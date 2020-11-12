Литва, Эстония и Латвия отказались от белорусской энергии после открытия станции — из-за её «опасности».

В закладки

Жители Белоруссии на фоне БелАЭС Фото Сергея Гапона, AFP

В Белоруссии за счёт российского кредита возвели первую в стране атомную электростанцию. Во время строительства СМИ писали о многочисленных авариях, повреждениях реакторов и проблемах с документацией, а открытие задержалось на два года. Бойкотировать АЭС начали соседние страны: Литва, Эстония и Латвия отказались от белорусской электроэнергии из-за «небезопасной» станции, «угрожающей» населению.

7 ноября Лукашенко официально открыл станцию, но проработала она всего сутки. СМИ пишут, что на АЭС взорвались трансформаторы, а их замена займёт «много времени». Минэнерго Белоруссии подтвердили выход трансформаторов из строя, но точные причины так и не назвали.

Деньги на АЭС выделила Россия, а по ходу строительства СМИ сообщали об обрушении фундамента под будущим реактором и разрушении его корпуса

Соглашение о сотрудничестве в строительстве БелАЭС Россия и Белоруссия заключили в 2011 году. Тогда российские власти выделили кредит в 10 миллиардов долларов до 2035 года, а ещё 10% стоимости Белоруссия должна была найти в собственном бюджете — это стало крупнейшим проектом между странами.

Точная стоимость окончательного проекта не известна из-за коммерческой тайны, но в 2019 году Александр Лукашенко заявлял, что он обойдётся примерно в семь миллиардов долларов, а ещё три миллиарда потребуются на обеспечение инфраструктуры.

БелАЭС построили в Гродненской области Белоруссии. Генподрядчик — российская госкомпания «Атомстройэкспорт», входящая в «Росатом».

Строительство АЭС началось только в 2013 году. Место для станции выбрали на границе с Литвой — всего в 50 километрах от Вильнюса, несмотря на рекомендацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) располагать атомные электростанции не ближе 100 километров от города. Рекомендация появилась в том же году после аварии на японской станции в Фукусиме.

Главной причиной строительства АЭС белорусские власти называют снижение зависимости от газа на 60% и сокращение парниковых выбросов в атмосферу. «Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 миллиардов кубометров природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60%», — заявил глава Минэнергетики Виктор Каранкевич.

Соседние страны начали беспокоиться об АЭС вблизи границы после нескольких аварий во время строительства. В мае 2016 года издание Belsat.eu сообщило, что в середине апреля между двумя реакторами на месте будущего здания ядерного обслуживания якобы обрушился фундамент. Это произошло «из-за спешки по приказу руководства», рассказал изданию рабочий стройки. По словам собеседника, это не первое подобное происшествие на АЭС. На белорусской атомной станции информацию об аварии опровергли.

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e Belsat.eu","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ea832463-be18-5b1d-b471-c496c01d81bc","width":1280,"height":720,"size":286813,"type":"jpg","color":"979899","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e Belsat.eu","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e4f201b3-ee2c-5344-aa35-5ed50f2b2e12","width":1280,"height":720,"size":272475,"type":"jpg","color":"b5b6b9","hash":"","external_service":[]}}}]

10 июля 2016 года в СМИ вновь появились сообщения о происшествии на стройке атомной станции. Координатор общественной кампании «Островецкая атомная — это преступление» Николай Уласевич рассказал в фейсбуке, что по словам его источников, во время пробной установки реактор сорвался с высоты до четырёх метров и повредился. Две недели руководство АЭС не подтверждало аварию, а 26 июля сообщило, что нештатная ситуация была, но не в реакторном отделении, а на площадке хранения корпуса при его перемещении.

В июле 2020 года Лукашенко прокомментировал повреждение реактора, отметив, что при строительстве соблюдается «жесточайший контроль». «Привезли реактор, начали поднимать, поцарапали корпус, говорят: „Ну это ничего страшного“. Так, знаете, по-русски. „Давайте устанавливать“. Говорю: „Нет, новый везите“. Привезли новый. А этот, говорю, забирайте», — делился белорусский президент.

Спустя полгода при транспортировке по железнодорожным путям корпус реактора зацепил ЛЭП. По словам руководства БелАЭС, «ничего там не упало, защитный кожух [корпуса реактора] коснулся», а повреждений на поверхности не обнаружили. Корпус установили на место упавшего.

Власти Белоруссии ссылаются на итоги оценки АЭС МАГАТЭ, которую проводили в феврале 2020 года. В итогах проверки говорится, что «Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ в соответствии со стандартами безопасности, приглашает все проверки и является образцово-показательной страной». Агентство вынесло станции рекомендации по устранению семи недочётов.

Белорусские экологи неоднократно сообщали о проблемах с документацией АЭС. В 2012 году издание Bellona писало, что строительство станции началось до подписания генконтракта и разработки проекта. В июле 2020 года активисты организации «Экодом» обнаружили на сайте госзакупок тендеры по «восстановлению, ведению и сдаче исполнительной документации на объектах строительства Белорусской АЭС». Экологи отметили, что это может свидетельствовать об отсутствии или потере необходимых для строительства документов.

Продолжительность работы по тендеру оценили в 2340 часов, а это может говорить о существенном объёме недостающей документации, считают экологи. По информации в тендере, разработка документации должна закончиться в конце октября, то есть уже после запуска станции.

Строительство БелАЭС Фото Tut.by

Летом 2020 года руководство АЭС также искало «потенциальных поставщиков оборудования, изделий и материалов для устройства системы пожаротушения» для станции, пишет Би-би-си. Это может означать, что незадолго до начала запуска реактора на АЭС могла отсутствовать противопожарная защита, отметило издание.

В октябре стало известно, что БелАЭС оштрафовали на 1350 белорусских рублей (около 40 тысяч российских рублей) по иску Гродненского МЧС по ядерной и радиоактивной безопасности. В решении суда говорится, что в мае на станции проводили работы с ядерным топливом, не устранив предыдущие нарушения. Руководство АЭС не комментировало запросы СМИ и тендерах и иске.

Литва, Эстония и Латвия отказались от белорусской электроэнергии — из-за «небезопасности» новой АЭС

С момента начала строительства БелАЭС в 2013 году Литва неоднократно открыто возмущалась близким соседством новой станции, а в стране проходили протесты.

Протест против строительства белорусской АЭС в 2017 году Фото Томаша Виницкаса, Delfi

В 2017 году, после аварий при строительстве, литовский парламент признал БелАЭС угрозой национальной безопасности, окружающей природе и общественному здоровью страны. Тогда же литовский председатель комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас заявил, что европейские страны не должны допустить запуска станции, а « Литва берёт на себя лидерство в этом вопросе ».

Позже парламент страны призывал ЕС ввести санкции против Минска и Москвы и принял закон, запрещающий поставки электричества, произведённого на небезопасных АЭС в других странах.

АЭС под Островцом никогда не будет для нас безопасной из-за своего расположения, близости к Литве и всех возможных рисков. Симонас Шатунас постпреда Литвы при Евросоюзе

В начале сентября к бойкоту Литвы присоединились Латвия и Эстония. Ранее страны не спешили подписывать документ, однако сделали это после начала массовых протестов в Белоруссии и их жёсткого подавления. Страны заключили соглашение об отказе от использования электроэнергии из Белоруссии после запуска БелАЭС. Участники договорились также о введении сертификатов отслеживания происхождения электричества, чтобы у Белоруссии не было возможности поставлять его через Россию или другие страны.

3 ноября литовская электропередающая компания Litgrid установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии, так как впервые зафиксировала данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС.

На следующий день после включения первого энергоблока АЭС, Литва в очередной раз направила в Белоруссию ноту протеста против «небезопасной» станции. В заявлении говорится, что «безответственные действия» страны усиливают ядерную и экологическую угрозу для Литвы и других европейских стран. Литовские власти призвали остановить запуск АЭС до достижения «высоких стандартов безопасности».

Белоруссии напомнили, что АЭС нарушает правила международных конвенций Эспоо (об оценке воздействия на окружающую среду) и Орхуса (о доступе к информации, касающейся окружающей среды), а руководство станции до сих пор не выполнило рекомендаций, вынесенных в ходе стресс-тестирования Евросоюза. Также до сих пор не ясны результаты исследований сейсмической безопасности, влияния станции на экологию и здоровье людей, говорится в заявлении.

Строительство БелАЭС Фото Tut.by

В МИД Белоруссии заявили, что Литва «принесла в жертву нормальный диалог» в угоду своим «геополитическим амбициям». «Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздаёт словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан», — заявил представитель МИД Анатолий Глаз. В ведомстве добавили, что Литва сама наносит вред окружающей среде, потому что «не жалеет бумагу» на регулярные ноты протеста.

Из-за трёхсторонней договорённости стран Белоруссия будет терять «сотни миллионов евро в год», заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. «Если цель — экспорт, а экспорта не будет, то проект [АЭС] потерпит крах», — добавил литовский министр.

Отказ трёх стран от покупки белорусской электроэнергии может нанести ущерб и России, предположил аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович .

Для России [отказ стран Балтики от электроэнергии] означает, что нам будет сложно возвращать те деньги, которые были потрачены на белорусскую АЭС, это всё-таки деньги, которые Россия дала Белоруссии в кредит. Конечно, для нас интересно, чтобы была возможность эту электроэнергию экспортировать за пределы Белоруссии, и на этом деньги зарабатывать. Станислав Митрахович аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

АЭС перестала работать спустя сутки после торжественного открытия — предварительно из-за взрыва трансформаторов

Запуск атомной электростанции несколько раз сдвигали. Первый энергоблок должен был заработать в 2018 году, а второй — в 2020 году. Однако физический пуск БелАЭС начали 7 августа, за два дня до президентских выборов, с загрузки в реакторы топлива. Спустя два месяца в реакторе началась цепная реакция и первый энергоблок вышел на минимально контролируемый уровень мощности.

3 ноября первый энергоблок включили в энергосистему страны, а 7 ноября в торжественной обстановке при участии Лукашенко мощность реактора повысили до 40% (до 400 МВт). Мощность будут постепенно повышать, а ввести энергоблок в промышленную эксплуатацию планировали в начале 2021 года.

Всё так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой. Александр Лукашенко

На открытии станции Лукашенко предложил бойкотирующим Литве, Эстонии и Латвии «жить дружно» и «работать вместе». «Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своём огороде, мы — в своём», — заявил белорусский президент.

Лукашенко на открытии БелАЭС Фото President.gov.by

Спустя сутки после торжественного повышения мощности в СМИ сообщили, что на АЭС перестала вырабатываться мощность из-за выхода из строя трансформаторов. « Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для изменения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займёт много времени », — рассказал изданию Tut.by источник.

Минэнерго Белоруссии к концу дня сообщило, что при проверке устойчивости работы энергосистемы выяснилось, что станции необходимо заменить электротехническое измерительное оборудование. Взрывы трансформаторов ведомство не прокомментировало, отметив, что на станции «все технологические системы функционируют в штатном режиме».