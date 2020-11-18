Путин сначала ввёл военных в Карабах, а только потом получил разрешение. Это назвали законным из-за сбитого вертолёта

Для использования вооружённых сил за пределами России президент обязан запрашивать разрешение Совфеда. Так было в 2014 и 2015 годах.

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Российские военные в Карабахе Фото Reuters

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий договорились, что Минобороны РФ отправит в Нагорный Карабах миротворцев для контроля за прекращением огня. В этот же день в Армению вылетели первые самолёты с российскими миротворцами. Согласно соглашению, военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет, если Баку и Ереван не будут против.

Отправить российских военных в Карабах Совет Федерации разрешил Путину только 18 ноября — спустя неделю после ввода войск. Сенаторы не увидели в этом нарушения Конституции.

Разрешить отправить военных в другую страну могут только сенаторы

Согласно 102 статье Конституции, решение вопроса об использовании российских войск за рубежом относится к ведению Совфеда. Президент РФ должен запрашивать у верхней палаты парламента разрешение на переброску военных.

Путин уже обращался к сенаторам с такой просьбой: 1 марта 2014 года Совфед разрешил использовать вооружённые силы на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Ввод войск Кремль объяснял необходимостью безопасного проведения референдума в Крыму о присоединении к России. 25 июня 2014 года Совфед отозвал согласие на ввод войск.

В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины. обоснование Путина на ввод военных на Украину

В 2015 году Совфед снова разрешил президенту использовать войска за пределами России — в Сирии. Кремль тогда заявлял, что Минобороны РФ будет использовать только авиацию против «Исламского государства», действуя по просьбе сирийского президента Башара Асада. Это разрешение пока не отозвали.

Кремль заявил, что решение сенаторов ни на что не влияло — Путину уже разрешили применять армию за рубежом в 2015 году

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину не нужно обращаться в Совет Федерации за разрешением на ввод военных в Нагорный Карабах, ведь соответствующее разрешение уже действует. Он сослался на постановление № 355-СФ от 30 сентября 2015 года, которое даёт президенту разрешение «на использование вооружённых сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права». Конкретная страна там не указана.

Пресс-секретарь назвал этот документ «юридической базой для принятия подобных решений». Песков уточнил, что речь идёт не о согласии на переброску военных в Сирию (тоже от 30 сентября 2015 года), а о другом документе. О каком именно, он не уточнил. Ссылка на решение верхней палаты парламента от 30 сентября 2015 года есть и в указе Путина о размещении миротворцев в Карабахе.

18 ноября, до заседания Совфеда, Песков заявил, что решение сенаторов «де-факто это ничего не изменит». «Ещё раз повторяю, потому что от 2015 года документ действует», — уточнил пресс-секретарь президента.

Путин перебросил войска без разрешения из-за сбитого вертолёта с российскими военными

18 ноября глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что президент имеет право направлять войска за рубеж без специального разрешения Совета Федерации, если речь идёт о выполнении срочных задач.

Сенатор заявил, что по постановлению «2009 года можно перебросить войска для защиты наших граждан, войск размещённых там». Клишас напомнил, что в зоне военных действий 9 ноября сбили российский вертолёт, погибли два человека, из-за этого Путин мог направить военных для «остановки войны». «Президент имеет на это полное право без специального решения Совета Федерации», — уточнил Клишас.

Клишас имел ввиду постановление от 16 декабря 2009 года №456-СФ. Оно разрешает президенту «принимать решения об оперативном использовании за пределами территории РФ формирований ВС РФ» для:

Защиты граждан;

Отражения вооружённого нападения на формирования ВС РФ, другие войска или органы;

Отражения или предотвращение вооружённого нападения на другое государство, обратившееся к РФ с соответствующей просьбой.



Путин всё же обратился в Совфед из-за масштаба миссии в Карабахе

Клишас заявил, что Путин решил запросить согласие сенаторов на ввод военных в Карабах из-з того, что миротворческая миссия носит долгосрочный характер. «Так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда», — объяснил Клишас.

Песков заявил журналистам то же самое.

Было постановление от 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений. Учитывая масштабный характер миротворческой миссии, было запрошено дополнительное разрешение. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ