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Екатерина Кузнецова
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Во Франции за день произошёл теракт с тремя погибшими, нападения и задержания мигрантов с оружием. Главное Материал редакции

Нападения радикальных мусульман участились после высказываний Макрона об ужесточении борьбы с исламским сепаратизмом во Франции.

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Оцепление после теракта в церкви Ниццы

29 октября во Франции произошло сразу несколько нападений предположительно исламских радикалов. Сначала вооружённый мужчина убил три человека в церкви Ниццы, обезглавив двоих из них. Затем в Авиньоне напали на полицию, а следом во французском посольстве Саудовской Аравии нападавший ранил охранника. В течение дня сообщалось ещё о нескольких задержанных вооружённых людях, которые якобы планировали устроить теракт.

Нападения исламских радикалов обострились после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в начале октября. Тогда он призвал защищать демократию от «исламского сепаратизма» и эффективнее интегрировать мусульман в общество.

Главное о происшествиях во Франции 29 октября

Нападение в Ницце — трое погибших

В 9 утра Ницце около базилики Нотр-Дам мужчина напал c ножом на прохожих и убил трёх человек. В самом здании он обезглавил двоих и зарезал одного человека. Один из пострадавших — 55-летний служащий прихода, не принадлежавший к духовенству, и отец двоих детей Винсент. В это утро он встречал верующих с 8:30 утра. Вторая обезглавленная нападавшим — 70-летняя женщина. Третьему мужчине удалось сбежать в ближайший бар, однако позже он скончался от полученных травм.

Преступника поймали уже спустя 10 минут благодаря сообщению очевидца: полиция ранила нападавшего в церкви, после чего доставила в больницу. Официально он арестован. По словам мэра Ниццы, мужчина выкрикивал «Аллах Акбар», в том числе когда ему оказывали первую помощь после ранения полицейскими. Эстрози счёл, что у произошедшего есть «признаки теракта».

Известно, что нападавший — 21-летний выходец из Туниса по имени Брахим. Он возвращался в Европу через Италию, где итальянские власти на две недели поместили его в карантин, а затем потребовали покинуть территорию страны.

Harveen Randhawa @RandhawaHarveen
A knife-wielding attacker shouting "Allahu Akbar" beheaded a woman and killed two other people in a suspected #terrorist incident at a church in the #French city of #Nice on #Thursday
#franceattack #FranceBeheading #France #FranceTerrorAttack https://t.co/oOUPYZ3Szp

Вслед за атакой в полицию сообщили о заложенной в районе базилики бомбе, однако позже наличие взрывчатки не подтвердилось.

Атака в Авиньоне — мужчина пытался напасть на полицейских

Спустя несколько часов во французском городе Авиньоне ещё один мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар», попытался напасть с ножом на полицейских. По данным Reuters, нападавший угрожал прохожим пистолетом. Сотрудники полиции застрелили преступника — он скончался на месте.

Нападение у французского консульства в Саудовской Аравии — ранен охранник

В городе Джидда Саудовской Аравии днём 29 октября мужчина с ножом напал и ранил охранника французского консульства. Пострадавшего госпитализировали — его жизни ничего не угрожает. Нападавшего мужчину задержала полиция.

В Лионе задержали мужчину с ножом — он якобы готовился совершить теракт

К вечеру в Лионе полиция задержала вооружённого ножом «в несколько десятков сантиметров» мужчину, пишут французские СМИ со ссылкой на источники в полиции. Полицейские считают, что задержанный собирался совершить теракт. Полиция установила, что мужчина — афганский мигрант с просроченным видом на жительство во Франции.

Священнослужители в Ницце догадывались о нападении

Настоятель одного из приходов в Ницце Хил Флорини сообщил, что его предупредили о возможных нападениях. «Мы были немного настороже, но не думали, что так произойдёт», — добавил он.

В течение двух или трёх дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых могут произойти дополнительные нападения, поскольку некоторые связывали его с христианским праздником мёртвых и фактом увеличения числа мёртвых.

Хил Флорини
настоятель церкви в Ницце

«Христиане не должны становиться символом, который нужно уничтожать», — заявили в католической церкви Франции. Французский совет мусульманского культа «решительно осудил» нападения в Франции. «В знак траура и солидарности с жертвами и их родственниками я призываю мусульман Франции отменить все празднования праздника Маулид», — призвали в совете.

Что сейчас происходит во Франции

По всей стране объявили максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануель Макрон назначил на 30 октября заседание Совбеза. В Ницце по инициативе мэра закрыли все церкви, места поклонения и детские сады города.

После первого нападения Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Также власти создали кризисный штаб.

Макрон с премьер-министром Франции Жаном Кастексом приехали в Ниццу, чтобы посетить церковь, которая подверглась нападению. Президент сообщил, что в стране дополнительно мобилизуют около 7 тысяч французских военнослужащих. Макрон добавил: «Мы будем защищать все церкви и места поклонения».

Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Ниццы Кристиан Эстрози Фото из твиттера Кристиана Эстрози

Французские власти выразили сочувствие семьям погибших и членам приходской общины базилики Нотр-Дам. Среди сообщений высказывались также мысли о том, что в стране необходимо бороться с радикальными представителями ислама. Лидер республиканской партии Франции заявил, что власти «должны вести беспощадную борьбу с этими варварами».

«Это подлое убийство, произошедшее в Ницце, не поколеблет единый фронт по защите ценностей свободы и мира. Наши убеждения сильнее, чем фанатизм, ненависть и террор», — заявил премьер-министр Кастекс.

Бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд осудили действия террористов. Саркози призвал «проявить непоколебимую решимость» против «врагов демократии», а Оланд утверждает, что «демократия — наше оружие» перед лицом «исламистского терроризма».

И снова Ницца поражена варварством, Франция снова подвергается нападению исламистского терроризма.

Франсуа Оланд
бывший президент Франции

Владимир Путин направил Макрону телеграмму с сочувствием по поводу теракта. «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — отметил российский президент.

Серия нападений во Франции началась после антиисламских высказываний Макрона и публикации карикатуры с пророком Мухаммедом

В начале октября Макрон заявил, что намерен бороться с исламским сепаратизмом ради защиты демократического общества во Франции. Президент считает, что в стране есть опасность создания мусульманского «контр-общества», которое будет продвигать свои правила и законы, отличающиеся от французских.

Во Франции живёт около шести миллионов мусульман — это крупнейшая община в Европе.

Подробнее о предложенных Макроном мерах TJ рассказывал здесь.

После выступления Макрона его начали критиковать мусульмане и правозащитники. «Макрону удалось всего лишь за час своего выступления похоронить принцип разделения религии и государства, взбодрить крайне правых, антиисламски настроенных левых, а также поставить под угрозу жизни мусульманских школьников и студентов, призывая, несмотря на глобальную пандемию, к серьезным ограничениям права обучения на дому», — заявил французский правозащитник Ясер Луати.

Спустя две недели после высказываний Макрона россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров обезглавил учителя за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда во время лекции о свободе слова. Нападавшего застрелили, однако он успел опубликовать в твиттере фото жертвы, обратившись к Макрону и назвав его «правителем неверных». «Я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — добавил нападавший.

Президент Франции назвал убитого учителя героем, добавив: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступят. […] Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, потому что мы должны это вам, потому что мы должны это самим себе, потому что во Франции, учитель, просвещение никогда не угаснет».

На Макрона и французские власти обрушилась волна осуждений и угроз от исламских радикалов, в мусульманских странах прошли демонстрации, а ряд французских сайтов взломали, оставив предупреждение с фотографией президента: «Те, кто оскорбляет посланника Аллаха, должны быть наказаны».

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tjournal.ru

#франция #происшествия #теракт

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71 комментарий
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Mmmax

9

Офигеть можно, в чужой стране уверенно гоняют с ножами и режут головы. Наглость пздц. Считают Францию своей, видимо с первого дня.

Но еще больше цепляет, даже не то, что убивают, а то, как спокойно головы режут. Е*бануться просто, смотреть на только что на живого человека и голову пилить.
Терминальный жест бесчеловечности.
И это не боевики какие-то, а вроде как *мирные мусульмане*. Один вообще еще пиздюк 18-летний.

Не знаю как французы будут жить с фактом того, что 6 миллионов мусульман в стране после этого.

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пепси

Mmmax
4

Так они же дикари, хули ты хотел)) А дикари понимают только язык силы.

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not like you

Mmmax
0

Отсутствие должного наказания порождает безнаказанность
Районы, в которые белым лучше не вступать во Франции и Париже полным полно
Скажу примером о Швеции. Загугли о Мальмё.

Ответить

Mmmax

not
1

Да вроде как бы знаю о гетто, но все равно дикость редчайшая. Бегать случайным людям головы пилить в чужой стране.
Впрочем, пусть французы сами теперь разбираются, раз без разбору пускали.

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Мучительный звук

Mmmax
0

У одного закончился срок вида на жительство, другого италия выпизднула. Какое-то отсутствие контроля миграции. Местные муслимы вроде умеренные.

Ответить

Mmmax

Мучительный
0

К так сказать консолидации общества с местными это точно не приведет.
И че-то подсказывает, что это только начало.

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Евгений Клочков

9

Пользуясь случаем хочу сказать что Вахтер - нехороший человек и пособник варваров

Ответить

Дорожный завод

Евгений
1

Почему нельзя комментировать новости без оскорблений??

Ответить

Евгений Клочков

Дорожный
2

Потому что иначе ты не сможешь засеивать офтоп странными вопросами

Ответить

Дорожный завод

Евгений
1

Жаль

Ответить

Stanley H. Tweedle

Евгений
1

Надеюсь, будет наказан за своё подлое предательство

Ответить

Влюбленный паркур

Евгений
0

они тут куколды все. что вахтер, что администрация. тьфу.

Ответить

Сергей Абрамов

1

Макрон встречается с людьми, общается на неудобные темы. Путин бы не смог так. 

Ответить

alexferman

Сергей
11

Ты что, не впечатлён его пердежом из бункера?

Ответить

Андрей Рядькин

alexferman
2

дохрукаешься 

Ответить

Сергей Абрамов

alexferman
0

А, он что-то читает там по телесуфлёру вместе с мишустиным, так что пусть читает в бункере до конца жизни. 

Ответить

пепси

Сергей
3

Из бункера блять особо не повстречаешься))

Ответить

Мучительный звук

Сергей
–5

Как же русских либералов легко впечатлить красивой улбыбкой и громкими речами, умением общаться. Головы то режутся. Путин хоть и заебал, но в свое время с террористами решил вопрос с минимумом красивого пиздежа.

Ответить

Anton Gerasimov

Мучительный
3

Когда Путин кончится, посмотрим, а решен ли был вопрос.

Ответить

Дорожный завод

Мучительный
1

В сортире замочил-то?

Ответить

пепси

Дорожный
3

Переманил одного из старейшин террористов на свою сторону

Ответить

Дорожный завод

пепси
0

Он покаялся

Ответить

пепси

Дорожный
1

Легко сказать)))

Ответить

Мучительный звук

пепси
0

Ну вакхабизм был озалуплен все же. Кадыров может и воевал, но в терроризме не был замешан.

Ответить

Мучительный звук

Дорожный
–1

Да, под нытье либералов, сочувствующим борцам за свободную ичкерию

Ответить

Дорожный завод

Мучительный
0

7 миллиард либералов лично сочувствующих свободной Ичкерии

Ответить

Максим Шпилёв

Мучительный
0

Завалить нашими деньгами - решить вопрос?

Ответить

Сергей Абрамов

Мучительный
0

Ну я читал книгу Литвиненко "ФСБ взрывает Россию", как пиарщики сделали путина борцом с террористами, взрывая дома в рф. Вот с Рязанью не получилось печаль беда. 

Ответить

N/a

Сергей
0

а книгу "цру устроило 9/11" читал?

Ответить

alexferman

Мучительный
0

с террористами решил вопрос

А ты наивняша, оказывается

Ответить

Встречный рак

2

теперь французы вероятно выберут в правительство праваков, которые кроме жёстких мер по отношению к мигрантам уебутся также в запрет абортов и прочее. и всё пойдёт по кругу

Ответить

Ленинский блик

Встречный
2

Отличная иллюстрация безмозглости людей.
Они реально не могут отличить одно от другого, берут только "комплектом". Типа - хотите свободы? Ну вот вам ещё дикари-убийцы до кучи. Хотите чтобы без дикарей убийц? Ну тогда будут дикари-попы в школах. Сука, пиздец какой-то хтонический.

Ответить

Евгений Клочков

Ленинский
0

Радикальные попы и Франция это плохо совместимые вещи 

Это республика атеистов, которая придумала карать за религию еще раньше комми

Ответить

Ленинский блик

Евгений
1

Ну не радикальные попы, так запрет однополых браков - праваки найдут, что дать "в нагрузку" к избавлению от дикарей.

Ответить

Евгений Важинский

Встречный
0

Премьер у них республиканец, он кстати жёстче всех делает заявления. Месье Жан Кастекс

Ответить

Пищевой Гоша

Встречный
0

Охуенно же. Хотеть.

Ответить

van der Pusch

Встречный
0

теракты во Франции давно, но у Ле Пен в 17ом все равно не получилось

Ответить

Андрей Рядькин

2

Что такого "Антиисламского" в высказываниях Макрона?

Ответить

Добровольный фонарь

Андрей
1

Рамзан для кого разъяснения давал на днях?

Ответить

Андрей Рядькин

Добровольный
1

интересно понаблюдать за работой его его копирайтера.

Ответить

Андрей Рядькин

Добровольный
0

извиняюсь. Подпишусь и лайк поставлю 

Ответить

Дорожный завод

1

Надеюсь всех чеченцев вернут в Россию

Ответить

Силовой файл

Дорожный
1

В чечню

Ответить

Дорожный завод

Силовой
0

Ну, в Россию...

Ответить

Силовой файл

Дорожный
3

Ну, лучше из России в чечню

Ответить

Силовой файл

Силовой
0

Хотя, ладно, есть и адекватные чеченцы, которых знаю

Ответить

Max Weber

Силовой
1

А вот адекватные русские редко встречаются, к сожалению, даже вот ты 

Ответить

Силовой файл

Max
0

Был бы я русским, эх...

Ответить

alexferman

2

Во Франции живёт около шести миллионов мусульман

Мне кажется, минус 6 млн человек Франция даже не заметит

Ответить

Добровольный фонарь

alexferman
0

Меньше чем в Москве

Ответить

Eugard

Добровольный
0

В МСК уже больше 6 миллионов мусульман?
А почему так мало мечетей?
И что об этом думает поп Гундяев?

Ответить

Имя Фамилия

alexferman
0

Вот, например, почти 10 млн человек живут в концлагере в центре Европы и никто не замечает.

Ответить

Илья Волочков

0
Ответить

пепси

Илья
2

Блин, неудачный вышел пранк(((

Ответить

ouxen

1

За мультикультурализм придется много заплатить, рубикон перейдён

Ответить

Имя Фамилия

1

Макрон крутой! Президент здорового человека!

Ответить

Имя Фамилия

Имя
0

Хочу от него детей.

Ответить

Мучительный звук

0

Что случилось с французской нацией со времен Наполеона, когда они всю Европу нагибали. Какими-то задротами стали, как-то даже кринжово читать заявления некоторых их политиков, что-то мямлят про демократию, называют жертв героями, пздц.

Ответить

Евгений Клочков

Мучительный
2

Если вы не шарите как французики отжигали и после наполеона - то эт прост от недостатка информирования

Нормально все у них, если труба позовет - многим станет сильно неприятно

Ответить

Мучительный звук

Евгений
0

За французов реально не шарю, прост напоминают сейчас плачущую собаку из мема, да и шутки эти про белый флаг еще тоже.

Ответить

not like you

Мучительный
–2

Тяжелые времена порождают сильных людей
Хорошие времена порождают слабых

Ответить

пепси

not
0

А Казахстан породил @Дмитрий Орлов 

Ответить

Дорожный завод

пепси
–1

@Шахтёр преследования

Ответить

пепси

Дорожный
0

Лидер своей группы 

Ответить

Ведущий Петя

0

Флешмоб 2020

Ответить

Сергей Абрамов

Ведущий
0

Новый тренд, как и выливать химикаты в водоёмы

Ответить

Нелепый рак

0

Весёлый денёк...

Ответить

Московский

0

Раньше французы отправлялись в колонии и всех там убивали, теперь наоборот, значит

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Каким-каким сепаратизмом?

Ответить

Don Pedro

0

Два чая господину Макрону!

Ответить

Одинаковый бас

–1

Пользуясь случаем, хочу повторить, что убийца должен быть подвергнут прилюдным пожизненным пыткам. А каждый, кто посмеет хоть бровью повести - публично облит помоями и выслан из Франции на плоту из мусора.

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