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В ноябре Госдума, притихшая в пандемию, стала активно принимать и обсуждать новые законы. Вот что успели депутаты Материал редакции
«Бешеный принтер 2.0».
Во время пандемии коронавируса Госдума минимизировала работу. Депутаты рассматривали только наиболее срочные, по их мнению, инициативы, откладывая другие — например, законопроект о домашнем насилии. Но в ноябре нижняя палата парламента активизировалась. Уже приняли ряд громких законов, ещё несколько внесли или начали обсуждать.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит президенту после истечения срока полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Пока этим может воспользоваться только Дмитрий Медведев;
- Внесли законопроект, разрешающий действующему президенту баллотироваться ещё на два срока (этот пункт, как и предыдущий, уже прописан в Конституции, но нужно принять соответствующий закон; то же касается запрета баллотироваться на пост президента лицам, имевшим иностранное гражданство);
- Окончательно одобрили закон о штрафах до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению российских территорий. За повторный призыв могут лишить свободы на срок до четырёх лет, а за действия по отчуждения территорий — дать до 10 лет тюрьмы;
- В первом чтении приняли законопроект о расширении неприкосновенности бывших президентов. Экс-глава государства «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности»;
- Комитет по законодательству одобрил упразднение всех региональных конституционных судов к 2023 году;
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодёжи до 35 лет;
- Приняли поправки к законам о внешней разведке и ФСБ: сотрудникам спецслужб разрешат иметь второе гражданство, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности»;
- Ирина Яровая внесла законопроект, «защищающий историческую правду»;
- В закон «Об образовании в РФ» предложили добавить запрет на просветительскую деятельность без согласования с властями;
- Ещё одно предложение — ужесточить правила проведения митингов и пикетирования, запретив проводить акции у зданий экстренных служб и приравняв к митингу очередь на пикет;
- В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за ограничение доступа к информации российских СМИ. Инициаторы обвинили в цензуре Twitter, YouTube и Facebook;
- Депутаты хотят расширить основания, по которым человека могут приравнять к СМИ — «иностранному агенту», и ужесточить требования к НКО — «иностранным агентам». За неисполнение требований «иноагентов» предлагают привлекать к уголовной ответственности;
- Поправки о защите прав семьи отозвали на доработку: они предусматривали запрет изъятия детей из семьи без суда, кроме случаев, когда ребёнку грозит неминуемая гибель.
Череда новостей из Госдумы породила новую волну высказываний о «бешеном принтере» — это давнее прозвище законодательного органа. Оно прикрепилось к Думе, когда она начала быстро «штамповать» спорные и недоработанные инициативы, часто воспринимаемые как репрессивные.
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В 2014 было ещё смешно. Сейчас уже нихуя не смешно.
Алексей Селезнев
Поставки кокса возобновили без перебоев видать
Боковой Слава
Хоть где-то все стабильно...
Боковой Слава
Все же для народа делают(нет).
Минимальный химик
Для одного человека
Боковой Слава
Для двух минимум. Там ещё его преемник есть.
Ложный утюг
приемник
Океан-214
Боковой Слава
Советуешь?
Ложный утюг
Вообще пушка, патибокс времён моего бати
Андрей Рядькин
думаю, многим русским комментаторам белорусских новостей в недалеком будущем представится на практике показать белорусам "как надо"
РыжийАндрей
А нафига? Когда последний раз россияне показали "а как надо" - родился бешенный принтер. Все вот это вот - прямое следствие того, что мы смогли "как надо"
Андрей РядькинРыжий
чего показали?
РыжийАндрей
Вот это показали
Профессиональный корабль
Ломай, мы же миллионеры
Андрей РядькинРыжий
Это другое
KSAРыжий
Картинка красивая, но это победа ЕБН, а значит это как Не надо
Минимальный химик
Странно, а что в пятницу ничего полезного не приняли? Например, запрет главе государства ссать сидя на толчке?
KSAМинимальный
Только сексисты против женщины-президента!