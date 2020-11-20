Во время пандемии коронавируса Госдума минимизировала работу. Депутаты рассматривали только наиболее срочные, по их мнению, инициативы, откладывая другие — например, законопроект о домашнем насилии. Но в ноябре нижняя палата парламента активизировалась. Уже приняли ряд громких законов, ещё несколько внесли или начали обсуждать.