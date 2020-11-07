 С чем штаб Трампа пошёл в суды и чего он хочет добиться

Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.

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Фото The New York Times

Подведение итогов президентских выборов в США затормозилось. Штабы обоих кандидатов наняли на выборы тысячи адвокатов. Кампания Трампа и другие республиканцы подали ряд судебных исков в штатах, где подсчёт голосов ещё идёт, а также в Висконсине и Мичигане, утверждая, что имели место различные виды нарушений, которые могли повлиять на результат.

Ещё в сам день выборов 3 ноября Трамп пообещал обратиться в Верховный суд, раскритиковав незаконные, по его мнению, действия избирательных комиссий и оппонентов. Такой сценарий развития событий в конце сентября предсказывало издание The Atlantic, которое разобрало возможные варианты исхода судебных тяжб.

Среди них есть и такой, как Трамп относительно легально может остаться президентом. В зависимости от наличия у вас свободного времени и интереса к теме, можно прочитать, что будет с итогами выборов в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Можно назначить выборщиков Генассамблеями штатов.

В 50 словах

Есть несколько легальных способов «отыграть» итоги выборов в штатах, в которых Трамп проигрывает. Если в ходе подсчёта возникнут сомнения в честности результатов, можно оспорить их в суде и потребовать от губернатора не утверждать. В этом случае выборщиков должны будут направить генеральные ассамблеи штатов. В истории США уже случались такие прецеденты.

В 500 словах

Чтобы иметь возможность повлиять на выборы в колеблющихся штатах, избирательный штаб Трампа обратился с многочисленными судебными исками. Вот на что жалуются республиканцы.

В иске, поданном в суд Пенсильвании, говорилось, что наблюдатели не смогли «осмысленно» контролировать подсчёт голосов, якобы их не подпускали члены избирательных комиссий. 5 ноября Апелляционный суд штата постановил, что наблюдатели от Республиканской партии могут наблюдать за процессом подсчёта на расстоянии не более шести футов, однако сам подсчёт голосов не остановил.

Ещё один иск этом штате касался крайнего срока, когда избиратели могли бы исправить некоторые поля бланка, отправленного по почте. Законы штата позволяют сделать это до 12 ноября, но кампания Трампа настаивает, чтобы срок сократили до 9 ноября.

До дня выборов прошло разбирательство по поводу голосования на так называемых «проездных» избирательных участках в округе Харрис, штат Техас. Они работали на открытом воздухе: водитель подъезжал к стойке, получал бюллетень, заполнял его в машине, подъезжал к другой стойке опускал бюллетень в урну. В день выборов по решению суда такие участки были закрыты. Республиканцы потребовали аннулировать 120 тысяч бюллетеней с них, но окружной судья в иске республиканцам отказал, пояснив в постановлении, что штаб Трампа слишком долго ждал, хотя знал о работе таких участков.

Республиканцы подали иск к избирательной комиссии в округе Монтгомери в штате Пенсильвания. По законам штата запрещено обрабатывать досрочно поданные бюллетени до открытия избирательных участков (7 часов утра по местному времени 3 ноября). Однако члены комиссии начали разбирать бюллетени, поданные по почте, заранее. При этом тем избирателям, у кого обнаружились недочёты в оформлении (отсутствовал сейф-конверт, не заполнена учётная карточка) разрешалось исправить их. В случае удовлетворения иска в округе аннулируют примерно 1200 бюллетеней.

В ещё одном иске суд отказался отменить правило, согласно которому подпись на бланке бюллетеня может не быть совершенно идентична подписи избирателя, копия которой хранится в электронной базе. Суд не согласился с республиканцами в том, что все сотрудники избиркомов штата должны проживать на его территории на момент выборов. Одно это судебное решение заняло 138 страниц.

Наконец, кампания Трампа попросила вмешаться Верховный Суд в разрешение вопроса по поводу крайнего срока получения бюллетеней по почте в этом штате. Сейчас правила в Пенсильвании разрешают обработать все бюллетени, поступившие в избирком до конца дня пятницы. Однако несколько судей уже усомнились в том, что стоит считать бюллетени, отправленные в сам день голосования. Пока неясно, о каком количестве голосов идёт речь. Власти утверждают, что таких всего лишь несколько сотен.

В Мичигане, где вроде бы уже провозгласили победу Байдена, кампания Трампа подала в суд иск, утверждая, что их наблюдателям не был предоставлен доступ к подсчёту голосов, и требуют заново пересчитать все бюллетени.

В Джорджии Республиканская партия подала иск, потребовав убедиться, что бюллетени, поступившие с опозданием, после 7 часов вечера в день выборов, должным образом отделяются от вовремя поданных бюллетеней. Сторонники Трампа утверждают, что избирком может неправильно обращаться с ними.

Если с помощью этих исков результаты выборов в колеблющихся штатах будут скомпрометированы, то выборщиков назначат Генеральные ассамблеи штатов. В Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Северной Каролине большинство в обеих палатах (Сенат и Палата Представителей) принадлежит республиканцам. В Неваде — демократам.

За кого они проголосуют, если до этого дойдёт — неизвестно.