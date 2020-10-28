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Аня Бегиашвили
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Исламский мир против Макрона. Его называют террористом, мусульмане протестуют и бойкотируют французские товары Материал редакции

Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый ислам».

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Эммануэль Макрон Фото Франциско Секо, АР

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати. Незадолго до этого Пати показал ученикам на лекции о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда, после публикации которых в 2015 году произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами, предложил ввести новые нормы и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в публикации карикатур. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали: Эрдоган посоветовал Макрону проверить психику, а Кадыров назвал его террористом. В нескольких странах прошли акции протеста.

После убийства преподавателя французские власти решили активнее бороться с радикальными исламистами. Макрон назвал погибшего героем

Сразу после убийства Пати Макрон вышел с заявлением к народу. Президент сказал, что погибший учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». Глава государства пообещал защитить учителей и усилить борьбу с радикальным исламизмом.

Волна критики поднялась после выступления Макрона в Сорбонне 22 октября, на церемонии прощания с Пати. Президент назвал погибшего «лицом Республики» и символом желания победить террористов. Он заявил, что учителя убили, потому что исламисты знают, что такие «тихие герои» не позволят им завладеть будущим Франции. Макрон пообещал продолжить борьбу за свободу: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступят. […] Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, потому что мы должны это вам, потому что мы должны это самим себе, потому что во Франции, учитель, просвещение никогда не угаснет».

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста и предложил ужесточить условия убежища для граждан нескольких стран. А официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь призвал дополнить новыми поправками закон о борьбе с сепаратизмом.

Что происходит после обезглавливания учителя в…
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В день траура по учителю на нескольких правительственных зданиях в городах Франции показали те самые рисунки, с которыми он ознакомил учеников на лекции о свободе слова, в том числе — карикатуру на пророка Мухаммеда.

Chris Tomlinson @TomlinsonCJ
Charlie Hebdo cartoons, including one of Mohammed, projected onto Montpellier government building.
https://t.co/pnhU0EXTsc

В Париже прошла многотысячная демонстрация. Горожане собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами «Je suis prof» («prof» — преподаватель) и «Je suis Samuel». Собравшиеся пели «Марсельезу» и почтили память Пати минутой молчания.

Jean Castex @JeanCASTEX
Vous ne nous faites pas peur.
Nous n’avons pas peur.
Vous ne nous diviserez pas.
Nous sommes la France ! https://t.co/GjUQo9AePa

Глава и муфтий Чечни обвинили Макрона в поддержке провокаций и назвали его террористом

Ещё комментируя теракт в первый раз, Рамзан Кадыров, хоть и принёс соболезнования семье погибшего, назвал его действия провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — написал глава Чечни, напомнив о нападении на редакцию Charlie Hebdo после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

После выступлений Макрона и демонстрации карикатур на государственных зданиях муфтий Чечни и советник Кадырова Салах-Хаджи Межиев опубликовал в инстаграме пост, в котором обвинил Макрона в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Муфтий назвал президента «террористом №1 в мире». «Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя, и тебе не избежать гнева Творца [...] Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора „национальным героем“», — подытожил Межиев.

Акция памяти Самюэля Пати Фото Getty Images

Вслед за муфтием 27 октября против Макрона высказался и сам Кадыров. «Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — заявил глава Чечни. По его словам, Пати «неустанно шёл к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся», а в результате оказался возведённым в ранг героя, тогда как «человека, которого он спровоцировал, сделали террористом».

«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в стократ хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаёшь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодёжи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — написал Кадыров. По его мнению, мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда.

Президент Турции посоветовал Макрону проверить психику. В мусульманских странах прошли протесты

В начале октября, за две недели до убийства Пати, Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом. Этот закон правительство рассмотрит 9 декабря. Согласно ему, обучение в республиканских школах станет обязательным для всех детей с трёх лет — так хотят побороть нелегальные школы, зачастую управляемые «религиозными экстремистами». А каждая некоммерческая ассоциация, зарегистрированная во Франции, будет получать субсидии только после подписания контракта о соблюдении республиканских ценностей — иначе придётся вернуть деньги. В мечетях на территории страны запретят работать имамам, командированным из других государств. Франция также планирует тщательнее следить за финансированием мечетей.

В том же выступлении Макрон упомянул, что ислам по всему миру переживает кризис и предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещённый ислам» в стране. Среди предложений Макрона — дать возможность изучать в школах и кружках арабский язык, финансировать исследования по исламоведению, сделать религиозный нейтралитет обязательным условием при приёме на работу в госсектор.

Шествие к французскому посольству в Бангладеше Фото AFP

После теракта Анзорова на эту речь снова обратили внимание. Идея «просвещённого ислама» возмутила и Кадырова. А президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону необходимо пройти психиатрическое обследование. Франция сочла слова президента прямым оскорблением и отозвала посла из Анкары.

Эрдоган в ответ призвал своих сограждан отказаться от покупки французских товаров и назвал «антиисламские выпады» президента Макрона угрозой национальной безопасности Турции. Он обратился к европейским странам с требованием остановить «кампанию ненависти» против ислама. Отношение к мусульманам в современной Европе Эрдоган сравнил с отношением к евреям во время Второй мировой войны.

Турция не единственная мусульманская страна, выступившая против Франции. В Кувейте из-за слов Макрона начали снимать с продажи французские товары. Университет Катара отложил Неделю французской культуры, МИД Пакистана вызвал посла Франции, а высший совет духовенства Саудовской Аравии осудил оскорбления пророка Мухаммеда.

Isl@m Essa🇵🇸#Gaza💁👑 @SaloomaEssa
A protest by the Palestine Scholars Association in Deir Al-Balah,central Gaza Strip, against the offensive caricatures of Islam’s Prophet Muhammad and the statements of the French President that offend Islam.
#ProphetMuhammad
#MuhammadTheProphetOfPeace
#الا_رسوال_الله #Muhammad https://t.co/5SPYnj4hZX
Акция Ассоциации палестинских учёных в Секторе Газа

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал мусульман главными жертвами «культа ненависти», взращённого колониальными режимами. В Сирии, Ливии, Секторе Газа прошли протесты против Макрона. В митинге в Бангладеше приняли участие больше 40 тысяч человек.

25 октября хакеры взломали десятки французских сайтов, оставив на них предупреждение: «Те, кто оскорбляет Посланника Аллаха, должны быть наказаны». Слова сопровождались фотографией Макрона и призывом бойкотировать французскую продукцию.

#терактподпарижем #франция #ислам #кадыров #турция

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Искренний микрофон

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Можно с уверенностью сказать, что в Татарстане или Башкирии просвещенный ислам уже построен, потому как там из-за слов Макрона никто не порвался.

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Denis Smirnov

Искренний
6

Татары — топчик!

Ответить

пиу-пиу

Denis
3

Если бы все люди были такими клёвыми как татары, жизнь была бы сладка как Чак-чак.

Ответить

Евгений Клочков

пиу-пиу
1

будет ли у каждого в прекрасной России будущего по две кошкотатарочки?

Ответить

Павел Макров

Евгений
0

Да

Ответить

Просто Тимуррр

Искренний
3
Ответить

Анна Зайцева

Просто
0

Эйе 

Ответить

Abylai Mustafa

Анна
0

иа хутахбаш

Ответить

thetrickster

14

Бля как же классно поджог муслимские пердаки. Вот бы сейчас движуху с беженцами развернуть обратно по всей Европе и выпереть их нахер оттуда. Make Europe Great Again!

Кстати, MEGA! звучит норм даже.

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Чувствительный пришелец

thetrickster
0

малореально. для этого нужно идти до конца, даже макрон на это не пойдет.
кроме того, там немало полит. сил и соответствующего электората типа блм в сша. опять же, вопрос готовности давить до конца.

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Владимир Филатов

8

Всех, кто не ассимилируется с местным населением, выслать на родину.

Ответить

alien inс.

4

Живу в Катаре (мусульманская страна рядом с ОАЭ), подтверждаю: крупная сеть супермаркетов типа местной Пятерочки теперь бойкотирует французские товары 😬

Ответить

alexferman

alien
0

Предательница великого Казахстана

Ответить

alien inс.

alexferman
12

Я зарабатываю там деньги, чтобы частично вернуть в экономику Казахстана и вновь сделать его великим, вот нинада тут!!1

Ответить

Да ладно

alien
0

возвращаешь, покупая конину, которую потом увозишь в оаэ?

Ответить

alien inс.

Да
1

В Катар* но реально так и есть, замораживаю и везу 😁

Ответить

Да ладно

alien
0

много казахстанцев в Катаре?
или может местные не против деликатеса?
можно же наладить поставки и продавать. главное, налепить перечёркнутый французский флаг
сработает как БЕЗ ГМО

Ответить

alien inс.

Да
1

Встречала человек 10, статистики не знаю. Конское мясо тут вроде тоже есть, но не в формате казы, увы.

Ответить

alexferman

alien
–1

Надеюсь, в нормальной сфере работаешь, а не в эскорт-услугах) хотя ради Казахстана можно и так

Ответить

alien inс.

alexferman
1

Как и большинство наших соотечественников, я против всего не халяль ☝🏻

Ответить

Denis Shmidt

alexferman
0

То есть женщина и сразу ассоциации про эскорт? Сексист махровый детектед 🤨😡🤬👎🏻

Ответить

Dmitry Yashin

alien
0

Ипать, чё ты там забыла?)

Ответить

alien inс.

Dmitry
4

Работа. Подробности будут в лонгриде, который на 70% готов, подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить) 

Ответить

Комментарий удален

alien inс.

Dimitras
1

Не вижу связи твоего коммента с моим 

Ответить

Сергей Звезда

alien
0

А что было французского? Сыр, вино?

Ответить

Паша Красников

Сергей
1

Булки

Ответить

Паша Красников

Паша
1

https://www.youtube.com/watch?v=tIIEgvTK5g0

Ответить

Litnikov Danil

Паша
1

По превью подумал что там про другие булки

Ответить

Паша Красников

Litnikov
0

https://www.youtube.com/watch?v=aPqjd5cUyXQ

Ответить

Litnikov Danil

Паша
0

Съешь их еще

Ответить

Паша Красников

Litnikov
–1

Да чаю выпью

Ответить

Паша Красников

Паша
0

@Utter fool что ты имеешь против чая?

Ответить

alien inс.

Сергей
0

Насчет вина не знаю, так как нет алкоголя в свободной продаже, но молочные продукты точно под бойкотом в супермаркетах. Не уверена насчет парфюмов и косметики в моллах. 

Ответить

Соколов Андрей

alien
0

Контрабандисты потирабт руки

Ответить

Stepa Demchenko

3

Они такие забавные, макарон - террорист, чеченец - не террорист.

Ответить

Небесный Орзэмэс

–13

Некоторые русские вызывают у меня омерзение. Посмотрите на результаты опроса  Весь исламский терроризм – последствие европейского вмешательства в дела на ближнем востоке. Белые сейчас просто получают ответочку.  Но русские в очередной раз проявляют свой генетический фашизм и гребут всех Муслимов под одну гребёнку, называя всех прогрессивных арабов и азиатов террористами.

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Михаил Кометов

Небесный
4

Ничто не может быть оправданием терроризму. Никакие "европейские вмешательства", никакие "порвался жаль" не могут служить поводом к терроризму. Если какой-то человек или группа людей прибегают к нему - то это проблема в том, что они животные, и ни в чем другом

Ответить

Небесный Орзэмэс

Михаил
0

Прописные истины. Где я в комментарии говорю обратное??

Ответить

Михаил Кометов

Небесный
0

"весь исламский терроризм - последствие европейского вмешательства"
Твоя цитата

Ответить

Небесный Орзэмэс

Михаил
1

Не вижу там оправдание терроризма. Просто причинно-следственная связь..

Ответить

Михаил Кометов

Небесный
0

Понимаешь в чем проблема. Если кто-то в ответ на что-то становится террористом - то проблема в том, кто террористом стал, а не в факторах, влияющих на это.

Ответить

Πетр Κудряшов

Михаил
0

справедливости ради, это не ответ на «что-то», а ответ на тот же терроризм, просто куда в больших масштабах. Европа насильно навязывала исламским странам т.н. «демократию», из-за чего там начались войны, в том числе при активном участии европейских стран и Франции в частности(основной зачинщик как минимум ливийской многолетней войны всех против всех). И в этих войнах погибло куда больше людей, чем при всех терактах за последние десятки лет. Так что если одни считают, что могут навязывать свой образ жизни другим и ради этого убивать, почему этого не могут те другие?

Ответить

Острый бас

Небесный
2

европейского вмешательства

В большей степени вмешательства СССР. Большевики всегда заигрывали с исламистами.

Ответить

Denis Smirnov

Небесный
0

Ну, не все мусульмане — террористы, это, думаю, должно быть очевидно. Но вот то, что практически все террористы — мусульмане должно наводить на мысли.

Ответить

Израильский Макс

Небесный
0

А я думал ответочка это когда они миллионы нищих долбоебов заслали чтобы сделать Европу великой снова. А вон оно как.

Ответить

Dmitry Yashin

1

  россиянин Абдулах Анзоров

Ой ли?

Ответить

Иван Клюхин

Dmitry
2

Ну не писать же "француз" раз он всю жизнь сознательную жизнь во Франции прожил

Ответить

Dennis Naidyuk

Dmitry
–1

Это теперь типичный русский.

Ответить

Litnikov Danil

0

А из-за чего конкретно в его словах все бугуртнули?

Ответить

Евгений Клочков

Litnikov
3

даже если оторваться от классического сюжета "дикари опять обиделись на картинки про своих воображаемых и не очень друзей", то сам факт того, что Макрон заявил о постройке "ислама здорового человека" - это серьезная заявочка. Вкупе с заявочкой о борьбе с политическим радикальным исламизмом - вдвойне серьезно

А учитывая, что Франция до последних нескольких десятилетий знала толк в ассимиляции и умела в идеи (та же кемалисткая Турция, которую проибав Эрдоган, была построена во многом с оглядкой на "а чо там в Париже") - это тем более повод поволноваться для всех, кто при помощи архаизации мусульман нацеливался на какие-то лидерские позиции в этом мире 

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

То есть банальная борьба за власть/умы, там своих претендентов хватает а тут еще какой то макрон

Ответить

Сергей Звезда

Litnikov
0

Мы как раз постарались сосредоточиться в этом материале на тех высказываниях, что, скорее всего, и вызвали такую реакцию. Если пройдёшь по ссылкам, то увидишь, что речи Макрона на самом деле намного больше, просто там про миллиард вещей сразу

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Я просто не вижу там особого повода для бугурта

Ответить

Сергей Звезда

Litnikov
1

Тут ещё вопрос интерпретации (в том числе местными СМИ) и взгляда на мир

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Ну да, не исключаю что там местный аналог "ученый изнасиловал журналиста". А может в целом неприятие любой даже не критики, а попытки кооптации на условиях, отличных от взглядов спикеров.

Ответить

Dennis Naidyuk

Litnikov
1

Естественно. Ты же не мусульманин. 😄👍🏻

Ответить

Denis Smirnov

Litnikov
0

Дай угадаю, ты не мусульманин?

Ответить

Litnikov Danil

Denis
0

Нет, а что должно менять? Я вроде не увидел там никаких тезисов которые прямо гонят именно на религию.

Ответить

Denis Smirnov

Litnikov
–1

Разве ты не знал, что как только ты становишься адептом какой-либо религии, у тебя автоматически атрофируется критическое мышление?

Ответить

Андрей Петкевич

Denis
0

наоборот, сначала атрофируется, потом в религию

Ответить

Израильский Макс

Litnikov
0

Не хотят строить просвещенный ислам, так можно ведь случайно демократию построить

Ответить

Комментарий удален

Ваня Погост

1

Штош, самое время выпизднуть всех агрессивных верунов с этой планеты куда-нибудь ещё.

Ответить

Комментарий удален

Ваня Погост

Dimitras
0

@Вахтёр, забирайте поциента с флудом головного мозга.

Ответить

Влад Захарченко

Ваня
0

Они никогда не сядут в большой летающий шайтан

Ответить

Viktor Kushnarov

1

Главное в этом противостоянии не потерять голову

Ответить

Соколов Андрей

0

Как же у них горит. Приятное тепло греет мои ладони.

Ответить

Dennis Naidyuk

Соколов
0

Воняет только))

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Я/МЫ МАКРОН

Ответить

Александр Багно

0

В ответ может Франции отказаться от мусульман?

Ответить

Crazy .

0

Иронично, что в своё время в Швейцарии именно франкоязычные регионы голосовали против запрета на строительство минаретов. Закон всё же приняли, а мусульмане объявили бойкот Rolex. 

Ответить

Широкий корабль

0

Но за оправдание терроризма посадят Васяна из Усть-Зажопинска

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Ну и правильно. Альтернативой свободе является только несвобода. "Свобода равенство и братство"- это духовная скрепа Французской нации. Не нравится- езжайте в Иран

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