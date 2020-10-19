В Праге устроили митинг против повторного карантина. Акция привела к масштабным столкновениям с полицией Материал редакции
Протестующие забрасывали силовиков пиротехникой и камнями — их разгоняли водомётами и дубинками.
Власти Чехии усилили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом — теперь в стране закрыты кафе, кинотеатры и запрещены спортивные мероприятия. Новые правила не понравились футбольным фанатам, которые вместе с другими жителями вышли на митинг против ограничений в Праге.
Мирная демонстрация переросла в жёсткие столкновения с полицией. Протестующие забрасывали силовиков пиротехникой, бутылками и камнями, а полиция в ответ разгоняла демонстрантов водомётом, перцовым газом и резиновыми дубинками. Чешские власти осудили действия протестующих, заявив, что они поставили под угрозу здоровье полицейских и вышли на площадь, чтобы «спровоцировать насилие».
В Чехии ввели новые ограничения из-за коронавируса — это не понравилось жителям Праги
Власти Чехии усилили ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. На пике заболеваемости в стране, в начале апреля, число заболевших достигало максимум 350 человек в день, тогда как в середине октября ежедневный прирост достиг 11 тысяч инфицированных.
С 14 октября рестораны и бары работают только на вынос, школы, кинотеатры и фитнес-центры закрыли, а людям разрешено собираться группами максимум по 6 человек. Медицинские маски нужно носить во всех общественных местах — даже на остановках транспорта. По новым правилам запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные.
Протестующие против нового карантина закидали полицию пиротехников и камнями — в ответ силовики применили водомёт
Новые ограничения из-за Covid-19 не понравились жителям Праги — около двух тысяч человек вышли на Староместскую площадь на митинг против правительственных мер. Акцию организовало «Движение гражданского недовольства», пишет телеканал Ct.24. По данным полиции, в протесте участвовало около 400 радикалов из числа футбольных и хоккейных болельщиков.
В пражской полиции сообщили, что перед демонстрацией проверили десятки людей, направлявшихся на митинг — у них изъяли пиротехнику, кастеты, дубинки и огнестрельное оружие, а около 50 человек задержали. Перед началом акции к Староместской площади стянули полицию и технику.
Сначала демонстрация проходила мирно — протестующие выступали за отмену ограничений и критиковали правило о ношении медицинских масок. В руках у демонстрантов были плакаты, флаги и плакаты с лозунгами, а на сцене выступали оппозиционные политики и организаторы митинга. Демонстранты не соблюдали правило социального дистанцирования, а многие были без медицинских масок.
Болельщиков разных спортивных клубов призывали единогласно протестовать против ограничений. Болельщики заявили, что клубы уже потратили «значительные средства» на соблюдение ограничений во время матчей, а теперь им не дают продолжить уже начатый сезон. Поэтому фанаты попросили правительство как можно скорее начать переговоры с клубами о компенсациях.
После того, как городские власти предупредили организаторов о превышении заявленного количества участников акции и нарушении ограничений из-за пандемии коронавируса, митинг официально завершился, пишет Ct.24. Однако не все демонстранты разошлись. Сразу после официального завершения митинга протестующие, среди которых были футбольные и хоккейные фанаты, пытались прорваться сквозь полицейский кордон вокруг Староместской площади и начались столкновения.
Протестующие бросали в полицейских петарды, сигнальные огни, камни и бутылки, переворачивали мусорные баки, выкрикивали лозунг ACAB (аббревиатура All Cops Are Bastards — «Все полицейские — ублюдки» — прим. TJ). Полиция разгоняла демонстрантов бронетехникой, применяла водомёты, перцовый газ и дубинки. Спустя час площадь удалось освободить от протестующих.
Во время протеста девять человек пострадали — троих из них госпитализировали с травмами. Около 100 наиболее активных протестующих задержали.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за «суровое наказание» протестующих: «Они подвергли опасности и себя, и других». Организаторов митинга оштрафуют за несоблюдение карантинных норм, сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек: «Организатор не обеспечил соблюдение постановлений правительства, хотя его несколько раз предупреждали об этом. Против него возбудят административное дело — ему грозит штраф до трёх миллионов крон (10 миллионов рублей)».
Хамачек назвал акцию во время пандемии «безответственной», так как она может угрожать здоровью и без того ослабленной вирусом полиции. Целью демонстрантов был не просто митинг, а «провокация насилия», считает министр.
Насилие после демонстрации осудил и один из организаторов митинга Милош Кнор: «Подавляющее большинство участников — нормальные люди, но в толпе наверняка были футбольные хулиганы. Когда это [столкновения] случилось, меня там уже не было. Но я решительно осуждаю такое насилие».
В футбольной ассоциации заявили, что хотели убедить правительство разрешить спортивные соревнования, но через мирный диалог и без применения насилия.
Проснитесь, вы обосрались
После того, как городские власти предупредили организаторов о превышении заявленного количества участников акции и нарушении ограничений из-за пандемии коронавируса, митинг официально завершился, пишет Ct.24. Однако не все демонстранты разошлись. Сразу после официального завершения митинга протестующие, среди которых были футбольные и хоккейные фанаты, пытались прорваться сквозь полицейский кордон вокруг Староместской площади и начались столкновения.
Протестующие бросали в полицейских петарды, сигнальные огни, камни и бутылки, переворачивали мусорные баки, выкрикивали лозунг ACAP (аббревиатура All Cops Are Bastards — «Все полицейские — ублюдки» — прим. TJ). Полиция разгоняла демонстрантов бронетехникой, применяла водомёты, перцовый газ и дубинки. Спустя час площадь удалось освободить от протестующих.
Последовательный космос
ACAP (аббревиатура All Cops Are Bastards
Так можно к любому митингу эти комментарии оставить. Просили разойтись, но не разошлись, как итог получили пизды.
В Белоруссии конечно беспредел, особенно когда людей просто мимо идущих хватают, тут спору нет. Но я про другое.
Когда подобное происходит на «западе» наши либералы комментируют ситуацию сдержанно и обычно на стороне ментов. Будьте последовательны, ёпта.
Ну я, например, буду против того что мне не нравится и за то, что мне нравится (безотносительно этой ситуации), поэтому одни митинги - хорошо, а другие - плохо.
Праздничный спрей
Да это другое. Ни мэрия ни президент не захватывали власть в Чехии. Если граждане Чехии посчитают что они плохо справились со своими обязанностями их просто не переизберут на следующих выборах. А если граждан выйдет очень много, то не исключено, что власти просто уйдут в отставку досрочно.
Как-то односторонне подано.
Беспредел безголовых фанатов не имеет ничего общего с общественным мнением адекватного населения.
Это равносильно, что рассуждать: "если в Германии есть бомжи на вокзале, то значит в Германии живут бедно"