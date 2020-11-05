Легализовали марихуану и грибы, убрали наказание рабством: за что ещё проголосовали американцы в день выборов президента Материал редакции
Главное — от абортов до смены флага.
3 ноября в США прошли президентские выборы, результаты которых подсчитывают до сих пор. Борьба Дональда Трампа и Джо Байдена оставила в тени всё остальное, что происходило в этот день: американцы также голосовали на довыборах в конгресс и местных референдумах, решая важные вопросы на уровне штатов.
Трансгендерная женщина и чернокожие геи впервые в конгрессе
Демократка Сара Макбрайд стала первым в истории трансгендерным человеком, попавшим в американский сенат. Она будет представлять штат Делавэр. Макбрайд поблагодарила избирателей за то, что, голосуя, те руководствуются не гендерной идентичностью кандидатов, а их опытом и предложениями.
В Нью-Йорке в конгресс избрали двух открытых геев: Ричи Торреса из Бронкса и Мондаира Джонса из округа Рокленд. Это первый случай, когда какой-то из штатов будут представлять чернокожие гомосексуальные мужчины. В целом выборы 2020 года называют историческими для ЛГБТК-сообщества США.
Представительница Республиканской партии Синтия Ламмис — первая женщина, прошедшая в сенат от «ковбойского» штата Вайоминг. Делегация Нью-Мексико в конгрессе теперь целиком состоит из не белых («people of color») женщин: демократок Деб Хааланд и Терезы Леджер, а также республиканки Иветт Херрелл. А Миссури впервые будет представлять в конгрессе чернокожая женщина — Кори Буш из Демократической партии. «Вот так мы устраиваем политическую революцию», — прокомментировала свою победу Буш.
В конгресс переизбрались все участницы «Отряда» («Squad»): Александрия Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Айанна Прессли и Ильхан Омар. Это четыре женщины-политика, которые представляют этнические и религиозные меньшинства, активно выступают против Дональда Трампа и продвигают левую повестку. Место в палате представителей также получила их ярая противница — республиканка Марджори Тэйлор-Грин, которая открыто поддерживает теорию заговора QAnon (согласно теории, Демократической партией руководят сатанисты и педофилы).
Легализация марихуаны и психоактивных грибов
В нескольких штатах прошли голосования по вопросам марихуаны и других наркотиков. В Аризоне всем жителям старше 21 года разрешат употреблять, хранить и выращивать марихуану в небольшом количестве для личного пользования. Эту инициативу поддержали 59,81% жителей штата. Легальную продажу обложат налогом в 16%. В Монтане разрешили хранить и употреблять каннабис, а с продажи будут забирать в бюджет 20%. Кроме того, все, кто был в прошлом осуждён за преступления, связанные с марихуаной, смогут добиваться снижения наказания. За это проголосовали 56,72% избирателей.
В Нью-Джерси и Южной Дакоте приняли поправки о легализации марихуаны для личного употребления. А к 2022 году власти Южной Дакоты обязаны разработать законопроекты об обеспечении нуждающихся медицинской марихуаной. В обоих штатах поправки поддержали больше половины жителей.
В Орегоне декриминализуют хранение героина, кокаина и метамфетамина в небольших количествах, а также легализуют использование психоактивных грибов и чистого псилоцибина для лечения психических расстройств под присмотром терапевта. Употреблять марихуану в личных и медицинских целях в штате разрешено давно. Местные власти собираются учредить программу реабилитации наркозависимых на деньги, которые освободятся из-за смягчения законодательства.
Право голоса для осуждённых, новый флаг и ещё несколько примечательных решений
- Жители Миссисипи проголосовали за новый флаг — с цветком магнолии вместо символа Конфедерации, из-за которого флаг называли расистским;
- Из конституции Небраски исключат норму, сохранявшуюся с 19 века. По ней совершившего преступление человека можно было наказать продажей в рабство. При чём 31,91% избирателей проголосовали против этой поправки. Рабство и принудительный подневольный труд (за исключением наказания преступников) официально запретили в Небраске ещё в 1875 году;
- В основной закон Луизианы внесут поправку об абортах. В конституции будет прописано, что она не защищает право на аборт или финансирование аборта;
- В Калифорнии осуждённых за тяжкие преступления наделят правом голоса на выборах, если они уже отбыли наказание или успешно завершили испытательный срок после досрочного освобождения;
- Во Флориде минимальную заработную плату повысят с 8,5 до 15 долларов в час. Повышение будет происходить постепенно: сначала сумму увеличат до 10 долларов в час, и до 2026 года она будет расти на доллар в год. Федеральный минимум по оплате труда в США сейчас составляет 7,25 доллара в час;
- Самый маленький штат страны сменит своё официальное название с «Род-Айленд и плантации Провиденса» на «Род-Айленд», так как старое наименование напоминает о месте, где трудились рабы.
ЛГБТ во власти, разрешения на марихуану, рабство в конституции. У российских политических шапито-шоу намечаются темы для срачей на целые недели!
Я изменяюсь, но очень важный вопрос: это нам судьба даёт шанс закупиться на остатки или шо?
Завидуешь
Агрессивный будильник
Ну разве что грибам немного.