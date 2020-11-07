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Анатолий Чиквин
2494

С чем штаб Трампа пошёл в суды и чего он хочет добиться

Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.

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Фото The New York Times

Подведение итогов президентских выборов в США затормозилось. Штабы обоих кандидатов наняли на выборы тысячи адвокатов. Кампания Трампа и другие республиканцы подали ряд судебных исков в штатах, где подсчёт голосов ещё идёт, а также в Висконсине и Мичигане, утверждая, что имели место различные виды нарушений, которые могли повлиять на результат.

Ещё в сам день выборов 3 ноября Трамп пообещал обратиться в Верховный суд, раскритиковав незаконные, по его мнению, действия избирательных комиссий и оппонентов. Такой сценарий развития событий в конце сентября предсказывало издание The Atlantic, которое разобрало возможные варианты исхода судебных тяжб.

Среди них есть и такой, как Трамп относительно легально может остаться президентом. В зависимости от наличия у вас свободного времени и интереса к теме, можно прочитать, что будет с итогами выборов в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Можно назначить выборщиков Генассамблеями штатов.

В 50 словах

Есть несколько легальных способов «отыграть» итоги выборов в штатах, в которых Трамп проигрывает. Если в ходе подсчёта возникнут сомнения в честности результатов, можно оспорить их в суде и потребовать от губернатора не утверждать. В этом случае выборщиков должны будут направить генеральные ассамблеи штатов. В истории США уже случались такие прецеденты.

В 500 словах

Чтобы иметь возможность повлиять на выборы в колеблющихся штатах, избирательный штаб Трампа обратился с многочисленными судебными исками. Вот на что жалуются республиканцы.

В иске, поданном в суд Пенсильвании, говорилось, что наблюдатели не смогли «осмысленно» контролировать подсчёт голосов, якобы их не подпускали члены избирательных комиссий. 5 ноября Апелляционный суд штата постановил, что наблюдатели от Республиканской партии могут наблюдать за процессом подсчёта на расстоянии не более шести футов, однако сам подсчёт голосов не остановил.

Ещё один иск этом штате касался крайнего срока, когда избиратели могли бы исправить некоторые поля бланка, отправленного по почте. Законы штата позволяют сделать это до 12 ноября, но кампания Трампа настаивает, чтобы срок сократили до 9 ноября.

До дня выборов прошло разбирательство по поводу голосования на так называемых «проездных» избирательных участках в округе Харрис, штат Техас. Они работали на открытом воздухе: водитель подъезжал к стойке, получал бюллетень, заполнял его в машине, подъезжал к другой стойке опускал бюллетень в урну. В день выборов по решению суда такие участки были закрыты. Республиканцы потребовали аннулировать 120 тысяч бюллетеней с них, но окружной судья в иске республиканцам отказал, пояснив в постановлении, что штаб Трампа слишком долго ждал, хотя знал о работе таких участков.

Республиканцы подали иск к избирательной комиссии в округе Монтгомери в штате Пенсильвания. По законам штата запрещено обрабатывать досрочно поданные бюллетени до открытия избирательных участков (7 часов утра по местному времени 3 ноября). Однако члены комиссии начали разбирать бюллетени, поданные по почте, заранее. При этом тем избирателям, у кого обнаружились недочёты в оформлении (отсутствовал сейф-конверт, не заполнена учётная карточка) разрешалось исправить их. В случае удовлетворения иска в округе аннулируют примерно 1200 бюллетеней.

В ещё одном иске суд отказался отменить правило, согласно которому подпись на бланке бюллетеня может не быть совершенно идентична подписи избирателя, копия которой хранится в электронной базе. Суд не согласился с республиканцами в том, что все сотрудники избиркомов штата должны проживать на его территории на момент выборов. Одно это судебное решение заняло 138 страниц.

Наконец, кампания Трампа попросила вмешаться Верховный Суд в разрешение вопроса по поводу крайнего срока получения бюллетеней по почте в этом штате. Сейчас правила в Пенсильвании разрешают обработать все бюллетени, поступившие в избирком до конца дня пятницы. Однако несколько судей уже усомнились в том, что стоит считать бюллетени, отправленные в сам день голосования. Пока неясно, о каком количестве голосов идёт речь. Власти утверждают, что таких всего лишь несколько сотен.

Верховный суд США постановил отделить в…
Победа Байдена в Пенсильвании даст ему необходимые 270 голосов выборщиков. После подсчёта 98…
tjournal.ru

В Мичигане, где вроде бы уже провозгласили победу Байдена, кампания Трампа подала в суд иск, утверждая, что их наблюдателям не был предоставлен доступ к подсчёту голосов, и требуют заново пересчитать все бюллетени.

В Джорджии Республиканская партия подала иск, потребовав убедиться, что бюллетени, поступившие с опозданием, после 7 часов вечера в день выборов, должным образом отделяются от вовремя поданных бюллетеней. Сторонники Трампа утверждают, что избирком может неправильно обращаться с ними.

В Джорджии, где лидерство на президентских…
В одном из ключевых штатов выборы завершатся позже, чем ожидалось.
tjournal.ru

Если с помощью этих исков результаты выборов в колеблющихся штатах будут скомпрометированы, то выборщиков назначат Генеральные ассамблеи штатов. В Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Северной Каролине большинство в обеих палатах (Сенат и Палата Представителей) принадлежит республиканцам. В Неваде — демократам.

За кого они проголосуют, если до этого дойдёт — неизвестно.

#550500 #выборывсша2020

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56 комментариев
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Дитковский

58

Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.

Это охуенный формат

Ответить

Андрей Петкевич

Дитковский
14

Формат хороший, а реализация не очень
 С чем штаб Трампа пошёл в суды и чего он хочет добиться

 Можно назначить выборщиков Генассамблеями штатов.

Эти два предложения вообще связаны? Попытка прочитать статью в формате "увидел вопрос - увидел ответ" провалилась.

Ответить

Анатолий Чиквин

Андрей
1

Ну вы уж свяжите два предложения, я верю, что можете. Чего хочет добиться штаб - назначения выборщиков генеральными ассамблеями. Что сложного?

Ответить

Максим Козаченко

Дитковский
0

Если изначальный смысл нужно сокращать или размазывать до конкретного количества слов, то это неизбежно влечет к искажению.

Ответить

Любой яд

Максим
0

А как же краткость - сестра таланта и твиттер?

Ответить

Andy

–9

Трампу пора готовить манатки с зашивать жопу

Ответить

Dmitri

Andy
36

Охуенно. Автор разбор старался писал ради таких содержательных комментариев.

Ответить

Litnikov Danil

Dmitri
2

Уровень дискуссий в восточной Европе (с)

Я скорее удивлен что таких комментариев мало, тж стремительно летит в дтф по комментариям и подходу к их оценке

Ответить

Дмитрий Титов

Litnikov
–1

Соси бибу лол

Ответить

LuiQuao

Andy
0

Да в Ростов поедет и норм все будет

Ответить

solawind

11

Трамп весь год кричал о том что настоящий американец не боится короны и призывал весь свой электорат голосовать на участках в день голосования. Сам. Весь год. В итоге большая часть голосов в урнах в колеблющихся штатах разумеется за него, те кто против него и кому насрать на его идиотские призывы проголосовали по почте, и там разумеется большинство  против него.
Начинают считать, посчитали голоса в урнах, Трамп обьявляет о победе. Затем начинают считать голоса в почте, и "внезапно" для Трампа оказывается что большинство там не за него. Трамп начинает вопить, "обман" "остановите выборы" "назначьте других выборщиков"

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
–7

Но почтовое голосование это действительно хуйня, они где-то проебали 300к голосов

Ответить

solawind

Daniil
1

Как ты заебал тут везде фейки свои вбрасывать. Ты наверное из тех дурачков которых каждый первый лохотронищик разводит.

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
–3

Их нельзя посчитать, это случаем не проебаные голоса?

Ответить

solawind

Daniil
3

Картинкой вместо ссылки специально чтобы источник не нагуглили и не проверили? https://www.the-sun.com/news/1737559/300000-ballots-not-delivered-election/ 
The delayed ballots came as Judge Sullivan in Washington DC ordered the Postal Service to sweep facilities for lingering ballots so they would be delivered on time and counted.

не все тут такие тупые как ты.

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
0

Если даже ты смог, я уверен любой другой сможет

Ответить

solawind

solawind
0

https://tjournal.ru/flood/231271-vot-eto-po-nashemu-po-pravoslavnomu

Вот это по-нашему, по православному — Офтоп на TJ
Вот это по-нашему, по православному — Офтоп на TJ
tjournal.ru
Ответить

Daniil Minashkin

solawind
–2

Ну, ты знаешь, институт выборов США не может давать сбои(

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
–3

Один из нас подписчик Навального (

Ответить

Сергей Васильев

solawind
0

Разве не было статистики по тому, сколько запросили демократы и республиканцы бюллетеней на дом?

Ответить

Dra

solawind
0

Мне особенно понравилось его "THE BIG WIN" в разгар подсчёта голосов.

Ответить

Semen Semenov

1

Суть в том, что разрыв минимальный, поэтому всё логично. Нужно пересчитать где возможно по закону с наблюдателями с обеих сторон

Ответить

Andy

Semen
1

Разрыв минимальный и в прошлый раз был, в этот раз мобилизация побольше, за счёт этого и прокатили на хуях дауна.

Ответить

Dmitri

Andy
1

За этого «дауна» дважды половина электората голоса отдала. Может не все так однозначно?

Ответить

Andy

Dmitri
–1

Вот в том то и дело, что нормальных людей оказалось больше чем реднеков.

Ответить

Semen Semenov

Andy
0

Ха-ха. Реднеки это типа все люди за пределами Вашингтона? Такой смешной левочёк.

Ответить

Александр

Semen
2

И пересчет не поможет Трампу.
Уже делали так в 2016 году, тогда выявили пару сотен голосов, которые ни на что не повлияли. 

В этот раз разрывы между Трампом и Байденом исчисляется от тысячи до десятки, тут без шансов. 

Ответить

Andy

Semen
0

Зашивайся, клоун, борцун с леваками.

Ответить

solawind

Semen
0

За пределами крупных городов и экономически успешных штатов, правильнее сказать.

Ответить

Александр Елисеев

Dmitri
0

не за личность Трампа голосуют, а за кандидата от республиканца – это принципиальный момент. 

И некоторые из них голосовали за Байдена. Почему победа в Джорджии и стала сенсацией. 

Ответить

Артем Иванов

–5

Забавно, что кто бы не победил, все равно ~50% останутся недовольны)
ну хоть видимость демократии есть

Ответить

solawind

Артем
6

почему "видимость"? и почему 50% недовольных это плохо? Это означает что президенту (кто бы он не был) придется затем мнение этих недовольных учитывать и корректироваться под их интересы, раз его поддержка настолько уязвима.

Ответить

Александр Елисеев

solawind
1

Тут важно уточнить один момент! 

Большинство голосуют не за личность "Байден или Трамп", а за партии "кандидат от демократов или кандидат от республиканцев") 

Поэтому 50% недовольных – это лишь отражение раскола между разными ценностями, и взглядами.

Ответить

Сергей Васильев

Александр
1

Большинство голосуют не за личность "Байден или Трамп", а за партии "кандидат от демократов или кандидат от республиканцев")

Как тогда вышло то, что республиканцы получили и сенат и новых представителей в палату?

Ответить

Артем Иванов

solawind
0

Чет не было заметно, чтобы Трамп чьи то мнения учитывал

Ответить

solawind

Артем
–1

Ну так в итоге его и прокатили на выборах. Учитывал бы, получил бы сейчас голоса тех кто проголосовал против него

Ответить

Александр Елисеев

Артем
1

В общем, все как было на выборах США в 2016 году,
там тоже ~50% остались недовольными)

Ответить

Артем Иванов

Александр
1

Так я и веду к тому, что "третьи" партии очень мало раскручивают. Это конечно лучше, чем выбирать Путина из Путина, но все равно выбор между сэндвичем и клизмой.

Ответить

ad unguem

Артем
1

Там уже трамписты бугуртят от того, что якобы ДжоДжо из Либертарианской партии увела потенциальные голоса за республиканцев. Так что третья партия возможно решила исход.

Ответить

пепси

2

жи ест брат

ДАГЕСТАН!

Ответить

Petro .

пепси
0

Мага!

Ответить

Dmitri

0

А есть разбор с критикой деятельности Трампа? Не то, что он дичь какую-то в твиттер написал или то что говорил для внутренного потребления реднеков. А разбор реальных действий. Многие говорят, что он экономику уничтожает и т.д. Есть пруфы?

Ответить

Информационный колос

Dmitri
4

с критикой деятельности Трампа

Почитай любое крупное медиа США кроме Fox.

Многие говорят, что он экономику уничтожает и т.д.

Тут все очень двояко. Если экономика растет, то это Трамп молодец, или он паразитирует на наследии Обамы? Ответ зависит от политической позиции СМИ (да и вообще хрен его разберет). А если BLM-лутинги, а Трамп не имеет власти их разогнать?

Или с короной. Сначала демократы кричали, что Трамп расист раз закрывает сообщение с Китаем, а через месяц переобуваются и пишут что он делает недостаточно (типа надо закрыть страну на карантин, но это, скорее всего, нельзя сделать по закону) .

https://www.bbc.com/news/world-45827430

US 2020 election: The economy under Trump in six…
President Trump claims he has been responsible for the strongest US economy ever. What do the…
www.bbc.com
Ответить

Bulat Akhmetshin

Информационный
0

Если экономика растет, то это Трамп молодец, или он паразитирует на наследии Обамы?

Всегда забавлял этот пассаж про то что растущая экономика это наследие Обамы, мол это Обама такой молодец (политик лидер и борец) наладил экономику и она начала расти.
Экономика и при Буше росла темпами примерно теми же что и потом при Обаме и потом при Трампе, не считая конечно кризиса 2008 года.

Ответить

Pavel Zamyatin

Dmitri
2

Не знаю, кто говорит про уничтожение, но если с английским норм, то вот неплохая статья:

https://www.washingtonpost.com/business/2020/09/05/trump-obama-economy/

Ответить

Александр Елисеев

Dmitri
2

Если хочется независимого расследования про Трампа, начиная от самого начало и до конечного, то вот редакционная статья со ссылками на разные темы.

Opinion | End Our National Crisis
The case against Donald Trump.
www.nytimes.com
Ответить

Baileys

Александр
0

NYT же за рашагейт топили. Какие они независимые?

Ответить

Daniil Minashkin

Dmitri
–1

Чувак, одни элиты пиздятся с другими, каждый из них мудак и моральный урод, но кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше 

Ответить

Михаил Никитин

1

Пиздец Трамп тупой, надо было просто посадить до выборов Байдена в СИЗО ФБР

Ответить

Vyacheslav Trush

Михаил
0

подконтрольный Байдену ФБР пошлёт Трампа далеко и надолго

Ответить

человек-петушок

Vyacheslav
1

Тогда закрыть Байдена вместе с ФБР в СИЗО

Ответить

Реакция Пса

–1

Последний танец.

Происходящее в США напоминает какой-то последний акт страшного карнавала смерти. Некий последний танец, ритуальное кружение у огня...с шаманскими бубнами и прочими вводящими в транс инструментами. 

Совсем скоро участники скинут свои маски и начнут оргию...

Осталось недолго...месяц-полтора и мы увидим много интересного из падающего Вавилона — окровавленные трупы и и горящие дома...

Ответить

Dmitri

Реакция
2

Я примерно это слышу всю сознательную жизнь про Россию, но ничего подобного не происходит. А у штатов запас прочности поболее.

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Не умеет проигрывать? Надо было конституцию успеть изменить!)

Ответить

Андрей Парусников

0

5 слов лишние, по сути это заголовок. а идея пиздатая

Ответить

Baileys

0

А будет 5000 слов?

Ответить
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