Нападение подростка в Татарстане: он принял ислам и призвал «выходить на джихад». Всё произошло после теракта во Франции Материал редакции
Главное о 16-летнем мальчике, который ранил полицейского с криком «Аллах Акбар».
В ночь на 30 октября в Татарстане 16-летний подросток напал на полицейский участок: он бросил несколько «коктейлей Молотова» и при задержании ранил ножом сотрудника, выкрикивая «Аллах Акбар». Нападавшего застрелили.
Год назад его мать якобы привила ему интерес к радикальному исламу, а отчим отсидел 14 лет за подрыв газопроводов для привлечения внимания к войне в Чечне в конце 1990-х. Подросток публиковал записи из исламских пабликов, а незадолго до нападения записал видео, в котором призвал «выходить на джихад», «убивать мусоров», а мусульман просил не бояться смерти, а желать её.
Подросток напал на полицейский участок и ранил сотрудника ножом с криками «Аллах Акбар» — его убили
30 октября в Кукморском районе Татарстана у полицейского участка сотрудник заметил возгорание и осколки стекла. Когда он начал тушить огонь, в его сторону прилетела ещё одна бутылка с зажигательной смесью, а злоумышленник попытался скрыться, заявили в МВД региона. Двое полицейских преследовали молодого человека, а когда настигли его — он начал угрожать ножом.
При задержании подросток нанёс как минимум три ножевых ранения полицейскому — сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший выкрикивал «Бог меня спасёт, вы все неверные, Аллах Акбар» и «Я вас всех убью», — заявили изданию Daily Storm в МВД региона.
Из-за агрессивности молодого человека один из полицейских выстрелил в него 12 раз, но в него попали только шесть пуль, пишет Baza. Нападавший умер до приезда врачей. Фото погибшего подростка опубликовала Baza (осторожно, по ссылке жёсткий контент).
Следователи возбудили дело о покушении на теракт и посягательство на жизнь полицейских. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что подросток состоял на учёте как склонный к экстремизму, однако в МВД это опровергли. Источник издания также заявил, что следствие рассматривает версию «французского следа» в нападении.
Нападение в Татарстане произошло на следующий день после теракта в Ницце, где вооружённый мужчина, выкрикивая «Аллах Акбар», убил троих людей. В другом городе Франции вооружённый мужчина напал на полицию, а во французском посольстве Саудовской Аравии ранили охранника.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит связь между произошедшим в Татарстане и Франции. «Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?», — отметил пресс-секретарь.
Нападавший принял ислам и призывал к джихаду, а его отчим отсидел 14 лет за теракт
Нападавшим оказался местный житель, 16-летний Виталий Антипов. По данным МВД, он нигде не работал и не учился. «Он проживал с матерью и отчимом. То есть полная семья. Сейчас с родителями правоохранители ведут работу», — добавили в ведомстве.
Незадолго до нападения подросток снял квартиру и начал работать в кафе, пишет телеграм-канал Mash. Мать нападавшего, татарка по национальности, несколько лет назад она ушла в религию, рассказал Baza отец подростка.
Антипов родился в городе Рубцовске Алтайского края. После развода родителей несколько лет назад подросток вместе с матерью Земфирой переехал в Ижевск, где она познакомилась с жителем Кукмора Маратом Замалиевым, пишет «Коммерсант». Они стали жить вместе, а позже переехали в Янаул в Башкортостане — там Антипов посещал мусульманскую школу, отмечает издание. Вскоре семья вновь вернулась в Кукмор.
Отец подростка считает, что интерес к исламу мальчику привила бывшая супруга. Ещё в 2018 году подросток считал себя атеистом и увлекался научной литературой, а спустя год — принял ислам и рассказывал, что хочет переехать в Саудовскую Аравию, отметил отец.
В последнее время Антипов работал в халяльном кафе «Баракат», которое принадлежит Замалиеву, пишет газета «Бизнес Онлайн». Отчим нападавшего подростка несколько раз был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои. В конце 1990-х он состоял в диверсионно-террористической группе, пишет телеграм-канал «Опер слил». Тогда Замалиев попал под влияние Рамазана Ишкильдина, прибывшего в Татарстан из Чечни, где проходил подготовку в лагере «Талибан».
В 1999 году Ишкельдин, Замалиев и несколько других участников объединения подорвали газопроводы «Пермь-Казань-Горький-1», «Пермь-Казань-Горький-2» и «Уренгой-Ужгород», нанеся ущерб в восемь миллионов рублей. Они хотели сорвать поставки газа из России, чтобы европейские страны надавили на российские власти, призвав остановить продолжительную войну в Чечне, пишет «Опер слил». Замалиева осудили на 14 лет лишения свободы — он вышел из тюрьмы в 2013 году, однако в 2014 вновь был осужден на девять месяцев за побои.
Недавно Антипов переименовался во «ВКонтакте» на «Абдурахмана Сергеева», пишет «МБХ медиа». Подросток делал репосты из пабликов «Мир в Исламе» и «Дневник мусульманина». Также он публиковал видео «Почему мы должны верить в Бога в 21 веке? Ответ атеисту от Закира Найка». Сейчас его страница недоступна.
Перед нападением Антипов опубликовал пятиминутный ролик, в котором поприветствовал «братьев и сестёр мусульман» и сообщил, что идёт поджигать «мерзкое шайтанское» кафе, поскольку там «продают харам, слушают музыку, продают алкоголь». Подросток призвал мусульман «выходить на джихад» даже под страхом смерти. «Братья мусульмане, не бойтесь смерти. Мусульманин обязан желать себе смерти», — добавил Антипов. Он также призвал «убивать мусоров».
Подростка проверяют на причастность к исламским группировкам, рассказал РБК источник в республиканской полиции. Следствие предполагает, что Антипов был последователем радикальной религиозной ячейки, где его подвергали психологической обработке.
Дома у подростка нашли технику, религиозную литературу, неизвестное вещество белого цвета и пневматический пистолет. Одной из подозреваемых по делу стала мать нападавшего, пишет Baza. «Следствие проверяет все версии произошедшего, в том числе и нападение на почве радикальных религиозных убеждений», — отметили собеседники РБК.
Обьясните, почему mein kampf это запрещенная экстремистская литература, а коран нет?
Потенциальный динозавр
да хуй его знает. я вообще в ахуе с того, что можно какой-то джихад блять объявить и пойти людей убивать. это че ваще
В исламе большая честь и высшая награда для любого моджахеда - это стать шахидом на путях джихада.
У японцев совсем недавно тоже было высшей честью стать камикадзе и уебаться о вражеский корабль, но после живительных пиздюлей в виде ядерных бомб, вон какими лапочками стали, может стоит на мусульманах повторить?
потому что фашистов едва ли сотню тысяч наберешь, а мусульман почти 2 млрд. Объявить коран экстремистской литературой просто глупо, если, конечно, не хочешь устроить очередную религиозную войну =)
Ну да. Пока их было много, к ним все прислушивались, Британия до последнего лебезила перед Гитлером, США до последнего ему поставляли продукцию (и даже во время войны, если вы не в курсе). Ну а потом vae victis: и идеология какая-то не такая оказалась, и евреи не так уж плохи, как про них все думали,, да и книжку адольф элоизович написал не столь блестящую, хотя и до сих пор бестселлер =)
В средневековье священные войны были в порядке вещей, а мусульмане из средневековья до сих пор не вышли)
Ещё в 2018 году подросток считал себя атеистом и увлекался научной литературой, а спустя год — принял ислам и рассказывал, что хочет переехать в Саудовскую Аравию
ЧТО должно случиться с человеком, чтобы его так перекосило?
Одиночество, непонимание со стороны окружающих, тягостность окружающий обстановки, ощущение отсутствия перспектив и много других прекрасных десоциализирующих и деморалищующих вещей.
Быть атеистом, читать научную литературу и всё такое - это все происходит относительно статично. Ислам предлагает неофитам возможность действовать. Вот он и начал действовать видимо.
нам нужен научный джихад
Научный джихад не возможен в реальности. Но я б посмотрел на секту учёных. Фар край 5 наоборот бы получился бы.
Научный джихад не возможен в реальности
Ну, есть такие господа, технофашистами зовутся...
Просто большинство людей слишком малообразованы. Бляблии да кораны всякие читают, заместо того, чтобы работы Черча, Карри, Маркова, Кнута штудировать.
именно за креационизм и надо пиздить без всякой жалости всех и всяческих религионеров
Снится мировая революция, победа технофашизма, мегатонны метана от расставленных по всей стране биореакторов…
Вспомни, гопота недоёбанная, кто полез тут залупой махать на тему «вся эта ваша наука — говно, учёные просирают денежки налогоплательщиков, тогда как чиста канкретные п’цаны — админы да эникейщики, творят всем на хуй светлое будущее»? То твой залупон был. Так что ты понимаешь, мразь, за что ты умрёшь. Таких как ты не должно быть. Зарублю, как бешенную шавку
читай учебники по математике для первого курса. А лучше не читай, а сразу сдохни, мразь гуманитарная
Ублюдина ебанутая, если по твоему математика — это только всякая числодробильня, то ты должен сдохнуть. Тупых мудаков в этом мире и так слишком много, чтоб ещё и ты воздух отравлял.
Послушай, мразь, только тебе подобные подонки кричат о том, что кто-то «не хочет даже допустить возможность». Сдохни, пидор. Hаука допускает все возможности. А принимает в рассчет только экспериментально подтвержденные — именно по той причине, что допускает слишком многое, и если все это пользовать, то захлебнуться можно.
Конкретно — разработкой и агрессивным внедрением технологий, исключающих необходимость в неквалифицированной раб. силе. Имея достаточные для того финансовые ресурсы — вести среди всех, кто работает, кто двигает экономику, пропаганду антигуманистических идей и идеологии технократии. Как результат — добиться отмены бенефитов и вообще всей социалки (фактически — ультралевая революция, изгнание социалистов из власти). А дальше мразь сдохнет самостоятельно. Может потребоваться разве что малая толика тоталитаризма — в виде жесткой полицейской силы, которая бы делала из каждого выступления голодного быдла кровавую баню.
Так. Я понял. Ты — гуманитарчик. Разговор с тобой бесполезен. Если для тебя динамическая система из элементов-человеков и элементов-коммуникаций — это блядское государство с ментами — то ты — блядская Hоводворская, трепло гуманитарное, которому место — на лесоповале. Hу или на метан перегнать, как тут присоветовали
Кстати, хуесос Достоевский — один из главных врагов. Потому как хрюсанутых моралистов надо пиздить. Больше всех его ненавидят школьники — писать сочинения по такому дерьму, как «произведения» Достоевского — редкостный садизм преподавателей.
Против врагов пророка Поппера
да святится имя Ватсона, да прибудет воля Крика
во имя Кюри, Эйнштейна и Докинза
алюминь
Мусульмане, как те скрытые агенты, которые активируется посланием..
Странно, та итальянская семья за соседним столиком подозрительно тихо себя ведёт.
Станет героем в глазах мусульманского сообщества. Как собсна и всё ебанутые, которые способны только разрушать, но никак не созидать)
Как тонко ты поставил знак равенства между исламом и ебанутостью. Браво, маэстро.
вместе с матерью Земфирой
он просто разгадал знак бесконечность
Попытался взорвать все звёзды и убить соседей
Ещё в 2018 году подросток считал себя атеистом и увлекался научной литературой, а спустя год — принял ислам и рассказывал, что хочет переехать в Саудовскую Аравию
Как быстро архаическая и радикальная дрянь пропитывает мозги человеку. Потому с ней необходимо бороться настолько решительно, насколько возможно
Да там видно такой атеист был)
ну по молодняку дрейф по взглядам это норма, сам от лоялизма сначала перекатился влево, потом вправо
Родители не досмотрели, на мой взгляд. Вангую связь: развод родителей - остался с мамой - мама шизанулась на почве ислама - вышла замуж за абрека - тот добавил поленьев в религиозный порыв пасынка. Подростку был 14 лет, самое время для замбирования. Социальные связи разорваны (мать переехала в другой город), друзей нет, а тут готовая идеология героизма: как из говна сделать конфетку. Результат на теле полицейского и на столе в морге.
судя по их бэкграунду - они не то что не досмотрели, они поспособствовали
Ну не в ислам, так в другие организации попал бы. Люди нередко кидаются в религию из-за того, что они больше нигде не могут себя реализовать, а им нужно что-то захватывающее в этой жизни, а ещё можно ощущать себя частью чего-то важного, найти единомышленников и вообще бесконечно удовлетворять свои базовые социальные потребности.
По тем же причинам более-менее люди в казаки идут или солидаризуются с наиболее раликальными политическими идеологиями, которые не имеют никакого рационального обосновани.
Ну не в ислам, так в другие организации попал бы.
Скажем так, сейчас левый террор - сравнительная редкость и его активно прессуют. Правый запрессовали в асфальт
Казачье полезные дураки, неприятные, но относительно безопасные
Потому ставить ЭТО в один ряд со всем остальным по степени опасности - ошибка
Они, несомненно, разные все по степени опасности, а вот общественную патологию все отражают в более-менее равной степени. Проще говоря, если человеку не удаётся податься в нормальное место, он обязательно лезет в какое-то вот такое.
Сегодня мы, например, запретим ислам, и он полезет в безопасное казачество или к левакам и мы порадуемся, мол, стало безопаснее. А потом просто найдётся новый канал для выхода агрессии, которые на историческом пути время от времени возникают, и мы снова будем хвататься за голову.
Это как игра, где предлагается кротов бить молоточками по голове, только они вылазят из нор несколько медленнее, но и нор этих больше.
"«Братья мусульмане, не бойтесь смерти. Мусульманин обязан желать себе смерти», — добавил Антипов. Он также призвал «убивать мусоров»."
Не прошло и месяца, как АУЕ признали экстремистским сообществом, но оно уже стремительно мимикрирует.
Нападение подростка в Татарстане: он принял ислам
Немного запутался, имеется ввиду— он умер, или. Ааа.. В этом смысле
Это всё из-за жестоких видеоигр
Каэска
Есть одна игра, забыла название, потом напишу если вспомню. Ее лолкек в том, что чем больше убиваешь исламских террористов, тем больше их становится, потому что на место убитых приходят их друзья и семьи
Ясно как белый день, во всем виноваты русские, впрочем как всегда
Ленинградский вентилятор
Именно. На почве психологической травмы мать увлеклась исламом
Всё гадаешь как ты появился на свет?
Ленинградский вентилятор
@IIIIIIIIIII @Вахтёр оскорбления
Разве в этом есть что-то обидное? Не все дети рождаются от любви. Ты-то должен знать.
Подросток публиковал записи из исламских пабликов
И их конечно же... Не заблокируют
«Во Франции события — это французские события. Здесь — это российские события. Какая здесь связь-то?», — отметил пресс-секретарь.
В 1999 году Ишкельдин, Замалиев и несколько других участников объединения подорвали газопроводы
Очередной пример неимоверной пользы от прививания религий детям.
Пездюк еще женскую ласку познать вряд ли успел, а уже пошел и убился. Просто так. Ни за что.
Ласки Аллаха намного круче
Не аллаха, а гурий. Не наговаривай ;)
Вот тебе кулстори про соседей-мусльман. В детстве, по соседству жила семья из Азербайджана. Понятное дело, что их там много было. Жили в 3-шке. Человек наверное 7-8. Был у семьи сын по имени Ачпер (ну или как-то так). Прикольный малой. Так вот, как-то к нам во двор пришли его старшие браться гулять, которые жили в другой семье. Слово за слово – вот они уже грозяться нас отпиздить за то, что мы не хотели их принимать в футбольную команду (нас там на стадионе уже человек 16-18 было – куда ещё). Грозились, что приведут своих братков и нас всех порежут. Уот так уот.
Что он говорит после слова "Аллах"? Почему постоянно "Аллах бхеногуатале"?
аллах субхана ва тааля, "преславен он и возвышен"
спасибо, поняль!
ва алейкум ассалам, ахи
Спасибо за вторую версию новости, хоть где-то можно обсудить (вахтер - нехороший человек)
Год назад его мать якобы привила ему интерес к радикальному исламу, а отчим отсидел 14 лет за подрыв газопроводов для привлечения внимания к войне в Чечне в конце 1990-х. Подросток публиковал записи из исламских пабликов, а незадолго до нападения записал видео
Внимание, вопрос: а куда смотрели спецслужбы? Ведь были предпосылки, да и отец явно тот ещё "кадр". Разве они не должны следить за подобными потенциальными преступниками? Лучше конечно очередное дело за картинку со свастикой возбудить, это да.
Хорошо хоть никого не убил
Отца родного жалко.
Остался бы с ним чел, может, карта иначе легла бы. Если был интерес к научной литературе, значит, не тупой в стенку был поц.
Похуизм и отчужденность родных поистине способны погубить молодой разум на корню. Видимо, для матери и отчима их загоны были важнее. Вот, малец и решил, что ему эти тараканы религиозные - новый смысл существования.
Странно, что проверку бывшей жене вообще устроили. Так, для галочки, видимо.
Как-то звонили в опеку по поводу соседей, которые над детьми измывались. Сказали, без согласия детей (дошкольного возраста) никто ничего делать не будет, и вообще, по поводу шума - это в полицию.