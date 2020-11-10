Сторонники оппозиции требуют провести повторные выборы. Всё уже переросло в столкновения с полицией — та применила водомёты.

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Фото Иракли Геденидзе, Reuters

После выборов, прошедших в Грузии 31 октября, местные активисты почти ежедневно проводият акции протеста. Правящая партия сохранила большинство в парламенте, и оппозиция требует признать выборы нелегитимными.

8 ноября прошёл первый общенациональный митинг, против участников которого полиция применила водомёты. На следующий день они снова пришли к зданию ЦИК и протестовали у него до самого утра, несмотря на введённый из-за коронавируса комендантский час.

Правящая партия сохранила парламентское большинство. Оппозиция называет выборы сфальсифицированными

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. Они проходили по новой системе: 120 депутатов избирались по партийным спискам, остальные 30 — по одномандатным округам. В бюллетене было 48 партий и два блока, в которые объединились ещё семь партий. Для национальных меньшинств — армян и азербайджанцев — напечатали отдельные бюллетени на их языках. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 56% из 3,5 миллионов зарегистрированных избирателей.

Так выглядел бюллетень выборах в Грузии Фото из телеграм-канала Николая Левшица

Главным конкурентом правящей партии «Грузинская мечта» был оппозиционный блок «Сила в единстве». Он объединил сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В результате «Грузинская мечта» набрала 48,15%, а «Сила в единстве» оказалась на втором месте с 27% голосов. Барьер в 1% преодолели ещё семь партий, но парламентское большинство всё равно сохранится за «Грузинской мечтой», кандидаты которой, к тому же, выиграли в 14 одномандатных округах. Правящая партия сможет единолично сформировать правительство.

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, заявили, что не признают итогов голосования и отказываются от мандатов. Они потребовали провести новые выборы, ссылаясь на сообщения о фальсификациях. Transparency International зафиксировала на выборах 170 нарушений и 46 жалоб. Организация назвала прошедшее голосование «шагом назад по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2016 года».

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Больше всего сомнений вызвали протоколы мажоритарных выборов. Ассоциация молодых юристов Грузии подала в районные комиссии 307 жалоб на нарушение порядка голосования и подсчёта голосов. «Я уже многие годы не помню, чтобы во время проверки выявлялась такая большая разница с точки зрения увеличения голосов, как та, что мы наблюдали на этих выборах», — сообщил председатель ассоциации Сулхан Саладзе. Самые частые нарушения — «карусели» и несоответствие числа подписей избирателей и вынутых из урн бюллетеней. По данным юриста Тамар Кордзая, баллотировавшейся от «Силы в единстве», 145 342 бюллетеня признали недействительными.

21 ноября в тех округах, где никому из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, пройдёт второй тур выборов. Но оппозиционные «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело», блок «Вашадзе — Стратегия Агмашенебели», «Альянс патриотов», «Гирчи», «Граждане» и «Лейбористская партия» уже отказалась в нём участвовать. В «Грузинской мечте» это назвали капитуляцией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что выборы прошли справедливо, демократично и безопасно. ЦИК отчитался о получении 1,8 тысячи жалоб, отметив, что большинство из них «были представлены в окружные комиссии с нарушением процедур». 6 ноября старший специалист департамента по связям с избирательными комиссиями ЦИК Грузии Вано Бурдули рассказал в фейсбуке, что подал в отставку. Он заявил, что парламентские выборы «тотально сфальсифицированы» и он больше не может работать в Центризбиркоме.

Полиция применила против тбилисцев водомёты. Задержанных отпускают со штрафами

После объявления результатов оппозиционеры начали проводить в Тбилиси регулярные акции протеста. В общенациональном митинге 8 ноября, по разным данным, поучаствовали от 15 до 45 тысяч человек. Перед парламентом установили сцену, на которой выступали лидеры партий, а после грузины двинулись маршем к зданию ЦИК. Они требовали признать новый парламент нелегитимным, отстранить от руководства ЦИК Тамар Жванию (она занимает пост с 2013 года), переформировать избирательную комиссию, провести повторные выборы и освободить политзаключенных.

Тбилисцы маршируют по городу под музыку

У ЦИК начались столкновения протестующих с полицейскими. Те применили водомёты и, по свидетельствам очевидцев, слезоточивый газ. Пострадало около 30 человек. Омбудсмен и правозащитница Нино Ломджария раскритиковала действия полиции, назвав неоправданным обливание мирных протестующих в холодную погоду.

Применение водомётов на акции в Тбилиси Видео из телеграм-канала Николая Левшица

Демонстранты разошлись около часа ночи. Большой митинг также прошёл в Батуми у здания правительства Аджарии.

Акция в Батуми Фото Sputnik

На следующий день, 9 ноября в больших городах начал действовать комендантский час: из-за распространения коронавируса Covid-19 с 22:00 до 05:00 на улицу нельзя выходить без специального разрешения. Движение «Стыдно» призвало грузин вновь выйти к зданию ЦИК и устроить акцию гражданского неповиновения, оставшись на площади после 22:00. Активисты посоветовали одеться потеплее, не брать с собой тяжёлые предметы и не оказывать сопротивление, если митинг будут разгонять.

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После объявления комендантского часа около 300 протестующих не стали расходиться и провели всю ночь у здания ЦИК. Они общались и танцевали. Молодых людей, которые попытались пронести на площадь дрова для разжигания костра, задержали. Ещё несколько человек задержали за нарушение комендантского часа. Их отпустили, выписав штрафы на 2000 лари (больше 45 тысяч рублей). Очередной митинг планируют провести 14 ноября.

8 ноября в Тбилиси Фото телеграм-канала «Протесты в мире»