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Артём Мазанов
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Путин сначала ввёл военных в Карабах, а только потом получил разрешение. Это назвали законным из-за сбитого вертолёта

Для использования вооружённых сил за пределами России президент обязан запрашивать разрешение Совфеда. Так было в 2014 и 2015 годах.

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Российские военные в Карабахе Фото Reuters

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий договорились, что Минобороны РФ отправит в Нагорный Карабах миротворцев для контроля за прекращением огня. В этот же день в Армению вылетели первые самолёты с российскими миротворцами. Согласно соглашению, военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет, если Баку и Ереван не будут против.

Отправить российских военных в Карабах Совет Федерации разрешил Путину только 18 ноября — спустя неделю после ввода войск. Сенаторы не увидели в этом нарушения Конституции.

Разрешить отправить военных в другую страну могут только сенаторы

Согласно 102 статье Конституции, решение вопроса об использовании российских войск за рубежом относится к ведению Совфеда. Президент РФ должен запрашивать у верхней палаты парламента разрешение на переброску военных.

Путин уже обращался к сенаторам с такой просьбой: 1 марта 2014 года Совфед разрешил использовать вооружённые силы на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Ввод войск Кремль объяснял необходимостью безопасного проведения референдума в Крыму о присоединении к России. 25 июня 2014 года Совфед отозвал согласие на ввод войск.

В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины.

обоснование Путина на ввод военных на Украину

В 2015 году Совфед снова разрешил президенту использовать войска за пределами России — в Сирии. Кремль тогда заявлял, что Минобороны РФ будет использовать только авиацию против «Исламского государства», действуя по просьбе сирийского президента Башара Асада. Это разрешение пока не отозвали.

Кремль заявил, что решение сенаторов ни на что не влияло — Путину уже разрешили применять армию за рубежом в 2015 году

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину не нужно обращаться в Совет Федерации за разрешением на ввод военных в Нагорный Карабах, ведь соответствующее разрешение уже действует. Он сослался на постановление № 355-СФ от 30 сентября 2015 года, которое даёт президенту разрешение «на использование вооружённых сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права». Конкретная страна там не указана.

Пресс-секретарь назвал этот документ «юридической базой для принятия подобных решений». Песков уточнил, что речь идёт не о согласии на переброску военных в Сирию (тоже от 30 сентября 2015 года), а о другом документе. О каком именно, он не уточнил. Ссылка на решение верхней палаты парламента от 30 сентября 2015 года есть и в указе Путина о размещении миротворцев в Карабахе.

18 ноября, до заседания Совфеда, Песков заявил, что решение сенаторов «де-факто это ничего не изменит». «Ещё раз повторяю, потому что от 2015 года документ действует», — уточнил пресс-секретарь президента.

Путин перебросил войска без разрешения из-за сбитого вертолёта с российскими военными

18 ноября глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что президент имеет право направлять войска за рубеж без специального разрешения Совета Федерации, если речь идёт о выполнении срочных задач.

Сенатор заявил, что по постановлению «2009 года можно перебросить войска для защиты наших граждан, войск размещённых там». Клишас напомнил, что в зоне военных действий 9 ноября сбили российский вертолёт, погибли два человека, из-за этого Путин мог направить военных для «остановки войны». «Президент имеет на это полное право без специального решения Совета Федерации», — уточнил Клишас.

Клишас имел ввиду постановление от 16 декабря 2009 года №456-СФ. Оно разрешает президенту «принимать решения об оперативном использовании за пределами территории РФ формирований ВС РФ» для:

  • Защиты граждан;
  • Отражения вооружённого нападения на формирования ВС РФ, другие войска или органы;
  • Отражения или предотвращение вооружённого нападения на другое государство, обратившееся к РФ с соответствующей просьбой.

Путин всё же обратился в Совфед из-за масштаба миссии в Карабахе

Клишас заявил, что Путин решил запросить согласие сенаторов на ввод военных в Карабах из-з того, что миротворческая миссия носит долгосрочный характер. «Так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда», — объяснил Клишас.

Песков заявил журналистам то же самое.

Было постановление от 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений. Учитывая масштабный характер миротворческой миссии, было запрошено дополнительное разрешение.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

#право #нагорныйкарабах #путин

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43 комментария
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Отечественный дебаркадер

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Над Арменией сбили российский вертолёт. Два…
Один эвакуирован с травмами средней тяжести.
tjournal.ru
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Атомный будильник

Отечественный
5

Тебе в третий раз пишут (прямо сейчас) что ты хуйнул мимо, но ты третий раз шлешь этот скрин 

Ответить

Отечественный дебаркадер

Атомный
0

пиздец у тебя оперативной памяти много, нехуй делать?

Ответить

Атомный будильник

Отечественный
2

просто ты самая запоминающаяся дыня в моей жизни, остальные были просто вкусными 

Ответить

Отечественный дебаркадер

Атомный
1

ты вот думаешь легко общаться по заголовкам не читая материалы???

Ответить

Атомный

Отечест…
1

Нет, я же тебе вчера писал, что понимаю и вижу как тебе сложно иногда бывает. Не знаю зачем ты это делаешь, но зачем страдать когда можно не страдать? 

Ответить

Отечественный

Атомный
0

я и не страдаю. читать == страдать 

Ответить

Атомный

Отечест…
0

Не обманывай меня, пожалуйста 

Ответить

Отечественный дебаркадер

Атомный
0

Заскринь прошу 

Ответить

A big purple banana 🍆

Отечественный
1

я не заскринил

Ответить

Алексей Шуртин

6

Путин сначала ввёл военных в Карабах, а только потом получил разрешение. Это назвали законным из-за Путин.

Ответить

Nikolay Vasiliev

2

 Клишас напомнил, что в зоне военных действий 9 ноября сбили российский вертолёт, погибли два человека, из-за этого Путин мог направить военных для «остановки войны». «Президент имеет на это полное право без специального решения Совета Федерации», — уточнил Клишас.

А вертолёт за сутки до ввода войск там оказался потому что пошёл нахуй что ты ты мне сделаешь я другом городе?

Ответить

Бесплатный ихтиандр

Nikolay
0

Заплутал, бедняга, бывает.

Ответить

Куколдиш Гамбино

1

С датских коллег пример взял. Там перед этим 2,5 миллиона зверей погибло.

Ответить

Удивленный пёс_анон

Куколдиш
1

Мне кажется или ты армян сравнил со зверями?

Ответить

A big purple banana 🍆

Удивленный
0

почему армян а не азеров?

Ответить

Удивленный пёс_анон

A
0

Ну РФ пошла спасать на стороне армян.

Ответить

Атомный будильник

Удивленный
3

Ну нет. Она там исключительно на своей стороне. Дабы совсем не проебать остатки инициативы. 

Ответить

A big purple banana 🍆

Удивленный
0

тут был аникдот

Ответить

solawind

–4
Ответить

Демократический теркин30см

solawind
1

А кто художнику сказал, что армяне российские войска именно воевать позвали?

Ответить

Атомный будильник

Демократический
1

Зачем ты рушишь манямирки? 

Ответить

Удивленный пёс_анон

0

А вы писали, что Турция тоже туда войска вводит?

Ответить

Артём Мазанов

Удивленный
0

Кто мы? Я тут один 

Ответить

Удивленный пёс_анон

Артём
0

Редакция - "вы"

Ответить

Артём Мазанов

Удивленный
0

Это не редакционный пост 

Ответить

Удивленный пёс_анон

Артём
2

А я спрашиваю просто писали вы про то, что Турция после РФ туда войска вводит?

Ответить

Атомный

Удивлен…
1

Турецкая многоходовочка 

Ответить

Максим Козаченко

Удивлен…
1

Артём не понимает твой вопрос, он слишком сложный.
Лучше спроси, редакционный ли это пост.

Ответить

Артём Мазанов

Удивлен…
0

Не писали друг

Ответить

Удивленный

Артём
0

Вчера где-то новость всплывала. А найти сейчас не могу. Если найду, скину сюда в тред

Ответить

Гражданский Валера

Артём
2

значит лгбт-пропаганда

Ответить

God Damn

0

Две недели назад

Ответить

Мамин динозавр

0

До похуй

Ответить

aliftin

0

  Он сослался на постановление № 355-СФ от 30 сентября 2015 года, которое даёт президенту разрешение «на использование вооружённых сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права». Конкретная страна там не указана.

Ебать какой удобный закон. 

Ответить

Электронный якорь

0

А вы говорите, что Путин может делать всё, что хочет! Даже чтобы послать своих граждан на верную смерть нужно запросить разрешение от СФ, которое и так подчиняется Путину!

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Dmitry Shiryaev

0

Совет федерации такие же евнухи, как и конституционный суд. Какая разница, у какой пятки спрашивать 

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Иван Иванов

0

Так вот зачем вертолёт сбили! Хотя не удивлён.

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Атомный будильник

0

В 2020 еще кто-то следит за законностью действий во внешней политике от РФ.

Кстати, @Артём Мазанов , а по Крыму такой же разбор можешь сделать? 
 

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Атомный будильник

Атомный
0

а так конечно правильное дело делаешь 

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Ник Хартман

0

Клишас говорит это и смеется, ведь все все понимают. Типичный сюжет для РФ когда один человек может все, а другие хихикая подлизывают ему. У Клишаса язык глубоко 

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This is I'm

0
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Миржан Досымбаев

0

Азейрбандаж, добро пожаловать родную гавань. 

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