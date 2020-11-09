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Екатерина Кузнецова
5766

Стрельба в Воронеже: убившего троих сослуживцев срочника считали конфликтным, но его могли «довести» травлей. Главное Материал редакции

Основной версией нападения считают «нервный срыв» военнослужащего. Бабушка солдата рассказала, что к нему «приставали» и отбирали еду.

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Антон Макаров Фото «Вести Воронеж»

9 ноября в воронежской военной части 20-летний солдат-срочник напал на сослуживцев с топором и оружием — трое погибли. Нападавший сбежал, однако спустя полдня его задержали. Военные и общественники предварительно заявили, что неуставных отношений в части не было, а причиной нападения мог стать нервный срыв солдата.

Одноклассники и знакомые нападавшего назвали его агрессивным, конфликтным и закрытым, однако отметили, что первым он «не лез» и его могли «довести». До армии молодой человек учился в академии МВД — он жил отдельно от однокурсников, а спустя два года обучения его отчислили за драки.

После убийства троих сослуживцев нападавший построил других солдат, выстрелил в одного из них и сбежал — его задержали

Рано утром 9 ноября в воинской части в аэродроме «Балтимор» под Воронежем 20-летний солдат-срочник Антон Макаров был в наряде (исполнение разных обязанностей в военной части по графику — обычно длится от 4 до 24 часов). С проверкой к нему подошёл дежурный по полку майор Сергей Ермолаев и у военнослужащих произошёл конфликт. Затем Макаров отобрал у Ермолаева пистолет, 16 патронов и выстрелил в него, следует из опубликованного документа подполковника Нацгвардии. Перед выстрелом Макаров ударил Ермолаева топором из пожарного щитка, пишет телеграм-канал Baza.

Антон Макаров Фото Baza

Затем нападавший вошёл в комнату личного состава, где застрелил солдата-срочника якобы за замечание о необходимости вернуться на дежурство. На звуки выстрелов прибежал водитель, но и его Макаров убил из пистолета. После этого нападавший попытался построить оставшихся солдат с криком «Встали, построились!». Один из них хотел убежать, но Макаров его ранил и скрылся, сообщила Baza.

Трое раненых погибли, о смерти ещё одного сообщил телеграм-каналу Mash военный юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин, но официально это пока не подтвердили.

Оцепленное КПП воинской части, в которой Антон Макаров напал на сослуживцев Видео Life Shot

После побега нападавшего воинскую часть оцепили, в районе происшествия объявили план «Перехват», а у его дома дежурит полиция. Макаров предположительно не покидал расположение военной части. Его ищет около 100 сотрудников Росгвардии, ОМОН, СОБР и беспилотники. Курсантам находящегося неподалёку от «Балтимора» военной академии приказали надеть полное защитное обмундирование, а тех, кто ушёл в увольнение, отозвали из дома, пишет Baza. Спустя полдня нападавшего задержали — он не сопротивлялся. После побега он угнал машину, угрожая водителю оружием.

Поиски сбежавшего Антона Макарова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 и 226 за убийство двух и более лиц и хищение оружия — ему грозит пожизненное заключение. Главной версией причины нападения Макарова рассматривают нервный срыв, сообщили источники ТАСС в Минобороны. «Никакого физического конфликта 9 ноября или [перед этим] между офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение не было», — добавил источник в Западном военном округе. Об отсутствии неуставных отношений в части заявили и в «Комитете солдатских матерей России». После задержания Макарова отправят на психиатрическую экспертизу.

В школе нападавший дрался с одноклассниками и применял силу к учителям. Его считали странным, агрессивным, но сдержанным

До второго класса школы Макаров жил в Воронеже с матерью, однако затем она переехала в Израиль — и после этого с сыном не виделась, пишет Mash. Солдат не созванивался с женщиной около полугода до нападения. До призыва в армию весной 2020 года Макаров жил с бабушкой и дедушкой.

Бабушка нападавшего рассказала Mash, что один из сослуживцев регулярно к нему приставал и отбирал вещи, из-за чего молодой человек периодически просил женщину привезти ему туалетную бумагу или сгущёнку. Она описала его как «брошенного», тихого и воспитанного ребёнка, отметив, что в школе он мог «дать сдачи». Мать Макарова не хотела сына, а отца у него не было, добавила бабушка.

Бабушка Антона Макарова о внуке

Учителя нападавшего рассказали Mash, что подросток был агрессивным и конфликтным, а его характер — сложным. Друзья и одноклассники Макарова отметили, что он был сдержанным и никогда не вступал в конфликты первым, однако мог вести себя агрессивно, «много спорил и отстаивал свою точку зрения». «Могу сказать, что его просто довели. Первый он бы не стал лезть и вступать в конфликт», — рассказала Mash подруга нападавшего.

В младших классах Макаров ударил одноклассника стулом по голове во время ссоры, а в старшей школе «сразу начал драться» с парнем, который случайно его задел. «Он был тихий, закрытый, но срывался. Мог сорваться на учителя и применить силу, схватить за руку, но не бил», — добавили знакомые нападавшего. По словам одноклассников, дедушка Макарова заступался за внука, приходя в школу и говоря: «Правильно ты поступаешь, я научу тебя заступаться за себя».

До службы в армии Макаров два года учился в воронежской академии МВД на радиотехническом факультете. Преподаватели института охарактеризовали нападавшего как вспыльчивого, недисциплинированного и чрезмерно агрессивного. Макарова отчислили из-за драк с другими студентами, рассказал изданию «Газета.ру» его бывший одногруппник.

Антон Макаров в воронежском институте МВД Фото Baza

«Насчёт травли не могу сказать, но конфликты были, точных причин не помню уже. Когда мы жили в казармах, он жил отдельно ото всех, а остальные – по восемь человек жили. Учился не очень хорошо», — добавил одногруппник нападавшего.

Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошёл.

одногруппник Антона Макарова

#происшествия #воронеж #армия #расстрелвворонеже

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58 комментариев
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Киевский нос

41

Бинго!

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Андрей Рядькин

20

Как быстро заявили об уставных отношениях. Самое быстрое расследование

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Иван Иванов

Андрей
2

Военные и общественники предварительно заявили, что неуставных отношений в части не было

Это предварительно, а после проверки наркоту найдут и 20 свидетелей.

Ответить

Petr

Иван
0

А что такое «общественники»?

Ответить

Stas Kartuzov

Petr
1

Учителя обществознания

Ответить

Андрей Рядькин

Иван
0

За пол дня все проверили

Ответить

Ваня Погост

14

Печально, что вся эта военная ебала настолько дискредитирована, что разобраться и узнать правду практически невозможно: Минобороны пиздит с вероятностью 100%, МВД — с чуть большей вероятностью, сослуживцы под давлением скажут что угодно, а относятся ли напрямую к расстрелу черты характера чувака — хер знает. В итоге имеем ещё одного пацанчика, пусть и с крутым нравом, который типа с ни хуя завалил приятелей, пустился в бега, а теперь сядет и обязательно выйдет с зоны достойным гражданином РФ. А система тем временем меняться не собирается и с распростёртыми объятиями ждёт новых пацанчиков.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ваня
5

наверняка с контрактной службой было бы получше 

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aliftin

Екатерина
0

Да так же было бы. Какая бы не была там зарплата, престижа службы у адекватных людей нет. Опять же, кому-то нужно делать "грязную работу", ходить в наряды, готовить еду. Нужно строить инфораструкту, а не просто набирать людей. 

Ответить

Адекватный калькулятор

aliftin
6

туда бы как минимум не попадали люди, которым армия в принципе нахуй не всралась

все эти шутинги в большинстве случаев просто перелитая чаша копившейся злости на окружение

Ответить

aliftin

Адекватный
0

Никто не застрахован что завтра у него не поедет кукуха. Армия/полиция/прочие силовые структуры это места где шансов что она поедет очень много. Там психологи и прочие заместители командиров по РЛС не работают с людьми совершенно, от этого все беды. 90% командиров всех уровней просто поебать на своих подчинённых, на то что у них в голове и кем они были до армии. 

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norm

4

Ну и ебало. Таких надо на медкомиссии у психолога заворачивать,
Но в Эрефии скоро и безногих начнут призывать.

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alexferman

norm
5

безгногих начнут призывать

В танкисты пойдут

Ответить

Трехтысячелетний пес

alexferman
1

в летчики же

Ответить

Митя Простомолотов

alexferman
0

в лётчики в мересьевское

Ответить

Влад Смирнов

norm
0

Ты чо охуел? ГОДЕН.

Ответить

Веселый калькулятор

7

 Мать Макарова не хотела сына, а отца у него не было, добавила бабушка

Сначала орнул, потом взгрустнул.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Веселый
1

Тупа Энакин Скайокер

Ответить

Alex Blake

4

Хорошо что меня в своё время не взяли в армию, иначе на месте этого пацана мог быть и я. Не переношу физически всяческие проявления неуважения и издевательства в свою сторону и могу жестоко отомстить.

Ответить

Открытый Вопрос

Alex
0

ты тоже на людей кидаешься с детства с табуретками?

Ответить

Bkmz Иванов

4

Мусора-"нацгвардия" достойные наследники

Ответить

Ваня Погост

3

 По словам одноклассников, дедушка Макарова заступался за внука, приходя в школу и говоря: «Правильно ты поступаешь, я научу тебя заступаться за себя».

В России всегда во всём виноват дед. 

Ответить

GoodSanta

2

@Екатерина Кузнецова задержали

Ответить

thetrickster

GoodSanta
0

Нихуёво его приложили судя по всему.

Ответить

GoodSanta

thetrickster
3

Учитывая, сколько ведомств его разыскивали одновременно, тот факт что его взяли живым - удивительная случайность. Либо прямой приказ сверху брать только живым.

Ответить

Zakhar Zakharov

GoodSanta
0

he can breath

Ответить

Екатерина Кузнецова

GoodSanta
0

а в тексте ж было

Ответить

GoodSanta

Екатерина
0

Ну чтож, это правда.

Ответить

Artem R

–2

"К нему приставали и отбирали еду" какую, какую еду-то бля ... минтай с перловкой отбирали?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Artem
6

наверное ту, что бабушку присылала или ту, которую покупал в магазе 

Ответить

Artem R

Екатерина
–2

Екатерина, да нет такого нигде сейчас... лет 15 назад ещё может быть, а сейчас.. ну очень маловероятно

Ответить

Екатерина Кузнецова

Artem
0

нельзя присылать продукты?

Ответить

Artem R

Екатерина
–10

Да я про то, что ну не отбирают там еду блин.. это все из разряда не пущу свою сыночку в армию, там злые деды еду отбирают. Бред это. Как дедовщины практически нет, так и каких-то там массовых унижений, побоев и уж тем более отбора еды🤦‍♂️

Ответить

Danny Montana

Artem
5

Лично видел и то и другое, служил в 17-18 году. И солдаты с контрабасами дерутся из-за унижений (а потом последние первых в силу положения раком ставят) и еда пропадает, если хорошо не спрятана, предметы гигиены и сигареты тоже... и унижают друг друга кто как может...) Части разные бывают, не надо говорить так уверенно из сугубо личного опыта) на своём уверился в обратном, где-то лучше, где-то хуже, но, имхо - от армии пользы нет.

Ответить

Artem R

Danny
1

Да тут не сколько из своего, сколько из опыта окружения, но то, что от современной армии пользы нет согласен полностью, как бы это грустно не звучало. Даже не сколько от армии а сколько от срочной службы

Ответить

Максим Рычков

Danny
0

Вроде про ВВС всегда говорили, что там в этом плане поспокойнее.

Ответить

Danny Montana

Максим
2

Тут скорее от части зависит, друг служил в ракетно-космических, у них было поспокойнее. Простоял в нарядах год, тихо-спокойно, продеградировал и вернулся. (Пошёл он после службы на контракт от приятных впечатлений, в другую часть, и теперь жалеет об этом, потому что в другой хуже) А вот у меня остались впечатления и воспоминания, во многом негативные, но весьма яркие, пользы они никакой в себе не несут, как и служба в целом, но всегда есть что рассказать в кругу знакомых, потому что г*вна всякого было много.

Ответить

Максим Рычков

Danny
1

Аналогично. Я решил пойти дальше и год назад аж на TJ об этом написал)

Ответить

Максим Козаченко

Artem
1

Чувак, а при чем тут массовые унижения, если речь идёт о частном единичном случае унижений?

Ответить

Artem R

Максим
–1

Дело не сколько в частном случае унижения, а скорее в том, что в принципе изначально парня не должны были призывать на военную службу. Думаю это из разряда тех людей, что и в школе стрельбу устраивают. Короче говоря не в армии дело, а в первую очередь в человеке

Ответить

Максим Козаченко

Artem
0

Не меняй тему, речь о твоих словах сейчас идёт. Да, такого нельзя призывать – но призвали, как видим. Почему ты считаешь, что там ещё несколько таких долбоёбов не призвали? А если туда призывают того, кого не должны призывать, то дело в армии, которая не умеет выполнять функцию по обеспечению собственной безопасности.

Ответить

Artem R

Максим
1

Я хуй знает, что ты хочешь от меня услышать, армию я не защищаю, я говорю о том, что в большинстве, ну процентов в 90 случаев ни дедовщины ни прям чтобы массовых унижений нет там блять, слишком большой в данной сфере опыт.

Ответить

Artem R

Максим
0

А про несколько долбоебов, их там не несколько а больше как правило, но не заканчивается это блять стрельбой

Ответить

Максим Рычков

Artem
1

Сергей Кужугетович, перелогиньтесь.

Ответить

Алериф

Artem
1

Камон, как пиздили вещи друг у друга, так и пиздят, ничего нового. Несколько таких долбоебов в части обязательно будет, и ты не угадаешь, кто именно с этого психанет.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Artem
1

В конце 14 года служил, прямо на КПП начинали вскрывать посылки и обычно до получателя доходила лишь пустая коробка.
Есть схемы по отъёму денег у срочников и прочее.

Ответить

Artem R

Dmitry
0

Ну это пиздец.. видел такое, но ещё в начале двухтысячных на дальнем востоке.. когда служили по 2 года и весь нынешний армейский детский сад с сончасами и мобильными телефонами никому и не снился

Ответить

Екатерина

Artem
0

столько жестокости в этом мире, что дедовщине я совершенно не удивлюсь

Ответить

MoSMiTR

Artem
0

Не знаю как сейчас, а 3 года назад еду спокойно отбирали старший призыв. Пришла тебе посылка - делись. Оставил посылку под кроватью - пока тебя нет, придет старший призыв и заберет всё оттуда. В столовке могли и сок забрать, а больше там и забирать нечего

Ответить

Artem R

MoSMiTR
0

У нас бы того, кто еду отобрал ещё больше бы захуесосили.. а то что посылка пришла - делись, эт правильно)
но посылки сейчас мало присылают, в основном деньги, но чтобы деньги отбирали прям такого не помню. Думается это более бандитская что ли тема, чем булочку забрать, и даже у долбоебов мозгов хватает этого не делать

Ответить

Stanley H

Artem
0

Ого, у нас тут СЛУЖИВЫЙ

Ответить

Поздний утюг

Екатерина
1

над тем кто еду отобрал будут стебаться 

Ответить

Stas Kartuzov

1

Нервный срыв, ну да. Какие/нибудь ослоебы заставляли воду в ведрах носить на скорость и вприсядку - таких развлечений в армии просто тьма.

Ответить

Miguel

1

Понятно, очередной прокол психиатра на медосвидетельствовании.

Ответить

Внимательный цвет

1

Да чё вы всё армия-армия? На гражданке такое же происходит. Не слышали что ли как на той неделе студент в МГУ застрелил одногруппников из-за спора по уравнению Шрёдингера?
А в Бауманке одновременное убийство двух студентов из-за спора по числу Пи? Говорят направили стволы друг другу в голову и выстрелили.
А вот месяц назад когда студент филфака притащил в институт ППШ своего дедушки и начал расстреливать знакомых из-за разницы в мировоззрениях? Забыли уже что ли?

Ответить

Zakhar Zakharov

0

МВД - понятно.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Предлагаю осудить @Паша Красников за пропаганду службы в армии.

Ответить

Maksytoff

0

Чекайте в дурку поместят ,последнее фото прям кринж психа)

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