Что известно о BNT162b2…

Тот факт, что эта вакцина работает, означает, что подобные вакцины, в том числе при этой болезни, могут быть эффективными. Отсюда очень большой оптимизм не только в отношении этой разработки, но и перспектив всего человечества. Именно поэтому так отреагировали рынки на эту новость: появились надежды на более быстрое восстановление экономики.