Австрийское СМИ увидело желание ЕС ужесточить контроль в интернете после терактов в Вене и под Парижем.

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Совет министров Евросоюза после терактов в Австрии и Франции вернулся к обсуждению частичного доступа спецслужб к зашифрованной переписке в мессенджерах. Об этом пишет австрийское издание ORF со ссылкой на копию внутреннего документа. Его также изучили Spiegel и AP. Однако речь в резолюции идёт не о полном запрете сквозного шифрования, как предположили в соцсетях, а лишь о доступе к сообщениям в некоторых случаях — впрочем, и они пока описаны не очень точно.

Что это за документ ЕС и действительно ли там идёт речь о запрете на сквозное шифрование (нет)

Проект предложения датирован 6 ноября и инициирован правительством Германии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского союза (Совете министров). По мнению авторов, «компетентные органы» (например, полиция) должны иметь возможность получить легальный доступ к зашифрованным перепискам в определённых случаях. Таким образом, Германия предложила странам-участницам Совета найти «лучший» компромисс между конфиденциальностью и борьбой с преступностью. По данным ORG, Германия взяла из восьми предложенных вариантов тот, что разработал национальный центр кибербезопасности Великобритании — часть разведки GCHQ.

Само по себе предложение, которое пока даже не одобрили, не имеет юридической силы. То, что попало в СМИ — это черновой проект резолюции, в которой излагается политическая позиция государств-членов ЕС.

Хотя в соцсетях появились сообщения о том, что Евросоюз якобы планирует запретить E2EE, в документе говорится о поддержке «разработки, внедрения и использования надёжного шифрования». Издание ORF сочло, что Совет министров ЕС хочет использовать ситуацию после теракта в Вене для запрета сквозного шифрования, какое есть, например, в WhatsApp и Signal, под предлогом борьбы с терроризмом. Однако в документе нет упоминания ни одного из этих мессенджеров, как и других, например, Telegram. Авторы лишь приводят список случаев, отмечая, что компетентные органы «всё больше зависят от доступа к электронным доказательствам» при борьбе с терроризмом, организованной преступностью, сексуальным насилием над детьми (особенно с его аспектами в интернете) и другими киберпреступлениями.

Для компетентных органов доступ к электронным доказательствам важен не только для проведения успешных расследований и тем самым привлечения преступников к ответственности, но и для защиты жертв и обеспечения их безопасности. отрывок из документа

По мнению ЕС, решить задачу можно только при поддержке компаний (например, соцсетей) и исключительно при прозрачном сотрудничестве с ними. В документе также сообщается о разработке «инновационных подходов с учётом новых технологий», но в заключении чётко проговаривается, что «единого предписанного технического решения для обеспечения доступа к зашифрованным данным быть не должно».

Независимый исследователь и консультант в области кибербезопасности из Европы доктор Лукаш Олейник отметил, что в проекте нет позиции против E2EE и никаких перспектив принятия закона о его запрете. Он предположил, что Совет ЕС не знает, что делать, поэтому и обращается за помощью к внешним экспертам в академической среде. По его мнению, Комиссия ЕС, вероятно, создаст «группу экспертов высокого уровня» для рекомендаций по вопросу.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее анонсировал разговор с австрийским канцлером Себастьяном Курцем о дальнейших шагах против терроризма — ORF полагает, что речь именно об этом документе. Издание отмечает, что решение согласовано настолько, что министры внутренних дел и юстиции стран ЕС могут принять уже в начале декабря без дальнейших правок. Согласно закону, затем Комиссия ЕС разработает на основе заявления проект, который позже обсудят в Европейском парламенте и на Совете министров.

Инициативу раскритиковала депутат от немецкой левой партии Анке Домшайт-Берг. Она обвинила европейские правительства в использовании настроений, вызванных недавними экстремистскими атаками в Австрии и Франции. По её словам, такие полномочия властей могут создать серьёзную угрозу безопасности для всех пользователей мессенджеров.

Член Европейского парламента от Пиратской партии Германии Патрик Брейер считает, что предоставление правительствам доступа к зашифрованным сообщениям «полностью положит конец безопасному шифрованию и откроет лазейки для хакеров и внешней разведки». Пока нет никаких доказательств того, что отсутствие доступа к зашифрованным перепискам повлияло на расследование теракта в Вене, пишет Spiegel.

Разговоры о новом урегулировании вопросов безопасного шифрования идут в Европе давно. Действия против безопасного шифрования первоначально инициировала Великобритания, на уровне ЕС их продвигала Франция. В начале октября министры внутренних Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады (их поддержали Япония и Индия) обратились к интернет-компаниям, заявив, что сквозное шифрование грозит «серьёзными рисками для общественной безопасности». Они призвали бизнес сотрудничать с властями и помочь при мониторинге незаконной деятельности.