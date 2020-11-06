Выборы в США усилили в фейсбуке тренд на жестокость и подстрекательство. Об измерении метрики стало известно впервые Материал редакции
Соцсеть уже заблокировала сообщество против «кражи голосов», на которое за два дня подписались 360 тысяч человек.
Фейсбук следит за показателем под названием «Тенденции к насилию и подстрекательству», и на фоне выборов президента США и длительного подсчёта голосов он вырос почти на 45%, выяснило издание BuzzFeed News. Из-за затянувшейся борьбы Дональда Трампа и Джо Байдена в соцсети набирают популярность хэштеги о фальсификации выборов и теориях заговора. Крупнейшее сообщество против кражи голосов демократами заблокировали.
- Сотрудник Facebook во внутренней переписке сообщил коллегам, что с 31 октября по 5 ноября тенденции к насилию и подстрекательству усилились примерно на 45%. Показатель формируется на основе хэштегов и поисковых запросов и выражается в баллах;
- До сих пор он рос медленно, но в последние пять дней стали резко набирать популярность «некоторые конспирологические теории», сообщения и хэштеги, выражающие массовое недовольство. Из-за этого тренд, который 31 октября был на отметке 400 баллов, к утру 5 ноября оценивался почти в 580 баллов;
- Распространяющиеся публикации объединены тремя темами: кража голосов демократами, недоверие к результатам и поддержка Трампа. Они сопровождаются хэштегами, среди которых популярные лозунги Трампа #DrainTheSwamp (#ОсушимБолото), #Trump2020 и #KeepAmericaGreat, а также #WatchTheWater (#СледиЗаВодой) — тег, который активно используют поддерживающие его последователи теории заговора QAnon. Под «водой» они подразумевают «секретные» водяные знаки на бюллетенях;
- Опубликовавший данные сотрудник призвал обратить внимание на тенденцию, хотя эти хэштеги не представляют «такой явной опасности, как #RiggedElection (#СфальсифицированныеВыборы) и #VoterFraud (#ОбманИзбирателей), которые можно блокировать». Он предложил разработать правила и для перечисленных выше «пограничных» хэштегов;
- Исследовательница методов дезинформации из научного центра имени Вудро Вильсона Нина Янкович в разговоре с BuzzFeed News отметила, что не знала о том, что фейсбук замеряет метрику «Тенденции к насилию и подстрекательству»;
- Через несколько часов после публикации отчёта о росте показателя фейсбук заблокировал группу «Stop the Steal» («Остановите кражу» — имеется в виду кража голосов, в которой Трамп упрекает демократов). За 48 часов существования на неё успели подписаться больше 365 тысяч человек. Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что в публикациях сообщества были «тревожные призывы к насилию»;
- Марк Цукерберг и вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клеггна на корпоративном звонке 5 ноября сообщили, что группу удалили за попытку делегитимизировать процесс подсчёта голосов.
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Denis Shiryaev
Кто бы не победил, 50/50 разделение нации закончится очень шумно, со стычками и тп. Потому что эти 2 группы уже не общаются друг с другом, просто орут друг на друга.
Валентин ЖетоноффDenis
начнем с того, что не 50 на 50, а где-то 40 на 60, а может и меньше. 50 на 50 это по выборщикам))
Во вторых, такое в США каждые четыре года, ты южный парк не смотрел что ли? Каждые выборы они строят бункеры, закупаются едой и т. д.
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Denis ShiryaevВалентин
Ну, мои друзья из США говорят что штаты первый раз на их памяти по выборщиком 50/50 разделены.
Да и в целом, 60/40, это все еще огромное количество недовольных другом другом людей
Litnikov DanilDenis
Национальная забава же.
Максим КозаченкоDenis
Ага, ведь совсем не такого что одна из сторон орет больше.
Denis ShiryaevМаксим
Стороны не слушают друг друга, такое уже бывало в истории и нашей страны, и их
Максим КозаченкоDenis
Ну конечно, Денис – это именно обе стороны не слушают другу друга, они такие одинаковые в своём крике и глухоте. Нет правах и виноватых, есть только глухие и слепые.
Stanley H. TweedleDenis
Stanley H. TweedleМаксим
Республиканская? Точно.
Максим КозаченкоStanley
Безусловно)
T:emaDenis
Огромное количество народа не голосует в США. Как ни призывают - не голосуют.
Кто-то не верит, кто-то не может себе позволить взять выходной день: ну прикинь, у тебя начальник топит за трампа, а ты - нет. И если ты опоздаешь в этот день или возьмёшь выходной - увольнение одним днём.
Ну и опять же у них бюллетени двухметровые, некоторые тупо видят объём работы и говорят: "ну нахер".
Так что это 50/50 только у голосовавших.
Почтовый бокал
У тех кто не топит за Трампа, был месяц почтового голосования
T:emaПочтовый
"кто хочет - тот ищет пути решения, кто не хочет - тот ищет оправдания"
безусловно, времени дохрена. Финальные результаты явки людей и количество проголосовавших будет позже, но всё равно довольно много людей не голосуют по той же причине, что и в России: "ничего не изменится". У людей просто мозгов не хватает сложить два плюс два.
ВолкиT:ema
кто хочет - тот ищет пути решения, кто не хочет - тот ищет оправдания
красивые слова
BaileysDenis
Гражданка — это лучший вариант
Органический космос
Никогда такого не было, а вот сегодня прям консервашки и либералы перестанут между собой общаться.
Denis ShiryaevОрганический
Посмотрим что будет после выборов, тут не о чем спорить
Футбольный инструмент
бЛевацкая помойка, как и твиттер, чему удивляться.
надеюсь, по итогам гражданочки в сша эти конторки уйдут в небытие, как майспейс.
Максим КозаченкоФутбольный
Нет, Фейсбук и Твиттер могут делать что угодно и им ничего не будет – это уже надгосударственные корпорации с огромным ресурсом и кредитом на притеснение мнений
Футбольный инструмент
ничто не вечно под луной.
Максим КозаченкоФутбольный
Красивые слова, не более. Достаточно того, что "вечно" может заменить на "ебать как долго"
Футбольный инструмент
не буду лишать тебя приятных иллюзий) был бы постарше - видел бы, как быстро меняются многие вещи, казавшиеся ранее "незыблемыми".
Максим КозаченкоФутболь…
Конечно вещи меняются - но с чего ты взял, что это изменение будет уничтожающим для этих соцсетей, а не укрепляющим их? Когда вымрет такое явление как "джихад", подскажи плиз.
Футбольный
когда вымрет ислам. кстати, напомню, что когда-то зооастризм был крупнейшей религией.
Максим КозаченкоФутболь…
Ааа, и после смерти ислама никакого аналогичного явления не возникнет) кто тут ещё в иллюзиях живёт
Футбольный
а с чего бы ему явиться? времена другие. мелкие секты не будут представлять существенной угрозы.
Максим КозаченкоФутболь…
Боже, ну что за милая и наивная Ванга) ещё скажи, что настанут времена всеобщего блага и добра без единого идеологически обоснованного преследования
Футбольный
лан, бестолковый разговор с зумерком-максималистом)
Максим КозаченкоФутболь…
Чувак, я ещё на протестах 2011 года слышал, что ничто не вечно, вот-вот уйдет Путин, режим трещит по швам, пропаганда не справляется... Хорош тут хрень про зумеров-максималистов затирать)
Футбольный
ну ты уже натягиваешь сову на глобус. казалось бы, причем здесь путин? речь то о всемогуществе корпораций шла. но к счастью, до этого далеко (если это вообще будет, кроме как в фильмах). государство не любит ни с кем делиться властью и влиянием, хоть каким.
Максим КозаченкоФутболь…
Мало ли, что государство не любит) Царское государство тоже не любило властью делиться, и советское...
Ой, а ещё королева какая-то не любила делиться властью с Ост-Индской компанией... И какое-то государство ещё не любило делиться властью с UFC (не этим, а тем)... Не любило, но делилось. Чем современное американское государство отличается? Особенно если к власти придет Буйден.
Традиционный
просто мимо заскочу и замечу, что то явление, которое ты подразумеваешь под этим понятием - по историческим меркам молодое, моложе даже наших бабушек и дедушек
Максим КозаченкоТрадици…
А ты не думал, что мне лучше знать, что я подразумеваю под этим явлением?)
Похоже на тейк Рудого про геноцид, который появился только в XX веке.
Традиционный
что я подразумеваю под этим явлением?
Хорошо, что ты подразумеваешь?
Максим КозаченкоТрадици…
Идеологический террор и создание под него базы
Традиционный
если рассматривать именно в контексте идеологии и под террором подразумевать не давление "сверху", от государства, а акции "снизу" - ну лет 150-170 выходит
Максим КозаченкоТрадици…
Источник "верх-низ" не имеет значения, тем более если история прекрасно демонстрирует происхождение идеологов как с той, так и с другой стороны вертикали на протяжении многих веков и тысячелетий)
Традиционный
не, ну такое размытие понятий любую возможность корректно поговорить обрывает на раз
Максим КозаченкоТрадици…
Да нет, просто оно обрывает возможность выдавать каждый раз один и тот же процесс за новый феномен.
Валентин ЖетоноффМаксим
просто провести закон, что удаление контента, групп можно ТОЛЬКО по суду. Так как ценность страницы равна нулю и страница это такой же актив, как и что-либо другое (сайт, например). Я бы приравнял страницы в интернете, учётные записи к частной собственности. А то кголовку ты за страницу можешь получить и отвечаешь за контент там (даже в США), но прав на саму страницу у тебя нет никаких. Можешь годами вкладывать миллионы в нее, а забанят за один день, потому что кому-то в ФБ она не понравилась.
Уверен, к этому все и идёт в США.
Скрытый корабль
Так ФБ за то и ненавидит Трампа, что он стал проталкивать эти законы.
ВалентинСкрытый
не только Трамп, демократы также за это топят
Максим КозаченкоВалентин
Ну да, ведь никто никогда не нарушает законов, не обходит их и не уходит из неудобных юрисдикций
ВалентинМаксим
что?
Максим КозаченкоВалентин
Ну да, ведь никто никогда не нарушает законов, не обходит их и не уходит из неудобных юрисдикций
ВалентинМаксим
не понимаю к чему это вообще
Максим КозаченкоВалентин
просто провести закон
вот к этому
ВалентинМаксим
так это будет специально под ФБ и другие соц. сети писаться, уж без проблем нагнут, если потребуется
Максим КозаченкоВалентин
Да-да, без проблем) и даже не будет отмен через верховные суды или выхода из американской юрисдикции))
ВалентинМаксим
такой запрос есть в обществе, против такого не попрешь. И демократы и республиканцы этим занимаются. Иски к Эппл в том числе и про это. Думаешь нахуя Цукерберга зовут на допросы постоянно, как и других владельцев топовых соц. сетей. Это явный недочёт текущего законодательства. Ну сам представь, у тебя канал на твиче, который ты развивал десять лет, только благодаря твоему труду и баблу он стал популярным, а потом твич банит тебя без объяснения причин.
Это тоже самое, что государство закроет твой бизнес десятилетний просто так, без причин и самое ужасное без суда и следствия.
Максим КозаченкоВалентин
У любого законодательства есть главный и неискоренимый в демократическом обществе недочёт – этим законодательством можно подтереться при должной сноровке и связям, или банальной воле забить на этот закон хуй. Не вижу, как твое "просто принять закон" решает проблему.
ВалентинМаксим
как раз в демократическом обществе такого невозможно, если есть запрос граждан на это.
А уж с исполнением закона в США проблем точно не возникнет. Что-то майки сразу обосрались, как только на них давить начали. Легче подчинится.
Максим КозаченкоВалентин
А уж с исполнением закона в США проблем точно не возникнет.
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ВалентинМаксим
я же говорю, что за это топят все, нет людей, что не хотят подобного. В таком случае ни Фб, ни твитеру не отвертеться. Я согласен, что в США могут нахуй кого угодно послать, но только потому что мнение неоднозначно и тебя поддержат с одной из сторон. У курпняка нет поддержки, и республиканцы и демократы тут едины.
Semyon BochkaryovФутбольный
Вот только в финансовом плане Facebook - огромный гигант, который любых потенциальных конкурентов может просто скупить или уничтожить. Добро пожаловать в рыночек.
Футбольный инструмент
государство легко нагнет любую корпорацию. добро пожаловать в реальный мир, зумка.
Semyon BochkaryovФутбольный
Нагнёт. Если захочет. Или корпорация нагнет государство, потому что лоббирование и связи никто не отменял в благословенных США.
В реальном мире государству выгодны несколько крупных игроков, нежели толпа мелких - с ними проще договориться.
Футбольный инструмент
Ну леваки реально ведь отбитые - просто посмотри, что ты пишешь. Корпорация нагнет государство, да еще в контексте США. Охуеть просто.
Традиционный
ребята таки явно не знают за печальную судьбу ордена тамплиеров
Jakub MaronaФутболь…
бля ты реально старик походу, раз фейспалм в 2020 используешь
Футбольный
а ты школьник походу реально. вот все и стало на свои места. пиздуй уроки делать, а то мамку твою накажу опять.
Jakub MaronaФутболь…
не школьник увы уже (( уроки не делал
Футбольный
1 курс - уже не школьник? башой какой, гляньте)
Jakub MaronaФутболь…
мало того, даже магистра получил уже давно
Футбольный
магистра кислых щей, видимо)
SemyonФутболь…
Что хорошо для General morots, хорошо для Америки.
Это я так, напоминаю.
Футбольный
но дженерал моторс не диктует обществу свое видение "правды", "свобод" и мира в целом.
это может делать только государство. и если какая-то корпорация пытается посягать на эти права, она неминуемо рано или поздно столкнется с проблемами, в случае упертости - неразрешимыми.
SemyonФутболь…
А если эта корпорация сама становится государством? Или сращивается с ним? United Fruits тебе привет передают, ради их интересов США даже войны вели.
Stanley H. TweedleSemyon
Лоббирование не нагинание всё же, в прямом конфликте любая корпа сольётся
Максим КозаченкоФутбольный
Ты сам говоришь, что ничто не вечно, но вот примат государства над корпорациями прям незыблем))
Футбольный инструмент
я же написал - в ближайшей перспективе точно. смотри меньше бегущих по лезвию, там мы уже в таком мире должны жить.
но в текущих реалиях трудно представить, что государство, да еще самое мощное в мире, отдаст свои полномочия какой-то корпорации хипстеров.
Максим КозаченкоФутболь…
Ни разу не смотрел бегущего, ты чёто всегда мимо бьёшь. Наверное и прогнозы у тебя такие же тояные, как анализ по аватарке.
Это видно потому, как рассчётливые мрази с капиталом и связями у тебя до сих пор являются "корпорацией хипстеров")
Трудно было представить, что АНБ позволит слить свои секреты дрыщу-хипстеру и его другу трансгендеру, но...
Максим КозаченкоМаксим
Корпорация хипстеров пиздеть не будет
Максим КозаченкоМаксим
Дважды
Футбольный
То есть ты приебываешься к таким мелочам, как конкретное название фильма? Ндаа)
Сразу виден уровень аргументации.
А Сноуден как коррелирует с целой корпорацией? Короче, как обычно, притянул свои бредни за уши)
Максим КозаченкоФутболь…
Да даже не фильма, а жанра. Я хз про чё там в целом, могу только догадываться.
Пример Сноудена не про корреляцию с корпорациям, а про недооценку "хипстеров" государством. Не вижу причин считать одного "хипстера" слабее, чем "корпорацию хипстеров". Предлагаю забиться на 50 тысяч рублей - через сколько закончится гражданская война и падёт Фейсбук и Твиттер? Историю про "лет через 30" сразу отметаем, я могу и не дожить.
Максим КозаченкоФутболь…
Чувак, на 50 кусков забьёмся? По сегодняшнему курсу. Или на 100, если хочешь.
Скрытый корабль
Явственно воруют голоса
Соцсеть уже заблокировала сообщество против «кражи голосов»
Ну хуле, больше регистрируйтесь в фейсбуках.
Anton Gostev
А зачем это блокировать?
Во-первых, это увидят те, кому это интересно. Во-вторых, от блокировок мнение людей не изменится (а то еще и обострится). В-третьих, каждыми выборами кто-то недоволен, кто-то всегда считает, что их кто-то где-то наебал. В то время как ебут всегда и всюду, вне зависимости от победившего кандидата, а в основном так и вовсе вне зависимости от факта проведения выборов.
Taktischer Corgi
Наверно нет лучше работы, чем придумывать такие метрики
Baileys
Яндекс: «А вы ещё жаловались на наш алгоритм подбора новостей по Навальному»
Сергей Ахрем
там каждые 80 лет война начиная с основания государства ,запасаемся попкорном