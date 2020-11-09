Стрельба в Воронеже: убившего троих сослуживцев срочника считали конфликтным, но его могли «довести» травлей. Главное Материал редакции
Основной версией нападения считают «нервный срыв» военнослужащего. Бабушка солдата рассказала, что к нему «приставали» и отбирали еду.
9 ноября в воронежской военной части 20-летний солдат-срочник напал на сослуживцев с топором и оружием — трое погибли. Нападавший сбежал, однако спустя полдня его задержали. Военные и общественники предварительно заявили, что неуставных отношений в части не было, а причиной нападения мог стать нервный срыв солдата.
Одноклассники и знакомые нападавшего назвали его агрессивным, конфликтным и закрытым, однако отметили, что первым он «не лез» и его могли «довести». До армии молодой человек учился в академии МВД — он жил отдельно от однокурсников, а спустя два года обучения его отчислили за драки.
После убийства троих сослуживцев нападавший построил других солдат, выстрелил в одного из них и сбежал — его задержали
Рано утром 9 ноября в воинской части в аэродроме «Балтимор» под Воронежем 20-летний солдат-срочник Антон Макаров был в наряде (исполнение разных обязанностей в военной части по графику — обычно длится от 4 до 24 часов). С проверкой к нему подошёл дежурный по полку майор Сергей Ермолаев и у военнослужащих произошёл конфликт. Затем Макаров отобрал у Ермолаева пистолет, 16 патронов и выстрелил в него, следует из опубликованного документа подполковника Нацгвардии. Перед выстрелом Макаров ударил Ермолаева топором из пожарного щитка, пишет телеграм-канал Baza.
Затем нападавший вошёл в комнату личного состава, где застрелил солдата-срочника якобы за замечание о необходимости вернуться на дежурство. На звуки выстрелов прибежал водитель, но и его Макаров убил из пистолета. После этого нападавший попытался построить оставшихся солдат с криком «Встали, построились!». Один из них хотел убежать, но Макаров его ранил и скрылся, сообщила Baza.
Трое раненых погибли, о смерти ещё одного сообщил телеграм-каналу Mash военный юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин, но официально это пока не подтвердили.
После побега нападавшего воинскую часть оцепили, в районе происшествия объявили план «Перехват», а у его дома дежурит полиция. Макаров предположительно не покидал расположение военной части. Его ищет около 100 сотрудников Росгвардии, ОМОН, СОБР и беспилотники. Курсантам находящегося неподалёку от «Балтимора» военной академии приказали надеть полное защитное обмундирование, а тех, кто ушёл в увольнение, отозвали из дома, пишет Baza. Спустя полдня нападавшего задержали — он не сопротивлялся. После побега он угнал машину, угрожая водителю оружием.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 и 226 за убийство двух и более лиц и хищение оружия — ему грозит пожизненное заключение. Главной версией причины нападения Макарова рассматривают нервный срыв, сообщили источники ТАСС в Минобороны. «Никакого физического конфликта 9 ноября или [перед этим] между офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение не было», — добавил источник в Западном военном округе. Об отсутствии неуставных отношений в части заявили и в «Комитете солдатских матерей России». После задержания Макарова отправят на психиатрическую экспертизу.
В школе нападавший дрался с одноклассниками и применял силу к учителям. Его считали странным, агрессивным, но сдержанным
До второго класса школы Макаров жил в Воронеже с матерью, однако затем она переехала в Израиль — и после этого с сыном не виделась, пишет Mash. Солдат не созванивался с женщиной около полугода до нападения. До призыва в армию весной 2020 года Макаров жил с бабушкой и дедушкой.
Бабушка нападавшего рассказала Mash, что один из сослуживцев регулярно к нему приставал и отбирал вещи, из-за чего молодой человек периодически просил женщину привезти ему туалетную бумагу или сгущёнку. Она описала его как «брошенного», тихого и воспитанного ребёнка, отметив, что в школе он мог «дать сдачи». Мать Макарова не хотела сына, а отца у него не было, добавила бабушка.
Учителя нападавшего рассказали Mash, что подросток был агрессивным и конфликтным, а его характер — сложным. Друзья и одноклассники Макарова отметили, что он был сдержанным и никогда не вступал в конфликты первым, однако мог вести себя агрессивно, «много спорил и отстаивал свою точку зрения». «Могу сказать, что его просто довели. Первый он бы не стал лезть и вступать в конфликт», — рассказала Mash подруга нападавшего.
В младших классах Макаров ударил одноклассника стулом по голове во время ссоры, а в старшей школе «сразу начал драться» с парнем, который случайно его задел. «Он был тихий, закрытый, но срывался. Мог сорваться на учителя и применить силу, схватить за руку, но не бил», — добавили знакомые нападавшего. По словам одноклассников, дедушка Макарова заступался за внука, приходя в школу и говоря: «Правильно ты поступаешь, я научу тебя заступаться за себя».
До службы в армии Макаров два года учился в воронежской академии МВД на радиотехническом факультете. Преподаватели института охарактеризовали нападавшего как вспыльчивого, недисциплинированного и чрезмерно агрессивного. Макарова отчислили из-за драк с другими студентами, рассказал изданию «Газета.ру» его бывший одногруппник.
«Насчёт травли не могу сказать, но конфликты были, точных причин не помню уже. Когда мы жили в казармах, он жил отдельно ото всех, а остальные – по восемь человек жили. Учился не очень хорошо», — добавил одногруппник нападавшего.
Как быстро заявили об уставных отношениях. Самое быстрое расследование
Военные и общественники предварительно заявили, что неуставных отношений в части не было
Это предварительно, а после проверки наркоту найдут и 20 свидетелей.
Печально, что вся эта военная ебала настолько дискредитирована, что разобраться и узнать правду практически невозможно: Минобороны пиздит с вероятностью 100%, МВД — с чуть большей вероятностью, сослуживцы под давлением скажут что угодно, а относятся ли напрямую к расстрелу черты характера чувака — хер знает. В итоге имеем ещё одного пацанчика, пусть и с крутым нравом, который типа с ни хуя завалил приятелей, пустился в бега, а теперь сядет и обязательно выйдет с зоны достойным гражданином РФ. А система тем временем меняться не собирается и с распростёртыми объятиями ждёт новых пацанчиков.
Адекватный калькулятор
туда бы как минимум не попадали люди, которым армия в принципе нахуй не всралась
все эти шутинги в большинстве случаев просто перелитая чаша копившейся злости на окружение
Никто не застрахован что завтра у него не поедет кукуха. Армия/полиция/прочие силовые структуры это места где шансов что она поедет очень много. Там психологи и прочие заместители командиров по РЛС не работают с людьми совершенно, от этого все беды. 90% командиров всех уровней просто поебать на своих подчинённых, на то что у них в голове и кем они были до армии.
Ну и ебало. Таких надо на медкомиссии у психолога заворачивать,
Но в Эрефии скоро и безногих начнут призывать.
безгногих начнут призывать
В танкисты пойдут
Хорошо что меня в своё время не взяли в армию, иначе на месте этого пацана мог быть и я. Не переношу физически всяческие проявления неуважения и издевательства в свою сторону и могу жестоко отомстить.
По словам одноклассников, дедушка Макарова заступался за внука, приходя в школу и говоря: «Правильно ты поступаешь, я научу тебя заступаться за себя».
В России всегда во всём виноват дед.
@Екатерина Кузнецова задержали
Нихуёво его приложили судя по всему.
Учитывая, сколько ведомств его разыскивали одновременно, тот факт что его взяли живым - удивительная случайность. Либо прямой приказ сверху брать только живым.
"К нему приставали и отбирали еду" какую, какую еду-то бля ... минтай с перловкой отбирали?
Лично видел и то и другое, служил в 17-18 году. И солдаты с контрабасами дерутся из-за унижений (а потом последние первых в силу положения раком ставят) и еда пропадает, если хорошо не спрятана, предметы гигиены и сигареты тоже... и унижают друг друга кто как может...) Части разные бывают, не надо говорить так уверенно из сугубо личного опыта) на своём уверился в обратном, где-то лучше, где-то хуже, но, имхо - от армии пользы нет.
Вроде про ВВС всегда говорили, что там в этом плане поспокойнее.
Тут скорее от части зависит, друг служил в ракетно-космических, у них было поспокойнее. Простоял в нарядах год, тихо-спокойно, продеградировал и вернулся. (Пошёл он после службы на контракт от приятных впечатлений, в другую часть, и теперь жалеет об этом, потому что в другой хуже) А вот у меня остались впечатления и воспоминания, во многом негативные, но весьма яркие, пользы они никакой в себе не несут, как и служба в целом, но всегда есть что рассказать в кругу знакомых, потому что г*вна всякого было много.
Аналогично. Я решил пойти дальше и год назад аж на TJ об этом написал)
Чувак, а при чем тут массовые унижения, если речь идёт о частном единичном случае унижений?
Не меняй тему, речь о твоих словах сейчас идёт. Да, такого нельзя призывать – но призвали, как видим. Почему ты считаешь, что там ещё несколько таких долбоёбов не призвали? А если туда призывают того, кого не должны призывать, то дело в армии, которая не умеет выполнять функцию по обеспечению собственной безопасности.
В конце 14 года служил, прямо на КПП начинали вскрывать посылки и обычно до получателя доходила лишь пустая коробка.
Есть схемы по отъёму денег у срочников и прочее.
У нас бы того, кто еду отобрал ещё больше бы захуесосили.. а то что посылка пришла - делись, эт правильно)
но посылки сейчас мало присылают, в основном деньги, но чтобы деньги отбирали прям такого не помню. Думается это более бандитская что ли тема, чем булочку забрать, и даже у долбоебов мозгов хватает этого не делать
Нервный срыв, ну да. Какие/нибудь ослоебы заставляли воду в ведрах носить на скорость и вприсядку - таких развлечений в армии просто тьма.
Да чё вы всё армия-армия? На гражданке такое же происходит. Не слышали что ли как на той неделе студент в МГУ застрелил одногруппников из-за спора по уравнению Шрёдингера?
А в Бауманке одновременное убийство двух студентов из-за спора по числу Пи? Говорят направили стволы друг другу в голову и выстрелили.
А вот месяц назад когда студент филфака притащил в институт ППШ своего дедушки и начал расстреливать знакомых из-за разницы в мировоззрениях? Забыли уже что ли?