Главное о 16-летнем мальчике, который ранил полицейского с криком «Аллах Акбар».

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Нападавший Виталий Антипов Фото Baza

В ночь на 30 октября в Татарстане 16-летний подросток напал на полицейский участок: он бросил несколько «коктейлей Молотова» и при задержании ранил ножом сотрудника, выкрикивая «Аллах Акбар». Нападавшего застрелили.

Год назад его мать якобы привила ему интерес к радикальному исламу, а отчим отсидел 14 лет за подрыв газопроводов для привлечения внимания к войне в Чечне в конце 1990-х. Подросток публиковал записи из исламских пабликов, а незадолго до нападения записал видео, в котором призвал «выходить на джихад», «убивать мусоров», а мусульман просил не бояться смерти, а желать её.

Подросток напал на полицейский участок и ранил сотрудника ножом с криками «Аллах Акбар» — его убили

30 октября в Кукморском районе Татарстана у полицейского участка сотрудник заметил возгорание и осколки стекла. Когда он начал тушить огонь, в его сторону прилетела ещё одна бутылка с зажигательной смесью, а злоумышленник попытался скрыться, заявили в МВД региона. Двое полицейских преследовали молодого человека, а когда настигли его — он начал угрожать ножом.

При задержании подросток нанёс как минимум три ножевых ранения полицейскому — сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший выкрикивал «Бог меня спасёт, вы все неверные, Аллах Акбар» и «Я вас всех убью», — заявили изданию Daily Storm в МВД региона.

Это правда, что он угрожал убить всех. Кричал [на правоохранителей], что они враги Аллаха, и тому подобное. Ну такое, что они [радикалы] обычно кричат. пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Из-за агрессивности молодого человека один из полицейских выстрелил в него 12 раз, но в него попали только шесть пуль, пишет Baza. Нападавший умер до приезда врачей. Фото погибшего подростка опубликовала Baza (осторожно, по ссылке жёсткий контент).

Следователи возбудили дело о покушении на теракт и посягательство на жизнь полицейских. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что подросток состоял на учёте как склонный к экстремизму, однако в МВД это опровергли. Источник издания также заявил, что следствие рассматривает версию «французского следа» в нападении.

Нападение в Татарстане произошло на следующий день после теракта в Ницце, где вооружённый мужчина, выкрикивая «Аллах Акбар», убил троих людей. В другом городе Франции вооружённый мужчина напал на полицию, а во французском посольстве Саудовской Аравии ранили охранника.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит связь между произошедшим в Татарстане и Франции. « Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то? », — отметил пресс-секретарь.

Нападавший принял ислам и призывал к джихаду, а его отчим отсидел 14 лет за теракт

Нападавшим оказался местный житель, 16-летний Виталий Антипов. По данным МВД, он нигде не работал и не учился. «Он проживал с матерью и отчимом. То есть полная семья. Сейчас с родителями правоохранители ведут работу», — добавили в ведомстве.

Незадолго до нападения подросток снял квартиру и начал работать в кафе, пишет телеграм-канал Mash. Мать нападавшего, татарка по национальности, несколько лет назад она ушла в религию, рассказал Baza отец подростка.

Виталий Антипов в исламском головном уборе с подписью «Нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и Мухаммад Его посланника» Фото из фейсбука Антипова

Антипов родился в городе Рубцовске Алтайского края. После развода родителей несколько лет назад подросток вместе с матерью Земфирой переехал в Ижевск, где она познакомилась с жителем Кукмора Маратом Замалиевым, пишет «Коммерсант». Они стали жить вместе, а позже переехали в Янаул в Башкортостане — там Антипов посещал мусульманскую школу, отмечает издание. Вскоре семья вновь вернулась в Кукмор.

Отец подростка считает, что интерес к исламу мальчику привила бывшая супруга. Ещё в 2018 году подросток считал себя атеистом и увлекался научной литературой, а спустя год — принял ислам и рассказывал, что хочет переехать в Саудовскую Аравию, отметил отец.

Осенью 2019 года отец Антипова обращался в полицию Нефтекамска из-за радикальных взглядов бывшей жены, однако сама женщина якобы называла семью «добрыми мусульманами».

В последнее время Антипов работал в халяльном кафе «Баракат», которое принадлежит Замалиеву, пишет газета «Бизнес Онлайн». Отчим нападавшего подростка несколько раз был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои. В конце 1990-х он состоял в диверсионно-террористической группе, пишет телеграм-канал «Опер слил». Тогда Замалиев попал под влияние Рамазана Ишкильдина, прибывшего в Татарстан из Чечни, где проходил подготовку в лагере «Талибан».

В 1999 году Ишкельдин, Замалиев и несколько других участников объединения подорвали газопроводы «Пермь-Казань-Горький-1», «Пермь-Казань-Горький-2» и «Уренгой-Ужгород», нанеся ущерб в восемь миллионов рублей. Они хотели сорвать поставки газа из России, чтобы европейские страны надавили на российские власти, призвав остановить продолжительную войну в Чечне, пишет «Опер слил». Замалиева осудили на 14 лет лишения свободы — он вышел из тюрьмы в 2013 году, однако в 2014 вновь был осужден на девять месяцев за побои.

Недавно Антипов переименовался во «ВКонтакте» на «Абдурахмана Сергеева», пишет «МБХ медиа». Подросток делал репосты из пабликов «Мир в Исламе» и «Дневник мусульманина». Также он публиковал видео «Почему мы должны верить в Бога в 21 веке? Ответ атеисту от Закира Найка». Сейчас его страница недоступна.

Выходите на джихад (священная война против иноверцев — прим. TJ), выходите на пути Аллаха и сражайтесь на его пути до смерти. Ведь Аллах обещает судный день шахидам, которые пали на [его] пути, он обещает рай. Виталий Антипов нападавший на полицейских в Татарстане

Перед нападением Антипов опубликовал пятиминутный ролик, в котором поприветствовал «братьев и сестёр мусульман» и сообщил, что идёт поджигать «мерзкое шайтанское» кафе, поскольку там «продают харам, слушают музыку, продают алкоголь». Подросток призвал мусульман «выходить на джихад» даже под страхом смерти. «Братья мусульмане, не бойтесь смерти. Мусульманин обязан желать себе смерти», — добавил Антипов. Он также призвал «убивать мусоров».

Обращение Виталия Антипова к мусульманам Видео телеграм-канала «Опер слил»

Подростка проверяют на причастность к исламским группировкам, рассказал РБК источник в республиканской полиции. Следствие предполагает, что Антипов был последователем радикальной религиозной ячейки, где его подвергали психологической обработке.

Дома у подростка нашли технику, религиозную литературу, неизвестное вещество белого цвета и пневматический пистолет. Одной из подозреваемых по делу стала мать нападавшего, пишет Baza. « Следствие проверяет все версии произошедшего, в том числе и нападение на почве радикальных религиозных убеждений », — отметили собеседники РБК.