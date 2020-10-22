Что происходит после обезглавливания учителя в Париже: от депортации экстремистов до нападения на мусульманок Материал редакции
Власти Франции хотят ужесточить условия предоставления убежища, а Рамзан Кадыров требует не сваливать всё на чеченцев.
С момента гибели учителя истории и географии Самюэля Пати в Париже прошла почти неделя. Преподавателя колледжа, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, убил и обезглавил россиянин чеченского происхождения. Он выложил фото отрезанной головы в твиттер и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда».
С тех пор появились новые подробности о личности злоумышленника, французы провели массовый митинг, Рамзан Кадыров высказался о том, что «чеченцы здесь ни при чём», а две парижанки напали с ножами на мусульманок.
Нападавший — 18-летний чеченец. Найти преподавателя ему помогли двое учеников
По сведениям Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, подозреваемый в убийстве Пати родился в Москве в 2002 году. Мужчину чеченского происхождения звали Абдулах Анзоров. Его семья переехала во Францию в 2008 году и получила статус беженцев. За Анзоровыми не замечалось радикальных исламистских взглядов, поэтому французские спецслужбы за ними не следили.
Нападавшего застрелили — он оказал полиции сопротивление при задержании. Предполагалось, что на нём может быть пояс смертника, но взрывного устройства не обнаружили. По делу об убийстве преподавателя задержали девять человек — родственников Анзорова и друга его отца. Сводная сестра одного из задержанных в 2014 году примкнула к «Исламскому государству». Кроме того, антитеррористическая группа задержала двоих несовершеннолетних, которые помогли злоумышленнику опознать преподавателя.
«Нападавший знал имя преподавателя и название школы, но не имел возможности опознать жертву. Это было возможно только при содействии учеников», — рассказал руководитель группы Жан-Франсуа Рикар. По версии следствия, Анзоров заплатил ученикам 300-350 евро, сказав, что собирается «унизить и ударить» Пати, а также заставить его извиниться за показ карикатур.
BFM TV передаёт, что подростков подозревают в соучастии в убийстве, совершённом по террористическим мотивам. Рикар сообщил, что до нападения Анзоров встречался с одним из родителей учеников, который был недоволен действиями учителя. По делу также проходит мужчина, разместивший в соцсетях видео с порицанием Пати после лекции с карикатурами.
Россия открестилась от произошедшего. Кадыров заявил, что «чеченцы здесь ни при чём»
В российском посольстве сочли, что нападавший «не имел отношения к России», поскольку его семья с 2008 года проживала во Франции. «В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех её проявлениях», — сказал глава пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов. По его словам, Анзоров никогда не связывался с посольством, а оно — с ним.
Убийство Пати прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он осудил произошедшее, принёс соболезнования близким погибшего и призвал не акцентировать внимание на национальности террориста. Как и представитель посольства, он указан на то, что Анзоров «почти всю свою жизнь прожил во Франции»: «Переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчёт своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».
Кадыров назвал демонстрацию карикатур во время лекции провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — написал глава Чечни, напомнив о нападении на редакцию Charlie Hebdo после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
Российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали Анзорова. Имадаев назвал Анзорова «героем» в инстаграм-историях, а Дураев написал, что во Франции «свобода слова потеряла своё начало». Оба бойца позже удалили свои публикации.
Из Франции вышлют более 200 вероятных экстремистов. В Париже напали на двух мусульманок
18 октября две парижанки, гулявшие с собаками возле Эйфелевой башни, напали на мусульманок в платках. Пострадавшие гуляли с семьёй и попросили женщин привязать питомцев к поводку, так как те подбежали и напугали детей. После этого хозяйки собак атаковали мусульманок с ножами, выкрикивая: «Возвращайтесь в свою страну, грязные арабы». Женщин задержала полиция. Потерпевшие находятся в больнице, одной из них нанесли шесть ножевых ранений.
В Париже прошла многотысячная демонстрация. Горожане собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами «Je suis prof» («prof» — преподаватель) и «Je suis Samuel». Собравшиеся пели «Марсельезу» и почтили память Пати минутой молчания.
Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил, что Пати посмертно наградят орденом Почётного легиона — высшим знаком отличия во Франции. Национальная церемония прощания с преподавателем прошла в Сорбонне. Выступивший на ней Макарон назвал погибшего «лицом республики и желания разбить террористов». Президент пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Он также обсудил произошедшее с Владимиром Путиным.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста. По данным французских СМИ, их внесут в базу людей, депортируемых для предупреждения террористической ситуации. Дарманен, в частности, попросил правительство Марокко забрать девятерых граждан страны, которые находятся во Франции в непонятном статусе. Он также запланировал поездки в Алжир и Тунис для переговоров с местными властями.
Глава МВД предлагает ужесточить условия предоставления убежища для граждан некоторых стран — этот вопрос должен рассмотреть Совет нацбезопасности. А официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь призвал дополнить новыми поправками закон о борьбе с сепаратизмом.
Кароч, теперь всё сводится к тому, хотят ли французы и дальше погружаться в средневековье с повсеместными религиозными общинами исламистов, или у них хватит духа признать что эта культура нихуя вообще не желает ассимилироваться в европейскую культуру и по сути живёт своей параллельной жизнью внутри их страны.
признать что эта культура нихуя вообще не желает ассимилироваться в европейскую культуру и по сути живёт своей параллельной жизнью внутри их страны
было дело
Ну да, Гитлер и правда не очень хорошо ассимилировался.
было дело, решили как-то окончательно решить вопрос с отказывающейся ассимилироваться нацией
Аккуратный хичхакер
Евреи нормально ассимилируюся в любых локациях и чаще всего получают нормальный заработок, за что их и ненавидели (и ненавидят)
Евреи нормально ассимилируюся
-запрещают жениться на гоях
-живут компактно в своих комьюнити
-игнорируют местную культуру, живут по своим устоям писания, решая вопросы у раввинов
-считают свою нацию богоизбранной, а остальных гоями
Это сейчас, когда свободный рынок, свобода вероисповедания, языка и тп они не конфликтуют с государством (большей частью, ультрарелигиозные хасиды в Израиле ещё как конфликтуют). А в прошлом трения шли нонстопом. Думаешь их угнетали только из-за самого факта что они евреи? Это не так.
@Уютный Багажник
А, так ты у нас националист. Понятно. Я думал ты пытался меня обвинить в этом, лол.
Я не националист, я знаю историю.
И провел параллели с историей, когда под твои же слова решили окончательно решить вопрос.
По твоей истории евреев убивали, потому что все они были глубоко верующими ненавистниками гоев.
Ещё напиши, что сами заслужили.
не заслужили
их убивали потому что на них было удобно скинуть все проблемы, ведь они именно что не ассимилировались
Ты сейчас про хасидов.
Истребляли ассимилировавшихся врачей, учёных, банкиров, которые были полноценными гражданами, и женились на ком хотят. Ты точно историю знаешь?
были полноценными гражданами
термину гражданин от силы несколько веков, а евреи имеют бОльшую историю
и женились на ком хотят
нет
Ты сейчас про нацистскую Германию, а не про века. Раньше и крестовые походы устраивали, захватывая Иерусалим.
Да, даже термин был для детей таких браков
первый пример был про рейх, но дальше я говорил о евреях в веках и причинах почему они не ассимилировались.
Ну если в веках, то тогда и в самой Франции люди разных вер пиздились. Учитывай же контекст того времени.
То что когда-то пиздились все, не меняет того, что евреев пиздили всегда.
Это тема неоднозначная и нет конкретной причины такой реакции, а скорее смесь. Да, евреи были сплоченными, у них была иная вера и иные обычаи. Да, везде есть люди, которые считают свою национальность лучше других.
Кроме того, евреи были достаточно зажиточными.
Помогают друг другу, зарабатывают хорошо, конечно же очень удобно обвинить их в проблемах.
Евреям в античность приписывали ритуалы с жертвоприношениями и обвиняли каннибализме.
вот пара крутых стримов на тему
https://www.youtube.com/watch?v=85mNV7AyMlQ
https://www.youtube.com/watch?v=OAPiql7foDw
Спасибо, но я предпочитаю читать текст, так удобнее.
Да и тема - холивар. Тут учёные договориться нормально не могут, а стримы конечно же все по полочкам разложат
у Bushwacker, просто топ стримы, которые можно просто слушать, не смотря (хотя он иногда на экране что-то аутентичное показывает, или карты).
Попробуй хоть один послушать, например про современную Америку. Или что я скинул. Очень интересно и в процессе классно шутит.
Стоит отметить самое важное отличие
1) Они не живут в стране нелегально
2) Приносят ей пользу, потому что работают и платят налоги
3) Не увеличивают уровень преступности и опасности нахождения в тех или иных районах города
4) Не совершают подобной жести на почве своей веры
Потому да, это вполне нормальная ассимиляция, выгодная для страны
1)значит надо ужесточать отлов нелегалов
2)если они не работают нелегалами значит или не хотят (имеют деньги с криминала), или не могут (не могут устроиться, из-за того что нелегалы), или легализованы и сидят на пособиях. //снизить пособия/отказывать в пособиях, депортировать или как в США забить болт и не щемить при трудоустройстве.
3)проблема бедных районов, как решать вопрос бедности - другой вопрос
4)а вот здесь давно пора щемить всяких ультрарелигиозных мулл и не только, если они нарушают законы (в ЕС это закон об экстремизме), у нас его тоже вводили с этой целью, но применение пошло в другое русло.
Лол, это евреи то отказывались ассимилироваться? Приплетаешь чушь какую-то, лишь бы обвинить в национализме.
Смешной пришелец
Кадыров назвал демонстрацию карикатур во время лекции провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь»
И ещё раз продемонстрировал исключительную миролюбивость своей религии.
Круглый Женя
Угу, если количеством немного не возьмут, то есть еще шанс че то там попробовать признать)
Да ты уже достал со своими замечательными, максимально адекватными комментариями "в яблочко" которые приходится лайкать.
Франция проебала свое наследие
Гулять по Парижу боишься дальше центральных улиц, только если днём и то.
А если девушка выйдет погулять, то ей пиздец
Ухты. ТЖ читают даже во Франции. Уровень.
Аккуратный хичхакер
Во многих крупных городах есть опасные районы, куда не надо заходить.
Но да, у них там с беженцами плоховато
Какой же это пиздецовый аргумент. Многие крокодил себе по вене пускают, зачем на них ориентироваться? Зачем Франции и Парижу нужно было становиться этими "многими крупными городами с опасными районами"?
Зачем Франции и Парижу нужно было становиться этими "многими крупными городами с опасными районами"?
А они когда-то не были ими? Их негры и мусульмане с 17 века ипут в хвост и гриву. Все равно, что сказать что в Германии были безопасно до кризиса с беженцами. Да не было конечно, в 20ом веке их турки ипали, просто к туркам привыкли и сами турки в массе своей ассимилировались
Ну не преувеличивай, такого пиздеца как сегодня в Европе не было никогда.
А я что, говорю, что Германия чем-то лучше Франции? Одинаковые куколды.
Это не аргумент, а факт. Назови хоть одну страну, где ты можешь с уверенностью зайти в любую локацию. Где-то это меньше (в Японии), где-то больше (США, Франция, Германия), но такие небезопасные места везде есть.
Москва.
И одно дело, когда такие локации это что-то вроде местных достопримечательностей, а другое дело, когда этой локацией становится весь город за пределами туристических улиц и дорогих районов среднего класса.
Москва? Это там, где перестрелки между чеченцами и где эмигранты делят территории кладбищ? А то может я перепутал с какой-нибудь деревней
Кстати, это же в Москве несколько эмигрантов забили двоих парней (отца и сына, вроде) за несколько тысяч рублей?
Очень безопасный город, да
Где только не лазил, и в каких только районах с детства не жил. Вот ни разу своими глазами не видел не то что перестрелки, а даже ствола.
Я гулял и по Москве миллион раз, и по паре Европейских столиц. Могу с уверенностью сказать, что наших гастеры и хачи это божьи одуванчики по сравнению с арабами и нигерами в европах. В России и Москве нет особого велфера, тут или вкалываешь, или загибаешься. Это в Европе они там поколениями устраиваются на пособия как-то.
Да бля, тут этих чеченцев с понятиями на порядки меньше толп праздных арабов, негров, турок в Европе.
Ты в Москве можешь спокойно пойти на любую улицу? Вот очень сомневаюсь.
Хммм, я жил на Филях, ездил через Кунцово. С Беговой частенько на последней электричке и потом пешком. Потом переехал в Измайлово (правда восточное). Работал на Таганке. Правда, это было в 2015-16 годах, но ни разу ни с какой опасностью не сталкивался. Не все тут однозначно.
Слушай, ну опасно слово очень многогранное, я не думаю что в измайлово тебе голову отрежут, на гопстоп можно нарваться, как и везде в рф.
Аккуратный
А во Франции отрезание головы - норма для плохого района?
Всмысле, ну если серьезно, то что гопники могут тебе сделать, отмудохать, если только. Цель у них получить что то от тебя, а не убить.
отмудохать, если только
Ты понимаешь, что отмудохать - это не поставить синяк под глазом, а в лучше случае сотряс стредней тяжести? Походу ты с гопниками не тусил
Цель у них получить что то от тебя, а не убить
Цель - добыча, да. Если понимают, что добычи не будет - могут лещей и пинков надавать, а могут отпиздить до инвалидности. Зависит от настроения и возраста
Я много лет жил в районе, который слыл одним из самых опасных в Москве, гулял ночью, от своей девчонки сотни раз возвращался и в час и в три ночи через весь район всеми возможными маршрутами - ни разу, ни одной истории со мной не случилось. Только менты пару раз доебывались и пару драк между толпами хачей около магазина видел. А грабанули меня единственный раз в районе Речного вокзала.
Если с тобой лично не случилось, район более безопасным не становится)
Ну в 20 миллионом городе по любому что-нибудь где-нибудь случается. Но первого нарика со шприцом я увидел в Европе, а не в Москве.
У меня в 90 таких у дома, где раньше жили, было не мало. А ещё были цыгане из соседней общаги, которые отбирали игрушки толпой. Ещё помню был памятник маленький и цветы у дома: там кого-то в разборках застрелили в начале 90х.
Район был не самым прямо криминальным по стране, я тебе скажу.
Ты про Москву? Я знаю, что в регионах пиздец был и остается, я и по России поездил, и жил у родственников в глубинке, в моем окружении одно время были одни подростки-алкаши, которые на любую гулянку брали несколько четвертей самогона. Какого только трешняка среди них не было, и сидевшие, и братья шпилившие друг друга в задницы с начальной школы и так далее.
Но повторяю, Москва где-то с нулевых - крайне безопасный город на фоне мировых столиц. Достаточно пожить в Москве и потом поездить по европейским столицам чтобы это отчетливо понять.
Не, это миллионик Украины.
Хз, в Москве сразу с вокзала меня в 2005 встречали бомжи, которые спали везде. Может они миролюбивые были, но мне запомнилась обстановка
Вокзалы в Москве это клоаки, да, но они вообще не характеризуют город. Это отдельный мир, завязанный на центростремительности Москвы по отношению к остальной России, сюда стекаются и лучшие, и худшие. А вокзалы как грязный обдристанный фильтр, на котором скапливается вся российская грязь. Но тем не менее сама Москва, и центр, и подавляющее большинство спальных районов - практически безопасны круглые сутки.
Достаточно пожить в Москве и потом поездить по европейским столицам
Первая же ссылка по запросу в гугле Москва стрельба
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7db4799a794785fa4bc550
7 октября, достаточно свежий инцидент. Не уверен, что в каком-нибудь районе Берлине ты окажешься свидетелем перестрелки
Повторяю, в 20 миллионом городе не может не быть преступности и происшествий. Но какой шанс, что ты лично увидишь перестрелку? Почти нулевой. Я за всю жизнь не видел.
Ты, бля, пытаешься мне что доказать, что Москва не стерильна? Я это и так знаю. Мы говорим про разный уровень безопасности мировых столиц, а не про то, что где-то есть преступность, а где-то ее типа вообще нет. Такого не бывает.
Я не сказал, что я не видел нариков вообще. Мы сейчас говорим про улицу, про обычные места, где ходят люди. А так у меня сосед был наркоман и шприцы я видел еще в первом классе.
А. Ну это все меняет. А за ТЖ жаль. Все такой же местечковый имиджборд как и раньше.
Дизлайкают только люди которые не были в Париже, если вы гуляли и до вас не доебался негр/араб попрошайка/вымогатель значит вы небыли в Париже. Причем полиции срать на них, они отпугивают туристов и создают негативный имидж страны. При мне негр хватал азиатскую пару за руки/куртки, пожалел что оставил перцовку в рф.
Мне интересно съездить и посмотреть, как там все изменилось.
Много лет прошло с момента моего отъезда оттуда, хоть тогда еще и оставались города, похожие на Европу, но уже тогда было заметно это вторжение.
Даже на Ларузный Берег?
Туда можно конечно
Мне рассказывали, что уже и там "мультикультурализм", поэтому уверенности нет.
Но тур я себе как-нибудь устрою.
В прошлом году ездил с девушкой на фестиваль в Париж. Один раз ночью возвращались из самого центра в Нантер на одних электроскутерах. Ехали часа 2-3. Помню, тогда еще Алжирская сборная выиграла какой-то матч и весь город гудел. Никаких проблем вообще не было.
А вот недавно был в Тиране, то там действительно было стремно чтобы не доебался никакой террорюга.
То есть ты за коллективную ответственность, получается
Круглый Женя
Да, я за то чтобы Франция была Францией, а не обезьянником исламистов с агрессивно транслируемым никому не впившемся культурным кодом, а че у тебя там получается я не знаю.
Это не коллективная ответственность, а прекрасный богоугодный культурный расизм. Спасительная инъекция для европейской цивилизации.
Тоже никогда не понимал - они за все хорошее, мораль и абсолюты или за комплексы и поножовщину?
Чрезвычайный волк
Да нет. Это защитнички унижают Бога, поскольку считают его беспомощным и нуждающимся в защите.
Интенсивный алмаз
Не так. Когда они нападают на кого-либо, они объясняют это волей Божьей — так Бог сказал действовать.
Вопрос не слабости и беспомощности. Вопрос максимального всемогущества, настолько огромного, что бог может послать своих людей, чтобы они выразили его волю.
Это ревность вроде называется.
Если ноу нейм твою любимую женщину лапнет/оскорбит (не суть, ситуация одна), чел, скорее всего ты сам не заметишь, как тот дух испустит—а ты ведь только слабенько ударил. И никто из твоих единомышленников тебя не осудит
Без ума
Воздушный магнит
Насилие от ума не зависит. Даже умные и сверхумные люди могут в насилие.
"Макарон"Аня,исправь
Еееее,Макарооон
Макарошки с пюрешкой
Объявляю этот пост постом про макароны
То говно, вот.
https://youtu.be/_njmZkir1A0
Это лучше всяких Оксимиронов
Самое интересное тут другое. Учитель Самуэль Пати будет посмертно награждён орденом Почётного легиона. Власти таким образом однозначно ответили на вопрос, хорошо ли умышленно оскорблять чувства верующих.
При этом если ты умышленно оскорбишь чувства феминисток или пидорасов то тебе прилетит так, что не отмоешься ещё оооочень долго.
То есть над намеренное оскорбление верующих официально приветствуется государством, а фемок или ЛГБТ - ни в коем случае.
Красота. Французы заслужили то, что сейчас у них происходит и будет происходить.
Смешной пришелец
Никто не запрещает этим особо яростно верующим подать в суд и решать этот вопрос легально. Но они так не умеют. Ведь если кто-то "оскорбил" их сказку, надо обязательно убить его, потому что всемогущий плачет на небесах из-за картинки и не может спать спокойно. Напомни мне, когда в последний раз представитель ЛГБТ отрезал кому-нибудь голову и записывал видосик президенту, держа её на руках?
Кто может объяснить: почему наезды грузовиков на людей, нападения с ножами, расстрел шарли не вызывали такой же реакции?
Снежный ком. Большинство исторических событий происходят по совокупности факторов и поводом может послужить что угодно (см. убийство Франца Фердинанда). Вполне возможно, что через 10 лет кража арабом хлеба из булочной послужит поводом полного закрытия границ для мигрантов из Ближнего Востока. И также поднимется вопрос, почему сейчас, а не после резни в Шарли. Чаша должна переполниться.
Может уточните для молодого?
Вот стоит бык, злой такой. Если на него смотреть, он тебе вреда не причинит, а если по доброму к нему, он еще и даст себя погладить.
На кой хер пинать его по сраке и ждать нормальной реакции? Да, мы хотим жить в обществе со свободой мнения, но сейчас это не оно, далеко до него. На кой хрен так открыто провоцировать тех, кто на провокации отличает насилием (говорю про радикалов, не пишите мне в лс).
Ну вот стоит чел и говорит что даст звездюлей любому кто к нему подойдет, так нахуя к нему подходить? Не понимаю. Может вы проясните.
Проясняю: некоторые люди не терпилы и не желают подстраиваться под ебанутых мудаков
Готов ли ты отдать свою жизнь и голову ради прикола над идолом, которого другие почитают сильнее чем себя, свою свободу и свое благополучие?
Инстинкт самосохранения стал выше выражения собственного мнения?
К чему ты эту демагогию разводишь? Я ответил на твой вопрос, под ебанутых мудаков подстраиваться не нужно, точка.
Просто рассчитывал на что-то полноценное, а не поверхностное, вот и все.
Полноценное объяснение тебе должны были в школе на уроках биологии дать, по теме "научение"
Инстинкт самосохранения стал выше выражения собственного мнения?
Чувство самоуважения и единения с соплеменниками (французами) сильнее страха смерти.
которого другие почитают сильнее чем себя, свою свободу и свое благополучие
Задумайся об этом, когда в следующий раз дети будут заставлять тебя говорить "Чечня круто"
Я вот пытаюсь серьезно относиться к этой дискуссии, но понимаю, что никто из дизлайкнувших меня не скажет те же слова перед страхом смерти.
Страх за собственную жопу всегда будет превыше всех остальных факторов.
Как бы нам ни хотелось обратного.
Страх за собственную жопу всегда будет превыше всех остальных факторов
Почитай воспоминания ветеранов Афаганистана и Чечни. Которые даже под страхом смерти не отреклись от Христа и как-то сумели под пытками выжить и сбежать.
но понимаю, что никто из дизлайкнувших меня не скажет те же слова перед страхом смерти
Кто-то думает, что у него хватит яиц, но в реальной ситуации зассыт. Кто-то сомневается, но в реальной ситуации проявит свой стержень и даже может выживет.
Лучше бы нам не попадать в такие проверочные ситуации в принципе
Увы. Но тех кто готов стоять за себя, за свои принципы, за свое мнение - мало. Гораздо меньше чем тех кто пищит об этом.
Шутка над пророком Мухаммедом никаких коррективов в народ не внесла. Просто погибли люди, ни за что. Радикалы в очередной раз напугали простых мирян, а люди в очередной раз вышли на улицы дабы что?
В 2015-ом произошел теракт в редакции Шарли Эбдо. Че поменялось? Нихуя. Смерти идут и идут, люди гибнут за мем. Мигранты продолжают наполнять Европу. Смерти продолжаются.
Этот мир не готов к такому противостоянию. У меня всё.
Кидайте дизы на здоровье.
даст звездюлей любому кто к нему подойдет, так нахуя к нему подходить? Не понимаю. Может вы проясните.
так его эт самое, подстрелить и в тюрячку тогда надо
В хорошем мире - да, но мы не в нем.
Сейчас за религию режут башку, за бабки семьями вырезают, а за стаканчик в рожу полицейского - садят.
Либо бороться с таким централизованно, либо в мечтах фантазировать об этом.
Либо бороться с таким централизованно
Вот для таких вещей и существует такое понятие, как нация
Один человек такую проблему не поборет
А коллектив добрых французских людей - вполне
Через месяц об этом никто и не вспомнит. Как и о Charlie Ebdo, как и РФ воевавшая с боевиками в Чечне, Афгане да везде блять, а потом принимавшая "Талибан" в Москве как гостей.
Один нюанс: стоит он в твоей квартире и у тебя выбор - обходить его каждый раз со страхом или погладить и разрешить гадить.
Наконец-то французы поняли что арабы должны жить в своих пустынях, а негры в США)))))
Каким образом этот чеченец получил статус беженца? Одно дело условные сирийцы, у которых там война и репрессии, но как гражданин России, где нет войны, получил убежище?
Сердечный Илья
Европейские страны выдавали беженство чеченцам во времена чеченской войны.
Беженцы имеют свойство заводить потомство.
Режим КТО в Чечне сохранялся до конца нулевых, но если они жили в Москве, то действительно странное дело.
Его официально только в десятых отменили, хотя по факту он и сейчас есть
Мог выдумать любую историю, например, на религиозной теме — консервативные родители хотят заставить жениться с кем-то по расчету, прессуют на почве религии, либо на расовой — в арийской стране притесняют "не такого", бьют, преследуют из-за того, что чеченец итд итп.
Там можно любую дичь наплести, а бумажки с доказательствами в России можно купить (медицинские заключения, наверняка и судебные тоже), и их подлинность не смогут проверить.
Читал я как-то книгу одной политической деятельки, которая получила в Нидерландах беженство по выдуманной истории (а потом, когда выяснили, что историю выдумала, статуса беженца лишили), рассказывала, что это явление массовое, и никто ничего проверить не может.
Вот почему сейчас на арабов гонения?? Если убийцей был чеченец
Потому что французы - расисты, очевидно же.
Действительно это так! У меня парень - араб, без меня (голубые глаза, блондинка) в префектуре ему документы не дают. Как только со мной приходит, сразу все выдавали, а когда один, без уважительной причины (просто лицо не понравилось) отказывают
Он нормальный? Платок еще не заставил надеть?