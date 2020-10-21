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Аня Бегиашвили
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Соцсети запретили контент про QAnon. Что это за теория заговора и как она связана с Трампом Материал редакции

В идею о том, что власть в США захватили сатанисты и педофилы, верят даже избирающиеся в конгресс политики.

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Фото AP

TikTok вслед за Twitter, Facebook и YouTube соцсетями запретил распространять на свой платформе идеи QAnon — одной из новейших теорией заговора, которая стремительно набирает популярность. За время пандемии у неё стало ещё больше последователей.

В США конспирологи считают, что Трамп борется с педофилами из Демократической партии, в других странах теорию адаптируют под себя. Несмотря на то, что ФБР объявило QAnon террористической угрозой, некоторые политики открыто поддерживают эти идеи.

QAnon объединяет популярные конспирологические теории — от убийства Кеннеди агентами ЦРУ до «пиццагейта»

История QAnon началась в октябре 2017 года на форуме 4chan. Пользователь под ником Q опубликовал пост о скором аресте сторонников Хиллари Клинтон. Он выступил от имени некоего анонимного сотрудника правительства США с высшим уровнем допуска к государственной тайне. В табеле Министерства энергетики США такой уровень доступа обозначается буквой Q. В заголовке поста была фраза «затишье перед бурей», которую незадолго до этого произнёс на встрече с военными советниками Дональд Трамп.

После этого записи под авторством Q стали появляться на на форуме 8chan. А когда большинство провайдеров отказались предоставлять ему услуги, Q переместился на 8kun.top. Непонятно, один ли человек писал на разных форумах под именем Q, и кто он на самом деле. По словам одного из создателей 8chan Фредерика Бреннана, его бывший партнёр и владелец 8kun Джим Уоткинс должен точно знать, кто такой Q, но тот это не подтверждал.

Изначально QAnon основана на «пиццагейте» — популярной теории заговора, согласно которой сторонники Клинтон связаны с тайной организацией педофилов. К ней якобы причастна вашингтонская пиццерия Comet Ping Pong. Впервые о «пиццагейте» заговорили во время президентской гонки в США в 2016 году. Теория стала очень популярной, а один из её приверженцев ворвался в Comet Ping Pong с винтовкой, чтобы уличить её работников в причастности к педофилии. Убедившись, что в пиццерии не удерживают детей, он сам сдался полиции.

QAnon стала обрастать подробностями и вобрала в себя самые разные идеи конспирологов — от убийства Кеннеди агентами ЦРУ до поклонения руководства Демократической партии Сатане. По мнению колумниста Der Spiegel Саши Лобо, именно тот факт, что каждый может дополнить QAnon новыми деталями, превратил её в «самую успешную и опасную современную теорию заговора в интернете». Известный приверженец QAnon, блогер Ник Ниттоли на вопрос «Есть ли хоть одна теория заговора, в которую вы не верите?» ответил, что ничего подобного не приходит ему в голову: «QAnon объединяет все теории заговора в одну веру».

Клип Ника Ниттоли на песню «Адренохром». Адренохром — это продукт окисления адреналина, который вырабатывается во время испуга. Конспирологи верят, что голливудские звёзды используют его как элексир бессмертия, а добывают вещество, мучая детей в секретных лабораториях

Во время пандемии популярность QAnon выросла. После этого соцсети ограничили связанный с ней контент

Помимо всего прочего, сторонники QAnon — ковид-диссиденты (в то же время некоторые из них боятся 5G-вышек, которые якобы излучают Covid-19). И популярность движения увеличилась за время пандемии. CNN отследил количество лайков на страницах в фейсбуке, посвящённых теории, и выяснил, что оно увеличилось с чуть более 100 тысяч лайков в неделю в начале марта до более полумиллиона в августе. «Присягающие» QAnon люди выкладывали ролики с лозунгом «Where we go one, we go all» — «Где один, там мы все». Сейчас, когда почти все соцсети ограничили или запретили связанный с QAnon контент, встретить такие посты сложно.

Первым меры предпринял Twitter. Аккаунты про QAnon заблокировали, твиты про теорию больше не попадают в тренды и рекомендации, также нельзя делиться связанными с QAnon URL-адресами. Facebook c октября начал удалять пользователей, группы и инстаграм-аккаунты, принадлежащие последователям QAnon. YouTube ограничил распространение контента про теории заговоров, в том числе про «пиццагейт» и QAnon. А TikTok удалил все ролики и аккаунты, продвигающие движение.

QAnon вышла за пределы США. У неё есть сторонники и в России

Согласно по проведённому в США опросу, около 7% американцев поддерживают QAnon. Но Wired отмечает, что это сообщество не однородно. Среди респондентов, назвавшихся сторонниками теории, только 62% ответили положительно на вопрос об одном из главных мифов QAnon: «Верите ли вы в то, что политики-демократы и звёзды Голливуда являются частью всемирной сети, которая занимается похищением детей для пыток и насилия над ними в ходе сатанинских ритуалов?». А среди этих 62% оказались люди, которые впервые услышали о сути теории во время опроса.

Идеи QAnon вышли за пределы США, и в других странах их адаптируют под местные реалии. Во Франции благоприятной для теории средой стали «жёлтые жилеты», а в Германии конспирологи провозгласили главным антигероем не Клинтон, а Ангелу Меркель — якобы шпионку. В России тоже есть последователи QAnon. Они, в частности, призывают не соблюдать масочный режим.

В отличие от других соцсетей, во «ВКонтакте» контент про QAnon не запрещён. Поэтому помимо русскоязычных пабликов на сайте появились страницы на иностранных языках, например, на немецком и французском, пропагандирующие идеи конспирологов. В пресс-службе «ВКонтакте» в ответ на запрос TJ пообещали изучить сообщества QAnon и заблокировать их, если выяснится, что страницы нарушают правила соцсети.

По версии конспирологов, разоблачить мировой заговор должен Трамп. Среди избирающийся в конгресс республиканцев есть последователи QAnon

ФБР объявило QAnon террористической опасностью ещё в августе 2019 года. А в октябре 2020 года движение осудила палата представителей конгресса. Но некоторые политики-республиканцы открыто поддерживает теорию. Среди них избирающиеся в конгресс Джо Рэй Перкинс и Марджори Тэйлор Грин. The New York Times отмечает, что Грин, назвавшая QAnon «уникальной возможностью уничтожить сеть педофилов и сатанистов», вероятнее всего, станет конгрессменом.

Анонимный Q в своих постах намекал на то, что он входит в круг ближайших советников Дональда Трампа. Президент США — главный герой его теории, который должен раскрыть мировой заговор. Сам Трамп неоднократно ретвитил публикации QAnon-аккаунтов и даже приглашал активного сторонника теории Майкла Леброна в Овальный кабинет. После визита тот опубликовал фото с хэштегом #WWG1WGA (аббревиатура из лозунга движения — прим. TJ).

Ведущая NBC во время недавнего предвыборного интервью предложила Трампу опровергнуть информацию о том, что руководители Демократической партии — сатанисты и педофилы, а он должен спасти от них мир. Президент сказал, что знает о теории недостаточно, а в ответ на разъяснения журналистки заявил, что то, что она говорит о движении, не обязательно является фактом.

«Я ничего не знаю об этом. Но я скажу вам о том, что знаю — об антифа и радикальных левых, о том, какое насилие они устраивают и как они сжигают города, управляемые демократами, а не республиканцами», — перевёл тему Трамп, добавив, что QAnon, насколько он знает, активно борется с педофилией.

#сша #выборы #конспирология #теориизаговора

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4 комментария
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Дитковский

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В идею о том, что власть в России захватили сатанисты и педофилы, верят даже избирающиеся в думу политики.

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Пипидастр

Дитковский
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удалено (я думал тж это реддит и тут можно удалять комменты, а оно вон как)

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Пипидастр

0

какая-то хуёвая теория заговора, сборная солянка всякой херни

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Евгений Клочков

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Не знаю за сатанистов, но Эпштейн не убивал себ....[данные удалены]

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