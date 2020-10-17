Во Франции обезглавили учителя истории после лекции с карикатурами на Мухаммеда. Подозревают 18-летнего россиянина Материал редакции
Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и оскорбления в адрес жертвы.
На окраине Парижа обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. По данным СМИ, которые ссылаются на первые сведения из расследования, предполагаемый преступник — это 18-летний подросток из Москвы чеченского происхождения.
Что произошло
Преподавателя убили вечером 16 октября, около 17:00 по местному времени, напав на него на улице возле колледжа Collège du Bois-d'Aulne. Полицейские вскоре застрелили нападавшего, а около 17:30 местное отделение сообщило об инциденте публично. Жителей попросили временно избегать места происшествия — площади Рене-Пикар (René-Picard) возле колледжа.
По данным Le Monde, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который «бродил» по округе. Приехав, они обнаружили жертву и попытались остановить предполагаемого преступника. Тот отказался сдаться и пригрозил ножом. Уже на территории муниципалитета Эраньи, что в получасе ходьбы от колледжа, полицейские застрелили мужчину. Перед этим подозреваемый, как пишет издание, выкрикнул: «Аллаху Акбар».
Затем полиция оцепила место убийства и вызвала сапёров на случай, если подозреваемый носил взрывное устройство. Однако об обнаружении «пояса смертника» в итоге не сообщалось.
Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура (PSAT), которая обычно и занимается подобными делами. Дело открыли по факту «убийства в связи в возможным террористическим мотивом» и «террористической организации». Расследование сразу сделали масштабным: также задействованы антитеррористический отдел национальной полиции (SDAT) и Главное управление внутренней безопасности (DGSI).
Что известно об убийце
У застреленного полицией мужчины нашли удостоверяющий личность документ, в котором указано — у него российское гражданство, ему 18 лет. Из этого же документа следует, что предполагаемый преступник был чеченского происхождения. Об этих данных пишут сразу несколько СМИ, включая Le Monde, Le Parisien и Actu17.
Регулярный томагавк_два
блин Миш ну ты серьёзно?
Что, другое?
Регулярный томагавк_два
Ещё раз: поехавших фанатиков полно во всех религиях. ПГМщики топят за то, чтобы посадить любого, кто опорочит их выдуманную религию (прошу без очевидных шуток; имею в виду, что ПГМ не имеет ничего общего с христианством as is), радикальные мусульмане, ну, убивают любого, кто опорочит их выдуманную религию (читай пункт в скобках выше). Кто попадает в новости чаще? Обои. Но кто чаще попадает в новости с привкусом металла на языке?
или Егор
путаюсь в вас уже
ты точно путаешься, я не деанонился. Московский - не я
короче, Дим, ну твой аргумент - это что-то на уровне "попробовали бы в мичети"
ТОЛЬКО ОНИ ПОПРОБОВАЛИ
остановите меня
это "мирные" христиане
как часто они головы отрезают за карикатуры их бога, напомни?
и попрошу без пусей и прочих ебанутых дел от РПЦ.
отрезают головы, взрывают людей, вот это вот всё. как часто?
Традиционный
А ты сейчас обо всех мусульманах? Как ты определяешь группу которую ненавидишь в данную минуту?
Регулярный
Не обо всех, конечно. Группу? Ненавижу? Я ненавижу только пару людей в своей жизни, ненависть штука сильная, не потратишь просто так. Я о тех, кто теряет голову (сорри за каламбур, я реально не специально) от религии и готов убивать за - буквально - картинку
всех не всех, но представителям этой группы стоило бы задуматься, как так выходит, что именно их соплеменники по вере так часто мелькают в таких новостях
Традиционный
Ну как, на ближнем востоке война за войной, куча террористических организаций финансируется всеми подряд, так много десятков лет. Сейчас и в африке то же самое.
Думаешь там в книжках сильно разное написано?
всеми подряд,
не всеми подряд, а представителями той же группы
Традиционный
Американцы тоже любят заигрывать с различными организациями, типа ветвей аль-каиды в сирии
я не слежу за полушоколадными
а чо за ними следить, они сами в новости врываются
Ну вообще христиане довольно много людей поуничтожали за свою историю. Наверно с мусульманами даже лучше и не сравнивать
МИША НАЙДЕН
ты бухая иль чоль?
Тут чувак хоть годный видос сделал
А русского хуй пустят во францию
Коммент был удален, автор этого клиента еблан (то есть я). Он это осознал и ему стыдно.
какого хера
Ну сначало было одно, потом я понял, что это не то и удалил коммент. А так как на тж нельзя удалять комменты то получается это. Вообще вот. Как-то так.
Когда уже Европа очнется от дурного сна и погонит муслимов поганой метлой со своих земель?
В России-то это уже сделали, да?
Россия не Европа
Ага, понял установку. Мигранты в Европе - это ад, мигранты в России - это хорошо и мы все их любим, пусть их будет всё больше и больше.
Я такого не говорил. По крайней мере узбеки с таджиками в РФ свои порядки не называют, излишние права не качают, на пособия по безработице не живут (в отличии от европейских мусульман мигрантов).
Не погоняет она их.
Германия держит на страховке, приплачивает пособия.
Какие чувства вызывают у вас такие новости?
когда-то давно в детстве, когда еще шла вторая чеченская война, я посмотрел, как чеченцы обезглавливают русских солдат. прям до сих пор перед глазами эти звуки.
так что да, отвратительное чувство в груди
это плохая история
еще в 6-м классе, когда у многих появились телефоны, все кидали друг другу видюшки.
и одни раз посмотрел видео, как толпа мужчин избивают одну девушку. и все это происходит под очень чуткую нежную музыку. в конце она уже без сознания лежит, а мужики забросали в ее голову шлакоблоки. я две недели ходил охуевший. как будто что-то изменилось внутри. эту песню до сих пор помню)
не любитель трэш-видео, как определенная группа людей, не понимаю абсолютно их. я-то мелкий просто от интереса посмотрел. хотя наверное и не жалею, это и дало отвращение ко всему такому
Олимпийский пистолет
я помню после двача год imany слушать не мог
А что там?
А что не так с imany?
ну он под музыку роскомнадзорился
Пышный Макс
Ебаный пиздец
вы не спрашивали, но я вот скажу.
недавно поняла, что меня такое ни разу не удивляет и не вызывает эмоций вообще каких- либо.
это нормально, доктор?
Регулярный томагавк_два
это Россия, детка
россия для грустных
Нет, не нормально. Но как и серия наездов автомобилей в людей это уйдет на фон и забудется.
Чего порвался? Не в роисси же, лягушатники вроде никогда примером цивилизованности не служили
Я переживаю не за РФ, а из за ситуации. В любой стране мира - это ужасно
а че переживать? все уже сделано
С одной стороны, да. Но с другой грустно это всё
грустно если свято отказываться верить в то, что в гейропе нет проблем с мигрантами. Это ожидаемо, особенно во фр, где уже не первый раз шахиды флексят. Сами французы активно вслезают в конфликты муслимов, что дает последним парочку другую поводов
Не в этом дело, я не фанат Европы. И прекрасно знаю, что там пиздос с мигрантами, кроме польш/чехий.
Грустно от того, что это обычный человек, не работник спецслужб и тд, не сделавший ничего вызывающего с моей точки зрения. Просто обычный препод. И тут хоп. Чеченскому мальчику что-то не понравилось и он тебя убил. Из-за веры, из-за аллаха.
меня они ужасно бесят, прям трясет! ненавижу религиозных фанатиков. я часто представляю себя на месте президента (а как же!), я бы обязательно начала как-то работать с этим мракобесием, для начала церкви бы платили налоги.
мне хочется материться, я взбешена! ненавижу! дебилы!
Наташа, а можно вас сбить с панталыги и задать вопрос не относящийся к теме?
да
а вот как блять понять наталия вы или наталья?
я очень давно задаюсь жтим вопросом, но ни одна наташа мне ответить не может.
вот написано Наташа, а я хочу обратиться полным именем мне вот как вас не обидеть?
я снова взбесилась от осознания, что есть люди, которые способны на это обидеться, возможно, даже обезглавить.
А вообще, если прикольная - значит НаталЬя, если так себе, то НаталИя.
ОГО.
Каждая Наташа в моей жизни фыркала, если я неверно писала её имя.
Если написано Наташа, то и надо обращаться Наташа. Когда я представляюсь Лерой, а мне в лицо тычут Валерией, вот это уже невежливо со стороны собеседника
тут двояко. а если это клиент, например, и написано лерчик?
у, дама выше не одобрит
Олимпийский пистолет
верните крестовые походы
молодцы европейцы, что спасли доброго чеченца от кровавого путина
Как же надоели люди, которые быстро приплетают религию, в каждой религии есть фанатики. Ислам такому не учит, исключительно добро и позитив.
Учит религия или всё же люди?
Религия конечно. Многие даже не представляют сколько ветвей ислама, для них теракт какого-то салафита = теракт любого мусульманина.
Приклонишь колено перед ними?
С максимализмом хорошо бы лет в 14 закончить.
Ну вот пусть и закончат.
Все религии такие.
Трагический волк
Именно поэтому сейчас в топе комментарий самая мирная религия. Ну как скажешь.
@Сергей Звезда надо дополнять
Я и так начал материал со всеми подробностями, но раз ты опубликовал, то буду писать в твой пост. Сорян, «зумера» уберу, неподтверждённые факты будут выглядеть соответствующе
Пышный Макс
Я не претендую на статью, правда. Можешь даже не указывать меня. Если честно, это ебаный пиздец.
Нет, спасибо за наводку тебе в любом случае стоит, какие вопросы. Спасибо, что принёс
Серьезное событие обсуждают уже много часов, новостники говорят "спасибо, что принес" простому пользователю.
1) Поздний вечер пятницы, камон
2) «Простые пользователи» — это лучшее, что есть на TJ
Ответный химик
«Простые пользователи» — это лучшее, что есть на TJ
Звезде больше не наливать
это ебаный пиздец
Либераха vs радикал муслим, как котенок и бульбог - законы природы
"а голову ты дома не забыл?"(с) все преподы
Хочется пиздануть по этому поводу что-нибудь этакое диванно-экспертное, но я слишком пьян. Одно знаю точно - религия это пиздец.
Пышный Макс
Да пиздец, если честно. Я даже новость сюда не хотел приносить, это слишком ужасно. Пусть редакция статью пишет
взял и обезглавил. он из молочных сосисок что ли учитель этот. ну вот как
думаешь, это он?
И это скорее всего не боевик, а студент который там учился, на какие-то средства, вероятно родителей. Но в рф сейчас будут гнуть в сторону того что он состоял в экстремистской организации
Предлагаю добавить тег #спокойной_ночи. Который будет обозначать еб∆ный пи∆дец. Кровь, смерть, убийства и т.д.
Я не понял, если его застрелили на месте, то как он успел опубликовать фото?
Еще раз интересуюсь, чем руководствуются люди без средств самообороны? Не говорю даже о том, что вне дома нужно смотреть по сторонам.
тут кто-то кидал расчлененку, до сих пор не по себе. надеюсь это был фейк
Подозревают 18-летнего россиянина
НУ А КОГО ЖЕ ЕЩЁ!
Росия - донор хаоса в Европе.