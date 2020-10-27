Одного из них 12 лет назад уже задерживали по делу о похищении человека.

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Фото Ippon.ru

26 октября арестовали троих владельцев одного из крупнейших IT-дистрибуторов Merlion, в группу компаний которого входят магазины «Ситилинк» и «Позитроника». Бизнесменов подозревают в организации поджога дома, при котором погиб человек — им грозит до 25 лет лишения свободы.

Неделей ранее по той же статье задержали ещё одного сотрудника Merlion и бывшего вице-президента «Евросети», которого в 2008 году также подозревали в похищении человека и вымогательстве. Связаны ли это дела — пока не ясно.

В чём именно обвиняют бизнесменов и что такое Merlion

О задержании троих совладельцев Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова — стало известно 26 октября. Их подозревают в организации поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ) и убийстве по предварительному сговору (пункты е, ж части 2 статьи 105). Бизнесменов арестовали до 6 ноября. Каждому в сумме грозит до 25 лет лишения свободы: до пяти по первой статье и до 20 лет по второй.

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О подробностях дела пока публично практически ничего не известно. По версии следствия, топ-менеджеры причастны к событиям в Красногорском районе Московской области в 2015 году: там убили человека, а потом сожгли его вместе с домом, чтобы скрыть следы.

Merlion заявила, что, несмотря на арест владельцев, работает «в штатном режиме» и в «прежнем объёме», а обыски в офисе «не повлияли на непрерывность рабочих процессов». В компании также сказали, что не знают никаких подробностей «сложившейся ситуации», кроме открытой информации.

Merlion — один из крупнейших IT-дистрибьюторов в России с оборотом 267 млрд рублей в 2019 году. Он входит в тройку рейтинга оптовых компаний страны по реализации и занимает 33 место в списке «200 крупнейших частных компаний России» Forbes. Merlion известен потребителям по ритейлеру «Ситилинк» и «Позитроника», но основную выручку получает от b2b-дистрибуции и IT-решений. Среди партнёров — Acer, Apple, Huawei, Intel и Microsoft.

Компанию основали в 1992 году (до 2004 года она называлась Elsie), а основным профилем была продажа компьютерных комплектующих. Спустя шесть лет Elsie объединился с Citilink, а затем ещё с несколькими компаниями, образовав позже группу Merlion. К 2020 году в неё входит около 670 брендов.

Карчев, Мангутов и Абрамов владеют 33,33% Merlion через кипрский офшор Merlion Group Limited. Такой же долей прямо и косвенно они владеют в банке «Реалист». Член совета директоров банка и сотрудник Merlion — Борис Левин, которого неделей ранее тоже задержали по делу об организации убийства (ст. 105 и ст. 30 УК). Он будет находиться под арестом до 6 ноября. После задержания Левина 21 октября в офисе Merlion прошли обыски.

Борис Левин в 2008 году Фото «Комсомольской правды»

Задержали ли Левина по тому же делу, что и Карчева, Мангутова и Абрамова, пока неизвестно. Подробности дела, в том числе имя жертвы, тоже не разглашаются из-за «тайны следствия».

Левина уже судили за похищение и вымогательство — и его оправдали

В 2008 году Левина, который занимал тогда пост вице-президентом по безопасности в «Евросети», уже арестовывали. Бизнесмена, его заместителя и нескольких сотрудников ретейлера подозревали в похищении бывшего водителя-экспедитора компании Андрея Власкина и вымогательстве денег у него и другого водителя Дмитрия Смургина в 2003 году.

По делу о вымогательстве пытались привлечь и основателя «Евросети» Евгения Чичваркина — по версии следствия, преступление совершалось с его ведома и согласия. Бизнесмена заочно арестовали в 2009 году, но он к тому моменту эмигрировал в Великобританию.

Следствие тогда предполагало, что Левин заподозрил водителей в краже мобильных телефонов со склада на 20 миллионов рублей. Затем фигуранты под угрозой насилия забрали у Смургина и Власкина деньги и имущество на сумму более 13 миллионов рублей, говорилось в деле.

В 2011 году суд присяжных оправдал Левина и Чичваркина. Бывший вице-президент «Евросети» подал в суд за незаконное уголовное преследование, отсудив у министерства финансов 20 миллионов рублей.

Чичваркин назвал уголовное дело 2008 года «состряпанным». Комментируя новый арест Левина, он отметил, что «у него есть определённые моральные принципы и через жизнь человека лично он никогда бы не переступил».