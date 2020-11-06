Штрафы и лишение свободы — за «заведомо ложные сведения» об СССР во время Второй мировой войны.

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Фото с сайта Яровой

6 ноября заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, «защищающий историческую правду». Его противники считают, что под видом реабилитации нацизма к ответственности будут привлекать за критику внешней и внутренней политики СССР во время Второй мировой войны.

За оправдание нацизма судят с 2014 года, но только теперь в уголовной статье появится упоминание интернета

В действующей редакции статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» говорится о публичном распространении «заведомо ложных сведений» о деятельности СССР во время Второй мировой войны, отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, или тех же преступлениях, но с использованием служебного положения или СМИ.

Упоминаний интернета в статье нет, хотя именно из-за действий пользователя сети в 2014 году возбудили первое дело по статье. Тогда житель Перми репостнул во «ВКонтакте» материал об участии СССР в оккупации Польши в 1939 году, после чего его оштрафовали на 200 тысяч рублей, признав виновным в публичном отрицании фактов, установленных в Нюрнберге. Дела об оправдании нацизма из-за публикаций в сети после этого возбуждали неоднократно.

Поправки Яровой должны, как она выразилась, устранить «пробел» в статье и добавить в неё формулировку о совершении преступления с использованием интернета. Согласно законопроекту, за него будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы — так же на срок до пяти лет и запрет заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Этот проект уже поддержала правительственная комиссия.

Второй законопроект, внесённый Яровой, предполагает поправки в статью 13.15 административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации». В ней появится часть, которая предусматривает штрафы на сумму от полутора до 3 миллионов рублей для юридических лиц за отрицание «фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» и «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Законопроекты внесли в год 75-летия Победы и после принятия поправок в Конституцию

В Госдуму уже внесли несколько законопроектов, которые закрепляют принятые в Конституцию летом 2020 года поправки. Например, законопроекты о пожизненном сенаторстве бывших президентов и о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Одна из принятых поправок вводит для России статус правопреемника СССР, а именно о «распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», говорится в законопроектах Яровой.

Кроме того, в 2020 году отмечалось 75-летие Победы. Ещё в январе во время послания Федеральному собранию Путин говорил: «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты».

В марте депутаты Госдумы предлагали запретить пропаганду деятельности пособников нацизма, в августе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью государственной «Российской газете» говорил о росте неонацизма в Прибалтике и на Украине, в сентябре СК создал штаб для борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. Дело о публикации фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» вызвало резонанс на государственном ТВ и активно освещалось.

Противники поправок связывают их с попыткой запретить критику Сталина

В законопроекте указано, что запрещены «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Как отмечает политолог Фёдор Крашенников, при такой формулировке «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны может быть запрещена «вообще любая критика советской политики 1930-40-х годов», в том числе высказывания о фактическом разделе Восточной Европы «двумя диктаторами на зоны влияния», расстреле польских офицеров в Катыни, репрессиях в СССР и депортации «целых народов», а также за «любые некомплиментарные высказывания о поведении военнослужащих Советской Армии в ходе войны».

Путин занимается «фактическим оправданием сталинской внешней политики», а его оппонентов в случае принятия поправок смогут «вполне легально сажать за критику Сталина и политики СССР, причём формально они могут быть объявлены виновными в реабилитации нацизма», считает Крашенников.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский также напомнил о договорах между Германией и СССР — «о дружбе и границе» и «о ненападении», — которые устанавливают «отношения фактических союзников» между странами. Он считает, что упоминания этих документов и союзных отношений могут быть восприняты как распространение фейков. Цель поправок, пишет Вишневский, — «запретить правду в сети о преступлениях сталинского режима во время Второй мировой».