Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Разборы
Ольга Щербинина
622

СМИ узнали о желании Евросоюза получать доступ к зашифрованной переписке в мессенджерах. В чём суть и какие есть нюансы Материал редакции

Австрийское СМИ увидело желание ЕС ужесточить контроль в интернете после терактов в Вене и под Парижем.

13 комментариев
В закладки

Совет министров Евросоюза после терактов в Австрии и Франции вернулся к обсуждению частичного доступа спецслужб к зашифрованной переписке в мессенджерах. Об этом пишет австрийское издание ORF со ссылкой на копию внутреннего документа. Его также изучили Spiegel и AP. Однако речь в резолюции идёт не о полном запрете сквозного шифрования, как предположили в соцсетях, а лишь о доступе к сообщениям в некоторых случаях — впрочем, и они пока описаны не очень точно.

Что это за документ ЕС и действительно ли там идёт речь о запрете на сквозное шифрование (нет)

Проект предложения датирован 6 ноября и инициирован правительством Германии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского союза (Совете министров). По мнению авторов, «компетентные органы» (например, полиция) должны иметь возможность получить легальный доступ к зашифрованным перепискам в определённых случаях. Таким образом, Германия предложила странам-участницам Совета найти «лучший» компромисс между конфиденциальностью и борьбой с преступностью. По данным ORG, Германия взяла из восьми предложенных вариантов тот, что разработал национальный центр кибербезопасности Великобритании — часть разведки GCHQ.

Само по себе предложение, которое пока даже не одобрили, не имеет юридической силы. То, что попало в СМИ — это черновой проект резолюции, в которой излагается политическая позиция государств-членов ЕС.

Хотя в соцсетях появились сообщения о том, что Евросоюз якобы планирует запретить E2EE, в документе говорится о поддержке «разработки, внедрения и использования надёжного шифрования». Издание ORF сочло, что Совет министров ЕС хочет использовать ситуацию после теракта в Вене для запрета сквозного шифрования, какое есть, например, в WhatsApp и Signal, под предлогом борьбы с терроризмом. Однако в документе нет упоминания ни одного из этих мессенджеров, как и других, например, Telegram. Авторы лишь приводят список случаев, отмечая, что компетентные органы «всё больше зависят от доступа к электронным доказательствам» при борьбе с терроризмом, организованной преступностью, сексуальным насилием над детьми (особенно с его аспектами в интернете) и другими киберпреступлениями.

Для компетентных органов доступ к электронным доказательствам важен не только для проведения успешных расследований и тем самым привлечения преступников к ответственности, но и для защиты жертв и обеспечения их безопасности.

отрывок из документа

По мнению ЕС, решить задачу можно только при поддержке компаний (например, соцсетей) и исключительно при прозрачном сотрудничестве с ними. В документе также сообщается о разработке «инновационных подходов с учётом новых технологий», но в заключении чётко проговаривается, что «единого предписанного технического решения для обеспечения доступа к зашифрованным данным быть не должно».

Независимый исследователь и консультант в области кибербезопасности из Европы доктор Лукаш Олейник отметил, что в проекте нет позиции против E2EE и никаких перспектив принятия закона о его запрете. Он предположил, что Совет ЕС не знает, что делать, поэтому и обращается за помощью к внешним экспертам в академической среде. По его мнению, Комиссия ЕС, вероятно, создаст «группу экспертов высокого уровня» для рекомендаций по вопросу.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее анонсировал разговор с австрийским канцлером Себастьяном Курцем о дальнейших шагах против терроризма — ORF полагает, что речь именно об этом документе. Издание отмечает, что решение согласовано настолько, что министры внутренних дел и юстиции стран ЕС могут принять уже в начале декабря без дальнейших правок. Согласно закону, затем Комиссия ЕС разработает на основе заявления проект, который позже обсудят в Европейском парламенте и на Совете министров.

Инициативу раскритиковала депутат от немецкой левой партии Анке Домшайт-Берг. Она обвинила европейские правительства в использовании настроений, вызванных недавними экстремистскими атаками в Австрии и Франции. По её словам, такие полномочия властей могут создать серьёзную угрозу безопасности для всех пользователей мессенджеров.

Член Европейского парламента от Пиратской партии Германии Патрик Брейер считает, что предоставление правительствам доступа к зашифрованным сообщениям «полностью положит конец безопасному шифрованию и откроет лазейки для хакеров и внешней разведки». Пока нет никаких доказательств того, что отсутствие доступа к зашифрованным перепискам повлияло на расследование теракта в Вене, пишет Spiegel.

Разговоры о новом урегулировании вопросов безопасного шифрования идут в Европе давно. Действия против безопасного шифрования первоначально инициировала Великобритания, на уровне ЕС их продвигала Франция. В начале октября министры внутренних Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады (их поддержали Япония и Индия) обратились к интернет-компаниям, заявив, что сквозное шифрование грозит «серьёзными рисками для общественной безопасности». Они призвали бизнес сотрудничать с властями и помочь при мониторинге незаконной деятельности.

#новости #мессенджеры #евросоюз #терроризм

Ольга Щербинина PLUS
+56 747
но есть и хорошие новости?
2
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b","\u0435\u0432\u0440\u043e\u0441\u043e\u044e\u0437"], "comments": 13, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 233191, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Nov 2020 22:41:58 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Baileys

5

Теракты совершают муслимы, а дубинку замахивают на всех

Ответить

Строгий нос

Baileys
0

Это утверждение можно интерполировать

Ответить

пепси

Строгий
0

Мы здесь не функции разбираем, не выебывайся

Ответить

Строгий нос

пепси
0

Но оно действительно интерполируется вплоть до отдельных личностей. Обычно все экстраполируют а тут интерполировать можно!

Ответить

пепси

Строгий
0

Ты вообще не к месту использовал этот термин. Мало того, что его вообще трудно использовать вне математического контекста, так ты ещё в очередной раз выдал какую-то абстрактный вывод. Ты случаем не чиновник? Они тоже так умеют.

Ответить

Строгий нос

пепси
0

Термин "экстраполяция" вполне гуманитарен https://gtmarket.ru/concepts/6997

Ответить

пепси

Строгий
0

Абракадбра, которая заменяется одним удобным словом "обобщение". Так зачем выебываться? Думаешь, так солиднее?) Ну может быть))

Ответить

Жаркий Илья

Baileys
0

Все равны перед Богом.

Ответить

Электронный алмаз

Baileys
0

Ну правильно Шульман говорит, что люди отдадут свободу ради безопасности 

Ответить

Shenmue

Baileys
0

Согласен, для начала можно читать открыто только их переписки

Ответить

Электронный алмаз

4

Стандарт : преступление - истерия - закручивание гаек 

Ответить

Жаркий Илья

Электронный
0

Стандарт

Особенно для России.

Ответить

solawind

–2

Дурачье какое-то, эксперты, общественное обсуждение. Надо как у нас, приняли закон и все, никто не вякает. Заодно под это дело госконтрактов срубить на оборудование для слежки на несколько млрд.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки на матч с «Краснодаром». По данным СМИ, после игры клуб сделает заявление
Это уже вторая санкция к футболисту после слитого видео с мастурбацией.
165
Новости
Солдат-срочник под Воронежем напал на сослуживцев, несколько человек погибли
Он отобрал пистолет у офицера, открыл стрельбу, а потом скрылся.
361
Новости
«Камчатка-информ» рассказала об убийстве военными медведицы и медвежонка, которые залезли на подлодку
Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.
218
Популярное за три дня
Новости
В Башкирии жительница села выиграла в лотерею пять тонн асфальта
Лотерея по-русски.
78
Twitter
40
Животные
Запись в подсайте Животные
Трение для лузеров
10
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

po_leen0m

Запись в подсайте Интернет

пепси

Запись в подсайте Интернет

Grave Digger

Запись в подсайте Интернет

пепси

СМИ узнали о желании Евросоюза…

Dmitriy Ivanov

iPhone 12 Pro Max: каким…

Andre Macareno

Запись в подсайте Интернет

пепси

Запись в подсайте Интернет

Азат Аабввдеуилл

СМИ узнали о желании Евросоюза…

Валентин Жетонофф

Солдата-срочника, убившего…

solawind

Борьба с наследием Трампа…

Alex Slobodskikh

Запись в подсайте Интернет

пепси

Запись в подсайте Интернет

Константин Курасов

Над Арменией сбили российский…

Shenmue

СМИ узнали о желании Евросоюза…

solawind

Борьба с наследием Трампа…

Lian Niko

Минздрав заявил об…

Alexey Andreev

Минздрав заявил об…

Serg Bootlegger

Борьба с наследием Трампа…

Твиттерский Жук

Запись в подсайте Интернет
null