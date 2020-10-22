Власти Франции хотят ужесточить условия предоставления убежища, а Рамзан Кадыров требует не сваливать всё на чеченцев.

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Митинг в память об убитом учителе в Париже Фото Reuters

С момента гибели учителя истории и географии Самюэля Пати в Париже прошла почти неделя. Преподавателя колледжа, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, убил и обезглавил россиянин чеченского происхождения. Он выложил фото отрезанной головы в твиттер и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда».

С тех пор появились новые подробности о личности злоумышленника, французы провели массовый митинг, Рамзан Кадыров высказался о том, что «чеченцы здесь ни при чём», а две парижанки напали с ножами на мусульманок.

Нападавший — 18-летний чеченец. Найти преподавателя ему помогли двое учеников

По сведениям Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, подозреваемый в убийстве Пати родился в Москве в 2002 году. Мужчину чеченского происхождения звали Абдулах Анзоров. Его семья переехала во Францию в 2008 году и получила статус беженцев. За Анзоровыми не замечалось радикальных исламистских взглядов, поэтому французские спецслужбы за ними не следили.

Нападавшего застрелили — он оказал полиции сопротивление при задержании. Предполагалось, что на нём может быть пояс смертника, но взрывного устройства не обнаружили. По делу об убийстве преподавателя задержали девять человек — родственников Анзорова и друга его отца. Сводная сестра одного из задержанных в 2014 году примкнула к «Исламскому государству». Кроме того, антитеррористическая группа задержала двоих несовершеннолетних, которые помогли злоумышленнику опознать преподавателя.

«Нападавший знал имя преподавателя и название школы, но не имел возможности опознать жертву. Это было возможно только при содействии учеников», — рассказал руководитель группы Жан-Франсуа Рикар. По версии следствия, Анзоров заплатил ученикам 300-350 евро, сказав, что собирается «унизить и ударить» Пати, а также заставить его извиниться за показ карикатур.

BFM TV передаёт, что подростков подозревают в соучастии в убийстве, совершённом по террористическим мотивам. Рикар сообщил, что до нападения Анзоров встречался с одним из родителей учеников, который был недоволен действиями учителя. По делу также проходит мужчина, разместивший в соцсетях видео с порицанием Пати после лекции с карикатурами.

Россия открестилась от произошедшего. Кадыров заявил, что «чеченцы здесь ни при чём»

В российском посольстве сочли, что нападавший «не имел отношения к России», поскольку его семья с 2008 года проживала во Франции. «В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех её проявлениях», — сказал глава пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов. По его словам, Анзоров никогда не связывался с посольством, а оно — с ним.

Убийство Пати прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он осудил произошедшее, принёс соболезнования близким погибшего и призвал не акцентировать внимание на национальности террориста. Как и представитель посольства, он указан на то, что Анзоров «почти всю свою жизнь прожил во Франции»: «Переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчёт своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».

Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем. Рамзан Кадыров

Кадыров назвал демонстрацию карикатур во время лекции провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — написал глава Чечни, напомнив о нападении на редакцию Charlie Hebdo после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали Анзорова. Имадаев назвал Анзорова «героем» в инстаграм-историях, а Дураев написал, что во Франции «свобода слова потеряла своё начало». Оба бойца позже удалили свои публикации.

Из Франции вышлют более 200 вероятных экстремистов. В Париже напали на двух мусульманок

18 октября две парижанки, гулявшие с собаками возле Эйфелевой башни, напали на мусульманок в платках. Пострадавшие гуляли с семьёй и попросили женщин привязать питомцев к поводку, так как те подбежали и напугали детей. После этого хозяйки собак атаковали мусульманок с ножами, выкрикивая: «Возвращайтесь в свою страну, грязные арабы». Женщин задержала полиция. Потерпевшие находятся в больнице, одной из них нанесли шесть ножевых ранений.

В Париже прошла многотысячная демонстрация. Горожане собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами «Je suis prof» («prof» — преподаватель) и «Je suis Samuel». Собравшиеся пели «Марсельезу» и почтили память Пати минутой молчания.

Jean Castex @JeanCASTEX

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Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил, что Пати посмертно наградят орденом Почётного легиона — высшим знаком отличия во Франции. Национальная церемония прощания с преподавателем прошла в Сорбонне. Выступивший на ней Макарон назвал погибшего «лицом республики и желания разбить террористов». Президент пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Он также обсудил произошедшее с Владимиром Путиным.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста. По данным французских СМИ, их внесут в базу людей, депортируемых для предупреждения террористической ситуации. Дарманен, в частности, попросил правительство Марокко забрать девятерых граждан страны, которые находятся во Франции в непонятном статусе. Он также запланировал поездки в Алжир и Тунис для переговоров с местными властями.