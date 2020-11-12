Первую белорусскую АЭС строили с авариями и проблемами с документами. Её открыли, а спустя день она перестала работать Материал редакции
Литва, Эстония и Латвия отказались от белорусской энергии после открытия станции — из-за её «опасности».
В Белоруссии за счёт российского кредита возвели первую в стране атомную электростанцию. Во время строительства СМИ писали о многочисленных авариях, повреждениях реакторов и проблемах с документацией, а открытие задержалось на два года. Бойкотировать АЭС начали соседние страны: Литва, Эстония и Латвия отказались от белорусской электроэнергии из-за «небезопасной» станции, «угрожающей» населению.
7 ноября Лукашенко официально открыл станцию, но проработала она всего сутки. СМИ пишут, что на АЭС взорвались трансформаторы, а их замена займёт «много времени». Минэнерго Белоруссии подтвердили выход трансформаторов из строя, но точные причины так и не назвали.
Деньги на АЭС выделила Россия, а по ходу строительства СМИ сообщали об обрушении фундамента под будущим реактором и разрушении его корпуса
Соглашение о сотрудничестве в строительстве БелАЭС Россия и Белоруссия заключили в 2011 году. Тогда российские власти выделили кредит в 10 миллиардов долларов до 2035 года, а ещё 10% стоимости Белоруссия должна была найти в собственном бюджете — это стало крупнейшим проектом между странами.
Точная стоимость окончательного проекта не известна из-за коммерческой тайны, но в 2019 году Александр Лукашенко заявлял, что он обойдётся примерно в семь миллиардов долларов, а ещё три миллиарда потребуются на обеспечение инфраструктуры.
Строительство АЭС началось только в 2013 году. Место для станции выбрали на границе с Литвой — всего в 50 километрах от Вильнюса, несмотря на рекомендацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) располагать атомные электростанции не ближе 100 километров от города. Рекомендация появилась в том же году после аварии на японской станции в Фукусиме.
Главной причиной строительства АЭС белорусские власти называют снижение зависимости от газа на 60% и сокращение парниковых выбросов в атмосферу. «Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 миллиардов кубометров природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60%», — заявил глава Минэнергетики Виктор Каранкевич.
Соседние страны начали беспокоиться об АЭС вблизи границы после нескольких аварий во время строительства. В мае 2016 года издание Belsat.eu сообщило, что в середине апреля между двумя реакторами на месте будущего здания ядерного обслуживания якобы обрушился фундамент. Это произошло «из-за спешки по приказу руководства», рассказал изданию рабочий стройки. По словам собеседника, это не первое подобное происшествие на АЭС. На белорусской атомной станции информацию об аварии опровергли.
10 июля 2016 года в СМИ вновь появились сообщения о происшествии на стройке атомной станции. Координатор общественной кампании «Островецкая атомная — это преступление» Николай Уласевич рассказал в фейсбуке, что по словам его источников, во время пробной установки реактор сорвался с высоты до четырёх метров и повредился. Две недели руководство АЭС не подтверждало аварию, а 26 июля сообщило, что нештатная ситуация была, но не в реакторном отделении, а на площадке хранения корпуса при его перемещении.
В июле 2020 года Лукашенко прокомментировал повреждение реактора, отметив, что при строительстве соблюдается «жесточайший контроль». «Привезли реактор, начали поднимать, поцарапали корпус, говорят: „Ну это ничего страшного“. Так, знаете, по-русски. „Давайте устанавливать“. Говорю: „Нет, новый везите“. Привезли новый. А этот, говорю, забирайте», — делился белорусский президент.
Спустя полгода при транспортировке по железнодорожным путям корпус реактора зацепил ЛЭП. По словам руководства БелАЭС, «ничего там не упало, защитный кожух [корпуса реактора] коснулся», а повреждений на поверхности не обнаружили. Корпус установили на место упавшего.
Белорусские экологи неоднократно сообщали о проблемах с документацией АЭС. В 2012 году издание Bellona писало, что строительство станции началось до подписания генконтракта и разработки проекта. В июле 2020 года активисты организации «Экодом» обнаружили на сайте госзакупок тендеры по «восстановлению, ведению и сдаче исполнительной документации на объектах строительства Белорусской АЭС». Экологи отметили, что это может свидетельствовать об отсутствии или потере необходимых для строительства документов.
Продолжительность работы по тендеру оценили в 2340 часов, а это может говорить о существенном объёме недостающей документации, считают экологи. По информации в тендере, разработка документации должна закончиться в конце октября, то есть уже после запуска станции.
Летом 2020 года руководство АЭС также искало «потенциальных поставщиков оборудования, изделий и материалов для устройства системы пожаротушения» для станции, пишет Би-би-си. Это может означать, что незадолго до начала запуска реактора на АЭС могла отсутствовать противопожарная защита, отметило издание.
В октябре стало известно, что БелАЭС оштрафовали на 1350 белорусских рублей (около 40 тысяч российских рублей) по иску Гродненского МЧС по ядерной и радиоактивной безопасности. В решении суда говорится, что в мае на станции проводили работы с ядерным топливом, не устранив предыдущие нарушения. Руководство АЭС не комментировало запросы СМИ и тендерах и иске.
Литва, Эстония и Латвия отказались от белорусской электроэнергии — из-за «небезопасности» новой АЭС
С момента начала строительства БелАЭС в 2013 году Литва неоднократно открыто возмущалась близким соседством новой станции, а в стране проходили протесты.
В 2017 году, после аварий при строительстве, литовский парламент признал БелАЭС угрозой национальной безопасности, окружающей природе и общественному здоровью страны. Тогда же литовский председатель комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас заявил, что европейские страны не должны допустить запуска станции, а «Литва берёт на себя лидерство в этом вопросе».
Позже парламент страны призывал ЕС ввести санкции против Минска и Москвы и принял закон, запрещающий поставки электричества, произведённого на небезопасных АЭС в других странах.
В начале сентября к бойкоту Литвы присоединились Латвия и Эстония. Ранее страны не спешили подписывать документ, однако сделали это после начала массовых протестов в Белоруссии и их жёсткого подавления. Страны заключили соглашение об отказе от использования электроэнергии из Белоруссии после запуска БелАЭС. Участники договорились также о введении сертификатов отслеживания происхождения электричества, чтобы у Белоруссии не было возможности поставлять его через Россию или другие страны.
На следующий день после включения первого энергоблока АЭС, Литва в очередной раз направила в Белоруссию ноту протеста против «небезопасной» станции. В заявлении говорится, что «безответственные действия» страны усиливают ядерную и экологическую угрозу для Литвы и других европейских стран. Литовские власти призвали остановить запуск АЭС до достижения «высоких стандартов безопасности».
Белоруссии напомнили, что АЭС нарушает правила международных конвенций Эспоо (об оценке воздействия на окружающую среду) и Орхуса (о доступе к информации, касающейся окружающей среды), а руководство станции до сих пор не выполнило рекомендаций, вынесенных в ходе стресс-тестирования Евросоюза. Также до сих пор не ясны результаты исследований сейсмической безопасности, влияния станции на экологию и здоровье людей, говорится в заявлении.
В МИД Белоруссии заявили, что Литва «принесла в жертву нормальный диалог» в угоду своим «геополитическим амбициям». «Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздаёт словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан», — заявил представитель МИД Анатолий Глаз. В ведомстве добавили, что Литва сама наносит вред окружающей среде, потому что «не жалеет бумагу» на регулярные ноты протеста.
Из-за трёхсторонней договорённости стран Белоруссия будет терять «сотни миллионов евро в год», заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. «Если цель — экспорт, а экспорта не будет, то проект [АЭС] потерпит крах», — добавил литовский министр.
Отказ трёх стран от покупки белорусской электроэнергии может нанести ущерб и России, предположил аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович .
АЭС перестала работать спустя сутки после торжественного открытия — предварительно из-за взрыва трансформаторов
Запуск атомной электростанции несколько раз сдвигали. Первый энергоблок должен был заработать в 2018 году, а второй — в 2020 году. Однако физический пуск БелАЭС начали 7 августа, за два дня до президентских выборов, с загрузки в реакторы топлива. Спустя два месяца в реакторе началась цепная реакция и первый энергоблок вышел на минимально контролируемый уровень мощности.
3 ноября первый энергоблок включили в энергосистему страны, а 7 ноября в торжественной обстановке при участии Лукашенко мощность реактора повысили до 40% (до 400 МВт). Мощность будут постепенно повышать, а ввести энергоблок в промышленную эксплуатацию планировали в начале 2021 года.
На открытии станции Лукашенко предложил бойкотирующим Литве, Эстонии и Латвии «жить дружно» и «работать вместе». «Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своём огороде, мы — в своём», — заявил белорусский президент.
Спустя сутки после торжественного повышения мощности в СМИ сообщили, что на АЭС перестала вырабатываться мощность из-за выхода из строя трансформаторов. «Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для изменения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займёт много времени», — рассказал изданию Tut.by источник.
Минэнерго Белоруссии к концу дня сообщило, что при проверке устойчивости работы энергосистемы выяснилось, что станции необходимо заменить электротехническое измерительное оборудование. Взрывы трансформаторов ведомство не прокомментировало, отметив, что на станции «все технологические системы функционируют в штатном режиме».
пускай ебанет. может тогда стадо начнет двигаться.
Принципиальный корабль
Застрелиться на благо своей семьи, может они тоже начнут двигаться
что-то сомневаюсь, пусть я хоть трижды сдохну, что начнется движение если я сдохну
Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС.
Тот факт, что подобное уже случалось раньше, и не было извлечено уроков при строительстве АЭС, сам по себе еще хуже проеба с трансформаторами.