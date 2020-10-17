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Сергей Звезда
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Во Франции обезглавили учителя после лекции с карикатурами на Мухаммеда. Подозревают 18-летнего россиянина. Главное Материал редакции

Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и обращение к Макрону.

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Полиция возле места происшествия в городе Конфлан-Сент-Онорин Reuters

В городе Конфлан-Сент-Онорин на окраине Парижа обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа. Это произошло вскоре после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция.

По данным СМИ, которые ссылаются на первые сведения из расследования, предполагаемый преступник — это 18-летний мужчина из Москвы чеченского происхождения. Президент Франции назвал произошедшее терактом. Полиция взяла под стражу четверых человек.

Что произошло

Преподавателя убили вечером 16 октября, около 17:00 по местному времени, напав на него на улице возле колледжа Collège du Bois-d'Aulne. Полицейские вскоре застрелили нападавшего, а около 17:30 местное отделение сообщило об инциденте публично. Жителей попросили временно избегать места происшествия — площади Рене-Пикар (René-Picard) возле колледжа.

 Площадь прямо перед колледжем Google Maps

По данным Le Monde, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который «бродил» по округе. Приехав, они обнаружили жертву и попытались остановить предполагаемого преступника. Тот отказался сдаться и пригрозил ножом. Уже на территории коммуны Эраньи, что в получасе ходьбы от колледжа, полицейские застрелили его. Перед этим подозреваемый, как пишет издание, выкрикнул: «Аллаху Акбар».

Затем полиция оцепила место убийства и вызвала сапёров на случай, если подозреваемый носил взрывное устройство. Однако об обнаружении «пояса смертника» в итоге не сообщалось.

Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура (PSAT), которая обычно и занимается подобными делами. Дело открыли по факту «убийства в связи в возможным террористическим мотивом» и «террористической организации». Расследование сразу сделали масштабным: также задействованы антитеррористический отдел национальной полиции (SDAT) и Главное управление внутренней безопасности (DGSI).

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и выразил соболезнования всем близким погибшего. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Это подлое нападение. Он стал жертвой террористической атаки», — сказал глава государства. Макрон также обратился к учителям, заявив, что «с ними весь народ», и пообещав защищать их и позволять им делать свою работу.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron
Ils ne passeront pas.
«Они не пройдут» или «Им это с рук не сойдёт»
Emmanuel Macron @EmmanuelMacron
À tous les enseignants de France. https://t.co/YLlIVILTaN
Обращение Макрона

Полиция взяла под стражу четырёх человек, включая несовершеннолетнего, сообщило AFP со ссылкой на источник в ночь на 17 октября. По данным агентства, все эти люди — это близкие мужчины, которого застрелили возле места происшествия.

Что за лекция, вероятно, стала причиной нападения

Учитель специализировался на истории и географии (The Guardian указывает, что эти предметы преподаются во Франции вместе), но также читал лекции по «нравственному и гражданскому воспитанию». Эти курсы обязательны для посещения.

Лекцию 5 октября для детей 12-14 лет преподаватель посвятил свободе слова. Учитель в том числе показал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые вызывают негативную реакцию среди мусульман и в 2015 году стали причиной нападения на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo.

11 октября на ютубе появилось видео с жалобой на преподавателя. В нём девушка, представившаяся ученицей, рассказала, что профессор попросил мусульман поднять руку и сказал: «Я покажу картинку, которая может шокировать, поэтому, если хотите, можете выйти». Девушка сказала, что отказалась покинуть класс и увидела «фотографию голого пророка Мухаммеда». К этому моменту ролик удалён, но в СМИ курсирует написанный под видео комментарий в защиту профессора от одного из родителей другой студентки.

Учитель просто показал карикатуры из Charlie Hebdo в рамках урока истории о свободе самовыражения. Он из уважения предложил студентам-мусульманам при желании покинуть аудиторию...Он был хорошим учителям и старался поощрять критическое мышление, относился к ученикам с уважением. Этим вечером я грущу не только потому, что у него училась моя дочь, но и переживая за французских преподавателей. Могут ли они и дальше учить детей, не боясь быть убитыми?

комментарий в защиту учителя под видео с жалобой на него
цитата по The Guardian

Несколько семей пожаловались руководству колледжа и потребовали уволить профессора — и директор отвечала им, пытаясь уладить ситуацию. Кто-то из родителей даже подал жалобу в полицию.

В соцсетях перед нападением опубликовали телефон и адрес преподавателя. Он знал, что ему угрожают смертью из-за курса «о свободе слова», рассказал Le Parisien представитель родительской ассоциации колледжа.

Что известно об убийце

У застреленного полицией мужчины нашли удостоверяющий личность документ, в котором указано — у него российское гражданство, ему 18 лет. Из этого же документа следует, что предполагаемый преступник был чеченского происхождения. Об этих данных пишут сразу несколько СМИ, включая Le Figaro и Le Parisien. Предположительно, напавший — это родственник одного из учеников убитого.

Следователи поначалу не подтвердили, что удостоверение личности действительно принадлежит убитому. Однако в консульстве России во Франции сказали Baza, что по делу об убийстве проходит «18-летний москвич».

Через несколько минут после убийства в твиттере появилось сообщение от предполагаемого преступника. Пользователь с ником tchetchene_270 опубликовал фотографию отрезанной головы на асфальте и обратился к Макрону как к «правителю неверных». «Я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — написал автор. К моменту написания материала аккаунт заблокировали. Его никнейм — это искажённое написание французского слова Tchétchène, означающее «Чеченский», указывает «Медиазона».

Твит предполагаемого преступника Скриншот Planetes360

По сведениям Actu17, подозреваемый не считался во Франции лицом, представляющим потенциальную террористическую угрозу: он не находился в базах данных S и FSPRT, куда, например, включены те, кто может состоять в экстремистских организациях.

Чеченская диаспора в Европе публично осудила убийство преподавателя. В заявлении Ассоциации уроженцев региона говорится о «неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия».

Произошедшее — это уже 33-е подобное нападение во Франции с 2017 года, подчеркнуло Le Figaro. Оно случилось менее чем через месяц после нападения мужчины с мачете на людей после здания Charlie Hebdo в Париже. Подозреваемого задержали. Ранеными оказались двое человек – сотрудники компании информационного агентства First Lines.

В Париже четырёх человек ранили мачете возле…
Нападавший скрылся.
tjournal.ru

2 сентября Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда. Именно они в 2015 году стали поводом для нападения террористов — они убили 12 человек. Номер вышел в печать в день, когда во Франции стартовал судебный процесс по делу о теракте.

#новости #франция #происшествия

Спасибо за наводку Пожилой Мартингал
Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
5
48
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240 комментариев
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Мамин пёс_анон

45

сам кхахка ая мирна кхакха я религи кхая

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Технический рак

Мамин
–17
Стрельба в мечетях Крайстчерча
Стрельба в мечетях Кра́йстчерча — два последовательных террористических акта, произошедшие в двух…
ru.wikipedia.org
Ответить

Мамин пёс_анон

Технический
5

блин Миш ну ты серьёзно?

Ответить

A big purple banana 🍆

Мамин
0

Что, другое?

Ответить

Мамин пёс_анон

A
13

Ещё раз: поехавших фанатиков полно во всех религиях. ПГМщики топят за то, чтобы посадить любого, кто опорочит их выдуманную религию (прошу без очевидных шуток; имею в виду, что ПГМ не имеет ничего общего с христианством as is), радикальные мусульмане, ну, убивают любого, кто опорочит их выдуманную религию (читай пункт в скобках выше). Кто попадает в новости чаще? Обои. Но кто чаще попадает в новости с привкусом металла на языке? 

Ответить

A big purple

Мамин
3

каво? нихуя не понял

Ответить

Вова А.

Мамин
0

В христианских государствах(многих) религия была актуальна столетия назад - можно было на серьезных щах возмущаться неверными, ходить в крестовые походы, сжигать ведьм на костре, завоевывать города и страны, насаждать свою веру огнем и мечем, но большинство этих стран и территорий являются светскими государствами, где большинство населения, хоть и носят крестик, но не религиозны, чаще посещают церковь, как музей, чем для отправления обряда, и сами со скепсисом относятся и к Библии, и к «дядьке на небесах», скорее воспринимая религию, как культурный аспект, философскую идею, свод мировосприятия предков и пр. Мусульмане же находятся в другой ситуации, их религия - самая молодая, их путь развития от серьезного восприятия до скепсиса и научного подхода запаздывает по отношению к христианству, при этом, Ислам является не просто верой, но и способом жизни, взаимодействия с окружающим миром, отношения к нему. Понятно, что есть мусульмане, признающие, что мир шире религии, способные взглянуть со стороны на свою веру, но в процентном соотношении людей, которые не просто не готовы, а которые не способны оценивать свои поступки с точки зрения закона, общественных норм, т.з. иноверцев или просто иных позиций - их очень много. И для них есть только один закон, и этот закон для них превыше их жизни и жизней других. И в каком-то смысле этот этап был и у христиан, и у пр., поэтому тут вопрос сосуществования двух несовместимых, заведомо противоположных мироукладов. Но сейчас все тесно связано друг с другом, поэтому хз что тут можно сделать, кроме профилактических мер на уровне гос.политики.

Ответить

Andrew I.

Вова
1

Ислам является не просто верой, но и способом жизни, взаимодействия с окружающим миром, отношения к нему

Это называется тоталитарная идеология

Ответить

Вова А.

Andrew
0

Насколько я могу судить, Тоталитарная идеология - имеет отношение к тоталитаризму; выражение Тоталитарное государство, как термин, проявилось в 1920х - им описывался режим Бенито Муссолини. Вряд ли пророк Мухамед встречался с Муссолини или жил в 20е на юге Европы.

Ответить

KSA

Мамин
0

Да, обои популярнее оштукатуривания

Ответить

Страстной глобус

Мамин
0

чаще попадают в новости не религиозные люди

Ответить

Stepa Demchenko

A
0

Ну как бы да. Там мужик не убивал людей со словами о Христе. Мотив у мужика не был религиозный.

Ответить

Бипедальный Гоминид

A
0

Все религии - говно. Все религиозные люди - так или иначе туповаты.

Ответить

Мамин пёс_анон

Мамин
2

или Егор

Ответить

Мамин пёс_анон

Мамин
2

путаюсь в вас уже

Ответить

Технический рак

Мамин
2

ты точно путаешься, я не деанонился. Московский - не я

Ответить

Мамин пёс_анон

Техниче…
2

короче, Дим, ну твой аргумент - это что-то на уровне "попробовали бы в мичети"

Ответить

Мамин пёс_анон

Мамин
1

ТОЛЬКО ОНИ ПОПРОБОВАЛИ

Ответить

Мамин пёс_анон

Мамин
2

остановите меня

Ответить

Технический рак

Мамин
0

это "мирные" христиане

Ответить

Мамин пёс_анон

Техниче…
10

как часто они головы отрезают за карикатуры их бога, напомни?
и попрошу без пусей и прочих ебанутых дел от РПЦ. 
отрезают головы, взрывают людей, вот это вот всё. как часто?

Ответить

Правильный

Мамин
–6

А ты сейчас обо всех мусульманах? Как ты определяешь группу которую ненавидишь в данную минуту?

Ответить

Мамин пёс_анон

Правиль…
10

Не обо всех, конечно. Группу? Ненавижу? Я ненавижу только пару людей в своей жизни, ненависть штука сильная, не потратишь просто так. Я о тех, кто теряет голову (сорри за каламбур, я реально не специально) от религии и готов убивать за - буквально - картинку

Ответить

Евгений Клочков

Правиль…
5

всех не всех, но представителям этой группы стоило бы задуматься, как так выходит, что именно их соплеменники по вере так часто мелькают в таких новостях

Ответить

Правильный

Евгений
1

Ну как, на ближнем востоке война за войной, куча террористических организаций финансируется всеми подряд, так много десятков лет. Сейчас и в африке то же самое.

Думаешь там в книжках сильно разное написано?

Ответить

Алиса Барышман

Правиль…
2

всеми подряд,

не всеми подряд, а представителями той же группы

Ответить

Правильный

Алиса
1

Американцы тоже любят заигрывать с различными организациями, типа ветвей аль-каиды в сирии

Ответить

Алиса Барышман

Правиль…
1

именно заигрывали они только с курдами.

Ответить

Правильный

Алиса
0

мм насколько я знаю нет, в числе их союзников в сирии были (и есть наверное) организации, связанные с аль-каидой. Просто они показались им более лайтовыми чем исис

Ответить

Алиса Барышман

Правиль…
1

2020

есть наверное

ну лан. раз такое экспертное мнение.

Ответить

ouxen

Правиль…
1

цивилизованный европеец не будет себя так определять

Ответить

Правильный

ouxen
0

Как и цивилизованный японец

Ответить

ouxen

Правиль…
3

японцы не нужны

Ответить

Правильный

ouxen
0

нацики

Ответить

ouxen

Правиль…
2

да они подонки

Ответить

Sam Lowry

Мамин
2

Американцы дронами постоянно уебошивают людей. 

Ответить

Технический рак

Мамин
0

я не слежу за полушоколадными

Ответить

Мамин пёс_анон

Техниче…
3

а чо за ними следить, они сами в новости врываются

Ответить

Евгений Клочков

Мамин
3

буква з пропущена

Ответить

Это не шутки

Мамин
0

Ну вообще христиане довольно много людей поуничтожали за свою историю. Наверно с мусульманами даже лучше и не сравнивать

Ответить

Sam Lowry

Это
1

Да так и продолжают. In god we trust!

Ответить

KSA

Техниче…
2

Линуксоид что ли?
До регистра докопался

Ответить

Технический рак

KSA
0

я русский

Ответить

Мамин пёс_анон

Мамин
2

МИША НАЙДЕН

Ответить

A big purple banana 🍆

Мамин
1

ты бухая иль чоль?

Ответить

Мамин пёс_анон

A
2

Не, как стекло. Яблоко ем

Ответить

KSA

Мамин
2

Забродившее?
Может даже моченое?

Ответить

Владимир Филатов

Технический
1

Тут чувак хоть годный видос сделал

Ответить

A big purple banana 🍆

Владимир
1

еще накрутил подписоты пудипаю и рамиресу

Ответить

Добрый ключ

Технический
0
Ответить

Alex Blake

15

Когда уже Европа очнется от дурного сна и погонит муслимов поганой метлой со своих земель?

Ответить

Alexander Rokov

Alex
13

В России-то это уже сделали, да? 

Ответить

Alex Blake

Alexander
2

Россия не Европа

Ответить

Alexander Rokov

Alex
1

Ага, понял установку. Мигранты в Европе - это ад, мигранты в России - это хорошо и мы все их любим, пусть их будет всё больше и больше.

Ответить

Alex Blake

Alexander
7

Я такого не говорил. По крайней мере узбеки с таджиками в РФ свои порядки не называют, излишние права не качают, на пособия по безработице не живут (в отличии от европейских мусульман мигрантов).

Ответить

Максим Чистов

Alex
2

А уж чеченцы как права не качают, ахазахах

Ответить

KSA

Максим
13

Они не мигранты

Ответить

Неплохой утюг

KSA
3

Жаль

Ответить

Eugen T

Alex
4

И головы никому не отрезают.

Ответить

Агрессивный лолипоп

Alexander
0

даю тебе звания героя россии за мудрые мусли

Ответить

Провинциальный пёс_анон

Alexander
0

Причём тут мигранты, если у нас тут как минимум Татарстан есть

Ответить

Denis Manchenko

Alex
1

Не погоняет она их.
Германия держит на страховке, приплачивает пособия.

Ответить

Alexander Rokov

Denis
0

Слава богу, Россия с мигрантами строго обходится, хаха.

Ответить

ouxen

17

А русского хуй пустят во францию

Ответить

Недовольный украинец

ouxen
–1

Коммент был удален, автор этого клиента еблан (то есть я). Он это осознал и ему стыдно.

Ответить

ouxen

Недовольный
1

какого хера

Ответить

Недовольный украинец

ouxen
0

Ну сначало было одно, потом я понял, что это не то и удалил коммент. А так как на тж нельзя удалять комменты то получается это. Вообще вот. Как-то так.

Ответить

ouxen

Недовольный
1

а что там было

Ответить

Недовольный

ouxen
2

Какой-то паукан на какой-то паутине и ещё какие-то слова были.

Ответить

ouxen

Недовол…
4

приплетаешь

Ответить

Недовольный

ouxen
4

Есть немножко.

Ответить

Широкий фитиль

ouxen
0

Ну да, в посольстве же тупые сидят и не различают внешность людей

Ответить

Страстной глобус

7

Пьяный дядя Вася зарезал собутыльника - ну, обычный день.
Рабочий расчленил коллегу - пошутим в комментах.
Фанатик зарезал француза - ой, пиздец-пиздец, что творится!

Ответить

Страстной глобус

Страстной
4

вот правда, что за херь
В Питере убил, разрезал на много частей, голову еще не нашли - 12 комментов за день, одни шутейки
В Париже убил, отрезал голову - 140 комментов за час, как страшно жить

Следователи Санкт-Петербурга почти собрали…
Следствию удалось собрать практически все части убитого и расчленённого на Обуховском проспекте…
tjournal.ru
Ответить

Страстной глобус

Страстной
0
Ответить

Lian Niko

Страстной
4

Тут не сам факт убийства пугает, а причины. Одно дело, когда знакомые люди выясняют отношения, используя оружие, другое дело, когда прилететь может от левого человека просто за то, что ты ему не нравишься. 

Ответить

Страстной глобус

Lian
0

или за то, что тот поругался с бабушкой

Ответить

так не пойдёт

1

Какие чувства вызывают у вас такие новости?

Ответить

Zakhar Zakharov

так
26

когда-то давно в детстве, когда еще шла вторая чеченская война, я посмотрел, как чеченцы обезглавливают русских солдат. прям до сих пор перед глазами эти звуки. 
так что да, отвратительное чувство в груди

Ответить

так не пойдёт

Zakhar
0

это плохая история

Ответить

Zakhar Zakharov

так
19

еще в 6-м классе, когда у многих появились телефоны, все кидали друг другу видюшки.

и одни раз посмотрел видео, как толпа мужчин избивают одну девушку. и все это происходит под очень чуткую нежную музыку. в конце она уже без сознания лежит, а мужики забросали в ее голову шлакоблоки. я две недели ходил охуевший. как будто что-то изменилось внутри. эту песню до сих пор помню) 

не любитель трэш-видео, как определенная группа людей, не понимаю абсолютно их. я-то мелкий просто от интереса посмотрел. хотя наверное и не жалею, это и дало отвращение ко всему такому

Ответить

Kostya Proshchalykin

Zakhar
3

Вот нахуя ты напомнил. Я так долго стирал это из памяти

Ответить

Zakhar Zakharov

Kostya
0

простиии 

Ответить

Kostya

Zakhar
0

Там вроде ещё как предыстория была, что она болела ВИЧ и всех там заразила

Ответить

Zakhar Zakharov

Kostya
0

много версий и слухов было. одна из них да, что с мужиками спала и не говорила, что больна. 

Ответить

Dean Heaven

Zakhar
3

В школе по ик-портам это видео ходило году так в 2005. Композиция была Мади - ты ушла от меня. 
Ну и множество чудесных историй в духе того, что "это в соседнем городе было, она пацана заразила". 
Тоже неизгладимое впечатление оставило. 

Ответить

Оборонный бинокль

Zakhar
1

ага, трек "ты ушла от меня"

Ответить

Агрессивный лолипоп

Zakhar
0

я помню после двача год imany слушать не мог

Ответить

Агрессивный

Агресси…
2

я просто очень впечатлительный нежный цветок

Ответить

Агрессивный

Агресси…
0

ранимый

Ответить

Sam Lowry

Агресси…
0

HSP?

Ответить

Владимир Филатов

Агресси…
1

А что там?

Ответить

Агрессивный

Владимир
1

https://www.spb.kp.ru/daily/26284.4/3161083/

Ответить

Владимир Филатов

Агресси…
0

А что не так с imany?

Ответить

Агрессивный

Владимир
1

ну он под музыку роскомнадзорился

Ответить

Владимир Филатов

Агресси…
–1

А, там просто нет видео.

Ответить

Олег Иванов

Zakhar
0

Лол я помню этот видос, там вроде в спортивной одежде она была, хотя могу ошибаться, но точно помню это видео с закидывание шлакоблоками, тогда тоже на пару дней в голове засело, но блин почему-то со временем ко всем этим видосам отношусь как к кино, то самое чувство когда "что-то изменилось внутри", абсолютно атрофировалось...

Ответить

Широкий фитиль

Zakhar
0

К этому видео даже историю рассказывали. Мол из-за этой девушки парень покончил с собой

Ответить

Cesar Brigance

Zakhar
0

Ты ушла от меня, он забрал тебя
Ты ушла от меня, я любил тебя
Ты ушла от меня, мне трудно без тебя
Без тебя эти дни трудны как никогда

Ответить

Vadim Nemnasev

Zakhar
0

Сначала буду читать все комментарии прежде чем писать

Ответить

Наташа Буринская

так
7

меня они ужасно бесят, прям трясет! ненавижу религиозных фанатиков. я часто представляю себя на месте президента (а как же!), я бы обязательно начала как-то работать с этим мракобесием, для начала церкви бы платили налоги.
мне хочется материться, я взбешена! ненавижу! дебилы!

Ответить

так не пойдёт

Наташа
0

Наташа, а можно вас сбить с панталыги и задать вопрос не относящийся к теме?

Ответить

Наташа Буринская

так
1

да

Ответить

так не пойдёт

Наташа
0

а вот как блять понять наталия вы или наталья?
я очень давно задаюсь жтим вопросом, но ни одна наташа мне ответить не может.

Ответить

так не пойдёт

так
0

вот написано Наташа, а я хочу обратиться полным именем мне вот как вас не обидеть?

Ответить

Наташа Буринская

так
3

я снова взбесилась от осознания, что есть люди, которые способны на это обидеться, возможно, даже обезглавить.
А вообще, если прикольная - значит НаталЬя, если так себе, то НаталИя.

Ответить

так не пойдёт

Наташа
0

ОГО.
Каждая Наташа в моей жизни фыркала, если я неверно писала её имя.

Ответить

Наташа Буринская

так
7

ясно, это Наталии

Ответить

так не пойдёт

Наташа
1

диагноз

Ответить

ouxen

так
1

сам ты наташа

Ответить

Мамин пёс_анон

так
0

Если написано Наташа, то и надо обращаться Наташа. Когда я представляюсь Лерой, а мне в лицо тычут Валерией, вот это уже невежливо со стороны собеседника

Ответить

так не пойдёт

Мамин
0

тут двояко. а если это клиент, например, и написано лерчик?

Ответить

Мамин пёс_анон

так
0

За Лерчика бью в щи

Ответить

KSA

так
1

Наталья это как "выЙграл", "андроЙд", только "наталЬя"

Ответить

так не пойдёт

KSA
0

у, дама выше не одобрит

Ответить

Страстной глобус

так
1

есть люди, которые способны на это обидеться, возможно, даже обезглавить.

Ответить

KSA

так
0

Когда школьнику в интернете указываешь, что нихера он не выЙграл, он тоже агрится "я не в школе! ты чо, училка по русскому?"

Ответить

KSA

Наташа
0

Президент на месте президента засунул бога в конституцию. Жуй, глотай!

Ответить

infinity one

Наташа
0

Это шииты. Течение религии, одобряющее насилие ради правильного дела.
Ебнутое течение.
От части из-за них я и отрекся от веры.

Ответить

Смешанный Орзэмэс

так
5

Ебаный пиздец

Ответить

так не пойдёт

Смешанный
2

вы не спрашивали, но я вот скажу.
недавно поняла, что меня такое ни разу не удивляет и не вызывает эмоций вообще каких- либо.
это нормально, доктор?

Ответить

Мамин пёс_анон

так
0

это Россия, детка

Ответить

так не пойдёт

Мамин
1

россия для грустных

Ответить

Агрессивный

так
–1

для ебнутых

Ответить

A big purple banana 🍆

Мамин
1

причем тут россия?

Ответить

Sam Lowry

A
0

Выгорание происходит у некоторых. Хотя хз, с хуя ли - пожили бы в каком Паки/Афгани - по рукам бы себя хлопали такую херь писать. 

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Aнус Роскомнадзора

так
0

Нет, не нормально. Но как и серия наездов автомобилей в людей это уйдет на фон и забудется.

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A big purple banana 🍆

Смешанный
0

Чего порвался? Не в роисси же, лягушатники вроде никогда примером цивилизованности не служили

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Смешанный Орзэмэс

A
0

Я переживаю не за РФ, а из за ситуации. В любой стране мира - это ужасно

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A big purple banana 🍆

Смешанный
0

а че переживать? все уже сделано

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Смешанный

A
0

С одной стороны, да. Но с другой грустно это всё

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A big purple

Смешанн…
2

грустно если свято отказываться верить в то, что в гейропе нет проблем с мигрантами. Это ожидаемо, особенно во фр, где уже не первый раз шахиды флексят. Сами французы активно вслезают в конфликты муслимов, что дает последним парочку другую поводов

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Смешанный

A
2

Не в этом дело, я не фанат Европы. И прекрасно знаю, что там пиздос с мигрантами, кроме польш/чехий. 

Грустно от того, что это обычный человек, не работник спецслужб и тд, не сделавший ничего вызывающего с моей точки зрения. Просто обычный препод. И тут хоп. Чеченскому мальчику что-то не понравилось и он тебя убил. Из-за веры, из-за аллаха.

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A big purple

Смешанн…
2

мало ли что этому предшествовало. Может препод его похуесосил предварительно. Следствие покажет

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Смешанный

A
0

Но видимо Гобронидзе был прав)

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A big purple

Смешанн…
0

в чем?

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Смешанный

A
0

В том, за что его забанили)

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Sam Lowry

Смешанн…
0

Надо хоть немного отдавать себе отчёт и понимать, что за базар можно и ответить.

Ну или можно нести популистскую чушь о свободе слова и том, что тебе похуй на сказки. В стране, в которой полно верующих.

Только вот популистская чушь, отрицающая реальность - это тоже сказка. 

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Евгений Клочков

Sam
0

А учет реальности дальше "за слова надо отвечать" может привести к идее, что Gobronidze did nothing wrong

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Агрессивный лолипоп

так
2

верните крестовые походы

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Алиса Барышман

Агрессивный
2

Зачем? Лучше палесов деньгами снабжать(что ЕС и делает).

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Макс Бескоровайный

Агрессивный
1

Только на сдачу от средневековья 

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Abram Dikoy

Агрессивный
1

до крестовых кстати такой вражды между мусульманами и христианами не было, все из за них и почалось

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Sam Lowry

Агрессивный
0

Вернули

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Alexander Sol.

так
0

"Так не пойдёт"

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Danila Romanov

так
0

молодцы европейцы, что спасли доброго чеченца от кровавого путина

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Формальный пёс_анон

Danila
0

*Рамзана

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Макс Бескоровайный

так
0

Где фото головы?

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A big purple banana 🍆

так
0

хочется сделать намаз (кровью либерах)

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YeezySpace

–24

Как же надоели люди, которые быстро приплетают религию, в каждой религии есть фанатики. Ислам такому не учит, исключительно добро и позитив.

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Мамин пёс_анон

YeezySpace
23

жирно, попробуй тоньше

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