Изнасилования и незащищённость: что происходит на пальмовых плантациях, связанных с крупными косметическими брендами Материал редакции
Женщины и подростки подвергаются регулярному насилию — об этом знают крупные компании, закупающие пальмовое масло у плантаций.
Женщины, работающие на малазийских и индонезийских плантациях по производству пальмового масла для крупных косметических брендов, подвергаются сексуальному, физическому насилию и регулярным оскорблениям, следует из расследования AP.
В Индонезии на плантациях производителей пальмового масла заняты около 7,6 миллионов женщин, а точное число работающих в Малайзии неизвестно. Многие из них работают целыми поколениями: девочки приходят на поля помогать своим матерям, собирая зёрна и очищая кусты деревьев с мачете, не окончив школу и даже не научившись читать. Из-за отсутствия образования работницы плантации не могут уволиться, так как не имеют других навыков.
На плантациях девушки работают на низких должностях, тогда как мужчин нанимают в основном «надсмотрщиками», пишет AP. Одна из собеседниц издания рассказала, что в 16 лет, угрожая топором, её изнасиловал начальник, а в следующие девять месяцев повторял это неоднократно. Во время первого инцидента девушка забеременела, а позже родила ребёнка. Её родители подали заявление в полицию, однако его не приняли из-за отсутствия доказательств.
Журналисты узнали о неоднократных групповых изнасилованиях 12-летних детей в полях своими начальниками в Индонезии. В Малайзии двух подростков с плантаций изнасиловал руководитель — они забеременели от него с разницей в несколько месяцев. «С начальником ничего не случилось, он всё ещё на свободе», — рассказала директор индонезийского Института правовой помощи женщинам Розита Ненгсих.
Сотрудница одной из крупнейших в мире компаний по производству пальмового масла Felda сбежала в джунгли после того, как подверглась изнасилованию и забеременела на плантации. Женщина родила в лесу и жила там до тех пор, пока её не спасли. Позже США запретила импорт пальмового масла компании, связанной с Felda, из-за использования детского труда, сообщил AP.
Сотрудники плантаций насиловали не только работниц. Год назад в одной из индонезийских деревень двое работников полей привязали к дереву, изнасиловали и задушили проповедницу местной христианской церкви — позже их приговорили к пожизненному заключению, следует из расследования.
Помимо насилия, женщины сталкиваются с тяжёлыми условиями труда. Им приходится носить тяжести, стоять часами по пояс в воде и распылять пестициды. «У нас очень тяжёлая жизнь. После распыления у меня иногда идет кровь из носа», — рассказала одна из работниц. Женщина добавила, что компания не предоставляет сотрудникам медицинское обслуживание, а своих денег на врачей у них нет.
Одна из собеседниц издания рассказала, что потеряла троих детей во время беременности на поздних сроках, но «не останавливалась и продолжала работать». Из-за отсутствия страховки женщина не может оплатить счета за её лечение после выкидышей.
Власти Малайзии, занимающиеся вопросами женщин и детей сообщили AP, что к ним не поступают жалобы на изнасилования и жестокое обращение. Активисты отмечают, что это связано с тем, что работницы плантаций не верят в наказуемость своих насильников: «Они думают, что это происходит везде, поэтому не на что жаловаться». Из-за низкой оплаты труда некоторым женщинам приходится расплачиваться своим телом за ссуды, которые выдаёт им начальство, пишет AP.
Большинство косметических компаний отмалчиваются, когда речь заходит о насилии и тяжёлых условиях труда женщин на плантациях, однако они осведомлены о проблеме, пишет AP. В 2018 году Форум потребительских товаров опубликовал отчёт с предупреждением 400 компаний, в котором говорится, что женщины «находятся в наихудших условиях среди всех работников, работающих с пальмовым маслом». Компаниям также сообщили, что работницам плантаций приходится вступать в интимную связь с начальством, чтобы не потерять работу.
На запросы AP бренды ответили, что поддерживают фонды, контролирующие этичное производство пальмового масла. Однако работницы полей рассказали изданию, что одним начальство приказывало скрываться в джунглях во время проверок, а другим — улыбаться посетителям.
Издание отметило, что условия, в которых находятся женщины-работницы на пальмовых плантациях, резко контрастируют со слоганами в рекламных компаниях.
Это бренды заставляют насиловать женщин?
А кто ещё то?
Белые цис-гендерные РУССКИЕ мужчины.
Ну, так наверняка верхушка компаний как раз по совместительству и белые цис-гендерные мужчины.
Естественный ящик
Билл Гейтс еще
Мы же на прошлом всемирном мужском совете постановили, что он только ЧИПИРУЕТ!!
Я визу зубы детской пастой, которую можно глотать
Естественный ящик
Никакую зубную пасту нельзя глотать балбес даже на которой стоит эта надпись, эта надпись ничем кроме устаревших и обходимых снипов и гостов не регулируется
Не смей так говорить, это белые мужчины заставляют темнокожих мужчин быть насильниками!!
То есть, если бы они работали не на плантациях, которые делают пальмовое масло для крупных компаний, то проблема бы ушла, я правильно понимаю?