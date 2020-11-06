Соцсеть уже заблокировала сообщество против «кражи голосов», на которое за два дня подписались 360 тысяч человек.

Фейсбук следит за показателем под названием «Тенденции к насилию и подстрекательству», и на фоне выборов президента США и длительного подсчёта голосов он вырос почти на 45%, выяснило издание BuzzFeed News. Из-за затянувшейся борьбы Дональда Трампа и Джо Байдена в соцсети набирают популярность хэштеги о фальсификации выборов и теориях заговора. Крупнейшее сообщество против кражи голосов демократами заблокировали.