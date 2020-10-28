Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый ислам».

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Эммануэль Макрон Фото Франциско Секо, АР

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати. Незадолго до этого Пати показал ученикам на лекции о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда, после публикации которых в 2015 году произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами, предложил ввести новые нормы и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в публикации карикатур. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали: Эрдоган посоветовал Макрону проверить психику, а Кадыров назвал его террористом. В нескольких странах прошли акции протеста.

После убийства преподавателя французские власти решили активнее бороться с радикальными исламистами. Макрон назвал погибшего героем

Сразу после убийства Пати Макрон вышел с заявлением к народу. Президент сказал, что погибший учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». Глава государства пообещал защитить учителей и усилить борьбу с радикальным исламизмом.

Волна критики поднялась после выступления Макрона в Сорбонне 22 октября, на церемонии прощания с Пати. Президент назвал погибшего «лицом Республики» и символом желания победить террористов. Он заявил, что учителя убили, потому что исламисты знают, что такие «тихие герои» не позволят им завладеть будущим Франции. Макрон пообещал продолжить борьбу за свободу: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступят. […] Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, потому что мы должны это вам, потому что мы должны это самим себе, потому что во Франции, учитель, просвещение никогда не угаснет».

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста и предложил ужесточить условия убежища для граждан нескольких стран. А официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь призвал дополнить новыми поправками закон о борьбе с сепаратизмом.

В день траура по учителю на нескольких правительственных зданиях в городах Франции показали те самые рисунки, с которыми он ознакомил учеников на лекции о свободе слова, в том числе — карикатуру на пророка Мухаммеда.

Chris Tomlinson @TomlinsonCJ

https://t.co/pnhU0EXTsc Charlie Hebdo cartoons, including one of Mohammed, projected onto Montpellier government building.

В Париже прошла многотысячная демонстрация. Горожане собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами «Je suis prof» («prof» — преподаватель) и «Je suis Samuel». Собравшиеся пели «Марсельезу» и почтили память Пати минутой молчания.

Jean Castex @JeanCASTEX

Nous n’avons pas peur.

Vous ne nous diviserez pas.

Nous sommes la France ! Vous ne nous faites pas peur.Nous n’avons pas peur.Vous ne nous diviserez pas.Nous sommes la France ! https://t.co/GjUQo9AePa

Глава и муфтий Чечни обвинили Макрона в поддержке провокаций и назвали его террористом

Ещё комментируя теракт в первый раз, Рамзан Кадыров, хоть и принёс соболезнования семье погибшего, назвал его действия провокацией. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — написал глава Чечни, напомнив о нападении на редакцию Charlie Hebdo после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

После выступлений Макрона и демонстрации карикатур на государственных зданиях муфтий Чечни и советник Кадырова Салах-Хаджи Межиев опубликовал в инстаграме пост, в котором обвинил Макрона в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Муфтий назвал президента «террористом №1 в мире». «Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя, и тебе не избежать гнева Творца [...] Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора „национальным героем“», — подытожил Межиев.

Акция памяти Самюэля Пати Фото Getty Images

Вслед за муфтием 27 октября против Макрона высказался и сам Кадыров. «Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — заявил глава Чечни. По его словам, Пати «неустанно шёл к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся», а в результате оказался возведённым в ранг героя, тогда как «человека, которого он спровоцировал, сделали террористом».

«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в стократ хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаёшь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодёжи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — написал Кадыров. По его мнению, мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда.

Президент Турции посоветовал Макрону проверить психику. В мусульманских странах прошли протесты

В начале октября, за две недели до убийства Пати, Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом. Этот закон правительство рассмотрит 9 декабря. Согласно ему, обучение в республиканских школах станет обязательным для всех детей с трёх лет — так хотят побороть нелегальные школы, зачастую управляемые «религиозными экстремистами». А каждая некоммерческая ассоциация, зарегистрированная во Франции, будет получать субсидии только после подписания контракта о соблюдении республиканских ценностей — иначе придётся вернуть деньги. В мечетях на территории страны запретят работать имамам, командированным из других государств. Франция также планирует тщательнее следить за финансированием мечетей.

В том же выступлении Макрон упомянул, что ислам по всему миру переживает кризис и предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещённый ислам» в стране. Среди предложений Макрона — дать возможность изучать в школах и кружках арабский язык, финансировать исследования по исламоведению, сделать религиозный нейтралитет обязательным условием при приёме на работу в госсектор.

Шествие к французскому посольству в Бангладеше Фото AFP

После теракта Анзорова на эту речь снова обратили внимание. Идея «просвещённого ислама» возмутила и Кадырова. А президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону необходимо пройти психиатрическое обследование. Франция сочла слова президента прямым оскорблением и отозвала посла из Анкары.

Эрдоган в ответ призвал своих сограждан отказаться от покупки французских товаров и назвал «антиисламские выпады» президента Макрона угрозой национальной безопасности Турции. Он обратился к европейским странам с требованием остановить «кампанию ненависти» против ислама. Отношение к мусульманам в современной Европе Эрдоган сравнил с отношением к евреям во время Второй мировой войны.

Турция не единственная мусульманская страна, выступившая против Франции. В Кувейте из-за слов Макрона начали снимать с продажи французские товары. Университет Катара отложил Неделю французской культуры, МИД Пакистана вызвал посла Франции, а высший совет духовенства Саудовской Аравии осудил оскорбления пророка Мухаммеда.

Isl@m Essa🇵🇸#Gaza💁👑 @SaloomaEssa

#ProphetMuhammad



#الا_رسوال_الله #Muhammad https://t.co/5SPYnj4hZX A protest by the Palestine Scholars Association in Deir Al-Balah,central Gaza Strip, against the offensive caricatures of Islam’s Prophet Muhammad and the statements of the French President that offend Islam. #Muhammad TheProphetOfPeace Акция Ассоциации палестинских учёных в Секторе Газа

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал мусульман главными жертвами «культа ненависти», взращённого колониальными режимами. В Сирии, Ливии, Секторе Газа прошли протесты против Макрона. В митинге в Бангладеше приняли участие больше 40 тысяч человек.