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Аня Бегиашвили
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В ноябре Госдума, притихшая в пандемию, стала активно принимать и обсуждать новые законы. Вот что успели депутаты Материал редакции

«Бешеный принтер 2.0».

Фото с сайта Госдумы

Во время пандемии коронавируса Госдума минимизировала работу. Депутаты рассматривали только наиболее срочные, по их мнению, инициативы, откладывая другие — например, законопроект о домашнем насилии. Но в ноябре нижняя палата парламента активизировалась. Уже приняли ряд громких законов, ещё несколько внесли или начали обсуждать.

  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит президенту после истечения срока полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Пока этим может воспользоваться только Дмитрий Медведев;
  • Внесли законопроект, разрешающий действующему президенту баллотироваться ещё на два срока (этот пункт, как и предыдущий, уже прописан в Конституции, но нужно принять соответствующий закон; то же касается запрета баллотироваться на пост президента лицам, имевшим иностранное гражданство);
  • Окончательно одобрили закон о штрафах до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению российских территорий. За повторный призыв могут лишить свободы на срок до четырёх лет, а за действия по отчуждения территорий — дать до 10 лет тюрьмы;
  • В первом чтении приняли законопроект о расширении неприкосновенности бывших президентов. Экс-глава государства «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности»;
  • Комитет по законодательству одобрил упразднение всех региональных конституционных судов к 2023 году;

  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодёжи до 35 лет;

  • Приняли поправки к законам о внешней разведке и ФСБ: сотрудникам спецслужб разрешат иметь второе гражданство, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности»;
  • Ирина Яровая внесла законопроект, «защищающий историческую правду»;
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  • В закон «Об образовании в РФ» предложили добавить запрет на просветительскую деятельность без согласования с властями;
  • Ещё одно предложение — ужесточить правила проведения митингов и пикетирования, запретив проводить акции у зданий экстренных служб и приравняв к митингу очередь на пикет;
  • В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за ограничение доступа к информации российских СМИ. Инициаторы обвинили в цензуре Twitter, YouTube и Facebook;
  • Депутаты хотят расширить основания, по которым человека могут приравнять к СМИ — «иностранному агенту», и ужесточить требования к НКО — «иностранным агентам». За неисполнение требований «иноагентов» предлагают привлекать к уголовной ответственности;
  • Поправки о защите прав семьи отозвали на доработку: они предусматривали запрет изъятия детей из семьи без суда, кроме случаев, когда ребёнку грозит неминуемая гибель.

Череда новостей из Госдумы породила новую волну высказываний о «бешеном принтере» — это давнее прозвище законодательного органа. Оно прикрепилось к Думе, когда она начала быстро «штамповать» спорные и недоработанные инициативы, часто воспринимаемые как репрессивные.

"Бешеный принтер 2.0". Зачем Дума готовит новые…
Российские депутаты и сенаторы всего за три дня предложили целый блок запретительных инициатив…
www.bbc.com
Комментарий: Кремль возвращает парламент в режим…
Госдума и Совет Федерации снова фонтанируют репрессивными законопроектами. Оппозиции запретят…
www.dw.com

#законы #госдума

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19 комментариев
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Кадровый лолипоп

11
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❌ Товарищ Маузер ❌

Кадровый
0

В 2014 было ещё смешно. Сейчас уже нихуя не смешно.

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Алексей Селезнев

4

Поставки кокса возобновили без перебоев видать

Ответить

Боковой Слава

Алексей
0

Хоть где-то все стабильно...

Ответить

Боковой Слава

0

Все же для народа делают(нет).

Ответить

Минимальный химик

Боковой
1

Для одного человека

Ответить

Боковой Слава

Минимальный
1

Для двух минимум. Там ещё его преемник есть.

Ответить

Ложный утюг

Боковой
2

приемник

Океан-214

Ответить

Боковой Слава

Ложный
0

Советуешь?

Ответить

Ложный утюг

Боковой
1

Вообще пушка, патибокс времён моего бати

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Андрей Рядькин

0

думаю, многим русским комментаторам белорусских новостей в недалеком будущем представится на практике показать белорусам "как надо"

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Рыжий

Андрей
0

А нафига? Когда последний раз россияне показали "а как надо" - родился бешенный принтер. Все вот это вот - прямое следствие того, что мы смогли "как надо"

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Андрей Рядькин

Рыжий
0

чего показали?

Ответить

Рыжий

Андрей
0

Вот это показали 

Ответить

Профессиональный корабль

Рыжий
2

Ломай, мы же миллионеры 

Ответить

Андрей Рядькин

Рыжий
1

Это другое

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KSA

Рыжий
0

Картинка красивая, но это победа ЕБН, а значит это как Не надо

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Минимальный химик

0

Странно, а что в пятницу ничего полезного не приняли? Например, запрет главе государства ссать сидя на толчке?

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KSA

Минимальный
0

Только сексисты против женщины-президента!

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