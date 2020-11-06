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Разборы
Аня Бегиашвили
940

Выборы в США усилили в фейсбуке тренд на жестокость и подстрекательство. Об измерении метрики стало известно впервые Материал редакции

Соцсеть уже заблокировала сообщество против «кражи голосов», на которое за два дня подписались 360 тысяч человек.

Фейсбук следит за показателем под названием «Тенденции к насилию и подстрекательству», и на фоне выборов президента США и длительного подсчёта голосов он вырос почти на 45%, выяснило издание BuzzFeed News. Из-за затянувшейся борьбы Дональда Трампа и Джо Байдена в соцсети набирают популярность хэштеги о фальсификации выборов и теориях заговора. Крупнейшее сообщество против кражи голосов демократами заблокировали.

  • Сотрудник Facebook во внутренней переписке сообщил коллегам, что с 31 октября по 5 ноября тенденции к насилию и подстрекательству усилились примерно на 45%. Показатель формируется на основе хэштегов и поисковых запросов и выражается в баллах;
  • До сих пор он рос медленно, но в последние пять дней стали резко набирать популярность «некоторые конспирологические теории», сообщения и хэштеги, выражающие массовое недовольство. Из-за этого тренд, который 31 октября был на отметке 400 баллов, к утру 5 ноября оценивался почти в 580 баллов;
Инфографика BuzzFeed News
  • Распространяющиеся публикации объединены тремя темами: кража голосов демократами, недоверие к результатам и поддержка Трампа. Они сопровождаются хэштегами, среди которых популярные лозунги Трампа #DrainTheSwamp (#ОсушимБолото), #Trump2020 и #KeepAmericaGreat, а также #WatchTheWater (#СледиЗаВодой) — тег, который активно используют поддерживающие его последователи теории заговора QAnon. Под «водой» они подразумевают «секретные» водяные знаки на бюллетенях;
  • Опубликовавший данные сотрудник призвал обратить внимание на тенденцию, хотя эти хэштеги не представляют «такой явной опасности, как #RiggedElection (#СфальсифицированныеВыборы) и #VoterFraud (#ОбманИзбирателей), которые можно блокировать». Он предложил разработать правила и для перечисленных выше «пограничных» хэштегов;

Как выяснилось, фейсбук отслеживает и блокирует хэштеги, которые сеют сомнения по поводу избирательного процесса.

  • Исследовательница методов дезинформации из научного центра имени Вудро Вильсона Нина Янкович в разговоре с BuzzFeed News отметила, что не знала о том, что фейсбук замеряет метрику «Тенденции к насилию и подстрекательству»;
  • Через несколько часов после публикации отчёта о росте показателя фейсбук заблокировал группу «Stop the Steal» («Остановите кражу» — имеется в виду кража голосов, в которой Трамп упрекает демократов). За 48 часов существования на неё успели подписаться больше 365 тысяч человек. Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что в публикациях сообщества были «тревожные призывы к насилию»;
  • Марк Цукерберг и вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клеггна на корпоративном звонке 5 ноября сообщили, что группу удалили за попытку делегитимизировать процесс подсчёта голосов.

#выборысша2020 #facebook #сша #выборы #трамп

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82 комментария
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Denis Shiryaev

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Кто бы не победил, 50/50 разделение нации закончится очень шумно, со стычками и тп. Потому что эти 2 группы уже не общаются друг с другом, просто орут друг на друга.

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Валентин Жетонофф

Denis
0

начнем  с того, что не 50 на 50, а где-то 40 на 60, а может и меньше. 50 на 50 это по выборщикам))

Во вторых, такое в США каждые четыре года, ты южный парк не смотрел что ли? Каждые выборы они строят бункеры, закупаются едой и т. д. 

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Denis Shiryaev

Валентин
0

Ну, мои друзья из США говорят что штаты первый раз на их памяти по выборщиком 50/50 разделены.

Да и в целом, 60/40, это все еще огромное количество недовольных другом другом людей

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Litnikov Danil

Denis
0

Национальная забава же.

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Максим Козаченко

Denis
1

Ага, ведь совсем не такого что одна из сторон орет больше.

Ответить

Denis Shiryaev

Максим
1

Стороны не слушают друг друга, такое уже бывало в истории и нашей страны, и их

Ответить

Максим Козаченко

Denis
1

Ну конечно, Денис – это именно обе стороны не слушают другу друга, они такие одинаковые в своём крике и глухоте. Нет правах и виноватых, есть только глухие и слепые.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Denis
0
Ответить

Stanley H. Tweedle

Максим
0

Республиканская? Точно.

Ответить

Максим Козаченко

Stanley
0

Безусловно)

Ответить

T:ema

Denis
0

Огромное количество народа не голосует в США. Как ни призывают - не голосуют.
Кто-то не верит, кто-то не может себе позволить взять выходной день: ну прикинь, у тебя начальник топит за трампа, а ты - нет. И если ты опоздаешь в этот день или возьмёшь выходной - увольнение одним днём.
Ну и опять же у них бюллетени двухметровые, некоторые тупо видят объём работы и говорят: "ну нахер".
Так что это 50/50 только у голосовавших.

Ответить

Почтовый бокал

T:ema
0

У тех кто не топит за Трампа, был месяц почтового голосования

Ответить

T:ema

Почтовый
0

"кто хочет - тот ищет пути решения, кто не хочет - тот ищет оправдания"
безусловно, времени дохрена. Финальные результаты явки людей и количество проголосовавших будет позже, но всё равно довольно много людей не голосуют по той же причине, что и в России: "ничего не изменится". У людей просто мозгов не хватает сложить два плюс два.

Ответить

Волки

T:ema
0

кто хочет - тот ищет пути решения, кто не хочет - тот ищет оправдания

красивые слова

Ответить

Baileys

Denis
0

Гражданка — это лучший вариант

Ответить

Органический космос

Denis
0

Никогда такого не было, а вот сегодня прям консервашки и либералы перестанут между собой общаться.

Ответить

Denis Shiryaev

Органический
0

Посмотрим что будет после выборов, тут не о чем спорить

Ответить

Футбольный инструмент

2

бЛевацкая помойка, как и твиттер, чему удивляться.
надеюсь, по итогам гражданочки в сша эти конторки уйдут в небытие, как майспейс.

Ответить

Максим Козаченко

Футбольный
1

Нет, Фейсбук и Твиттер могут делать что угодно и им ничего не будет – это уже надгосударственные корпорации с огромным ресурсом и кредитом на притеснение мнений

Ответить

Футбольный инструмент

Максим
6

ничто не вечно под луной.

Ответить

Максим Козаченко

Футбольный
1

Красивые слова, не более. Достаточно того, что "вечно" может заменить на "ебать как долго"

Ответить

Футбольный инструмент

Максим
1

не буду лишать тебя приятных иллюзий) был бы постарше - видел бы, как быстро меняются многие вещи, казавшиеся ранее "незыблемыми".

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
1

Конечно вещи меняются - но с чего ты взял, что это изменение будет уничтожающим для этих соцсетей, а не укрепляющим их? Когда вымрет такое явление как "джихад", подскажи плиз.

Ответить

Футбольный

Максим
–1

когда вымрет ислам. кстати, напомню, что когда-то зооастризм был крупнейшей религией.

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
1

Ааа, и после смерти ислама никакого аналогичного явления не возникнет) кто тут ещё в иллюзиях живёт

Ответить

Футбольный

Максим
0

а с чего бы ему явиться? времена другие. мелкие секты не будут представлять существенной угрозы.

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
0

Боже, ну что за милая и наивная Ванга) ещё скажи, что настанут времена всеобщего блага и добра без единого идеологически обоснованного преследования

Ответить

Футбольный

Максим
1

лан, бестолковый разговор с зумерком-максималистом)

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
0

Чувак, я ещё на протестах 2011 года слышал, что ничто не вечно, вот-вот уйдет Путин, режим трещит по швам, пропаганда не справляется... Хорош тут хрень про зумеров-максималистов затирать)

Ответить

Футбольный

Максим
0

ну ты уже натягиваешь сову на глобус. казалось бы, причем здесь путин? речь то о всемогуществе корпораций шла. но к счастью, до этого далеко (если это вообще будет, кроме как в фильмах). государство не любит ни с кем делиться властью и влиянием, хоть каким.

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
0

Мало ли, что государство не любит) Царское государство тоже не любило властью делиться, и советское...
Ой, а ещё королева какая-то не любила делиться властью с Ост-Индской компанией... И какое-то государство ещё не любило делиться властью с UFC (не этим, а тем)... Не любило, но делилось. Чем современное американское государство отличается? Особенно если к власти придет Буйден.

Ответить

Традиционный

Максим
0

просто мимо заскочу и замечу, что то явление, которое ты подразумеваешь под этим понятием - по историческим меркам молодое, моложе даже наших бабушек и дедушек

Ответить

Максим Козаченко

Традици…
0

А ты не думал, что мне лучше знать, что я подразумеваю под этим явлением?)
Похоже на тейк Рудого про геноцид, который появился только в XX веке.

Ответить

Традиционный

Максим
0

что я подразумеваю под этим явлением?

Хорошо, что ты подразумеваешь? 

Ответить

Максим Козаченко

Традици…
0

Идеологический террор и создание под него базы

Ответить

Традиционный

Максим
0

если рассматривать именно в контексте идеологии и под террором подразумевать не давление "сверху", от государства, а акции "снизу" - ну лет 150-170 выходит

Ответить

Максим Козаченко

Традици…
0

Источник "верх-низ" не имеет значения, тем более если история прекрасно демонстрирует происхождение идеологов как с той, так и с другой стороны вертикали на протяжении многих веков и тысячелетий)

Ответить

Традиционный

Максим
0

не, ну такое размытие понятий любую возможность корректно поговорить обрывает на раз

Ответить

Максим Козаченко

Традици…
0

Да нет, просто оно обрывает возможность выдавать каждый раз один и тот же процесс за новый феномен.

Ответить

Валентин Жетонофф

Максим
1

просто провести закон, что удаление контента, групп можно ТОЛЬКО по суду. Так как ценность страницы равна нулю и страница это такой же актив, как и что-либо другое (сайт, например). Я бы приравнял страницы в интернете, учётные записи к частной собственности. А то кголовку ты за страницу можешь получить и отвечаешь за контент там (даже в США), но прав на саму страницу у тебя нет никаких. Можешь годами вкладывать миллионы в нее, а забанят за один день, потому что кому-то в ФБ она не понравилась.

Уверен, к этому все и идёт в США.

Ответить

Скрытый корабль

Валентин
1

Так ФБ за то и ненавидит Трампа, что он стал проталкивать эти законы.

Ответить

Валентин

Скрытый
0

не только Трамп, демократы также за это топят

Ответить

Максим Козаченко

Валентин
0

Ну да, ведь никто никогда не нарушает законов, не обходит их и не уходит из неудобных юрисдикций

Ответить

Валентин

Максим
0

что?

Ответить

Максим Козаченко

Валентин
0

Ну да, ведь никто никогда не нарушает законов, не обходит их и не уходит из неудобных юрисдикций

Ответить

Валентин

Максим
0

не понимаю к чему это вообще

Ответить

Максим Козаченко

Валентин
0

просто провести закон

вот к этому

Ответить

Валентин

Максим
0

так это будет специально под ФБ и другие соц. сети писаться, уж без проблем нагнут, если потребуется

Ответить

Максим Козаченко

Валентин
0

Да-да, без проблем) и даже не будет отмен через верховные суды или выхода из американской юрисдикции))

Ответить

Валентин

Максим
0

такой запрос есть в обществе, против такого не попрешь. И демократы и республиканцы этим занимаются. Иски к Эппл в том числе и про это. Думаешь нахуя Цукерберга зовут на допросы постоянно, как и других владельцев топовых соц. сетей. Это явный недочёт текущего законодательства. Ну сам представь, у тебя канал на твиче, который ты развивал десять лет, только благодаря твоему труду и баблу он стал популярным, а потом твич банит тебя без объяснения причин. 
Это тоже самое, что государство закроет твой бизнес десятилетний просто так, без причин и самое ужасное без суда и следствия. 

Ответить

Максим Козаченко

Валентин
0

У любого законодательства есть главный и неискоренимый в демократическом обществе недочёт – этим законодательством можно подтереться при должной сноровке и связям, или банальной воле забить на этот закон хуй. Не вижу, как твое "просто принять закон" решает проблему.

Ответить

Валентин

Максим
0

как раз в демократическом обществе такого невозможно, если есть запрос граждан на это.
А уж с исполнением закона в США проблем точно не возникнет. Что-то майки сразу обосрались, как только на них давить начали. Легче подчинится. 

Ответить

Максим Козаченко

Валентин
0

А уж с исполнением закона в США проблем точно не возникнет.

АХАХАХХАХХАХАХХАХАХХАХАХАХХАЭСЭЭАЭАЭАЭЭПЭПЭМЮАДАХАЭЭСЭАЭАЭАЭЭАХАЭАЭАЭЭАЭПЭПЭЭАПХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХ ОЙ СОРЯН

Ответить

Валентин

Максим
0

я же говорю, что за это топят все, нет людей, что не хотят подобного. В таком случае ни Фб, ни твитеру не отвертеться. Я согласен, что в США могут нахуй кого угодно послать, но только потому что мнение неоднозначно и тебя поддержат с одной из сторон. У курпняка нет поддержки, и республиканцы и демократы тут едины. 

Ответить

Semyon Bochkaryov

Футбольный
0

Вот только в финансовом плане Facebook - огромный гигант, который любых потенциальных конкурентов может просто скупить или уничтожить. Добро пожаловать в рыночек.

Ответить

Футбольный инструмент

Semyon
–3

государство легко нагнет любую корпорацию. добро пожаловать в реальный мир, зумка.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Футбольный
0

Нагнёт. Если захочет. Или корпорация нагнет государство, потому что лоббирование и связи никто не отменял в благословенных США. 

В реальном мире государству выгодны несколько крупных игроков, нежели толпа мелких - с ними проще договориться.

Ответить

Футбольный инструмент

Semyon
–2

Ну леваки реально ведь отбитые - просто посмотри, что ты пишешь. Корпорация нагнет государство, да еще в контексте США. Охуеть просто.

Ответить

Традиционный

Футболь…
1

ребята таки явно не знают за печальную судьбу ордена тамплиеров

Ответить

Jakub Marona

Футболь…
0

бля ты реально старик походу, раз фейспалм в 2020 используешь

Ответить

Футбольный

Jakub
0

а ты школьник походу реально. вот все и стало на свои места. пиздуй уроки делать, а то мамку твою накажу опять.

Ответить

Jakub Marona

Футболь…
–1

не школьник увы уже (( уроки не делал

Ответить

Футбольный

Jakub
0

1 курс - уже не школьник? башой какой, гляньте)

Ответить

Jakub Marona

Футболь…
0

мало того, даже магистра получил уже давно

Ответить

Футбольный

Jakub
0

магистра кислых щей, видимо)

Ответить

Semyon

Футболь…
0

Что хорошо для General morots, хорошо для Америки. 
Это я так, напоминаю.

Ответить

Футбольный

Semyon
0

но дженерал моторс не диктует обществу свое видение "правды", "свобод" и мира в целом.

это может делать только государство. и если какая-то корпорация пытается посягать на эти права, она неминуемо рано или поздно столкнется с проблемами, в случае упертости - неразрешимыми.

Ответить

Semyon

Футболь…
1

А если эта корпорация сама становится государством? Или сращивается с ним? United Fruits тебе привет передают, ради их интересов США даже войны вели.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Semyon
0

Лоббирование не нагинание всё же, в прямом конфликте любая корпа сольётся

Ответить

Максим Козаченко

Футбольный
–1

Ты сам говоришь, что ничто не вечно, но вот примат государства над корпорациями прям незыблем))

Ответить

Футбольный инструмент

Максим
–1

я же написал - в ближайшей перспективе точно. смотри меньше бегущих по лезвию, там мы уже в таком мире должны жить.

но в текущих реалиях трудно представить, что государство, да еще самое мощное в мире, отдаст свои полномочия какой-то корпорации хипстеров. 

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
0

Ни разу не смотрел бегущего, ты чёто всегда мимо бьёшь. Наверное и прогнозы у тебя такие же тояные, как анализ по аватарке.
Это видно потому, как рассчётливые мрази с капиталом и связями у тебя до сих пор являются "корпорацией хипстеров")
Трудно было представить, что АНБ позволит слить свои секреты дрыщу-хипстеру и его другу трансгендеру, но...

Ответить

Максим Козаченко

Максим
0

Корпорация хипстеров пиздеть не будет

Ответить

Максим Козаченко

Максим
1

Дважды

Ответить

Футбольный

Максим
0

То есть ты приебываешься к таким мелочам, как конкретное название фильма? Ндаа)
Сразу виден уровень аргументации.

А Сноуден как коррелирует с целой корпорацией? Короче, как обычно, притянул свои бредни за уши)

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
0

Да даже не фильма, а жанра. Я хз про чё там в целом, могу только догадываться.
Пример Сноудена не про корреляцию с корпорациям,  а про недооценку "хипстеров" государством. Не вижу причин считать одного "хипстера" слабее, чем "корпорацию хипстеров". Предлагаю забиться на 50 тысяч рублей - через сколько закончится гражданская война и падёт Фейсбук и Твиттер? Историю про "лет через 30" сразу отметаем, я могу и не дожить.

Ответить

Максим Козаченко

Футболь…
0

Чувак, на 50 кусков забьёмся? По сегодняшнему курсу. Или на 100, если хочешь.

Ответить

Скрытый корабль

1

Явственно воруют голоса

Соцсеть уже заблокировала сообщество против «кражи голосов»

Ну хуле, больше регистрируйтесь в фейсбуках.

Ответить

Anton Gostev

1

А зачем это блокировать?
Во-первых, это увидят те, кому это интересно. Во-вторых, от блокировок мнение людей не изменится (а то еще и обострится). В-третьих, каждыми выборами кто-то недоволен, кто-то всегда считает, что их кто-то где-то наебал. В то время как ебут всегда и всюду, вне зависимости от победившего кандидата, а в основном так и вовсе вне зависимости от факта проведения выборов.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Наверно нет лучше работы, чем придумывать такие метрики

Ответить

Baileys

0

Яндекс: «А вы ещё жаловались на наш алгоритм подбора новостей по Навальному»

Ответить

Сергей Ахрем

0

там каждые 80 лет война начиная с основания государства ,запасаемся попкорном

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