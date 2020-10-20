В Таиланде идут многотысячные протесты против правительства и монархии — её критикуют, хотя это запрещено. Главное Материал редакции
Власти в ответ вводят режим ЧП, запрещают оппозиционные СМИ и разгоняют протестующих водомётами с краской.
В Таиланде уже несколько месяцев длится политический кризис — а в октябре протесты возобновились с новой силой. На улицы выходят десятки тысяч человек, требуя отставки правительства, реформы монархии, прекращения преследования оппозиционных активистов и изменения Конституции, в которую недавно внесли «нужные» поправки.
Поначалу протесты проходили мирно, а затем правительство запретило любые собрания, и демонстрантов начали разгонять водомётами и слезоточивым газом. В ответ на действия властей активисты воспользовались опытом гонконгских протестующих — используют зонты, каски и противогазы, а из запрещённых групп в фейсбуке перебрались в телеграм.
С чего начались демонстрации
Протесты против монархии и правительства, контролируемого военными, в стране нарастали ещё в марте. Тогда власти распустили оппозиционную и популярную среди молодых тайцев «Партию будущего». Из-за пандемии коронавируса и ограничений протесты на время прекратились.
Напряжение в обществе вновь возросло после исчезновения тайского активиста Ванчалеарма Сацаксита в Камбодже 4 июня. Сацаксит бежал из Таиланда в Камбоджу в 2014 году после военного переворота, продолжив критиковать тайское правительство. За день до похищения активист опубликовал ролик с критикой премьер-министра Таиланда — генерала Прают Чан-оча, который был одним из инициатором переворота.
Активисты предполагают, что Сацаксита могли похитить камбоджийские власти и передать его Таиланду, так как между странами уже долгое время существует практика передачи бежавших оппозиционеров. После пропажи активиста в Бангкоке у посольства Камбоджи прошли митинги с требованием расследования.
Несмотря на ограничения из-за пандемии, в июле в Таиланде вновь начались протесты. Около 2500 активистов собрались у Монумента демократии в Бангкоке. «Протестующие — это в основном студенты из университетов и средних школ, разбирающиеся в Интернете и гораздо более осведомлённые о проблемах социальной справедливости», — рассказал Vice преподаватель политики Роджер Хуанг из Сиднейского университета Маккуори Хуанг.
Главной проблемой в Таиланде демонстранты видят отсутствие демократических изменений после переворота 2014 года, укрепление военной власти, усиление авторитаризма и ограничение свобод.
Протестующие требовали от правительства выполнение трёх основных условий: роспуск парламента, прекращение преследования критиков власти и изменение Конституции. В неё при генерале Праюте внесли поправки, которые помогли укрепить военную и королевскую власть в стране. Одним из основных требований также стала отставка Праюта.
В Таиланде запрещена критика короля и его семьи — преступление карается 15 годами тюремного заключения. Напрямую на митинге не высказывали требование о свержении монархии, однако некоторые протестующие завуалированно критиковали закон.
После июльских митингов подавление свобод в Таиланде не прекратилось — и это лишь усилило протестные настроения. В августе арестовали нескольких оппозиционных активистов, участвовавших в протестах — им грозит до семи лет лишения свободы за «подстрекательство к мятежу».
Лидер движения «Свободные люди» Таттеп Руангпрапайкитсери заявил, что «очень зол» из-за ареста активистов, так как протесты были мирными, а право на них гарантируется Конституцией. «В течение некоторого времени мы видим, что всякий раз, когда кто-то выступает против правительства, его могут преследовать. Это должно измениться», — добавил активист.
Новая волна протестов в октябре — это запрещённая критика монархии, десятки тысяч демонстрантов и жёсткое подавление полицией
Начало очередной волны мирных протестов намечалось на 14 октября — день 47-й годовщины народного восстания 1973 года. Демонстранты должны были пройти по одной из главных улиц города к Дому правительства и, по их словам, оставаться там три дня до выполнений требований..
В день годовщины по той же дороге должен был проследовать королевский кортеж. Однако накануне активисты перекрыли проезд, установив палаточный лагерь. Полиция потребовала освободить проезжую часть, но протестующие отказались. В итоге силовики задержали демонстрантов, но те облили полицию краской.
14 октября поприветствовать королевский кортеж собрались сторонники монархии — они были одеты в жёлтые футболки в дань уважения монаршей семье. На демонстрации также собрались оппозиционные активисты, которые подняли руки с тремя пальцами — в знак протеста против правительства и монархии.
Между оппозиционерами и сторонниками королевской семьи произошли стычки из-за неуважения продемократических активистов к монархам.
После встречи с королевским кортежем и сторонниками монархии десятки тысяч протестующих двинулись к Дому правительства с лозунгами «Долой диктатуру» и «Да здравствует демократия». Демонстранты всё чаще начали открыто высказывать недовольство власти монархии в стране, а также обновили требования, призвав провести реформу монархии.
15 октября власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения, запретив собираться в группы более пяти человек. Власти в том числе дали себе право ограничивать вход на любую территорию. Помимо этого, теперь действует запрет на публикации в СМИ, которые «могут посеять страх среди населения или содержать искажённую информацию, угрожающую национальной безопасности». «Крайне необходимо принять срочные меры, чтобы эффективно и оперативно покончить с этой ситуацией для поддержания мира и порядка», — говорится в заявлении правительства.
После введения режима ЧП начальник национальной полиции Таиланда Суват Джангёдсук обратился с просьбой к Нацкомиссии по телекоммуникациям и Министерству цифровой экономики о запрете пяти СМИ и оппозиционных групп «Свободная молодёжь» (Free Youth) и «Объединенный фронт за Таммасат и демонстрации» (UFTD) в фейсбуке. Причиной стала публикация контента, который якобы «наносит ущерб национальной безопасности».
В ответ на действия властей владельцы группы «Свободная молодёжь» создали каналы и группы в телеграме. Они призывают последователей присоединяться в соцсети и размещают памятки о настройках конфиденциальности. После того, как группы активистов переместились из фейсбука, в правительстве начали обсуждать возможность блокировки телеграма в стране, пишет Bangkok Post.
Несмотря на запрет властей, протесты продолжились. Тысячи протестующих заняли центральные улицы Бангкока, требуя отставки правительства. Полиция не применяла силу, но арестовала около 50 человек и предупредила о возбуждении уголовных дел за нарушение режима ЧП.
На третий день акций полиция начала жёстко разгонять протестующих — впервые за несколько месяцев митингов. Большинство демонстрантов были в касках, дождевиках и имели зонты, как протестующие в Гонконге. Они выстраивали на дорогах баррикады из металлических ограждений.
Сначала силовики оттесняли многотысячную толпу демонстрантов щитами, а затем применили слезоточивый газ. Они также использовали водомёты с синей краской, чтобы быстро опознавать и задерживать протестующих. По словам представителя полиции, при разгоне «соблюдались международные стандарты», а в воде не было опасных химикатов.
Жёсткое подавление протеста осудили представители шести оппозиционных парламентских партий Таиланда. Они назвали действия полиции «чрезмерными», добавив, что подавление протеста силой «подливает масла в огонь ненависти и усиливает кризис веры [в монархию]».
Но и силовой разгон не остановил протестующих — 17 октября на улицы Бангкока вышло около 23 тысяч человек. 18 и 19 октября протесты продолжились, однако полиция не применяла силу к демонстрантам. Акции прошли не только в Бангкоке, но и в нескольких провинциях Таиланда.
Теперь многие демонстранты берут с собой противогазы и щиты для защиты от водомётов, пишет DW. «Я опасаюсь за свою безопасность, но если я не выйду, у меня нет будущего», — сказал изданию один из протестующих.
Тайских демонстрантов поддержал один из главных активистов гонконгских протестов Джошуа Вонг. «Храбрые тайцы бросают вызов драконовским законам, выходят на улицы и делают так, чтобы их голоса были услышаны. Их стремление к демократии невозможно сдержать».
Просто интересно, когда в последний раз в мире «чрезвычайное положение» при «угрозе национальной безопасности» было использовано по назначению, а не в попытке запретить всех несогласных
Очень хорошо. В будущем нет места архаичным централизованным системам без широких обратных связей.
В будущем нет места архаичным централизованным системам
Да он подохнет рано или поздно в любом случае.
Я вот даже сейчас подумал, это, получается, я буду своими глазами видеть на ютубе похороны Путина и рвущиеся жопы ватников.
Есть ненулевой шанс, что ты помрёшь раньше. Обидно, наверное, будет умирать при Путине.
Не, Как раз весь прикол в том, что конкретный президент может умереть, а система - нет. Вообще неважно, кто будет числиться президентом. В России президент это говорящая голова
Глупости.
Щас бы читать чьи-то охуительные истории, ты серьёзно?
Абсолютно
А, я вспомнил, ты у нас вроде слабоват к конспирологическому мусору
А это к чему ты приплёл?)
Киберпанк, новый бокс, плойка. Ща поедем, нахуй
Пенал новый купил в школу?
Уважаемый, присмотритесь к национальному достоянию. Нечего заглядываться на члены забугорные.
Ммм демократия, как же классно, когда куча васянов, которые с трудом 2+2 складывают, решают, как ты будешь жить.
Много ли трупов среди протестующих от ковида или хотя-бы у половины легкие в труху?
Че за бардак последние месяцы творится, всех в мире так и прет где-нибудь повосставать, дома что ли нечем заняться.