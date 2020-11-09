Основной версией нападения считают «нервный срыв» военнослужащего. Бабушка солдата рассказала, что к нему «приставали» и отбирали еду.

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Антон Макаров Фото «Вести Воронеж»

9 ноября в воронежской военной части 20-летний солдат-срочник напал на сослуживцев с топором и оружием — трое погибли. Нападавший сбежал, однако спустя полдня его задержали. Военные и общественники предварительно заявили, что неуставных отношений в части не было, а причиной нападения мог стать нервный срыв солдата.

Одноклассники и знакомые нападавшего назвали его агрессивным, конфликтным и закрытым, однако отметили, что первым он «не лез» и его могли «довести». До армии молодой человек учился в академии МВД — он жил отдельно от однокурсников, а спустя два года обучения его отчислили за драки.

После убийства троих сослуживцев нападавший построил других солдат, выстрелил в одного из них и сбежал — его задержали

Рано утром 9 ноября в воинской части в аэродроме «Балтимор» под Воронежем 20-летний солдат-срочник Антон Макаров был в наряде (исполнение разных обязанностей в военной части по графику — обычно длится от 4 до 24 часов). С проверкой к нему подошёл дежурный по полку майор Сергей Ермолаев и у военнослужащих произошёл конфликт. Затем Макаров отобрал у Ермолаева пистолет, 16 патронов и выстрелил в него, следует из опубликованного документа подполковника Нацгвардии. Перед выстрелом Макаров ударил Ермолаева топором из пожарного щитка, пишет телеграм-канал Baza.

Антон Макаров Фото Baza

Затем нападавший вошёл в комнату личного состава, где застрелил солдата-срочника якобы за замечание о необходимости вернуться на дежурство. На звуки выстрелов прибежал водитель, но и его Макаров убил из пистолета. После этого нападавший попытался построить оставшихся солдат с криком «Встали, построились!». Один из них хотел убежать, но Макаров его ранил и скрылся, сообщила Baza.

Трое раненых погибли, о смерти ещё одного сообщил телеграм-каналу Mash военный юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин, но официально это пока не подтвердили.

Оцепленное КПП воинской части, в которой Антон Макаров напал на сослуживцев Видео Life Shot

После побега нападавшего воинскую часть оцепили, в районе происшествия объявили план «Перехват», а у его дома дежурит полиция. Макаров предположительно не покидал расположение военной части. Его ищет около 100 сотрудников Росгвардии, ОМОН, СОБР и беспилотники. Курсантам находящегося неподалёку от «Балтимора» военной академии приказали надеть полное защитное обмундирование, а тех, кто ушёл в увольнение, отозвали из дома, пишет Baza. Спустя полдня нападавшего задержали — он не сопротивлялся. После побега он угнал машину, угрожая водителю оружием.

Поиски сбежавшего Антона Макарова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 и 226 за убийство двух и более лиц и хищение оружия — ему грозит пожизненное заключение. Главной версией причины нападения Макарова рассматривают нервный срыв , сообщили источники ТАСС в Минобороны. «Никакого физического конфликта 9 ноября или [перед этим] между офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение не было», — добавил источник в Западном военном округе. Об отсутствии неуставных отношений в части заявили и в «Комитете солдатских матерей России». После задержания Макарова отправят на психиатрическую экспертизу.

В школе нападавший дрался с одноклассниками и применял силу к учителям. Его считали странным, агрессивным, но сдержанным

До второго класса школы Макаров жил в Воронеже с матерью, однако затем она переехала в Израиль — и после этого с сыном не виделась, пишет Mash. Солдат не созванивался с женщиной около полугода до нападения. До призыва в армию весной 2020 года Макаров жил с бабушкой и дедушкой.

Бабушка нападавшего рассказала Mash, что один из сослуживцев регулярно к нему приставал и отбирал вещи, из-за чего молодой человек периодически просил женщину привезти ему туалетную бумагу или сгущёнку. Она описала его как «брошенного», тихого и воспитанного ребёнка, отметив, что в школе он мог «дать сдачи». Мать Макарова не хотела сына, а отца у него не было, добавила бабушка.

Бабушка Антона Макарова о внуке

Учителя нападавшего рассказали Mash, что подросток был агрессивным и конфликтным, а его характер — сложным. Друзья и одноклассники Макарова отметили, что он был сдержанным и никогда не вступал в конфликты первым, однако мог вести себя агрессивно, «много спорил и отстаивал свою точку зрения». «Могу сказать, что его просто довели. Первый он бы не стал лезть и вступать в конфликт», — рассказала Mash подруга нападавшего.

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В младших классах Макаров ударил одноклассника стулом по голове во время ссоры, а в старшей школе «сразу начал драться» с парнем, который случайно его задел. «Он был тихий, закрытый, но срывался. Мог сорваться на учителя и применить силу, схватить за руку, но не бил», — добавили знакомые нападавшего. По словам одноклассников, дедушка Макарова заступался за внука, приходя в школу и говоря: «Правильно ты поступаешь, я научу тебя заступаться за себя».

До службы в армии Макаров два года учился в воронежской академии МВД на радиотехническом факультете. Преподаватели института охарактеризовали нападавшего как вспыльчивого, недисциплинированного и чрезмерно агрессивного. Макарова отчислили из-за драк с другими студентами, рассказал изданию «Газета.ру» его бывший одногруппник.

Антон Макаров в воронежском институте МВД Фото Baza

«Насчёт травли не могу сказать, но конфликты были, точных причин не помню уже. Когда мы жили в казармах, он жил отдельно ото всех, а остальные – по восемь человек жили. Учился не очень хорошо», — добавил одногруппник нападавшего.

Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошёл. одногруппник Антона Макарова