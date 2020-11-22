Женщины и подростки подвергаются регулярному насилию — об этом знают крупные компании, закупающие пальмовое масло у плантаций.

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Работницы плантаций по производству пальмового масла держат в руках средства, содержащие его Фото Бинсара Баккара, AP

Женщины, работающие на малазийских и индонезийских плантациях по производству пальмового масла для крупных косметических брендов, подвергаются сексуальному, физическому насилию и регулярным оскорблениям, следует из расследования AP.

В Индонезии на плантациях производителей пальмового масла заняты около 7,6 миллионов женщин, а точное число работающих в Малайзии неизвестно. Многие из них работают целыми поколениями: девочки приходят на поля помогать своим матерям, собирая зёрна и очищая кусты деревьев с мачете, не окончив школу и даже не научившись читать. Из-за отсутствия образования работницы плантации не могут уволиться, так как не имеют других навыков.

Пальмовое масло находится в трёх косметических средствах из четырёх. Его использует большинство крупных брендов для производства декоративной и уходовой косметики, зубной пасты, дезодорантов, мыла и других продуктах.

На плантациях девушки работают на низких должностях, тогда как мужчин нанимают в основном «надсмотрщиками», пишет AP. Одна из собеседниц издания рассказала, что в 16 лет, угрожая топором, её изнасиловал начальник, а в следующие девять месяцев повторял это неоднократно. Во время первого инцидента девушка забеременела, а позже родила ребёнка. Её родители подали заявление в полицию, однако его не приняли из-за отсутствия доказательств.

Журналисты узнали о неоднократных групповых изнасилованиях 12-летних детей в полях своими начальниками в Индонезии. В Малайзии двух подростков с плантаций изнасиловал руководитель — они забеременели от него с разницей в несколько месяцев. «С начальником ничего не случилось, он всё ещё на свободе», — рассказала директор индонезийского Института правовой помощи женщинам Розита Ненгсих.

Сотрудница одной из крупнейших в мире компаний по производству пальмового масла Felda сбежала в джунгли после того, как подверглась изнасилованию и забеременела на плантации. Женщина родила в лесу и жила там до тех пор, пока её не спасли. Позже США запретила импорт пальмового масла компании, связанной с Felda, из-за использования детского труда, сообщил AP.

Фото Бинсара Баккара, AP

Сотрудники плантаций насиловали не только работниц. Год назад в одной из индонезийских деревень двое работников полей привязали к дереву, изнасиловали и задушили проповедницу местной христианской церкви — позже их приговорили к пожизненному заключению, следует из расследования.

Помимо насилия, женщины сталкиваются с тяжёлыми условиями труда. Им приходится носить тяжести, стоять часами по пояс в воде и распылять пестициды. «У нас очень тяжёлая жизнь. После распыления у меня иногда идет кровь из носа», — рассказала одна из работниц. Женщина добавила, что компания не предоставляет сотрудникам медицинское обслуживание, а своих денег на врачей у них нет.

Одна из собеседниц издания рассказала, что потеряла троих детей во время беременности на поздних сроках, но «не останавливалась и продолжала работать». Из-за отсутствия страховки женщина не может оплатить счета за её лечение после выкидышей.

Фото Бинсара Баккара, AP

Власти Малайзии, занимающиеся вопросами женщин и детей сообщили AP, что к ним не поступают жалобы на изнасилования и жестокое обращение. Активисты отмечают, что это связано с тем, что работницы плантаций не верят в наказуемость своих насильников: « Они думают, что это происходит везде, поэтому не на что жаловаться ». Из-за низкой оплаты труда некоторым женщинам приходится расплачиваться своим телом за ссуды, которые выдаёт им начальство, пишет AP.

Расположение плантаций пальмового масла делает их идеальным местом для изнасилования. [Плантации находятся] далеко, так что преступление может произойти даже посреди дня. Айни Фитри специалист по делам женщин и детей в провинции Западный Калимантан в Индонезии

Большинство косметических компаний отмалчиваются, когда речь заходит о насилии и тяжёлых условиях труда женщин на плантациях, однако они осведомлены о проблеме, пишет AP. В 2018 году Форум потребительских товаров опубликовал отчёт с предупреждением 400 компаний, в котором говорится, что женщины «находятся в наихудших условиях среди всех работников, работающих с пальмовым маслом». Компаниям также сообщили, что работницам плантаций приходится вступать в интимную связь с начальством, чтобы не потерять работу.

На запросы AP бренды ответили, что поддерживают фонды, контролирующие этичное производство пальмового масла. Однако работницы полей рассказали изданию, что одним начальство приказывало скрываться в джунглях во время проверок, а другим — улыбаться посетителям.

Фото Бинсара Баккара, AP

Издание отметило, что условия, в которых находятся женщины-работницы на пальмовых плантациях, резко контрастируют со слоганами в рекламных компаниях.