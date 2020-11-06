Яровая внесла законопроект, ужесточающий наказание за оправдание нацизма. В нём видят желание запретить критику Сталина Материал редакции
Штрафы и лишение свободы — за «заведомо ложные сведения» об СССР во время Второй мировой войны.
6 ноября заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, «защищающий историческую правду». Его противники считают, что под видом реабилитации нацизма к ответственности будут привлекать за критику внешней и внутренней политики СССР во время Второй мировой войны.
За оправдание нацизма судят с 2014 года, но только теперь в уголовной статье появится упоминание интернета
В действующей редакции статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» говорится о публичном распространении «заведомо ложных сведений» о деятельности СССР во время Второй мировой войны, отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, или тех же преступлениях, но с использованием служебного положения или СМИ.
Упоминаний интернета в статье нет, хотя именно из-за действий пользователя сети в 2014 году возбудили первое дело по статье. Тогда житель Перми репостнул во «ВКонтакте» материал об участии СССР в оккупации Польши в 1939 году, после чего его оштрафовали на 200 тысяч рублей, признав виновным в публичном отрицании фактов, установленных в Нюрнберге. Дела об оправдании нацизма из-за публикаций в сети после этого возбуждали неоднократно.
Поправки Яровой должны, как она выразилась, устранить «пробел» в статье и добавить в неё формулировку о совершении преступления с использованием интернета. Согласно законопроекту, за него будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы — так же на срок до пяти лет и запрет заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Этот проект уже поддержала правительственная комиссия.
Второй законопроект, внесённый Яровой, предполагает поправки в статью 13.15 административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации». В ней появится часть, которая предусматривает штрафы на сумму от полутора до 3 миллионов рублей для юридических лиц за отрицание «фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» и «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».
Законопроекты внесли в год 75-летия Победы и после принятия поправок в Конституцию
В Госдуму уже внесли несколько законопроектов, которые закрепляют принятые в Конституцию летом 2020 года поправки. Например, законопроекты о пожизненном сенаторстве бывших президентов и о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Одна из принятых поправок вводит для России статус правопреемника СССР, а именно о «распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», говорится в законопроектах Яровой.
Кроме того, в 2020 году отмечалось 75-летие Победы. Ещё в январе во время послания Федеральному собранию Путин говорил: «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты».
В марте депутаты Госдумы предлагали запретить пропаганду деятельности пособников нацизма, в августе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью государственной «Российской газете» говорил о росте неонацизма в Прибалтике и на Украине, в сентябре СК создал штаб для борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. Дело о публикации фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» вызвало резонанс на государственном ТВ и активно освещалось.
Противники поправок связывают их с попыткой запретить критику Сталина
В законопроекте указано, что запрещены «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Как отмечает политолог Фёдор Крашенников, при такой формулировке «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны может быть запрещена «вообще любая критика советской политики 1930-40-х годов», в том числе высказывания о фактическом разделе Восточной Европы «двумя диктаторами на зоны влияния», расстреле польских офицеров в Катыни, репрессиях в СССР и депортации «целых народов», а также за «любые некомплиментарные высказывания о поведении военнослужащих Советской Армии в ходе войны».
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский также напомнил о договорах между Германией и СССР — «о дружбе и границе» и «о ненападении», — которые устанавливают «отношения фактических союзников» между странами. Он считает, что упоминания этих документов и союзных отношений могут быть восприняты как распространение фейков. Цель поправок, пишет Вишневский, — «запретить правду в сети о преступлениях сталинского режима во время Второй мировой».
Схожее мнение высказал член правления Международного «Мемориала» Александр Черкасов (Минюст России признал организацию иностранным агентом — прим. TJ). Он считает, что в СССР история «в значительной мере состояла именно из заведомо ложных измышлений», и именно «на защиту этих заведомо ложных измышлений в интернете и направлен законопроект».
Прикиньте сколько всякой хуиты придётся отменять потом
Лесной Влад
можно было бы переустановить государство как винду
Тут надо rm -rf /*
Лесной Влад
а то какой то долбаеб установил нам винду сборки ZVER
Зато обои с патриотизмом
Сколько людей пострадают и сломаются ни за что, просто за амбиции лояльной карьеристки.
Грандиозный фонарь
В Казахстане всегда солнечно?
Традиционный Денис
это сигнал для выступления казахских франкистов?
Не будет никакого "потом"
Только ядерный пепел, только безжизненные пустоши
Самая большая проблема закона - он существенно сокращает легальное поле каких-то исследований по самому важному периоду советской истории
Ну то есть исследовать что-либо в вопросе советской дипломатии 30-х это уже будет хождение по грани, какой-либо критический разбор их же действий в военной, хозяйственной или политической сфере - тоже
В общем, челиксы, которые историей увлекаются, от этого закона не в восторге
Отдельно доставляет еще то, что у нас оценка событий сверху может меняться каждые пять лет под коньюктуру, это все сводит дело к абсолтному генератору рандомных дел
Грязный алмаз
Всё верно, но я хочу, чтобы война 1812 года охранялась также, как ВОВ. Уже представляю, как Понасенкова разорвет на батарее Раевского
Но в этой части закон и так действует уже лет так шесть. Там просто появляется квалифицирующий состав в виде того же самого, но в интернете с более строгим наказанием.
Традиционный Денис
Вы про ответственность за реабилитацию натсов?
Реабилитация нацистов - это народное название, там состав гораздо шире, все то, что перечислено в статье там уже есть. Единственное предлагаемое нововведение - ужесточение ответственности за те же действия в интернете. Сейчас действия в интернете покрываются и основным составом тоже, наряду с ирл высказываниями
Церковный жар
Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1
Статья 3. Подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам были:
а) осуждены за государственные и иные преступления;
б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, "особых совещаний", "двоек", "троек" и иных органов, осуществлявших судебные функции;
в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", а также иным ограничениям прав и свобод;
г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреждения на принудительное лечение;
д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них прекращены по нереабилитирующим основаниям;
е) признаны социально опасными по политическим мотивам и подвергнуты лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и внесудебных органов без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления.
Т.е. раз есть жертвы репрессий, категории которых оговорены в законе - значит репрессии не отрицаются, и с чего бы кому-то запрещать о них говорить - не ясно.
@Дмитрий Орлов где же ты, когда ты так нужен...
Мы же прекрасно понимаем, что фамилии Молотова и Риббентропа появились в этом договоре лишь по той причине, что СССР и Германия стеснялись объявить миру и своим народам, что есть договор Гитлера-Сталина.
Так наша цель обойти странный закон. И у нас даже получается
Так в законопроекте и нет фамилии Сталина, там действия СССР
Кек
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201938%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5,%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%2D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC
(%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5,%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%2D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC(%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5,%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%2D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC
Я как понял это игра, кто гаже запостит ссылку.
Озабоченный алмаз
Можно в строке адреса после ссылки ставить пробел. И тогда ссылка скопируется нормально.
В хроме на винде это почему-то не работает. Помогает только копирование отдельно текстовой части.
Ууу сука старая
Винчестер ей в пизду и курок нажал
Ок, не будем ничего оправдывать, тогда открывайте все засекреченные архивы, раз Память и Правда теперь законодательно защищены.
Многого хотите. Сегодня открой архив, а завтра гитлерюгенд под Ростовом открывайте?!
Совков в Нюнберге не судили только потому что победителей не судят
Ровно как и всех союзников не судили.
И ладно бы суд проводила какая-нибудь не участвовавшая в войне страна (для соблюдения непредвзятости), так тут получилось очень красиво: сами победили, сами задержали, сами осудили, сами казнили.
Союзники отправляли своих граждан миллионами в ссылки?
Ну, например, ядерные удары по Японии как минимум заслуживают вопроса "А не является ли это военным преступлением?" И эти взрывы — одна из причин послевоенного ревизионизма в Японии, там до сих пор очень много людей считают Японию "жертвой", и там довольно много отрицающих военные преступления Японии. Есть еще всякие бомбежки Дрездена и других немецких городов, изнасилования и убийства мирного населения, и так далее. Некоторые народы были частично причастны к Холокосту. После войны всем сторонам стоило бы заняться осмыслением всех поступков, как своих, так и чужих. К сожалению, у победителей обычно все затмевает патриотический угар, а у проигравших - ощущение жертвы обстоятельств.
Ну, я вообще-то не отрицаю причастность других государств к военным преступлениям. Писал конкретно про совков, потому что на них больше всего преступлений и потому что от советский управленцев и доносчиков пострадало наибольшее количество моих родных и сограждан
Традиционный Денис
Есть еще всякие бомбежки Дрездена и других немецких городов,
Я бы посмотрел, как выигрывается война индустриальной эпохи без вбамбливания противника в каменный век
Ну в нынешних реалиях так и получается — полноценные города с прятавшимися там террористами невозможно просто стереть с лица земли — там есть гражданские, нейтральные лица. Раньше на этот факт болт клали и сносили все к черту
В нынешних реалиях и противник не того уровня, и индустрии у него в этих городах нет
И то Мосул и Алеппо коалицией и ВКС соответственно выбомблены в труху
Это не относится к войне, я веду речь про военные преступления, у которых у всех хватило :)
Защитники Нюрнбергского процесса считают, что искупление союзниками своей вины заключается в своих же человеческих жертвах, с чем я отчасти согласен
У союзников вообще-то колонии в Африки и Азии были с соответствующими отношением к местному населению) А положение негров, да-да речь снова о них, в США ничем не отличалось от статуса евреев в Германии до появления лагерей смерти, что в США, что в Германии граждане второго сорта. Только к одежде негров в США не нужно было пришивать желтые звезды по понятным причинам.
Вклад в победу внесли погодные условия и размеры территории, отношение совков к собственному народу (пушечное мясо), возможность переносить производство и ошибки Гитлера, который не хотел слушать более компетентных генералов. А с Японией разобрались Штаты, если уж на то пошло
Вклад в победу внесли погодные условия и размеры территории, отношение совков к собственному народу (пушечное мясо), возможность переносить производство и ошибки Гитлера, который не хотел слушать более компетентных генералов
Вы бездарь, который нес ведро полнейшей чуши и расплескал ее вот в этом комментарии
Очень аргументировано, продолжай :)
А что еще можно ответить на реально чушь? Да, большие территории были осложнением, да, через полгода после начала ВоВ у Германии были проблемы из-за погодных условий. Но это были реально хорошо обученные солдаты, которые умели воевать. И наши солдаты им в этом не уступали. Да и не только солдаты, партизанили вовсю, в тылу работали люди. Очень глупо отрицать вклад людей, и огромный вклад страны во Вторую мировую. Постыдись хотя бы того, что твои старики подумали бы о тебе, если бы прочитали твой коммент
ТЖ, скорее всего, ждёт участь ленты, РБК и других, сбер вас купит скоро и даже таких новостей читать не будем.
Проблематика в первую очередь заключается в ссылке на Нюрнбергский процесс, во время которого был выведен ряд исторически неточных моментов (и тем не менее жестко зафиксированных, пересмотра этого процесса не было, поэтому принято с юридическое точки зрения считать, что все остальное — это неправда).
Этот процесс в принципе можно охарактеризовать фразой «историю пишут победители».
Когда это было иначе? Мы победили в войне и можем писать, как солдат воевал без рук и ног, пока ему не оторвало голову
Никогда, вот вообще никогда.
Поэтому я отчасти не понимаю местных комментаторов. Если люди хотят реальной справедливости, надо призывать пересматривать Нюрнбергский процесс и рассматривать все действия по существу ещё раз, а не кричать на Яровую
надо призывать пересматривать Нюрнбергский процесс и рассматривать все действия по существу ещё раз
Что невозможно, так как 99% (наверное) подсудимых и судей уже умерли. Вот и остается, что ругаться на Яровую (которая не раз уже доказывала свою ненависть к гражданам России)
Саратовский глобус
Интересно, а в виде чего её ненависть проявляется?
В виде инициации законов, которые напрямую делают жизнь граждан хуже и дороже. Теперь вот еще с этим ужесточением. По факту какой-то дискурс по истории можно вести или на темы, которые власти не интересны (типа Отечественной войны или Первой мировой) или просто молчать (иначе штраф или заключение под стражу)
Что тут понимать. Это было 75 лет назад и большинству уже пофигу на эту войну, но из года в год о ней напоминают. И ладно бы в контексте «они воевали, чтобы мы жили в мире», так нет «деды воевали, можем повторить? Смотрите, какие у нас танки современные, самолеты... как ебанем ракетой и Америки нет»
Да и никто никакой справедливости итогов ВМВ не хочет. Хотим жить светлым будущим, а не возвращением к блокадному пайку
Не знаю, мои старики всегда хотели, чтобы войны в принципе не было, а не в ракеты, с самолетам играть.
Просто у всех разное понятие «нет войны». Есть пацифистское, банальное — разоружим всех, все будут защищены от оружия, никто не сможет на кого-либо напасть.
Есть другое банальное, военное понятие — войны не будет, пока потенциальный враг боится напасть.
И я полагаю, что в России популярна вторая точка зрения. Но, что не менее важно, она имеет право на жизнь.
Поэтому и такая милитаризация везде в стиле «можем повторить, нам не страшно, все в ад, а мы — в рай». Поэтому и парады с НОВЕЙШЕЙ техникой, чтобы все знали, что может и как ебнуть.
Церковный жар
Поэтому и такая милитаризация везде в стиле «можем повторить
С точки зрения "пускай потенциальный враг боится", милитаризация и можемповторить - бессмысленная глупость. Мир между крупными державами обеспечивается ядерными боеголовками и баллистическими ракетами, а не толпами индоктринированных болванчиков с 70-летней устаревшести представлениями о стратегии и тактике ведения войны.
Это было 75 лет назад и большинству уже пофигу на эту войну
К сожалению, большинству в принципе пофигу на войны. Не многие вообще в курсе, что у России и Грузии был военный конфликт 12 лет назад. И снова и снова мы будем наступать на эти грабли, пока История не станет чем-то значимым для масс
А спустя 2 поколения русские продолжат кидать немцов, всех без разбору, в бассейн на 9 мая)))
Сталина критикуют за те вещи в том числе, которые происходили до появления самого нацизма, лол
Грязный алмаз
Он чужой, он чужой, он плохой.
Ничего не говори, Он это лучшее, что было со мной
Комментарий удален
Когда уже людям станет глубоко похрен на события почти вековой давности. Какая сейчас в 2020 году уже разница был Сталин плохим или хорошим. Все равно он был и это никак не изменится.
Саратовский глобус
Никогда, потому что от правильности трактовки событий вековой давности зависит национальное самосознание
Печально, что закручивание гаек будет вредить исторической науке. Но что забавно: чем больше времени проходит со времени распада СССР, тем больше российская власть пытается подчеркнуть свою преемственность. С чем это связано, интересно? С тем, что за 30 лет «демократии» ничего не достигли?
Забавно, как Путинский режим пытается укрепиться за счёт опоры на заслуги прошлого, к которому он не имеет никакого отношения.. и подставляет это самое прошлое такими вот тупыми законами.