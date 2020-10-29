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Екатерина Кузнецова
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Источником досье о сговоре Трампа с Россией была бывшая вице-мэр Саратова. Кто она такая и как родился «компромат» Материал редакции

Бывшая пиарщица, журналистка РИА «Новости» и региональная чиновница Ольга Галкина была информатором для материала, в который даже изначально мало кто верил.

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Ольга Галкина Иллюстрация WSJ

В 2016 году россиянка Ольга Галкина сообщила британскому экс-шпиону информацию о связях тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании в США, говорится в расследовании Wall Street Journal.

Её слова стали частью досье о Трампе — одного из самых известных компрометирующих материалов во время скандала о влиянии Кремля на американские выборы. Четыре года назад многие крупные СМИ не поверили авторам досье и не стали его публиковать, но то, насколько те обвинения достойны доверия, стало понятно только сейчас.

Галкина обвинила в работе на российские спецслужбы своего тогдашнего руководителя и владельца веб-хостинга

Ольга Галкина с 2003 по 2005 годы работала парламентским корреспондентом в РИА «Новости». В феврале 2006 года она стала пресс-секретарём губернатора Саратовской области, но уже в декабре перешла на другую должность в администрации, став исполняющей обязанности заммэра Саратова. На этой должности она возглавляла комитет по общественным отношениям, анализу и информации, правда, уже в марте 2007 года покинула и этот пост, став пресс-секретарём Ростехнадзора. По словам знакомого Галкиной, она также работала в пресс-службе московского стройкомплекса, пишет The Bell.

Галкина также вела блог в «Живом Журнале» под ником Mijgona. До 2013 года в блоге о «Невъ****ном счастье» она писала о семейной и сексуальной жизни.

По данным WSJ, в 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, предоставляющей веб-услуги и наиболее известной хостингом Webzilla. Владелец XBT Holding SA — российский бизнесмен Александр Губарев. Именно Webzilla женщина потом и приписала вмешательство в выборы.

Летом 2016 года Галкина получила просьбу от Игоря Данченко, школьного друга-уроженца Перми и сотрудника агентства бывшего британского шпиона MI6 Кристофера Стила, пишет WSJ. По словам источников издания, сотрудницу веб-хостинга попросили помочь раскрыть потенциально компрометирующую информацию о связях тогдашнего кандидата в президенты Трампа с Россией.

Экс-шпион британской разведки МI6 Кристофер Стил по пути в суд Фото Толга Акмена, AFP

В тот момент Галкина предположительно находилась в ссоре с Губаревым, а в ноябре 2016 уволилась. Тогда же она передала Данченко информацию для досье, в том числе с обвинениями в адрес бывшего работодателя.

Галкина была источником утверждения в досье о том, что Webzilla участвовала во взломах Национального комитета Демократической партии в 2016 году, сообщили собеседники WSJ. После взлома в сеть просочились письма демократов — и их содержание широко обсуждалось во время президентской кампании.

В досье со слов Галкиной говорится, что её руководитель Губарев выступал в качестве хакера, нанятого «под давлением» российскими спецслужбами. По данным WSJ, она также ответственна за утверждение, что адвокат Трампа Майкл Коэн и представители российской разведки встречались в Праге летом 2016 года для обсуждения того, как оплачивать работу хакеров и скрывать их деятельность.

Губарев отрицал свою причастность к якобы сотрудничеству Трампа и российских спецслужб и даже подал в суд на экс-разведчика Стила за клевету.

В чём суть досье

Досье о якобы связях Трампа с Кремлём во время президентских выборов попало к ФБР и журналистам, но те не стали его публиковать, поскольку не могли проверить указанные в нём факты. В январе 2017 года, за неделю но инаугурации Трампа, на телеканале CNN отметили, что ФБР ознакомилась с содержанием досье, но не знает, насколько оно достоверно.

В тот же день полную версию досье опубликовало BuzzFeed, отметив, что его репортёры в США и Европе так и не смогли подтвердить или опровергнуть приведённые там факты. Издание объяснило, что всё же решилось показать полный документ, «чтобы американцы могли составить собственное мнение по поводу утверждений о выбранном президенте, которые распространяются в Белом доме на высшем уровне».

Досье состоит из нескольких отчётов — кто именно был их авторами, не указывалось. В одном из отчётов утверждается, что российские власти в течение нескольких лет пытались наладить отношения с Трампом, чтобы «посеять разлад в западном мире».

Авторы досье подробно рассказывали, как устроен российский кибершпионаж: ФСБ якобы вербовало россиян в иностранных компаниях и госструктурах — и те внедряли вредоносный код для слежки. В досье говорится, что таким образом российские спецслужбы получили переписки Хилари Клинтон, кампанию слежения за которой якобы курировал лично Владимир Путин «из-за ненависти» к ней.

В документе также говорится, что в 2013 году Трамп заселился в московский отель «Ритц-Карлтон» — в номер, в котором жили Барак и Мишель Обама. Нынешний американский президент якобы вызвал секс-работниц и просил их помочиться на кровать. Трамп и его окружение назвали отчёты «фейковыми» и «вымышленными». В Белом доме опровергли достоверность досье, объяснив его содержание «вымыслом».

В 2019 году специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал результаты двухлетнего расследования. Согласно главным выводам, российские власти действительно пытались вмешаться в президентские выборы в Штатах, однако, хоть и в лице отдельных чиновников контактировали с командой Трампа, не вступали ни с кем в сговор.

#расследования #сша #россия #политика

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18 комментариев
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Мучительный звук

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Просто имейте в виду, когда левацкие СМИ ссылаются на анонимные источники, этим источником может быть какая-то баба из Саратова.

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Bad Mother Fucker

Мучительный
0

что такое "левацкие сми"

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Мучительный звук

Bad
1
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Bad Mother Fucker

Мучительный
1
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Иностранный Женя

4

 ФСБ якобы вербовало россиян в иностранных компаниях и госструктурах — и те внедряли вредоносный код для слежки

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Многие Петя

Иностранный
0

Дропнул эту парашу, потому что рокстар как оказалось не фиксят баги в компании о которых им трубят с релиза этого говна

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Многие Петя

Многие
0

Да, я дурак

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Дорожный завод

Многие
0

тебя забанили в новостях??

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Многие Петя

Дорожный
0

Да, спасибо, Дмитрий.

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Дорожный завод

Многие
0

А почему @миша лисицын не забанили? Ты не в курсе?????

Ответить

Многие Петя

Дорожный
2

Извини, я правда не знаю, в данный момент плачу, всё, не мешай мне, отвали ..

Ответить

Дорожный завод

Многие
0

За что платишь??

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Иван Клюхин

2

 Досье ... попало к ФБР и журналистам, но те не стали его публиковать, поскольку не могли проверить указанные в нём факты.

Но на кликбейты с удовольствием разобрали ;)

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Daniil Minashkin

1

Это пиздец какой-то,  алкоголика с Кипра, которой верит британская разведка, мда

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Встречный рак

0

ну по наличию компромата трамп пока уделывает байдена

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Bad Mother Fucker

Встречный
0

ну хоть по чему-то

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André

0

Мягко говоря, не верю - прямо под выборы такое случайно не публикуют.
Пошел сдувать пыль с аккаунта в жэжэшечке.

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Алихан Бексеитов

0

Вот это я понимаю, Саратов - шпионская столица мира

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