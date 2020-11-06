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Разборы
Алексей Боржонов
3472

Яровая внесла законопроект, ужесточающий наказание за оправдание нацизма. В нём видят желание запретить критику Сталина Материал редакции

Штрафы и лишение свободы — за «заведомо ложные сведения» об СССР во время Второй мировой войны.

105 комментариев
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Фото с сайта Яровой

6 ноября заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, «защищающий историческую правду». Его противники считают, что под видом реабилитации нацизма к ответственности будут привлекать за критику внешней и внутренней политики СССР во время Второй мировой войны.

За оправдание нацизма судят с 2014 года, но только теперь в уголовной статье появится упоминание интернета

В действующей редакции статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» говорится о публичном распространении «заведомо ложных сведений» о деятельности СССР во время Второй мировой войны, отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, или тех же преступлениях, но с использованием служебного положения или СМИ.

Упоминаний интернета в статье нет, хотя именно из-за действий пользователя сети в 2014 году возбудили первое дело по статье. Тогда житель Перми репостнул во «ВКонтакте» материал об участии СССР в оккупации Польши в 1939 году, после чего его оштрафовали на 200 тысяч рублей, признав виновным в публичном отрицании фактов, установленных в Нюрнберге. Дела об оправдании нацизма из-за публикаций в сети после этого возбуждали неоднократно.

Поправки Яровой должны, как она выразилась, устранить «пробел» в статье и добавить в неё формулировку о совершении преступления с использованием интернета. Согласно законопроекту, за него будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы — так же на срок до пяти лет и запрет заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Этот проект уже поддержала правительственная комиссия.

Второй законопроект, внесённый Яровой, предполагает поправки в статью 13.15 административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации». В ней появится часть, которая предусматривает штрафы на сумму от полутора до 3 миллионов рублей для юридических лиц за отрицание «фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» и «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Законопроекты внесли в год 75-летия Победы и после принятия поправок в Конституцию

В Госдуму уже внесли несколько законопроектов, которые закрепляют принятые в Конституцию летом 2020 года поправки. Например, законопроекты о пожизненном сенаторстве бывших президентов и о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Одна из принятых поправок вводит для России статус правопреемника СССР, а именно о «распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», говорится в законопроектах Яровой.

Кроме того, в 2020 году отмечалось 75-летие Победы. Ещё в январе во время послания Федеральному собранию Путин говорил: «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты».

В марте депутаты Госдумы предлагали запретить пропаганду деятельности пособников нацизма, в августе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью государственной «Российской газете» говорил о росте неонацизма в Прибалтике и на Украине, в сентябре СК создал штаб для борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. Дело о публикации фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» вызвало резонанс на государственном ТВ и активно освещалось.

Противники поправок связывают их с попыткой запретить критику Сталина

В законопроекте указано, что запрещены «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Как отмечает политолог Фёдор Крашенников, при такой формулировке «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны может быть запрещена «вообще любая критика советской политики 1930-40-х годов», в том числе высказывания о фактическом разделе Восточной Европы «двумя диктаторами на зоны влияния», расстреле польских офицеров в Катыни, репрессиях в СССР и депортации «целых народов», а также за «любые некомплиментарные высказывания о поведении военнослужащих Советской Армии в ходе войны».

Путин занимается «фактическим оправданием сталинской внешней политики», а его оппонентов в случае принятия поправок смогут «вполне легально сажать за критику Сталина и политики СССР, причём формально они могут быть объявлены виновными в реабилитации нацизма», считает Крашенников.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский также напомнил о договорах между Германией и СССР — «о дружбе и границе» и «о ненападении», — которые устанавливают «отношения фактических союзников» между странами. Он считает, что упоминания этих документов и союзных отношений могут быть восприняты как распространение фейков. Цель поправок, пишет Вишневский, — «запретить правду в сети о преступлениях сталинского режима во время Второй мировой».

Схожее мнение высказал член правления Международного «Мемориала» Александр Черкасов (Минюст России признал организацию иностранным агентом — прим. TJ). Он считает, что в СССР история «в значительной мере состояла именно из заведомо ложных измышлений», и именно «на защиту этих заведомо ложных измышлений в интернете и направлен законопроект».

#разборы #законы #нацизм

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105 комментариев
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alexferman

73

Прикиньте сколько всякой хуиты придётся отменять потом

Ответить

Лесной Влад

alexferman
26

можно было бы переустановить государство как винду

Ответить

alexferman

Лесной
9

Тут надо rm -rf /*

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
0

Винде похуй же

Ответить

Подводной историк

alexferman
0

fdisk /dev/Ru

Ответить

Лесной Влад

Лесной
0

а то какой то долбаеб установил нам винду сборки ZVER

Ответить

Litnikov Danil

Лесной
9

Зато обои с патриотизмом

Ответить

Лесной Влад

Litnikov
6

бля, какая же глубина в этом комментарии

Ответить

Stanley H. Tweedle

alexferman
1

Сколько людей пострадают и сломаются ни за что, просто за амбиции лояльной карьеристки.

Ответить

NightmareZ

Stanley
5

Тупой пизды, простите.

Ответить

Грандиозный фонарь

alexferman
0

В Казахстане всегда солнечно?

Ответить

Традиционный Денис

Грандиозный
1

это сигнал для выступления казахских франкистов? 

Ответить

Грандиозный фонарь

Традиционный
0

Да. Пора

Ответить

NightmareZ

alexferman
0

В прекрасной России будущего?

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
0

Пакетами, кек

Ответить

Правоохранительный единорожек88

alexferman
0

Может сохраненка у кого-то завялалась?

Ответить

KSA

alexferman
0

Не будет никакого "потом"
Только ядерный пепел, только безжизненные пустоши

Ответить

Традиционный Денис

18

Самая большая проблема закона - он существенно сокращает легальное поле каких-то исследований по самому важному периоду советской истории

Ну то есть исследовать что-либо в вопросе советской дипломатии 30-х это уже будет хождение по грани, какой-либо критический разбор их же действий в военной, хозяйственной или политической сфере - тоже

В общем, челиксы, которые историей увлекаются, от этого закона не в восторге

Отдельно доставляет еще то, что у нас оценка событий сверху может меняться каждые пять лет под коньюктуру, это все сводит дело к абсолтному генератору рандомных дел

Ответить

Грязный алмаз

Традиционный
4

Всё верно, но я хочу, чтобы война 1812 года охранялась также, как ВОВ. Уже представляю, как Понасенкова разорвет на батарее Раевского

Ответить

Традиционный Денис

Грязный
0

Как дешевку (да простит меня Маэстро)

Ответить

Сергей Куторжевский

Традиционный
0

Но в этой части закон и так действует уже лет так шесть. Там просто появляется квалифицирующий состав в виде того же самого, но в интернете с более строгим наказанием.

Ответить

Традиционный Денис

Сергей
0

Вы про ответственность за реабилитацию натсов?

Ответить

Сергей Куторжевский

Традиционный
1

Реабилитация нацистов - это народное название, там состав гораздо шире, все то, что перечислено в статье там уже есть. Единственное предлагаемое нововведение - ужесточение ответственности за те же действия в интернете. Сейчас действия в интернете покрываются и основным составом тоже, наряду с ирл высказываниями

Ответить

A big purple banana 🍆

11
Ответить

Церковный жар

8

репрессиях в СССР и депортации «целых народов»

Так факт сталинских репрессий и депортаций российским государством признан, в том числе законодательно.

Ответить

Церковный жар

Церковный
4

Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1

Статья 3. Подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам были:
а) осуждены за государственные и иные преступления;
б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, "особых совещаний", "двоек", "троек" и иных органов, осуществлявших судебные функции;
в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", а также иным ограничениям прав и свобод;
г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреждения на принудительное лечение;
д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них прекращены по нереабилитирующим основаниям;
е) признаны социально опасными по политическим мотивам и подвергнуты лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и внесудебных органов без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления.

Т.е. раз есть жертвы репрессий, категории которых оговорены в законе - значит репрессии не отрицаются, и с чего бы кому-то запрещать о них говорить - не ясно. 

Ответить

alexferman

Церковный
12

Не волнуйся, эту вражью либеральную диверсию скоро исправят

Ответить

коренной нарниец

Церковный
1

разговорчики в строю

Ответить

Dr. Acula

Церковный
0

это коллониальный закон, принятый под указкой асашай

Ответить

Лесной Влад

9

сверхдержавно

Ответить

Алексей Селезнев

9

Ну правильно, критикуешь сталина - критикуешь методы Путина 

Ответить

пепси

8

@Дмитрий Орлов  где же ты, когда ты так нужен...

Ответить

alexferman

пепси
0

Кстати, где он?

Ответить

AttentiveMilk

alexferman
0

Зобанен

Ответить

Грязный алмаз

0

Давайте тогда обвинять не Сталина в мягко говоря противоречивой внешней политике, а Молотова

Ответить

Василий Лебедев

Грязный
7

Мы же прекрасно понимаем, что фамилии Молотова и Риббентропа появились в этом договоре лишь по той причине, что СССР и Германия стеснялись объявить миру и своим народам, что есть договор Гитлера-Сталина.

Ответить

Грязный алмаз

Василий
0

Так наша цель обойти странный закон. И у нас даже получается

Ответить

Сергей Куторжевский

Грязный
0

Так в законопроекте и нет фамилии Сталина, там действия СССР

Ответить

Грязный алмаз

Сергей
0

Черт, придется обвинять масонов

Ответить

Новенький татарин

–1
Ответить

Светодиод Лампович

Новенький
6

Он чего там забыл?

Ответить

Ярослав

1

Кек

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 

Ответить

Alexei Kuksin

Ярослав
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201938%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5,%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%2D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC

Ответить

Litnikov Danil

Alexei
6

Два ИИ сцепились по пьяни

Ответить

Stanley H. Tweedle

Alexei
0

(%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5,%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%2D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC(%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5,%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%2D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC

Ответить

Alexei Kuksin

Alexei
0

Я как понял это игра, кто гаже запостит ссылку.

Ответить

Ярослав

Alexei
0

Не играешь - уходи

Ответить

Озабоченный алмаз

Ярослав
1

Можно в строке адреса после ссылки ставить пробел. И тогда ссылка скопируется нормально.

Ответить

Ярослав

Озабоченный
0

thx

Ответить

Василий Лебедев

Озабоченный
0

В хроме на винде это почему-то не работает. Помогает только копирование отдельно текстовой части.

Ответить

Антон Лисин

1

Ууу сука старая 

Ответить

пепси

Антон
1

Но я бы всунул

Ответить

alexferman

пепси
3

Винчестер ей в пизду и курок нажал

Ответить

the art of гепард

alexferman
1
Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
1

да ты еще и геронтофоб

Ответить

alexferman

alexferman
0

Я знаю что нажимают спусковой крючок, идите нахер

Ответить

No Swey

alexferman
0

ты странный

Ответить

Антон Лисин

пепси
0

Там уже обвисло давно.

Ответить

Василий Лебедев

1

Ок, не будем ничего оправдывать, тогда открывайте все засекреченные архивы, раз Память и Правда теперь законодательно защищены.

Ответить

Грязный алмаз

Василий
1

Многого хотите. Сегодня открой архив, а завтра гитлерюгенд под Ростовом открывайте?!

Ответить

Денис Вселенский

–1

Совков в Нюнберге не судили только потому что победителей не судят

Ответить

Саратовский глобус

Денис
1

Ровно как и всех союзников не судили.

И ладно бы суд проводила какая-нибудь не участвовавшая в войне страна (для соблюдения непредвзятости), так тут получилось очень красиво: сами победили, сами задержали, сами осудили, сами казнили.

Ответить

Денис Вселенский

Саратовский
1

Союзники отправляли своих граждан миллионами в ссылки?

Ответить

Anton Golovanov

Денис
3

Ну, например, ядерные удары по Японии как минимум заслуживают вопроса "А не является ли это военным преступлением?" И эти взрывы — одна из причин послевоенного ревизионизма в Японии, там до сих пор очень много людей считают Японию "жертвой", и там довольно много отрицающих военные преступления Японии. Есть еще всякие бомбежки Дрездена и других немецких городов, изнасилования и убийства мирного населения, и так далее. Некоторые народы были частично причастны к Холокосту. После войны всем сторонам стоило бы заняться осмыслением всех поступков, как своих, так и чужих. К сожалению, у победителей обычно все затмевает патриотический угар, а у проигравших - ощущение жертвы обстоятельств.

Ответить

Денис Вселенский

Anton
1

Ну, я вообще-то не отрицаю причастность других государств к военным преступлениям. Писал конкретно про совков, потому что на них больше всего преступлений и потому что от советский управленцев и доносчиков пострадало наибольшее количество моих родных и сограждан

Ответить

Традиционный Денис

Anton
0

Есть еще всякие бомбежки Дрездена и других немецких городов,

Я бы посмотрел, как выигрывается война индустриальной эпохи без вбамбливания противника в каменный век

Ответить

Саратовский

Традици…
0

Ну в нынешних реалиях так и получается — полноценные города с прятавшимися там террористами невозможно просто стереть с лица земли — там есть гражданские, нейтральные лица. Раньше на этот факт болт клали и сносили все к черту

Ответить

Традиционный

Саратов…
0

В нынешних реалиях и противник не того уровня, и индустрии у него в этих городах нет

И то Мосул и Алеппо коалицией и ВКС соответственно выбомблены в труху

Ответить

Саратовский

Традици…
0

выбомблены в труху

Ага, после получения информации о том, что там нет гражданских :)

Ответить

Традиционный

Саратов…
1

Ну да, нет))))

Ответить

Саратовский

Традици…
0

Их там нет)))))

Ответить

Церковный жар

Традици…
0

Берется и выигрывается

Ответить

Саратовский глобус

Денис
2

Это не относится к войне, я веду речь про военные преступления, у которых у всех хватило :)

Защитники Нюрнбергского процесса считают, что искупление союзниками своей вины заключается в своих же человеческих жертвах, с чем я отчасти согласен

Ответить

Октябрёнок

Денис
0

У союзников вообще-то колонии в Африки и Азии были с соответствующими отношением к местному населению) А положение негров, да-да речь снова о них, в США ничем не отличалось от статуса евреев в Германии до появления лагерей смерти, что в США, что в Германии граждане второго сорта. Только к одежде негров в США не нужно было пришивать желтые звезды по понятным причинам.

Ответить

Рыжий

Денис
–2

Совки внесло огромный вклад в победу. Совки еще и с Японией успели повоевать. С фига ли их судить на этом процессе?

Ответить

Денис Вселенский

Рыжий
–1

Вклад в победу внесли погодные условия и размеры территории, отношение совков к собственному народу (пушечное мясо), возможность переносить производство и ошибки Гитлера, который не хотел слушать более компетентных генералов. А с Японией разобрались Штаты, если уж на то пошло

Ответить

Рыжий

Денис
–1

 Вклад в победу внесли погодные условия и размеры территории, отношение совков к собственному народу (пушечное мясо), возможность переносить производство и ошибки Гитлера, который не хотел слушать более компетентных генералов

Вы бездарь, который нес ведро полнейшей чуши и расплескал ее вот в этом комментарии

Ответить

Денис Вселенский

Рыжий
0

Очень аргументировано, продолжай :)

Ответить

Рыжий

Денис
2

А что еще можно ответить на реально чушь? Да, большие территории были осложнением, да, через полгода после начала ВоВ у Германии были проблемы из-за погодных условий. Но это были реально хорошо обученные солдаты, которые умели воевать. И наши солдаты им в этом не уступали. Да и не только солдаты, партизанили вовсю, в тылу работали люди. Очень глупо отрицать вклад людей, и огромный вклад страны во Вторую мировую. Постыдись хотя бы того, что твои старики подумали бы о тебе, если бы прочитали твой коммент

Ответить

Папа Римский

1

ТЖ, скорее всего, ждёт участь ленты, РБК и других, сбер вас купит скоро и даже таких новостей читать не будем.

Ответить

Sergiy Sev

1

Сталин - хуй. И что мне за это будет?

Ответить

Саратовский глобус

0

Проблематика в первую очередь заключается в ссылке на Нюрнбергский процесс, во время которого был выведен ряд исторически неточных моментов (и тем не менее жестко зафиксированных, пересмотра этого процесса не было, поэтому принято с юридическое точки зрения считать, что все остальное — это неправда).
Этот процесс в принципе можно охарактеризовать фразой «историю пишут победители».

Ответить

Грязный алмаз

Саратовский
0

Когда это было иначе? Мы победили в войне и можем писать, как солдат воевал без рук и ног, пока ему не оторвало голову

Ответить

Саратовский глобус

Грязный
0

Никогда, вот вообще никогда.

Поэтому я отчасти не понимаю местных комментаторов. Если люди хотят реальной справедливости, надо призывать пересматривать Нюрнбергский процесс и рассматривать все действия по существу ещё раз, а не кричать на Яровую

Ответить

Рыжий

Саратовский
4

 надо призывать пересматривать Нюрнбергский процесс и рассматривать все действия по существу ещё раз

Что невозможно, так как 99% (наверное) подсудимых и судей уже умерли. Вот и остается, что ругаться на Яровую (которая не раз уже доказывала свою ненависть к гражданам России)

Ответить

Саратовский глобус

Рыжий
0

Интересно, а в виде чего её ненависть проявляется?

Ответить

Рыжий

Саратов…
1

В виде инициации законов, которые напрямую делают жизнь граждан хуже и дороже. Теперь вот еще с этим ужесточением. По факту какой-то дискурс по истории можно вести или на темы, которые власти не интересны (типа Отечественной войны или Первой мировой) или просто молчать (иначе штраф или заключение под стражу)

Ответить

Грязный алмаз

Саратовский
1

Что тут понимать. Это было 75 лет назад и большинству уже пофигу на эту войну, но из года в год о ней напоминают. И ладно бы в контексте «они воевали, чтобы мы жили в мире», так нет «деды воевали, можем повторить? Смотрите, какие у нас танки современные, самолеты... как ебанем ракетой и Америки нет»
Да и никто никакой справедливости итогов ВМВ не хочет. Хотим жить светлым будущим, а не возвращением к блокадному пайку

Ответить

Саратовский глобус

Грязный
1

Не знаю, мои старики всегда хотели, чтобы войны в принципе не было, а не в ракеты, с самолетам играть.

Просто у всех разное понятие «нет войны». Есть пацифистское, банальное — разоружим всех, все будут защищены от оружия, никто не сможет на кого-либо напасть.
Есть другое банальное, военное понятие — войны не будет, пока потенциальный враг боится напасть.

И я полагаю, что в России популярна вторая точка зрения. Но, что не менее важно, она имеет право на жизнь.
Поэтому и такая милитаризация везде в стиле «можем повторить, нам не страшно, все в ад, а мы — в рай». Поэтому и парады с НОВЕЙШЕЙ техникой, чтобы все знали, что может и как ебнуть.

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Церковный жар

Саратов…
–1

Поэтому и такая милитаризация везде в стиле «можем повторить

С точки зрения "пускай потенциальный враг боится", милитаризация и можемповторить - бессмысленная глупость. Мир между крупными державами обеспечивается ядерными боеголовками и баллистическими ракетами, а не толпами индоктринированных болванчиков с 70-летней устаревшести представлениями о стратегии и тактике ведения войны.

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Рыжий

Грязный
1

 Это было 75 лет назад и большинству уже пофигу на эту войну

К сожалению, большинству в принципе пофигу на войны. Не многие вообще в курсе, что у России и Грузии был военный конфликт 12 лет назад. И снова и снова мы будем наступать на эти грабли, пока История не станет чем-то значимым для масс 

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Vadim Pogarskiy

0

А спустя 2 поколения русские продолжат кидать немцов, всех без разбору, в бассейн на 9 мая)))

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Грязный алмаз

0

Ну заебись, законсервировали войну в трехлитровую банку!

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Рыжий

0

Сталина критикуют за те вещи в том числе, которые происходили до появления самого нацизма, лол

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Наивный Влад

0

Сталин плохой.

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Грязный алмаз

Наивный
0

Он чужой, он чужой, он плохой.

Ничего не говори, Он это лучшее, что было со мной

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Комментарий удален

Ус Патрика

0

Ирина Яровая объясняет внесённые в поправки поправки

ахахах

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Илюхер XXX

0

Да при чем там сталин, ебланы

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Игорь Валерьевич

0

Когда уже людям станет глубоко похрен на события почти вековой давности. Какая сейчас в 2020 году уже разница был Сталин плохим или хорошим. Все равно он был и это никак не изменится.

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Саратовский глобус

Игорь
0

Никогда, потому что от правильности трактовки событий вековой давности зависит национальное самосознание

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Kongou Battleship

0

Печально, что закручивание гаек будет вредить исторической науке. Но что забавно: чем больше времени проходит со времени распада СССР, тем больше российская власть пытается подчеркнуть свою преемственность. С чем это связано, интересно? С тем, что за 30 лет «демократии» ничего не достигли?
Забавно, как Путинский режим пытается укрепиться за счёт опоры на заслуги прошлого, к которому он не имеет никакого отношения.. и подставляет это самое прошлое такими вот тупыми законами.

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Вежливый Снайпер

0

Пакетик Яровой, пакетик Яровой, ммм какая штука, пакетик Яровой

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Azat Khalilov

0

Ебабельно выглядит 

Новость не читал

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Сварщик

0

Сталина не критикуют, зато антисоветчина в фильмах  есть. Как они так делают?

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Рыжий

Сварщик
0

 зато антисоветчина в фильмах есть.

А как она связана со Сталиным напрямую?

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