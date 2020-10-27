Владельцев одного из крупнейших IT-дистрибуторов Merlion задержали по делу об организации убийства. Главное Материал редакции
Одного из них 12 лет назад уже задерживали по делу о похищении человека.
26 октября арестовали троих владельцев одного из крупнейших IT-дистрибуторов Merlion, в группу компаний которого входят магазины «Ситилинк» и «Позитроника». Бизнесменов подозревают в организации поджога дома, при котором погиб человек — им грозит до 25 лет лишения свободы.
Неделей ранее по той же статье задержали ещё одного сотрудника Merlion и бывшего вице-президента «Евросети», которого в 2008 году также подозревали в похищении человека и вымогательстве. Связаны ли это дела — пока не ясно.
В чём именно обвиняют бизнесменов и что такое Merlion
О задержании троих совладельцев Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова — стало известно 26 октября. Их подозревают в организации поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ) и убийстве по предварительному сговору (пункты е, ж части 2 статьи 105). Бизнесменов арестовали до 6 ноября. Каждому в сумме грозит до 25 лет лишения свободы: до пяти по первой статье и до 20 лет по второй.
О подробностях дела пока публично практически ничего не известно. По версии следствия, топ-менеджеры причастны к событиям в Красногорском районе Московской области в 2015 году: там убили человека, а потом сожгли его вместе с домом, чтобы скрыть следы.
Merlion заявила, что, несмотря на арест владельцев, работает «в штатном режиме» и в «прежнем объёме», а обыски в офисе «не повлияли на непрерывность рабочих процессов». В компании также сказали, что не знают никаких подробностей «сложившейся ситуации», кроме открытой информации.
Компанию основали в 1992 году (до 2004 года она называлась Elsie), а основным профилем была продажа компьютерных комплектующих. Спустя шесть лет Elsie объединился с Citilink, а затем ещё с несколькими компаниями, образовав позже группу Merlion. К 2020 году в неё входит около 670 брендов.
Карчев, Мангутов и Абрамов владеют 33,33% Merlion через кипрский офшор Merlion Group Limited. Такой же долей прямо и косвенно они владеют в банке «Реалист». Член совета директоров банка и сотрудник Merlion — Борис Левин, которого неделей ранее тоже задержали по делу об организации убийства (ст. 105 и ст. 30 УК). Он будет находиться под арестом до 6 ноября. После задержания Левина 21 октября в офисе Merlion прошли обыски.
Задержали ли Левина по тому же делу, что и Карчева, Мангутова и Абрамова, пока неизвестно. Подробности дела, в том числе имя жертвы, тоже не разглашаются из-за «тайны следствия».
Левина уже судили за похищение и вымогательство — и его оправдали
В 2008 году Левина, который занимал тогда пост вице-президентом по безопасности в «Евросети», уже арестовывали. Бизнесмена, его заместителя и нескольких сотрудников ретейлера подозревали в похищении бывшего водителя-экспедитора компании Андрея Власкина и вымогательстве денег у него и другого водителя Дмитрия Смургина в 2003 году.
По делу о вымогательстве пытались привлечь и основателя «Евросети» Евгения Чичваркина — по версии следствия, преступление совершалось с его ведома и согласия. Бизнесмена заочно арестовали в 2009 году, но он к тому моменту эмигрировал в Великобританию.
Следствие тогда предполагало, что Левин заподозрил водителей в краже мобильных телефонов со склада на 20 миллионов рублей. Затем фигуранты под угрозой насилия забрали у Смургина и Власкина деньги и имущество на сумму более 13 миллионов рублей, говорилось в деле.
В 2011 году суд присяжных оправдал Левина и Чичваркина. Бывший вице-президент «Евросети» подал в суд за незаконное уголовное преследование, отсудив у министерства финансов 20 миллионов рублей.
Чичваркин назвал уголовное дело 2008 года «состряпанным». Комментируя новый арест Левина, он отметил, что «у него есть определённые моральные принципы и через жизнь человека лично он никогда бы не переступил».
Не глядя могу гарантировать, что упоротые борцуны с режимом будут тут защищать даже "успешных российских бузинессменов 90-00-х", которые суть бандюганы в 8 случаях из 10, особенно на таком уровне. Жизнь ворам, вот это всё.
Ну да, лучше уж этот бизнес перейдет очередному клану генералов от режима.
Мельчишь. Лично Путину отойдёт. Или его собачке.