Исламский мир против Макрона. Его называют террористом, мусульмане протестуют и бойкотируют французские товары Материал редакции
Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый ислам».
16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати. Незадолго до этого Пати показал ученикам на лекции о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда, после публикации которых в 2015 году произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами, предложил ввести новые нормы и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в публикации карикатур. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали: Эрдоган посоветовал Макрону проверить психику, а Кадыров назвал его террористом. В нескольких странах прошли акции протеста.
После убийства преподавателя французские власти решили активнее бороться с радикальными исламистами. Макрон назвал погибшего героем
Сразу после убийства Пати Макрон вышел с заявлением к народу. Президент сказал, что погибший учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». Глава государства пообещал защитить учителей и усилить борьбу с радикальным исламизмом.
Волна критики поднялась после выступления Макрона в Сорбонне 22 октября, на церемонии прощания с Пати. Президент назвал погибшего «лицом Республики» и символом желания победить террористов. Он заявил, что учителя убили, потому что исламисты знают, что такие «тихие герои» не позволят им завладеть будущим Франции. Макрон пообещал продолжить борьбу за свободу: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступят. […] Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, потому что мы должны это вам, потому что мы должны это самим себе, потому что во Франции, учитель, просвещение никогда не угаснет».
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста и предложил ужесточить условия убежища для граждан нескольких стран. А официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь призвал дополнить новыми поправками закон о борьбе с сепаратизмом.
В день траура по учителю на нескольких правительственных зданиях в городах Франции показали те самые рисунки, с которыми он ознакомил учеников на лекции о свободе слова, в том числе — карикатуру на пророка Мухаммеда.
В Париже прошла многотысячная демонстрация. Горожане собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами «Je suis prof» («prof» — преподаватель) и «Je suis Samuel». Собравшиеся пели «Марсельезу» и почтили память Пати минутой молчания.
Глава и муфтий Чечни обвинили Макрона в поддержке провокаций и назвали его террористом
Ещё комментируя теракт в первый раз, Рамзан Кадыров, хоть и принёс соболезнования семье погибшего, назвал его действия провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — написал глава Чечни, напомнив о нападении на редакцию Charlie Hebdo после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
После выступлений Макрона и демонстрации карикатур на государственных зданиях муфтий Чечни и советник Кадырова Салах-Хаджи Межиев опубликовал в инстаграме пост, в котором обвинил Макрона в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Муфтий назвал президента «террористом №1 в мире». «Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя, и тебе не избежать гнева Творца [...] Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора „национальным героем“», — подытожил Межиев.
Вслед за муфтием 27 октября против Макрона высказался и сам Кадыров. «Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — заявил глава Чечни. По его словам, Пати «неустанно шёл к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся», а в результате оказался возведённым в ранг героя, тогда как «человека, которого он спровоцировал, сделали террористом».
«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в стократ хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаёшь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодёжи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — написал Кадыров. По его мнению, мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда.
Президент Турции посоветовал Макрону проверить психику. В мусульманских странах прошли протесты
В начале октября, за две недели до убийства Пати, Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом. Этот закон правительство рассмотрит 9 декабря. Согласно ему, обучение в республиканских школах станет обязательным для всех детей с трёх лет — так хотят побороть нелегальные школы, зачастую управляемые «религиозными экстремистами». А каждая некоммерческая ассоциация, зарегистрированная во Франции, будет получать субсидии только после подписания контракта о соблюдении республиканских ценностей — иначе придётся вернуть деньги. В мечетях на территории страны запретят работать имамам, командированным из других государств. Франция также планирует тщательнее следить за финансированием мечетей.
В том же выступлении Макрон упомянул, что ислам по всему миру переживает кризис и предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещённый ислам» в стране. Среди предложений Макрона — дать возможность изучать в школах и кружках арабский язык, финансировать исследования по исламоведению, сделать религиозный нейтралитет обязательным условием при приёме на работу в госсектор.
После теракта Анзорова на эту речь снова обратили внимание. Идея «просвещённого ислама» возмутила и Кадырова. А президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону необходимо пройти психиатрическое обследование. Франция сочла слова президента прямым оскорблением и отозвала посла из Анкары.
Эрдоган в ответ призвал своих сограждан отказаться от покупки французских товаров и назвал «антиисламские выпады» президента Макрона угрозой национальной безопасности Турции. Он обратился к европейским странам с требованием остановить «кампанию ненависти» против ислама. Отношение к мусульманам в современной Европе Эрдоган сравнил с отношением к евреям во время Второй мировой войны.
Турция не единственная мусульманская страна, выступившая против Франции. В Кувейте из-за слов Макрона начали снимать с продажи французские товары. Университет Катара отложил Неделю французской культуры, МИД Пакистана вызвал посла Франции, а высший совет духовенства Саудовской Аравии осудил оскорбления пророка Мухаммеда.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал мусульман главными жертвами «культа ненависти», взращённого колониальными режимами. В Сирии, Ливии, Секторе Газа прошли протесты против Макрона. В митинге в Бангладеше приняли участие больше 40 тысяч человек.
25 октября хакеры взломали десятки французских сайтов, оставив на них предупреждение: «Те, кто оскорбляет Посланника Аллаха, должны быть наказаны». Слова сопровождались фотографией Макрона и призывом бойкотировать французскую продукцию.
Татары — топчик!
будет ли у каждого в прекрасной России будущего по две кошкотатарочки?
Бля как же классно поджог муслимские пердаки. Вот бы сейчас движуху с беженцами развернуть обратно по всей Европе и выпереть их нахер оттуда. Make Europe Great Again!
Кстати, MEGA! звучит норм даже.
Чувствительный пришелец
малореально. для этого нужно идти до конца, даже макрон на это не пойдет.
кроме того, там немало полит. сил и соответствующего электората типа блм в сша. опять же, вопрос готовности давить до конца.
Живу в Катаре (мусульманская страна рядом с ОАЭ), подтверждаю: крупная сеть супермаркетов типа местной Пятерочки теперь бойкотирует французские товары 😬
Предательница великого Казахстана
Я зарабатываю там деньги, чтобы частично вернуть в экономику Казахстана и вновь сделать его великим, вот нинада тут!!1
В Катар* но реально так и есть, замораживаю и везу 😁
Встречала человек 10, статистики не знаю. Конское мясо тут вроде тоже есть, но не в формате казы, увы.
Надеюсь, в нормальной сфере работаешь, а не в эскорт-услугах) хотя ради Казахстана можно и так
Как и большинство наших соотечественников, я против всего не халяль ☝🏻
То есть женщина и сразу ассоциации про эскорт? Сексист махровый детектед 🤨😡🤬👎🏻
Ипать, чё ты там забыла?)
Работа. Подробности будут в лонгриде, который на 70% готов, подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить)
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А что было французского? Сыр, вино?
Булки
По превью подумал что там про другие булки
Съешь их еще
Да чаю выпью
Насчет вина не знаю, так как нет алкоголя в свободной продаже, но молочные продукты точно под бойкотом в супермаркетах. Не уверена насчет парфюмов и косметики в моллах.
Некоторые русские вызывают у меня омерзение. Посмотрите на результаты опроса Весь исламский терроризм – последствие европейского вмешательства в дела на ближнем востоке. Белые сейчас просто получают ответочку. Но русские в очередной раз проявляют свой генетический фашизм и гребут всех Муслимов под одну гребёнку, называя всех прогрессивных арабов и азиатов террористами.
Ничто не может быть оправданием терроризму. Никакие "европейские вмешательства", никакие "порвался жаль" не могут служить поводом к терроризму. Если какой-то человек или группа людей прибегают к нему - то это проблема в том, что они животные, и ни в чем другом
Прописные истины. Где я в комментарии говорю обратное??
"весь исламский терроризм - последствие европейского вмешательства"
Твоя цитата
Не вижу там оправдание терроризма. Просто причинно-следственная связь..
Понимаешь в чем проблема. Если кто-то в ответ на что-то становится террористом - то проблема в том, кто террористом стал, а не в факторах, влияющих на это.
справедливости ради, это не ответ на «что-то», а ответ на тот же терроризм, просто куда в больших масштабах. Европа насильно навязывала исламским странам т.н. «демократию», из-за чего там начались войны, в том числе при активном участии европейских стран и Франции в частности(основной зачинщик как минимум ливийской многолетней войны всех против всех). И в этих войнах погибло куда больше людей, чем при всех терактах за последние десятки лет. Так что если одни считают, что могут навязывать свой образ жизни другим и ради этого убивать, почему этого не могут те другие?
Острый бас
европейского вмешательства
В большей степени вмешательства СССР. Большевики всегда заигрывали с исламистами.
Ну, не все мусульмане — террористы, это, думаю, должно быть очевидно. Но вот то, что практически все террористы — мусульмане должно наводить на мысли.
Израильский Макс
А я думал ответочка это когда они миллионы нищих долбоебов заслали чтобы сделать Европу великой снова. А вон оно как.
россиянин Абдулах Анзоров
Ой ли?
Ну не писать же "француз" раз он всю жизнь сознательную жизнь во Франции прожил
А из-за чего конкретно в его словах все бугуртнули?
даже если оторваться от классического сюжета "дикари опять обиделись на картинки про своих воображаемых и не очень друзей", то сам факт того, что Макрон заявил о постройке "ислама здорового человека" - это серьезная заявочка. Вкупе с заявочкой о борьбе с политическим радикальным исламизмом - вдвойне серьезно
А учитывая, что Франция до последних нескольких десятилетий знала толк в ассимиляции и умела в идеи (та же кемалисткая Турция, которую проибав Эрдоган, была построена во многом с оглядкой на "а чо там в Париже") - это тем более повод поволноваться для всех, кто при помощи архаизации мусульман нацеливался на какие-то лидерские позиции в этом мире
То есть банальная борьба за власть/умы, там своих претендентов хватает а тут еще какой то макрон
Мы как раз постарались сосредоточиться в этом материале на тех высказываниях, что, скорее всего, и вызвали такую реакцию. Если пройдёшь по ссылкам, то увидишь, что речи Макрона на самом деле намного больше, просто там про миллиард вещей сразу
Я просто не вижу там особого повода для бугурта
Тут ещё вопрос интерпретации (в том числе местными СМИ) и взгляда на мир
Ну да, не исключаю что там местный аналог "ученый изнасиловал журналиста". А может в целом неприятие любой даже не критики, а попытки кооптации на условиях, отличных от взглядов спикеров.
Дай угадаю, ты не мусульманин?
Нет, а что должно менять? Я вроде не увидел там никаких тезисов которые прямо гонят именно на религию.
Разве ты не знал, что как только ты становишься адептом какой-либо религии, у тебя автоматически атрофируется критическое мышление?
Израильский Макс
Не хотят строить просвещенный ислам, так можно ведь случайно демократию построить
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Штош, самое время выпизднуть всех агрессивных верунов с этой планеты куда-нибудь ещё.
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Как же у них горит. Приятное тепло греет мои ладони.
Иронично, что в своё время в Швейцарии именно франкоязычные регионы голосовали против запрета на строительство минаретов. Закон всё же приняли, а мусульмане объявили бойкот Rolex.
Ну и правильно. Альтернативой свободе является только несвобода. "Свобода равенство и братство"- это духовная скрепа Французской нации. Не нравится- езжайте в Иран