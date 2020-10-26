В Белоруссии началась общенациональная забастовка. Первый день — это марши, жёсткие задержания и угрозы увольнений Материал редакции
К бойкоту присоединились сотрудники заводов, айтишники, студенты и пенсионеры.
26 октября в Белоруссии — это первый день общенациональной забастовки, которую объявила Светлана Тихановская из-за отказа Александра Лукашенко сдать власть. Сотрудники многих предприятий отказались работать, студенты — посещать занятия, а пенсионеры вышли на многотысячные митинги.
Сотрудники заводов, предприятий IT-сферы и частного бизнеса устроили забастовку
26 октября сотрудники нескольких крупных предприятий откликнулись на призыв Тихановской о всеобщей забастовке. У Минского тракторного завода с самого утра дежурили силовики в милицейской и чёрной форме с балаклавами. У здания собрались люди, поддерживающие забастовку, а рабочие завода собрались в колонну и ходили по разным цехам, призывая коллег присоединиться к шествию. Протестующие разошлись по рабочим местам, договорившись встретиться позже.
Рабочие завода по производству бытовой техники «Атлант» тоже бастовали – они прошли по предприятию, скандируя «Присоединяйтесь». У входа на предприятие находился автозак и милиция. Сотрудники заводов колёсных тягачей и моторного завода тоже тоже прошли маршем по предприятиям.
На Минском электротехническом заводе с самого утра работа практически остановилась. По словам очевидцев, сотрудники «просто общались друг с другом».
Около 100 сотрудников химического предприятия «Гродно Азот» тоже отказались работать. Дежурившая на проходной милиция задержала 32 протестующих. В трёх цехах завода работники не заступили на смену — вместо них «процесс ведут начальники отделений и другой персонал». По данным Tut.by, руководство завода угрожало сотрудникам увольнениями. Неравнодушные белорусы привезли бастующим еду. В белорусском Минпромторг заявили, что забастовок на предприятиях не было.
К акции солидарности присоединились сотрудники Парка высоких технологий — у здания находилось около 1000 человек, часть из них выстроилась в «живую» цепь. Спустя час протестующих начали разгонять и задерживать силовики, один из которых во время операции сломал ногу.
Протестовали также в белорусском МТС и офисе мобильного оператора А1. На одну из сотрудниц МТС начальство составило акт об отсутствии на рабочем месте, однако вышестоящее руководство решило, что санкции к ней применять не будут. В МТС отметили, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека». В A1 заявили, что не ограничивают право на свободу слова, а «наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов» не влияет на решение об увольнении.
Частный бизнес тоже присоединился к забастовке: десятки магазинов, кафе и баров объявили о «техническом перерыве» или «санитарном дне» 26 октября.
Марши солидарности устроили студенты и пенсионеры
Студенты нескольких белорусских университетов и ученики гимназий примкнули к протестующим. В Белорусском государственном университете устроили сидячую забастовку — в ней участвовало больше 100 человек.
В лингвистическом, медицинском, техническом и других университетах тоже отказались посещать занятия. Студенты собрались в залах учебных заведение, прошли маршем по коридорам и встретились с руководством. В техническом университете проректор вышел к ученикам, но не ответил на их вопросы о том, как БНТУ относится к прошедшим президентским выборам.
В университете культуры и искусств некоторые преподаватели поддержали забастовку студентов, за что те их отблагодарили. К ученикам БГЛУ один из сотрудников отнёсся с меньшим пониманием: он встал на пути марша в коридоре и показывал средние пальцы, за что его освистали.
Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко назвал забастовку студентов «хамским поведением» и «агрессивным навязыванием своей позиции» людям. «Ситуация в учебных заведениях является грубым нарушением как правил внутреннего распорядка, так и закона. Так называемые мирные действия студентов начинают приобретать явные формы агрессии и грубости. Такие действия будут пресечены с применением всех необходимых правовых мер», — добавил министр.
Забастовку студенты продолжили уже на улице: сначала колонны университетов шли отдельно, однако по пути объединялись, скандируя «Всех не отчислят». Шествию помешали силовики: они жёстко задерживали участников марша. В ответ протестующие скандировали «Позор» и «Пошёл вон: ты и твой ОМОН». Одной из студенток удалось ловко избежать ареста: четверо сотрудников ОМОНа пытались её поймать, но девушка увернулась и сбежала.
Призыв Тихановской поддержали не только молодые белорусы, но и пожилые. На площади Независимости в центре Минска собрались тысячи пенсионеров, скандировавших «Вместе мы сила», «Жыве Беларусь» и «Забастовка».
С огромными бело-красно-белыми флагами, плакатами и цветами пожилые протестующие двинулись маршем по городу — к ним присоединились бастующие студенты.
Ближе к вечеру большая часть протестующих разошлась, однако больше сотни человек продолжали марш. Спустя несколько часов силовики «зачистили» центр города от демонстрантов. Около 260 человек задержаны.
Начальник зол будет
Прикладной паук например
Я ещё больше угораю с мнения «забастовка может быть выборочной, лишь бы показать Лукашенко, что народ СЕРЬЁЗНО против» (такое мнение буквально в комментариях к этой новости найти можно)
То есть Лукашенка берет кредиты у РФ, заручается силовой помощью у РФ и кто-то думает, что такое сработает?)
Пхахахахах, у меня смех истерический с этой хуйни
Странно, чего минусят.
Какой процент бюджета лукашенковской Беларуси спонсируется РФ?
Так наоборот же для ослабления режима выгодно её получать. Больше платит — меньше денег в бюджете.
Беларусы молодцы. О форме протеста можно спорить бесконечно, но сегодня они молодцы
Да, мы молодцы, скоро у нас ни отопления в домах не будет, ни электричества, ни интернета. Ведь все бастуют же.
Роликов ОНТ пересмотрел?)
Ну, а как, если все бастуют, кто будет работать? объясни мне, или выборочно надо бастовать?
Конечно выборочно. И ни кто не просит бастовать годы. Хотя бы неделе, что бы показать Лукашенко, что люди серьёзно настроены. Достаточно: Белаз, Мтз, Беларускилий, ГродноАзот и Нафтан. Деньги не проблема, на зарплату люди соберут, уже много фондов есть
Ну хорошо, бастуем неделю, ему насрать, он последний человек в стране кто будет голодать, а мы нет. Что через неделю делать, опять бастовать дальше без денег и показывать что мы серьёзно настроены или как? Или потом можно уже работать потому что мы показали?
Ты сначала неделю про бастуй
Я не буду бастовать просто так, на работе я работаю заключив ДОГОВОР, и мне обязаны будут заплатить или я могу подать в суд на соновании договора, договор это грарантия что мне заплатят. Где гарантии что мне через неделю дадут денег, давайте заключим договор тогда по бастую :) всё же просто как божий день и логично!
Я не буду бастовать просто так, на работе я работаю заключив ДОГОВОР, и мне обязаны будут заплатить или я могу подать в суд на соновании договора, договор это грарантия что мне заплатят. Где гарантии что мне через неделю дадут денег, давайте заключим договор тогда по бастую :) всё же просто как божий день и логично!
Тут такое дело.
Бастуют же на ГОСпредприятиях потому что ГОСУДАРСТВО нарушает договор заключенный со своими гражданами (законы, конституция вот это все)
Что именно нарушает, НИ ОДНО ГОС ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ПРОПИСЫВАЕТ В ДОГОВОРЕ ЗП. А потому больше ничего нарушать! Всё остальное соблюдается!
Что именно нарушает
Права граждан нарушает.
На свободу волеизлияния, на право на честные выборы, на физическую неприкосновенность, на верховенство ЗАКОНА
физическую неприкосновенность
кого-то избивают просто так? Вот он в магазин зашёл в деревне где вообще митингов не бывает, а его там поймали и избили так?
За то что ты вышкл на митинг тебя имеют право избивать?
Три дня морить голодом в клетке где поссать негде?
Ты новости вообще не читаешь? Брата Дарьи Домрачевой отпиздли когда он ехал к маме домой, а это герой Беларуси. А сколько просты граждан просто задержали и избили не сосчитать
Вы вот в договоре своих подчинённых прописываете им ЗП, НЕТ, так обещаете на словах золотые горы как и все, а потом всё по факту )))))
Как обычно придумал какую то хуйню.
Я всем рабочим на собеседовании обещаю одно "работа тяжелая, условия спартанские, 330р нормо час, остальное зависит от тебя"
Люди во-первых бастуют за идею, в Польше ни кто не платил. А материальная поддержка, это бонус. Ещё ни кого не кинули и не оставили без денег или работы. Но если ты так ставишь вопрос, то это твои проблема, сиди терпи
Я не ставлю вопрос, просто лично мне не выгодно работать для твоих детей или чьих либо ещё, а своих у меня пока нет. Будут они ил нет ещё не известно. А если и будут, даже тут им можно дать образование чтобы они сумели уехать из страны, если конечно сами захотят. Так что не вижу никаких сложностей и мои дети не будут тут рабами и никто их тут особо держать не будет. Воспитываешь, даёшь им образование и твои дети благополучно уезжают, если конечно не станут абалдуями, а то будут тут сидеть и бастовать. Потому что для другого мозгов не будет.
Вот я например могу уехать хоть завтра, если захочу, никто меня тут не держит и к батарее я не привязан никаким тираном. Не 10 век сейчас и рабства у нас нет!
ДА, много фондов, интересно где и как мне из них деньги получить, вот сначала я получаю налик на неделю, потом я согласен бастовать! ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ?
ну так тут же простой выбор, ты или терпишь неделю, две, месяц, или терпишь 26 лет. Уже не знаю, кому отопление, а кому будущее для своих детей. Сложна тема, каждый сам себе выбирает приоритеты. Ты, наверное, прав, если имеешь свою позицию по этому вопросу
Они уже выплатили 2 мл евро бастующим. Уже тысячу раз публиковали их данные.
а сколько заблокировали?
ты еще и читать не умеешь, а я тебе про логику писал. Моя ошибка, извини
а? где я тут считал? нормально всё?
Ну, лично мне, никто ничего не выплачивал! НО я и не бастовал и не бастую.
Моим знакомым которые бастуют и бастовали ничего не платил никто! Где им получить деньги, НАПИШИ ФОНД куда обратиться, я им передам!
Ты в фонд обращался? Заполни анкету https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4z_Cpzcj3iHDLz3RHmC2uDconnKStsuxxUIDwdJxexIOjeA/viewform
Я дам её своим знакомум котоыре бастовали и посмотю получат они что-то или нет. Вот потом тут сделаю пост как они получат шиш, я в этом уверен.
Пробуй, вот тебе ещё контакты https://docs.google.com/document/d/15Z3yBdhCtz33ptqyt_gey2sZHvhNO5DQn2fDdTcRDOg/edit
Но ты должен понимать, им помогут, если они реально бастовали. И они смогут это подтвердить.
Тут подробнее рассказывают:
https://www.youtube.com/watch?v=DzGzK9GC9hw&feature=emb_logo
Ну, иди в ОМОН служить. Будешь возвращать себе электричество и интернет.
Всё ясно, по существу не сказал на то, что я спрашиваю, брысь отседава и не путайся под ногами.
Интересно, и как долго люди будут сидеть без денег, ну, например месяц смогут гулять и ничего не зарабатывать? А 2?
А если начнут коммунальщики бастовать или работники электростанций, ну чё, скоро из РБ вообще статей постить не будут, потому что не будет ни электричества у нас, ни интернета. Зашибись.
Лично мне, не лучше будет! Если всего этого не будет.
Так я и теперь могу уехать в деревню, отключить свой дом от электричества и всё, я не завишу от диктатора и вообще ни от кого, работы нет, денег нет, но я ни от кого не завишу!
Почему люди так не делают кому хуже.
Так ты определись сам, ты же сам сказал что лучше так, чем с диктатором, то есть когда у нас не станет ни электричества, ни отопления, сам же сказал что так будет лучше. Или не говорил?
Очевидно что если пару дней в стране не будет электричества лукаша свои же на вилах народу вынесут, потому что это край. Так что хорошая идея
Можно еще парочку пушей на эту новость пж
Зачем вы включаюте пуши, если всё время о них ноете?
На эту новость пришло три пуша, я и решил порофлить. А так, мне нравятся пуши.
Пожалуйста, отвлеките Васильева. Не дайте испортить Екатерине вечер
А как?
надо какую-то левацкую хуйню выбросить в ленту, и пригласить несколько человек типа солавинда. На полчасика задержится там
Да в конечном счете все нормальные люди просто уедут в соседние страны. Для одних айтишников уже куча программ релокейшена появилось. И останется усатый со своими вояками и бюджетниками у которых нет возможности уехать
Кстати, а куда пропали отряды самообороны? Я лишь слышал, что их создали.
ага, было сообщение о каких-то 400 добровольцах, но не понятно что это было
Заебал этот сериал. Деда такой хуйней не скинешь. Он это сразу сказал
Блять, так заебало эту ебань читать. Представляю как в Украине ныли, что яныка так не скинуть, нахуй они сидят в палатках на площади, что это дает, такой хуйней его не скинуть. И все три месяца - лол, янык все еще на Банковой, лол, не работает протест, лол
Разницу видишь между ними? У одних вечно срущяюшиеся и борющиеся за власть олигархи, у другого преданная псарня без слабых мест