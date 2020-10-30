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Екатерина Кузнецова
5535

Нападение подростка в Татарстане: он принял ислам и призвал «выходить на джихад». Всё произошло после теракта во Франции Материал редакции

Главное о 16-летнем мальчике, который ранил полицейского с криком «Аллах Акбар».

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Нападавший Виталий Антипов Фото Baza

В ночь на 30 октября в Татарстане 16-летний подросток напал на полицейский участок: он бросил несколько «коктейлей Молотова» и при задержании ранил ножом сотрудника, выкрикивая «Аллах Акбар». Нападавшего застрелили.

Год назад его мать якобы привила ему интерес к радикальному исламу, а отчим отсидел 14 лет за подрыв газопроводов для привлечения внимания к войне в Чечне в конце 1990-х. Подросток публиковал записи из исламских пабликов, а незадолго до нападения записал видео, в котором призвал «выходить на джихад», «убивать мусоров», а мусульман просил не бояться смерти, а желать её.

Подросток напал на полицейский участок и ранил сотрудника ножом с криками «Аллах Акбар» — его убили

30 октября в Кукморском районе Татарстана у полицейского участка сотрудник заметил возгорание и осколки стекла. Когда он начал тушить огонь, в его сторону прилетела ещё одна бутылка с зажигательной смесью, а злоумышленник попытался скрыться, заявили в МВД региона. Двое полицейских преследовали молодого человека, а когда настигли его — он начал угрожать ножом.

При задержании подросток нанёс как минимум три ножевых ранения полицейскому — сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший выкрикивал «Бог меня спасёт, вы все неверные, Аллах Акбар» и «Я вас всех убью», — заявили изданию Daily Storm в МВД региона.

Это правда, что он угрожал убить всех. Кричал [на правоохранителей], что они враги Аллаха, и тому подобное. Ну такое, что они [радикалы] обычно кричат.

пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Из-за агрессивности молодого человека один из полицейских выстрелил в него 12 раз, но в него попали только шесть пуль, пишет Baza. Нападавший умер до приезда врачей. Фото погибшего подростка опубликовала Baza (осторожно, по ссылке жёсткий контент).

Следователи возбудили дело о покушении на теракт и посягательство на жизнь полицейских. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что подросток состоял на учёте как склонный к экстремизму, однако в МВД это опровергли. Источник издания также заявил, что следствие рассматривает версию «французского следа» в нападении.

Нападение в Татарстане произошло на следующий день после теракта в Ницце, где вооружённый мужчина, выкрикивая «Аллах Акбар», убил троих людей. В другом городе Франции вооружённый мужчина напал на полицию, а во французском посольстве Саудовской Аравии ранили охранника.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит связь между произошедшим в Татарстане и Франции. «Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?», — отметил пресс-секретарь.

Нападавший принял ислам и призывал к джихаду, а его отчим отсидел 14 лет за теракт

Нападавшим оказался местный житель, 16-летний Виталий Антипов. По данным МВД, он нигде не работал и не учился. «Он проживал с матерью и отчимом. То есть полная семья. Сейчас с родителями правоохранители ведут работу», — добавили в ведомстве.

Незадолго до нападения подросток снял квартиру и начал работать в кафе, пишет телеграм-канал Mash. Мать нападавшего, татарка по национальности, несколько лет назад она ушла в религию, рассказал Baza отец подростка.

Виталий Антипов в исламском головном уборе с подписью «Нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и Мухаммад Его посланника» Фото из фейсбука Антипова

Антипов родился в городе Рубцовске Алтайского края. После развода родителей несколько лет назад подросток вместе с матерью Земфирой переехал в Ижевск, где она познакомилась с жителем Кукмора Маратом Замалиевым, пишет «Коммерсант». Они стали жить вместе, а позже переехали в Янаул в Башкортостане — там Антипов посещал мусульманскую школу, отмечает издание. Вскоре семья вновь вернулась в Кукмор.

Отец подростка считает, что интерес к исламу мальчику привила бывшая супруга. Ещё в 2018 году подросток считал себя атеистом и увлекался научной литературой, а спустя год — принял ислам и рассказывал, что хочет переехать в Саудовскую Аравию, отметил отец.

Осенью 2019 года отец Антипова обращался в полицию Нефтекамска из-за радикальных взглядов бывшей жены, однако сама женщина якобы называла семью «добрыми мусульманами».

В последнее время Антипов работал в халяльном кафе «Баракат», которое принадлежит Замалиеву, пишет газета «Бизнес Онлайн». Отчим нападавшего подростка несколько раз был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои. В конце 1990-х он состоял в диверсионно-террористической группе, пишет телеграм-канал «Опер слил». Тогда Замалиев попал под влияние Рамазана Ишкильдина, прибывшего в Татарстан из Чечни, где проходил подготовку в лагере «Талибан».

В 1999 году Ишкельдин, Замалиев и несколько других участников объединения подорвали газопроводы «Пермь-Казань-Горький-1», «Пермь-Казань-Горький-2» и «Уренгой-Ужгород», нанеся ущерб в восемь миллионов рублей. Они хотели сорвать поставки газа из России, чтобы европейские страны надавили на российские власти, призвав остановить продолжительную войну в Чечне, пишет «Опер слил». Замалиева осудили на 14 лет лишения свободы — он вышел из тюрьмы в 2013 году, однако в 2014 вновь был осужден на девять месяцев за побои.

Недавно Антипов переименовался во «ВКонтакте» на «Абдурахмана Сергеева», пишет «МБХ медиа». Подросток делал репосты из пабликов «Мир в Исламе» и «Дневник мусульманина». Также он публиковал видео «Почему мы должны верить в Бога в 21 веке? Ответ атеисту от Закира Найка». Сейчас его страница недоступна.

Выходите на джихад (священная война против иноверцев — прим. TJ), выходите на пути Аллаха и сражайтесь на его пути до смерти. Ведь Аллах обещает судный день шахидам, которые пали на [его] пути, он обещает рай.

Виталий Антипов
нападавший на полицейских в Татарстане

Перед нападением Антипов опубликовал пятиминутный ролик, в котором поприветствовал «братьев и сестёр мусульман» и сообщил, что идёт поджигать «мерзкое шайтанское» кафе, поскольку там «продают харам, слушают музыку, продают алкоголь». Подросток призвал мусульман «выходить на джихад» даже под страхом смерти. «Братья мусульмане, не бойтесь смерти. Мусульманин обязан желать себе смерти», — добавил Антипов. Он также призвал «убивать мусоров».

Обращение Виталия Антипова к мусульманам Видео телеграм-канала «Опер слил»

Подростка проверяют на причастность к исламским группировкам, рассказал РБК источник в республиканской полиции. Следствие предполагает, что Антипов был последователем радикальной религиозной ячейки, где его подвергали психологической обработке.

Дома у подростка нашли технику, религиозную литературу, неизвестное вещество белого цвета и пневматический пистолет. Одной из подозреваемых по делу стала мать нападавшего, пишет Baza. «Следствие проверяет все версии произошедшего, в том числе и нападение на почве радикальных религиозных убеждений», — отметили собеседники РБК.

#татарстан #происшествия

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87 комментариев
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solawind

34

Обьясните, почему mein kampf это запрещенная экстремистская литература, а коран нет?

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Потенциальный динозавр

solawind
28

да хуй его знает. я вообще в ахуе с того, что можно какой-то джихад блять объявить и пойти людей убивать. это че ваще

Ответить

Eugard

Потенциальный
11

В исламе большая честь и высшая награда для любого моджахеда - это стать шахидом на путях джихада.

Ответить

Потенциальный динозавр

Eugard
2

пиздец......... 

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Bender Rodriguez

Eugard
1

У японцев совсем недавно тоже было высшей честью стать камикадзе и уебаться о вражеский корабль, но после живительных пиздюлей в виде ядерных бомб, вон какими лапочками стали, может стоит на мусульманах повторить?

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Ровный Пацанчик

solawind
2

потому что фашистов едва ли сотню тысяч наберешь,  а мусульман почти 2 млрд. Объявить коран экстремистской литературой просто глупо, если, конечно, не хочешь устроить очередную религиозную войну =)

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solawind

Ровный
0

Фашистов тоже когда-то было много, и войну в итоге устроили они.

Ответить

Ровный Пацанчик

solawind
1

Ну да. Пока их было много, к ним все прислушивались, Британия до последнего лебезила перед Гитлером, США до последнего ему поставляли продукцию (и даже во время войны, если вы не в курсе). Ну а потом vae victis: и идеология какая-то не такая оказалась, и евреи не так уж плохи, как про них все думали,, да и книжку адольф элоизович написал не столь блестящую, хотя и до сих пор бестселлер =)

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Аяз Умбатов

solawind
2

Дело в числе последователей

Ответить

alexferman

solawind
1

Потому что это жи мировая религия

Ответить

Zero-one-one

solawind
1

В средневековье священные войны были в порядке вещей, а мусульмане из средневековья до сих пор не вышли)

Ответить

van der Pusch

17

Ещё в 2018 году подросток считал себя атеистом и увлекался научной литературой, а спустя год — принял ислам и рассказывал, что хочет переехать в Саудовскую Аравию

ЧТО должно случиться с человеком, чтобы его так перекосило?

Ответить

сироп от щекотки

van
41

Хабиб одержал 29 побед

Ответить

Сергей Куторжевский

van
9

Одиночество, непонимание со стороны окружающих, тягостность окружающий обстановки, ощущение отсутствия перспектив и много других прекрасных десоциализирующих и деморалищующих вещей.

Ответить

alexferman

van
6

Тни не давали наверн

Ответить

Аяз Умбатов

van
2

Быть атеистом, читать научную литературу и всё такое - это все происходит относительно статично. Ислам предлагает неофитам возможность действовать. Вот он и начал действовать видимо.

Ответить

van der Pusch

Аяз
2

нам нужен научный джихад

Ответить

Аяз Умбатов

van
1

Научный джихад не возможен в реальности. Но я б посмотрел на секту учёных. Фар край 5 наоборот бы получился бы.

Ответить

alexferman

Аяз
0

Научный джихад не возможен в реальности

Ну, есть такие господа, технофашистами зовутся...

Ответить

alexferman

alexfer…
1

Просто большинство людей слишком малообразованы. Бляблии да кораны всякие читают, заместо того, чтобы работы Черча, Карри, Маркова, Кнута штудировать.

именно за креационизм и надо пиздить без всякой жалости всех и всяческих религионеров

Снится мировая революция, победа технофашизма, мегатонны метана от расставленных по всей стране биореакторов…

Вспомни, гопота недоёбанная, кто полез тут залупой махать на тему «вся эта ваша наука — говно, учёные просирают денежки налогоплательщиков, тогда как чиста канкретные п’цаны — админы да эникейщики, творят всем на хуй светлое будущее»? То твой залупон был. Так что ты понимаешь, мразь, за что ты умрёшь. Таких как ты не должно быть. Зарублю, как бешенную шавку

читай учебники по математике для первого курса. А лучше не читай, а сразу сдохни, мразь гуманитарная

Ублюдина ебанутая, если по твоему математика — это только всякая числодробильня, то ты должен сдохнуть. Тупых мудаков в этом мире и так слишком много, чтоб ещё и ты воздух отравлял.

Послушай, мразь, только тебе подобные подонки кричат о том, что кто-то «не хочет даже допустить возможность». Сдохни, пидор. Hаука допускает все возможности. А принимает в рассчет только экспериментально подтвержденные — именно по той причине, что допускает слишком многое, и если все это пользовать, то захлебнуться можно.

Конкретно — разработкой и агрессивным внедрением технологий, исключающих необходимость в неквалифицированной раб. силе. Имея достаточные для того финансовые ресурсы — вести среди всех, кто работает, кто двигает экономику, пропаганду антигуманистических идей и идеологии технократии. Как результат — добиться отмены бенефитов и вообще всей социалки (фактически — ультралевая революция, изгнание социалистов из власти). А дальше мразь сдохнет самостоятельно. Может потребоваться разве что малая толика тоталитаризма — в виде жесткой полицейской силы, которая бы делала из каждого выступления голодного быдла кровавую баню.

Так. Я понял. Ты — гуманитарчик. Разговор с тобой бесполезен. Если для тебя динамическая система из элементов-человеков и элементов-коммуникаций — это блядское государство с ментами — то ты — блядская Hоводворская, трепло гуманитарное, которому место — на лесоповале. Hу или на метан перегнать, как тут присоветовали

Кстати, хуесос Достоевский — один из главных врагов. Потому как хрюсанутых моралистов надо пиздить. Больше всех его ненавидят школьники — писать сочинения по такому дерьму, как «произведения» Достоевского — редкостный садизм преподавателей.

Ответить

Мистер Блондин

alexfer…
0

надо их на тж позвать

Ответить

alexferman

van
0

Против врагов пророка Поппера

Ответить

van der Pusch

alexferman
1

да святится имя Ватсона, да прибудет воля Крика
во имя Кюри, Эйнштейна и Докинза
алюминь

Ответить

сироп от щекотки

24

Мусульмане, как те скрытые агенты, которые активируется посланием..

Ответить

Макс Зубрейчук

сироп
3

Странно, та итальянская семья за соседним столиком подозрительно тихо себя ведёт.

Ответить

пепси

14

Станет героем в глазах мусульманского сообщества. Как собсна и всё ебанутые, которые способны только разрушать, но никак не созидать)

Ответить

Аяз Умбатов

пепси
1

Как тонко ты поставил знак равенства между исламом и ебанутостью. Браво, маэстро.

Ответить

пепси

Аяз
0

 Меня учили лучшие праваки страны...

Ответить

the art of гепард

10

 вместе с матерью Земфирой

он просто разгадал знак бесконечность

Ответить

alexferman

the
9

Попытался взорвать все звёзды и убить соседей

Ответить

the art of гепард

alexferman
2

Аааай))

Ответить

Евгений Клочков

6

Ещё в 2018 году подросток считал себя атеистом и увлекался научной литературой, а спустя год — принял ислам и рассказывал, что хочет переехать в Саудовскую Аравию

Как быстро архаическая и радикальная дрянь пропитывает мозги человеку. Потому с ней необходимо бороться настолько решительно, насколько возможно 

Ответить

alexferman

Евгений
5

Да там видно такой атеист был)

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

ну по молодняку дрейф по взглядам это норма, сам от лоялизма сначала перекатился влево, потом вправо

Ответить

alexferman

Евгений
0

А меня как штормило - пиздец)

Ответить

Ровный Пацанчик

Евгений
3

Родители не досмотрели, на мой взгляд. Вангую связь: развод родителей - остался с мамой - мама шизанулась на почве ислама - вышла замуж за абрека - тот добавил поленьев в религиозный порыв пасынка. Подростку был 14 лет, самое время для замбирования. Социальные связи разорваны (мать переехала в другой город), друзей нет, а тут готовая идеология героизма: как из говна сделать конфетку. Результат на теле полицейского и на столе в морге.

Ответить

Евгений Клочков

Ровный
2

судя по их бэкграунду - они не то что не досмотрели, они поспособствовали 

Ответить

Сергей Куторжевский

Евгений
3

Ну не в ислам, так в другие организации попал бы. Люди нередко кидаются в религию из-за того, что они больше нигде не могут себя реализовать, а им нужно что-то захватывающее в этой жизни, а ещё можно ощущать себя частью чего-то важного, найти единомышленников и вообще бесконечно удовлетворять свои базовые социальные потребности.

По тем же причинам более-менее люди в казаки идут или солидаризуются с наиболее раликальными политическими идеологиями, которые не имеют никакого рационального обосновани.

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

Ну не в ислам, так в другие организации попал бы.

Скажем так, сейчас левый террор - сравнительная редкость и его активно прессуют. Правый запрессовали в асфальт

Казачье полезные дураки, неприятные, но относительно безопасные 

Потому ставить ЭТО в один ряд со всем остальным по степени опасности - ошибка

Ответить

Сергей Куторжевский

Евгений
1

Они, несомненно, разные все по степени опасности, а вот общественную патологию все отражают в более-менее равной степени. Проще говоря, если человеку не удаётся податься в нормальное место, он обязательно лезет в какое-то вот такое.

Сегодня мы, например, запретим ислам, и он полезет в безопасное казачество или к левакам и мы порадуемся, мол, стало безопаснее. А потом просто найдётся новый канал для выхода агрессии, которые на историческом пути время от времени возникают, и мы снова будем хвататься за голову.

Это как игра, где предлагается кротов бить молоточками по голове, только они вылазят из нор несколько медленнее, но и нор этих больше.

Ответить

Ровный Пацанчик

7

"«Братья мусульмане, не бойтесь смерти. Мусульманин обязан желать себе смерти», — добавил Антипов. Он также призвал «убивать мусоров»."

Не прошло и месяца, как АУЕ признали экстремистским сообществом, но оно уже стремительно мимикрирует.

Ответить

Лысый череп

7

Какое же у него детское, невинное лицо и как же хуево с ним обошлась жизнь

Ответить

сироп от щекотки

6

Нападение подростка в Татарстане: он принял ислам 

Немного запутался, имеется ввиду— он умер, или. Ааа.. В этом смысле

Ответить

пепси

сироп
1

АААААЛЛАХ АКБАР

Ответить

dimrok

4

Это всё из-за жестоких видеоигр

Ответить

ad unguem

dimrok
1

А есть игры, где можно за джихадеров играть против неверных?

Ответить

Valeria Makarova

ad
10

Каэска

Ответить

ad unguem

Valeria
0

Ну это понятно. Я имел в виду игры, где была бы какая-то сюжетная линия с исламистами.

Ответить

Valeria Makarova

ad
6

Есть одна игра, забыла название, потом напишу если вспомню. Ее лолкек в том, что чем больше убиваешь исламских террористов, тем больше их становится, потому что на место убитых приходят их друзья и семьи

Ответить

alexferman

Valeria
3

Чечня

Ответить

ad unguem

Valeria
1

Механика прикольная, но ситуация страшная.

Ответить

Руководящий кофе

Valeria
1
Ответить

Евгений Клочков

Valeria
0

А их число в итоге конечно или нет?

Ответить

Павел Фролов

Valeria
0

Слыш, иди, блин, вспоминай! Пока не вспомнишь, сюда не возвращайся!

Ответить

Евгений Клочков

ad
0

переиграл пацан в CnC: Generals

Ответить

Олег Феоктистов

dimrok
2
Ответить

Ленинградский вентилятор

–1

Видимо русский биологический отец изнасиловал и терроризировал татарку. Все в принципе ясно

Ответить

Valeria Makarova

Ленинградский
12

Ясно как белый день, во всем виноваты русские, впрочем как всегда

Ответить

Почтовый корабль

Valeria
5

Виноват Макрон

Ответить

Ленинградский вентилятор

Valeria
2

Именно. На почве психологической травмы мать увлеклась исламом

Ответить

сироп от щекотки

Valeria
1

Во всем виновата Лизка!

Ответить

Локальный историк

Ленинградский
5

Всё гадаешь как ты появился на свет?

Ответить

Ленинградский вентилятор

Локальный
2

@IIIIIIIIIII @Вахтёр оскорбления

Ответить

Локальный историк

Ленинградский
5

Разве в этом есть что-то обидное? Не все дети рождаются от любви. Ты-то должен знать.

Ответить

Ленинградский вентилятор

Ленинградский
2

@IIIIIIIIIII чем тебе не нравится комментарий?

Ответить

Павел Фролов

5

Подросток публиковал записи из исламских пабликов

И их конечно же... Не заблокируют

Ответить

Сергей Яковенко

4

Зато не геи воспитали 

Ответить

Abram Dikoy

4

Повезло что дуроеб не успел никого с собой забрать

Ответить

Мистер Блондин

3

«Во Франции события — это французские события. Здесь — это российские события. Какая здесь связь-то?», — отметил пресс-секретарь.

Ответить

Валентин Жетонофф

Мистер
0

В 1999 году Ишкельдин, Замалиев и несколько других участников объединения подорвали газопроводы

Ответить

Кефир

0

Очередной пример неимоверной пользы от прививания религий детям.
Пездюк еще женскую ласку познать вряд ли успел, а уже пошел и убился. Просто так. Ни за что.

Ответить

alexferman

Кефир
4

Ласки Аллаха намного круче

Ответить

Ровный Пацанчик

alexferman
0

Не аллаха, а гурий. Не наговаривай ;)

Ответить

alexferman

Ровный
1

Гурии это аватары Аллаха

Ответить

Потенциальный динозавр

0

ну че началось то? (знаю пару мусульман живущих рядом)

Ответить

Dev

Потенциальный
4

Будь осторожнее со словами

Ответить

пепси

Потенциальный
1

Вот тебе кулстори про соседей-мусльман. В детстве, по соседству жила семья из Азербайджана. Понятное дело, что их там много было. Жили в 3-шке. Человек наверное 7-8. Был у семьи сын по имени Ачпер (ну или как-то так). Прикольный малой. Так вот, как-то к нам во двор пришли его старшие браться гулять, которые жили в другой семье. Слово за слово – вот они уже грозяться нас отпиздить за то, что мы не хотели их принимать в футбольную команду (нас там на стадионе уже человек 16-18 было – куда ещё). Грозились, что приведут своих братков и нас всех порежут. Уот так уот.

Ответить

the art of гепард

0

Что он говорит после слова "Аллах"? Почему постоянно "Аллах бхеногуатале"?

Ответить

Valeria Makarova

the
3

аллах субхана ва тааля, "преславен он и возвышен"

Ответить

the art of гепард

Valeria
0

спасибо, поняль!

Ответить

Valeria Makarova

the
1

ва алейкум ассалам, ахи
 

Ответить

the art of гепард

Valeria
0

Ого, ты мусульманка? Без подъёба спрашиваю

Ответить

Евгений Клочков

1

Спасибо за вторую версию новости, хоть где-то можно обсудить (вахтер - нехороший человек)

Ответить

Алмаз Ахметзянов

1

Год назад его мать якобы привила ему интерес к радикальному исламу, а отчим отсидел 14 лет за подрыв газопроводов для привлечения внимания к войне в Чечне в конце 1990-х. Подросток публиковал записи из исламских пабликов, а незадолго до нападения записал видео

Внимание, вопрос: а куда смотрели спецслужбы? Ведь были предпосылки, да и отец явно тот ещё "кадр". Разве они не должны следить за подобными потенциальными преступниками? Лучше конечно очередное дело за картинку со свастикой возбудить, это да.
Хорошо хоть никого не убил

Ответить

Старательный утюг

–3

жаль

Ответить

Старательный утюг

Старательный
1

а с другой стороны похуй

Ответить

WED CR.ST.

0

Отца родного жалко.
Остался бы с ним чел, может, карта иначе легла бы. Если был интерес к научной литературе, значит, не тупой в стенку был поц.
Похуизм и отчужденность родных поистине способны погубить молодой разум на корню. Видимо, для матери и отчима их загоны были важнее. Вот, малец и решил, что ему эти тараканы религиозные - новый смысл существования.

Странно, что проверку бывшей жене вообще устроили. Так, для галочки, видимо.

Как-то звонили в опеку по поводу соседей, которые над детьми измывались. Сказали, без согласия детей (дошкольного возраста) никто ничего делать не будет, и вообще, по поводу шума - это в полицию.

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