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Екатерина Кузнецова
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У России было несколько месяцев на подготовку ко второй волне пандемии. Но с ростом заболевших снова начались проблемы Материал редакции

Больницы и морги забиты, медиков «катастрофически не хватает», а даже в новые «ковидные» госпитали пациентам приходится брать свои лекарства.

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Медработница в российской больнице  Фото «Таких дел»

Летом, когда количество заражений коронавирусом в России снизилось, а ограничения ослабли, врачи и эксперты предрекли начало второй волны осенью. У регионов было несколько месяцев на подготовку больниц, закупку лекарств и средств защиты для врачей. Однако к октябрю, когда практически каждый день фиксируются антирекорды по заболевшим, проблемы в российской медицине остались.

Врачей не хватает из-за заражаемости, реформы здравоохранения и задержек надбавок

Одной из главных проблем российской медицины во время пандемии стала нехватка медперсонала — это признают не только сами врачи, но и региональные власти. За несколько месяцев снижения количества заболевших, больницам не удалось набрать достаточно врачей. Например, о том, что медиков недостаточно, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Сколько бы мы с вами не говорили: «Берегите себя, будьте дома, подождите, пока доктора придут к вам домой», люди идут на фильтр в поликлинике. А приход большого количества больных приводит только к ещё большему разносу заболевания. Медицинские работники тоже болеют. У нас сегодня катастрофически не хватает специалистов.

Татьяна Быковская
министр здравоохранения Ростовской области

В республике Коми нехватка медперсонала тоже стоит остро. В группе региона во «ВКонтакте» опубликовали список вакансий медработников, необходимых для лечения больных с Covid-19. Всего региону требуется больше 370 медработников — только в одной клинической больнице не хватает 99 медсестёр.

В Амурской области во время пандемии количество медработников сильно сократилось — восполнить дефицит персонала до сих пор не удалось. «Мы отмечаем отток кадров. Ушли у нас порядка 400 врачей за весь период пандемии, а трудоустроилось 200 человек. Считайте, один к двум мы потеряли специалистов», — заявила областной министр здравоохранения Светлана Леонтьева. Медперсонал увольнялся из-за пожилого возраста и большой нагрузки — вместо 20 человек в день врачам приходилось принимать по 70-80 пациентов.

Проблему стараются решить, привлекая к работе в том числе студентов-медиков старших курсов, отметила зампред областного правительства Юлия Рябинина. «Проблемы с кадрами: есть палаты, но лечить там некому. Мы обратились в медакадемию, уже официально к нам устроились пять студентов старших курсов. Ещё несколько человек сейчас проходят медосмотр. Надеемся, что напряжение снизится», — отметила Рябинина.

В Вологде родственники пациентов, находящихся в «ковидных» госпиталях, жаловались, что несколько дней не могли дозвониться и узнать о состоянии близких. «У нас подруга там работала – они просят больных, чтобы те жаловались, что персонала нет вообще. Там один врач-реаниматолог на три этажа, две медсестры на этаж на 100 человек! Они шесть часов бегают от пациента к пациенту в костюмах не пьют, не писают. У них нет физически времени отвечать на звонки. Они пытаются спасать людей», — рассказала собеседница «Север. Реалии».

Врач из Краснодарского края рассказал «Медузе», что медиков в ковидных отделениях в два раза меньше, чем должно быть. По правилам Минздрава, на одного врача должно приходиться 20 коек, а в реальности их 45. «Многие [сейчас] болеют среди персонала. Наше отделение долго держалось на своих специалистах, но с октября и у нас солянка из кардиологов, хирургов, эндокринологов и прочего. Это замедляет работу. Мы повыгорали», — пожаловался врач.

Нехватку врачей в больницах связывают с несколькими факторами. Один из них — реформа системы здравоохранения, из-за которой сильно сократилось количество больниц и медработников. Вдобавок, во время пандемии уволилось много пожилых врачей, рассказал «Известиям» врач и президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году после принятия закона об обязательном медицинском страховании. Она заключалась в закрытии «неэффективных» и расширении высокотехнологичных больниц — так власти решили оптимизировать расходы. Спустя 10 лет вице-премьер Татьяна Голикова признала реформу неудачной.

Медики также увольнялись из-за невыплат надбавок за работу с коронавирусными больными, считает Гальперин. «После выхода постановлений [о коронавирусных надбавках] многие региональные чиновники начали придумывать, как их обойти. Например, переводили людей на почасовый режим оплаты. И мы предупреждали, что, если к новому подъёму заболеваемости эти проблемы не будут решены — людей продолжат обманывать, не обеспечат нормальных графиков работы, — начнутся увольнения. Потому что, конечно, можно в какой-то момент поработать внеурочно, но невозможно делать это постоянно», — отметил эксперт.

Жалобы на отсутствие положенных надбавок не такие массовые, как во время первой волны коронавируса, однако они всё ещё есть. Сейчас надбавки по постановлениям правительства 484 и 415 выплачивают медикам, работающим с больными с подтвержденным коронавирусом и в перепрофилированных клиниках, а также сотрудникам приёмных отделений, где риск заражения Covid-19 велик. Однако, например, работникам неперепрофилированной «Скорой помощи» надбавки не выплачивают, хотя риск заражения у них есть.

Например, в Можге «скорая помощь» не считается перепрофилированной. Соответственно, врачам по 484-му постановлению не платят вообще, а по 415-му постановлению платят только за лабораторно подтвержденный ковид. При этом в Москве, например, не выделяют отдельный статус бригады — все врачи скорой помощи считаются спецбригадам.

Андрей Коновал
глава межрегионального отдела профсоюза «Действие»

Врачи, которые не работают с больными коронавирусом и ведут плановые приёмы, тоже столкнулись с сокращением выплат. «Если медучреждение прекращает плановый прием, оно не получает часть дохода. Соответственно, людям не выплачиваются надбавки, которые обычно им положены, — а это нередко больше, чем сама зарплата», — добавил глава «Действия».

Коновал также отметил, что больницам не хватает бригад «Скорой помощи». Сотрудников и до пандемии было в полтора-два раза меньше, чем требуется по нормативам, добавил он.

Одни проблемы в системе здравоохранения провоцируют другие: сначала из-за большой нагрузки и угрозы коронавируса уходят одни врачи, их нагрузка ложится на оставшихся, которые тоже вскоре могут уволиться.

Нехватка врачей также связана с тем, что многие из них заболевают коронавирусом и вынуждены уходить на карантин. Например, в Петербурге из общего числа заболевших 21% — это медики, сообщили изданию «Север.Реалии» в городском комитете по здравоохранению. В Ленобласти 3% заболевших по официальной статистике — врачи, однако реальный процент может быть больше, так как в него попадают только те, кто заразился в «ковидных» госпиталях.

В Липецкой области около четверти медиков находятся на больничном, поэтому плановую медпомощь временно приостановили, сообщил губернатор Игорь Артамонов. «Нам надо перераспределять ресурсы: от медицинских услуг, без которых мы можем какое-то время обойтись, к медицинским услугам, в которых есть острая необходимость», — заявил Артамонов, добавив, что в регионе не хватает около 50 врачей.

Сократились больницы, сократились койко-места, сократились медики – потому что сокращались и ставки. И когда пришла беда в виде эпидемии коронавируса, выяснилось, что у нас не хватает мест, чтобы положить людей. И пока реформа и оптимизация будут продолжаться в том виде, в котором она сейчас идёт, люди будут умирать.

Иван Васильев
фельдшер и общественный деятель Пскова

Тела умерших хранят в коридорах и подвалах, больницы переполнены пациентами, а «Скорые» часами стоят в очередях на госпитализацию

Нехватка медперсонала сказывается не только на недостатке ухода за больными. В некоторых больницах врачи не успевают сразу вывозить тела умерших в морги. Жительница Ростовской области жаловалась на труп в палате с пациентами. Она записала видео в палате инфекционного отделения, на одной из кроватей в которой, по словам пациентов, более 12 часов лежало тело погибшей. Женщина рассказала изданию «Подъём», что в палате было очень жарко, а окна были закрыты. Региональные власти назвали видео фейком, добавив, что его сняли в терапевтическом отделении, нарушив запрет на посещение.

На видео отчётливо слышно, как одна из женщин говорит, что пациент умер ночью (труп может находится в отделении 2 часа, но точно не в палате с пациентами). Мне звонил главврач и угрожал подать в суд за клевету, они утверждают, что труп лежит только пару часов. Также просили удалить видео и написать опровержение опять же угрожая подать в суд и штрафом в 5 миллионов.

родственница бабушки, лежавшей в одной палате с телом умершей женщины

В «ковидной» больнице Барнаула погибших хранили не в морге, а в мешках в подвале. В региональном Минздраве отметили, что это произошло из-за роста числа смертей, заполненного морга и нехватки персонала. Усугубляет ситуацию заболеваемость медиков — в госпитале заболели коронавирусом даже главврач и его заместитель.

В Таганроге тела умерших хранили под лестницей в коридоре больницы — на это обратила внимание родственница одного из пациентов. Трупы находились в коридоре не меньше трёх суток, рассказал Donnews.ru сотрудник больницы. Местные власти не стали отрицать подлинность видео, объяснив произошедшее нехваткой патологоанатомов.

Как многие больницы и поликлиники города, патологоанатомическое бюро тоже испытывает дефицит кадров. Городскому моргу необходимо 22 медицинских специалиста, у нас работает только 4 врача на полторы ставки.

Татьяна Подлесная
начальник управления здравоохранения Таганрога

По словам собеседника издания, во всём городе работает даже не четыре, а всего два патологоанатома — остальные заболели коронавирусом. «Они заразились коронавирусной инфекцией при вскрытии. Работа здесь специфическая, не каждый медик сюда пойдёт. Помимо этого, ещё отсутствуют достойные условия труда, а морг в плачевном состоянии», — добавил медработник.

В некоторых регионах заболевшие жалуются на нехватку больничных коек. В Новгородской области места в больницах были заполнены уже в конце сентября. Жительница региона опубликовала ролик, на котором видно, что пациенты лежат в коридорах и у стойки регистратуры. Заболевшие отметили, что неделю не видели врача, а лежать приходится на «одноразовых простынях на вонючих матрасах». Пациентов приходилось класть в коридоре, чтобы «не пересекать потоки пациентов и избежать внутрибольничного заражения» из-за переполненности больницы, заявила и.о. замминистра здравоохранения Новгородской области Ирина Истомина.

Койки в коридоре больницы Великого Новгорода

Из-за нехватки коек больным, вызвавшим скорую, приходится долго ждать бригаду врачей. В Саратове госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус некуда, анонимно рассказала фельдшер одной из саратовских подстанций «Скорой помощи». «Мы звоним старшему врачу, старший врач уже разговаривает с главврачами ковид-госпиталей и договаривается с ними. Чаще всего нет мест, так что таких пациентов мы ставим „в очередь“. И как только место освобождается, другая бригада скорой помощи их забирает и везёт в стационар», — добавила медик.

До адреса мы можем ехать и шесть, и 12 часов, иногда с момента вызова до приезда бригады проходят и ровно сутки, то есть адрес берёт уже следующая смена.

фельдшер саратовской «Скорой помощи»

Ещё одна проблема длительной госпитализации — правила приёма пациентов. «Мы очень много времени проводим в очередях у ковид-госпиталей. Пациентов там принимают по-одному. Одного заболевшего оформляют примерно час. Так что если мы прибыли, а в очереди четыре машины, то стоять мы будем четыре часа. Но бывает такое, что машин — 11», — отметила саратовский фельдшер.

Очередь из автомобилей «Скорой помощи» в Новосибирске Фото «Сибкрай» 

Медбрат пермской «Скорой помощи» Артём Борискин опубликовал в инстаграме несколько видео с многочасовыми очередями медицинских автомобилей на госпитализацию и компьютерную томографию лёгких (КТ). «Теперь очередь выстроилась на госпитализацию в единственный стационар со свободными местами, а не на КТ. На момент 8:00 здесь 23 автомобиля скорой. Первая машина в очереди приехала в 22:30 и была в очереди 18-ой. Здравоохранение продолжает оптимизированно разваливаться», — написал Борискин.

Очередь на госпитализацию в пермскую больницу

Борискин отметил, что очереди образуются не только из-за нового правила приёма, но и из-за «шквала пациентов». В комментариях писали, что после вызова приходилось ждать «скорую» больше девяти часов, а ближайшую запись на КТ лёгких даже платно приходится ждать 10 дней. Из-за жалоб на очереди прокуратура Пермского края начала проверку.

Очереди из «скорых» заметили и у крупнейшего коронавирусного стационара в Коммунарке. Главврач клиники Денис Проценко объяснил очередь «ростом заболевших, в том числе и с тяжёлыми формами».

В больницах нехватка медицинского кислорода, лекарств и средств защиты

За несколько месяцев между волнами коронавируса в России некоторым больницам не удалось запастись достаточным количеством оборудования и лекарств для лечения больных Covid-19. В Ростове-на-Дону в больнице №20 в один день от нехватки медицинского кислорода умерли 13 пациентов, пишет ростовское издание 161.ru. В управлении здравоохранения подтвердили смерть больных, но отметили, что причины смертей пока не установили.

В Ростове-на-Дону больные задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом — пять человек умерли в реанимации, а остальные в общем отделении, рассказали изданию «высокопоставленные чиновники системы здравоохранения». Сотрудники «красной зоны» госпиталя сообщили, что некоторые из погибших «в любом случае умерли бы», но минимум троих «можно было спасти».

Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух.

анонимный медработник больницы №20 в Ростове-на-Дону

Из-за периодической нехватки медицинского кислорода медработникам приходится перераспределять его между пациентами, снижать его концентрацию и временно отключать их от системы. «Многие без кислорода могут, если их перевернуть на живот и подождать, пока [он] снова будет. А если не прикручивать [подачу кислорода стабильным пациентам], в реанимации не хватает. А если в реанимации не хватает кислорода, то увозят в морг. Но чаще всего умирают сами от осложнений при ковиде», — рассказал один из медиков «красной зоны» ростовской больницы.

Начальник ростовского пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал информацию о дефиците кислорода фейком.

В Центральной городской больнице Нижнего Новгорода есть проблемы с поставками антибиотиков и средств защиты, но в целом «всего хватает», рассказала «Север. Реалии» медработница. «Мы с коллегами даже шутили: неужели нужно было случиться пандемии, чтобы нам наконец-то всё необходимое выдали», — отметила врач.

В начале пандемии к нам больницу привезли древние аппараты ИВЛ, на которые анастезиологи смотрели со смехом. Потому что они не раздышат даже здорового пациента после операции – не то, что человека с ковидом без лёгких. Но сейчас, в целом, всего хватает. Есть проблемы с антибиотиками, потому что все уходят на коронавирусных больных. Даже в первую волну у хирургии всё было. Сейчас перебои начались. Ну и СИЗы у нас, как положено, выдают далеко не каждый день.

врач Центральной городской больницы Нижнего Новгорода

Жительница Пскова Екатерина Панфилова попала в новую «ковидную» больницу, которую открыли за неделю до её госпитализации. На открытии презентовали новый электрокардиограф и браслеты для пациентов, с помощью которых можно вызывать медсестёр. «Томограф в первый день сломался, кажется, раз шесть. А он там один. Народ просто держали на улице в полуобморочном состоянии», — рассказала женщина. В больнице выдавали один антибиотик вне зависимости от наличия аллергии на него, «парацетамола не было, люди со своим заезжали, а ещё со своим линексом, со своим градусником, потому что там один на палату», а на вызовы браслетов медсёстры не реагировали, добавила Панфилова.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева считает, что сейчас российские больницы не готовы ко второй волне коронавируса, но отметила, что «в каком-то плане лучше стало в ситуации со средствами защиты, хотя, конечно, их всё равно недостаточно».

В России не хватает грамотных администраторов, которые могли бы наладить все процессы в ситуации пандемии — во многом это связано с реформой здравоохранения, отметил Коновал.

У нас будет это не раз повторяться, закончится эпидемия, начнётся что-то ещё. Но сейчас у нас есть возможность решить эту проблему. В частности, государство должно жёстко поставить вопрос о том, что чиновники обязаны выполнять постановления правительство и тех, кто с этим не справляется, необходимо просто отстранять. Люди, медработники, должны видеть, что государство стоит на их стороне.

Андрей Коновал
глава межрегионального отдела профсоюза «Действие»

TJ направил региональным министерствам здравоохранения запросы о заполненности больничных коек и нехватке медицинских работников в госпиталях, но пока не получил ответов.

#covid19 #медицина #россия #регионы

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40 комментариев
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Nikolay Vasiliev

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@Екатерина Кузнецова это тебе

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Екатерина Кузнецова

Nikolay
–1

Я думала меня тегнули, чтобы как обычно что-то плохое сказать

Ответить

Тактический яд

Екатерина
4

Ловля комплиментов на живца 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Тактический
1

Это я что ль ловлю? Я просто привыкла, что тегают ток с негативом и вот удивилась иному

Ответить

Пипидастр

Екатерина
0

почему тебе обычно говорят плохое?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Пипидастр
0

Хто знает

Ответить

Тактический яд

Nikolay
1

@the art of гепард уведомление 

Ответить

the art of гепард

Тактический
0

Да-да?

Ответить

Тактический яд

the
3

Тут происходит подлизывание и ловля комплиментов 

Ответить

the art of гепард

Тактический
0

А, ой. Ну в мою сторону вроде не полетело!

Ответить

Екатерина Кузнецова

Nikolay
0

Как мило, спасибо

Ответить

Картошка Фри

Nikolay
0

Кхе-кхе

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

У нас в Украине ситуация не лучше. На прошлой недели было по 4к, а сейчас уже 7к. Больницы переполнены, а врачи просто уходят. Складывается ощущение что власть рассчитывает на то что это все само рассосется.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
1

Меня неделю уже морозит. ПАМАГИТЕ

Ответить

Zero-one-one

Marhal_New
1

ЗдравХоронение

Ответить

Тактический яд

Marhal_New
0

Может потому что ПОХОЛОДАЛО?

Ответить

Киевский космос

Тактический
0

ПОХОХОЛОДАЛО????

Ответить

Тактический яд

Киевский
1

Зачем ты продолжаешь? Разве у нас с тобой не мир?
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Киевский космос

Тактиче…
1

У нас мир. Извини, если задел. Просто уточнил.

Ответить

Пипидастр

Marhal_New
1

не знаю как в других регионах, но на юге и на востоке украины прям похуй почти всем и многие в конспирологию ударяются

Ответить

Национальный блик

Пипидастр
0

С этой херней можно в мировую конспиралогию удариться. Население стареет, а тут как раз зараза, которая стариков убивает

Ответить

Пипидастр

Национальный
0

так конспирология включает в себя отрицание коронавируса, ведь "никто из знакомых не заболел". много раз слышал такое

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Думаю, что бункерному по барабану. Он по больницам уже давно не ездит, да и когда ездил, то очевидно, что к его явлению готовились тщательнее чем проведению Олимпийских игр. Оппозиционную же прессу не читает - там ведь сплошные западные агенты и либерасты. Вот подборочка от собственных министров и пропагандистов - это в самый раз.

Ответить

Виктор

2

Сижу дома уже неделю, подозрение на ковид, на работе уже есть 5 заболевших. Пытался взять больничный, 2 дня не мог дозвониться до своей поликлиники, утром занято, после обеда просто трубки не берут. На третий день пошло улучшение, температура перестала переваливать за 38, бросил попытки звонить куда либо, лечусь сам. Тесть болеет ковидом, лежит в больнице - ждал скорую сутки, забрали только на следующий день. Город Омск, Ленинский район.

Ответить

Тактический яд

Виктор
0

Выздоровления вам всем

Ответить

Свойственный рак

0

Россияне, как обычно, надеялись, что всё само пройдет.

Ответить

Stas Kartuzov

Свойственный
3

хуя ты быстро читаешь

Ответить

Свойственный рак

Stas
–2

Эм. Ну тут не такой уж и большой текст. 

Ответить

Сергей Васильев

Свойственный
0

Так ты его прочитал прежде чем комментарий оставить?

Ответить

van der Pusch

Свойственный
2

справедливости ради, почти во всех странах так

Ответить

Тактический яд

1

пациентам приходится брать свои лекарства.

Ответить

Пипидастр

1

пациентам приходится брать свои лекарства

в гроб, чтоб скорее свалить из россии

Ответить

Годовой кот

1

Вы думаете они эти месяцы готовились?

Ответить

van der Pusch

1

в Петербурге из общего числа заболевших 21% — это медики

это не кризис, это п-ц.

Ответить

Maxim Plotnikov

1

а медиков не хватает

Лол, они должны были за 3 месяца появиться?) 100 лет не было, а щас должны были резко показаться?

Ответить

Mike Efremov

0

Второй волны нет, не раскачивайте

Ответить

solawind

0

Объяснили же, второй волны нет, это все ещё первая. Поэтому вот эти писульки о "неготовности к второй волне" совершенно не уместны, и вообще тянут на срок по закону о фейках о какой то второй волне.

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

У нас даже к ежегодной зиме не могут подготовиться, что уж говорить о ситуации с вирусом

Ответить

Сергей Васильев

0

Какая башня решила валить другую?

Ответить

Киевский космос

Сергей
0

Схватка бульдогов под ковром. ГРУ против ФСБ!!!!! 

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