Власти в ответ вводят режим ЧП, запрещают оппозиционные СМИ и разгоняют протестующих водомётами с краской.

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Протестующий в Бангкоке 16 октября

В Таиланде уже несколько месяцев длится политический кризис — а в октябре протесты возобновились с новой силой. На улицы выходят десятки тысяч человек, требуя отставки правительства, реформы монархии, прекращения преследования оппозиционных активистов и изменения Конституции, в которую недавно внесли «нужные» поправки.

Поначалу протесты проходили мирно, а затем правительство запретило любые собрания, и демонстрантов начали разгонять водомётами и слезоточивым газом. В ответ на действия властей активисты воспользовались опытом гонконгских протестующих — используют зонты, каски и противогазы, а из запрещённых групп в фейсбуке перебрались в телеграм.

С чего начались демонстрации

Протесты против монархии и правительства, контролируемого военными, в стране нарастали ещё в марте. Тогда власти распустили оппозиционную и популярную среди молодых тайцев «Партию будущего». Из-за пандемии коронавируса и ограничений протесты на время прекратились.

Напряжение в обществе вновь возросло после исчезновения тайского активиста Ванчалеарма Сацаксита в Камбодже 4 июня. Сацаксит бежал из Таиланда в Камбоджу в 2014 году после военного переворота, продолжив критиковать тайское правительство. За день до похищения активист опубликовал ролик с критикой премьер-министра Таиланда — генерала Прают Чан-оча, который был одним из инициатором переворота.

Активисты предполагают, что Сацаксита могли похитить камбоджийские власти и передать его Таиланду, так как между странами уже долгое время существует практика передачи бежавших оппозиционеров. После пропажи активиста в Бангкоке у посольства Камбоджи прошли митинги с требованием расследования.

Митинг у посольства Камбоджи в Бангкоке 8 июня 2020 года Фото AP

Несмотря на ограничения из-за пандемии, в июле в Таиланде вновь начались протесты. Около 2500 активистов собрались у Монумента демократии в Бангкоке. «Протестующие — это в основном студенты из университетов и средних школ, разбирающиеся в Интернете и гораздо более осведомлённые о проблемах социальной справедливости», — рассказал Vice преподаватель политики Роджер Хуанг из Сиднейского университета Маккуори Хуанг.

Главной проблемой в Таиланде демонстранты видят отсутствие демократических изменений после переворота 2014 года, укрепление военной власти, усиление авторитаризма и ограничение свобод.

Студенты выполняют домашнее задание во время сидячего протеста в Бангкоке Фото телеграм-канала Free Youth

Протестующие требовали от правительства выполнение трёх основных условий: роспуск парламента, прекращение преследования критиков власти и изменение Конституции . В неё при генерале Праюте внесли поправки, которые помогли укрепить военную и королевскую власть в стране. Одним из основных требований также стала отставка Праюта.

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В Таиланде запрещена критика короля и его семьи — преступление карается 15 годами тюремного заключения. Напрямую на митинге не высказывали требование о свержении монархии, однако некоторые протестующие завуалированно критиковали закон.

Например, один из лозунгов «Утрата доверия не является преступлением» отсылает к инциденту, когда тайца поместили в психиатрическую клинику за футболку с надписью «Я потерял веру в монархию». На ещё одном митинге против монархии около 200 демонстрантов оделись в костюмы Гарри Поттера и встали в центре Бангкока с фотографиями лорда Волан-де-Морта («Тот, кого нельзя называть»). Так они сделали отсылку к королевской семье, которую тайцам запрещено осуждать.



После июльских митингов подавление свобод в Таиланде не прекратилось — и это лишь усилило протестные настроения. В августе арестовали нескольких оппозиционных активистов, участвовавших в протестах — им грозит до семи лет лишения свободы за «подстрекательство к мятежу».

Правительство Таиланда явно обеспокоено громкой критикой со стороны всё более дерзкого продемократического движения. Эти аресты подчёркивают готовность правительства нарушать права человека, чтобы подавить инакомыслие. Мэтью Бугер глава азиатской программы ARTICLE 19

Лидер движения «Свободные люди» Таттеп Руангпрапайкитсери заявил, что «очень зол» из-за ареста активистов, так как протесты были мирными, а право на них гарантируется Конституцией. «В течение некоторого времени мы видим, что всякий раз, когда кто-то выступает против правительства, его могут преследовать. Это должно измениться», — добавил активист.

Новая волна протестов в октябре — это запрещённая критика монархии, десятки тысяч демонстрантов и жёсткое подавление полицией

Начало очередной волны мирных протестов намечалось на 14 октября — день 47-й годовщины народного восстания 1973 года. Демонстранты должны были пройти по одной из главных улиц города к Дому правительства и, по их словам, оставаться там три дня до выполнений требований..

В день годовщины по той же дороге должен был проследовать королевский кортеж. Однако накануне активисты перекрыли проезд, установив палаточный лагерь. Полиция потребовала освободить проезжую часть, но протестующие отказались. В итоге силовики задержали демонстрантов, но те облили полицию краской.

Активисты обливают краской полицию 13 октября Фото Bangkok Post

14 октября поприветствовать королевский кортеж собрались сторонники монархии — они были одеты в жёлтые футболки в дань уважения монаршей семье. На демонстрации также собрались оппозиционные активисты, которые подняли руки с тремя пальцами — в знак протеста против правительства и монархии.

Между оппозиционерами и сторонниками королевской семьи произошли стычки из-за неуважения продемократических активистов к монархам.

Joe Freeman @joefree215 Pretty tense atmosphere after royal motorcade passed in Bangkok and several demonstrators didn’t show proper deference. This man gave protesters the finger as they flashed back Hunger Games salutes. Guards had to intervene several times. https://t.co/5LeN0VvVXi После того, как в Бангкоке прошел королевский кортеж, несколько демонстрантов не проявили должного почтения. Этот человек показал протестующим средние пальцы, когда они подняли руки в знак протеста

После встречи с королевским кортежем и сторонниками монархии десятки тысяч протестующих двинулись к Дому правительства с лозунгами «Долой диктатуру» и «Да здравствует демократия». Демонстранты всё чаще начали открыто высказывать недовольство власти монархии в стране, а также обновили требования, призвав провести реформу монархии.

15 октября власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения, запретив собираться в группы более пяти человек. Власти в том числе дали себе право ограничивать вход на любую территорию. Помимо этого, теперь действует запрет на публикации в СМИ, которые « могут посеять страх среди населения или содержать искажённую информацию, угрожающую национальной безопасности ». «Крайне необходимо принять срочные меры, чтобы эффективно и оперативно покончить с этой ситуацией для поддержания мира и порядка», — говорится в заявлении правительства.

После введения режима ЧП начальник национальной полиции Таиланда Суват Джангёдсук обратился с просьбой к Нацкомиссии по телекоммуникациям и Министерству цифровой экономики о запрете пяти СМИ и оппозиционных групп «Свободная молодёжь» (Free Youth) и «Объединенный фронт за Таммасат и демонстрации» (UFTD) в фейсбуке. Причиной стала публикация контента, который якобы «наносит ущерб национальной безопасности».

В ответ на действия властей владельцы группы «Свободная молодёжь» создали каналы и группы в телеграме. Они призывают последователей присоединяться в соцсети и размещают памятки о настройках конфиденциальности. После того, как группы активистов переместились из фейсбука, в правительстве начали обсуждать возможность блокировки телеграма в стране, пишет Bangkok Post.

Несмотря на запрет властей, протесты продолжились. Тысячи протестующих заняли центральные улицы Бангкока, требуя отставки правительства. Полиция не применяла силу, но арестовала около 50 человек и предупредила о возбуждении уголовных дел за нарушение режима ЧП.

На третий день акций полиция начала жёстко разгонять протестующих — впервые за несколько месяцев митингов. Большинство демонстрантов были в касках, дождевиках и имели зонты, как протестующие в Гонконге. Они выстраивали на дорогах баррикады из металлических ограждений.

Сначала силовики оттесняли многотысячную толпу демонстрантов щитами, а затем применили слезоточивый газ. Они также использовали водомёты с синей краской, чтобы быстро опознавать и задерживать протестующих. По словам представителя полиции, при разгоне «соблюдались международные стандарты», а в воде не было опасных химикатов.

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Жёсткое подавление протеста осудили представители шести оппозиционных парламентских партий Таиланда. Они назвали действия полиции «чрезмерными», добавив, что подавление протеста силой «подливает масла в огонь ненависти и усиливает кризис веры [в монархию]».

Но и силовой разгон не остановил протестующих — 17 октября на улицы Бангкока вышло около 23 тысяч человек. 18 и 19 октября протесты продолжились, однако полиция не применяла силу к демонстрантам. Акции прошли не только в Бангкоке, но и в нескольких провинциях Таиланда.

Место и проведения акции организаторы теперь сообщают всего за час до начала, чтобы полиция не смогла предотвратить митинги. Протестующих просят находиться недалеко от метро и наземного транспорта, чтобы оперативно добраться до точки сбора. 18 октября власти закрыли несколько станций метро и SkyTrain, а также некоторые переходы в Бангкоке.

Теперь многие демонстранты берут с собой противогазы и щиты для защиты от водомётов, пишет DW. «Я опасаюсь за свою безопасность, но если я не выйду, у меня нет будущего», — сказал изданию один из протестующих.

Тайских демонстрантов поддержал один из главных активистов гонконгских протестов Джошуа Вонг. «Храбрые тайцы бросают вызов драконовским законам, выходят на улицы и делают так, чтобы их голоса были услышаны. Их стремление к демократии невозможно сдержать».