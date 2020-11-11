Что известно о BNT162b2 — американской вакцине от коронавируса с «90% эффективности». И какие с ней будут сложности Материал редакции
Вакцина стала первой, показавшей эффективность в финальных испытаниях. Но спустя два дня российский производитель заявил о ещё более высоких показателях.
Еврокомиссия собирается закупить 300 миллионов доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Они первыми объявили об эффективности своего препарата на финальной стадии испытаний. Новость о появлении вакцины, действующей, по словам разработчиков, в 90% случаев, «обвалила» акции компаний, заработавших на пандемии. А производитель «Спутник V» тут же заявил, что российская вакцина эффективнее зарубежной, и запустил её массовое производство.
- Вакцина Pfizer и BioNTech называется BNT162b2 (была ещё BNT162b1, во вторую версию внесли изменения). 9 ноября компании сообщили, что препарат успешно прошёл третью фазу клинических испытаний и показал 90%-ю эффективность в предотвращении заболеваний коронавирусом Covid-19;
- В третьей фазе испытаний, которая началась в июле, приняли участие более 43 тысяч человек, 94 из них заболели, несмотря на прививку. Подробностей о том, как всё проходило и как добровольцев делили на группы, нет. Руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный, опираясь на опубликованные результаты, предположил, что в группе вакцинированных заболело девять человек, а в группе плацебо — 85;
- Вакцина вводится в два этапа и даёт защиту от Covid-19 на 28-й день после инъекции. Одной инъекции для успешного формирования иммунитета не хватит;
- К концу года Pfizer и BioNTech планируют произвести 50 миллионов доз, а в 2021 году — 1,3 миллиарда доз. Но сначала производители должны собрать данные о безопасности и получить разрешение на введение вакцины от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов;
- Еврокомиссия уже объявила, что планирует приобрести 300 миллионов доз BNT162b2;
- На фоне обсуждения высокой эффективности вакцины упали акции компаний, выросших в пандемию, таких как Zoom, Netflix, Slack и Amazon. Зато акции компании, занимающихся вакциной от Covid-19, выросли, и это коснулось не только Pfizer и BioNTech, но и других разработчиков;
- Исследователь коронавируса, иммунолог Флориан Краммер назвал успех вакцины «лучшей новостью» c начала января — тогда в Китае признали распространение Covid-19. Профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов считает это успехом мировой вакцинологии;
- Однако учёные сходятся во мнении, что информации о вакцине недостаточно. «Допустим, защитный эффект пфайзеровской вакцины действительно весьма неплох. Но пусть они напишут про побочные эффекты — об этом ничего пока нет», — отметил молекулярный биолог Сергей Нетёсов;
- Кроме того, из-за особенностей BNT162b2 могут возникнуть проблемы с её транспортировкой и применением, считают эксперты. Вакцину необходимо хранить при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. После разморозки препарат нужно употребить в течение пяти дней. Для транспортировки, хранения и разморозки вакцины понадобится дорогостоящая инфраструктура. А требование поддерживать экстремально низкие температуры потенциально может привести к порче большого количества вакцины;
- Pfizer и BioNTech стали первыми, кто отчитался об успешных результатах в третьей фазе исследований. Она оценивает именно способность предотвращать инфекцию, а не её безопасность или способность вызывать иммунный ответ;
- 11 ноября центр имени Н. Ф. Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил, что эффективность российского препарата составила 92%. Первую в мире зарегистрированную вакцину официально запустили в массовое производство.
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Ну наконец-то!
пепси
Сложность будет одна: в России её не будет
Криминальный Паша
в россии уже есть одна сложность: путин
пепсиКриминальный
СПУТНИК ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
Криминальный Паша
ОМЕРИКА САСАТБ!!!
A big purple banana 🍆Криминальный
пепсиA
Чистый диод
Ты там смотри сам без вакцины не останься
Уральский глобус
Зачем фотографы блумберга снимают на камеру случайно забредших на экскурсии людей?
badResistorУральский
там вся статья на блумберге какая то странная если честно.
Тонкий каякер
Нефть обратно упадет??? АНЯ!!
Андрей РядькинТонкий
продавай баксы! фиксируй ебана рот!!!!
Криминальный Паша
спасибо за работу, Аня. в таком формате очень удобно читать
Владимир Филатов
Короче нет ещё нормальной вакцины.
Gennady Verzakov
Несу идею для стартапа:
Вакцинные туры из россии.
YeezySpace
94 из них заболели, несмотря на прививку
А где комментарии про плохую вакцину? Когда подобные новости появились про Спутник, сколько было негатива от либералов. Или это другое?
van der Pusch
Однако учёные сходятся во мнении...
...и дальше приводятся слова одного молекулярного биолога. Второй профессор по ссылке (и в цитате выше) куда менее резок.
получить разрешение на введение вакцины от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Релевантно только для Штатов, тому же ЕС на мнение FDA должно быть наплевать.
А в целом хороший материал, спасибо! Вдобавок только хочу сказать, что это вроде как первая mRNA-based вакцина, которая подошла так близко к одобрению. А еще, что Угур Шахин - мега крутой мужик.
van der Puschvan
Ну и да, она так себе американская. Разработки BioNTech, 500 миллионов финансирования от Германии и т.д.
Александр Сергеевич
у нашей то эффективность 146%, не то что у этого американской всего 90
badResistor
А требование поддерживать экстремально низкие температуры
Вакцину необходимо хранить при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию.
-70С ничего общего с экстремально низкой температурой не имеет. Там на блумберге эксперты явно чего-то не того.
Экстремально низкие это ниже −195,75С Потому как это кипение жидкого азота, который легко получать и легко использовать.
Было бы требование от -85С до -70С вот тогда были бы проблемы. А держать ниже чем минус -70С или -100С - разницы нет, и то и другое будет в жидком азоте
badResistorbadResistor
в оригинале вообще какой то бред
“Most of these vaccines need minus 70 degrees, which we just can’t do in India, just forget it,” said T. Sundararaman, a New Delhi-based global coordinator of the People’s Health Movement, an organization that brings together local activists, academics and civil society groups working on public health.
Т.е. чувак вообще не в курсе о том как поддерживаются температуры и что делать с этим делать. Уровень компетенции этих людей зашкаливает...
это прекрасно.
van der PuschbadResistor
Проблемы с тем, что в маленьких городах даже такую температуру поддерживать негде. Из-за этого возникает геморр с логистикой.