В австрийской столице идёт антитеррористическая операция, на границе страны усилили контроль.

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Вечером 2 ноября в центре Вены несколько террористов открыли стрельбу: её жертвами стали как минимум четыре человека. Одного из нападавших застрелили. Власти считают произошедшее терактом и проводят масштабную операцию. Среди задержанных, по данным российского посольства, есть выходцы с Северного Кавказа.

Синагогу, поблизости с которой случился теракт, оцепили, а еврейская община попросила верующих не покидать дома. Жителей Вены призвали избегать общественных мест и не отводить детей в школу. Всё это происходит на фоне нескольких нападений радикалов во Франции после заявлений Макрона про борьбу с исламистами.

Число жертв выросло до четырёх. Нападение признали терактом

Первые выстрелы раздались в центре Вены около 20:00 (22:00 по московскому времени), за несколько часов до локдауна: с 3 ноября в Австрии снова ввели строгий карантин. Люди с винтовками вели стрельбу в шести разных точках, в том числе на Зейтенштетенгассе, где находятся синагога и еврейский центр. Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч отметил, что синагога закрылась ещё до первых выстрелов, и неясно, была ли она целью нападения. Тем не менее, он призвал верующих оставаться в закрытых помещениях.

Шесть точек в центре Вены, где зафиксированы выстрелы

Нападавшие ранили не менее 18 человек, в том числе полицейского. Семеро находились в состоянии, опасном для жизни. По последним данным, четверо из них скончались: пожилые мужчина и женщина, молодой человек и официантка.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся исламистским террористическим актом. В Вене устроили масштабную антитеррористическую операцию. Очевидцев попросили не публиковать видео и фотографии, чтобы не выдавать лишнюю информацию нападавшим, а отправлять их полиции. Силовые органы в итоге получили около 20 тысяч видеозаписей.

Одного из террористов застрелили — он оказался сторонником ИГ. В российском посольстве рассказали о задержании выходцев с Северного Кавказа

Четырёх подозреваемых задержали, но операция продолжается: полиция уверена, на свободе ещё несколько нападавших. В перестрелке с полицейским погиб один террорист. Ему было 20 лет, у него было два гражданства — Австрии и Северной Македонии, рассказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Убитым террористом оказался Фейзулла Куйтим, ранее приговорённый к 22 месяцам заключения за попытку уехать в Сирию и примкнуть к боевикам. Его освободили в декабре 2019 года, сообщило Kronen Zeitung. По данным издания, Куйтим присягнул на верность «Исламскому государству». То, что застреленный был сторонником ИГ, подтвердил и Нехаммер. На теле террориста обнаружили муляж пояса со взрывчаткой, при нём были огнестрельное оружие и мачете.

Одного из подозреваемых задержали в городе Линц на севере Австрии. Операцию провело спецподразделение Cobra, обошлось без перестрелки. СМИ называют задержанного известным исламистом.

Фото Krone

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы «60 минут» на «России-1» заявил, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа. «Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», — рассказал дипломат. В других источниках об этом не сообщалось, как долго задержанные находились в Австрии и проживали ли они там, неизвестно.

На границе Австрии усилили контроль. Часть зданий взяли под охрану военные

Жителей Вены призвали не отводить детей в школы 3 ноября. Полностью занятия отменять не стали, но ввели необязательное посещение. Горожанам порекомендовали оставаться дома и избегать общественных мест, особенно, в центре города. Австрийские военные взяли на себя охрану федеральных объектов в столице. Кроме того, Австрия усилила контроль на границах со странами-соседями. В стране объявили трёхдневный траур.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал атаку самой скверной в новейшей истории страны. «Мы не заразимся этой ненавистью. Мы будем охранять и защищать наши ценности», — добавил президент.

Возложение венка в память о погибших Фото APA

Власти других стран, включая мусульманские, осудили нападение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна разделяет шок и скорбь австрийцев. Он отметил, что Австрия — следующая после Франции европейская страна, подвергшаяся атаке. После того, как в Париже убили и обезглавили учителя, показавшего студентами карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон пообещал жёстче бороться с исламистами и заявил о планах построить во Франции «просвещённый ислам». Мусульманские лидеры обвинили французского президента в провокациях. За этим последовало несколько нападений радикальных исламистов.