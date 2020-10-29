Во Франции за день произошёл теракт с тремя погибшими, нападения и задержания мигрантов с оружием. Главное Материал редакции
Нападения радикальных мусульман участились после высказываний Макрона об ужесточении борьбы с исламским сепаратизмом во Франции.
29 октября во Франции произошло сразу несколько нападений предположительно исламских радикалов. Сначала вооружённый мужчина убил три человека в церкви Ниццы, обезглавив двоих из них. Затем в Авиньоне напали на полицию, а следом во французском посольстве Саудовской Аравии нападавший ранил охранника. В течение дня сообщалось ещё о нескольких задержанных вооружённых людях, которые якобы планировали устроить теракт.
Нападения исламских радикалов обострились после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в начале октября. Тогда он призвал защищать демократию от «исламского сепаратизма» и эффективнее интегрировать мусульман в общество.
Главное о происшествиях во Франции 29 октября
Нападение в Ницце — трое погибших
В 9 утра Ницце около базилики Нотр-Дам мужчина напал c ножом на прохожих и убил трёх человек. В самом здании он обезглавил двоих и зарезал одного человека. Один из пострадавших — 55-летний служащий прихода, не принадлежавший к духовенству, и отец двоих детей Винсент. В это утро он встречал верующих с 8:30 утра. Вторая обезглавленная нападавшим — 70-летняя женщина. Третьему мужчине удалось сбежать в ближайший бар, однако позже он скончался от полученных травм.
Преступника поймали уже спустя 10 минут благодаря сообщению очевидца: полиция ранила нападавшего в церкви, после чего доставила в больницу. Официально он арестован. По словам мэра Ниццы, мужчина выкрикивал «Аллах Акбар», в том числе когда ему оказывали первую помощь после ранения полицейскими. Эстрози счёл, что у произошедшего есть «признаки теракта».
Известно, что нападавший — 21-летний выходец из Туниса по имени Брахим. Он возвращался в Европу через Италию, где итальянские власти на две недели поместили его в карантин, а затем потребовали покинуть территорию страны.
Вслед за атакой в полицию сообщили о заложенной в районе базилики бомбе, однако позже наличие взрывчатки не подтвердилось.
Атака в Авиньоне — мужчина пытался напасть на полицейских
Спустя несколько часов во французском городе Авиньоне ещё один мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар», попытался напасть с ножом на полицейских. По данным Reuters, нападавший угрожал прохожим пистолетом. Сотрудники полиции застрелили преступника — он скончался на месте.
Нападение у французского консульства в Саудовской Аравии — ранен охранник
В городе Джидда Саудовской Аравии днём 29 октября мужчина с ножом напал и ранил охранника французского консульства. Пострадавшего госпитализировали — его жизни ничего не угрожает. Нападавшего мужчину задержала полиция.
В Лионе задержали мужчину с ножом — он якобы готовился совершить теракт
К вечеру в Лионе полиция задержала вооружённого ножом «в несколько десятков сантиметров» мужчину, пишут французские СМИ со ссылкой на источники в полиции. Полицейские считают, что задержанный собирался совершить теракт. Полиция установила, что мужчина — афганский мигрант с просроченным видом на жительство во Франции.
Священнослужители в Ницце догадывались о нападении
Настоятель одного из приходов в Ницце Хил Флорини сообщил, что его предупредили о возможных нападениях. «Мы были немного настороже, но не думали, что так произойдёт», — добавил он.
«Христиане не должны становиться символом, который нужно уничтожать», — заявили в католической церкви Франции. Французский совет мусульманского культа «решительно осудил» нападения в Франции. «В знак траура и солидарности с жертвами и их родственниками я призываю мусульман Франции отменить все празднования праздника Маулид», — призвали в совете.
Что сейчас происходит во Франции
По всей стране объявили максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануель Макрон назначил на 30 октября заседание Совбеза. В Ницце по инициативе мэра закрыли все церкви, места поклонения и детские сады города.
После первого нападения Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Также власти создали кризисный штаб.
Макрон с премьер-министром Франции Жаном Кастексом приехали в Ниццу, чтобы посетить церковь, которая подверглась нападению. Президент сообщил, что в стране дополнительно мобилизуют около 7 тысяч французских военнослужащих. Макрон добавил: «Мы будем защищать все церкви и места поклонения».
Французские власти выразили сочувствие семьям погибших и членам приходской общины базилики Нотр-Дам. Среди сообщений высказывались также мысли о том, что в стране необходимо бороться с радикальными представителями ислама. Лидер республиканской партии Франции заявил, что власти «должны вести беспощадную борьбу с этими варварами».
«Это подлое убийство, произошедшее в Ницце, не поколеблет единый фронт по защите ценностей свободы и мира. Наши убеждения сильнее, чем фанатизм, ненависть и террор», — заявил премьер-министр Кастекс.
Бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд осудили действия террористов. Саркози призвал «проявить непоколебимую решимость» против «врагов демократии», а Оланд утверждает, что «демократия — наше оружие» перед лицом «исламистского терроризма».
Владимир Путин направил Макрону телеграмму с сочувствием по поводу теракта. «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — отметил российский президент.
Серия нападений во Франции началась после антиисламских высказываний Макрона и публикации карикатуры с пророком Мухаммедом
В начале октября Макрон заявил, что намерен бороться с исламским сепаратизмом ради защиты демократического общества во Франции. Президент считает, что в стране есть опасность создания мусульманского «контр-общества», которое будет продвигать свои правила и законы, отличающиеся от французских.
Подробнее о предложенных Макроном мерах TJ рассказывал здесь.
После выступления Макрона его начали критиковать мусульмане и правозащитники. «Макрону удалось всего лишь за час своего выступления похоронить принцип разделения религии и государства, взбодрить крайне правых, антиисламски настроенных левых, а также поставить под угрозу жизни мусульманских школьников и студентов, призывая, несмотря на глобальную пандемию, к серьезным ограничениям права обучения на дому», — заявил французский правозащитник Ясер Луати.
Спустя две недели после высказываний Макрона россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров обезглавил учителя за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда во время лекции о свободе слова. Нападавшего застрелили, однако он успел опубликовать в твиттере фото жертвы, обратившись к Макрону и назвав его «правителем неверных». «Я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — добавил нападавший.
Президент Франции назвал убитого учителя героем, добавив: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступят. […] Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, потому что мы должны это вам, потому что мы должны это самим себе, потому что во Франции, учитель, просвещение никогда не угаснет».
На Макрона и французские власти обрушилась волна осуждений и угроз от исламских радикалов, в мусульманских странах прошли демонстрации, а ряд французских сайтов взломали, оставив предупреждение с фотографией президента: «Те, кто оскорбляет посланника Аллаха, должны быть наказаны».
Офигеть можно, в чужой стране уверенно гоняют с ножами и режут головы. Наглость пздц. Считают Францию своей, видимо с первого дня.
Но еще больше цепляет, даже не то, что убивают, а то, как спокойно головы режут. Е*бануться просто, смотреть на только что на живого человека и голову пилить.
Терминальный жест бесчеловечности.
И это не боевики какие-то, а вроде как *мирные мусульмане*. Один вообще еще пиздюк 18-летний.
Не знаю как французы будут жить с фактом того, что 6 миллионов мусульман в стране после этого.
Отсутствие должного наказания порождает безнаказанность
Районы, в которые белым лучше не вступать во Франции и Париже полным полно
Скажу примером о Швеции. Загугли о Мальмё.
Мучительный звук
У одного закончился срок вида на жительство, другого италия выпизднула. Какое-то отсутствие контроля миграции. Местные муслимы вроде умеренные.
К так сказать консолидации общества с местными это точно не приведет.
И че-то подсказывает, что это только начало.
Пользуясь случаем хочу сказать что Вахтер - нехороший человек и пособник варваров
Почему нельзя комментировать новости без оскорблений??
Потому что иначе ты не сможешь засеивать офтоп странными вопросами
Макрон встречается с людьми, общается на неудобные темы. Путин бы не смог так.
Ты что, не впечатлён его пердежом из бункера?
А, он что-то читает там по телесуфлёру вместе с мишустиным, так что пусть читает в бункере до конца жизни.
Мучительный звук
Как же русских либералов легко впечатлить красивой улбыбкой и громкими речами, умением общаться. Головы то режутся. Путин хоть и заебал, но в свое время с террористами решил вопрос с минимумом красивого пиздежа.
В сортире замочил-то?
Мучительный звук
Да, под нытье либералов, сочувствующим борцам за свободную ичкерию
Ну я читал книгу Литвиненко "ФСБ взрывает Россию", как пиарщики сделали путина борцом с террористами, взрывая дома в рф. Вот с Рязанью не получилось печаль беда.
Ленинский блик
Отличная иллюстрация безмозглости людей.
Они реально не могут отличить одно от другого, берут только "комплектом". Типа - хотите свободы? Ну вот вам ещё дикари-убийцы до кучи. Хотите чтобы без дикарей убийц? Ну тогда будут дикари-попы в школах. Сука, пиздец какой-то хтонический.
Радикальные попы и Франция это плохо совместимые вещи
Это республика атеистов, которая придумала карать за религию еще раньше комми
Ленинский блик
Ну не радикальные попы, так запрет однополых браков - праваки найдут, что дать "в нагрузку" к избавлению от дикарей.
Премьер у них республиканец, он кстати жёстче всех делает заявления. Месье Жан Кастекс
теракты во Франции давно, но у Ле Пен в 17ом все равно не получилось
Что такого "Антиисламского" в высказываниях Макрона?
Добровольный фонарь
Рамзан для кого разъяснения давал на днях?
В чечню
Дорожный завод
Ну, в Россию...
Во Франции живёт около шести миллионов мусульман
Мне кажется, минус 6 млн человек Франция даже не заметит
Добровольный фонарь
Меньше чем в Москве
В МСК уже больше 6 миллионов мусульман?
А почему так мало мечетей?
И что об этом думает поп Гундяев?
Вот, например, почти 10 млн человек живут в концлагере в центре Европы и никто не замечает.
Макрон крутой! Президент здорового человека!
Если вы не шарите как французики отжигали и после наполеона - то эт прост от недостатка информирования
Нормально все у них, если труба позовет - многим станет сильно неприятно
Мучительный звук
За французов реально не шарю, прост напоминают сейчас плачущую собаку из мема, да и шутки эти про белый флаг еще тоже.
Тяжелые времена порождают сильных людей
Хорошие времена порождают слабых
Раньше французы отправлялись в колонии и всех там убивали, теперь наоборот, значит