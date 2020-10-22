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Аня Бегиашвили
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Что происходит после обезглавливания учителя в Париже: от депортации экстремистов до нападения на мусульманок Материал редакции

Власти Франции хотят ужесточить условия предоставления убежища, а Рамзан Кадыров требует не сваливать всё на чеченцев.

167 комментариев
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Митинг в память об убитом учителе в Париже Фото Reuters

С момента гибели учителя истории и географии Самюэля Пати в Париже прошла почти неделя. Преподавателя колледжа, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, убил и обезглавил россиянин чеченского происхождения. Он выложил фото отрезанной головы в твиттер и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда».

С тех пор появились новые подробности о личности злоумышленника, французы провели массовый митинг, Рамзан Кадыров высказался о том, что «чеченцы здесь ни при чём», а две парижанки напали с ножами на мусульманок.

Нападавший — 18-летний чеченец. Найти преподавателя ему помогли двое учеников

По сведениям Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, подозреваемый в убийстве Пати родился в Москве в 2002 году. Мужчину чеченского происхождения звали Абдулах Анзоров. Его семья переехала во Францию в 2008 году и получила статус беженцев. За Анзоровыми не замечалось радикальных исламистских взглядов, поэтому французские спецслужбы за ними не следили.

Нападавшего застрелили — он оказал полиции сопротивление при задержании. Предполагалось, что на нём может быть пояс смертника, но взрывного устройства не обнаружили. По делу об убийстве преподавателя задержали девять человек — родственников Анзорова и друга его отца. Сводная сестра одного из задержанных в 2014 году примкнула к «Исламскому государству». Кроме того, антитеррористическая группа задержала двоих несовершеннолетних, которые помогли злоумышленнику опознать преподавателя.

«Нападавший знал имя преподавателя и название школы, но не имел возможности опознать жертву. Это было возможно только при содействии учеников», — рассказал руководитель группы Жан-Франсуа Рикар. По версии следствия, Анзоров заплатил ученикам 300-350 евро, сказав, что собирается «унизить и ударить» Пати, а также заставить его извиниться за показ карикатур.

BFM TV передаёт, что подростков подозревают в соучастии в убийстве, совершённом по террористическим мотивам. Рикар сообщил, что до нападения Анзоров встречался с одним из родителей учеников, который был недоволен действиями учителя. По делу также проходит мужчина, разместивший в соцсетях видео с порицанием Пати после лекции с карикатурами.

Россия открестилась от произошедшего. Кадыров заявил, что «чеченцы здесь ни при чём»

В российском посольстве сочли, что нападавший «не имел отношения к России», поскольку его семья с 2008 года проживала во Франции. «В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех её проявлениях», — сказал глава пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов. По его словам, Анзоров никогда не связывался с посольством, а оно — с ним.

Убийство Пати прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он осудил произошедшее, принёс соболезнования близким погибшего и призвал не акцентировать внимание на национальности террориста. Как и представитель посольства, он указан на то, что Анзоров «почти всю свою жизнь прожил во Франции»: «Переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчёт своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».

Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем.

Рамзан Кадыров

Кадыров назвал демонстрацию карикатур во время лекции провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — написал глава Чечни, напомнив о нападении на редакцию Charlie Hebdo после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали Анзорова. Имадаев назвал Анзорова «героем» в инстаграм-историях, а Дураев написал, что во Франции «свобода слова потеряла своё начало». Оба бойца позже удалили свои публикации.

Из Франции вышлют более 200 вероятных экстремистов. В Париже напали на двух мусульманок

18 октября две парижанки, гулявшие с собаками возле Эйфелевой башни, напали на мусульманок в платках. Пострадавшие гуляли с семьёй и попросили женщин привязать питомцев к поводку, так как те подбежали и напугали детей. После этого хозяйки собак атаковали мусульманок с ножами, выкрикивая: «Возвращайтесь в свою страну, грязные арабы». Женщин задержала полиция. Потерпевшие находятся в больнице, одной из них нанесли шесть ножевых ранений.

В Париже прошла многотысячная демонстрация. Горожане собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами «Je suis prof» («prof» — преподаватель) и «Je suis Samuel». Собравшиеся пели «Марсельезу» и почтили память Пати минутой молчания.

Jean Castex @JeanCASTEX
Vous ne nous faites pas peur.
Nous n’avons pas peur.
Vous ne nous diviserez pas.
Nous sommes la France ! https://t.co/GjUQo9AePa
Вы нас не пугаете. Мы не боимся. Вы нас не разделите. Мы Франция!

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил, что Пати посмертно наградят орденом Почётного легиона — высшим знаком отличия во Франции. Национальная церемония прощания с преподавателем прошла в Сорбонне. Выступивший на ней Макарон назвал погибшего «лицом республики и желания разбить террористов». Президент пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Он также обсудил произошедшее с Владимиром Путиным.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста. По данным французских СМИ, их внесут в базу людей, депортируемых для предупреждения террористической ситуации. Дарманен, в частности, попросил правительство Марокко забрать девятерых граждан страны, которые находятся во Франции в непонятном статусе. Он также запланировал поездки в Алжир и Тунис для переговоров с местными властями.

Глава МВД предлагает ужесточить условия предоставления убежища для граждан некоторых стран — этот вопрос должен рассмотреть Совет нацбезопасности. А официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь призвал дополнить новыми поправками закон о борьбе с сепаратизмом.

#франция #происшествия #терактподпарижем

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167 комментариев
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Смешной пришелец

24

Кароч, теперь всё сводится к тому, хотят ли французы и дальше погружаться в средневековье с повсеместными религиозными общинами исламистов, или у них хватит духа признать что эта культура нихуя вообще не желает ассимилироваться в европейскую культуру и по сути живёт своей параллельной жизнью внутри их страны.

Ответить

Kir Kirsky

Смешной
2

признать что эта культура нихуя вообще не желает ассимилироваться в европейскую культуру и по сути живёт своей параллельной жизнью внутри их страны

было дело

Ответить

Смешной пришелец

Kir
2

Ну да, Гитлер и правда не очень хорошо ассимилировался.

Ответить

Kir Kirsky

Смешной
0

было дело, решили как-то окончательно решить вопрос с отказывающейся ассимилироваться нацией

Ответить

Аккуратный хичхакер

Kir
7

Евреи нормально ассимилируюся в любых локациях и чаще всего получают нормальный заработок, за что их и ненавидели (и ненавидят)

Ответить

Kir Kirsky

Аккурат…
0

Евреи нормально ассимилируюся

-запрещают жениться на гоях
-живут компактно в своих комьюнити
-игнорируют местную культуру, живут по своим устоям писания, решая вопросы у раввинов
-считают свою нацию богоизбранной, а остальных гоями

Это сейчас, когда свободный рынок, свобода вероисповедания, языка и тп они не конфликтуют с государством (большей частью, ультрарелигиозные хасиды в Израиле ещё как конфликтуют). А в прошлом трения шли нонстопом. Думаешь их угнетали только из-за самого факта что они евреи? Это не так. 
@Уютный Багажник 

Ответить

Смешной пришелец

Kir
1

А, так ты у нас националист. Понятно. Я думал ты пытался меня обвинить в этом, лол.

Ответить

Kir Kirsky

Смешной
0

Я не националист, я знаю историю.
И провел параллели с историей, когда под твои же слова решили окончательно решить вопрос.

Ответить

Аккуратный

Kir
0

По твоей истории евреев убивали, потому что все они были глубоко верующими ненавистниками гоев.
Ещё напиши, что сами заслужили.

Ответить

Kir Kirsky

Аккурат…
0

не заслужили
их убивали потому что на них было удобно скинуть все проблемы, ведь они именно что не ассимилировались

Ответить

Аккуратный

Kir
1

Ты сейчас про хасидов.
Истребляли ассимилировавшихся врачей, учёных, банкиров, которые были полноценными гражданами, и женились на ком хотят. Ты точно историю знаешь?

Ответить

Kir Kirsky

Аккурат…
0

были полноценными гражданами

термину гражданин от силы несколько веков, а евреи имеют бОльшую историю
и женились на ком хотят

нет

Ответить

Аккуратный

Kir
0

Ты сейчас про нацистскую Германию, а не про века. Раньше и крестовые походы устраивали, захватывая Иерусалим.

Да, даже термин был для детей таких браков

Мишлинги
Мишлинги (нем. Mischlinge — «смешанные», «полукровки») — расовый термин времён Третьего рейха…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Kir Kirsky

Аккурат…
0

первый пример был про рейх, но дальше я говорил о евреях в веках и причинах почему они не ассимилировались. 

Ответить

Аккуратный

Kir
0

Ну если в веках, то тогда и в самой Франции люди разных вер пиздились. Учитывай же контекст того времени.

Ответить

Kir Kirsky

Аккурат…
0

То что когда-то пиздились все, не меняет того, что евреев пиздили всегда.

Ответить

Аккуратный

Kir
0

Это тема неоднозначная и нет конкретной причины такой реакции, а скорее смесь. Да, евреи были сплоченными, у них была иная вера и иные обычаи. Да, везде есть люди, которые считают свою национальность лучше других.
Кроме того, евреи были достаточно зажиточными.
Помогают друг другу, зарабатывают хорошо, конечно же очень удобно обвинить их в проблемах.
Евреям в античность приписывали ритуалы с жертвоприношениями и обвиняли каннибализме.

Ответить

Kir Kirsky

Аккурат…
0

вот пара крутых стримов на тему
https://www.youtube.com/watch?v=85mNV7AyMlQ
https://www.youtube.com/watch?v=OAPiql7foDw

Ответить

Аккуратный

Kir
0

Спасибо, но я предпочитаю читать текст, так удобнее.
Да и тема - холивар. Тут учёные договориться нормально не могут, а стримы конечно же все по полочкам разложат

Ответить

Kir Kirsky

Аккурат…
1

у Bushwacker, просто топ стримы, которые можно просто слушать, не смотря (хотя он иногда на экране что-то аутентичное показывает, или карты). 
Попробуй хоть один послушать, например про современную Америку. Или что я скинул. Очень интересно и в процессе классно шутит. 

Ответить

Аккуратный

Kir
0

@Пожилой Мартингал уведомление

Ответить

Руденко Сергей

Kir
0

Стоит отметить самое важное отличие
1) Они не живут в стране нелегально
2) Приносят ей пользу, потому что работают и платят налоги
3) Не увеличивают уровень преступности и опасности нахождения в тех или иных районах города
4) Не совершают подобной жести на почве своей веры

Потому да, это вполне нормальная ассимиляция, выгодная для страны

Ответить

Kir Kirsky

Руденко
0

1)значит надо ужесточать отлов нелегалов
2)если они не работают нелегалами значит или не хотят (имеют деньги с криминала), или не могут (не могут устроиться, из-за того что нелегалы), или легализованы и сидят на пособиях. //снизить пособия/отказывать в пособиях, депортировать или как в США забить болт и не щемить при трудоустройстве.
3)проблема бедных районов, как решать вопрос бедности - другой вопрос
4)а вот здесь давно пора щемить всяких ультрарелигиозных мулл и не только, если они нарушают законы (в ЕС это закон об экстремизме), у нас его тоже вводили с этой целью, но применение пошло в другое русло.

Ответить

Смешной пришелец

Kir
2

Лол, это евреи то отказывались ассимилироваться? Приплетаешь чушь какую-то, лишь бы обвинить в национализме.

Ответить

Смешной пришелец

Смешной
2

Кадыров назвал демонстрацию карикатур во время лекции провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь»

И ещё раз продемонстрировал исключительную миролюбивость своей религии.

Ответить

Круглый Женя

Смешной
0

Угу, если количеством немного не возьмут, то есть еще шанс че то там попробовать признать)

Ответить

Kubig

Смешной
0

Спасибо за глубокий анализ ситуации. До этого было не понятно.

Ответить

Максим Гольдмарк

Смешной
0

Да ты уже достал со своими замечательными, максимально адекватными комментариями "в яблочко" которые приходится лайкать. 

Ответить

Олег

11

Франция проебала свое наследие
Гулять по Парижу боишься дальше центральных улиц, только если днём и то.
А если девушка выйдет погулять, то ей пиздец

Ответить

Алексей Панкратов

Олег
16

Ухты. ТЖ читают даже во Франции. Уровень. 

Ответить

Олег

Алексей
2

Причем тут? Просто я был там несколько раз

Ответить

Аккуратный хичхакер

Олег
5

Во многих крупных городах есть опасные районы, куда не надо заходить.
Но да, у них там с беженцами плоховато 

Ответить

Бипедальный Гоминид

Аккуратный
0

Какой же это пиздецовый аргумент. Многие крокодил себе по вене пускают, зачем на них ориентироваться? Зачем Франции и Парижу нужно было становиться этими "многими крупными городами с опасными районами"?

Ответить

Рыжий

Бипедал…
2

 Зачем Франции и Парижу нужно было становиться этими "многими крупными городами с опасными районами"?

А они когда-то не были ими? Их негры и мусульмане с 17 века ипут в хвост и гриву. Все равно, что сказать что в Германии были безопасно до кризиса с беженцами. Да не было конечно, в 20ом веке их турки ипали, просто к туркам привыкли и сами турки в массе своей ассимилировались 

Ответить

Бипедальный

Рыжий
1

Ну не преувеличивай, такого пиздеца как сегодня в Европе не было никогда.

Ответить

Рыжий

Бипедал…
1

Ты просто не жил в Германии в конце 90ых. Я тоже не жил, близкие жили. С мусульманами там был пиздец не шуточный. Ну а про Францию куча литературы есть, и историческая и художественная 

Ответить

Бипедальный

Рыжий
1

А я что, говорю, что Германия чем-то лучше Франции? Одинаковые куколды.

Ответить

Аккуратный

Бипедал…
0

Это не аргумент, а факт. Назови хоть одну страну, где ты можешь с уверенностью зайти в любую локацию. Где-то это меньше (в Японии), где-то больше (США, Франция, Германия), но такие небезопасные места везде есть.

Ответить

Бипедальный

Аккурат…
0

Москва.
И одно дело, когда такие локации это что-то вроде местных достопримечательностей, а другое дело, когда этой локацией становится весь город за пределами туристических улиц и дорогих районов среднего класса.

Ответить

Рыжий

Бипедал…
2

Москва? Это там, где перестрелки между чеченцами и где эмигранты делят территории кладбищ? А то может я перепутал с какой-нибудь деревней
Кстати, это же в Москве несколько эмигрантов забили двоих парней (отца и сына, вроде) за несколько тысяч рублей?
Очень безопасный город, да

Ответить

Бипедальный

Рыжий
0

Где только не лазил, и в каких только районах с детства не жил. Вот ни разу своими глазами не видел не то что перестрелки, а даже ствола.

Ответить

Бипедальный

Рыжий
0

Я гулял и по Москве миллион раз, и по паре Европейских столиц. Могу с уверенностью сказать, что наших гастеры и хачи это божьи одуванчики по сравнению с арабами и нигерами в европах. В России и Москве нет особого велфера, тут или вкалываешь, или загибаешься. Это в Европе они там поколениями устраиваются на пособия как-то.

Ответить

Рыжий

Бипедал…
0

 Это в Европе они там поколениями устраиваются на пособия как-то.

Лол, не забывай, что у чеченцев и дагестанцев работать это зашквар в принципе. Просто так что-ли чемпионы России по боксу и борьбе занимаются разбойными нападениями, грабежами и рэкетом? 

Ответить

Бипедальный

Рыжий
0

Да бля, тут этих чеченцев с понятиями на порядки меньше толп праздных арабов, негров, турок в Европе.

Ответить

Аккуратный

Бипедал…
0

Ты в Москве можешь спокойно пойти на любую улицу? Вот очень сомневаюсь.

Самые опасные районы Москвы
Осторожнее с Северным Измайловом
www.the-village.ru
Ответить

Степан Литвинов

Аккурат…
2

Хммм, я жил на Филях, ездил через Кунцово. С Беговой частенько на последней электричке и потом пешком. Потом переехал в Измайлово (правда восточное). Работал на Таганке. Правда, это было в 2015-16 годах, но ни разу ни с какой опасностью не сталкивался. Не все тут однозначно.

Ответить

Alexey Snooker

Степан
0

Ну и все таки не самый лучший район

Ответить

Alexey Snooker

Аккурат…
0

Слушай, ну опасно слово очень многогранное, я не думаю что в измайлово тебе голову отрежут, на гопстоп можно нарваться, как и везде в рф.

Ответить

Аккуратный

Alexey
1

А во Франции отрезание головы - норма для плохого района?

Ответить

Alexey Snooker

Аккурат…
0

Нет конечно

Ответить

Рыжий

Alexey
0

  я не думаю что в измайлово тебе голову отрежут, на гопстоп можно нарваться

Бывает гопстоп, когда отрезанная голова не такой уж и плохой вариант

Ответить

Alexey Snooker

Рыжий
0

Всмысле, ну если серьезно, то что гопники могут тебе сделать, отмудохать, если только. Цель у них получить что то от тебя, а не убить.

Ответить

Бипедальный

Alexey
0

Гоп-стопа в Москве тоже мало по сравнению с европейскими столицами.

Ответить

Рыжий

Alexey
0

отмудохать, если только

Ты понимаешь, что отмудохать - это не поставить синяк под глазом, а в лучше случае сотряс стредней тяжести? Походу ты с гопниками не тусил
Цель у них получить что то от тебя, а не убить

Цель - добыча, да. Если понимают, что добычи не будет - могут лещей и пинков надавать, а могут отпиздить до инвалидности. Зависит от настроения и возраста

Ответить

Бипедальный

Аккурат…
0

Я много лет жил в районе, который слыл одним из самых опасных в Москве, гулял ночью, от своей девчонки сотни раз возвращался и в час и в три ночи через весь район всеми возможными маршрутами - ни разу, ни одной истории со мной не случилось. Только менты пару раз доебывались и пару драк между толпами хачей около магазина видел. А грабанули меня единственный раз в районе Речного вокзала.

Ответить

Аккуратный

Бипедал…
0

Если с тобой лично не случилось, район более безопасным не становится)

Ответить

Бипедальный

Аккурат…
0

Ну в 20 миллионом городе по любому что-нибудь где-нибудь случается. Но первого нарика со шприцом я увидел в Европе, а не в Москве.

Ответить

Аккуратный

Бипедал…
0

У меня в 90 таких у дома, где раньше жили, было не мало. А ещё были цыгане из соседней общаги, которые отбирали игрушки толпой. Ещё помню был памятник маленький и цветы у дома: там кого-то в разборках застрелили в начале 90х.
Район был не самым прямо криминальным по стране, я тебе скажу.

Ответить

Бипедальный

Аккурат…
0

Ты про Москву? Я знаю, что в регионах пиздец был и остается, я и по России поездил, и жил у родственников в глубинке, в моем окружении одно время были одни подростки-алкаши, которые на любую гулянку брали несколько четвертей самогона. Какого только трешняка среди них не было, и сидевшие, и братья шпилившие друг друга в задницы с начальной школы и так далее.

Но повторяю, Москва где-то с нулевых - крайне безопасный город на фоне мировых столиц. Достаточно пожить в Москве и потом поездить по европейским столицам чтобы это отчетливо понять.

Ответить

Аккуратный

Бипедал…
1

Не, это миллионик Украины.

Хз, в Москве сразу с вокзала меня в 2005 встречали бомжи, которые спали везде. Может они миролюбивые были, но мне запомнилась обстановка

Ответить

Бипедальный

Аккурат…
0

Вокзалы в Москве это клоаки, да, но они вообще не характеризуют город. Это отдельный мир, завязанный на центростремительности Москвы по отношению к остальной России, сюда стекаются и лучшие, и худшие. А вокзалы как грязный обдристанный фильтр, на котором скапливается вся российская грязь. Но тем не менее сама Москва, и центр, и подавляющее большинство спальных районов - практически безопасны круглые сутки. 

Ответить

Рыжий

Бипедал…
0

 Достаточно пожить в Москве и потом поездить по европейским столицам

Первая же ссылка по запросу в гугле Москва стрельба 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7db4799a794785fa4bc550

7 октября, достаточно свежий инцидент. Не уверен, что в каком-нибудь районе Берлине ты окажешься свидетелем перестрелки 

Ответить

Бипедальный

Рыжий
0

Повторяю, в 20 миллионом городе не может не быть преступности и происшествий. Но какой шанс, что ты лично увидишь перестрелку? Почти нулевой. Я за всю жизнь не видел.

Ты, бля, пытаешься мне что доказать, что Москва не стерильна? Я это и так знаю. Мы говорим про разный уровень безопасности мировых столиц, а не про то, что где-то есть преступность, а где-то ее типа вообще нет. Такого не бывает.

Ответить

Рыжий

Бипедал…
0

 о первого нарика со шприцом я увидел в Европе, а не в Москве

Если ты был маминой корзиночкой  - не удивлюсь. Я впервые наркоманский шприц на улице увидел в 8 лет, в центре города. Лазали мелкими где только могли пролезть 

Ответить

Бипедальный

Рыжий
0

Я не сказал, что я не видел нариков вообще. Мы сейчас говорим про улицу, про обычные места, где ходят люди. А так у меня сосед был наркоман и шприцы я видел еще в первом классе.

Ответить

Алексей Панкратов

Олег
0

А. Ну это все меняет. А за ТЖ жаль. Все такой же местечковый имиджборд как и раньше. 

Ответить

Аккуратный хичхакер

Алексей
1

О, да вы олд! Мое почтение

Ответить

Bad Mother Fucker

Олег
0

когда был девушкой?

Ответить

Kubig

Олег
0

А на апрашке в Питере был?

Ответить

Alexey Snooker

Олег
1

Дизлайкают только люди которые не были в Париже, если вы гуляли и до вас не доебался негр/араб попрошайка/вымогатель значит вы небыли в Париже. Причем полиции срать на них, они отпугивают туристов и создают негативный имидж страны. При мне негр хватал азиатскую пару за руки/куртки, пожалел что оставил перцовку в рф.

Ответить

Anton Gostev

Олег
0

Мне интересно съездить и посмотреть, как там все изменилось.
Много лет прошло с момента моего отъезда оттуда, хоть тогда еще и оставались города, похожие на Европу, но уже тогда было заметно это вторжение.

Ответить

Petr

Anton
0

Не советую

Ответить

Anton Gostev

Petr
2

Даже на Ларузный Берег?

Ответить

Andrew Makarov

Anton
0

Туда можно конечно

Ответить

Anton Gostev

Andrew
0

Мне рассказывали, что уже и там "мультикультурализм", поэтому уверенности нет.
Но тур я себе как-нибудь устрою.

Ответить

Petr

Anton
0

Там тоже пц уже давно.

Ответить

Petr

Олег
0

Ты нетолерантен. Ей не пиздец. Она просто обретет новый опыт

Ответить

Олег

Petr
0

)))

Ответить

bb8

Олег
0

ладно.

Ответить

Олег

bb8
0

Это не то.
Там арабы с ебалами преступников

Ответить

Bohdan Shtepan

Олег
0

В прошлом году ездил с девушкой на фестиваль в Париж. Один раз ночью возвращались из самого центра в Нантер на одних электроскутерах. Ехали часа 2-3. Помню, тогда еще Алжирская сборная выиграла какой-то матч и весь город гудел. Никаких проблем вообще не было.

А вот недавно был в Тиране, то там действительно было стремно чтобы не доебался никакой террорюга.

Ответить

Круглый Женя

8

Ну будем надеяться Франция таки очнется и выпнет их всех оттуда на фиг.

Ответить

Степан Анейчик

Круглый
1

То есть ты за коллективную ответственность, получается

Ответить

Круглый Женя

Степан
3

Да, я за то чтобы Франция была Францией, а не обезьянником исламистов с агрессивно транслируемым никому не впившемся культурным кодом, а че у тебя там получается я не знаю.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Степан
0

Это не коллективная ответственность, а прекрасный богоугодный культурный расизм. Спасительная инъекция для европейской цивилизации.

Ответить

Чрезвычайный волк

9

Как можно унизить Пророка вообще?!
Как можно оскорбить Бога?
Это девочки твиттерские что ли?

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Вова А.

Чрезвычайный
0

Тоже никогда не понимал - они за все хорошее, мораль и абсолюты или за комплексы и поножовщину?

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Чрезвычайный волк

Вова
0

Да нет. Это защитнички унижают Бога, поскольку считают его беспомощным и нуждающимся в защите.

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Интенсивный алмаз

Чрезвычайный
0

Не так. Когда они нападают на кого-либо, они объясняют это волей Божьей — так Бог сказал действовать.

Вопрос не слабости и беспомощности. Вопрос максимального всемогущества, настолько огромного, что бог может послать своих людей, чтобы они выразили его волю.

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Обнули меня полностью

Чрезвычайный
0

Это ревность вроде называется.
Если ноу нейм твою любимую женщину лапнет/оскорбит (не суть, ситуация одна), чел, скорее всего ты сам не заметишь, как тот дух испустит—а ты ведь только слабенько ударил. И никто из твоих единомышленников тебя не осудит

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Воздушный магнит

4

Ситуация жуть конечно. Ну если показал учитель карикатуры (хотя неизвестно что там были за карикатуры) можно было в суд подать в конце концов. 
Плохо когда люди не могут жить без насилия ( 

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Александр Иванов

Воздушный
0

Без ума

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Воздушный магнит

Александр
0

Насилие от ума не зависит. Даже умные и сверхумные люди могут в насилие. 

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Zero-one-one

3

"Макарон"Аня,исправь

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Аккуратный хичхакер

Zero-one-one
3
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Zero-one-one

Аккуратный
2

Еееее,Макарооон

Ответить

Аккуратный хичхакер

Zero-one-one
2
Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
1

Макарошки с пюрешкой

Ответить

Аккуратный

Zero-on…
2

Объявляю этот пост постом про макароны

Ответить

Zero-one-one

Аккурат…
1

https://youtu.be/hGhNSRgzii0

Ответить

Аккуратный

Zero-on…
2

То говно, вот.

Ответить

Zero-one-one

Аккурат…
1

https://youtu.be/_njmZkir1A0
Это лучше всяких Оксимиронов

Ответить

Аккуратный

Zero-on…
1

😭🤜✊🏿

Ответить

Аккуратный

Zero-on…
1
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Dmitry Yashin

–5

Самое интересное тут другое. Учитель Самуэль Пати будет посмертно награждён орденом Почётного легиона. Власти таким образом однозначно ответили на вопрос, хорошо ли умышленно оскорблять чувства верующих.
При этом если ты умышленно оскорбишь чувства феминисток или пидорасов то тебе прилетит так, что не отмоешься ещё оооочень долго.
То есть над намеренное оскорбление верующих официально приветствуется государством, а фемок или ЛГБТ - ни в коем случае.
Красота. Французы заслужили то, что сейчас у них происходит и будет происходить.

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Смешной пришелец

Dmitry
8

Никто не запрещает этим особо яростно верующим подать в суд и решать этот вопрос легально. Но они так не умеют. Ведь если кто-то "оскорбил" их сказку, надо обязательно убить его, потому что всемогущий плачет на небесах из-за картинки и не может спать спокойно. Напомни мне, когда в последний раз представитель ЛГБТ отрезал кому-нибудь голову и записывал видосик президенту, держа её на руках?

Ответить

alexferman

Dmitry
2

тебе прилетит так, что

Например, как? Примеры из Франции в студию

Ответить

Aнус Роскомнадзора

1

Кто может объяснить: почему наезды грузовиков на людей, нападения с ножами, расстрел шарли не вызывали такой же реакции?

Ответить

Oleg Galochkin

Aнус
7

Снежный ком. Большинство исторических событий происходят по совокупности факторов и поводом может послужить что угодно (см. убийство Франца Фердинанда). Вполне возможно, что через 10 лет кража арабом хлеба из булочной послужит поводом полного закрытия границ для мигрантов из Ближнего Востока. И также поднимется вопрос, почему сейчас, а не после резни в Шарли. Чаша должна переполниться.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Oleg
0

Банально

Ответить

Kubig

Aнус
1

Вообще то вызывали они ахуенно реакцию. Уж точно больше чем твоя эрекция.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Kubig
0

Значит сми так освещают?

Ответить

Саша Ринцлер

–4

Может уточните для молодого?

Вот стоит бык, злой такой. Если на него смотреть, он тебе вреда не причинит, а если по доброму к нему, он еще и даст себя погладить.

На кой хер пинать его по сраке и ждать нормальной реакции? Да, мы хотим жить в обществе со свободой мнения, но сейчас это не оно, далеко до него. На кой хрен так открыто провоцировать тех, кто на провокации отличает насилием (говорю про радикалов, не пишите мне в лс).

Ну вот стоит чел и говорит что даст звездюлей любому кто к нему подойдет, так нахуя к нему подходить? Не понимаю. Может вы проясните.

Ответить

alexferman

Саша
8

Проясняю: некоторые люди не терпилы и не желают подстраиваться под ебанутых мудаков

Ответить

Саша Ринцлер

alexferman
–2

Готов ли ты отдать свою жизнь и голову ради прикола над идолом, которого другие почитают сильнее чем себя, свою свободу и свое благополучие?

Инстинкт самосохранения стал выше выражения собственного мнения?

Ответить

alexferman

Саша
4

К чему ты эту демагогию разводишь? Я ответил на твой вопрос, под ебанутых мудаков подстраиваться не нужно, точка.

Ответить

Саша Ринцлер

alexferman
0

Просто рассчитывал на что-то полноценное, а не поверхностное, вот и все.

Ответить

alexferman

Саша
0

Полноценное объяснение тебе должны были в школе на уроках биологии дать, по теме "научение"

Ответить

Рыжий

Саша
1

 Инстинкт самосохранения стал выше выражения собственного мнения?

Чувство самоуважения и единения с соплеменниками (французами) сильнее страха смерти. 
 которого другие почитают сильнее чем себя, свою свободу и свое благополучие

Задумайся об этом, когда в следующий раз дети будут заставлять тебя говорить "Чечня круто"

Ответить

Саша Ринцлер

Рыжий
0

Я вот пытаюсь серьезно относиться к этой дискуссии, но понимаю, что никто из дизлайкнувших меня не скажет те же слова перед страхом смерти.

Страх за собственную жопу всегда будет превыше всех остальных факторов.

Как бы нам ни хотелось обратного.

Ответить

Рыжий

Саша
0

 Страх за собственную жопу всегда будет превыше всех остальных факторов

Почитай воспоминания ветеранов Афаганистана и Чечни. Которые даже под страхом смерти не отреклись от Христа и как-то сумели под пытками выжить и сбежать.
 но понимаю, что никто из дизлайкнувших меня не скажет те же слова перед страхом смерти

Кто-то думает, что у него хватит яиц, но в реальной ситуации зассыт. Кто-то сомневается, но в реальной ситуации проявит свой стержень и даже может выживет. 
Лучше бы нам не попадать в такие проверочные ситуации в принципе

Ответить

Саша Ринцлер

Рыжий
0

Увы. Но тех кто готов стоять за себя, за свои принципы, за свое мнение - мало. Гораздо меньше чем тех кто пищит об этом.

Шутка над пророком Мухаммедом никаких коррективов в народ не внесла. Просто погибли люди, ни за что. Радикалы в очередной раз напугали простых мирян, а люди в очередной раз вышли на улицы дабы что? 

В 2015-ом произошел теракт в редакции Шарли Эбдо. Че поменялось? Нихуя. Смерти идут и идут, люди гибнут за мем. Мигранты продолжают наполнять Европу. Смерти продолжаются.

Этот мир не готов к такому противостоянию. У меня всё.

Кидайте дизы на здоровье.

Ответить

Евгений Клочков

Саша
0

даст звездюлей любому кто к нему подойдет, так нахуя к нему подходить? Не понимаю. Может вы проясните.

так его эт самое, подстрелить и в тюрячку тогда надо

Ответить

Саша Ринцлер

Евгений
0

В хорошем мире - да, но мы не в нем.

Сейчас за религию режут башку, за бабки семьями вырезают, а за стаканчик в рожу полицейского - садят.

Либо бороться с таким централизованно, либо в мечтах фантазировать об этом.

Ответить

Евгений Клочков

Саша
3

Либо бороться с таким централизованно

Вот для таких вещей и существует такое понятие, как нация
Один человек такую проблему не поборет
А коллектив добрых французских людей - вполне

Ответить

Саша Ринцлер

Евгений
0

Через месяц об этом никто и не вспомнит. Как и о Charlie Ebdo, как и РФ воевавшая с боевиками в Чечне, Афгане да везде блять, а потом принимавшая "Талибан" в Москве как гостей. 

Ответить

alexferman

Евгений
0

Да не, бред какой-то, лучше по стеночке ходить и не отсвечивать

Ответить

Alexey Andreev

Саша
0

Один нюанс: стоит он в твоей квартире и у тебя выбор - обходить его каждый раз со страхом или погладить и разрешить гадить.

Ответить

Саша Ринцлер

Alexey
0

Хозяин в доме - есть хозяин. В обществе хозяев нет.

Ответить

Zero-one-one

1

Наконец-то французы поняли что арабы должны жить в своих пустынях, а негры в США))))) 

Ответить

Ozabot

2

Каким образом этот чеченец получил статус беженца? Одно дело условные сирийцы, у которых там война и репрессии, но как гражданин России, где нет войны, получил убежище?

Ответить

Сердечный Илья

Ozabot
1

Европейские страны выдавали беженство чеченцам во времена чеченской войны.

Ответить

Рыжий

Сердечный
1

Убийца родился в 2002 году и получил статус в 2008 году, какая чеченская война?

Ответить

Сердечный Илья

Рыжий
2

Беженцы имеют свойство заводить потомство.

Ответить

Рыжий

Сердечный
1

Его семья в 2008 году еще жила в Москве, лол

Ответить

Сердечный Илья

Рыжий
0

Режим КТО в Чечне сохранялся до конца нулевых, но если они жили в Москве, то действительно странное  дело.

Ответить

Рыжий

Сердечн…
1

В первый же вечер обьявили, что он чеченец, переехавший из Москвы с родителями в 6 лет. А статус беженца он получил уже подростком (в 12 лет, вроде).
Мутная история в принципе

Ответить

Kir Kirsky

Сердечн…
0

Его официально только в десятых отменили, хотя по факту он и сейчас есть

Ответить

Kubig

Рыжий
0

Статус беженца получили его родители. Понятно что сам он в 5-6 лет не мог сам получить статус беженца.

Ответить

Anton Gostev

Ozabot
0

Мог выдумать любую историю, например, на религиозной теме — консервативные родители хотят заставить жениться с кем-то по расчету, прессуют на почве религии, либо на расовой — в арийской стране притесняют "не такого", бьют, преследуют из-за того, что чеченец итд итп.
Там можно любую дичь наплести, а бумажки с доказательствами в России можно купить (медицинские заключения, наверняка и судебные тоже), и их подлинность не смогут проверить.
Читал я как-то книгу одной политической деятельки, которая получила в Нидерландах беженство по выдуманной истории (а потом, когда выяснили, что историю выдумала, статуса беженца лишили), рассказывала, что это явление массовое, и никто ничего проверить не может.

Ответить

Екатерина Волова

2

Вот почему сейчас на арабов гонения?? Если убийцей был чеченец

Ответить

Dmitry Yashin

Екатерина
1

Потому что французы - расисты, очевидно же.

Ответить

Екатерина Волова

Dmitry
1

Действительно это так! У меня парень - араб, без меня (голубые глаза, блондинка) в префектуре ему документы не дают. Как только со мной приходит, сразу все выдавали, а когда один, без уважительной причины (просто лицо не понравилось) отказывают

Ответить

Александр Иванов

Екатерина
0

Жесть

Ответить

Степан Литвинов

Екатерина
0

Он нормальный? Платок еще не заставил надеть? 

Ответить

Екатерина Волова

Степан
0

Он араб, но не мусульманин

Ответить

Nevi Lant

Екатерина
0

Потому что мусля

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Крепкий стоячок