто от интереса посмотрел. хотя наверное и не жалею, это и дало отвращение ко всему такому

Ответить

Олимпийский пистолет

Zakhar
0

я помню после двача год imany слушать не мог

Ответить

Владимир Филатов

Олимпий…
1

А что там?

Ответить

Олимпийский

Владимир
1

https://www.spb.kp.ru/daily/26284.4/3161083/

Ответить

Владимир Филатов

Олимпий…
0

А что не так с imany?

Ответить

Олимпийский

Владимир
1

ну он под музыку роскомнадзорился

Ответить

Владимир Филатов

Олимпий…
–1

А, там просто нет видео.

Ответить

Олимпийский

Олимпий…
0

я просто очень впечатлительный нежный цветок

Ответить

Олимпийский

Олимпий…
0

ранимый

Ответить

Пышный Макс

так
3

Ебаный пиздец

Ответить

так не пойдёт

Пышный
2

вы не спрашивали, но я вот скажу.
недавно поняла, что меня такое ни разу не удивляет и не вызывает эмоций вообще каких- либо.
это нормально, доктор?

Ответить

Регулярный томагавк_два

так
0

это Россия, детка

Ответить

так не пойдёт

Регулярный
0

россия для грустных

Ответить

Олимпийский

так
0

для ебнутых

Ответить

A big purple banana 🍆

Регулярный
0

причем тут россия?

Ответить

Aнус Роскомнадзора

так
0

Нет, не нормально. Но как и серия наездов автомобилей в людей это уйдет на фон и забудется.

Ответить

A big purple banana 🍆

Пышный
0

Чего порвался? Не в роисси же, лягушатники вроде никогда примером цивилизованности не служили

Ответить

Пышный Макс

A
0

Я переживаю не за РФ, а из за ситуации. В любой стране мира - это ужасно

Ответить

A big purple banana 🍆

Пышный
0

а че переживать? все уже сделано

Ответить

Пышный Макс

A
0

С одной стороны, да. Но с другой грустно это всё

Ответить

A big purple

Пышный
0

грустно если свято отказываться верить в то, что в гейропе нет проблем с мигрантами. Это ожидаемо, особенно во фр, где уже не первый раз шахиды флексят. Сами французы активно вслезают в конфликты муслимов, что дает последним парочку другую поводов

Ответить

Пышный Макс

A
0

Не в этом дело, я не фанат Европы. И прекрасно знаю, что там пиздос с мигрантами, кроме польш/чехий. 

Грустно от того, что это обычный человек, не работник спецслужб и тд, не сделавший ничего вызывающего с моей точки зрения. Просто обычный препод. И тут хоп. Чеченскому мальчику что-то не понравилось и он тебя убил. Из-за веры, из-за аллаха.

Ответить

Наташа Буринская

так
2

меня они ужасно бесят, прям трясет! ненавижу религиозных фанатиков. я часто представляю себя на месте президента (а как же!), я бы обязательно начала как-то работать с этим мракобесием, для начала церкви бы платили налоги.
мне хочется материться, я взбешена! ненавижу! дебилы!

Ответить

так не пойдёт

Наташа
0

Наташа, а можно вас сбить с панталыги и задать вопрос не относящийся к теме?

Ответить

Наташа Буринская

так
1

да

Ответить

так не пойдёт

Наташа
0

а вот как блять понять наталия вы или наталья?
я очень давно задаюсь жтим вопросом, но ни одна наташа мне ответить не может.

Ответить

так не пойдёт

так
0

вот написано Наташа, а я хочу обратиться полным именем мне вот как вас не обидеть?

Ответить

Наташа Буринская

так
3

я снова взбесилась от осознания, что есть люди, которые способны на это обидеться, возможно, даже обезглавить.
А вообще, если прикольная - значит НаталЬя, если так себе, то НаталИя.

Ответить

так не пойдёт

Наташа
0

ОГО.
Каждая Наташа в моей жизни фыркала, если я неверно писала её имя.

Ответить

Наташа Буринская

так
3

ясно, это Наталии

Ответить

так не пойдёт

Наташа
1

диагноз

Ответить

ouxen

так
1

сам ты наташа

Ответить

Регулярный

так
0

Если написано Наташа, то и надо обращаться Наташа. Когда я представляюсь Лерой, а мне в лицо тычут Валерией, вот это уже невежливо со стороны собеседника

Ответить

так не пойдёт

Регуляр…
0

тут двояко. а если это клиент, например, и написано лерчик?

Ответить

Регулярный

так
0

За Лерчика бью в щи

Ответить

KSA

так
1

Наталья это как "выЙграл", "андроЙд", только "наталЬя"

Ответить

так не пойдёт

KSA
0

у, дама выше не одобрит

Ответить

Ответный химик

так
1

есть люди, которые способны на это обидеться, возможно, даже обезглавить.

Ответить

KSA

так
0

Когда школьнику в интернете указываешь, что нихера он не выЙграл, он тоже агрится "я не в школе! ты чо, училка по русскому?"

Ответить

KSA

Наташа
0

Президент на месте президента засунул бога в конституцию. Жуй, глотай!

Ответить

Олимпийский пистолет

так
1

верните крестовые походы

Ответить

Макс Бескоровайный

Олимпийский
0

Только на сдачу от средневековья 

Ответить

Alexander Sol.

так
0

"Так не пойдёт"

Ответить

Danila Romanov

так
0

молодцы европейцы, что спасли доброго чеченца от кровавого путина

Ответить

Квадратный томагавк_два

Danila
0

*Рамзана

Ответить

Макс Бескоровайный

так
0

Где фото головы?

Ответить

A big purple banana 🍆

так
0

хочется сделать намаз (кровью либерах)

Ответить

YeezySpace

–2

Как же надоели люди, которые быстро приплетают религию, в каждой религии есть фанатики. Ислам такому не учит, исключительно добро и позитив.

Ответить

Регулярный томагавк_два

YeezySpace
8

жирно, попробуй тоньше

Ответить

Владимир Филатов

YeezySpace
0

Учит религия или всё же люди?

Ответить

YeezySpace

Владимир
0

Религия конечно. Многие даже не представляют сколько ветвей ислама, для них теракт какого-то салафита = теракт любого мусульманина.

Ответить

Трагический волк

–1

Почему до сих пор шутят над этой религией? Неужели не видят, что в этой религии с особенным взглядом на мир?

Ответить

Николай Петров

Трагический
4

Приклонишь колено перед ними?

Ответить

Трагический волк

Николай
0

С максимализмом хорошо бы лет в 14 закончить.

Ответить

Николай Петров

Трагический
0

Ну вот пусть и закончат.

Ответить

Трагический волк

Николай
0

Расскажи им как надо.

Ответить

Это не шутки

Трагический
–1

Все религии такие. 

Ответить

Митя Простомолотов

Это
0

выбирай на вкус

Ответить

Трагический волк

Это
–1

Именно поэтому сейчас в топе комментарий самая мирная религия. Ну как скажешь.

Ответить

Пышный Макс

1

@Сергей Звезда надо дополнять

Ответить

Сергей Звезда

Пышный
1

Я и так начал материал со всеми подробностями, но раз ты опубликовал, то буду писать в твой пост. Сорян, «зумера» уберу, неподтверждённые факты будут выглядеть соответствующе

Ответить

Пышный Макс

Сергей
1

Я не претендую на статью, правда. Можешь даже не указывать меня. Если честно, это ебаный пиздец.

Ответить

Сергей Звезда

Пышный
3

Нет, спасибо за наводку тебе в любом случае стоит, какие вопросы. Спасибо, что принёс

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Сергей
0

Серьезное событие обсуждают уже много часов, новостники говорят "спасибо, что принес" простому пользователю.

Ответить

Сергей Звезда

Aнус
0

1) Поздний вечер пятницы, камон

2) «Простые пользователи» — это лучшее, что есть на TJ

Ответить

Ответный химик

Сергей
0

«Простые пользователи» — это лучшее, что есть на TJ

Звезде больше не наливать

Ответить

A big purple banana 🍆

Пышный
2

это ебаный пиздец

Либераха vs радикал муслим, как котенок и бульбог - законы природы

Ответить

Макс Бескоровайный

1

"а голову ты дома не забыл?"(с) все преподы

Ответить

Традиционный огонь

Макс
0

too soon

Ответить

Ответный химик

0

Пьяный дядя Вася зарезал собутыльника - ну, обычный день.
Рабочий расчленил коллегу - пошутим в комментах.
Фанатик зарезал француза - ой, пиздец-пиздец, что творится!

Ответить

MrZlydnya

0

Хочется пиздануть по этому поводу что-нибудь этакое диванно-экспертное, но я слишком пьян. Одно знаю точно - религия это пиздец.

Ответить

Универсальный историк

0

Вот тебе и "спокойной ночи"...

Ответить

Пышный Макс

Универсальный
1

Да пиздец, если честно. Я даже новость сюда не хотел приносить, это слишком ужасно. Пусть редакция статью пишет

Ответить

Митя Простомолотов

0

взял и обезглавил. он из молочных сосисок что ли учитель этот. ну вот как

Ответить

Alex V

Митя
1

Их с раннего возраста учат, как

Ответить

Тяжкий звук

0

@Радуга 

Ответить

Владимир Филатов

Тяжкий
1

думаешь, это он?

Ответить

A big purple banana 🍆

Владимир
0

оуи, дон

Ответить

No Name

0

И это скорее всего не боевик, а студент который там учился, на какие-то средства, вероятно родителей. Но в рф сейчас будут гнуть в сторону того что он состоял в экстремистской организации

Ответить

Универсальный историк

0

Предлагаю добавить тег #спокойной_ночи. Который будет обозначать еб∆ный пи∆дец. Кровь, смерть, убийства и т.д.

Ответить

Олимпийский пистолет

Универсальный
0

переименуем медиазону

Ответить

Квадратный томагавк_два

0

Ему надо было просто извиниться

Ответить

Denis Manchenko

0

Рука Кремля, опять ты.

Ответить

Традиционный огонь

0

Ну вот кстати их стратегия отлично работает, как можно увидеть в этом треде например.

Люди необучаемы

Ответить

Sanjar Tolibjonov

0

это вам не это.

Ответить

Евгений Космолинский

0

Я не понял, если его застрелили на месте, то как он успел опубликовать фото?

Ответить

Aнус Роскомнадзора

0

Еще раз интересуюсь, чем руководствуются люди без средств самообороны? Не говорю даже о том, что вне дома нужно смотреть по сторонам.

Ответить

Митя Простомолотов

0

тут кто-то кидал расчлененку, до сих пор не по себе. надеюсь это был фейк

Ответить

Taktischer Corgi

–1

 Подозревают 18-летнего россиянина

НУ А КОГО ЖЕ ЕЩЁ!
Росия - донор хаоса в Европе.

Ответить
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