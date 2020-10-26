К бойкоту присоединились сотрудники заводов, айтишники, студенты и пенсионеры.

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Протестующий студент у БГУ 26 октября Фото «Наша Нива»

26 октября в Белоруссии — это первый день общенациональной забастовки, которую объявила Светлана Тихановская из-за отказа Александра Лукашенко сдать власть. Сотрудники многих предприятий отказались работать, студенты — посещать занятия, а пенсионеры вышли на многотысячные митинги.

Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Светлана Тихановская экс-кандидат в президенты Белоруссии

Сотрудники заводов, предприятий IT-сферы и частного бизнеса устроили забастовку

26 октября сотрудники нескольких крупных предприятий откликнулись на призыв Тихановской о всеобщей забастовке. У Минского тракторного завода с самого утра дежурили силовики в милицейской и чёрной форме с балаклавами. У здания собрались люди, поддерживающие забастовку, а рабочие завода собрались в колонну и ходили по разным цехам, призывая коллег присоединиться к шествию. Протестующие разошлись по рабочим местам, договорившись встретиться позже.

Рабочие завода по производству бытовой техники «Атлант» тоже бастовали – они прошли по предприятию, скандируя «Присоединяйтесь». У входа на предприятие находился автозак и милиция. Сотрудники заводов колёсных тягачей и моторного завода тоже тоже прошли маршем по предприятиям.

На Минском электротехническом заводе с самого утра работа практически остановилась. По словам очевидцев, сотрудники «просто общались друг с другом».

Забастовка у МТЗ 26 октября Фото Василия Федосенко, Reuters

Около 100 сотрудников химического предприятия «Гродно Азот» тоже отказались работать. Дежурившая на проходной милиция задержала 32 протестующих. В трёх цехах завода работники не заступили на смену — вместо них «процесс ведут начальники отделений и другой персонал». По данным Tut.by, руководство завода угрожало сотрудникам увольнениями. Неравнодушные белорусы привезли бастующим еду. В белорусском Минпромторг заявили, что забастовок на предприятиях не было.

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К акции солидарности присоединились сотрудники Парка высоких технологий — у здания находилось около 1000 человек, часть из них выстроилась в «живую» цепь. Спустя час протестующих начали разгонять и задерживать силовики, один из которых во время операции сломал ногу.

ОМОН при задержании протестующих у Парка высоких технологий 26 октября Фото Onliner.by

Протестовали также в белорусском МТС и офисе мобильного оператора А1. На одну из сотрудниц МТС начальство составило акт об отсутствии на рабочем месте, однако вышестоящее руководство решило, что санкции к ней применять не будут. В МТС отметили, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека». В A1 заявили, что не ограничивают право на свободу слова, а «наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов» не влияет на решение об увольнении.

Частный бизнес тоже присоединился к забастовке: десятки магазинов, кафе и баров объявили о «техническом перерыве» или «санитарном дне» 26 октября.

Страница сайта проекта «Вовремя» 26 октября Скриншот vovremia.com/baranovichi

Марши солидарности устроили студенты и пенсионеры

Студенты нескольких белорусских университетов и ученики гимназий примкнули к протестующим. В Белорусском государственном университете устроили сидячую забастовку — в ней участвовало больше 100 человек.

Студенты ФПМИ бастуют 26 октября Видео Tut.by

В лингвистическом, медицинском, техническом и других университетах тоже отказались посещать занятия. Студенты собрались в залах учебных заведение, прошли маршем по коридорам и встретились с руководством. В техническом университете проректор вышел к ученикам, но не ответил на их вопросы о том, как БНТУ относится к прошедшим президентским выборам.

В университете культуры и искусств некоторые преподаватели поддержали забастовку студентов, за что те их отблагодарили. К ученикам БГЛУ один из сотрудников отнёсся с меньшим пониманием: он встал на пути марша в коридоре и показывал средние пальцы, за что его освистали.

Видео «Наша Нива»

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко назвал забастовку студентов «хамским поведением» и «агрессивным навязыванием своей позиции» людям. «Ситуация в учебных заведениях является грубым нарушением как правил внутреннего распорядка, так и закона. Так называемые мирные действия студентов начинают приобретать явные формы агрессии и грубости. Такие действия будут пресечены с применением всех необходимых правовых мер», — добавил министр.

Забастовку студенты продолжили уже на улице: сначала колонны университетов шли отдельно, однако по пути объединялись, скандируя «Всех не отчислят». Шествию помешали силовики: они жёстко задерживали участников марша. В ответ протестующие скандировали «Позор» и «Пошёл вон: ты и твой ОМОН». Одной из студенток удалось ловко избежать ареста: четверо сотрудников ОМОНа пытались её поймать, но девушка увернулась и сбежала.

Видео Tut.by

Призыв Тихановской поддержали не только молодые белорусы, но и пожилые. На площади Независимости в центре Минска собрались тысячи пенсионеров, скандировавших «Вместе мы сила», «Жыве Беларусь» и «Забастовка».

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С огромными бело-красно-белыми флагами, плакатами и цветами пожилые протестующие двинулись маршем по городу — к ним присоединились бастующие студенты.

Марш в центре Минска 26 октября Видео «Наша Нива»

Ближе к вечеру большая часть протестующих разошлась, однако больше сотни человек продолжали марш. Спустя несколько часов силовики «зачистили» центр города от демонстрантов. Около 260 человек задержаны.