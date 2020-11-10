Азербайджанский президент назвал установление мира «капитуляцией» Армении, а армянские власти считают это вынужденным решением в условиях слабой армии.

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Протестующие в здании парламента в Армении 10 ноября Фото Ваграма Багдасаряна, Photolure / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе — спустя полтора месяца после начала. Армении придётся передать под контроль соперника часть спорных территорий, а ещё часть на пять лет займут российские миротворцы.

Жители двух стран по-разному отреагировали на установление мира: в Армении протестующие ворвались в парламент и оскорбляют премьер-министра, а в Азербайджане празднуют победу.

Первые решения по итогам войны

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в фейсбуке, что подписал совместное соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Армянский премьер отметил, что решение стало для него и болезненным, добавив, что это « не победа, но поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшими ».

Спустя час издание «Sputnik Армения» опубликовало текст документа, который якобы подписали Пашинян, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Путин. В нём говорится, что режим прекращения огня будет действовать в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября, а Армения и Азербайджан остановятся на занимаемых территориях.

Иллюстрация Sputnik

Одним из условий перемирия также стала передача Арменией территорий Агдамского и части Газахского района под контроль Азербайджана, говорится в документе. Вдоль линий соприкосновения должны вывести армянские войска и расположить российских миротворцев. Страны договорились обменяться пленными и телами погибших, а также обеспечить возвращение беженцев в дома. Контролировать режим прекращения огня должен миротворческий центр России.

Официального подтверждения заключения соглашения не было в течение почти часа после публикации поста Пашиняна, однако позже Путин сообщил, что стороны действительно подписали соглашение. Алиев заявил, что для установления мира в Нагорном Карабахе будут присутствовать не только российские, но и турецкие миротворцы, однако в Кремле это опровергли.

Главную роль в посредничестве прекращения войны заняла Россия. В переговорах об установлении мира не участвовали ни страны Евросоюза, ни члены минской группы ОБСЕ — 12 стран во главе с Россией, Францией и США. Именно минскую группу основали в 1992 году для решения конфликта в Нагорном Карабахе.



Ночью, после заключения соглашения, из России в Нагорный Карабах выдвинулись миротворцы и военная техника. Всего в зону конфликта прибудут 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Российские миротворцы пробудут там пять лет.

Текст заявления о прекращении войны изменили — часть территорий Карабаха передадут под контроль российских миротворцев

Утром 10 ноября в МИД России заявили, что распространившийся текст соглашения «близок к истине, но подтвердить полностью его достоверность» в ведомстве не смогли. Позже российская сторона опубликовала окончательный вариант подписанного тремя странами заявления.

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Официальный текст трёхстороннего заявления, опубликованный Кремлём, отличается от того, что представило «Sputnik Армения». Большинство пунктов остались без изменений. Однако во втором пункте формулировка « Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября » изменилась на « Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября ».

В шестом пункте первоначального документа было указано, что Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы, « оставляя за собой Лачинское ущелье ». В тексте Кремля сказано, что ущелье « остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации ».

В восьмой пункт добавилось слово «заложники», а в девятом формулировку «Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение » заменили на « гарантирует безопасность транспортного сообщения ».

О статусе Нагорного Карабаха в документе не говорится. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе страны по прежнему руководствуются международным правом. «Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов», — отметил Песков.

Иллюстрация РБК

Азербайджанский лидер усмехнулся над отсутствием статуса Карабаха, а армянский премьер намекнул, что не может назвать причину «капитуляции» из-за «угрозы жизни людей»

10 ноября Алиев заявил, что Армения по сути капитулировала и признала поражением при подписании «максимально выгодного» для Азербайджана совместного заявления. Азербайджанский лидер счёл документ окончательной точкой в «оккупации азербайджанских земель». Также он, смеясь, отметил, что в документе нет уточнения статуса Нагорного Карабаха. « Ну что, Пашинян, где твой статус? К чёрту отправился твой статус. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алием в обращении к премьер-министру Армении Николу Пашиняну

После подписания документа Пашинян заявил в прямом эфире в фейсбуке, что «другого выхода не было»: «Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей». Армянский премьер отметил, что на его решение повлияло неудовлетворительное состояние армии на фронте. «Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан», — добавил Пашинян.

Военный ресурс не во всём был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее. Никол Пашинян премьер-министр Армени

Пашинян добавил, что необходимость отдать Азербайджану часть земель Карабаху была ясна уже давно: «К сожалению, начиная с 1994-95 годов было ясно только одно — семь районов надо отдать Азербайджану. Это было единственным чётким тезисом в переговорах».

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян также заявил о проблемах в армии, из-за которых необходимо было прекратить войну. Он отметил, что за несколько дней до подписания заявления Азербайджан занял важный стратегический объект — город Шуши всего в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР Степанакерта. «Если бы боевые действия продолжились, то в течение нескольких дней мы бы потеряли весь Арцах, имели бы больше жертв», — добавил Арутюнян.

«Морально-психологическая атмосфера в армии была неудовлетворительной, были болезни, коронавирус, не было нормальной медпомощи. Но хочу подчеркнуть, что мы боролись не только против ВС Азербайджана », — заявил Арутюнян, добавив, что на стороне противника также выступали турецкие силы.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что его не привлекли к обсуждению документа о перемирии — он узнал о заявлении из СМИ. На фоне недовольства жителей Армении президент созвал политические консультации для решения по защите национальных интересов. «Судьба Арцаха, а следовательно, и армянского народа, может быть решена только с учётом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса», — добавил Саркисян.

В знак протеста против соглашения о прекращении войны секретарь Совбеза НКР Самвел Бабаян сложил полномочия. Он заявил, что лидеры Армении и НКР «заговорщическим решением поставили под сомнение существование армянства».

Мы были обязаны сохранить достоинство армян. С осознанием этого мы пережили все этапы азербайджано-карабахского конфликта, пожертвовав тысячами жизней и страдая от лишений ради этой земли, ради права на достойную жизнь на этой земле. Сегодня, когда лидеры Республики Армения, Республики Арцах одним заговорщическим решением поставили под сомнение существование армянства, а затем выступили с лживыми заявлениями о реалиях, возникает вопрос — кто уполномочил вас в демократической стране без согласия народа, без консультаций сдавать нас. Самвел Бабаян секретарь Совбеза НКР

«Необходимо [было] выйти на эти компромиссы, а для этого необходимо мужество тех, кто принимает решения», — заявил Путин. Президент призвал страны поддержать Армению и Азербайджан в «их решимости создать мирные условия в регионе». Заключение соглашения — победа и Армении, и Азербайджана, передал позицию Кремля Песков.

Владимир Путин о соглашении между Арменией и Азербайджаном Видео RT

Жители Армении и Азербайджана по-разному отнеслись к перемирию: в Ереване устроили митинг и ворвались в парламент, а в Баку — празднуют «победу»

Решением властей Армении подписать заявление с Азербайджаном оказались недовольны и несколько тысяч жителей Еревана, собравшиеся у парламента. Протестующие кричали, что не отдадут Нагорный Карабах и призывали Пашиняна к отставке. В центре города собрались колонны машин.

Демонстранты не остановились на скандированиях и выломали двери парламента, а затем заняли зал заседаний. Охрана не оказывала сопротивления, лишь пытаясь выйти на диалог. В зале протестующие растянули армянские флаги и забрасывали стены бутылками с водой, а в других кабинетах переворачивали цветы и мебель.

Протестующие в Ереване заняли армянские парламент ночью 10 ноября

У здания парламента демонстранты заблокировали автомобиль спикера Арарата Мирзояна с его ребёнком в салоне. Протестующие выбили окна, вытащили политика на землю и избили его. По словам Пашиняна, из-за избиений полиция задержала двоих людей. Утром у здания парламента полиция выстроила оцепление.

Пашинян заявил, что по прежнему находится в Армении и остаётся на посту премьер-министра. «Я понимаю эмоции, но ещё придёт время, и я расскажу обо всех подробностях. Все виновные в сегодняшних беспорядках будут привлечены к ответственности. Ни один ответственный не избежит ответственности, в том числе и я», — добавил премьер-министр.

В Азербайджане к условиям прекращения войны отнеслись с большей радостью. В центре Баку и других городах жители ходили с флагами, пели, запускали фейерверки и праздновали. Несмотря на комендантский час, в столице автомобилисты заблокировали одну из центральных улиц.

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В центре Петербурга в ночь на 10 октября тоже собрались азербайджанцы, празднующие окончание войны. Они скандировали «Карабах» и размахивали флагами из автомобилей. Всего суд зарегистрировал дела на 12 человек, вменив им участие в «несанкционированном митинге» и нарушение работы транспорта.

Видео Baza

В войне в Карабахе проиграла не Армения, а лично Пашинян, считают оппозиционные политики армянского парламента. Лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян призвал добиваться отставки премьер-министра. Он также попросил граждан страны не устраивать погромы, так как ситуация в Армении «и так тяжёлая». Первый президент страны Левон Тер-Петросян отметил, что армянскому народу как никогда необходимо сплотиться. « Гражданская война, помимо величайшего подарка турецко-азербайджанскому союзу, окажется губительной и для Арцаха, и для Армении, и для всех армян », — добавил Тер-Петросян.