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Екатерина Кузнецова
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Изнасилования и незащищённость: что происходит на пальмовых плантациях, связанных с крупными косметическими брендами Материал редакции

Женщины и подростки подвергаются регулярному насилию — об этом знают крупные компании, закупающие пальмовое масло у плантаций.

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Работницы плантаций по производству пальмового масла держат в руках средства, содержащие его Фото Бинсара Баккара, AP

Женщины, работающие на малазийских и индонезийских плантациях по производству пальмового масла для крупных косметических брендов, подвергаются сексуальному, физическому насилию и регулярным оскорблениям, следует из расследования AP.

В Индонезии на плантациях производителей пальмового масла заняты около 7,6 миллионов женщин, а точное число работающих в Малайзии неизвестно. Многие из них работают целыми поколениями: девочки приходят на поля помогать своим матерям, собирая зёрна и очищая кусты деревьев с мачете, не окончив школу и даже не научившись читать. Из-за отсутствия образования работницы плантации не могут уволиться, так как не имеют других навыков.

Пальмовое масло находится в трёх косметических средствах из четырёх. Его использует большинство крупных брендов для производства декоративной и уходовой косметики, зубной пасты, дезодорантов, мыла и других продуктах.

На плантациях девушки работают на низких должностях, тогда как мужчин нанимают в основном «надсмотрщиками», пишет AP. Одна из собеседниц издания рассказала, что в 16 лет, угрожая топором, её изнасиловал начальник, а в следующие девять месяцев повторял это неоднократно. Во время первого инцидента девушка забеременела, а позже родила ребёнка. Её родители подали заявление в полицию, однако его не приняли из-за отсутствия доказательств.

Журналисты узнали о неоднократных групповых изнасилованиях 12-летних детей в полях своими начальниками в Индонезии. В Малайзии двух подростков с плантаций изнасиловал руководитель — они забеременели от него с разницей в несколько месяцев. «С начальником ничего не случилось, он всё ещё на свободе», — рассказала директор индонезийского Института правовой помощи женщинам Розита Ненгсих.

Сотрудница одной из крупнейших в мире компаний по производству пальмового масла Felda сбежала в джунгли после того, как подверглась изнасилованию и забеременела на плантации. Женщина родила в лесу и жила там до тех пор, пока её не спасли. Позже США запретила импорт пальмового масла компании, связанной с Felda, из-за использования детского труда, сообщил AP.

Фото Бинсара Баккара, AP

Сотрудники плантаций насиловали не только работниц. Год назад в одной из индонезийских деревень двое работников полей привязали к дереву, изнасиловали и задушили проповедницу местной христианской церкви — позже их приговорили к пожизненному заключению, следует из расследования.

Помимо насилия, женщины сталкиваются с тяжёлыми условиями труда. Им приходится носить тяжести, стоять часами по пояс в воде и распылять пестициды. «У нас очень тяжёлая жизнь. После распыления у меня иногда идет кровь из носа», — рассказала одна из работниц. Женщина добавила, что компания не предоставляет сотрудникам медицинское обслуживание, а своих денег на врачей у них нет.

Одна из собеседниц издания рассказала, что потеряла троих детей во время беременности на поздних сроках, но «не останавливалась и продолжала работать». Из-за отсутствия страховки женщина не может оплатить счета за её лечение после выкидышей.

Фото Бинсара Баккара, AP

Власти Малайзии, занимающиеся вопросами женщин и детей сообщили AP, что к ним не поступают жалобы на изнасилования и жестокое обращение. Активисты отмечают, что это связано с тем, что работницы плантаций не верят в наказуемость своих насильников: «Они думают, что это происходит везде, поэтому не на что жаловаться». Из-за низкой оплаты труда некоторым женщинам приходится расплачиваться своим телом за ссуды, которые выдаёт им начальство, пишет AP.

Расположение плантаций пальмового масла делает их идеальным местом для изнасилования. [Плантации находятся] далеко, так что преступление может произойти даже посреди дня.

Айни Фитри
специалист по делам женщин и детей в провинции Западный Калимантан в Индонезии

Большинство косметических компаний отмалчиваются, когда речь заходит о насилии и тяжёлых условиях труда женщин на плантациях, однако они осведомлены о проблеме, пишет AP. В 2018 году Форум потребительских товаров опубликовал отчёт с предупреждением 400 компаний, в котором говорится, что женщины «находятся в наихудших условиях среди всех работников, работающих с пальмовым маслом». Компаниям также сообщили, что работницам плантаций приходится вступать в интимную связь с начальством, чтобы не потерять работу.

На запросы AP бренды ответили, что поддерживают фонды, контролирующие этичное производство пальмового масла. Однако работницы полей рассказали изданию, что одним начальство приказывало скрываться в джунглях во время проверок, а другим — улыбаться посетителям.

Фото Бинсара Баккара, AP

Издание отметило, что условия, в которых находятся женщины-работницы на пальмовых плантациях, резко контрастируют со слоганами в рекламных компаниях.

#происшествия #индонезия #малайзия #бизнес

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20 комментариев
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Mezzo Deesa

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Это бренды заставляют насиловать женщин?

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Марина Богданова

Mezzo
0

А кто ещё то?

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Mezzo Deesa

Марина
0

Белые цис-гендерные РУССКИЕ мужчины.

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Марина Богданова

Mezzo
0

Ну, так наверняка верхушка компаний как раз по совместительству и белые цис-гендерные мужчины.  

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Mezzo Deesa

Марина
1

https://us.pg.com/structure-and-governance/board-of-directors-composition/

P&G board of directors composition
Meet members of P&G board of directors who bring business, international, government, technology…
us.pg.com
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Естественный ящик

Марина
0

Билл Гейтс еще 

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Mezzo Deesa

Естественный
0

Мы же на прошлом всемирном мужском совете постановили, что он только ЧИПИРУЕТ!!

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Естественный ящик

1

Лэйди спид стик вообще г*****о Никогда НИкогда не чистийте им зубы!!!

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Немецкий рубин

Естественный
1

Я визу зубы детской пастой, которую можно глотать

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Людской шмель

Немецкий
1

Любишь глотать?

Ответить

Немецкий рубин

Людской
1

(;;;・_・)

Ответить

Естественный ящик

Немецкий
1

Никакую зубную пасту нельзя глотать балбес даже на которой стоит эта надпись, эта надпись ничем кроме устаревших и обходимых снипов и гостов не регулируется

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Немецкий рубин

Естественный
0

( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

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Ничтожный чайник

0

Изнасилования и незащищённость

Ммм, негры знают толк в трудоустройстве.

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Mezzo Deesa

Ничтожный
0

Не смей так говорить, это белые мужчины заставляют темнокожих мужчин быть насильниками!!

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Людской шмель

Ничтожный
0

Но там же не негры...

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Ничтожный чайник

0

А вообще кто-то из конкурентов решил попортить бизнес своим конкурентам. Всё просто.

Ответить

Андрей Малинин

0

То есть, если бы они работали не на плантациях, которые делают пальмовое масло для крупных компаний, то проблема бы ушла, я правильно понимаю?

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Екатерина Кузнецова

Андрей
0

проблема, что крупные компании говорят, что очень любят и ценят женщин, а сами финансово поддерживают плантации с унизительными и жестокими условиями труда этих же самых женщин. с одной поправкой — эти женщины бедные и не могут купить себе продукцию Килс

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Людской шмель

0

Это отвратительно, но большинство дешёвых производств именно так и работают: ужасные условия, бедность, ущемление прав. Без этого бы товар был дороже. Это печально 

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