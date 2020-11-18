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В Госдуму внесли законопроекты о блокировке агитации в интернете и контроле за кабельным ТВ. Зачем это делается Материал редакции
Роскомнадзор сможет контролировать больше телеканалов, а ЦИК перед выборами получит больше рычагов давления.
В Госдуму внесли два «цензурирующих» законопроекта. Если их примут, то Роскомнадзор сможет удалять предвыборную интернет-агитацию и блокировать сайты с ней. Также надзорное ведомство получит полный контроль над кабельными телеканалами — он требуется, поскольку власти опасаются в том числе материалов «о свержении конституционного строя».
Законопроект о блокировке агитаций по запросу ЦИК
Законопроект 17 ноября внесли семь депутатов Госдумы от «Единой России», включая главу комитета по информполитике Александра Хинштейна.
Законопроект поможет ЦИК перед любыми выборами — хоть муниципальными, хоть президентскими. Если Центризбирком увидит в интернете агитационные материалы и сочтёт, что они нарушают закон, то комиссия сможет попросить Роскомнадзор «пресечь их распространение». В этом состоит суть предлагаемых изменений в 67 и 149 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Роскомнадзор сможет временно ограничивать доступ к текстам, аудио- и видеоматериалам или удалять их, а также временно блокировать сайты, где они опубликованы. За распространение «агиток» смогут привлекать к ответственности редакции телеканалов, печатных и интернет-изданий.
Депутаты объяснили законопроект тем, что всё чаще агитационные материалы перед выборами распространяются в интернете, а у ЦИК нет возможности реагировать на те, что нарушают законодательство.
Сейчас агитация не должна содержать:
- Призывы к экстремизму;
- Возбуждения расовой, религиозной, социальной или национальной ненависти;
- Коммерческую рекламу;
- Лотереи с выигрышами, зависящими от итогов голосования;
- Призывов голосовать против определённых кандидатов или распространение негативной информации о них.
Юрист международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнёв рассказал TJ, что изменится с принятием изменений в законы и кто подпадёт под цензуру.
Законопроект вносит изменения в статью 15.3 закона о защите информации — главного репрессивного информационного закона. Она используется для ограничения распространения фейковых новостей, порнографической, экстремистской информации. С принятием нового закона получится так, что по решению ЦИК политическую агитацию могут прировнять к экстремизму и порнографии.
Причём право решать, надлежащая ли политическая агитация или нет, предоставляется не суду, как должно быть, а административному органу, который имеет очень неоднозначную репутацию. Мы знаем, как Роскомнадзор и прокуратура самостоятельно трактуют разные выражения и изображения в интернете.
Из текста законопроекта не ясно, чем будет руководствоваться ЦИК при просьбе РКН блокировать материалы. По нынешней формулировке удалить могут даже пост любого активного гражданина в социальных сетях.
Больше всего беспокоит внесудебный порядок решений о блокировке, потому что в суде можно воспользоваться юридической помощью и защититься. ЕСПЧ постановил, что блокировка материалов не может применяться без отдельной судебной оценки каждого высказывания или изображения, иначе в каждом случае нарушается ещё и 10 статья Конвенции о правах человека, в которой говорится о праве распространять информацию и получать её в любой форме. Ограничение политических материалов — вмешательство властей в реализацию права на свободу выражения.
Вопрос о том, насколько необходим такой законопроект — дискуссионный, потому что он беспокоит сейчас власти во многих странах. Возможны другие методы маркировки недостоверной информации, к примеру, отметки в постах плашками «Данная информация требует дополнительной проверки». Доступ к таким материалам сохраняется, но читателей предупреждают, что они могут быть недостоверными. А сейчас получается система, в который какой-то чиновник решает, о чём общественности знать не положено.
Законопроект о контроле Роскомнадзора над кабельными каналами
Другим законопроектом хотят обязать операторов кабельных телеканалов помогать Роскомнадзору в контроле над контентом. Его Хинштейн и ещё двое депутатов-единороссов внесли, предполагая изменения в ФЗ 46 «О связи».
Сейчас около 60% кабельных телеканалов находятся «вне контроля» Роскомнадзора, говорится в пояснительной записке. По мнению регулятора, так сложилось, поскольку каналы нередко заключают контракты на обслуживание с операторами, у которых нет договоров с ведомством, и таким образом обходят проверки. По факту Роскомнадзор пока что контролирует только крупные кабельные каналы: его радиочастотная служба заключила договоры с 49 операторами связи.
Законопроект же обяжет всех операторов кабельных телеканалов предоставлять Роскомнадзору доступ к сетям для установки «технических средств контроля» за соблюдением законов. Депутаты не скрывают, что изменения нужны для более эффективного госконтроля за СМИ.
Что касается проверок, то сейчас Роскомнадзор проводит почти все (99,7%) без взаимодействия со СМИ напрямую. Ведомство проверяет программу кабельных телеканалов на соответствие закону, просматривая записи эфиров. Их в свою очередь делает оборудование, которое регулятор устанавливает на сетях оператора связи, обслуживающего канал. Чтобы Роскомнадзору не нужно было приходить к СМИ напрямую, он заключает контракты с операторами. И те уже дают доступ к сетям для установки записывающего оборудования.
Авторы законопроекта также пообещали, что операторы не столкнутся с дополнительными расходами, поскольку Роскомнадзор установит записывающие устройства за свой счёт. То есть за счёт бюджета.
Эти два законопроекты похожи и связаны, поскольку установление контроля за кабельным телевидением означает, что им рано или поздно воспользуются. Авторы законопроекта объясняют необходимость контроля тем, что на ТВ могут показывать экстремистские или порнографические материалы, но ведь вскоре к ним могут отнести и политическую агитацию. Это даст основание блокировать телеканалы, которые распространяют политическую информацию, которая не нравится, к примеру, ЦИКу. Это позволит «отрубить», например, «Радио Свобода», Deutsche Welle или Би-би-си целиком, оставляя перед выборами только «Вести 24» и Первый канал.
в субботу просто нужно будет приходить пораньше
P.S. Никто не помнит уже этот анекдот, я такой старый
Просто все уже так привыкли, и не помнят, что происходит по субботам
А, так вы об этом? Ну, это нормально..
как плечи?
Частый космос
Эксперт ничего такой, красивый
Символический дебаркадер
Дал бы ему?
А что опять началось? Давно вроде не было новостей про ебанутые законопроекты. Почему середина ноября?
А это нормально, они в середине сентября только с каникул приходят, пока раскачаются - там и новый год недалеко. Приходится ускоряться, чтобы закрыть три чтения до дедлайна
Эти же люди говорили, что закон об иноагентах похоронит НКО в России. А они всё живут и процветают.
Потому что цели таких законов не в том, чтобы избавиться в один день, а в том, чтобы увеличить давление, чем усложнит сильно жизнь.
В вашем же примере с НКО: у них из-за статуса иноагента пострадала стандартная рутина. Многие контрагенты из-за этого статуса отказываются работать, тяжелее даже стало людей найти работать в организацию. Да, это не "похороны", но это снижает вовлечение людей в нежелательные для правительства организаций, а также существенно ухудшает развитие таких организаций.
Туда записывают только тех, кто занимается политической деятельности. 99% НКО это вообще не коснулось. Как я тогда и говорил. А кто хочет политикой заниматься и получать международное финансирование, для этого есть масса других форм кроме НКО.
Тревожный корабль
Пиздишь
Касалось даже нко уровня бабочек и цветочков, находятся заметки на раз.
Ну было несколько штук. Но это вопрос к судебной системе, которая не может произвол чиновников отменить. Но в целом это практически никак не отразилось на работе института НКО.
Тревожный
Какие у тебя данные есть, чтобы кидаться «99%» и «практически никак не отразилось» то?
У Минюста есть реестр Иноагентов. Там сейчас 68 организаций. Также есть реестр всех НКО в России. Там сейчас 211167 организаций. Получаем значение 99,7% НКО в России не признаны иноагентами.
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
скоро путина будут задвигать, а вместо него нового ставить. контроль за сми нужен
Вот и цензурка перед предстоящими выборами подъехала.
Что по зомбоящику скажут, за тех и голосуйте!
А в интернетах этих ваших одни манипуляторы и враньё! Нечего очернять достойных людей!
Вас много, а Роскомнадзор один!