Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и обращение к Макрону.

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Полиция возле места происшествия в городе Конфлан-Сент-Онорин Reuters

В городе Конфлан-Сент-Онорин на окраине Парижа обезглавили преподавателя истории и географии из местного колледжа. Это произошло вскоре после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция.

По данным СМИ, которые ссылаются на первые сведения из расследования, предполагаемый преступник — это 18-летний мужчина из Москвы чеченского происхождения. Президент Франции назвал произошедшее терактом. Полиция взяла под стражу четверых человек.

Что произошло

Преподавателя убили вечером 16 октября, около 17:00 по местному времени, напав на него на улице возле колледжа Collège du Bois-d'Aulne. Полицейские вскоре застрелили нападавшего, а около 17:30 местное отделение сообщило об инциденте публично. Жителей попросили временно избегать места происшествия — площади Рене-Пикар (René-Picard) возле колледжа.

Площадь прямо перед колледжем Google Maps

По данным Le Monde, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который «бродил» по округе. Приехав, они обнаружили жертву и попытались остановить предполагаемого преступника. Тот отказался сдаться и пригрозил ножом. Уже на территории коммуны Эраньи, что в получасе ходьбы от колледжа, полицейские застрелили его. Перед этим подозреваемый, как пишет издание, выкрикнул: «Аллаху Акбар».

Затем полиция оцепила место убийства и вызвала сапёров на случай, если подозреваемый носил взрывное устройство. Однако об обнаружении «пояса смертника» в итоге не сообщалось.

Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура (PSAT), которая обычно и занимается подобными делами. Дело открыли по факту «убийства в связи в возможным террористическим мотивом» и «террористической организации». Расследование сразу сделали масштабным: также задействованы антитеррористический отдел национальной полиции (SDAT) и Главное управление внутренней безопасности (DGSI).

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и выразил соболезнования всем близким погибшего. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Это подлое нападение. Он стал жертвой террористической атаки», — сказал глава государства. Макрон также обратился к учителям, заявив, что «с ними весь народ», и пообещав защищать их и позволять им делать свою работу.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Ils ne passeront pas. «Они не пройдут» или «Им это с рук не сойдёт»

Полиция взяла под стражу четырёх человек, включая несовершеннолетнего, сообщило AFP со ссылкой на источник в ночь на 17 октября. По данным агентства, все эти люди — это близкие мужчины, которого застрелили возле места происшествия.

Что за лекция, вероятно, стала причиной нападения

Учитель специализировался на истории и географии (The Guardian указывает, что эти предметы преподаются во Франции вместе), но также читал лекции по «нравственному и гражданскому воспитанию». Эти курсы обязательны для посещения.

Лекцию 5 октября для детей 12-14 лет преподаватель посвятил свободе слова. Учитель в том числе показал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые вызывают негативную реакцию среди мусульман и в 2015 году стали причиной нападения на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo.

11 октября на ютубе появилось видео с жалобой на преподавателя. В нём девушка, представившаяся ученицей, рассказала, что профессор попросил мусульман поднять руку и сказал: «Я покажу картинку, которая может шокировать, поэтому, если хотите, можете выйти». Девушка сказала, что отказалась покинуть класс и увидела «фотографию голого пророка Мухаммеда». К этому моменту ролик удалён, но в СМИ курсирует написанный под видео комментарий в защиту профессора от одного из родителей другой студентки.

Учитель просто показал карикатуры из Charlie Hebdo в рамках урока истории о свободе самовыражения. Он из уважения предложил студентам-мусульманам при желании покинуть аудиторию...Он был хорошим учителям и старался поощрять критическое мышление, относился к ученикам с уважением. Этим вечером я грущу не только потому, что у него училась моя дочь, но и переживая за французских преподавателей. Могут ли они и дальше учить детей, не боясь быть убитыми? комментарий в защиту учителя под видео с жалобой на него цитата по The Guardian

Несколько семей пожаловались руководству колледжа и потребовали уволить профессора — и директор отвечала им, пытаясь уладить ситуацию. Кто-то из родителей даже подал жалобу в полицию.

В соцсетях перед нападением опубликовали телефон и адрес преподавателя. Он знал, что ему угрожают смертью из-за курса «о свободе слова», рассказал Le Parisien представитель родительской ассоциации колледжа.

Что известно об убийце

У застреленного полицией мужчины нашли удостоверяющий личность документ, в котором указано — у него российское гражданство, ему 18 лет. Из этого же документа следует, что предполагаемый преступник был чеченского происхождения. Об этих данных пишут сразу несколько СМИ, включая Le Figaro и Le Parisien. Предположительно, напавший — это родственник одного из учеников убитого.

Следователи поначалу не подтвердили, что удостоверение личности действительно принадлежит убитому. Однако в консульстве России во Франции сказали Baza, что по делу об убийстве проходит «18-летний москвич».

Через несколько минут после убийства в твиттере появилось сообщение от предполагаемого преступника. Пользователь с ником tchetchene_270 опубликовал фотографию отрезанной головы на асфальте и обратился к Макрону как к «правителю неверных». «Я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — написал автор. К моменту написания материала аккаунт заблокировали. Его никнейм — это искажённое написание французского слова Tchétchène, означающее «Чеченский», указывает «Медиазона».

Твит предполагаемого преступника Скриншот Planetes360

По сведениям Actu17, подозреваемый не считался во Франции лицом, представляющим потенциальную террористическую угрозу: он не находился в базах данных S и FSPRT, куда, например, включены те, кто может состоять в экстремистских организациях.

Чеченская диаспора в Европе публично осудила убийство преподавателя. В заявлении Ассоциации уроженцев региона говорится о «неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия».

Произошедшее — это уже 33-е подобное нападение во Франции с 2017 года, подчеркнуло Le Figaro. Оно случилось менее чем через месяц после нападения мужчины с мачете на людей после здания Charlie Hebdo в Париже. Подозреваемого задержали. Ранеными оказались двое человек – сотрудники компании информационного агентства First Lines.

2 сентября Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда. Именно они в 2015 году стали поводом для нападения террористов — они убили 12 человек. Номер вышел в печать в день, когда во Франции стартовал судебный процесс по делу о теракте.