Нападения радикальных мусульман участились после высказываний Макрона об ужесточении борьбы с исламским сепаратизмом во Франции.

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Оцепление после теракта в церкви Ниццы

29 октября во Франции произошло сразу несколько нападений предположительно исламских радикалов. Сначала вооружённый мужчина убил три человека в церкви Ниццы, обезглавив двоих из них. Затем в Авиньоне напали на полицию, а следом во французском посольстве Саудовской Аравии нападавший ранил охранника. В течение дня сообщалось ещё о нескольких задержанных вооружённых людях, которые якобы планировали устроить теракт.

Нападения исламских радикалов обострились после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в начале октября. Тогда он призвал защищать демократию от «исламского сепаратизма» и эффективнее интегрировать мусульман в общество.

Главное о происшествиях во Франции 29 октября

Нападение в Ницце — трое погибших

В 9 утра Ницце около базилики Нотр-Дам мужчина напал c ножом на прохожих и убил трёх человек. В самом здании он обезглавил двоих и зарезал одного человека. Один из пострадавших — 55-летний служащий прихода, не принадлежавший к духовенству, и отец двоих детей Винсент. В это утро он встречал верующих с 8:30 утра. Вторая обезглавленная нападавшим — 70-летняя женщина. Третьему мужчине удалось сбежать в ближайший бар, однако позже он скончался от полученных травм.

Преступника поймали уже спустя 10 минут благодаря сообщению очевидца: полиция ранила нападавшего в церкви, после чего доставила в больницу. Официально он арестован. По словам мэра Ниццы, мужчина выкрикивал «Аллах Акбар», в том числе когда ему оказывали первую помощь после ранения полицейскими. Эстрози счёл, что у произошедшего есть «признаки теракта».

Известно, что нападавший — 21-летний выходец из Туниса по имени Брахим. Он возвращался в Европу через Италию, где итальянские власти на две недели поместили его в карантин, а затем потребовали покинуть территорию страны.

Вслед за атакой в полицию сообщили о заложенной в районе базилики бомбе, однако позже наличие взрывчатки не подтвердилось.

Атака в Авиньоне — мужчина пытался напасть на полицейских

Спустя несколько часов во французском городе Авиньоне ещё один мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар», попытался напасть с ножом на полицейских. По данным Reuters, нападавший угрожал прохожим пистолетом. Сотрудники полиции застрелили преступника — он скончался на месте.

Нападение у французского консульства в Саудовской Аравии — ранен охранник

В городе Джидда Саудовской Аравии днём 29 октября мужчина с ножом напал и ранил охранника французского консульства. Пострадавшего госпитализировали — его жизни ничего не угрожает. Нападавшего мужчину задержала полиция.

В Лионе задержали мужчину с ножом — он якобы готовился совершить теракт

К вечеру в Лионе полиция задержала вооружённого ножом «в несколько десятков сантиметров» мужчину, пишут французские СМИ со ссылкой на источники в полиции. Полицейские считают, что задержанный собирался совершить теракт. Полиция установила, что мужчина — афганский мигрант с просроченным видом на жительство во Франции.

Священнослужители в Ницце догадывались о нападении

Настоятель одного из приходов в Ницце Хил Флорини сообщил, что его предупредили о возможных нападениях. «Мы были немного настороже, но не думали, что так произойдёт», — добавил он.

В течение двух или трёх дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых могут произойти дополнительные нападения, поскольку некоторые связывали его с христианским праздником мёртвых и фактом увеличения числа мёртвых. Хил Флорини настоятель церкви в Ницце

« Христиане не должны становиться символом, который нужно уничтожать », — заявили в католической церкви Франции. Французский совет мусульманского культа «решительно осудил» нападения в Франции. «В знак траура и солидарности с жертвами и их родственниками я призываю мусульман Франции отменить все празднования праздника Маулид», — призвали в совете.

Что сейчас происходит во Франции

По всей стране объявили максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануель Макрон назначил на 30 октября заседание Совбеза. В Ницце по инициативе мэра закрыли все церкви, места поклонения и детские сады города.

После первого нападения Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Также власти создали кризисный штаб.

Макрон с премьер-министром Франции Жаном Кастексом приехали в Ниццу, чтобы посетить церковь, которая подверглась нападению. Президент сообщил, что в стране дополнительно мобилизуют около 7 тысяч французских военнослужащих. Макрон добавил: «Мы будем защищать все церкви и места поклонения».

Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Ниццы Кристиан Эстрози Фото из твиттера Кристиана Эстрози

Французские власти выразили сочувствие семьям погибших и членам приходской общины базилики Нотр-Дам. Среди сообщений высказывались также мысли о том, что в стране необходимо бороться с радикальными представителями ислама. Лидер республиканской партии Франции заявил, что власти «должны вести беспощадную борьбу с этими варварами».

«Это подлое убийство, произошедшее в Ницце, не поколеблет единый фронт по защите ценностей свободы и мира. Наши убеждения сильнее, чем фанатизм, ненависть и террор», — заявил премьер-министр Кастекс.

Бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд осудили действия террористов. Саркози призвал «проявить непоколебимую решимость» против «врагов демократии», а Оланд утверждает, что «демократия — наше оружие» перед лицом «исламистского терроризма».

И снова Ницца поражена варварством, Франция снова подвергается нападению исламистского терроризма. Франсуа Оланд бывший президент Франции

Владимир Путин направил Макрону телеграмму с сочувствием по поводу теракта. «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — отметил российский президент.

Серия нападений во Франции началась после антиисламских высказываний Макрона и публикации карикатуры с пророком Мухаммедом

В начале октября Макрон заявил, что намерен бороться с исламским сепаратизмом ради защиты демократического общества во Франции. Президент считает, что в стране есть опасность создания мусульманского «контр-общества», которое будет продвигать свои правила и законы, отличающиеся от французских.

Во Франции живёт около шести миллионов мусульман — это крупнейшая община в Европе.

Подробнее о предложенных Макроном мерах TJ рассказывал здесь.

После выступления Макрона его начали критиковать мусульмане и правозащитники. «Макрону удалось всего лишь за час своего выступления похоронить принцип разделения религии и государства, взбодрить крайне правых, антиисламски настроенных левых, а также поставить под угрозу жизни мусульманских школьников и студентов, призывая, несмотря на глобальную пандемию, к серьезным ограничениям права обучения на дому», — заявил французский правозащитник Ясер Луати.

Спустя две недели после высказываний Макрона россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров обезглавил учителя за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда во время лекции о свободе слова. Нападавшего застрелили, однако он успел опубликовать в твиттере фото жертвы, обратившись к Макрону и назвав его «правителем неверных». «Я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — добавил нападавший.

Президент Франции назвал убитого учителя героем, добавив: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступят. […] Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, потому что мы должны это вам, потому что мы должны это самим себе, потому что во Франции, учитель, просвещение никогда не угаснет».

На Макрона и французские власти обрушилась волна осуждений и угроз от исламских радикалов, в мусульманских странах прошли демонстрации, а ряд французских сайтов взломали, оставив предупреждение с фотографией президента: «Те, кто оскорбляет посланника Аллаха, должны быть наказаны».