Роскомнадзор сможет контролировать больше телеканалов, а ЦИК перед выборами получит больше рычагов давления.

В закладки Слушать

Акция против изоляции интернета у офиса Роскомнадзора в Санкт-Петербурге в марте 2019 года Фото Антона Ваганова, Reuters / Scanpix / LETA

В Госдуму внесли два «цензурирующих» законопроекта. Если их примут, то Роскомнадзор сможет удалять предвыборную интернет-агитацию и блокировать сайты с ней. Также надзорное ведомство получит полный контроль над кабельными телеканалами — он требуется, поскольку власти опасаются в том числе материалов «о свержении конституционного строя».

Законопроект о блокировке агитаций по запросу ЦИК

Законопроект 17 ноября внесли семь депутатов Госдумы от «Единой России», включая главу комитета по информполитике Александра Хинштейна.

Законопроект поможет ЦИК перед любыми выборами — хоть муниципальными, хоть президентскими. Если Центризбирком увидит в интернете агитационные материалы и сочтёт, что они нарушают закон, то комиссия сможет попросить Роскомнадзор «пресечь их распространение». В этом состоит суть предлагаемых изменений в 67 и 149 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Роскомнадзор сможет временно ограничивать доступ к текстам, аудио- и видеоматериалам или удалять их, а также временно блокировать сайты, где они опубликованы. За распространение «агиток» смогут привлекать к ответственности редакции телеканалов, печатных и интернет-изданий.

Как это будет работать: ЦИК замечает «незаконные» агитационные материалы в интернете и сообщает об этом в Роскомнадзор. Ведомство требует от провайдера временно заблокировать сайт или удалить материалы, а также уведомить владельцев ресурса. Владелец должен удалить их и сообщить об этом Роскомнадзору — и тот возобновит доступ к сайту. Заблокировать за «агитки» смогут не раньше дня назначения выборов, а разблокировать — не позже, чем через пять дней после огласки их результатов.

Депутаты объяснили законопроект тем, что всё чаще агитационные материалы перед выборами распространяются в интернете, а у ЦИК нет возможности реагировать на те, что нарушают законодательство.

Сейчас агитация не должна содержать:

Призывы к экстремизму;

Возбуждения расовой, религиозной, социальной или национальной ненависти;

Коммерческую рекламу;

Лотереи с выигрышами, зависящими от итогов голосования;

Призывов голосовать против определённых кандидатов или распространение негативной информации о них.

Юрист международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнёв рассказал TJ, что изменится с принятием изменений в законы и кто подпадёт под цензуру.

Станислав Селезнёв юрист международной правозащитной группы «Агора»

Законопроект вносит изменения в статью 15.3 закона о защите информации — главного репрессивного информационного закона. Она используется для ограничения распространения фейковых новостей, порнографической, экстремистской информации. С принятием нового закона получится так, что по решению ЦИК политическую агитацию могут прировнять к экстремизму и порнографии.

Причём право решать, надлежащая ли политическая агитация или нет, предоставляется не суду, как должно быть, а административному органу, который имеет очень неоднозначную репутацию. Мы знаем, как Роскомнадзор и прокуратура самостоятельно трактуют разные выражения и изображения в интернете.

Из текста законопроекта не ясно, чем будет руководствоваться ЦИК при просьбе РКН блокировать материалы. По нынешней формулировке удалить могут даже пост любого активного гражданина в социальных сетях.

Однозначно, от законопроекта пострадают многие: одни не смогут донести свою позицию, а другие — её узнать.

Больше всего беспокоит внесудебный порядок решений о блокировке, потому что в суде можно воспользоваться юридической помощью и защититься. ЕСПЧ постановил, что блокировка материалов не может применяться без отдельной судебной оценки каждого высказывания или изображения, иначе в каждом случае нарушается ещё и 10 статья Конвенции о правах человека, в которой говорится о праве распространять информацию и получать её в любой форме. Ограничение политических материалов — вмешательство властей в реализацию права на свободу выражения.

Интересно, что о законопроекте стало известно, когда ЕСПЧ постановил, что блокировка сайтов «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневного журнала» в 2014 году незаконна. Теперь Генпрокуратура должна их разблокировать, а Минюст — выплатить компенсации. После такого решения ЕСПЧ авторы законопроекта должны были бы либо вообще исключить из закона статью 15.1, либо дополнить её информацией о судебном порядке ограничения материалов. Но наши депутаты сделали ровно наоборот.

Вопрос о том, насколько необходим такой законопроект — дискуссионный, потому что он беспокоит сейчас власти во многих странах. Возможны другие методы маркировки недостоверной информации, к примеру, отметки в постах плашками «Данная информация требует дополнительной проверки». Доступ к таким материалам сохраняется, но читателей предупреждают, что они могут быть недостоверными. А сейчас получается система, в который какой-то чиновник решает, о чём общественности знать не положено.

Законопроект о контроле Роскомнадзора над кабельными каналами

Другим законопроектом хотят обязать операторов кабельных телеканалов помогать Роскомнадзору в контроле над контентом. Его Хинштейн и ещё двое депутатов-единороссов внесли, предполагая изменения в ФЗ 46 «О связи».

Сейчас около 60% кабельных телеканалов находятся «вне контроля» Роскомнадзора, говорится в пояснительной записке. По мнению регулятора, так сложилось, поскольку каналы нередко заключают контракты на обслуживание с операторами, у которых нет договоров с ведомством, и таким образом обходят проверки. По факту Роскомнадзор пока что контролирует только крупные кабельные каналы: его радиочастотная служба заключила договоры с 49 операторами связи.

[Отсутствие контроля кабельных каналов] создаёт риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости. фрагмент пояснительной записки к законопроекту

Законопроект же обяжет всех операторов кабельных телеканалов предоставлять Роскомнадзору доступ к сетям для установки «технических средств контроля» за соблюдением законов. Депутаты не скрывают, что изменения нужны для более эффективного госконтроля за СМИ.

Что касается проверок, то сейчас Роскомнадзор проводит почти все (99,7%) без взаимодействия со СМИ напрямую. Ведомство проверяет программу кабельных телеканалов на соответствие закону, просматривая записи эфиров. Их в свою очередь делает оборудование, которое регулятор устанавливает на сетях оператора связи, обслуживающего канал. Чтобы Роскомнадзору не нужно было приходить к СМИ напрямую, он заключает контракты с операторами. И те уже дают доступ к сетям для установки записывающего оборудования.

Авторы законопроекта также пообещали, что операторы не столкнутся с дополнительными расходами, поскольку Роскомнадзор установит записывающие устройства за свой счёт. То есть за счёт бюджета.

Станислав Селезнёв юрист международной правозащитной группы «Агора»

Эти два законопроекты похожи и связаны, поскольку установление контроля за кабельным телевидением означает, что им рано или поздно воспользуются. Авторы законопроекта объясняют необходимость контроля тем, что на ТВ могут показывать экстремистские или порнографические материалы, но ведь вскоре к ним могут отнести и политическую агитацию. Это даст основание блокировать телеканалы, которые распространяют политическую информацию, которая не нравится, к примеру, ЦИКу. Это позволит «отрубить», например, «Радио Свобода», Deutsche Welle или Би-би-си целиком, оставляя перед выборами только «Вести 24» и Первый канал.