QAnon объединяет популярные конспирологические теории — от убийства Кеннеди агентами ЦРУ до «пиццагейта»

Во время пандемии популярность QAnon выросла. После этого соцсети ограничили связанный с ней контент

Помимо всего прочего, сторонники QAnon — ковид-диссиденты (в то же время некоторые из них боятся 5G-вышек, которые якобы излучают Covid-19). И популярность движения увеличилась за время пандемии. CNN отследил количество лайков на страницах в фейсбуке, посвящённых теории, и выяснил, что оно увеличилось с чуть более 100 тысяч лайков в неделю в начале марта до более полумиллиона в августе. «Присягающие» QAnon люди выкладывали ролики с лозунгом «Where we go one, we go all» — «Где один, там мы все». Сейчас, когда почти все соцсети ограничили или запретили связанный с QAnon контент, встретить такие посты сложно.