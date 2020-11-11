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Аня Бегиашвили
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Что известно о BNT162b2 — американской вакцине от коронавируса с «90% эффективности». И какие с ней будут сложности Материал редакции

Вакцина стала первой, показавшей эффективность в финальных испытаниях. Но спустя два дня российский производитель заявил о ещё более высоких показателях.

Фото Bloomberg

Еврокомиссия собирается закупить 300 миллионов доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Они первыми объявили об эффективности своего препарата на финальной стадии испытаний. Новость о появлении вакцины, действующей, по словам разработчиков, в 90% случаев, «обвалила» акции компаний, заработавших на пандемии. А производитель «Спутник V» тут же заявил, что российская вакцина эффективнее зарубежной, и запустил её массовое производство.

  • Вакцина Pfizer и BioNTech называется BNT162b2 (была ещё BNT162b1, во вторую версию внесли изменения). 9 ноября компании сообщили, что препарат успешно прошёл третью фазу клинических испытаний и показал 90%-ю эффективность в предотвращении заболеваний коронавирусом Covid-19;
  • В третьей фазе испытаний, которая началась в июле, приняли участие более 43 тысяч человек, 94 из них заболели, несмотря на прививку. Подробностей о том, как всё проходило и как добровольцев делили на группы, нет. Руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный, опираясь на опубликованные результаты, предположил, что в группе вакцинированных заболело девять человек, а в группе плацебо — 85;
  • Вакцина вводится в два этапа и даёт защиту от Covid-19 на 28-й день после инъекции. Одной инъекции для успешного формирования иммунитета не хватит;
  • К концу года Pfizer и BioNTech планируют произвести 50 миллионов доз, а в 2021 году — 1,3 миллиарда доз. Но сначала производители должны собрать данные о безопасности и получить разрешение на введение вакцины от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов;
  • Еврокомиссия уже объявила, что планирует приобрести 300 миллионов доз BNT162b2;
  • На фоне обсуждения высокой эффективности вакцины упали акции компаний, выросших в пандемию, таких как Zoom, Netflix, Slack и Amazon. Зато акции компании, занимающихся вакциной от Covid-19, выросли, и это коснулось не только Pfizer и BioNTech, но и других разработчиков;
  • Исследователь коронавируса, иммунолог Флориан Краммер назвал успех вакцины «лучшей новостью» c начала января — тогда в Китае признали распространение Covid-19. Профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов считает это успехом мировой вакцинологии;

Тот факт, что эта вакцина работает, означает, что подобные вакцины, в том числе при этой болезни, могут быть эффективными. Отсюда очень большой оптимизм не только в отношении этой разработки, но и перспектив всего человечества. Именно поэтому так отреагировали рынки на эту новость: появились надежды на более быстрое восстановление экономики.

Василий Власов
доктор медицинских наук, цитата по «Новой газете»
  • Однако учёные сходятся во мнении, что информации о вакцине недостаточно. «Допустим, защитный эффект пфайзеровской вакцины действительно весьма неплох. Но пусть они напишут про побочные эффекты — об этом ничего пока нет», — отметил молекулярный биолог Сергей Нетёсов;
  • Кроме того, из-за особенностей BNT162b2 могут возникнуть проблемы с её транспортировкой и применением, считают эксперты. Вакцину необходимо хранить при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. После разморозки препарат нужно употребить в течение пяти дней. Для транспортировки, хранения и разморозки вакцины понадобится дорогостоящая инфраструктура. А требование поддерживать экстремально низкие температуры потенциально может привести к порче большого количества вакцины;
  • Pfizer и BioNTech стали первыми, кто отчитался об успешных результатах в третьей фазе исследований. Она оценивает именно способность предотвращать инфекцию, а не её безопасность или способность вызывать иммунный ответ;
  • 11 ноября центр имени Н. Ф. Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил, что эффективность российского препарата составила 92%. Первую в мире зарегистрированную вакцину официально запустили в массовое производство.

#covid19 #медицина #вакцина

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21 комментарий
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пепси

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Сложность будет одна: в России её не будет

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Криминальный Паша

пепси
3

в россии уже есть одна сложность: путин

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пепси

Криминальный
1

СПУТНИК ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

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Криминальный Паша

пепси
0

ОМЕРИКА САСАТБ!!!

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A big purple banana 🍆

Криминальный
6
Ответить

пепси

A
4
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Чистый диод

пепси
0

Ты там смотри сам без вакцины не останься

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Уральский глобус

1

Зачем фотографы блумберга снимают на камеру случайно забредших на экскурсии людей?

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badResistor

Уральский
0

там вся статья на блумберге какая то странная если честно.

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Тонкий каякер

0

Нефть обратно упадет??? АНЯ!!

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Андрей Рядькин

Тонкий
0

продавай баксы! фиксируй ебана рот!!!!

Ответить

Криминальный Паша

0

спасибо за работу, Аня. в таком формате очень удобно читать

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Владимир Филатов

0

Короче нет ещё нормальной вакцины.

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Gennady Verzakov

0

Несу идею для стартапа:
Вакцинные туры из россии.

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YeezySpace

0

94 из них заболели, несмотря на прививку

А где комментарии про плохую вакцину? Когда подобные новости появились про Спутник, сколько было негатива от либералов. Или это другое?

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van der Pusch

0

Однако учёные сходятся во мнении...

...и дальше приводятся слова одного молекулярного биолога. Второй профессор по ссылке (и в цитате выше) куда менее резок.

получить разрешение на введение вакцины от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Релевантно только для Штатов, тому же ЕС на мнение FDA должно быть наплевать.

А в целом хороший материал, спасибо! Вдобавок только хочу сказать, что это вроде как первая mRNA-based вакцина, которая подошла так близко к одобрению. А еще, что Угур Шахин - мега крутой мужик.

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van der Pusch

van
0

Ну и да, она так себе американская. Разработки BioNTech, 500 миллионов финансирования от Германии и т.д.

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Александр Сергеевич

0

у нашей то эффективность 146%, не то что у этого американской всего 90

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badResistor

0

А требование поддерживать экстремально низкие температуры

Вакцину необходимо хранить при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию.

-70С ничего общего с экстремально низкой температурой не имеет. Там на блумберге эксперты явно чего-то не того.

Экстремально низкие это ниже −195,75С Потому как это кипение жидкого азота, который легко получать и легко использовать.

Было бы требование от -85С до -70С вот тогда были бы проблемы. А держать ниже чем минус -70С или -100С - разницы нет, и то и другое будет в жидком азоте

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badResistor

badResistor
0

в оригинале вообще какой то бред
“Most of these vaccines need minus 70 degrees, which we just can’t do in India, just forget it,” said T. Sundararaman, a New Delhi-based global coordinator of the People’s Health Movement, an organization that brings together local activists, academics and civil society groups working on public health.

Т.е. чувак вообще не в курсе о том как поддерживаются температуры и что делать с этим делать. Уровень компетенции этих людей зашкаливает...
это прекрасно.

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van der Pusch

badResistor
0

Проблемы с тем, что в маленьких городах даже такую температуру поддерживать негде. Из-за этого возникает геморр с логистикой.

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