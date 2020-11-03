Главное о теракте в Вене: четверо погибли, минимум один нападавший связан с ИГ, несколько стрелков, вероятно, на свободе Материал редакции
В австрийской столице идёт антитеррористическая операция, на границе страны усилили контроль.
Вечером 2 ноября в центре Вены несколько террористов открыли стрельбу: её жертвами стали как минимум четыре человека. Одного из нападавших застрелили. Власти считают произошедшее терактом и проводят масштабную операцию. Среди задержанных, по данным российского посольства, есть выходцы с Северного Кавказа.
Синагогу, поблизости с которой случился теракт, оцепили, а еврейская община попросила верующих не покидать дома. Жителей Вены призвали избегать общественных мест и не отводить детей в школу. Всё это происходит на фоне нескольких нападений радикалов во Франции после заявлений Макрона про борьбу с исламистами.
Число жертв выросло до четырёх. Нападение признали терактом
Первые выстрелы раздались в центре Вены около 20:00 (22:00 по московскому времени), за несколько часов до локдауна: с 3 ноября в Австрии снова ввели строгий карантин. Люди с винтовками вели стрельбу в шести разных точках, в том числе на Зейтенштетенгассе, где находятся синагога и еврейский центр. Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч отметил, что синагога закрылась ещё до первых выстрелов, и неясно, была ли она целью нападения. Тем не менее, он призвал верующих оставаться в закрытых помещениях.
Нападавшие ранили не менее 18 человек, в том числе полицейского. Семеро находились в состоянии, опасном для жизни. По последним данным, четверо из них скончались: пожилые мужчина и женщина, молодой человек и официантка.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся исламистским террористическим актом. В Вене устроили масштабную антитеррористическую операцию. Очевидцев попросили не публиковать видео и фотографии, чтобы не выдавать лишнюю информацию нападавшим, а отправлять их полиции. Силовые органы в итоге получили около 20 тысяч видеозаписей.
Одного из террористов застрелили — он оказался сторонником ИГ. В российском посольстве рассказали о задержании выходцев с Северного Кавказа
Четырёх подозреваемых задержали, но операция продолжается: полиция уверена, на свободе ещё несколько нападавших. В перестрелке с полицейским погиб один террорист. Ему было 20 лет, у него было два гражданства — Австрии и Северной Македонии, рассказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Убитым террористом оказался Фейзулла Куйтим, ранее приговорённый к 22 месяцам заключения за попытку уехать в Сирию и примкнуть к боевикам. Его освободили в декабре 2019 года, сообщило Kronen Zeitung. По данным издания, Куйтим присягнул на верность «Исламскому государству». То, что застреленный был сторонником ИГ, подтвердил и Нехаммер. На теле террориста обнаружили муляж пояса со взрывчаткой, при нём были огнестрельное оружие и мачете.
Одного из подозреваемых задержали в городе Линц на севере Австрии. Операцию провело спецподразделение Cobra, обошлось без перестрелки. СМИ называют задержанного известным исламистом.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы «60 минут» на «России-1» заявил, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа. «Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», — рассказал дипломат. В других источниках об этом не сообщалось, как долго задержанные находились в Австрии и проживали ли они там, неизвестно.
На границе Австрии усилили контроль. Часть зданий взяли под охрану военные
Жителей Вены призвали не отводить детей в школы 3 ноября. Полностью занятия отменять не стали, но ввели необязательное посещение. Горожанам порекомендовали оставаться дома и избегать общественных мест, особенно, в центре города. Австрийские военные взяли на себя охрану федеральных объектов в столице. Кроме того, Австрия усилила контроль на границах со странами-соседями. В стране объявили трёхдневный траур.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал атаку самой скверной в новейшей истории страны. «Мы не заразимся этой ненавистью. Мы будем охранять и защищать наши ценности», — добавил президент.
Власти других стран, включая мусульманские, осудили нападение
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна разделяет шок и скорбь австрийцев. Он отметил, что Австрия — следующая после Франции европейская страна, подвергшаяся атаке. После того, как в Париже убили и обезглавили учителя, показавшего студентами карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон пообещал жёстче бороться с исламистами и заявил о планах построить во Франции «просвещённый ислам». Мусульманские лидеры обвинили французского президента в провокациях. За этим последовало несколько нападений радикальных исламистов.
С заявлениями в поддержку Австрии выступили ООН, Евросоюз, Великобритания, Германия, Нидерланды, президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден. В Чехии взяли под охрану объекты еврейской культуры. Австрию поддержали и мусульманские страны: Иран, Турция, Азербайджан и Саудовская Аравия.
Владимир Путин направил соболезнования канцлеру Курцу и назвал теракт в Вене жестоким и циничным преступлением. Он «выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», рассказали в пресс-службе Кремля.
Почему Хабиб Нурмагомедов еще не под следствием в связи со своими словами и последовавшими событиями?
и последовавшими событиями
Какими?
Рассказывает в инстаграме на северокавказкую аудиторию, как оскорбительно все это и как нужно возмездие, оправдывает терроризм - а потом случается терракт с участием персонажей с северного кавказа
Хм
Ну ладно, он просто мне крайне неприятен как персонаж и я надеюсь, эту архаичную обезьяну когда-нибудь прищучат
Это вообще пиздец, что реальный лидер мнений для миллионов мусульман молчит по поводу убийств случайных людей и накидывает своим постом о макроне
Не могу понять зачем человека задерживают держат супер маленький срок в тюрьме и выпускают, а не лишают гражданства и не отправляют в Сирию, как он хочет, пусть его там убьют.
Прелесть западного уклада жизни в общем, и законодательства с его исполнением в частности, в том, что оно не нарушается по желанию какого либо царька или его приближённых, и оно едино для всех (да, конечно, случаются оговорки и некоторые слишком высокопоставленные чины могут погулять лет 15-20 прежде чем), и применяется в соответствии с ранее установленными правилами. Чем и пользуются такие мрази в том числе. Само исключение из правил, даже ради таких ублюдков, не укладывается в их картину мира и не может быть осуществимо.
среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа
Налицо нарушение прав доблестных борцов за независимость Ичкерии
Нужно срочно поддержать их республику финансированием и вооружением. А стоп, мы уже.
Северного Кавказа
Теперь я понял о чём говорил мид рф, убитых и пострадавших, ага
обои
Бетонный фитиль
ахахаха, обоссака, в сотый раз еще смешнее.