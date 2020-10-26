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Екатерина Кузнецова
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В Белоруссии началась общенациональная забастовка. Первый день — это марши, жёсткие задержания и угрозы увольнений Материал редакции

К бойкоту присоединились сотрудники заводов, айтишники, студенты и пенсионеры.

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Протестующий студент у БГУ 26 октября Фото «Наша Нива»

26 октября в Белоруссии — это первый день общенациональной забастовки, которую объявила Светлана Тихановская из-за отказа Александра Лукашенко сдать власть. Сотрудники многих предприятий отказались работать, студенты — посещать занятия, а пенсионеры вышли на многотысячные митинги.

Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.

Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.

Светлана Тихановская
экс-кандидат в президенты Белоруссии

Сотрудники заводов, предприятий IT-сферы и частного бизнеса устроили забастовку

26 октября сотрудники нескольких крупных предприятий откликнулись на призыв Тихановской о всеобщей забастовке. У Минского тракторного завода с самого утра дежурили силовики в милицейской и чёрной форме с балаклавами. У здания собрались люди, поддерживающие забастовку, а рабочие завода собрались в колонну и ходили по разным цехам, призывая коллег присоединиться к шествию. Протестующие разошлись по рабочим местам, договорившись встретиться позже.

Рабочие завода по производству бытовой техники «Атлант» тоже бастовали – они прошли по предприятию, скандируя «Присоединяйтесь». У входа на предприятие находился автозак и милиция. Сотрудники заводов колёсных тягачей и моторного завода тоже тоже прошли маршем по предприятиям.

На Минском электротехническом заводе с самого утра работа практически остановилась. По словам очевидцев, сотрудники «просто общались друг с другом».

Забастовка у МТЗ 26 октября Фото Василия Федосенко, Reuters

Около 100 сотрудников химического предприятия «Гродно Азот» тоже отказались работать. Дежурившая на проходной милиция задержала 32 протестующих. В трёх цехах завода работники не заступили на смену — вместо них «процесс ведут начальники отделений и другой персонал». По данным Tut.by, руководство завода угрожало сотрудникам увольнениями. Неравнодушные белорусы привезли бастующим еду. В белорусском Минпромторг заявили, что забастовок на предприятиях не было.

К акции солидарности присоединились сотрудники Парка высоких технологий — у здания находилось около 1000 человек, часть из них выстроилась в «живую» цепь. Спустя час протестующих начали разгонять и задерживать силовики, один из которых во время операции сломал ногу.

ОМОН при задержании протестующих у Парка высоких технологий 26 октября Фото Onliner.by

Протестовали также в белорусском МТС и офисе мобильного оператора А1. На одну из сотрудниц МТС начальство составило акт об отсутствии на рабочем месте, однако вышестоящее руководство решило, что санкции к ней применять не будут. В МТС отметили, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека». В A1 заявили, что не ограничивают право на свободу слова, а «наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов» не влияет на решение об увольнении.

Частный бизнес тоже присоединился к забастовке: десятки магазинов, кафе и баров объявили о «техническом перерыве» или «санитарном дне» 26 октября.

Страница сайта проекта «Вовремя» 26 октября Скриншот vovremia.com/baranovichi

Марши солидарности устроили студенты и пенсионеры

Студенты нескольких белорусских университетов и ученики гимназий примкнули к протестующим. В Белорусском государственном университете устроили сидячую забастовку — в ней участвовало больше 100 человек.

Студенты ФПМИ бастуют 26 октября Видео Tut.by

В лингвистическом, медицинском, техническом и других университетах тоже отказались посещать занятия. Студенты собрались в залах учебных заведение, прошли маршем по коридорам и встретились с руководством. В техническом университете проректор вышел к ученикам, но не ответил на их вопросы о том, как БНТУ относится к прошедшим президентским выборам.

В университете культуры и искусств некоторые преподаватели поддержали забастовку студентов, за что те их отблагодарили. К ученикам БГЛУ один из сотрудников отнёсся с меньшим пониманием: он встал на пути марша в коридоре и показывал средние пальцы, за что его освистали.

Видео «Наша Нива»

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко назвал забастовку студентов «хамским поведением» и «агрессивным навязыванием своей позиции» людям. «Ситуация в учебных заведениях является грубым нарушением как правил внутреннего распорядка, так и закона. Так называемые мирные действия студентов начинают приобретать явные формы агрессии и грубости. Такие действия будут пресечены с применением всех необходимых правовых мер», — добавил министр.

Забастовку студенты продолжили уже на улице: сначала колонны университетов шли отдельно, однако по пути объединялись, скандируя «Всех не отчислят». Шествию помешали силовики: они жёстко задерживали участников марша. В ответ протестующие скандировали «Позор» и «Пошёл вон: ты и твой ОМОН». Одной из студенток удалось ловко избежать ареста: четверо сотрудников ОМОНа пытались её поймать, но девушка увернулась и сбежала.

Видео Tut.by

Призыв Тихановской поддержали не только молодые белорусы, но и пожилые. На площади Независимости в центре Минска собрались тысячи пенсионеров, скандировавших «Вместе мы сила», «Жыве Беларусь» и «Забастовка».

С огромными бело-красно-белыми флагами, плакатами и цветами пожилые протестующие двинулись маршем по городу — к ним присоединились бастующие студенты.

Марш в центре Минска 26 октября Видео «Наша Нива»

Ближе к вечеру большая часть протестующих разошлась, однако больше сотни человек продолжали марш. Спустя несколько часов силовики «зачистили» центр города от демонстрантов. Около 260 человек задержаны.

Прямая трансляция: общенациональная забастовка в…
26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Утро…
tjournal.ru

#белоруссия #протесты

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80 комментариев
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Актерский паук например

11

Спасибо за итоги дня :-*

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Владимир Филатов

Актерский
3

Спасибо за трансляцию

Ответить

Прикладной паук например

10

Протестующие разошлись по рабочим местам, договорившись встретиться позже.

Согласны? Узнали?
Я думал, нормальная забастовка — это когда люди вообще не работают, а тут получается, что они походили и пошли работать дальше?

Ответить

A big purple banana 🍆

Прикладной
0

Начальник зол будет

Ответить

Прикладной паук например

A
0

Я ещё больше угораю с мнения «забастовка может быть выборочной, лишь бы показать Лукашенко, что народ СЕРЬЁЗНО против» (такое мнение буквально в комментариях к этой новости найти можно)

То есть Лукашенка берет кредиты у РФ, заручается силовой помощью у РФ и кто-то думает, что такое сработает?)

Пхахахахах, у меня смех истерический с этой хуйни

Ответить

Непрерывный каякер

–6

Пенсионеры откажутся получать пенсию?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Непрерывный
22

А им че Лукашенко лично платит?

Ответить

Ху Эмай

Екатерина
1

им Путин платит из нашего бюджета

Ответить

VΛΔZIM

Ху
1

Только мусорам

Ответить

Атлант поправил плечи

Ху
0

Странно, чего минусят. 
Какой процент бюджета лукашенковской Беларуси спонсируется РФ? 

Ответить

Контрольный Женя

Атлант
0

146

Ответить

Артём Стасенко

Ху
0

Путин платит только за секс

Ответить

Владимир Филатов

Ху
0

разве что пиздюли

Ответить

Дневной якорь

Непрерывный
2

Они в отличие от мусоров её заработали

Ответить

Дмитрий Ярыш

Непрерывный
0

Так наоборот же для ослабления режима выгодно её получать. Больше платит — меньше денег в бюджете.

Ответить

Даниил

3

Лучшие!

Ответить

Атлант поправил плечи

2

Беларусы молодцы. О форме протеста можно спорить бесконечно, но сегодня они молодцы 

Ответить

Игорь Янович

Атлант
–4

Да, мы молодцы, скоро у нас ни отопления в домах не будет, ни электричества, ни интернета. Ведь все бастуют же.

Ответить

Актерский паук например

Игорь
5

Роликов ОНТ пересмотрел?)

Ответить

Игорь Янович

Актерский
0

Ну, а как, если все бастуют, кто будет работать? объясни мне, или выборочно надо бастовать?

Ответить

Актерский паук например

Игорь
2

Конечно выборочно. И ни кто не просит бастовать годы. Хотя бы неделе, что бы показать Лукашенко, что люди серьёзно настроены. Достаточно: Белаз, Мтз, Беларускилий, ГродноАзот и Нафтан. Деньги не проблема, на зарплату люди соберут, уже много фондов есть

Ответить

Игорь Янович

Актерск…
–1

Ну хорошо, бастуем неделю, ему насрать, он последний человек в стране кто будет голодать, а мы нет. Что через неделю делать, опять бастовать дальше без денег и показывать что мы серьёзно настроены или как? Или потом можно уже работать потому что мы показали?

Ответить

Актерский паук

Игорь
3

Ты сначала неделю про бастуй

Ответить

Игорь Янович

Актерск…
0

Я не буду бастовать просто так, на работе я работаю заключив ДОГОВОР, и мне обязаны будут заплатить или я могу подать в суд на соновании договора, договор это грарантия что мне заплатят. Где гарантии что мне через неделю дадут денег, давайте заключим договор тогда по бастую :) всё же просто как божий день и логично!

Ответить

Тяжкий Данила

Игорь
2

Я не буду бастовать просто так, на работе я работаю заключив ДОГОВОР, и мне обязаны будут заплатить или я могу подать в суд на соновании договора, договор это грарантия что мне заплатят. Где гарантии что мне через неделю дадут денег, давайте заключим договор тогда по бастую :) всё же просто как божий день и логично!

Тут такое дело.
Бастуют же на ГОСпредприятиях потому что ГОСУДАРСТВО нарушает договор заключенный со своими гражданами (законы, конституция вот это все)

Ответить

Игорь Янович

Тяжкий
0

Что именно нарушает, НИ ОДНО ГОС ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ПРОПИСЫВАЕТ В ДОГОВОРЕ ЗП. А потому больше ничего нарушать! Всё остальное соблюдается!

Ответить

Тяжкий Данила

Игорь
1

 Что именно нарушает

Права граждан нарушает.
На свободу волеизлияния, на право на честные выборы, на физическую неприкосновенность, на верховенство ЗАКОНА

Ответить

Игорь Янович

Тяжкий
–1

физическую неприкосновенность

кого-то избивают просто так? Вот он в магазин зашёл в деревне где вообще митингов не бывает, а его там поймали и избили так?

Ответить

Тяжкий Данила

Игорь
1

За то что ты вышкл на митинг тебя имеют право избивать?
Три дня морить голодом в клетке где поссать негде?

Ответить

Актерский паук

Игорь
0

Ты новости вообще не читаешь? Брата Дарьи Домрачевой отпиздли когда он ехал к маме домой, а это герой Беларуси. А сколько просты граждан просто задержали и избили не сосчитать 

Ответить

Игорь Янович

Тяжкий
0

Вы вот в договоре своих подчинённых прописываете им ЗП, НЕТ, так обещаете на словах золотые горы как и все, а потом всё по факту )))))

Ответить

Тяжкий Данила

Игорь
0

Как обычно придумал какую то хуйню.
Я всем рабочим на собеседовании обещаю одно "работа тяжелая, условия спартанские, 330р нормо час, остальное зависит от тебя"

Ответить

Актерский паук

Игорь
1

Люди во-первых бастуют за идею, в Польше ни кто не платил. А материальная поддержка, это бонус. Ещё ни кого не кинули и не оставили без денег или работы. Но если ты так ставишь вопрос, то это твои проблема, сиди терпи

Ответить

Игорь Янович

Актерск…
0

Я не ставлю вопрос, просто лично мне не выгодно работать для твоих детей или чьих либо ещё, а своих у меня пока нет. Будут они ил нет ещё не известно. А если и будут, даже тут им можно дать образование чтобы они сумели уехать из страны, если конечно сами захотят. Так что не вижу никаких сложностей и мои дети не будут тут рабами и никто их тут особо держать не будет. Воспитываешь, даёшь им образование и твои дети благополучно уезжают, если конечно не станут абалдуями, а то будут тут сидеть и бастовать. Потому что для другого мозгов не будет.
Вот я например могу уехать хоть завтра, если захочу, никто меня тут не держит и к батарее я не привязан никаким тираном. Не 10 век сейчас и рабства у нас нет!

Ответить

Игорь Янович

Актерск…
0

ДА, много фондов, интересно где и как мне из них деньги получить, вот сначала я получаю налик на неделю, потом я согласен бастовать! ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ?

Ответить

Атлант поправил

Игорь
1

ну так тут же простой выбор, ты или терпишь неделю, две, месяц, или терпишь 26 лет. Уже не знаю, кому отопление, а кому будущее для своих детей. Сложна тема, каждый сам себе выбирает приоритеты. Ты, наверное, прав, если имеешь свою позицию по этому вопросу 

Ответить

Актерский паук

Игорь
0

Они уже выплатили 2 мл евро бастующим. Уже тысячу раз публиковали их данные.

Ответить

A big purple

Актерск…
0

а сколько заблокировали?

Ответить

Актерский паук

A
0

Кого заблокировали? Выплат? 0

Ответить

Атлант поправил

A
0

ты еще и читать не умеешь, а я тебе про логику писал. Моя ошибка, извини 

Ответить

A big purple

Атлант
0

а? где я тут считал? нормально всё?

Ответить

Атлант поправил

A
0

Все нормально. Говорю же, дна нет, а верх запаян 

Ответить

Игорь Янович

Актерск…
–3

Ну, лично мне, никто ничего не выплачивал! НО я и не бастовал и не бастую.
Моим знакомым которые бастуют и бастовали ничего не платил никто! Где им получить деньги, НАПИШИ ФОНД куда обратиться, я им передам!

Ответить

Актерский паук

Игорь
0

Ты в фонд обращался? Заполни анкету https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4z_Cpzcj3iHDLz3RHmC2uDconnKStsuxxUIDwdJxexIOjeA/viewform

Ответить

Игорь Янович

Актерск…
–3

Я дам её своим знакомум котоыре бастовали и посмотю получат они что-то или нет. Вот потом тут сделаю пост как они получат шиш, я в этом уверен.

Ответить

Abram Dikoy

Игорь
1

Какой ты клоун, просто ахуеть, каждый раз удивляюсь

Ответить

Актерский паук

Игорь
0

Пробуй, вот тебе ещё контакты https://docs.google.com/document/d/15Z3yBdhCtz33ptqyt_gey2sZHvhNO5DQn2fDdTcRDOg/edit
Но ты должен понимать, им помогут, если они реально бастовали. И они смогут это подтвердить.

Тут подробнее рассказывают:
https://www.youtube.com/watch?v=DzGzK9GC9hw&feature=emb_logo

Ответить

Дневной якорь

Игорь
2

Ну, иди в ОМОН служить. Будешь возвращать себе электричество и интернет.

Ответить

Игорь Янович

Дневной
0

Всё ясно, по существу не сказал на то, что я спрашиваю, брысь отседава и не путайся под ногами.

Ответить

Дневной якорь

Игорь
0
Ответить

Игорь Янович

Дневной
0

тьфу на тебя ещё раз!

Ответить

Игорь Янович

–2

Интересно, и как долго люди будут сидеть без денег, ну, например месяц смогут гулять и ничего не зарабатывать? А 2?
А если начнут коммунальщики бастовать или работники электростанций, ну чё, скоро из РБ вообще статей постить не будут, потому что не будет ни электричества у нас, ни интернета. Зашибись.

Ответить

solawind

Игорь
5

Все лучше чем с безумным (в медицинском смысле) диктатором у власти

Ответить

Игорь Янович

solawind
–1

Лично мне, не лучше будет! Если всего этого не будет.
Так я и теперь могу уехать в деревню, отключить свой дом от электричества и всё, я не завишу от диктатора и вообще ни от кого, работы нет, денег нет, но я ни от кого не завишу!
Почему люди так не делают кому хуже.

Ответить

Владимир Филатов

Игорь
3

Пожалуйста, но не надо другим указывать как жить)

Ответить

Slow Dimon

Игорь
2

Так и езжай

Ответить

solawind

Игорь
0

Очевидно потому что не все бездари которым норм жить в деревне без работы и денег, люди хотят нормальную страну с честным бизнесом, судами и государством. А не в деревне всю жизнь без денег сидеть, пока там Лукашенко правит, потом его сынок

Ответить

Игорь Янович

solawind
0

Так ты определись сам, ты же сам сказал что лучше так, чем с диктатором, то есть когда у нас не станет ни электричества, ни отопления, сам же сказал что так будет лучше. Или не говорил?

Ответить

Akylbek Jusupbekov

Игорь
0

Ты значит раб

Ответить

Abram Dikoy

Игорь
0

Очевидно что если пару дней в стране не будет электричества лукаша свои же на вилах народу вынесут, потому что это край. Так что хорошая идея

Ответить

Bjornski Bjornski

Игорь
0

Сколько стоит совесть?

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Можно еще парочку пушей на эту новость пж

Ответить

Контрольный Женя

Кирилл
6

Зачем вы включаюте пуши, если всё время о них ноете?

Ответить

Кирилл Сосновский

Контрольный
3

На эту новость пришло три пуша, я и решил порофлить. А так, мне нравятся пуши.

Ответить

Контрольный Женя

Кирилл
0

А, ты про баги. Извини

Ответить

Игорь Топов

Контрольный
0

Мне два пуша пришло

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Пожалуйста, отвлеките  Васильева. Не дайте испортить Екатерине вечер

Ответить

Владимир Филатов

Атлант
0

А как?

Ответить

Атлант поправил плечи

Владимир
0

надо какую-то левацкую хуйню выбросить в ленту, и пригласить несколько человек типа солавинда. На полчасика задержится там 

Ответить

Anton Antonov

1

Да в конечном счете все нормальные люди просто уедут в соседние страны. Для одних айтишников уже куча программ релокейшена появилось. И останется усатый со своими вояками и бюджетниками у которых нет возможности уехать

Ответить

Владимир Филатов

0

Кстати, а куда пропали отряды самообороны? Я лишь слышал, что их создали.

Ответить

Атлант поправил плечи

Владимир
1

ага, было сообщение о каких-то 400 добровольцах, но не понятно что это было 

Ответить

Владимир Филатов

Атлант
0

И спортсмены там были

Ответить

VΛΔZIM

Владимир
1

Это ментовской вброс был

Ответить

Владимир Филатов

VΛΔZIM
0

без шуток?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Заебал этот сериал. Деда такой хуйней не скинешь. Он это сразу сказал

Ответить

Abram Dikoy

A
1

Блять, так заебало эту ебань читать. Представляю как в Украине ныли, что яныка так не скинуть, нахуй они сидят в палатках на площади, что это дает, такой хуйней его не скинуть. И все три месяца - лол, янык все еще на Банковой, лол, не работает протест, лол

Ответить

A big purple banana 🍆

Abram
0

Разницу видишь между ними? У одних вечно срущяюшиеся и борющиеся за власть олигархи, у другого преданная псарня без слабых мест

Ответить

Предметный хот-дог

0

Жду четвертый пуш

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Что дальше?

Ответить
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