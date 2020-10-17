Во Франции обезглавили учителя после лекции с карикатурами на Мухаммеда. Подозревают 18-летнего россиянина. Главное Материал редакции
Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и обращение к Макрону.
В городе Конфлан-Сент-Онорин на окраине Парижа обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа. Это произошло вскоре после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция.
По данным СМИ, которые ссылаются на первые сведения из расследования, предполагаемый преступник — это 18-летний мужчина из Москвы чеченского происхождения. Президент Франции назвал произошедшее терактом. Полиция взяла под стражу четверых человек.
Что произошло
Преподавателя убили вечером 16 октября, около 17:00 по местному времени, напав на него на улице возле колледжа Collège du Bois-d'Aulne. Полицейские вскоре застрелили нападавшего, а около 17:30 местное отделение сообщило об инциденте публично. Жителей попросили временно избегать места происшествия — площади Рене-Пикар (René-Picard) возле колледжа.
По данным Le Monde, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который «бродил» по округе. Приехав, они обнаружили жертву и попытались остановить предполагаемого преступника. Тот отказался сдаться и пригрозил ножом. Уже на территории коммуны Эраньи, что в получасе ходьбы от колледжа, полицейские застрелили его. Перед этим подозреваемый, как пишет издание, выкрикнул: «Аллаху Акбар».
Затем полиция оцепила место убийства и вызвала сапёров на случай, если подозреваемый носил взрывное устройство. Однако об обнаружении «пояса смертника» в итоге не сообщалось.
Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура (PSAT), которая обычно и занимается подобными делами. Дело открыли по факту «убийства в связи в возможным террористическим мотивом» и «террористической организации». Расследование сразу сделали масштабным: также задействованы антитеррористический отдел национальной полиции (SDAT) и Главное управление внутренней безопасности (DGSI).
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и выразил соболезнования всем близким погибшего. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Это подлое нападение. Он стал жертвой террористической атаки», — сказал глава государства. Макрон также обратился к учителям, заявив, что «с ними весь народ», и пообещав защищать их и позволять им делать свою работу.
Полиция взяла под стражу четырёх человек, включая несовершеннолетнего, сообщило AFP со ссылкой на источник в ночь на 17 октября. По данным агентства, все эти люди — это близкие мужчины, которого застрелили возле места происшествия.
Что за лекция, вероятно, стала причиной нападения
Учитель специализировался на истории и географии (The Guardian указывает, что эти предметы преподаются во Франции вместе), но также читал лекции по «нравственному и гражданскому воспитанию». Эти курсы обязательны для посещения.
Лекцию 5 октября для детей 12-14 лет преподаватель посвятил свободе слова. Учитель в том числе показал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые вызывают негативную реакцию среди мусульман и в 2015 году стали причиной нападения на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo.
11 октября на ютубе появилось видео с жалобой на преподавателя. В нём девушка, представившаяся ученицей, рассказала, что профессор попросил мусульман поднять руку и сказал: «Я покажу картинку, которая может шокировать, поэтому, если хотите, можете выйти». Девушка сказала, что отказалась покинуть класс и увидела «фотографию голого пророка Мухаммеда». К этому моменту ролик удалён, но в СМИ курсирует написанный под видео комментарий в защиту профессора от одного из родителей другой студентки.
Несколько семей пожаловались руководству колледжа и потребовали уволить профессора — и директор отвечала им, пытаясь уладить ситуацию. Кто-то из родителей даже подал жалобу в полицию.
В соцсетях перед нападением опубликовали телефон и адрес преподавателя. Он знал, что ему угрожают смертью из-за курса «о свободе слова», рассказал Le Parisien представитель родительской ассоциации колледжа.
Что известно об убийце
У застреленного полицией мужчины нашли удостоверяющий личность документ, в котором указано — у него российское гражданство, ему 18 лет. Из этого же документа следует, что предполагаемый преступник был чеченского происхождения. Об этих данных пишут сразу несколько СМИ, включая Le Figaro и Le Parisien. Предположительно, напавший — это родственник одного из учеников убитого.
Следователи поначалу не подтвердили, что удостоверение личности действительно принадлежит убитому. Однако в консульстве России во Франции сказали Baza, что по делу об убийстве проходит «18-летний москвич».
Через несколько минут после убийства в твиттере появилось сообщение от предполагаемого преступника. Пользователь с ником tchetchene_270 опубликовал фотографию отрезанной головы на асфальте и обратился к Макрону как к «правителю неверных». «Я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — написал автор. К моменту написания материала аккаунт заблокировали. Его никнейм — это искажённое написание французского слова Tchétchène, означающее «Чеченский», указывает «Медиазона».
По сведениям Actu17, подозреваемый не считался во Франции лицом, представляющим потенциальную террористическую угрозу: он не находился в базах данных S и FSPRT, куда, например, включены те, кто может состоять в экстремистских организациях.
Чеченская диаспора в Европе публично осудила убийство преподавателя. В заявлении Ассоциации уроженцев региона говорится о «неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия».
Произошедшее — это уже 33-е подобное нападение во Франции с 2017 года, подчеркнуло Le Figaro. Оно случилось менее чем через месяц после нападения мужчины с мачете на людей после здания Charlie Hebdo в Париже. Подозреваемого задержали. Ранеными оказались двое человек – сотрудники компании информационного агентства First Lines.
2 сентября Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда. Именно они в 2015 году стали поводом для нападения террористов — они убили 12 человек. Номер вышел в печать в день, когда во Франции стартовал судебный процесс по делу о теракте.
Мамин пёс_анон
блин Миш ну ты серьёзно?
Что, другое?
Ещё раз: поехавших фанатиков полно во всех религиях. ПГМщики топят за то, чтобы посадить любого, кто опорочит их выдуманную религию (прошу без очевидных шуток; имею в виду, что ПГМ не имеет ничего общего с христианством as is), радикальные мусульмане, ну, убивают любого, кто опорочит их выдуманную религию (читай пункт в скобках выше). Кто попадает в новости чаще? Обои. Но кто чаще попадает в новости с привкусом металла на языке?
В христианских государствах(многих) религия была актуальна столетия назад - можно было на серьезных щах возмущаться неверными, ходить в крестовые походы, сжигать ведьм на костре, завоевывать города и страны, насаждать свою веру огнем и мечем, но большинство этих стран и территорий являются светскими государствами, где большинство населения, хоть и носят крестик, но не религиозны, чаще посещают церковь, как музей, чем для отправления обряда, и сами со скепсисом относятся и к Библии, и к «дядьке на небесах», скорее воспринимая религию, как культурный аспект, философскую идею, свод мировосприятия предков и пр. Мусульмане же находятся в другой ситуации, их религия - самая молодая, их путь развития от серьезного восприятия до скепсиса и научного подхода запаздывает по отношению к христианству, при этом, Ислам является не просто верой, но и способом жизни, взаимодействия с окружающим миром, отношения к нему. Понятно, что есть мусульмане, признающие, что мир шире религии, способные взглянуть со стороны на свою веру, но в процентном соотношении людей, которые не просто не готовы, а которые не способны оценивать свои поступки с точки зрения закона, общественных норм, т.з. иноверцев или просто иных позиций - их очень много. И для них есть только один закон, и этот закон для них превыше их жизни и жизней других. И в каком-то смысле этот этап был и у христиан, и у пр., поэтому тут вопрос сосуществования двух несовместимых, заведомо противоположных мироукладов. Но сейчас все тесно связано друг с другом, поэтому хз что тут можно сделать, кроме профилактических мер на уровне гос.политики.
Ну как бы да. Там мужик не убивал людей со словами о Христе. Мотив у мужика не был религиозный.
Все религии - говно. Все религиозные люди - так или иначе туповаты.
или Егор
путаюсь в вас уже
ты точно путаешься, я не деанонился. Московский - не я
короче, Дим, ну твой аргумент - это что-то на уровне "попробовали бы в мичети"
ТОЛЬКО ОНИ ПОПРОБОВАЛИ
остановите меня
это "мирные" христиане
как часто они головы отрезают за карикатуры их бога, напомни?
и попрошу без пусей и прочих ебанутых дел от РПЦ.
отрезают головы, взрывают людей, вот это вот всё. как часто?
Правильный
А ты сейчас обо всех мусульманах? Как ты определяешь группу которую ненавидишь в данную минуту?
Мамин пёс_анон
Не обо всех, конечно. Группу? Ненавижу? Я ненавижу только пару людей в своей жизни, ненависть штука сильная, не потратишь просто так. Я о тех, кто теряет голову (сорри за каламбур, я реально не специально) от религии и готов убивать за - буквально - картинку
всех не всех, но представителям этой группы стоило бы задуматься, как так выходит, что именно их соплеменники по вере так часто мелькают в таких новостях
Правильный
Ну как, на ближнем востоке война за войной, куча террористических организаций финансируется всеми подряд, так много десятков лет. Сейчас и в африке то же самое.
Думаешь там в книжках сильно разное написано?
всеми подряд,
не всеми подряд, а представителями той же группы
Американцы тоже любят заигрывать с различными организациями, типа ветвей аль-каиды в сирии
именно заигрывали они только с курдами.
мм насколько я знаю нет, в числе их союзников в сирии были (и есть наверное) организации, связанные с аль-каидой. Просто они показались им более лайтовыми чем исис
я не слежу за полушоколадными
а чо за ними следить, они сами в новости врываются
Ну вообще христиане довольно много людей поуничтожали за свою историю. Наверно с мусульманами даже лучше и не сравнивать
Тут чувак хоть годный видос сделал
Когда уже Европа очнется от дурного сна и погонит муслимов поганой метлой со своих земель?
В России-то это уже сделали, да?
Россия не Европа
Ага, понял установку. Мигранты в Европе - это ад, мигранты в России - это хорошо и мы все их любим, пусть их будет всё больше и больше.
Я такого не говорил. По крайней мере узбеки с таджиками в РФ свои порядки не называют, излишние права не качают, на пособия по безработице не живут (в отличии от европейских мусульман мигрантов).
Провинциальный пёс_анон
Причём тут мигранты, если у нас тут как минимум Татарстан есть
Не погоняет она их.
Германия держит на страховке, приплачивает пособия.
А русского хуй пустят во францию
Коммент был удален, автор этого клиента еблан (то есть я). Он это осознал и ему стыдно.
какого хера
Ну сначало было одно, потом я понял, что это не то и удалил коммент. А так как на тж нельзя удалять комменты то получается это. Вообще вот. Как-то так.
вот правда, что за херь
В Питере убил, разрезал на много частей, голову еще не нашли - 12 комментов за день, одни шутейки
В Париже убил, отрезал голову - 140 комментов за час, как страшно жить
Какие чувства вызывают у вас такие новости?
когда-то давно в детстве, когда еще шла вторая чеченская война, я посмотрел, как чеченцы обезглавливают русских солдат. прям до сих пор перед глазами эти звуки.
так что да, отвратительное чувство в груди
это плохая история
еще в 6-м классе, когда у многих появились телефоны, все кидали друг другу видюшки.
и одни раз посмотрел видео, как толпа мужчин избивают одну девушку. и все это происходит под очень чуткую нежную музыку. в конце она уже без сознания лежит, а мужики забросали в ее голову шлакоблоки. я две недели ходил охуевший. как будто что-то изменилось внутри. эту песню до сих пор помню)
не любитель трэш-видео, как определенная группа людей, не понимаю абсолютно их. я-то мелкий просто от интереса посмотрел. хотя наверное и не жалею, это и дало отвращение ко всему такому
Вот нахуя ты напомнил. Я так долго стирал это из памяти
простиии
много версий и слухов было. одна из них да, что с мужиками спала и не говорила, что больна.
В школе по ик-портам это видео ходило году так в 2005. Композиция была Мади - ты ушла от меня.
Ну и множество чудесных историй в духе того, что "это в соседнем городе было, она пацана заразила".
Тоже неизгладимое впечатление оставило.
Агрессивный лолипоп
я помню после двача год imany слушать не мог
я просто очень впечатлительный нежный цветок
А что там?
А что не так с imany?
ну он под музыку роскомнадзорился
Лол я помню этот видос, там вроде в спортивной одежде она была, хотя могу ошибаться, но точно помню это видео с закидывание шлакоблоками, тогда тоже на пару дней в голове засело, но блин почему-то со временем ко всем этим видосам отношусь как к кино, то самое чувство когда "что-то изменилось внутри", абсолютно атрофировалось...
Широкий фитиль
К этому видео даже историю рассказывали. Мол из-за этой девушки парень покончил с собой
Ты ушла от меня, он забрал тебя
Ты ушла от меня, я любил тебя
Ты ушла от меня, мне трудно без тебя
Без тебя эти дни трудны как никогда
меня они ужасно бесят, прям трясет! ненавижу религиозных фанатиков. я часто представляю себя на месте президента (а как же!), я бы обязательно начала как-то работать с этим мракобесием, для начала церкви бы платили налоги.
мне хочется материться, я взбешена! ненавижу! дебилы!
Наташа, а можно вас сбить с панталыги и задать вопрос не относящийся к теме?
да
а вот как блять понять наталия вы или наталья?
я очень давно задаюсь жтим вопросом, но ни одна наташа мне ответить не может.
вот написано Наташа, а я хочу обратиться полным именем мне вот как вас не обидеть?
я снова взбесилась от осознания, что есть люди, которые способны на это обидеться, возможно, даже обезглавить.
А вообще, если прикольная - значит НаталЬя, если так себе, то НаталИя.
ОГО.
Каждая Наташа в моей жизни фыркала, если я неверно писала её имя.
Если написано Наташа, то и надо обращаться Наташа. Когда я представляюсь Лерой, а мне в лицо тычут Валерией, вот это уже невежливо со стороны собеседника
тут двояко. а если это клиент, например, и написано лерчик?
у, дама выше не одобрит
Это шииты. Течение религии, одобряющее насилие ради правильного дела.
Ебнутое течение.
От части из-за них я и отрекся от веры.
Смешанный Орзэмэс
Ебаный пиздец
вы не спрашивали, но я вот скажу.
недавно поняла, что меня такое ни разу не удивляет и не вызывает эмоций вообще каких- либо.
это нормально, доктор?
это Россия, детка
россия для грустных
причем тут россия?
Нет, не нормально. Но как и серия наездов автомобилей в людей это уйдет на фон и забудется.
Чего порвался? Не в роисси же, лягушатники вроде никогда примером цивилизованности не служили
Смешанный Орзэмэс
Я переживаю не за РФ, а из за ситуации. В любой стране мира - это ужасно
а че переживать? все уже сделано
С одной стороны, да. Но с другой грустно это всё
грустно если свято отказываться верить в то, что в гейропе нет проблем с мигрантами. Это ожидаемо, особенно во фр, где уже не первый раз шахиды флексят. Сами французы активно вслезают в конфликты муслимов, что дает последним парочку другую поводов
Не в этом дело, я не фанат Европы. И прекрасно знаю, что там пиздос с мигрантами, кроме польш/чехий.
Грустно от того, что это обычный человек, не работник спецслужб и тд, не сделавший ничего вызывающего с моей точки зрения. Просто обычный препод. И тут хоп. Чеченскому мальчику что-то не понравилось и он тебя убил. Из-за веры, из-за аллаха.
мало ли что этому предшествовало. Может препод его похуесосил предварительно. Следствие покажет
Но видимо Гобронидзе был прав)
Надо хоть немного отдавать себе отчёт и понимать, что за базар можно и ответить.
Ну или можно нести популистскую чушь о свободе слова и том, что тебе похуй на сказки. В стране, в которой полно верующих.
Только вот популистская чушь, отрицающая реальность - это тоже сказка.
А учет реальности дальше "за слова надо отвечать" может привести к идее, что Gobronidze did nothing wrong
Агрессивный лолипоп
верните крестовые походы
до крестовых кстати такой вражды между мусульманами и христианами не было, все из за них и почалось
молодцы европейцы, что спасли доброго чеченца от кровавого путина
Как же надоели люди, которые быстро приплетают религию, в каждой религии есть фанатики. Ислам такому не учит, исключительно добро и позитив.