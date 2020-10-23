Больницы и морги забиты, медиков «катастрофически не хватает», а даже в новые «ковидные» госпитали пациентам приходится брать свои лекарства.

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Медработница в российской больнице Фото «Таких дел»

Летом, когда количество заражений коронавирусом в России снизилось, а ограничения ослабли, врачи и эксперты предрекли начало второй волны осенью. У регионов было несколько месяцев на подготовку больниц, закупку лекарств и средств защиты для врачей. Однако к октябрю, когда практически каждый день фиксируются антирекорды по заболевшим, проблемы в российской медицине остались.

Врачей не хватает из-за заражаемости, реформы здравоохранения и задержек надбавок

Одной из главных проблем российской медицины во время пандемии стала нехватка медперсонала — это признают не только сами врачи, но и региональные власти. За несколько месяцев снижения количества заболевших, больницам не удалось набрать достаточно врачей. Например, о том, что медиков недостаточно, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Сколько бы мы с вами не говорили: «Берегите себя, будьте дома, подождите, пока доктора придут к вам домой», люди идут на фильтр в поликлинике. А приход большого количества больных приводит только к ещё большему разносу заболевания. Медицинские работники тоже болеют. У нас сегодня катастрофически не хватает специалистов. Татьяна Быковская министр здравоохранения Ростовской области

В республике Коми нехватка медперсонала тоже стоит остро. В группе региона во «ВКонтакте» опубликовали список вакансий медработников, необходимых для лечения больных с Covid-19. Всего региону требуется больше 370 медработников — только в одной клинической больнице не хватает 99 медсестёр.

В Амурской области во время пандемии количество медработников сильно сократилось — восполнить дефицит персонала до сих пор не удалось. «Мы отмечаем отток кадров. Ушли у нас порядка 400 врачей за весь период пандемии, а трудоустроилось 200 человек. Считайте, один к двум мы потеряли специалистов», — заявила областной министр здравоохранения Светлана Леонтьева. Медперсонал увольнялся из-за пожилого возраста и большой нагрузки — вместо 20 человек в день врачам приходилось принимать по 70-80 пациентов.

Проблему стараются решить, привлекая к работе в том числе студентов-медиков старших курсов, отметила зампред областного правительства Юлия Рябинина. «Проблемы с кадрами: есть палаты, но лечить там некому. Мы обратились в медакадемию, уже официально к нам устроились пять студентов старших курсов. Ещё несколько человек сейчас проходят медосмотр. Надеемся, что напряжение снизится», — отметила Рябинина.

В Вологде родственники пациентов, находящихся в «ковидных» госпиталях, жаловались, что несколько дней не могли дозвониться и узнать о состоянии близких. «У нас подруга там работала – они просят больных, чтобы те жаловались, что персонала нет вообще. Там один врач-реаниматолог на три этажа, две медсестры на этаж на 100 человек! Они шесть часов бегают от пациента к пациенту в костюмах не пьют, не писают. У них нет физически времени отвечать на звонки. Они пытаются спасать людей», — рассказала собеседница «Север. Реалии».

Врач из Краснодарского края рассказал «Медузе», что медиков в ковидных отделениях в два раза меньше, чем должно быть. По правилам Минздрава, на одного врача должно приходиться 20 коек, а в реальности их 45. «Многие [сейчас] болеют среди персонала. Наше отделение долго держалось на своих специалистах, но с октября и у нас солянка из кардиологов, хирургов, эндокринологов и прочего. Это замедляет работу. Мы повыгорали», — пожаловался врач.

Нехватку врачей в больницах связывают с несколькими факторами. Один из них — реформа системы здравоохранения, из-за которой сильно сократилось количество больниц и медработников. Вдобавок, во время пандемии уволилось много пожилых врачей, рассказал «Известиям» врач и президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году после принятия закона об обязательном медицинском страховании. Она заключалась в закрытии «неэффективных» и расширении высокотехнологичных больниц — так власти решили оптимизировать расходы. Спустя 10 лет вице-премьер Татьяна Голикова признала реформу неудачной.

Медики также увольнялись из-за невыплат надбавок за работу с коронавирусными больными, считает Гальперин. « После выхода постановлений [о коронавирусных надбавках] многие региональные чиновники начали придумывать, как их обойти. Например, переводили людей на почасовый режим оплаты. И мы предупреждали, что, если к новому подъёму заболеваемости эти проблемы не будут решены — людей продолжат обманывать, не обеспечат нормальных графиков работы, — начнутся увольнения. Потому что, конечно, можно в какой-то момент поработать внеурочно, но невозможно делать это постоянно», — отметил эксперт.

Жалобы на отсутствие положенных надбавок не такие массовые, как во время первой волны коронавируса, однако они всё ещё есть. Сейчас надбавки по постановлениям правительства 484 и 415 выплачивают медикам, работающим с больными с подтвержденным коронавирусом и в перепрофилированных клиниках, а также сотрудникам приёмных отделений, где риск заражения Covid-19 велик. Однако, например, работникам неперепрофилированной «Скорой помощи» надбавки не выплачивают, хотя риск заражения у них есть.

Например, в Можге «скорая помощь» не считается перепрофилированной. Соответственно, врачам по 484-му постановлению не платят вообще, а по 415-му постановлению платят только за лабораторно подтвержденный ковид. При этом в Москве, например, не выделяют отдельный статус бригады — все врачи скорой помощи считаются спецбригадам. Андрей Коновал глава межрегионального отдела профсоюза «Действие»

Врачи, которые не работают с больными коронавирусом и ведут плановые приёмы, тоже столкнулись с сокращением выплат. «Если медучреждение прекращает плановый прием, оно не получает часть дохода. Соответственно, людям не выплачиваются надбавки, которые обычно им положены, — а это нередко больше, чем сама зарплата», — добавил глава «Действия». Коновал также отметил, что больницам не хватает бригад «Скорой помощи». Сотрудников и до пандемии было в полтора-два раза меньше, чем требуется по нормативам, добавил он.

Одни проблемы в системе здравоохранения провоцируют другие: сначала из-за большой нагрузки и угрозы коронавируса уходят одни врачи, их нагрузка ложится на оставшихся, которые тоже вскоре могут уволиться.

Нехватка врачей также связана с тем, что многие из них заболевают коронавирусом и вынуждены уходить на карантин. Например, в Петербурге из общего числа заболевших 21% — это медики, сообщили изданию «Север.Реалии» в городском комитете по здравоохранению. В Ленобласти 3% заболевших по официальной статистике — врачи, однако реальный процент может быть больше, так как в него попадают только те, кто заразился в «ковидных» госпиталях.

В Липецкой области около четверти медиков находятся на больничном, поэтому плановую медпомощь временно приостановили, сообщил губернатор Игорь Артамонов. «Нам надо перераспределять ресурсы: от медицинских услуг, без которых мы можем какое-то время обойтись, к медицинским услугам, в которых есть острая необходимость», — заявил Артамонов, добавив, что в регионе не хватает около 50 врачей.

Сократились больницы, сократились койко-места, сократились медики – потому что сокращались и ставки. И когда пришла беда в виде эпидемии коронавируса, выяснилось, что у нас не хватает мест, чтобы положить людей. И пока реформа и оптимизация будут продолжаться в том виде, в котором она сейчас идёт, люди будут умирать. Иван Васильев фельдшер и общественный деятель Пскова

Тела умерших хранят в коридорах и подвалах, больницы переполнены пациентами, а «Скорые» часами стоят в очередях на госпитализацию

Нехватка медперсонала сказывается не только на недостатке ухода за больными. В некоторых больницах врачи не успевают сразу вывозить тела умерших в морги. Жительница Ростовской области жаловалась на труп в палате с пациентами. Она записала видео в палате инфекционного отделения, на одной из кроватей в которой, по словам пациентов, более 12 часов лежало тело погибшей. Женщина рассказала изданию «Подъём», что в палате было очень жарко, а окна были закрыты. Региональные власти назвали видео фейком, добавив, что его сняли в терапевтическом отделении, нарушив запрет на посещение.

На видео отчётливо слышно, как одна из женщин говорит, что пациент умер ночью (труп может находится в отделении 2 часа, но точно не в палате с пациентами). Мне звонил главврач и угрожал подать в суд за клевету, они утверждают, что труп лежит только пару часов. Также просили удалить видео и написать опровержение опять же угрожая подать в суд и штрафом в 5 миллионов. родственница бабушки, лежавшей в одной палате с телом умершей женщины

В «ковидной» больнице Барнаула погибших хранили не в морге, а в мешках в подвале. В региональном Минздраве отметили, что это произошло из-за роста числа смертей, заполненного морга и нехватки персонала. Усугубляет ситуацию заболеваемость медиков — в госпитале заболели коронавирусом даже главврач и его заместитель.

В Таганроге тела умерших хранили под лестницей в коридоре больницы — на это обратила внимание родственница одного из пациентов. Трупы находились в коридоре не меньше трёх суток, рассказал Donnews.ru сотрудник больницы. Местные власти не стали отрицать подлинность видео, объяснив произошедшее нехваткой патологоанатомов.

Как многие больницы и поликлиники города, патологоанатомическое бюро тоже испытывает дефицит кадров. Городскому моргу необходимо 22 медицинских специалиста, у нас работает только 4 врача на полторы ставки. Татьяна Подлесная начальник управления здравоохранения Таганрога

По словам собеседника издания, во всём городе работает даже не четыре, а всего два патологоанатома — остальные заболели коронавирусом. «Они заразились коронавирусной инфекцией при вскрытии. Работа здесь специфическая, не каждый медик сюда пойдёт. Помимо этого, ещё отсутствуют достойные условия труда, а морг в плачевном состоянии», — добавил медработник.

В некоторых регионах заболевшие жалуются на нехватку больничных коек. В Новгородской области места в больницах были заполнены уже в конце сентября. Жительница региона опубликовала ролик, на котором видно, что пациенты лежат в коридорах и у стойки регистратуры. Заболевшие отметили, что неделю не видели врача, а лежать приходится на «одноразовых простынях на вонючих матрасах». Пациентов приходилось класть в коридоре, чтобы «не пересекать потоки пациентов и избежать внутрибольничного заражения» из-за переполненности больницы, заявила и.о. замминистра здравоохранения Новгородской области Ирина Истомина.

Койки в коридоре больницы Великого Новгорода

Из-за нехватки коек больным, вызвавшим скорую, приходится долго ждать бригаду врачей. В Саратове госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус некуда, анонимно рассказала фельдшер одной из саратовских подстанций «Скорой помощи». «Мы звоним старшему врачу, старший врач уже разговаривает с главврачами ковид-госпиталей и договаривается с ними. Чаще всего нет мест, так что таких пациентов мы ставим „в очередь“. И как только место освобождается, другая бригада скорой помощи их забирает и везёт в стационар», — добавила медик.

До адреса мы можем ехать и шесть, и 12 часов, иногда с момента вызова до приезда бригады проходят и ровно сутки, то есть адрес берёт уже следующая смена. фельдшер саратовской «Скорой помощи»

Ещё одна проблема длительной госпитализации — правила приёма пациентов. «Мы очень много времени проводим в очередях у ковид-госпиталей. Пациентов там принимают по-одному. Одного заболевшего оформляют примерно час. Так что если мы прибыли, а в очереди четыре машины, то стоять мы будем четыре часа. Но бывает такое, что машин — 11», — отметила саратовский фельдшер.

Очередь из автомобилей «Скорой помощи» в Новосибирске Фото «Сибкрай»

Медбрат пермской «Скорой помощи» Артём Борискин опубликовал в инстаграме несколько видео с многочасовыми очередями медицинских автомобилей на госпитализацию и компьютерную томографию лёгких (КТ). «Теперь очередь выстроилась на госпитализацию в единственный стационар со свободными местами, а не на КТ. На момент 8:00 здесь 23 автомобиля скорой. Первая машина в очереди приехала в 22:30 и была в очереди 18-ой. Здравоохранение продолжает оптимизированно разваливаться», — написал Борискин.

Очередь на госпитализацию в пермскую больницу

Борискин отметил, что очереди образуются не только из-за нового правила приёма, но и из-за «шквала пациентов». В комментариях писали, что после вызова приходилось ждать «скорую» больше девяти часов, а ближайшую запись на КТ лёгких даже платно приходится ждать 10 дней. Из-за жалоб на очереди прокуратура Пермского края начала проверку.

Очереди из «скорых» заметили и у крупнейшего коронавирусного стационара в Коммунарке. Главврач клиники Денис Проценко объяснил очередь «ростом заболевших, в том числе и с тяжёлыми формами».

В больницах нехватка медицинского кислорода, лекарств и средств защиты

За несколько месяцев между волнами коронавируса в России некоторым больницам не удалось запастись достаточным количеством оборудования и лекарств для лечения больных Covid-19. В Ростове-на-Дону в больнице №20 в один день от нехватки медицинского кислорода умерли 13 пациентов, пишет ростовское издание 161.ru. В управлении здравоохранения подтвердили смерть больных, но отметили, что причины смертей пока не установили.

В Ростове-на-Дону больные задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом — пять человек умерли в реанимации, а остальные в общем отделении, рассказали изданию «высокопоставленные чиновники системы здравоохранения». Сотрудники «красной зоны» госпиталя сообщили, что некоторые из погибших «в любом случае умерли бы», но минимум троих «можно было спасти».

Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух. анонимный медработник больницы №20 в Ростове-на-Дону

Из-за периодической нехватки медицинского кислорода медработникам приходится перераспределять его между пациентами, снижать его концентрацию и временно отключать их от системы. «Многие без кислорода могут, если их перевернуть на живот и подождать, пока [он] снова будет. А если не прикручивать [подачу кислорода стабильным пациентам], в реанимации не хватает. А если в реанимации не хватает кислорода, то увозят в морг . Но чаще всего умирают сами от осложнений при ковиде», — рассказал один из медиков «красной зоны» ростовской больницы.

Начальник ростовского пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал информацию о дефиците кислорода фейком.

В Центральной городской больнице Нижнего Новгорода есть проблемы с поставками антибиотиков и средств защиты, но в целом «всего хватает», рассказала «Север. Реалии» медработница. «Мы с коллегами даже шутили: неужели нужно было случиться пандемии, чтобы нам наконец-то всё необходимое выдали», — отметила врач.

В начале пандемии к нам больницу привезли древние аппараты ИВЛ, на которые анастезиологи смотрели со смехом. Потому что они не раздышат даже здорового пациента после операции – не то, что человека с ковидом без лёгких. Но сейчас, в целом, всего хватает. Есть проблемы с антибиотиками, потому что все уходят на коронавирусных больных. Даже в первую волну у хирургии всё было. Сейчас перебои начались. Ну и СИЗы у нас, как положено, выдают далеко не каждый день. врач Центральной городской больницы Нижнего Новгорода

Жительница Пскова Екатерина Панфилова попала в новую «ковидную» больницу, которую открыли за неделю до её госпитализации. На открытии презентовали новый электрокардиограф и браслеты для пациентов, с помощью которых можно вызывать медсестёр. «Томограф в первый день сломался, кажется, раз шесть. А он там один. Народ просто держали на улице в полуобморочном состоянии», — рассказала женщина. В больнице выдавали один антибиотик вне зависимости от наличия аллергии на него, « парацетамола не было, люди со своим заезжали, а ещё со своим линексом, со своим градусником, потому что там один на палату », а на вызовы браслетов медсёстры не реагировали, добавила Панфилова.

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Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева считает, что сейчас российские больницы не готовы ко второй волне коронавируса, но отметила, что «в каком-то плане лучше стало в ситуации со средствами защиты, хотя, конечно, их всё равно недостаточно».

В России не хватает грамотных администраторов, которые могли бы наладить все процессы в ситуации пандемии — во многом это связано с реформой здравоохранения, отметил Коновал.

У нас будет это не раз повторяться, закончится эпидемия, начнётся что-то ещё. Но сейчас у нас есть возможность решить эту проблему. В частности, государство должно жёстко поставить вопрос о том, что чиновники обязаны выполнять постановления правительство и тех, кто с этим не справляется, необходимо просто отстранять. Люди, медработники, должны видеть, что государство стоит на их стороне. Андрей Коновал глава межрегионального отдела профсоюза «Действие»

TJ направил региональным министерствам здравоохранения запросы о заполненности больничных коек и нехватке медицинских работников в госпиталях, но пока не получил ответов.